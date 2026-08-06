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Индексная книга (каталог) CNews*
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Групповая политика Group Policy набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


06.08.2026 LDM представила новое решение LDM.Box для хранения и совместной работы с документами 1
06.08.2026 InfoWatch Traffic Monitor интегрирован с мессенджером YuChat 1
06.08.2026 Российские системы автоматического управления для газотурбинных установок подтвердили надежность на предварительных испытаниях 1
05.08.2026 В половине российских компаний не считают подрядчиков серьезной угрозой для информационной безопасности 1
05.08.2026 Российский рынок Data Lakehouse: архитектурный раскол и борьба за безопасность 1
30.07.2026 «Т-Технологии» и «Обит» выводят ритейл на новый уровень аналитики 1
28.07.2026 МГЮА запустил пилотный проект по тестированию цифрового пропуска 1
28.07.2026 «Газинформсервис» выпустил обновление 4.9.11 ПК SafeERP: новые инструменты защиты SAP, «1С» и безопасной разработки 1
27.07.2026 Deckhouse Kubernetes Platform прошла тестирование на отраслевом полигоне ИЦК «Финансы» 1
24.07.2026 «Ред Адм Промышленная редакция» 2.1.1: корректирующий релиз, повышающий стабильность и безопасность системы 1
22.07.2026 GreenData дополнила модуль электронных документов табличным редактором eTab 1
22.07.2026 «Диасофт» и «АйДи – Технологии управления» подтвердили совместимость Digital Q.DataBase и Documino 1
16.07.2026 В России впервые застраховали платформу кастодиального хранения от взлома 1
16.07.2026 30% компаний увольняют сотрудников после инцидентов с коммерческой тайной 1
08.07.2026 MaxPatrol Carbon 26.2: в 20 раз быстрее моделирует атаки и покрывает 81% техник матрицы MITRE ATT&CK 1
07.07.2026 Число кибератак на российскую промышленность в первой половине 2026 года выросло почти на треть 1
06.07.2026 От «темных данных» до автономных заводов: главные промышленные кейсы на CNews Forum Кейсы 2026 1
06.07.2026 «Группа Астра» выпустила платформу Astra Cloud 2.1: расширенный контроль над облачной средой 1
06.07.2026 Digital Q.DataBase от «Диасофт» получила обновленную архитектуру и полноценный аналог службы отчетов SSRS 1
03.07.2026 В ИИ-приложениях почти каждая третья уязвимость является высокорисковой 1
02.07.2026 Более половины объявлений в даркнете о продаже первоначального доступа нацелены на малый и средний бизнес 1
02.07.2026 Алексей Шляпин, ИТ-холдинг Т1: ИБ в ИТ-компаниях — базовое условие существования бизнеса 1
01.07.2026 РТК-ЦОД реализовал единую систему управления учетными записями и доступом в составе платформы Smart Control 1
30.06.2026 Надо ли внедрять ИИ в документооборот 1
26.06.2026 «Хипра Рус» внедрила интеграцию ERP-системы с «Контур.Диадок» благодаря решению «ЦМД-софт» 1
26.06.2026 Globus обновил платформу для работы с внутренними данными 1
25.06.2026 «Информзащита»: украденные учетные данные используют более чем в 80% кибератак 1
24.06.2026 Киберпреступность в области децентрализованных финансов: отчет ЭАЦ InfoWatch 1
24.06.2026 Убийца Jira? Российский разработчик опубликовал код своей платформы для управления проектами 1
19.06.2026 Новая версия RuPost: когда почта не знает слова «простой» 1
16.06.2026 Как меняются требования к системам управления бизнес-процессами в крупных компаниях 1
15.06.2026 Fork-Tech добавил в PWS модуль управления навыками ИИ-агентов 1
15.06.2026 «Битрикс24» представляет «Базу Знаний» 2.0 для работы с корпоративными знаниями 1
11.06.2026 Positive Technologies представила июньский дайджест трендовых уязвимостей 1
11.06.2026 «1С-Битрикс» и «Ред Софт» обеспечили централизованное управление и безопасность корпоративных ИТ-инфраструктур 1
11.06.2026 В экосистеме «Лукоморье» появился сервер лицензий «Сокол» 1
10.06.2026 Подтверждена совместимость платформ ISPsystem со службой каталога ALD Pro 1
09.06.2026 «Онланта» и Filestone объединили усилия для импортозамещения в контролируемом файлообмене 1
08.06.2026 «Медицинская Компания Доктор рядом» повысила безопасность доступа к ИТ-системам с помощью Indeed AM 1
04.06.2026 DataSpace Cloud реализовал виртуальную комнату данных для ITBreeze с целью защищенного обмена инженерной документацией 1

Публикаций - 1115, упоминаний - 1140

Групповая политика и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 140
9594 116
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 54
Oracle Corporation 7074 39
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 39
Ростелеком 10948 35
Google LLC 12688 35
IBM - International Business Machines Corp 9699 32
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 29
SAP SE 5601 29
Softline - Софтлайн 3743 29
Yandex - Яндекс 9215 28
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 27
InfoWatch - Инфовотч 1185 26
Docsvision - ДоксВижн 1060 23
Этлас Софт - Atlas Soft 136 23
Broadcom - VMware 2610 22
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 22
Информзащита 941 21
Intel Corporation 12811 19
Directum - Директум 1268 19
Telegram Group 2940 19
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 19
Крок - Croc 1964 18
Citrix Systems 868 17
Системы документооборота 522 16
Cisco Systems 5372 16
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 16
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 16
1С-Рарус 982 16
АйТи 1519 16
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 15
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 15
Apple Inc 13154 14
Microsoft Corporation - GitHub 1075 14
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 14
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 14
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 418 13
Samsung Electronics 11064 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 18
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 17
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 11
РЖД - Российские железные дороги 2096 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 9
НСПК - Национальная система платежных карт 948 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 9
Почта России ПАО 2370 8
Газпром ПАО 1493 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 7
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 5
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 5
AHConferences 53 5
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 4
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 4
Русагро Группа Компаний 379 4
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 4
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 4
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 4
Россети Ленэнерго 1699 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 3
Татнефть 243 3
Royal Dutch Shell - Шелл 233 3
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 3
Газпром нефть 725 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 3
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 3
Ростех - ОДК Авиадвигатель 79 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
101Hotels.com 456 2
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 95 2
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 48 2
Шереметьево Хэндлинг 50 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 82
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 55
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 24
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 23
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 20
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 19
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 18
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 17
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 17
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 17
Федеральное казначейство России 1949 15
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 12
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 12
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 11
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 10
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 8
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 7
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 7
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 6
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 5
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 5
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 5
Судебная власть - Judicial power 2500 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 4
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 4
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 4
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 4
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 4
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 10
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
OWASP - Open Web Application Security Project 146 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 2
Ассоциация менеджеров 107 1
American Payroll Association - Американская ассоциация менеджеров по начислению зарплат 1 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards 22 1
IMAPS - International Microelectronics Assembly and Packaging Society - Международное сообщество по микроэлектронике 7 1
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 14 1
DLP-Эксперт 14 1
ISC2 - International Information Systems Security Certification Consortium - Международный консорциум сертификации безопасности информационных систем 10 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 21 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
OpenTitan - open source project for silicon root of trust (RoT) chips 2 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 1
OpenChain 1 1
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 11 1
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 422
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 329
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 324
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 302
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 283
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 225
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 219
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 182
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 179
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 172
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 165
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 156
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 154
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 143
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 116
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 116
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 113
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 113
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 106
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 103
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 94
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 94
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7598 94
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 90
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 89
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 88
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 88
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 81
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 81
Оповещение и уведомление - Notification 5943 78
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 76
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 76
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 76
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 75
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 73
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 71
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3022 70
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 69
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 68
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 67
Microsoft Windows 16882 158
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 141
Linux OS 11533 116
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 78
Microsoft Office 4170 58
Google Android 15243 47
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 41
Apple iOS 8583 39
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 35
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 34
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 34
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 32
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 29
Этлас Софт - Этлас ЭДО - Этлас СЭД 163 28
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 27
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