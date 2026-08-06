Индексная книга (каталог) CNews*
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Групповая политика Group Policy набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 1115, упоминаний - 1140
Групповая политика и организации, системы, технологии, персоны:
|Трандин Сергей 128 10
|Хайретдинов Рустэм 95 6
|Демидов Михаил 134 6
|Бондарь Дмитрий 37 5
|Щеглов Петр 85 5
|Конусов Андрей 87 5
|Макаров Станислав 118 5
|Ипатов Вадим 84 5
|Рустамов Рустам 548 4
|Урусов Виктор 157 4
|Вураско Александр 48 4
|Бейдер Александр 75 4
|Астахов Константин 23 4
|Тятюшев Максим 215 3
|Диркс Яков 14 3
|Паутов Евгений 20 3
|Парфентьев Алексей 183 3
|Натрусов Артем 313 3
|Рахметов Руслан 67 3
|Шадаев Максут 1210 3
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
|Оганесян Ашот 152 3
|Смирнов Алексей 269 3
|Андреев Владимир 101 3
|Новодворский Алексей 114 3
|Ляпунов Игорь 132 3
|Халяпин Сергей 96 3
|Лебедев Владимир 94 3
|Раевский Алексей 77 3
|Ульянов Николай 176 3
|Костров Дмитрий 39 3
|Шабуров Олег 12 3
|Курьянов Сергей 162 3
|Медведев Дмитрий 1665 3
|Сивцев Илья 174 3
|Фоменко Алексей 18 3
|Зенкин Денис 263 3
|Трифаленков Илья 17 3
|Сорокин Дмитрий 64 3
|Ступин Сергей 11 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.