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Рентабельность Операционная рентабельность Операционная эффективность Profitability Operational profitability, efficiency относительный показатель экономической эффективности
СОБЫТИЯ
|03.04.2025
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ПАО «ИВА» публикует финансовые результаты по МСФО за 2024 г.: выручка увеличилась на 36%, рентабельность по EBITDA составила 70%
году и составила 28%. По итогам 2025 г. доля продаж новых решений компании может превысить 35%, что соответствует долгосрочной стратегии компании по расширению присутствия во всех рыночных сегментах. Рентабельность по EBITDA за 12 месяцев 2024 г. составила 70%, что соответствует верхней границе ранее обозначенных целевых ориентиров компании на 2024 г. На протяжении нескольких последних лет
|08.08.2024
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«1С:ERP» помогло «Уральскому Турбинному Заводу» ускорить выполнение заказов и повысить рентабельность производства
, оборачиваемость запасов выросла на 12%, исполнение заказов ускорилось. Данные о себестоимости продукции на каждом этапе технологического цикла помогают предприятию оптимизировать затраты и повышать рентабельность производства. Об этом CNews сообщили представители «1С». «Уральский Турбинный Завод» (АО УТЗ) – российский производитель турбин, предприятие выпускает конденсационные и теплофика
|26.01.2024
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АО «НПК Медиана-Фильтр» оптимизировало управление затратами и повысило рентабельность проектов с помощью «1С:ERP»
в ходе проектных работ и принимать правильные управленческие решения, в т.ч. принимать меры для уменьшения отклонений в затратах. Благодаря возможности улучшения управляемости проектов увеличилась их рентабельность. Повысилась оперативность и качество взаимодействий с клиентами компании: в системе ведется история взаимоотношений, контакты учитываются и контролируются по намеченным датам, то
|23.11.2022
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Типография Color Pack на 15% повысила рентабельность заказов с помощью «1С:УНФ 8. Полиграфия 2»
одства. Обеспечен оперативный учет собственного и давальческого сырья на складе. Калькуляция заказов ускорилась на 30%, усилен контроль за их исполнением. Обеспечена 100% безубыточность продаж. Общая рентабельность типографии выросла на 15%. Об этом CNews сообщили представители «1С». Ранее для расчета, оформления и сопровождения заказов в типографии использовались электронные таблицы, самоп
|21.10.2021
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Как ShowJet занял свободную нишу среди онлайн-кинотеатров и за 3 года вышел на рентабельность 26%
ние, которое пользователи получают бесплатно, они готовы ради этого смотреть лучшую российскую и мировую рекламу от наших партнеров». «Найти своего зрителя и лучше всех доставлять нужный ему контент» Рентабельность ShowJet по показателю нормализованной EBITDA составила 26% по итогам 2020 г., что выше показателей публичных компаний с платной подпиской — Netflix (23%), Nordic Entertainment Gr
|25.05.2021
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Фанерный завод «Муром» увеличил выпуск продукции и повысил рентабельность производства с помощью «1С:ERP»
о 1 дня, обеспечено бесперебойное снабжение производства сырьем и материалами. В результате выполнение заказов в производстве ускорилось в 1,5 раза. Объем выпуска на тех же мощностях увеличен на 13%, рентабельность производства повысилась на 7%. Завод «Муром» ежегодно выпускает 150 тыс. куб. м. фанеры и 120 тыс. куб. м. древесно-стружечных плит. Продукция завода экспортируется в 32 страны н
|26.07.2019
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Квартальная выручка «Яндекса» выросла на 40% до 41,4 млрд рублей
— до 41,4 млрд рублей (656,3 млн долларов США). Чистая прибыль составила 3,4 млрд рублей (54,2 млн долларов США) и снизилась на 90% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2018 года. Рентабельность по чистой прибыли — 8,3%. Скорректированная чистая прибыль (adjusted net income) составила 5,8 млрд рублей (92,3 млн долларов США) и увеличилась на 16% по сравнению с аналогичным
|25.04.2019
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Квартальная выручка «Яндекса» выросла на 40%
вартал 2018 года на 40% до 37,3 млрд рублей ($576,0 млн). Чистая прибыль составила 3,1 млрд рублей ($48,3 млн) и увеличилась на 69% по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал 2018 года. Рентабельность по чистой прибыли — 8,4%. Скорректированная чистая прибыль (adjusted net income) составила 5,4 млрд рублей ($84,0 млн) и увеличилась на 36% по сравнению с аналогичным показателем
|29.10.2018
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«Яндекс» объявил финансовые результаты за III квартал 2018 года
квартал 2017 года на 39% — до 32,6 млрд рублей ($496,6 млн). Чистая прибыль выросла по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2017 года на 459% и составила 4,8 млрд рублей ($72,7 млн). Рентабельность по чистой прибыли — 14,6%. Скорректированная чистая прибыль (Adjusted net income) увеличилась по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2017 года на 157% и состави
|01.08.2018
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«Медком-МП» увеличила рентабельность после внедрения «1С:ERP Управление предприятием 2»
о было найти в бухгалтерских документах, но это занимало много времени, а зачастую требовалась именно оперативная оценка. В управленческую отчетность эти данные также не попадали. Было сложно оценить рентабельность продаж, поэтому из сделки в сделку «кочевали» низкорентабельные товары. Руководство предприятия поставило задачу дополнить типовой функционал «1С:ERP 2» механизмом распределения
|13.11.2013
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Система мониторинга транспорта Omnicomm повысила рентабельность компании «Водоканал» в Иваново
льного директора «Водоканала» Олега Тихонова, внедрение системы мониторинга транспорта Omnicomm позволило не только снизить расходы на ГСМ, но и значительно оптимизировать работу автопарка и повысить рентабельность всего предприятия.
|31.07.2012
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«Яндекс»: прибыль во втором квартале 2012 г. выросла на 76%
тал прошлого года. Скорректированный показатель EBITDA (Adjusted EBITDA) составил 3,1 млрд руб. ($93,5 млн) и увеличился на 60% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал прошлого года. Рентабельность по операционной прибыли составила 33%. Отношение (рентабельность) скорректированного показателя EBITDA к выручке (Adjusted EBITDA margin) — 45%. Отношение (рентабельнос
|19.04.2012
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«Ситроникс» пострадал за науку
нсовые результаты за 2011 г. Выручка компании выросла на четверть - до $1,475 млрд, при этом показатель OIBDA снизился на 8% до $97,1 млн, а операционная прибыль упала более чем в 7 раз до $2,08 млн. Рентабельность по OIBDA также снизилась с 9,1% до 6,6%, а чистый убыток увеличился более чем в полтора раза до $95,4 млн. В IV квартале выручка по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. вырос
|25.06.2010
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Mail.ru проиграл рентабельность
составила 4,011 млрд руб, увеличившись за год на 112,8%. Показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходов на амортизацию) составил 1,76 млрд руб, увеличившись на 56,4%. Рентабельность по EBITDA снизилась с 59,7% до 43,9%. В долларовом выражении выручка составила $126,4 млн, продемонстрировав более скромный рост – 66,7%, показатель EBITDA – $55,5 млн (рост – 22
|26.11.2009
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Mail.ru: выручка растет, рентабельность падает
с 1-м полугодием 2008 г. Прибыль Mail.ru до вычета налогов, процентов по заемным средствам и амортизации (показатель EBITA) повысилась на 19% по сравнению с мартом-сентябрем 2008 г. - до 581 млн руб. Рентабельность EBITA, в то же время, снизилась на 5% до 50% Аудитория Mail.ru, по оценкам Naspers, за этот период выросла до 75 млн уникальных посетителей. В отчете Naspers говорится, что Mail.
|13.06.2007
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Tele2 увеличит рентабельность в России до 40%
Шведская телекоммуникационная компания Tele2 планирует в ближайшее время увеличить операционную рентабельность (показатель рентабельности EBITDA) в России до 35-40%. При этом тот же показатель в балтийских странах увеличится на 30-40%, сообщает РБК. Компания также планирует достичь в сред
|16.05.2007
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Рентабельность корпорации "Иркут" значительно снизилась
и основные поставки по нему будут осуществлены в 3-4 квартале 2007 года. Кроме того, по контрактам на поставку готовых самолетов отгрузка также приходится в основном на вторую половину года. Валовая рентабельность составила 26% против 47% в аналогичном периоде прошлого года. Это обусловлено тем, что в выручке отчетного периода отражена реализация прочей продукции такой, как выручка за комм
|25.01.2006
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Мобильники и ТВ озолотили LG
ноз для LG омрачен стремительным укреплением корейской воны. По данным аналитиков, до 80% выручки компании поступает из-за рубежа. «Производство телефонов выглядит перспективным, так как в этой сфере рентабельность растет одновременно с ростом продаж телефонов третьего поколения (3G), — отметил Ли Йонг-Цик (Lee Yong-zik), фонд-менеджер Prudential Asset Management, — Однако падение
|24.11.2003
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SAP планирует увеличить рентабельность до 24,7%
Крупнейший производитель программного обеспечения в Европе SAP намерен в 2003 году увеличить рентабельность на 2 процентных пункта до 24,7%, а к 2005-2006 году поднять до 28, сообщил 21 ноября финансовый директор компании Вернер Брандт. Ранее SAP планировал в 2003 году выйти на уровень
|03.10.2003
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Kenwood планирует повысить рентабельность до 10%
Производитель автомобильной электроники и навигационного оборудования Kenwood сообщил сегодня, 3 октября, о намерении увеличить рентабельность основной деятельности вдвое - до 10% - в 2005/06 финансовом году в рамках масштабного плана реорганизации. Компания также планирует избавиться от долгов и начать выплачивать диви
|19.12.2001
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Онлайн-справочник по e-commerce позволяет тестировать рентабельность проектов
ов в сфере высоких технологий, и корпорация-интегратор Tibco Software объявили о запуске совместного проекта. С помощью справочного онлайн-сервиса каждый интернет-предприниматель может протестировать рентабельность бизнес-модели собственного сетевого проекта. Основным критерием оценки являются так называемые "12 золотых правил" e-commerce, следуя которым IT-менеджеры отныне смогут оценить п
Рентабельность и организации, системы, технологии, персоны:
|Волож Аркадий 268 22
|Осеевский Михаил 350 15
|Кузяев Андрей 72 15
|Брюквин Юрий 300 15
|Путин Владимир 3454 14
|Abovsky Gregory - Абовски Грегори 34 14
|Лавров Владимир 111 14
|Анохин Сергей 121 13
|Кузовкин Алексей 155 13
|Whitehurst Jim - Уайтхерст Джим 35 12
|Кочетков Владислав 248 11
|Тульчинский Станислав 93 10
|Каримов Руслан 66 10
|Тараканов Артем 39 10
|Любимов Олег 57 9
|Карачинский Анатолий 96 9
|Солдатенков Сергей 162 9
|Ворыхалов Антон 41 9
|Глазков Александр 151 8
|Кириенко Владимир 148 8
|Тынкован Александр 52 8
|Гришин Дмитрий 210 8
|Shander Eric - Шандер Эрик 10 8
|Кусков Денис 221 8
|Семенов Павел 30 8
|Trani Vincenzo - Трани Винченцо 26 8
|Комиссаров Кирилл 8 7
|Рейман Леонид 1065 7
|Sweet Julie - Свит Джули 16 7
|Гуцериев Михаил 114 7
|Гулевич Руслан 32 7
|Иодковский Станислав 104 7
|Сологуб Денис 75 7
|Абакумов Евгений 227 6
|Сергеев Сергей 179 6
|Гонтарев Павел 122 6
|Путятинский Сергей 112 6
|Ермаков Валерий 140 6
|Yuanqing Yang - Юаньцин Ян 36 6
|Цыганков Роман 62 5
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