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Кибербезопасность SSO Single Sign-On Технология единого входа ESSO Enterprise Single Sign-On однократная идентификация для предприятий

Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий


14.04.2022 «Контур» запустил «Контур.ID» для единого входа в корпоративные сервисы

есанкционированного проникновения и утечки данных. В сервис встроена система защиты от перебора паролей. Этим решением около 20 лет пользуются сотрудники и клиенты «Контура», успешно применяя систему единого входа в корпоративные приложения в своей работе.
15.02.2022 Avanpost Web SSO сертифицирован на соответствие новым требованиям ФСТЭК

Компания «Аванпост», российский разработчик систем идентификации и управления доступом к информационным ресурсам предприятия, получила сертификат соответствия ФСТЭК на свое решение Avanpost Web SSO. Он подтверждает, что продукт полностью удовлетворяет актуальным требованиям безопасности данных и соответствует четвертому, максимальному уровню доверия для защиты конфиденциальной информа
02.02.2022 Avanpost FAM и Avanpost Web SSO теперь поддерживают требования стандарта ФАПИ.СЕК

сотрудников в корпоративных ресурсах Avanpost FAM и систему клиентской аутентификации Avanpost Web SSO. Теперь оба решения выполняют требования стандарта Банка России по безопасности банковски
27.10.2021 Avanpost FAM и Avanpost Web SSO получили поддержку универсальной биометрической аутентификации по протоколу WebAuthn

для них способ аутентификации. Возможность использования пользовательской биометрии в Avanpost Web SSO позволит клиентам интернет-сервисов защитить свои учётные записи при помощи удобного мето
18.12.2020 «Единая точка входа» «Ростелекома» внесена в реестр отечественного ПО

«Ростелеком» зарегистрировал в едином реестре отечественного ПО ИТ-продукт «Единая точка входа». С помощью нового решения все отчеты и информационные системы компании интегрируются в единый реестр, что позволяет быстро и удобно работать с большими объемами информации.

17.06.2020 «Аванпост» выпустил решение для единого входа в информационные системы

а также особенности ИТ-ландшафта, необходима надежная, гибкая масштабируемая система единого входа (SSO), распространяющаяся на все виды ПО. — от самого современного до унаследованного. Avanpos
09.11.2018 «Аванпост» внедрил Avanpost PKI и Avanpost SSO в компании холдинга «Вертолеты России»

«Аванпост», российский разработчик систем идентификации и управления доступом к информационным ресурсам предприятия (IDM), официально объявил о завершении внедрения Avanpost PKI и Avanpost SSO в «Кумертауском авиационном производственном предприятии» («КумАПП», входит в «Вертолеты России» и «Оборонпром»), крупном авиастроительном предприятии, производящем вертолеты соосной схемы

12.09.2018 Avanpost IDM и SSO обеспечили управление доступом в ИС «Мосводоканала»

«Аванпост» объявила о завершении внедрения систем Avanpost IDM и Avanpost SSO в «Мосводоканале» — крупнейшей в России водной компании, обеспечивающей высококачественно
24.01.2018 Система Avanpost Web SSO включена в единый реестр российского ПО

а также безопасного входа последних во все необходимые приложения после однократной аутентификации (Single Sign-On, или SSO). Avanpost Web SSO соответствует уровню требований даже самых крупных
09.08.2017 Solar Security и Indeed Identity автоматизировали подключение новых сотрудников к бизнес-приложениям предприятия

ние, объединяющее возможности IGA-платформы Solar inRights, системы единого входа Indeed Enterprise SSO и системы управления инфраструктурой открытых ключей Indeed Card Management. Решение повы
20.03.2017 «Аванпост» представила российское комплексное решение для аутентификации Avanpost WebSSO

ей ИС, а также их безопасного входа во все необходимые приложения после однократной аутентификации (Single Sign-On, или SSO). Единая система аутентификации и SSO, созданная с помощью Avanpost W
19.10.2016 VMware анонсировала Workspace One Essentials

P) в Office 365 и улучшенные возможности для пользователей с расширенным единым мобильным доступом (single sign-on — SSO) ко всем веб-приложениям компании. Совместно с Microsoft также был орган
24.04.2014 В интернет-банк «Открытие Online» можно войти через аккаунты Facebook и «ВКонтакте»

Банк «Открытие» реализовал single sign-on (технология единого входа) между социальными сетями и интернет-банком для физи
27.02.2014 Система КУБ интегрирована с Indeed-Id Enterprise SSO

тегрированного решения системы «Комплексного Управления Безопасностью» (КУБ) и Indeed-Id Enterprise SSO. Совместное решение предназначено для построения системы управления доступом к корпоратив
09.07.2012 На московских порталах появится единая авторизация

ана для общественного обсуждения концепция создания единой системы управления доступами (dit.mos.ru/sso), которая позволит пользователям работать с любыми столичными интернет-ресурсами, мобильн
08.10.2009 Вышел Oracle Enterprise Single Sign-On Anywhere: защищённый доступ к корпоративным ресурсам

Корпорация Oracle объявила о выпуске нового программного продукта - Oracle Enterprise Single Sign-On (ESSO) Anywhere. Являясь ключевым компонентом семейства Oracle Identity Management, продукт Oracle ESSO Anywhere расширяет комплекс Oracle Enterprise Sign-On Suite и позволяет предприятия
24.09.2007 Citrix попала в «магический квадрант» лидеров рынка ESSO

00 клиентов, отличается высоким уровнем безопасности, производительности и позволяет экономить средства компаний. Интегрированная в Password Manager функция однократной идентификации для предприятий (ESSO) позволяет пользователям получать безопасный доступ к любым требуемым приложениям после однократного ввода пароля, который пользователи могут самостоятельно менять по сети без необходимост
13.12.2006 Oracle приступила к поставкам Oracle Enterprise Single Sign-On Suite

Корпорация Oracle объявила о начале поставок продукта Oracle Enterprise Single Sign-On Suite. Новый пакет является частью комплекса решений Oracle Identity Management. Он помогает упростить и оптимизировать систему безопасности, обеспечивая единую регистрацию, упра
17.02.2006 СА выпустила пакет решений для веб и интегрированных сред

Компания СА объявила о выпуске нового пакета решений, который объединил продукты CA SiteMinder и CA Single Sign-On (SSO). Новое решение предоставляет технологию Single Sign-On для ИТ-инф
16.04.2003 Identity Management - стратегический аспект интеграции приложений

преодолеваются при помощи создания единой системы аутентификации и системы однократной регистрации (Single Sign-On, SSO). Первая из этих задач может быть решена при помощи внедрения единого кат
30.03.2001 Novell представила программное обеспечение управления паролями Novell Single Sign-on 2.1

Компания Novell, Inc. представила программное обеспечение управления паролями Novell Single Sign-on 2.1 с v-GO-технологией производства Passlogics, которое призвано обеспечить защиту ключевой корпоративной информации и одновременно снизить стоимость содержания службы поддержки.

Публикаций - 470, упоминаний - 613

Кибербезопасность замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Microsoft Corporation 23936 68
Oracle Corporation 6462 43
ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 138 40
Google LLC 11299 29
SAP SE 5064 29
7501 28
IBM - International Business Machines Corp 9307 27
Yandex - Яндекс 6306 23
Cisco Systems 4975 20
VMware 2231 20
Softline - Софтлайн 2305 19
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 136 17
Citrix Systems 793 17
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1980 16
HP Inc. 5605 16
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1179 15
Крок - Croc 1758 15
Telegram Group 1362 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10407 13
Meta Platforms - Facebook 4363 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8337 12
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10572 12
Apple Inc 11537 11
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1401 10
Red Hat 1264 10
Salesforce.com 404 10
Корус Консалтинг ГК 1134 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3150 9
Naumen - Наумен 572 9
Dell EMC 4962 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4442 9
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1005 9
InfoWatch - Инфовотч 959 8
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 43 8
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1564 8
АйТи 1327 8
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1678 8
OpenText - Micro Focus - Novell 868 8
Zoom Int - Zoom Video Communications 1370 6
VK - Mail.ru Group 3268 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6357 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2575 9
РЖД - Российские железные дороги 1745 7
Альфа-Банк 1643 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1370 7
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 907 6
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 350 6
Visa International 1906 6
Открытие ФК - Банк Открытие 523 6
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 985 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 613 5
Связной ГК 1355 5
Северсталь ПАО - Severstal 403 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 746 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1805 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 451 4
Qiwi 963 4
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 644 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 370 3
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 151 3
ВсеИнструменты.ру 249 3
ПСБ - Промсвязьбанк 777 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 385 3
АльфаСтрахование СГ 287 3
Лента - Сеть розничной торговли 1864 3
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 313 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 401 3
Открытие ФК - Росгосстрах 313 3
LinkedIn 607 3
Газпром ПАО 1209 3
Связной Банк 102 3
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 71 3
ОМК - Объединенная металлургическая компания 180 3
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 279 3
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 87 3
Мосэнерго ПАО 125 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 2
Роснефть НК - нефтяная компания 497 2
EPIC Telecom Invest 199 2
Совкомбанк ПАО 228 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3269 38
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10131 26
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2871 19
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4083 14
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1702 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4633 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1630 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5382 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1731 7
Правительство Москвы 2127 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2616 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2668 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1721 5
Федеральное казначейство России 1634 5
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1243 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2806 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 858 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5024 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2568 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3128 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2186 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 700 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 420 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2516 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1283 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 289 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1012 3
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 731 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 737 2
Судебная власть - Judicial power 2190 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 239 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 83 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3082 2
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 229 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 742 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 210 2
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 351 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1091 2
ВНИИПВТИ ФГУП - Совет главных конструкторов информатизации регионов РФ 17 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6171 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1385 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 522 2
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 26 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 153 2
OWASP - Open Web Application Security Project 77 2
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 35 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 240 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 72 1
OSI - Open Source Initiative 68 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
Ассоциации провайдеров мобильных услуг и контента 4 1
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BIAN - Banking Industry Architecture Network 6 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 241 1
Ассоциация менеджеров 84 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 38 1
AICPA - American Institute of Certified Public Accountants - Американский институт дипломированных общественных бухгалтеров 8 1
WS-Federation - Web Services Federation 4 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 117 1
АФТ - Ассоциация Финтех 88 1
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Вредоносное ПО - Зловред - malware 11607 28
Microsoft Windows 14852 56
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Linux OS 8893 44
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4499 18
Microsoft Outlook 1328 15
Microsoft Office 365 890 14
Microsoft Azure 1355 13
ГС-инвест - Avanpost FAM - Avanpost Federated Access Manager - Avanpost Authenticator 22 12
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Apple macOS 1851 12
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Apple iPhone 6 4862 10
Oracle Java - язык программирования 2849 10
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СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 928 10
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1856 9
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 833 9
Microsoft Teams - MS Teams 449 9
Microsoft Skype 2003 9
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2995 8
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2152 8
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 996 8
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 583 8
VMware Horizon Suite 110 8
Microsoft SharePoint Products and Technologies 784 8
Apple iPhone - серия смартфонов 6805 8
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 250 8
Apple iPad 3782 8
Oracle СУБД 603 8
Oracle E-Business Suite - OEBS 577 8
Microsoft Azure Active Directory - Microsoft Azure AD 53 7
Google YouTube - Видеохостинг 2540 7
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 201 7
Microsoft Office Excel 1119 7
Atlassian - Jira - Система отслеживания ошибок 150 7
Конусов Андрей 86 13
Прохоров Фёдор 83 6
Грудинин Дмитрий 9 6
Санин Александр 21 5
Кирюшин Сергей 72 4
Абакумов Евгений 172 4
Медведев Дмитрий 1639 4
Мылицын Роман 105 4
Муромец Юлия 28 3
Сыкулев Андрей 84 3
Агафонова Наталия 40 3
Савцов Игорь 29 3
Клявин Владимир 30 3
Момчилович Ирина 28 3
Прозоровский Василий 40 3
Теленков Андрей 27 3
Щеголев Игорь 695 3
Зинкевич Сергей 42 3
Карпенко Владимир 18 3
Замощин Олег 10 3
Андреев Валерий 24 3
Никифоров Николай 1173 3
Кириченко Игорь 46 3
Васильев Григорий 39 3
Шершнев Георгий 14 3
Педоренко Андрей 42 3
Чаркин Евгений 270 3
Поляков Сергей 69 3
Губка Олег 12 3
Путятинский Сергей 78 3
Анищук Наталья 27 3
Валчев Стоян 48 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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