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Кибербезопасность SSO Single Sign-On Технология единого входа ESSO Enterprise Single Sign-On однократная идентификация для предприятий
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|18.05.2026
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Curator внедряет централизованную аутентификацию пользователей через SSO
щаяся на обеспечении доступности интернет-ресурсов и нейтрализации DDoS-атак, реализовала поддержку Single Sign-On (SSO, единый вход) в личном кабинете платформы. Новая функциональность позволя
|29.04.2026
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JaCarta Identity Provider от «Аладдин» обеспечивает однократную аутентификацию во всех используемых приложениях и сервисах (SSO)
ацию в информационных системах и во всех используемых приложениях и сервисах (единый вход или SSO – Single Sign-On); строгую аутентификацию по цифровым сертификатам; учет и управление настройка
|09.04.2026
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«Мультифактор» представил SSO-сервис для централизованной аутентификации
«Мультифактор», российский разработчик ИБ- и ИТ-решений, объявляет о запуске сервиса единого входа (SSO), который обеспечивает централизованную аутентификацию пользователей и упрощает доступ к
|17.11.2025
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Новый продукт RooX UIDM Base обеспечит SSO и 2FA для корпоративных приложений
быстро внедрить систему управления доступом в ситуации ограниченных ресурсов. Продукт обеспечивает SSO (единую точку входа) и 2FA (двухфакторную аутентификацию) для корпоративных приложений. R
|29.08.2025
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Лидеры рынка SSO-решений обсудили будущее цифрового ID на конференции ГИД 4.0
Газпром ИД» (ГИД) — российская высокотехнологичная компания, входящая в Группу «Газпром». ГИД является разработчиком высоконагруженных экосистемных платформ и B2B2C-продуктов, среди которых: система единого входа Газпром ID, единая платформа управления данными DataNova, платформа взаимодействия ГИД, предоставляющая HR-Tech и другие сервисы более чем 400 компаниям. Состоит в реестре аккреди
|24.07.2025
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VK Tech внедрила технологию SSO в VK WorkSpace
В SaaS-версии коммуникационной платформы VK WorkSpace от VK Tech реализована поддержка SSO (Single Sign-On, единая точка входа). Технология позволяет настроить для пользователей быстрый
|15.04.2025
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Avanpost представляет новую технологию Unified SSO
ндор в области безопасности идентификационных данных, представляет новый продукт – Avanpost Unified SSO (USSO). Это решение обеспечивает прозрачную и бесшовную аутентификацию во всех приложения
|05.08.2024
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«МТС Линк» расширяет перечень провайдеров для SSO
ты «МТС Линк», объявляет об интеграции с двумя решениями для реализации единого входа пользователя (SSO) с возможностью управления доступом — ID.Trusted.Net и Keycloak. Решение ID.Trusted.Net р
|16.04.2024
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В корпоративный мессенджер Compass добавили регистрацию по почте и Single Sign-On
В корпоративном мессенджере Compass появилась регистрация по почте и Single Sign-On. Новые функции доступны в on-premise версии продукта – они помогают крупным ко
|13.02.2024
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Облака станут более уязвимы из-за повсеместного внедрения технологии единого входа SSO
Проблемы SSO SSO (Single Sign-On — технология, которая позволяет пользователям входить в несколько приложений и
|14.04.2022
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«Контур» запустил «Контур.ID» для единого входа в корпоративные сервисы
есанкционированного проникновения и утечки данных. В сервис встроена система защиты от перебора паролей. Этим решением около 20 лет пользуются сотрудники и клиенты «Контура», успешно применяя систему единого входа в корпоративные приложения в своей работе.
|15.02.2022
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Avanpost Web SSO сертифицирован на соответствие новым требованиям ФСТЭК
Компания «Аванпост», российский разработчик систем идентификации и управления доступом к информационным ресурсам предприятия, получила сертификат соответствия ФСТЭК на свое решение Avanpost Web SSO. Он подтверждает, что продукт полностью удовлетворяет актуальным требованиям безопасности данных и соответствует четвертому, максимальному уровню доверия для защиты конфиденциальной информа
|02.02.2022
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Avanpost FAM и Avanpost Web SSO теперь поддерживают требования стандарта ФАПИ.СЕК
сотрудников в корпоративных ресурсах Avanpost FAM и систему клиентской аутентификации Avanpost Web SSO. Теперь оба решения выполняют требования стандарта Банка России по безопасности банковски
|27.10.2021
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Avanpost FAM и Avanpost Web SSO получили поддержку универсальной биометрической аутентификации по протоколу WebAuthn
для них способ аутентификации. Возможность использования пользовательской биометрии в Avanpost Web SSO позволит клиентам интернет-сервисов защитить свои учётные записи при помощи удобного мето
|18.12.2020
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«Единая точка входа» «Ростелекома» внесена в реестр отечественного ПО
«Ростелеком» зарегистрировал в едином реестре отечественного ПО ИТ-продукт «Единая точка входа». С помощью нового решения все отчеты и информационные системы компании интегрируются в единый реестр, что позволяет быстро и удобно работать с большими объемами информации.
|17.06.2020
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«Аванпост» выпустил решение для единого входа в информационные системы
а также особенности ИТ-ландшафта, необходима надежная, гибкая масштабируемая система единого входа (SSO), распространяющаяся на все виды ПО. — от самого современного до унаследованного. Avanpos
|09.11.2018
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«Аванпост» внедрил Avanpost PKI и Avanpost SSO в компании холдинга «Вертолеты России»
«Аванпост», российский разработчик систем идентификации и управления доступом к информационным ресурсам предприятия (IDM), официально объявил о завершении внедрения Avanpost PKI и Avanpost SSO в «Кумертауском авиационном производственном предприятии» («КумАПП», входит в «Вертолеты России» и «Оборонпром»), крупном авиастроительном предприятии, производящем вертолеты соосной схемы
|12.09.2018
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Avanpost IDM и SSO обеспечили управление доступом в ИС «Мосводоканала»
«Аванпост» объявила о завершении внедрения систем Avanpost IDM и Avanpost SSO в «Мосводоканале» — крупнейшей в России водной компании, обеспечивающей высококачественно
|24.01.2018
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Система Avanpost Web SSO включена в единый реестр российского ПО
а также безопасного входа последних во все необходимые приложения после однократной аутентификации (Single Sign-On, или SSO). Avanpost Web SSO соответствует уровню требований даже самых крупных
|09.08.2017
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Solar Security и Indeed Identity автоматизировали подключение новых сотрудников к бизнес-приложениям предприятия
ние, объединяющее возможности IGA-платформы Solar inRights, системы единого входа Indeed Enterprise SSO и системы управления инфраструктурой открытых ключей Indeed Card Management. Решение повы
|20.03.2017
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«Аванпост» представила российское комплексное решение для аутентификации Avanpost WebSSO
ей ИС, а также их безопасного входа во все необходимые приложения после однократной аутентификации (Single Sign-On, или SSO). Единая система аутентификации и SSO, созданная с помощью Avanpost W
|19.10.2016
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VMware анонсировала Workspace One Essentials
P) в Office 365 и улучшенные возможности для пользователей с расширенным единым мобильным доступом (single sign-on — SSO) ко всем веб-приложениям компании. Совместно с Microsoft также был орган
|24.04.2014
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В интернет-банк «Открытие Online» можно войти через аккаунты Facebook и «ВКонтакте»
Банк «Открытие» реализовал single sign-on (технология единого входа) между социальными сетями и интернет-банком для физи
|27.02.2014
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Система КУБ интегрирована с Indeed-Id Enterprise SSO
тегрированного решения системы «Комплексного Управления Безопасностью» (КУБ) и Indeed-Id Enterprise SSO. Совместное решение предназначено для построения системы управления доступом к корпоратив
|09.07.2012
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На московских порталах появится единая авторизация
ана для общественного обсуждения концепция создания единой системы управления доступами (dit.mos.ru/sso), которая позволит пользователям работать с любыми столичными интернет-ресурсами, мобильн
|08.10.2009
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Вышел Oracle Enterprise Single Sign-On Anywhere: защищённый доступ к корпоративным ресурсам
Корпорация Oracle объявила о выпуске нового программного продукта - Oracle Enterprise Single Sign-On (ESSO) Anywhere. Являясь ключевым компонентом семейства Oracle Identity Management, продукт Oracle ESSO Anywhere расширяет комплекс Oracle Enterprise Sign-On Suite и позволяет предприятия
|24.09.2007
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Citrix попала в «магический квадрант» лидеров рынка ESSO
00 клиентов, отличается высоким уровнем безопасности, производительности и позволяет экономить средства компаний. Интегрированная в Password Manager функция однократной идентификации для предприятий (ESSO) позволяет пользователям получать безопасный доступ к любым требуемым приложениям после однократного ввода пароля, который пользователи могут самостоятельно менять по сети без необходимост
|13.12.2006
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Oracle приступила к поставкам Oracle Enterprise Single Sign-On Suite
Корпорация Oracle объявила о начале поставок продукта Oracle Enterprise Single Sign-On Suite. Новый пакет является частью комплекса решений Oracle Identity Managemen
|17.02.2006
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СА выпустила пакет решений для веб и интегрированных сред
Компания СА объявила о выпуске нового пакета решений, который объединил продукты CA SiteMinder и CA Single Sign-On (SSO). Новое решение предоставляет технологию Single Sign-On для ИТ-инф
|16.04.2003
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Identity Management - стратегический аспект интеграции приложений
преодолеваются при помощи создания единой системы аутентификации и системы однократной регистрации (Single Sign-On, SSO). Первая из этих задач может быть решена при помощи внедрения единого кат
|30.03.2001
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Novell представила программное обеспечение управления паролями Novell Single Sign-on 2.1
Компания Novell, Inc. представила программное обеспечение управления паролями Novell Single Sign-on 2.1 с v-GO-технологией производства Passlogics, которое призвано обеспечить защиту ключевой корпоративной информации и одновременно снизить стоимость содержания службы поддержки.
Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:
|Скрипниченко Павел 64 17
|Конусов Андрей 87 13
|Грудинин Дмитрий 27 9
|Ванин Михаил 15 7
|Санин Александр 54 6
|Карпенко Владимир 26 6
|Прохоров Фёдор 83 6
|Сорокин Дмитрий 64 6
|Воронин Павел 196 5
|Врацкий Андрей 175 5
|Тятюшев Максим 215 5
|Башкатов Роман 19 5
|Кадомский Вячеслав 107 5
|Лысов Анатолий 21 4
|Медведев Дмитрий 1665 4
|Мартиросов Давид 123 4
|Макаров Станислав 118 4
|Хмельницкий Алексей 22 4
|Jasuja Amit - Джасуйа Амит 7 4
|Шадаев Максут 1210 4
|Чаркин Евгений 317 4
|Мылицын Роман 111 4
|Кирюшин Сергей 91 4
|Абакумов Евгений 227 4
|Бобров Антон 55 3
|Тен Антон 46 3
|Антонов Александр 77 3
|Кирьянова Александра 169 3
|Педоренко Андрей 43 3
|Висящев Андрей 64 3
|Ульянов Николай 176 3
|Клявин Владимир 52 3
|Огуряев Дмитрий 85 3
|Чуканов Сергей 110 3
|Васильев Григорий 44 3
|Басеян Тигран 12 3
|Савцов Игорь 29 3
|Валчев Стоян 48 3
|Агафонова Наталия 41 3
|Шершнев Георгий 14 3
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