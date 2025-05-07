«Альт Рабочая станция К» 11.0: кастомизация интерфейса, электронная подпись, управление жестами и мультитач на сенсорных экранах

«Базальт СПО» выпустила операционную систему «Альт Рабочая станция К» 11.0. Среди ключевых изменений — графическая среда KDE Plasma 6 с расширенными настройками интерфейса, усиленная безопасность, поддержка новых моделей компьютеров и периферийного оборудования, новые приложения для пользователей и системных администраторов. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Кастомизация интерфейса

В ОС «Альт Рабочая станция К» 11.0 графическая платформа KDE Plasma обновлена до версии 6.

KDE Plasma обеспечивает большой набор настроек интерфейса. Пользователь может: изменять внешний вид, расположение, конфигурацию панели управления, и даже размещать на рабочем столе несколько панелей; добавлять и удалять виджеты; изменять цветовые темы; задавать комбинации клавиш для различных действий.

Разобраться с настройками рабочей среды поможет приложение-«экскурсовод» «Помощник первого запуска». Его назначение — познакомить пользователя с интерфейсом и особенностями рабочего окружения.

Усилена безопасность

В «Альт Рабочей станции К» 11.0 по умолчанию применяется технология Wayland, которая позволяет оптимально использовать ресурсы системы и повышает ее защищенность. Однако, если инфраструктура базируется на Xorg (X11), можно продолжить работу с ней и вводить новшества постепенно.

«Графическая подсистема определяет, как операционная система работает с экранами и устройствами ввода, как отображаются приложения, — сказал директор по продукту Олег Щавелев. — Раньше для этих задач по умолчанию использовалась реализация протокола X11 - Xorg, однако сейчас он устарел и на смену пришла более перспективная технология Wayland. Она увеличивает быстродействие и «отзывчивость» графики, обеспечивает более быстрое и плавное открытие приложений, применение визуальных эффектов, усиливает безопасность».

Среди особенностей Wayland — функции управления жестами и мультитач на устройствах с сенсорными экранами, которых нет в Xorg. Также Wayland поддерживает HDR (High Dynamic Range Imaging), за счет чего рабочая среда становится более красочной.

Графическая подсистема Wayland изолирует приложения друг от друга, они не могут «подсматривать» содержимое других окон или перехватывать ввод, что повышает безопасность операционной системы.

С помощью технологии LUKS2 выполняется шифрование дисковых разделов при установке. Оно обеспечивает защиту данных, например, при утере устройства.

Увеличена рентабельность инвестиций в инфраструктуру

В операционной системе ядро Linux обновлено до версии 6.12 LTS (Long-term-support — ядро с долгосрочной поддержкой). Оно обеспечивает совместимость с современным оборудованием, которое можно будет использовать в течение всего срока амортизации, и таким образом увеличить рентабельность инвестиций в инфраструктуру.

Добавлены драйверы для новых видеокарт NVIDIA 570.133.07 с улучшенной поддержкой Wayland. Они обеспечивают максимальную производительность NVIDIA в 3D-рендеринге, задачах искусственного интеллекта и играх.

Появилась возможность использования шлемов виртуальной реальности, в том числе через беспроводное подключение.

Доступна электронная подпись

Добавлено приложение «Сургуч» для работы со встроенными электронными цифровыми подписями. «Сургуч» работает с документами в формате PDF и совместим с популярным в России криптопровайдером «КриптоПро» CSP.

Браузеры, работающие «из коробки», поддерживают криптографические алгоритмы ГОСТ: по умолчанию устанавливается Chromium, дополнительно доступен «Яндeкc Брaузep».

Включено приложение для копирования операционных систем

В «Альт Рабочую станцию К» 11.0 включено приложение для изготовления копий операционных систем «Копидел». Образ в формате ISO создается в несколько кликов, и далее его можно тиражировать через физические носители и/или через сеть.

Обновилась поддержка Secure Boot, позволяющего установить на один компьютер и ОС «Альт Рабочая станция К», и Windows, что может быть удобно в период постепенной замены импортной ОС на российскую.

Творчество и досуг

Звуковую подсистему PulseAudio сменила более функциональная PipeWire. Она позволяет использовать рабочую станцию для записи музыкальных инструментов с минимальной задержкой, обеспечивает более тонкую настройку аудиовходов.

Приобретение и лицензирование

«Альт Рабочая станция К» 11.0 предназначена для апробации и сбора обратной связи по изменениям в пользовательском интерфейсе на различных устройствах и периферии. Операционная система свободно распространяется для некоммерческого использования и тестирования.

Обратная связь принимается через: сервис Bugzilla; форму обратной связи; чат в Telegram.

Условия лицензирования указаны на сайте «Базальт СПО» на странице продукта.