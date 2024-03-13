ГК Softline перевела ГК «Петро Велт Технолоджис» на российскую облачную систему видеоконференцсвязи «ВКурсе»

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, помогла группе компаний ООО «Петро Велт Технолоджис» (PeWeTe) перейти на облачную систему видеоконференцсвязи «ВКурсе» (IVA Technologies), объединив пять промышленных площадок в России в единую коммуникационную сеть. К платформе подключили более 1000 распределенных сотрудников компании для организации корпоративной связи и совместной работы в дистанционном режиме. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline.

PeWeTe является независимым поставщиком нефтепромысловых услуг. Компания такого масштаба с обширной системой площадок требует надежных инструментов для организации рабочих процессов, решения экономических, производственных и логистических вопросов.

Ранее PeWeTe использовала решение зарубежного вендора, однако срок действия лицензии подходил к концу. Для обеспечения отказоустойчивости инфраструктуры компания решила перейти на российскую систему ВКС и обратилась с задачей миграции к специалистам ГК Softline.

Главными требованиями к созданию коммуникационной сети на предприятии были возможность проведения регулярных совещаний и наличие набора инструментов, необходимых для совместной работы над проектами: демонстрации наработок, оперативного принятия решений, обучения новых сотрудников и др. Кроме того, работникам требовалась возможность прозрачной авторизации SSO и авторизации по корпоративному протоколу LDAP, что позволяет авторизоваться через прозрачную аутентификацию и быстро подключать новых пользователей к корпоративной сети ГК «ПВТ».

Исходя из требований, команда ГК Softline провела тестирование решений и предложила компании систему «ВКурсе» от IVA Technologies. Вендор предоставил выгодные условия для перехода, в результате чего PeWeTe остановила выбор на данной платформе.

Поскольку срок действия лицензии на эксплуатацию предыдущего решения подходил к концу, миграцию необходимо было провести в сжатые сроки. После заключения договора команда Softline сразу же начала переводить сотрудников компании на новую систему. Подключение платформы было организовано за один день, настройка и программная конфигурация — за пять. В результате за неделю к «ВКурсе» было подключено более 1000 сотрудников компании, при этом пять промышленных площадок были объединены в единую коммуникационную сеть.

На данный момент решение находится в эксплуатации более месяца. Видеосвязь «ВКурсе» применяется для координации и быстрого решения рабочих вопросов руководителями различных уровней, работниками инженерных подразделений и бухгалтерии, специалистами департаментов ИТ, а также представителями контрагентов, которым необходимо принимать участие в видеоконференциях.

Также в повседневной работе применяется интегрированный корпоративный мессенджер IVA Connect. С его помощью выстроена система коммуникаций в групповых и личных чатах, предоставляется возможность синхронизации и полной кроссплатформенности на всех устройствах пользователей. Во время проведения ВКС-сессий участникам доступны инструменты совместной работы, которые повышают эффективность взаимодействия — обмен файлами, запись встреч, демонстрация презентационных файлов и рабочего экрана и др.

«В процессе подбора подходящего решения наши эксперты, обладающие высокой экспертизой в области унифицированных коммуникаций, провели тщательное тестирование различных продуктов, чтобы определить оптимальное решение, удовлетворяющее всем потребностям клиента. Облачная платформа «ВКурсе» (IVA Technologies) отличается качеством, расширенным функционалом и надежностью, и ГК Softline предложила клиенту выгодные условия для приобретения лицензий на данный продукт. Теперь, благодаря новой системе, заказчику удалось наладить быструю и безопасную дистанционную связь между сотрудниками и подразделениями компании», — сказала Анна Агапова, менеджер по развитию бизнеса ГК Softline.

«Поскольку подразделения PeWeTe находятся в разных регионах России, для нас система видеоконференцсвязи является неотъемлемым инструментом коммуникации. Мы благодарны командам ГК Softline и “Вкурсе” за проделанную работу. Сроки реализации проекта были крайне сжаты, однако специалисты оперативно перевели сотрудников на новую облачную платформу», — отметил Андрей Сунцов, директор по информационным технологиям ООО «Петро Велт Цифровые решения и Сервисы», управляемая ООО «Петро Велт Технолоджис».

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ПАО «Софтлайн» — участник ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России, имеющий в штате свыше 8400 сотрудников, более половины из которых — инженеры и разработчики. В 2023 г. ее оборот превысил 91 млрд руб. Группа обеспечивает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих заказчиков, связывая около 100 тыс. конечных клиентов из различных отраслей экономики с более чем 5000 ИТ-производителей. В ГК Softline входят бренды и компании: AХОFT, «Девелоника», SL Soft, «Инферит», Infosecurity, «Стахановец», Soica, Robovoice, DeskWork, Workflowsoft, SoftClub, ЦВТ, «Академия Softline», ТЦ «Инженер», Polymatica, Robin, Softline Digital, «Ваш Платежный Проводник» и др.

ООО «Петро Велт Технолоджис» – нефтепромысловая компания. С помощью гидроразрыва пласта и бурения боковых стволов компания предоставляет услуги, которые дают возможность для повышения производительности существующих скважин или вывода бездействующих и/или заброшенных скважин из консервации. С 2011 г. портфель услуг был пополнен бурением с нулевого цикла. Это классическая технология бурения вертикальных, наклонных и горизонтальных скважин для добычи нефти и газа до 5000 метров.