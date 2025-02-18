Softline Сомерс ВВП ГК ВПП ГК Ваш платежный проводник
«Ваш платёжный проводник» (ГК Softline) — это компания-вендор, разработчик и интегратор собственных платёжных решений. Комплексно внедряет и подключает российским и зарубежным банкам и ритейлу собственные платёжные решения: от POS-терминалов и ПО для работы с ними до облачной платформы управления эквайрингом. Платежные решения от ООО «Ваш платёжный проводник» включены в единый реестр российских программ для ЭВМ и БД и имеют сертификаты соответствия стандартам безопасности PCI DSS.
Softline и организации, системы, технологии, персоны:
|Шпет Александр 13 5
|Лавров Владимир 69 3
|Нуралиев Борис 290 1
|Шадаев Максут 1015 1
|Волож Аркадий 251 1
|Березин Максим 112 1
|Карачинский Анатолий 93 1
|Генс Филипп 41 1
|Бобровников Борис 103 1
|Пилипчук Александр 16 1
|Савин Андрей 14 1
|Волков Михаил 61 1
|Черноволенко Сергей 34 1
|Самоукин Сергей 18 1
|Соколов Кирилл 29 1
|Козлов Евгений 34 1
|Кравченко Игорь 11 1
|Тремзин Олег 12 1
|Андрианов Алексей 2 1
|Горюнов Виктор 8 1
|Шабалин Юрий 11 1
|Волковская Елена 4 1
|Сидоренко Кирилл 3 1
|Ростовцев Евгений 7 1
|Салин Антон 7 1
|Стёпкин Сергей 4 1
|Енукидзе Гиви 2 1
|Сакаева Камилла 1 1
|Теплов Иван 1 1
|Грибов Михаил 9 1
|Ермакова Светлана 9 1
|Агапова Анна 2 1
|Сунцов Андрей 2 1
|Лагуткин Олег 19 1
|Боровиков Игорь 131 1
|Ашарин Павел 1 1
|Курышева Юлия 6 1
|Корчагин Никита 2 1
|Баневич Елена 1 1
|Волотовская Елена 36 1
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