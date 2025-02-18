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Softline Сомерс ВВП ГК ВПП ГК Ваш платежный проводник

Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник

«Ваш платёжный проводник» (ГК Softline) — это компания-вендор, разработчик и интегратор собственных платёжных решений. Комплексно внедряет и подключает российским и зарубежным банкам и ритейлу собственные платёжные решения: от POS-терминалов  и ПО для работы с ними до облачной платформы управления эквайрингом. Платежные решения от ООО «Ваш платёжный проводник» включены в единый реестр российских программ для ЭВМ и БД и имеют сертификаты соответствия стандартам безопасности PCI DSS. 


18.02.2025 Softline заплатит 271 миллион мужчине, на которого оформлены многие компании группы 1
06.12.2024 Как SD-WAN объединяет в одном продукте функции нескольких устройств 1
25.11.2024 ГК Softline объединяет финтех-активы под брендом «Сомерс» для создания импортонезависимых платежных решений 2
11.10.2024 «Софтлайн» потратит полмиллиарда на полностью импортонезависимые «железо» и ПО для финтеха 2
24.09.2024 Структура ГК Softline приобретает компанию Subtotal и расширяет присутствие в сегменте автоматизации розничной торговли 1
17.05.2024 «Софтлайн» покупает индийского системного интегратора 1
17.04.2024 Компания «Ваш платежный проводник» (ГК Softline) добавила услуги процессинга к пулу решений по эквайрингу 2
16.04.2024 SL Soft (ГК Softline) интегрировал систему управления персоналом «БОСС» с сервисом КЭДО для Группы Ренессанс страхование 1
15.04.2024 Softline оснастила первый «Кванториум» в Камчатском крае в школе №28 имени Г. Ф. Кирдищева 1
01.04.2024 ПАО «Софтлайн» публикует аудированные консолидированные финансовые результаты по МСФО за 2023 год и подтверждает достижение исторически рекордных показателей группы 1
29.03.2024 Корпоративный венчурный фонд Softline Venture Partners проинвестировал в систему защиты от кибератак Findler 1
28.03.2024 ГК Softline представляет новую услугу Kubernetes as a Service от Softline «Мультиоблако» 1
27.03.2024 Функция распознавания рукописного текста появилась в OCR-платформе SOICA от SL Soft (ГК Softline) 1
26.03.2024 «Софтлайн» начал кастинг российских ИТ-компаний, желающих ему продаться 1
26.03.2024 ГК Softline приглашает российские ИТ-компании присоединиться к ней 1
21.03.2024 Платформа ROBIN от SL Soft (ГК Softline) стала доступна на инфраструктуре Yandex Cloud 1
14.03.2024 ГК Softline помогла АО «БКИ СБ» повысить уровень защищенности мобильного приложения и веб-ресурсов 1
13.03.2024 ГК Softline перевела ГК «Петро Велт Технолоджис» на российскую облачную систему видеоконференцсвязи «ВКурсе» 1
11.03.2024 ГК Softline становится стратегическим партнером Lasmera (ГК «ИТ Эксперт») 1
06.03.2024 ГК Softline добавила платформу для создания виртуальных миров VOLTEP в продуктовый портфель 1
28.02.2024 ГК Softline внедрила систему контроля привязи при работе на высоте для компании «СибурТюменьГаз» 1
21.02.2024 SOICA от SL Soft (ГК Softline) интегрирована с «1С:Документооборот» 1
21.02.2024 «Инферит» (ГК Softline) объявляет о запуске облачного провайдера «Инферит Облако» 1
20.02.2024 ГК Softline объявляет о начале стратегического партнерства с российским разработчиком решений по информационной безопасности NGR Softlab 1
19.02.2024 SL Soft (ГК Softline) обновила BI-продукты Polymatica Dashboards и Polymatica Analytics 1
13.02.2024 Команда «Премьер Сервисов» ГК Softline помогла компании Е1 CARD провести миграцию облачных сервисов 1
07.02.2024 Softline Universe включен в Реестр российского ПО 1
06.02.2024 Продукт «Цитрос Архив» от SL Soft, ГК Softline, внесен в реестр российского ПО 1
30.01.2024 ГК Softline расширяет свои возможности в сфере безопасности мобильных приложений благодаря партнерству с российским вендором «Стингрей Технолоджиз» 1
29.01.2024 ГК Softline подтвердила соответствие международным стандартам ISO 27001/17/18 1
28.12.2023 ГК Softline помогла горнопромышленному холдингу «Земтек» построить отказоустойчивую инфраструктуру 1
21.12.2023 Компания Konsu использует облачную платформу «Softline Мультиоблако» для развития своего бизнеса 1
30.11.2023 Компания Softline помогла «Цифра банк» обеспечить сохранность данных 1
28.11.2023 «Инферит» и Orion soft подписали соглашение о технологическом партнерстве, подтвердив совместимость системы виртуализации zVirt с серверами «Инферит техника» 1
29.12.2022 Выбор CNews: 7 главных изменений в российском ИТ-бизнесе в 2022 г. Голосование 1
01.08.2022 Softline усиливает свой портфель решений за счет приобретения доли в компании «Ваш платежный проводник» 2

Публикаций - 36, упоминаний - 40

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2843 35
Softline - Develonica - Девелоника 132 31
Softline - Sl Soft - Сл Софт 240 31
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 329 30
Softline - Инженер ТЦ 68 30
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 187 29
Softline - Polymatica - Полиматика 175 29
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 166 29
SoftClub - СофтКлуб 156 29
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 99 29
ЦВТ 71 29
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 71 4
Softline - Инверсум 7 4
8262 3
Softline - Инферит - Инферит Облако 49 3
Softline - R.Partner - Хабэко-Партнер - Безопасные дороги ЕАО - Ланит-Партнёр 46 3
Softline - Инферит - Инферит ОС 54 3
Softline - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 129 3
Yandex - Яндекс 7411 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1917 2
Orion soft - Орион софт - 112 2
Softline Holding - Noventiq 62 2
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 508 2
Softline Projects - Софтлайн проекты 32 2
Softline - Скай Технолоджис - Sky Technology 7 2
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник - Subtotal - Первый элемент 5 2
Softline - Сомерс - ВВП ГК - CrestWave Technologies - КрестВэйв Технолоджис - CrestWave Electronics - КрестВэйв Электроникс 3 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2162 1
Ростелеком 9741 1
VOLTEP - ВОЛТЕП 2 1
Broadcom - VMware 2367 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 633 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4910 1
SAP SE 5282 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3222 1
Microsoft Corporation 24666 1
Veeam Software 319 1
ИКС 321 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 931 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1639 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7364 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2812 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 723 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 2
Аталайя 22 2
РЖД - Российские железные дороги 1910 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 1
Сибур Холдинг - ТюменьГаз - СибурТюменьГаз - Сибур Тюмень - Юграгазпереработка 12 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 585 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 115 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 34 1
Цифра брокер - ФФИН Банк - Цифра банк 7 1
Konsu - Консу 2 1
Земтек 2 1
PeWeTe - Петро Велт Технолоджис 4 1
НСФР - Национальный совет финансового рынка 21 1
БКИ СБ АО - Бюро кредитных историй Скоринг Бюро - БКИ Скоринг Бюро 1 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 223 1
Тетис Кэпитал - Tethys 22 1
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 94 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 330 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 339 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 484 1
Ренессанс Страхование 161 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 211 1
Синара ГК - Sinara Group 101 1
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 29 1
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 44 1
Ренессанс Жизнь - страховая компания 36 1
НСПК - Национальная система платежных карт 819 1
EY - Эрнст энд Янг - Б1 - Б1-Консалт - ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 108 1
ПСБ - Промсвязьбанк 854 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11720 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4779 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4152 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3063 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2872 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2722 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 314 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 463 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 133 1
МИК - Московский инновационный кластер 146 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 152 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1911 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 79 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
OWASP - Open Web Application Security Project 99 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 667 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 41 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13253 31
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50904 28
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27717 25
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66606 21
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19563 18
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15796 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30923 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21259 12
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2313 6
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1536 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10149 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8604 5
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5402 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11109 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29848 5
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1900 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4422 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11432 4
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IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2784 4
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10269 3
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7133 3
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1254 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6279 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12019 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20732 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5345 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6829 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11097 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2176 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5743 2
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 240 31
Softline Digital Platform - Софтлайн платформа 101 30
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 98 29
Softline - DeskWork 117 29
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 103 29
Softline - WorkFlowSoft 64 29
NVision Барьер 656 4
Softline - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 119 3
Linux OS 10013 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 623 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1595 2
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 113 2
Softline - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 105 2
Softline Мультиоблако - Softline Multicloud 6 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4501 2
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 63 2
VOLTEP.online 2 1
Python - высокоуровневый язык программирования 947 1
Kaspersky OS 125 1
Новые облачные технологии - МойОфис 789 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 472 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 355 1
Microsoft Teams - MS Teams 550 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 161 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 167 1
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 60 1
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 86 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 252 1
Broadcom - VMware vSphere 561 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 251 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 816 1
ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 64 1
SAP SuccessFactors Employee Central - SAP SuccessFactors People Central Hub 18 1
Orion soft - Орион софт - Termit - Инфолэнд Термит - решение для обеспечения удаленного доступа к приложениям и виртуальным рабочим столам 35 1
Softline - Polymatica Analytics - Polymatica BI - аналитическая платформа 37 1
Архивный фонд РФ 101 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 128 1
Киберпротект - Кибер Бэкап 101 1
Kaspersky - ForPeople - OrgManager GP HR-платформа 14 1
NGR Softlab - Alertix SIEM-система 30 1
Шпет Александр 13 5
Лавров Владимир 69 3
Нуралиев Борис 290 1
Шадаев Максут 1015 1
Волож Аркадий 251 1
Березин Максим 112 1
Карачинский Анатолий 93 1
Генс Филипп 41 1
Бобровников Борис 103 1
Пилипчук Александр 16 1
Савин Андрей 14 1
Волков Михаил 61 1
Черноволенко Сергей 34 1
Самоукин Сергей 18 1
Соколов Кирилл 29 1
Козлов Евгений 34 1
Кравченко Игорь 11 1
Тремзин Олег 12 1
Андрианов Алексей 2 1
Горюнов Виктор 8 1
Шабалин Юрий 11 1
Волковская Елена 4 1
Сидоренко Кирилл 3 1
Ростовцев Евгений 7 1
Салин Антон 7 1
Стёпкин Сергей 4 1
Енукидзе Гиви 2 1
Сакаева Камилла 1 1
Теплов Иван 1 1
Грибов Михаил 9 1
Ермакова Светлана 9 1
Агапова Анна 2 1
Сунцов Андрей 2 1
Лагуткин Олег 19 1
Боровиков Игорь 131 1
Ашарин Павел 1 1
Курышева Юлия 6 1
Корчагин Никита 2 1
Баневич Елена 1 1
Волотовская Елена 36 1
Россия - РФ - Российская федерация 145225 35
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52208 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43372 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17470 3
Беларусь - Белоруссия 5695 2
Франция - Французская Республика 7860 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14141 2
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 481 2
Европа 21802 1
Земля - планета Солнечной системы 10399 1
Финляндия - Финляндская Республика 3610 1
Германия - Федеративная Республика 12704 1
Россия - СФО - Новосибирск 4324 1
Великобритания - Лондон 2388 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2680 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2510 1
Нидерланды 3528 1
Кипр - Республика 556 1
Россия - СФО - Иркутская область 1106 1
Индийский океан - Персидский залив 205 1
Белиз 69 1
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 103 1
Португалия - Португальская Республика 919 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 941 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 328 1
Казахстан - Республика 5556 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14220 1
Индия - Bharat 5465 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1509 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17117 1
Атлантический океан - Балтийское море - Финский залив 95 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14451 22
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8528 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48235 13
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5448 12
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 701 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24229 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16373 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51346 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4488 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4682 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10991 3
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29266 3
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Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7533 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1593 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3966 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6987 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2377 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3437 1
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ОФЗ - Облигации федерального займа 25 1
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Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 167 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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