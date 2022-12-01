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Групповая политика Group Policy набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи



01.12.2022 MaxPatrol SIEM научилась защищать информацию, размещенную в сервисах Yandex Cloud 1
29.11.2022 ГК «Астра» выпустила новую версию системы для управления доменом ALD Pro 2
29.11.2022 Инфобез: есть ли комплексное российское решение для крупных компаний? 1
25.11.2022 Серийное производство внутренней точки доступа WEP-200L 1
21.11.2022 «Яндекс» обновил браузер для бизнеса и выпустил версию для macOS 1
16.11.2022 Битрикс24 выпустил масштабный релиз 1
16.11.2022 В СК «Согласие» автоматизирован учет архивных реестров агентской документации при поддержке «Диасофт» 1
07.11.2022 RTM Group: причиной 93% инцидентов в компаниях являются ошибки управления служб ИТ и ИБ 1
27.10.2022 Власти России потратят 1,5 млрд руб. на поиск «дыр» в государственных информсистемах 1
24.10.2022 Что мы узнали о файловой системе, когда просканировали ее с помощью FileAuditor 1
13.10.2022 Как выбирать коммерческий SIEM в 2022 году? 1
12.10.2022 Softline и Makves заключили партнерское соглашение 1
17.08.2022 «БФТ-холдинг» автоматизирует процессы управления земельно-имущественным комплексом Красноярского края 1
11.08.2022 «Прагма», резидент фонда «Сколково», запустила цифровую платформу управления документацией на стройке 1
18.07.2022 Soft Division и VisionLabs создали интеллектуальное решение для управления трафиком на пропускных пунктах 1
08.07.2022 ГК «Астра» и Pragmatic Tools сообщают о совместимости Pragmatic Tools Migrator со службой каталогов ALD Pro на базе ОС Astra Linux 1
07.07.2022 Подтверждена совместимость СКЗИ Secret Disk Linux с операционной системой «Ред ОС» 1
05.07.2022 4 тренда на рынке ERP-систем 1
01.07.2022 Российские решения сделали бизнес-аналитику доступнее 1
27.06.2022 Arenadata выпустила продукт на базе PostgreSQL 1
08.06.2022 Как мигрировать на российские ИБ-решения и обойтись без утечек 1
07.06.2022 «Траско» развивает бизнес с 1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП 1
01.06.2022 Как настроить Wi-Fi на даче: лучшие 4G-роутеры в 2022 году 1
30.05.2022 Как быстро и без потерь перейти на отечественную IdM-систему: план действий 1
23.05.2022 Как усилить систему информационной безопасности при помощи российской DCAP/DAG-системы 2
19.05.2022 Импортозамещение SIEM: что важно учесть 1
11.05.2022 Российский сервер Delta Tioga Pass и ПК «Бобер» получили сертификат совместимости с отечественной ОС «Альт» 1
21.04.2022 «T1 Cloud» запустил решение многофакторной аутентификации на основе Multifactor 1
19.04.2022 Сверхпопулярный бесплатный архиватор оказался удобным инструментом для захвата чужих ПК. Как защититься 1
18.04.2022 Администрация Истры внедрила российское офисное ПО «МойОфис» 1
13.04.2022 Microsoft исправила раздражающую проблему в Windows 11, которую сама же и создала 1
30.03.2022 Нижегородский институт прикладных технологий перешел на безопасную облачную телефонию «Телфин» 1
25.03.2022 Екатерина Старостина, «Орлан»: Импортозамещение уже неактуально, мы предлагаем импортонезависимость 1
16.03.2022 Калининградская железная дорога переходит на «Р7-Офис» 1
16.03.2022 ОС «Альт СП» прошла сертификационные испытания ФСТЭК России 1
15.03.2022 В ПО Solar inRights 3.1 реализована модель управления рисками 1
11.03.2022 Fortis внедрила электронный архив «Этлас» 1
10.03.2022 Отечественный разработчик предлагает бесплатно попробовать российский аналог Trello и Jira 1
09.03.2022 Как перестать «продавать страх» и получить средства на ИБ 1
01.03.2022 Модуль «Управление активами и инвентаризация» на платформе Security Vision: еще больше возможностей 1

Публикаций - 715, упоминаний - 730

Групповая политика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23395 24
Softline - Софтлайн 2032 5
AMD - Advanced Micro Devices 3836 3
Intel Corporation 11624 3
Aros SEQ - SEC Consult Services 1584 2
Крок - Croc 1683 2
Элемент ГК - Elementec 25 2
Yandex - Яндекс 5551 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 888 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 231 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 770 1
TerraLink - ТерраЛинк 259 1
Apple Inc 11103 1
IBM - International Business Machines Corp 9167 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 1
Telegram Group 999 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 332 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4099 1
Movavi 25 1
Merlion iRU - Деловой офис 256 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 88 1
Oracle Corporation 6271 1
Extreme Networks 100 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7990 1
ИКС Холдинг - Yadro - КНС Групп 254 1
Qualcomm Technologies 1692 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 1
РЖД - Российские железные дороги 1598 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2790 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2657 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3039 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 303 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2419 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1200 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 416 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 545 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 11
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19073 11
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 10
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25427 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52542 10
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6818 8
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8151 8
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 12995 7
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 4905 6
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3096 6
ARM64 - Архитектура процессора 1364 5
zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 489 4
Intranet - Интранет - Интрасеть 730 4
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 334 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12783 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 4
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3488 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8517 3
Вредоносное ПО - Зловред - malware 10990 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 3780 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4156 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 2814 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 2628 2
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 887 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9279 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11451 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3196 2
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2035 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2598 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17197 2
Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 432 2
Информационный киоск - информационный терминал - инфокиоск - инфомат 370 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2438 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19430 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2305 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2119 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7679 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10669 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1218 29
Microsoft Windows 7 1874 10
Microsoft Windows XP 2357 6
Linux OS 8153 6
Microsoft Windows 2528 6
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 285 5
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 727 5
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 237 2
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 344 2
Код Безопасности - Secret Net Studio 126 2
Microsoft SQL Server 1466 1
Mozilla Firefox - браузер 1783 1
Microsoft Office 3405 1
Microsoft Windows Server 2003 567 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 506 1
Microsoft DirectX 692 1
Google TensorFlow 74 1
Python - высокоуровневый язык программирования 562 1
Microsoft Office Excel 914 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 151 1
Apache Spark - Apache Spark Streaming 71 1
Apache Hadoop 371 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud 206 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 148 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 268 1
IBM Power9 22 1
Keras - открытая нейросетевая библиотека на языке Python 17 1
Рахметов Руслан 42 2
Луцив Данила 6 2
Мельникова Анастасия 236 1
Smith Brad - Смит Брэд 80 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 2
Солнце - звезда Солнечной системы 4891 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3285 1
Россия - Сибирь 2004 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 20
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10010 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7390 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 4072 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 8847 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19430 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1153 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1141 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 44 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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