ГПБ - ГС-инвест - Avanpost FAM - Avanpost Federated Access Manager - Avanpost Authenticator - Avanpost MFA

Avanpost MFA+ разработана на базе системы единой аутентификации Avanpost FAM, обладает облегченным набором функций и не требует сложного проектного внедрения. Усиление аутентификации при доступе к корпоративным системам происходит с помощью дополнительных факторов (ОТР, sms/push на смартфон, QR-код через мобильное приложение Avanpost Authenticator и др.), при этом обеспечивается централизованный контроль и управление аутентификацией с разных приложений и устройств.

MFA+ поддерживает платформы и операционные системы, в том числе ОС на базе Linux, включая Astra Linux, Alt Linux и RedOS, а также смартфоны Android, iOS и Huawei.