на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Базальт СПО BaseALT
«Базальт СПО» – разработчик отечественной программной платформы «Альт», включающей линейку операционных систем для рабочих станций, серверов и виртуальных ресурсов с набором прикладного ПО для полноценной работы. ОС «Альт» включены в Единый реестр российского ПО и позволяют создавать ИТ-инфраструктуры любого масштаба. Разработки «Базальт СПО» опираются на независимую инфраструктуру разработки и российский репозиторий свободных программ «Сизиф» (Sisyphus), один из крупнейших в мире. Наличие собственных технологий обеспечивает разработку самостоятельных операционных систем, а не клонов (деривативов) зарубежных ОС. Специалисты компании интегрированы в ключевые международные проекты разработки свободных программ, их код есть в ядре Linux, в основных системных библиотеках и других ключевых компонентах свободного ПО. ОС «Альт» работают на девяти аппаратных платформах, в том числе на основных российских и наиболее популярных зарубежных. Операционные системы «Альт» внедрены и поддерживаются партнерами компании на коммерческих предприятиях и в госсекторе на сотнях тысяч компьютеров по всей России. С ними совместимо значительное число прикладных программ из Единого реестра. «Базальт СПО» входит в НП РУССОФТ, АРПП «Отечественный софт», Ассоциацию документальной электросвязи.
Базальт СПО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Смирнов Алексей 162 75
|Новодворский Алексей 104 30
|Сизоненко Григорий 28 16
|Путин Владимир 2510 11
|Исанин Антон 5026 11
|Рубанов Владимир 65 9
|Евдокимов Андрей 67 9
|Трушкин Константин 51 8
|Массух Илья 202 8
|Касперская Наталья 247 7
|Паршин Максим 188 7
|Трандин Сергей 12 7
|Мишустин Михаил 360 7
|Финк Дмитрий 14 6
|Овчинников Сергей 30 6
|Бутенко Юрий 64 6
|Володкович Вячеслав 47 6
|Малышев Александр 34 6
|Турчак Евгений 23 6
|Фишер Андрей 59 6
|Евстигнеев Сергей 21 5
|Калина Роман 61 5
|Цариковский Федор 31 5
|Катамадзе Анна 72 5
|Макаров Валентин 170 5
|Селиванов Дмитрий 51 5
|Комиссаров Дмитрий 184 5
|Покровский Иван 64 5
|Чамара Денис 58 5
|Солодовников Денис 88 5
|Лашин Ренат 31 5
|Бурмистров Роман 5 5
|Гуревич Раиса 16 5
|Герасимюк Максим 20 5
|Таипов Расул 11 5
|Чернышенко Дмитрий 299 5
|Шадаев Максут 444 4
|Фарыгин Антон 4 4
|Медведев Дмитрий 1601 4
|Стаин Владислав 4 4
Ключевых фраз выявлено - 1177851, в очереди разбора - 982229.
Создано именных указателей - 71964.
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