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ГПБ ГС-инвест Avanpost FAM Avanpost Federated Access Manager Avanpost Authenticator Avanpost MFA

ГПБ - ГС-инвест - Avanpost FAM - Avanpost Federated Access Manager - Avanpost Authenticator - Avanpost MFA

Avanpost MFA+ разработана на базе системы единой аутентификации Avanpost FAM, обладает облегченным набором функций и не требует сложного проектного внедрения. Усиление аутентификации при доступе к корпоративным системам происходит с помощью дополнительных факторов (ОТР, sms/push на смартфон, QR-код через мобильное приложение Avanpost Authenticator и др.), при этом обеспечивается централизованный контроль  и управление аутентификацией с разных приложений и устройств.

MFA+ поддерживает  платформы и операционные системы, в том числе ОС на базе Linux, включая Astra Linux, Alt Linux и RedOS, а также смартфоны Android, iOS  и Huawei.


26.12.2024 Оценка защищенности ПО Avanpost FAM от F.A.C.C.T. 6
05.12.2024 Avanpost FAM/MFA+ стали безопаснее: вышла обновленная версия системы аутентификации 6
24.09.2024 ГК Softline интегрирует Avanpost MFA+ в экосистему Softline Universe 7
09.09.2024 Универсальная смарт-карта «Рутокен» для Avanpost MFA+ и работы со СКУД  3
02.07.2024 Вышла обновленная версия системы многофакторной аутентификации Avanpost FAM/MFA+ 1.12 3
29.05.2024 Avanpost упрощает аутентификацию: в Avanpost MFA+ 1.11 доступен беспарольный способ аутентификации по QR-коду 6
16.04.2024 Вышла новая версия системы многофакторной аутентификации Avanpost MFA+ 6
16.04.2024 Вышла новая версия системы многофакторной аутентификации Avanpost MFA+ 1.11 6
10.04.2024 «Код Безопасности» и Avanpost подтвердили совместимость продуктов линейки «Континент» и системы двухфакторной аутентификации для обеспечения защиты корпоративных данных 6
18.03.2024 Многофакторная аутентификация Avanpost работает под ОС Astra Linux 6
17.07.2023 Александр Махновский: Почти половина новых IdM-внедрений в России — это «Аванпост» 1
10.07.2023 Михаил Степанюк, Merlion: Лучший сервис невозможен без здоровой конкуренции 1
06.07.2023 Есть ли на рынке достойная альтернатива западным ИТ-решениям 1
14.12.2022 Новая версия Avanpost FAM упрощает работу со сложными ИТ-инфраструктурами 1
08.11.2022 Новая версия Avanpost PKI дает возможность группового распространения сертификатов 1
18.10.2022 «Аванпост» выпустил мобильное приложение-аутентификатор 2
08.08.2022 «БФТ-холдинг» и «Аванпост» предлагают интегрированное решение для повышения уровня информационной безопасности 1
15.06.2022 «Аванпост» автоматизировал управление жизненным циклом учетных записей и прав доступа в управляющей компании «Первая» 1
24.05.2022 GMCS и «Аванпост» стали партнерами 1
25.04.2022 Компании Merlion и «Аванпост» подписали дистрибьюторское соглашение 1
22.03.2022 «Аванпост» анонсировал льготную программу перехода с иностранных решений на российские системы аутентификации и управления доступом 1
02.02.2022 Avanpost FAM и Avanpost Web SSO теперь поддерживают требования стандарта ФАПИ.СЕК 2
28.12.2021 Avanpost FAM сертифицирован на соответствие новым требованиям ФСТЭК 2
16.12.2021 «Аванпост» продолжает развивать систему Avanpost PKI 1
18.11.2021 Avanpost FAM интегрирован с корпоративными решениями Citrix 2
27.10.2021 Avanpost FAM и Avanpost Web SSO получили поддержку универсальной биометрической аутентификации по протоколу WebAuthn 2
14.10.2021 БФТ и «Аванпост» заключили партнерское соглашение 1
08.10.2021 Avanpost FAM обеспечит многофакторную аутентификацию для Microsoft Exchange 2
02.09.2021 Новая версия Avanpost FAM обеспечивает многофакторную аутентификацию в ОС Linux и Windows 1
16.03.2021 Новый актив основателя IBS продал за год своих решений на 700 миллионов 1
29.07.2020 Avanpost FAM включен в реестр российского ПО 2
17.06.2020 «Аванпост» выпустил решение для единого входа в информационные системы 3

Публикаций - 32, упоминаний - 86

ГПБ и организации, системы, технологии, персоны:

ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 152 31
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 5
МегаФон 8805 3
Microsoft Corporation 24625 3
One Identity 11 3
Telegram Group 1983 3
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 334 2
Merlion - Мерлион 793 2
Oracle Corporation 6688 2
ОТР ГК - ОТР 2000 214 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
Цифра ГК 2426 1
Citrix Systems 812 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 1
СмартПарк 7 1
Nginx - Энджайникс 164 1
ГПБ - ГС-инвест - GS Invest 23 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Максима ГК - GMCS 359 1
ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы 57 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 51 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
SAP SE 5277 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 112 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 1
Red Hat 1305 1
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 29 1
ITG - ITglobal.com - Serverspace 31 1
8213 1
Intel Corporation 12197 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Broadcom - VMware 2359 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 1
Secret Technologies - Сикрет Технолоджис 15 1
TeamViewer 119 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 1
ESET - ESET Software 1133 1
Ред Софт - Red Soft 700 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 4
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 3
Северсталь ПАО - Severstal 478 2
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 101 2
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
UMA - United Music Agency 40 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Шереметьево Хэндлинг 36 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 132 1
Почта России ПАО 2112 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 1
Силовые машины 111 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 70 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 155 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10962 31
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 25
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 13
Кибербезопасность - MFA - Multi-factor Authentication - Multifactor Authentication - Многофакторная, мультифакторная аутентификация пользователей 172 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 13
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 585 12
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11123 12
SAML - Security Assertion Markup Language - Язык разметки декларации безопасности - Язык разметки на XML 77 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 11
OAuth - Open Authorization - открытый протокол (схема) авторизации 84 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 9
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом, контролируемый влад 311 9
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 229 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 9
OIDF - OpenID Foundation - OIDC - OpenID Connect - Открытый стандарт и децентрализованный протокол для аутентификации на сайтах 79 8
Proxy-server Reverse - функциональность обратного прокси-сервера 21 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10156 8
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 362 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 7
Кибербезопасность - НСД - CredSSP - Credential Security Support Provider - провайдер поддержки безопасности учетных данных 11 7
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3821 7
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 411 7
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2483 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24123 6
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 6
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 5
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 279 5
Толстый клиент - Rich client - приложение в архитектуре клиент-сервер 145 5
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 531 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 5
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2532 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 5
Push-уведомления - Web Push Notifications - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 714 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 5
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 721 5
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1243 4
MIT - Kerberos - computer-network authentication protocol - сетевой протокол аутентификации 125 4
TOTP - Time-based One-Time Password Algorithm - RFC 6238 - OATH-алгоритм создания одноразовых паролей для защищенной аутентификации - OTP (One Time Password) 191 4
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 891 4
Linux OS 9937 12
Microsoft Windows 15657 11
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost IDM Access System 65 11
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost Web SSO 24 10
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost PKI 27 8
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 4
Google Android 13994 4
Apple iOS 7809 4
Microsoft Windows Logon 7 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 2
Microsoft Exchange Server ActiveSync - Microsoft Sync Framework - MS Exchange ActiveSync 92 2
Red Hat WildFly - Keycloak 30 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 2
IBM Tivoli 281 2
Microsoft Active Directory Federation Services - Microsoft ADFS 23 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 916 2
Microsoft Outlook 1390 1
Microsoft Exchange 1714 1
Citrix NetScaler ADC - Citrix Application Delivery Controller - Citrix ADM - Citrix Application Delivery Management - Citrix Delivery Center 30 1
Citrix Virtual Apps and Desktops 29 1
Citrix Gateway 10 1
Citrix XenApp - Citrix Xen Hypervisor 98 1
Grafana - Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация 48 1
Prometheus - Monitoring system & time series database 52 1
Microsoft RDP - Microsoft Remote Desktop Protocol 24 1
GraphQL - Язык запросов и манипуляций с данными с открытым исходным кодом для API 11 1
КриптоПро ЭЦП 13 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 484 1
АТ Бюро - ESMART - серия считывателей 41 1
Linux - Debian GNU 463 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 322 1
Red Hat - Linux Fedora 221 1
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 148 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 107 1
Aladdin JaCarta PKI 87 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost Cloud Identity 1 1
InfoTeCS - ViPNet PKI Service 26 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Google Android 5 - Android Lollipop - Key Lime Pie 316 1
Грудинин Дмитрий 19 17
Конусов Андрей 86 3
Зейтениди Наталья 25 2
Губка Олег 12 2
Галкин Евгений 5 2
Санин Александр 30 2
Степанюк Михаил 68 2
Мацоцкий Сергей 177 1
Чачава Александр 101 1
Гриценко Андрей 3 1
Василевский Дмитрий 2 1
Белов Василий 38 1
Виноградов Дмитрий 74 1
Венедиктова Мария 8 1
Евдокимов Игорь 50 1
Ульянов Николай 112 1
Шадаев Максут 1008 1
Александров Александр 70 1
Кузеванов Дмитрий 17 1
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 312 1
Сгибнева Ольга 8 1
Семенов Александр 145 1
Булгаков Кирилл 104 1
Доний Марина 1 1
Натрусов Артем 284 1
Сотин Денис 205 1
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Чурсин Дмитрий 61 1
Бурилов Андрей 105 1
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Климов Андрей 72 1
Кандыбович Дмитрий 17 1
Сивцев Илья 140 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 1
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 1
Индия - Bharat 5433 1
Франция - Французская Республика 7845 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 13
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 11
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2333 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 4
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PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4812 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 881 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1248 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1618 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 1
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FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1095 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 829 1
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Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
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Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 654 1
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
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CNews FORUM Кейсы 225 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

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7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

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Наука

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