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Базальт СПО BaseALT

Базальт СПО - BaseALT

«Базальт СПО» – разработчик отечественной программной платформы «Альт», включающей линейку операционных систем для рабочих станций, серверов и виртуальных ресурсов с набором прикладного ПО для полноценной работы. ОС «Альт» включены в Единый реестр российского ПО и позволяют создавать ИТ-инфраструктуры любого масштаба. Разработки «Базальт СПО» опираются на независимую инфраструктуру разработки и российский репозиторий свободных программ «Сизиф» (Sisyphus), один из крупнейших в мире. Наличие собственных технологий обеспечивает разработку самостоятельных операционных систем, а не клонов (деривативов) зарубежных ОС. Специалисты компании интегрированы в ключевые международные проекты разработки свободных программ, их код есть в ядре Linux, в основных системных библиотеках и других ключевых компонентах свободного ПО. ОС «Альт» работают на девяти аппаратных платформах, в том числе на основных российских и наиболее популярных зарубежных. Операционные системы «Альт» внедрены и поддерживаются партнерами компании на коммерческих предприятиях и в госсекторе на сотнях тысяч компьютеров по всей России. С ними совместимо значительное число прикладных программ из Единого реестра. «Базальт СПО» входит в НП РУССОФТ, АРПП «Отечественный софт», Ассоциацию документальной электросвязи.


01.03.2022 Подтверждена совместимость продуктов и решений «Рутокен» с ОС «Альт» на «Десятой платформе»
07.02.2022 «Базальт СПО» и «Мой офис» обучают учителей Московской области работе на отечественном ПО
17.12.2021 Вышли обновления трех российских ОС семейства «Альт»
16.12.2021 «Базальт СПО» выпустила новые версии ОС линейки «Альт» на базе десятой платформы
17.08.2021 СУБД «Линтер бастион» вошла в экосистему ПО на базе ОС «Альт»
11.08.2021 Создатели российского репозитория «Сизиф» сообщили о выходе «Десятой платформы»
03.08.2021 «Базальт СПО» выпустила обновленную линейку ОС «Альт»
28.07.2021 TrueConf выпустил отечественную систему видеосвязи для ОС на базе Linux
02.07.2021 Решения «Базальт СПО» и Baikal Electronics используются для рабочего места студентов и школьников
23.06.2021 Пять отечественных разработчиков представили многоместные импортонезависимые рабочие станции для МФЦ
22.06.2021 Минцифры Новосибирской области и «Базальт СПО» заключили соглашение о сотрудничестве
18.06.2021 «Базальт СПО» и ХМАО оснастят местные организации российской ОС «Альт»
09.06.2021 ИТ-специалисты из органов власти Красноярского края освоили российскую ОС «Альт» по экспресс-программе
07.06.2021 Республика Калмыкия заключила с «Базальт СПО» соглашение о поставках ОС «Альт»
02.06.2021 «Альт Образование» 9.2 – операционная система для тех, кто учится и учит
26.05.2021 «Базальт СПО» выпустила новую версию бесплатной ОС Simply Linux
24.05.2021 Карачаево-Черкесская Республика перейдет на ОС «Альт»
13.04.2021 «Базальт СПО» и «Барс груп» создали российскую среду сборки прикладных решений
16.03.2021 «Базальт СПО» выпустила новую версию ОС «Альт Рабочая станция К»
03.03.2021 «Базальт СПО» и «Аладдин Р.Д.» усилили защиту инфоресурсов российских организаций
12.01.2021 Органы госвласти Ставрополья перешли на операционные системы «Альт»
21.12.2020 ФСИН установила на тысячи ПК «Мой офис» и российский Linux «Альт»
17.12.2020 Dr.Web представила антивирус, совместимый с российской платформой Baikal
16.12.2020 «Базальт СПО» и Консорциум «Вычислительная техника» подписали меморандум о сотрудничестве
17.11.2020 Подтверждена совместимость почтового сервера Tegu и ОС «Альт Сервер 9»
21.10.2020 «Базальт СПО» представила ОС «Альт Сервер Виртуализации» версии 9.1
07.10.2020 OCS начала поставлять российские операционные системы «Альт»
14.09.2020 «Тионикс» и «Базальт СПО» завершили испытания облачной платформы Tionix Cloud Platform
09.09.2020 «Базальт СПО» и «Актив» подтвердили совместимость «Рутокен» и ОС «Альт»
23.06.2020 «Базальт СПО» выпустила новую версию ОС «Альт Рабочая станция К 9»
03.06.2020 Создан первый в мире серийный сервер видеоконференцсвязи на «Эльбрусах»
21.05.2020 СХД Aerodisk Engine полностью переведена на ОС «Альт 8 СП»
14.05.2020 ОС «Альт 8 СП» прошла проверку во ФСТЭК по оценочному уровню доверия
30.04.2020 Создано первое решение для МФЦ на «Эльбрусах», отечественной СУБД и российском Linux
15.04.2020 ОС «Альт сервер виртуализации» внесена в Единый реестр российского ПО
13.04.2020 «Базальт СПО» и «Байкал электроникс» объявили о развитии сотрудничества
09.04.2020 «Базальт СПО» сделала бесплатной сертификацию преподавателей
08.04.2020 Россияне выпустили «легкий» Linux с поддержкой «Эльбрусов» и «Байкалов»
26.03.2020 Снижены цены на ОС «Альт» для образовательных учреждений
18.03.2020 «Базальт СПО» и «Норси-транс» выпустили импортонезависимый ПАК для критической ИТ-инфраструктуры

Публикаций - 238, упоминаний - 392

Базальт СПО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

РусБИТех - ГК Astra Linux 537 34
Microsoft Corporation 22273 32
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 275 30
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 279 30
Intel Corporation 11140 28
ALT Linux - Альт Линукс 149 27
ИВК - Информационная внедренческая компания 146 24
Программный продукт ГК 3806 18
Ростех - Ростехнологии 2484 17
Норси-Транс (НТ) 59 16
Росплатформа - Р-Платформа 64 16
Huawei 3129 15
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 222 14
ALP Group - КТ-АЛП, АЛП-ИС 38 13
Новые облачные технологии (НОТ) 260 12
Yadro - КНС Групп 182 12
CommuniGate Systems - СталкерСофт 70 11
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8231 11
Red Hat 1169 11
DEPO Computers - Депо Электроникс 466 10
ЭОС - Электронные офисные системы 1219 9
Ростелеком - РТК-ЦОД - Tionix - Тионикс 62 9
Edelweiss - Эдельвейс 44 9
SUSE 319 9
Ред Софт - Red Soft 287 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3853 8
Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 65 8
Nvidia Corp 3090 8
IBM - International Business Machines Corp 8863 8
AMD - Advanced Micro Devices 3602 8
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 527 7
TrueConf - ТруКонф 266 7
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1622 7
InfoWatch - Инфовотч 838 7
1С-Битрикс - Bitrix 421 7
Dr.Web - Доктор Веб 1183 7
Softline - Софтлайн 1843 6
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 140 6
1С-ИжТиСи 22 6
Ростелеком - РТЛабс 148 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5111 7
Агентство Финансовой Поддержки 7 7
РЖД - Российские железные дороги 1429 6
Физприбор - Московский завод 8 4
Ростатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 40 3
Бушерская АЭС - атомная электростанция Ирана - Бушер 46 3
Ростатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 52 3
Ростатом - Ростовская АЭС - атомная электростанция 25 3
Куданкулам АЭС - атомная электростанция Индии 22 3
Ростатом - Калининская АЭС - атомная электростанция 82 3
Газпром ПАО 936 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2062 3
СМП банк - Северный морской путь 74 2
Зест -лизинговая компания 6 2
Трансойл 12 2
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 25 2
Сахатранс 6 2
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 91 2
Аброс ИК 7 2
ГПБ - Газпромбанк 832 2
Русское время - Часовой дом 5 2
Синтез 101 2
АТАК - сеть магазинов 1852 2
Фонд информационной демократии 28 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 64 2
ИнвестКапиталБанк 22 2
Авиа Групп 5 2
Базальт ГНПП ФГУП 2 2
Феодосийский морской нефтяной терминал 4 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 284 2
Стройтрансгаз 17 2
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 88 2
РусГидро ПАО 202 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 218 2
СтройГазМонтаж 13 2
Молния УНПП - Уфимское научно-производственное предприятие 5 1
DST - Digital Sky Technologies 86 1
Техмаш - Научно-производственный концерн - Технологии машиностроения 15 1
Ростех - РТ-Химкомпозит - РТ-Химические технологии и композиционные материалы 6 1
РусГидро - Гидроремонт-ВКК 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7808 62
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2241 40
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1297 26
Правительство РФ 7582 22
Президент Российской Федерации 3352 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2312 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2434 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2117 11
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 10042 10
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1422 9
Федеральное казначейство России 1244 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1295 7
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 68 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1986 6
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2119 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1436 6
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 535 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2403 6
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 172 5
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 401 5
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 361 5
Правительство Республики Башкортостан 34 5
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 143 5
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 100 5
Правительство Калининградской области 45 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1197 5
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России 36 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 865 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1023 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 815 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1027 4
Администрация Президента РФ 884 4
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 190 3
ФТС РФ ГУИТ - Главное управление информационных технологий 64 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3292 3
Правительство Тюменской области 69 3
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 75 3
ЦСР - Центр стратегических разработок 34 3
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 23 3
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 73 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 269 14
SoGo - Open Source Groupware 8 8
Руссофт - Russoft 366 7
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 8 5
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 67 4
OpenPOWER Foundation - Consortium 42 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 210 2
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 7 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 1
Гуманитарный фонд поддержки социальных инициатив и проектов 1 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 14 1
Gen-Z Consortium 11 1
OSI - Open Source Initiative 58 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 201 1
OpenCAPI Consortium 13 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 53 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 223 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 28 1
Linux Foundation 166 1
Единая Россия - Политическая партия 243 1
ЛДПР 98 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 77 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 242 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 5281 112
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 21562 108
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Gartner 3286 2
Forrester Research 802 1
TrendForce 52 1
IDC Russia - IDC Россия 161 1
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МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 218 2
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 46 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 429 2
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 30 1
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха 22 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина 26 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 36 1
ИИКП - Ижевский институт комплексного приборостроения 2 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 174 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 815 1
ИТМО ФСПО - Факультет среднего профессионального образования 4 1
Сириус - Образовательный центр 119 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 56 1
МЭИ - Московский энергетический институт 82 1
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 77 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 35 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
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