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Кибербезопасность SSO Single Sign-On Технология единого входа ESSO Enterprise Single Sign-On однократная идентификация для предприятий

Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий

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18.05.2026 Curator внедряет централизованную аутентификацию пользователей через SSO

щаяся на обеспечении доступности интернет-ресурсов и нейтрализации DDoS-атак, реализовала поддержку Single Sign-On (SSO, единый вход) в личном кабинете платформы. Новая функциональность позволя
29.04.2026 JaCarta Identity Provider от «Аладдин» обеспечивает однократную аутентификацию во всех используемых приложениях и сервисах (SSO)

ацию в информационных системах и во всех используемых приложениях и сервисах (единый вход или SSO – Single Sign-On); строгую аутентификацию по цифровым сертификатам; учет и управление настройка
09.04.2026 «Мультифактор» представил SSO-сервис для централизованной аутентификации

«Мультифактор», российский разработчик ИБ- и ИТ-решений, объявляет о запуске сервиса единого входа (SSO), который обеспечивает централизованную аутентификацию пользователей и упрощает доступ к

17.11.2025 Новый продукт RooX UIDM Base обеспечит SSO и 2FA для корпоративных приложений

быстро внедрить систему управления доступом в ситуации ограниченных ресурсов. Продукт обеспечивает SSO (единую точку входа) и 2FA (двухфакторную аутентификацию) для корпоративных приложений. R
29.08.2025 Лидеры рынка SSO-решений обсудили будущее цифрового ID на конференции ГИД 4.0

Газпром ИД» (ГИД) — российская высокотехнологичная компания, входящая в Группу «Газпром». ГИД является разработчиком высоконагруженных экосистемных платформ и B2B2C-продуктов, среди которых: система единого входа Газпром ID, единая платформа управления данными DataNova, платформа взаимодействия ГИД, предоставляющая HR-Tech и другие сервисы более чем 400 компаниям. Состоит в реестре аккреди
24.07.2025 VK Tech внедрила технологию SSO в VK WorkSpace

В SaaS-версии коммуникационной платформы VK WorkSpace от VK Tech реализована поддержка SSO (Single Sign-On, единая точка входа). Технология позволяет настроить для пользователей быстрый
15.04.2025 Avanpost представляет новую технологию Unified SSO

ндор в области безопасности идентификационных данных, представляет новый продукт – Avanpost Unified SSO (USSO). Это решение обеспечивает прозрачную и бесшовную аутентификацию во всех приложения
05.08.2024 «МТС Линк» расширяет перечень провайдеров для SSO

ты «МТС Линк», объявляет об интеграции с двумя решениями для реализации единого входа пользователя (SSO) с возможностью управления доступом — ID.Trusted.Net и Keycloak. Решение ID.Trusted.Net р
16.04.2024 В корпоративный мессенджер Compass добавили регистрацию по почте и Single Sign-On

В корпоративном мессенджере Compass появилась регистрация по почте и Single Sign-On. Новые функции доступны в on-premise версии продукта – они помогают крупным ко
13.02.2024 Облака станут более уязвимы из-за повсеместного внедрения технологии единого входа SSO

Проблемы SSO SSO (Single Sign-On — технология, которая позволяет пользователям входить в несколько приложений и
14.04.2022 «Контур» запустил «Контур.ID» для единого входа в корпоративные сервисы

есанкционированного проникновения и утечки данных. В сервис встроена система защиты от перебора паролей. Этим решением около 20 лет пользуются сотрудники и клиенты «Контура», успешно применяя систему единого входа в корпоративные приложения в своей работе.
15.02.2022 Avanpost Web SSO сертифицирован на соответствие новым требованиям ФСТЭК

Компания «Аванпост», российский разработчик систем идентификации и управления доступом к информационным ресурсам предприятия, получила сертификат соответствия ФСТЭК на свое решение Avanpost Web SSO. Он подтверждает, что продукт полностью удовлетворяет актуальным требованиям безопасности данных и соответствует четвертому, максимальному уровню доверия для защиты конфиденциальной информа
02.02.2022 Avanpost FAM и Avanpost Web SSO теперь поддерживают требования стандарта ФАПИ.СЕК

сотрудников в корпоративных ресурсах Avanpost FAM и систему клиентской аутентификации Avanpost Web SSO. Теперь оба решения выполняют требования стандарта Банка России по безопасности банковски
27.10.2021 Avanpost FAM и Avanpost Web SSO получили поддержку универсальной биометрической аутентификации по протоколу WebAuthn

для них способ аутентификации. Возможность использования пользовательской биометрии в Avanpost Web SSO позволит клиентам интернет-сервисов защитить свои учётные записи при помощи удобного мето
18.12.2020 «Единая точка входа» «Ростелекома» внесена в реестр отечественного ПО

«Ростелеком» зарегистрировал в едином реестре отечественного ПО ИТ-продукт «Единая точка входа». С помощью нового решения все отчеты и информационные системы компании интегрируются в единый реестр, что позволяет быстро и удобно работать с большими объемами информации.

17.06.2020 «Аванпост» выпустил решение для единого входа в информационные системы

а также особенности ИТ-ландшафта, необходима надежная, гибкая масштабируемая система единого входа (SSO), распространяющаяся на все виды ПО. — от самого современного до унаследованного. Avanpos
09.11.2018 «Аванпост» внедрил Avanpost PKI и Avanpost SSO в компании холдинга «Вертолеты России»

«Аванпост», российский разработчик систем идентификации и управления доступом к информационным ресурсам предприятия (IDM), официально объявил о завершении внедрения Avanpost PKI и Avanpost SSO в «Кумертауском авиационном производственном предприятии» («КумАПП», входит в «Вертолеты России» и «Оборонпром»), крупном авиастроительном предприятии, производящем вертолеты соосной схемы

12.09.2018 Avanpost IDM и SSO обеспечили управление доступом в ИС «Мосводоканала»

«Аванпост» объявила о завершении внедрения систем Avanpost IDM и Avanpost SSO в «Мосводоканале» — крупнейшей в России водной компании, обеспечивающей высококачественно
24.01.2018 Система Avanpost Web SSO включена в единый реестр российского ПО

а также безопасного входа последних во все необходимые приложения после однократной аутентификации (Single Sign-On, или SSO). Avanpost Web SSO соответствует уровню требований даже самых крупных
09.08.2017 Solar Security и Indeed Identity автоматизировали подключение новых сотрудников к бизнес-приложениям предприятия

ние, объединяющее возможности IGA-платформы Solar inRights, системы единого входа Indeed Enterprise SSO и системы управления инфраструктурой открытых ключей Indeed Card Management. Решение повы
20.03.2017 «Аванпост» представила российское комплексное решение для аутентификации Avanpost WebSSO

ей ИС, а также их безопасного входа во все необходимые приложения после однократной аутентификации (Single Sign-On, или SSO). Единая система аутентификации и SSO, созданная с помощью Avanpost W
19.10.2016 VMware анонсировала Workspace One Essentials

P) в Office 365 и улучшенные возможности для пользователей с расширенным единым мобильным доступом (single sign-on — SSO) ко всем веб-приложениям компании. Совместно с Microsoft также был орган
24.04.2014 В интернет-банк «Открытие Online» можно войти через аккаунты Facebook и «ВКонтакте»

Банк «Открытие» реализовал single sign-on (технология единого входа) между социальными сетями и интернет-банком для физи
27.02.2014 Система КУБ интегрирована с Indeed-Id Enterprise SSO

тегрированного решения системы «Комплексного Управления Безопасностью» (КУБ) и Indeed-Id Enterprise SSO. Совместное решение предназначено для построения системы управления доступом к корпоратив
09.07.2012 На московских порталах появится единая авторизация

ана для общественного обсуждения концепция создания единой системы управления доступами (dit.mos.ru/sso), которая позволит пользователям работать с любыми столичными интернет-ресурсами, мобильн
08.10.2009 Вышел Oracle Enterprise Single Sign-On Anywhere: защищённый доступ к корпоративным ресурсам

Корпорация Oracle объявила о выпуске нового программного продукта - Oracle Enterprise Single Sign-On (ESSO) Anywhere. Являясь ключевым компонентом семейства Oracle Identity Management, продукт Oracle ESSO Anywhere расширяет комплекс Oracle Enterprise Sign-On Suite и позволяет предприятия
24.09.2007 Citrix попала в «магический квадрант» лидеров рынка ESSO

00 клиентов, отличается высоким уровнем безопасности, производительности и позволяет экономить средства компаний. Интегрированная в Password Manager функция однократной идентификации для предприятий (ESSO) позволяет пользователям получать безопасный доступ к любым требуемым приложениям после однократного ввода пароля, который пользователи могут самостоятельно менять по сети без необходимост
13.12.2006 Oracle приступила к поставкам Oracle Enterprise Single Sign-On Suite

Корпорация Oracle объявила о начале поставок продукта Oracle Enterprise Single Sign-On Suite. Новый пакет является частью комплекса решений Oracle Identity Managemen
17.02.2006 СА выпустила пакет решений для веб и интегрированных сред

Компания СА объявила о выпуске нового пакета решений, который объединил продукты CA SiteMinder и CA Single Sign-On (SSO). Новое решение предоставляет технологию Single Sign-On для ИТ-инф
16.04.2003 Identity Management - стратегический аспект интеграции приложений

преодолеваются при помощи создания единой системы аутентификации и системы однократной регистрации (Single Sign-On, SSO). Первая из этих задач может быть решена при помощи внедрения единого кат
30.03.2001 Novell представила программное обеспечение управления паролями Novell Single Sign-on 2.1

Компания Novell, Inc. представила программное обеспечение управления паролями Novell Single Sign-on 2.1 с v-GO-технологией производства Passlogics, которое призвано обеспечить защиту ключевой корпоративной информации и одновременно снизить стоимость содержания службы поддержки.

Публикаций - 804, упоминаний - 1112

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

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РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 49
Oracle Corporation 7074 48
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 192 46
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Google LLC 12688 37
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 37
SAP SE 5601 37
Yandex - Яндекс 9215 33
IBM - International Business Machines Corp 9699 31
Broadcom - VMware 2610 27
Cisco Systems 5372 27
Telegram Group 2940 27
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Multifactor - Мультифактор 132 20
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Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 157 18
Citrix Systems 868 18
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HP Inc. 5883 17
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IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 16
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 10
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Альфа-Банк 1979 9
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 9
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Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 8
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 8
Visa International 1993 7
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 6
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 6
Северсталь ПАО - Severstal 629 6
Почта России ПАО 2370 5
Газпром ПАО 1493 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 5
Связной ГК 1401 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 5
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 5
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 4
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 4
Microsoft - LinkedIn 699 4
NanduQ - Qiwi 1013 4
ПСБ - Промсвязьбанк 963 4
Ростех - Вертолеты России 180 4
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 4
Верный - торговая сеть 326 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Связной Банк 113 3
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МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 3
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 3
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WS-Federation - Web Services Federation 6 2
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IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
AICPA - American Institute of Certified Public Accountants - Американский институт дипломированных общественных бухгалтеров 11 1
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AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 70
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 68
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 68
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 62
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - сценарии 2ФА - SMS-based two-factor authentication 1179 60
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 60
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 58
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 57
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 57
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 56
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 56
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 56
Кибербезопасность - PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 460 53
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 107
Microsoft Windows 16882 85
Linux OS 11533 75
Google Android 15243 48
Apple iOS 8583 47
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost Access - Avanpost IDM - Avanpost IGA - Avanpost Identity Governance & Administration - Avanpost FAM/MFA - Avanpost Federated Access Manager - Avanpost Authenticator 106 39
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 39
Microsoft Office 4170 29
Red Hat WildFly - Red Hat Keycloak 76 27
СКБ Контур - Контур.Толк 129 26
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 25
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 21
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost SSO - Avanpost Web SSO - Avanpost USSO - Avanpost Unified SSO 36 19
Microsoft Outlook 1506 19
MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 107 18
Apple macOS 2419 17
2Test Профишкаф 1 16
Microsoft Azure 1526 16
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 15
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 15
Oracle Identity Governance - Oracle Identity and Access Management Suite - Oracle IDCS - Oracle Identity Cloud Service - Oracle Waveset - Oracle ESSO - Oracle Enterprise Single Sign-On - Oracle Adaptive Intelligent Applications -  Oracle Identity SOC 102 14
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 490 14
Реак Софт - Blitz Identity Provider 23 14
Oracle Java - язык программирования 3469 14
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 14
Microsoft Teams - MS Teams 670 14
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 14
Microsoft Office 365 1042 14
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 14
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 13
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 13
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 12
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 368 12
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 11
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 11
Apple iPhone 6 4861 11
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 11
Docker - Платформа распределённых приложений 543 11
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 10
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 10
Скрипниченко Павел 64 17
Конусов Андрей 87 13
Грудинин Дмитрий 27 9
Ванин Михаил 15 7
Санин Александр 54 6
Карпенко Владимир 26 6
Прохоров Фёдор 83 6
Сорокин Дмитрий 64 6
Воронин Павел 196 5
Врацкий Андрей 175 5
Тятюшев Максим 215 5
Башкатов Роман 19 5
Кадомский Вячеслав 107 5
Лысов Анатолий 21 4
Медведев Дмитрий 1665 4
Мартиросов Давид 123 4
Макаров Станислав 118 4
Хмельницкий Алексей 22 4
Jasuja Amit - Джасуйа Амит 7 4
Шадаев Максут 1210 4
Чаркин Евгений 317 4
Мылицын Роман 111 4
Кирюшин Сергей 91 4
Абакумов Евгений 227 4
Бобров Антон 55 3
Тен Антон 46 3
Антонов Александр 77 3
Кирьянова Александра 169 3
Педоренко Андрей 43 3
Висящев Андрей 64 3
Ульянов Николай 176 3
Клявин Владимир 52 3
Огуряев Дмитрий 85 3
Чуканов Сергей 110 3
Васильев Григорий 44 3
Басеян Тигран 12 3
Савцов Игорь 29 3
Валчев Стоян 48 3
Агафонова Наталия 41 3
Шершнев Георгий 14 3
Россия - РФ - Российская федерация 166164 486
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 82
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 42
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 37
Европа 24963 28
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 23
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 14
Казахстан - Республика 6047 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 12
Беларусь - Белоруссия 6289 10
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 9
Германия - Федеративная Республика 13221 9
Украина 7928 9
Азия - Азиатский регион 5920 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 7
Европа Восточная 3138 7
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 7
Россия - СФО - Новосибирск 4875 7
Африка - Африканский регион 3640 6
Франция - Французская Республика 8177 6
Земля - планета Солнечной системы 10865 5
Индия - Bharat 5869 5
Испания - Королевство 3839 5
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 5
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 4
Ближний Восток 3154 4
Италия - Итальянская Республика 4508 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 4
Бразилия - Федеративная Республика 2520 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 4
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 4
Россия - ПФО - Ульяновская область 676 4
Грузия 1332 4
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 4
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 3
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Япония 13807 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 170
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 3
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CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 2
Gartner - Burton Group 17 2
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Forrester Research 834 2
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Mordor Intelligence 35 1
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PAC - Pierre Audoin Consultants 21 1
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 57 1
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Gartner Magic Quadrant SSL VPN 1 1
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Fortune Business Insights 32 1
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Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 1
Markets&Markets Research 113 1
РАН - Российская академия наук 2122 4
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 3
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 3
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 2
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 2
РГДБ - Российская государственная детская библиотека 11 2
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 2
МГПУ - Московский городской педагогический университет 56 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
ВГУ - Воронежский государственный университет 61 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 51 1
НовГУ - Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 39 1
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 43 1
МГТУ ГА - Московский государственный технический университет гражданской авиации 14 1
VK - Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 75 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 41 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
РАМН НЦН ФГБУ - Научный центр неврологии ГУ 14 1
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 1
Информзащита Учебный центр 38 1
IBM Academic Initiative 4 1
Merlion Academy 4 1
San Jose State или SJSU - San Jose State University - Университет штата Калифорния в Сан-Хосе 15 1
РДТЕХ Учебный центр НОУ 11 1
РШУ - Русская школа управления 46 1
МЧС РФ - Государственная противопожарная служба МЧС России - ВНИИПО ФГБУ - НИИ противопожарной обороны - АГПС ВО ФГБОУ - Академия Государственной противопожарной службы 35 1
ТОГУ ВО ФГБОУ - Тихоокеанский государственный университет - Хабаровский Государственный технический университет - Хабаровский государственный педагогический университет 20 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - ВНИИИМТ - Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники 9 1
UND - University of North Dakota - Университет Северной Дакоты 7 1
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 71 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 12
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 10
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 5
День молодёжи - 27 июня 1087 5
CNews AWARDS - награда 571 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
CNews FORUM Кейсы 313 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 2
CeBIT 614 1
Всероссийский тотальный диктант 11 1
Citrix Synergy 6 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 32 1
ISE - Integrated Systems Europe 51 1
VMworld 29 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
Yandex YAC - Yandex Yet Another Conference 10 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 1
Docflow 148 1
LinuxWorld 52 1
itSMF - IT Service Management Forum 40 1
Infosecurity - выставка 63 1
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
1С:Проект года 28 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 1
GITEX Technology - международная выставка 48 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 34 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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