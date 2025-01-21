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NGR Softlab Энджиар Софтлаб

NGR Softlab - Энджиар Софтлаб

Компания NGR Softlab — российский разработчик средств обработки и анализа данных, информационной безопасности, а также роботизации бизнес-процессов. Работает на рынке с 2019 года и специализируется на технологиях сбора, обработки, хранения и визуализации информации


21.01.2025 ИТ-Тренды 2025 по версии «Руссофт» 1
13.01.2025 NGR Softlab дополнил PAM-систему Infrascope модулем поведенческой аналитики 1
16.12.2024 Выручка топ-10 поставщиков ИИ-решений за год увеличилась на 32% 1
26.11.2024 NGR Softlab представляет новый продукт — систему управления безопасностью файлов 1
25.11.2024 Объявлены лауреаты CNews Awards 2024 1
12.11.2024 NGR Softlab получил премию CNews AWARDS 2024 за интеллектуальные решения в ИБ 1
30.10.2024 Dataplan от NGR Softlab официально признан программным обеспечением в сфере искусственного интеллекта 1
28.08.2024 NGR Softlab и «Актив» объявили о начале технологического партнерства 1
20.08.2024 NGR Softlab выпустил обновленную версию платформы Alertix 1
08.08.2024 «Информзащита» будет интегрировать продукты NGR Softlab в системы заказчиков 1
07.08.2024 «Информзащита» будет интегрировать продукты NGR Softlab в системы заказчиков 1
11.06.2024 NGR Softlab и «Т1 Интеграция» объявили о сотрудничестве в сфере информационной безопасности 1
28.05.2024 NGR Softlab стал участником «Руссофт» 1
13.05.2024 NGR Softlab выпустил обновленную версию аналитической платформы Dataplan 1
20.02.2024 ГК Softline объявляет о начале стратегического партнерства с российским разработчиком решений по информационной безопасности NGR Softlab 2
13.02.2024 Евгений Ростовцев назначен генеральным директором NGR Softlab 1
27.12.2023 Разработчик NGR Softlab получил сертификат ФСТЭК на продукт класса PAM Infrascope 1
11.12.2023 Mont усилит импортонезависимость российских компаний с помощью ИБ-решений NGR Softlab 1
07.12.2023 NGR Softlab выпустила обновление SIEM-системы Alertix 1
09.11.2023 OCS начинает сотрудничество с NGR Softlab 1
31.10.2023 Вышло обновление российской аналитической платформы информационной безопасности Dataplan 1
26.09.2023 NGR Softlab и Inline Telecom Solutions объединяют усилия в сфере информационной безопасности 1
22.06.2023 NGR Softlab выпустил обновленную версию SIEM-системы Alertix 1
22.05.2023 NGR Softlab выпустил обновленную версию аналитической платформы Dataplan 1
30.03.2023 Выручка NGR Softlab выросла в 5 раз, превысив 177 млн рублей по итогам 2022 года 1
17.03.2023 BI.ZONE запустил сервис по управлению корпоративной кибербезопасностью 1
02.02.2023 NGR Softlab дополнила платформу Dataplan модулем анализа прав и формирования модели управления доступом на основе ролей 1
27.01.2023 Руслан Косарим, Angara Security: В связи с нехваткой экспертизы на рынке вырос интерес к MSS-сервисам 1
16.01.2023 NGR Softlab объявляет о партнерстве с Trust Technologies 1
05.12.2022 NGR Softlab и Cloud Networks обеспечат информационную безопасность компаний 1
23.11.2022 NGR Softlab получила сертификат ФСТЭК для SIEM-системы Alertix 1
20.09.2022 NGR Softlab усовершенствовал платформу Dataplan 1
14.09.2022 NGR Softlab и Oxygen заключили партнерское соглашение 1
06.09.2022 NGR Softlab представила новую версию SIEM-системы Alertix 1
01.09.2022 NGR Softlab представила новую версию продукта Infrascope 1
05.07.2022 «Крок» стала партнером NGR Softlab 1
17.06.2022 Вышла новая версия платформы Dataplan компании NGR Softlab 1
08.06.2022 NGR Softlab и «Калуга астрал» объединили возможности для защиты клиентов в условиях импортозамещения 1
06.05.2022 Вышла новая версия платформы Alertix компании NGR Softlab 1
23.12.2021 NGR Softlab стала резидентом «Сколково» 1

Публикаций - 46, упоминаний - 48

NGR Softlab и организации, системы, технологии, персоны:

Информзащита 756 4
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 3
Angara MSS - Ангара Ассистанс - Angara Professional Assistance - Ангара профешнл ассистанс 27 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
8213 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 321 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 2
Сбер - СберБизнес Софт 56 2
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 125 1
Новые облачные технологии (НОТ) 444 1
Fortinet 387 1
Рексофт - Reksoft 419 1
Trend Micro 601 1
Цифра ГК 2426 1
OpenText - Micro Focus 108 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 138 1
Код Безопасности 616 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 166 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 1
Ланит - Artezio - Артезио 81 1
Navicon - Навикон 284 1
Крок - Croc 1777 1
Telegram Group 1983 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1038 1
Cloud Networks - Облачные сети 35 1
Цифровые активы 118 1
CyberPeak - СайберПик 13 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 98 1
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 136 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 1
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 35 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 304 1
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 1
ИТС Холдинг - Inline Telecom Solutions - Инлайн Телеком Солюшнс 41 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 1
MONT - МОНТ 144 1
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 98 1
Softline - Софтлайн 2810 1
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник 35 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 197 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
Кофемания 51 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Мосгордума - Московская городская Дума 142 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 41 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 39
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 29
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 21
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 17
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 17
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом, контролируемый влад 311 14
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 12
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 392 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 12
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 11
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 7
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 6
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  654 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 5
Оповещение и уведомление - Notification 4605 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 4
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 712 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 4
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 635 4
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 431 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2113 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 3
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2140 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10075 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7547 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 3
Кибербезопасность - RBAC - role-based access control - role-based security - ролевая модель контроля доступа 35 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 3
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1526 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 2
NGR Softlab - Dataplan 35 28
NGR Softlab - Alertix SIEM-система 28 25
NGR Softlab - Infrascope РАМ-решение 26 22
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 4
Новые облачные технологии - МойОфис 778 2
Linux OS 9936 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 2
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 104 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 237 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 117 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1047 1
Python - высокоуровневый язык программирования 927 1
Angara Cyber Resilience Center - ACRC - Angara SOC - Angara Security Оperation Сenter - Центр киберустойчивости 39 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
Сбер - BI.Zone vCISO 7 1
Google VirusTotal 80 1
Microsoft Windows 15656 1
Microsoft Notepad (Блокнот) 250 1
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 73 1
Алтэкс-Софт - RedCheck 16 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 1
Softline - DeskWork 117 1
Softline - WorkFlowSoft 64 1
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 97 1
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 103 1
Softline Digital Platform - Софтлайн платформа 100 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 162 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 71 1
Microsoft Teams - MS Teams 547 1
Т1 Интеграция - Силарон ПАК АСУ ТП 5 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 64 1
НКТ - Р7-Команда 14 1
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 49 1
СалютДевайсы - GigaChat 190 1
НКТ - Р7-Офис 380 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor XData 16 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 184 1
Пудов Дмитрий 41 26
Созин Андрей 5 5
Булатов Александр 5 3
Ростовцев Евгений 4 3
Шерстобитов Сергей 55 2
Ляпунов Игорь 121 2
Ромашев Анатолий 4 2
Путин Владимир 3171 1
Рензяев Константин 62 1
Ефимов Петр 39 1
Петров Александр 17 1
Минеев Евгений 10 1
Скрипаль Сергей 2 1
Мелехин Иван 24 1
Адылин Павел 18 1
Матвеев Алексей 7 1
Непочатова Елена 18 1
Якушев Николай 2 1
Боширов Руслан 1 1
Елисеев Денис 3 1
Чернин Игорь 7 1
Заикин Андрей 30 1
Орлов Кирилл 5 1
Косарим Руслан 7 1
Денисов Алексей 20 1
Зайцев Александр 20 1
Быков Андрей 12 1
Жеглов Глеб 5 1
Галдобин Александр 11 1
Гушель Светлана 1 1
Шавшина Ольга 1 1
Макаров Валентин 220 1
Анфимов Павел 48 1
Гулевич Виктор 4 1
Галкин Николай 104 1
Шадаев Максут 1008 1
Урусов Виктор 127 1
Суровец Дмитрий 76 1
Геллерман Михаил 34 1
Апалькова Наталья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 40
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Чехия - Чешская Республика 1308 1
Нидерланды 3517 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 529 1
Великобритания - Юго-Западная Англия - Солсбери 10 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 23
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 9
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 8
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 5
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2389 2
Аудит - аудиторский услуги 2657 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 679 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 652 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 289 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
Английский язык 6634 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1635 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1735 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1308 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9926 1
Металлы - Платина - Platinum 467 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Ведомости 996 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 208 1
МЭИ - Московский энергетический институт 143 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 59 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 170 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Colocation

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Техника

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