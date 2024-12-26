ГПБ ГС-инвест Avanpost FAM Avanpost Federated Access Manager Avanpost Authenticator Avanpost MFA
Avanpost MFA+ разработана на базе системы единой аутентификации Avanpost FAM, обладает облегченным набором функций и не требует сложного проектного внедрения. Усиление аутентификации при доступе к корпоративным системам происходит с помощью дополнительных факторов (ОТР, sms/push на смартфон, QR-код через мобильное приложение Avanpost Authenticator и др.), при этом обеспечивается централизованный контроль и управление аутентификацией с разных приложений и устройств.
MFA+ поддерживает платформы и операционные системы, в том числе ОС на базе Linux, включая Astra Linux, Alt Linux и RedOS, а также смартфоны Android, iOS и Huawei.
ГПБ и организации, системы, технологии, персоны:
|Грудинин Дмитрий 19 17
|Конусов Андрей 86 3
|Зейтениди Наталья 25 2
|Губка Олег 12 2
|Галкин Евгений 5 2
|Санин Александр 30 2
|Степанюк Михаил 68 2
|Мацоцкий Сергей 177 1
|Чачава Александр 101 1
|Гриценко Андрей 3 1
|Василевский Дмитрий 2 1
|Белов Василий 38 1
|Виноградов Дмитрий 74 1
|Венедиктова Мария 8 1
|Евдокимов Игорь 50 1
|Ульянов Николай 112 1
|Шадаев Максут 1008 1
|Александров Александр 70 1
|Кузеванов Дмитрий 17 1
|Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 312 1
|Сгибнева Ольга 8 1
|Семенов Александр 145 1
|Булгаков Кирилл 104 1
|Доний Марина 1 1
|Натрусов Артем 284 1
|Сотин Денис 205 1
|Ульянычев Матвей 36 1
|Чурсин Дмитрий 61 1
|Бурилов Андрей 105 1
|Махновский Александр 8 1
|Груздев Антон 14 1
|Стоянов Алексей 41 1
|Рустамов Рустам 412 1
|Панченко Иван 138 1
|Леонов Алексей 79 1
|Гузовский Денис 68 1
|Добровинский Александр 35 1
|Климов Андрей 72 1
|Кандыбович Дмитрий 17 1
|Сивцев Илья 140 1
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|CNews Инновация года - награда 111 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
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