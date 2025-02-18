Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник

«Ваш платёжный проводник» (ГК Softline) — это компания-вендор, разработчик и интегратор собственных платёжных решений. Комплексно внедряет и подключает российским и зарубежным банкам и ритейлу собственные платёжные решения: от POS-терминалов и ПО для работы с ними до облачной платформы управления эквайрингом. Платежные решения от ООО «Ваш платёжный проводник» включены в единый реестр российских программ для ЭВМ и БД и имеют сертификаты соответствия стандартам безопасности PCI DSS.