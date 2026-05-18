Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий

Curator внедряет централизованную аутентификацию пользователей через SSO щаяся на обеспечении доступности интернет-ресурсов и нейтрализации DDoS-атак, реализовала поддержку Single Sign-On (SSO, единый вход) в личном кабинете платформы. Новая функциональность позволя

JaCarta Identity Provider от «Аладдин» обеспечивает однократную аутентификацию во всех используемых приложениях и сервисах (SSO) ацию в информационных системах и во всех используемых приложениях и сервисах (единый вход или SSO – Single Sign-On); строгую аутентификацию по цифровым сертификатам; учет и управление настройка

«Мультифактор» представил SSO-сервис для централизованной аутентификации «Мультифактор», российский разработчик ИБ- и ИТ-решений, объявляет о запуске сервиса единого входа (SSO), который обеспечивает централизованную аутентификацию пользователей и упрощает доступ к

Новый продукт RooX UIDM Base обеспечит SSO и 2FA для корпоративных приложений быстро внедрить систему управления доступом в ситуации ограниченных ресурсов. Продукт обеспечивает SSO (единую точку входа) и 2FA (двухфакторную аутентификацию) для корпоративных приложений. R

Лидеры рынка SSO-решений обсудили будущее цифрового ID на конференции ГИД 4.0 Газпром ИД» (ГИД) — российская высокотехнологичная компания, входящая в Группу «Газпром». ГИД является разработчиком высоконагруженных экосистемных платформ и B2B2C-продуктов, среди которых: система единого входа Газпром ID, единая платформа управления данными DataNova, платформа взаимодействия ГИД, предоставляющая HR-Tech и другие сервисы более чем 400 компаниям. Состоит в реестре аккреди

VK Tech внедрила технологию SSO в VK WorkSpace В SaaS-версии коммуникационной платформы VK WorkSpace от VK Tech реализована поддержка SSO (Single Sign-On, единая точка входа). Технология позволяет настроить для пользователей быстрый

Avanpost представляет новую технологию Unified SSO ндор в области безопасности идентификационных данных, представляет новый продукт – Avanpost Unified SSO (USSO). Это решение обеспечивает прозрачную и бесшовную аутентификацию во всех приложения

«МТС Линк» расширяет перечень провайдеров для SSO ты «МТС Линк», объявляет об интеграции с двумя решениями для реализации единого входа пользователя (SSO) с возможностью управления доступом — ID.Trusted.Net и Keycloak. Решение ID.Trusted.Net р

В корпоративный мессенджер Compass добавили регистрацию по почте и Single Sign-On В корпоративном мессенджере Compass появилась регистрация по почте и Single Sign-On. Новые функции доступны в on-premise версии продукта – они помогают крупным ко

Облака станут более уязвимы из-за повсеместного внедрения технологии единого входа SSO Проблемы SSO SSO (Single Sign-On — технология, которая позволяет пользователям входить в несколько приложений и

«Контур» запустил «Контур.ID» для единого входа в корпоративные сервисы есанкционированного проникновения и утечки данных. В сервис встроена система защиты от перебора паролей. Этим решением около 20 лет пользуются сотрудники и клиенты «Контура», успешно применяя систему единого входа в корпоративные приложения в своей работе.

Avanpost Web SSO сертифицирован на соответствие новым требованиям ФСТЭК Компания «Аванпост», российский разработчик систем идентификации и управления доступом к информационным ресурсам предприятия, получила сертификат соответствия ФСТЭК на свое решение Avanpost Web SSO. Он подтверждает, что продукт полностью удовлетворяет актуальным требованиям безопасности данных и соответствует четвертому, максимальному уровню доверия для защиты конфиденциальной информа

Avanpost FAM и Avanpost Web SSO теперь поддерживают требования стандарта ФАПИ.СЕК сотрудников в корпоративных ресурсах Avanpost FAM и систему клиентской аутентификации Avanpost Web SSO. Теперь оба решения выполняют требования стандарта Банка России по безопасности банковски

Avanpost FAM и Avanpost Web SSO получили поддержку универсальной биометрической аутентификации по протоколу WebAuthn для них способ аутентификации. Возможность использования пользовательской биометрии в Avanpost Web SSO позволит клиентам интернет-сервисов защитить свои учётные записи при помощи удобного мето

«Единая точка входа» «Ростелекома» внесена в реестр отечественного ПО «Ростелеком» зарегистрировал в едином реестре отечественного ПО ИТ-продукт «Единая точка входа». С помощью нового решения все отчеты и информационные системы компании интегрируются в единый реестр, что позволяет быстро и удобно работать с большими объемами информации.

«Аванпост» выпустил решение для единого входа в информационные системы а также особенности ИТ-ландшафта, необходима надежная, гибкая масштабируемая система единого входа (SSO), распространяющаяся на все виды ПО. — от самого современного до унаследованного. Avanpos

«Аванпост» внедрил Avanpost PKI и Avanpost SSO в компании холдинга «Вертолеты России» «Аванпост», российский разработчик систем идентификации и управления доступом к информационным ресурсам предприятия (IDM), официально объявил о завершении внедрения Avanpost PKI и Avanpost SSO в «Кумертауском авиационном производственном предприятии» («КумАПП», входит в «Вертолеты России» и «Оборонпром»), крупном авиастроительном предприятии, производящем вертолеты соосной схемы

Avanpost IDM и SSO обеспечили управление доступом в ИС «Мосводоканала» «Аванпост» объявила о завершении внедрения систем Avanpost IDM и Avanpost SSO в «Мосводоканале» — крупнейшей в России водной компании, обеспечивающей высококачественно

Система Avanpost Web SSO включена в единый реестр российского ПО а также безопасного входа последних во все необходимые приложения после однократной аутентификации (Single Sign-On, или SSO). Avanpost Web SSO соответствует уровню требований даже самых крупных

Solar Security и Indeed Identity автоматизировали подключение новых сотрудников к бизнес-приложениям предприятия ние, объединяющее возможности IGA-платформы Solar inRights, системы единого входа Indeed Enterprise SSO и системы управления инфраструктурой открытых ключей Indeed Card Management. Решение повы

«Аванпост» представила российское комплексное решение для аутентификации Avanpost WebSSO ей ИС, а также их безопасного входа во все необходимые приложения после однократной аутентификации (Single Sign-On, или SSO). Единая система аутентификации и SSO, созданная с помощью Avanpost W

VMware анонсировала Workspace One Essentials P) в Office 365 и улучшенные возможности для пользователей с расширенным единым мобильным доступом (single sign-on — SSO) ко всем веб-приложениям компании. Совместно с Microsoft также был орган

В интернет-банк «Открытие Online» можно войти через аккаунты Facebook и «ВКонтакте» Банк «Открытие» реализовал single sign-on (технология единого входа) между социальными сетями и интернет-банком для физи

Система КУБ интегрирована с Indeed-Id Enterprise SSO тегрированного решения системы «Комплексного Управления Безопасностью» (КУБ) и Indeed-Id Enterprise SSO. Совместное решение предназначено для построения системы управления доступом к корпоратив

На московских порталах появится единая авторизация ана для общественного обсуждения концепция создания единой системы управления доступами (dit.mos.ru/sso), которая позволит пользователям работать с любыми столичными интернет-ресурсами, мобильн

Вышел Oracle Enterprise Single Sign-On Anywhere: защищённый доступ к корпоративным ресурсам Корпорация Oracle объявила о выпуске нового программного продукта - Oracle Enterprise Single Sign-On (ESSO) Anywhere. Являясь ключевым компонентом семейства Oracle Identity Management, продукт Oracle ESSO Anywhere расширяет комплекс Oracle Enterprise Sign-On Suite и позволяет предприятия

Citrix попала в «магический квадрант» лидеров рынка ESSO 00 клиентов, отличается высоким уровнем безопасности, производительности и позволяет экономить средства компаний. Интегрированная в Password Manager функция однократной идентификации для предприятий (ESSO) позволяет пользователям получать безопасный доступ к любым требуемым приложениям после однократного ввода пароля, который пользователи могут самостоятельно менять по сети без необходимост

Oracle приступила к поставкам Oracle Enterprise Single Sign-On Suite Корпорация Oracle объявила о начале поставок продукта Oracle Enterprise Single Sign-On Suite. Новый пакет является частью комплекса решений Oracle Identity Managemen

СА выпустила пакет решений для веб и интегрированных сред Компания СА объявила о выпуске нового пакета решений, который объединил продукты CA SiteMinder и CA Single Sign-On (SSO). Новое решение предоставляет технологию Single Sign-On для ИТ-инф

Identity Management - стратегический аспект интеграции приложений преодолеваются при помощи создания единой системы аутентификации и системы однократной регистрации (Single Sign-On, SSO). Первая из этих задач может быть решена при помощи внедрения единого кат