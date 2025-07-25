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Резидент «Сколково» исследует защищенность баз данных

Компания NGR Softlab, резидент «Сколково», приступила к открытому исследованию защищенности баз данных российских компаний. Его результаты повысят осведомленность рынка об актуальных киберугрозах и помогут компаниям-разработчикам внести улучшения в свои продукты. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Актуальность исследования продиктована необходимостью систематизировать сведения о том, как отечественный бизнес контролирует доступ к базам данных и насколько приоритетным считает этот контроль. В свою очередь, отсутствие такого мониторинга может привести к утечкам конфиденциальной информации, невозможности быстро отследить или остановить вредоносные действия инсайдеров, а также сложностям в реагировании.

«По информации экспертов отрасли, в 2024 г. число инцидентов с утечками, включая публикацию данных из баз, выросло на 43%, а объем выложенной в общий доступ конфиденциальной информации российских компаний превысил 20 ТБ. Нашим Аналитическим Центром совместно с разработчиками ведется постоянная работа по противодействию кибератакам и повышению надежности защиты от них. Исследование NGR Softlab позволит аккумулировать информацию в интересах создания новых инструментов цифровой эффективности», — сказал Александр Фетисов, заместитель главного управляющего директора, директор Центра развития цифровых технологий Фонда «Сколково».

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Бизнес

«Проблема контроля баз данных в России в последние несколько лет почти не исследовалась, поэтому наш опрос станет первой актуальной попыткой изучения этой темы. Полагаем, что итоговая информация существенно повысит осведомленность компаний о ситуации с информационной безопасностью, и поможет нам как разработчику внести соответствующие улучшения в свое ПО», — сказал Алексей Дашков, директор центра развития продуктов NGR Softlab.

Результаты исследования компания NGR Softlab планирует опубликовать в открытом доступе.

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