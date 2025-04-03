Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности

ПАО «ИВА» публикует финансовые результаты по МСФО за 2024 г.: выручка увеличилась на 36%, рентабельность по EBITDA составила 70% году и составила 28%. По итогам 2025 г. доля продаж новых решений компании может превысить 35%, что соответствует долгосрочной стратегии компании по расширению присутствия во всех рыночных сегментах. Рентабельность по EBITDA за 12 месяцев 2024 г. составила 70%, что соответствует верхней границе ранее обозначенных целевых ориентиров компании на 2024 г. На протяжении нескольких последних лет

«1С:ERP» помогло «Уральскому Турбинному Заводу» ускорить выполнение заказов и повысить рентабельность производства , оборачиваемость запасов выросла на 12%, исполнение заказов ускорилось. Данные о себестоимости продукции на каждом этапе технологического цикла помогают предприятию оптимизировать затраты и повышать рентабельность производства. Об этом CNews сообщили представители «1С». «Уральский Турбинный Завод» (АО УТЗ) – российский производитель турбин, предприятие выпускает конденсационные и теплофика

АО «НПК Медиана-Фильтр» оптимизировало управление затратами и повысило рентабельность проектов с помощью «1С:ERP» в ходе проектных работ и принимать правильные управленческие решения, в т.ч. принимать меры для уменьшения отклонений в затратах. Благодаря возможности улучшения управляемости проектов увеличилась их рентабельность. Повысилась оперативность и качество взаимодействий с клиентами компании: в системе ведется история взаимоотношений, контакты учитываются и контролируются по намеченным датам, то

Типография Color Pack на 15% повысила рентабельность заказов с помощью «1С:УНФ 8. Полиграфия 2» одства. Обеспечен оперативный учет собственного и давальческого сырья на складе. Калькуляция заказов ускорилась на 30%, усилен контроль за их исполнением. Обеспечена 100% безубыточность продаж. Общая рентабельность типографии выросла на 15%. Об этом CNews сообщили представители «1С». Ранее для расчета, оформления и сопровождения заказов в типографии использовались электронные таблицы, самоп

Как ShowJet занял свободную нишу среди онлайн-кинотеатров и за 3 года вышел на рентабельность 26% ние, которое пользователи получают бесплатно, они готовы ради этого смотреть лучшую российскую и мировую рекламу от наших партнеров». «Найти своего зрителя и лучше всех доставлять нужный ему контент» Рентабельность ShowJet по показателю нормализованной EBITDA составила 26% по итогам 2020 г., что выше показателей публичных компаний с платной подпиской — Netflix (23%), Nordic Entertainment Gr

Фанерный завод «Муром» увеличил выпуск продукции и повысил рентабельность производства с помощью «1С:ERP» о 1 дня, обеспечено бесперебойное снабжение производства сырьем и материалами. В результате выполнение заказов в производстве ускорилось в 1,5 раза. Объем выпуска на тех же мощностях увеличен на 13%, рентабельность производства повысилась на 7%. Завод «Муром» ежегодно выпускает 150 тыс. куб. м. фанеры и 120 тыс. куб. м. древесно-стружечных плит. Продукция завода экспортируется в 32 страны н

Квартальная выручка «Яндекса» выросла на 40% до 41,4 млрд рублей — до 41,4 млрд рублей (656,3 млн долларов США). Чистая прибыль составила 3,4 млрд рублей (54,2 млн долларов США) и снизилась на 90% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2018 года. Рентабельность по чистой прибыли — 8,3%. Скорректированная чистая прибыль (adjusted net income) составила 5,8 млрд рублей (92,3 млн долларов США) и увеличилась на 16% по сравнению с аналогичным

Квартальная выручка «Яндекса» выросла на 40% вартал 2018 года на 40% до 37,3 млрд рублей ($576,0 млн). Чистая прибыль составила 3,1 млрд рублей ($48,3 млн) и увеличилась на 69% по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал 2018 года. Рентабельность по чистой прибыли — 8,4%. Скорректированная чистая прибыль (adjusted net income) составила 5,4 млрд рублей ($84,0 млн) и увеличилась на 36% по сравнению с аналогичным показателем

«Яндекс» объявил финансовые результаты за III квартал 2018 года квартал 2017 года на 39% — до 32,6 млрд рублей ($496,6 млн). Чистая прибыль выросла по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2017 года на 459% и составила 4,8 млрд рублей ($72,7 млн). Рентабельность по чистой прибыли — 14,6%. Скорректированная чистая прибыль (Adjusted net income) увеличилась по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2017 года на 157% и состави

«Медком-МП» увеличила рентабельность после внедрения «1С:ERP Управление предприятием 2» о было найти в бухгалтерских документах, но это занимало много времени, а зачастую требовалась именно оперативная оценка. В управленческую отчетность эти данные также не попадали. Было сложно оценить рентабельность продаж, поэтому из сделки в сделку «кочевали» низкорентабельные товары. Руководство предприятия поставило задачу дополнить типовой функционал «1С:ERP 2» механизмом распределения

Система мониторинга транспорта Omnicomm повысила рентабельность компании «Водоканал» в Иваново льного директора «Водоканала» Олега Тихонова, внедрение системы мониторинга транспорта Omnicomm позволило не только снизить расходы на ГСМ, но и значительно оптимизировать работу автопарка и повысить рентабельность всего предприятия.

«Яндекс»: прибыль во втором квартале 2012 г. выросла на 76% тал прошлого года. Скорректированный показатель EBITDA (Adjusted EBITDA) составил 3,1 млрд руб. ($93,5 млн) и увеличился на 60% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал прошлого года. Рентабельность по операционной прибыли составила 33%. Отношение (рентабельность) скорректированного показателя EBITDA к выручке (Adjusted EBITDA margin) — 45%. Отношение (рентабельнос

«Ситроникс» пострадал за науку нсовые результаты за 2011 г. Выручка компании выросла на четверть - до $1,475 млрд, при этом показатель OIBDA снизился на 8% до $97,1 млн, а операционная прибыль упала более чем в 7 раз до $2,08 млн. Рентабельность по OIBDA также снизилась с 9,1% до 6,6%, а чистый убыток увеличился более чем в полтора раза до $95,4 млн. В IV квартале выручка по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. вырос

Mail.ru проиграл рентабельность составила 4,011 млрд руб, увеличившись за год на 112,8%. Показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходов на амортизацию) составил 1,76 млрд руб, увеличившись на 56,4%. Рентабельность по EBITDA снизилась с 59,7% до 43,9%. В долларовом выражении выручка составила $126,4 млн, продемонстрировав более скромный рост – 66,7%, показатель EBITDA – $55,5 млн (рост – 22

Mail.ru: выручка растет, рентабельность падает с 1-м полугодием 2008 г. Прибыль Mail.ru до вычета налогов, процентов по заемным средствам и амортизации (показатель EBITA) повысилась на 19% по сравнению с мартом-сентябрем 2008 г. - до 581 млн руб. Рентабельность EBITA, в то же время, снизилась на 5% до 50% Аудитория Mail.ru, по оценкам Naspers, за этот период выросла до 75 млн уникальных посетителей. В отчете Naspers говорится, что Mail.

Tele2 увеличит рентабельность в России до 40% Шведская телекоммуникационная компания Tele2 планирует в ближайшее время увеличить операционную рентабельность (показатель рентабельности EBITDA) в России до 35-40%. При этом тот же показатель в балтийских странах увеличится на 30-40%, сообщает РБК. Компания также планирует достичь в сред

Рентабельность корпорации "Иркут" значительно снизилась и основные поставки по нему будут осуществлены в 3-4 квартале 2007 года. Кроме того, по контрактам на поставку готовых самолетов отгрузка также приходится в основном на вторую половину года. Валовая рентабельность составила 26% против 47% в аналогичном периоде прошлого года. Это обусловлено тем, что в выручке отчетного периода отражена реализация прочей продукции такой, как выручка за комм

Мобильники и ТВ озолотили LG ноз для LG омрачен стремительным укреплением корейской воны. По данным аналитиков, до 80% выручки компании поступает из-за рубежа. «Производство телефонов выглядит перспективным, так как в этой сфере рентабельность растет одновременно с ростом продаж телефонов третьего поколения (3G), — отметил Ли Йонг-Цик (Lee Yong-zik), фонд-менеджер Prudential Asset Management, — Однако падение

SAP планирует увеличить рентабельность до 24,7% Крупнейший производитель программного обеспечения в Европе SAP намерен в 2003 году увеличить рентабельность на 2 процентных пункта до 24,7%, а к 2005-2006 году поднять до 28, сообщил 21 ноября финансовый директор компании Вернер Брандт. Ранее SAP планировал в 2003 году выйти на уровень

Kenwood планирует повысить рентабельность до 10% Производитель автомобильной электроники и навигационного оборудования Kenwood сообщил сегодня, 3 октября, о намерении увеличить рентабельность основной деятельности вдвое - до 10% - в 2005/06 финансовом году в рамках масштабного плана реорганизации. Компания также планирует избавиться от долгов и начать выплачивать диви