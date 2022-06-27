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Индексная книга CNews*
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Рентабельность Операционная рентабельность Операционная эффективность Profitability Operational profitability, efficiency относительный показатель экономической эффективности

Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности


27.06.2022 «Ростелеком» остановил строительство дата-центров в регионах 1
23.06.2022 Российский майнинг на грани краха. «Криптошахтеры» за бесценок продают видеокарты, пока они еще работают 1
31.05.2022 «Ростелеком» заработал в России больше, чем хозяева «Билайна» во всех странах присутствия 1
26.05.2022 Производитель трубопроводной арматуры «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ» оптимизировал управление сложным позаказным производством с помощью 1C:ERP 1
18.05.2022 MyTracker открывает возможность для создания кастомизированных метрик 1
07.04.2022 На сложный актив владельца «Билайна» нашелся неожиданный покупатель 1
06.04.2022 Positive Technologies выплатит акционерам половину чистой прибыли 1
24.03.2022 VK запустила брендформанс-формат видеорекламы 1
24.03.2022 «Мегафон» увеличил выручку на 10,9% в IV квартале 2021 года 1
23.03.2022 Объем продаж Positive Technologies составил 7,9 млрд рублей по итогам 2021 года 1
17.03.2022 VK расширила возможности технологии таргетированной рекламы Look-alike 1
11.03.2022 Gett уходит из России, не добравшись до американской биржи 1
10.03.2022 Привлекательность 5G mmWave для бизнеса 1
28.02.2022 «Тинькофф» выбрал платежные сервисы SaaS от БПЦ для геоэкспансии в Азии 1
24.02.2022 Экономика 5G mmWave 1
16.02.2022 В России создадут ИТ-платформу, которая остановит катастрофический рост стоимости жилья 1
16.02.2022 VK запустила Sales Promo Ads – рекламный инструмент для увеличения продаж в электронной коммерции 1
10.02.2022 «Сименс» объявила результаты I квартала 2022 финансового года 1
26.01.2022 HPE внедрила модульную программно-определяемую СХД для научно-технического центра «Новатэк» 1
19.01.2022 Артем Натрусов -

Движение к искусственному интеллекту меняет правила игры даже на производстве

 1
09.01.2022 Есть ли будущее у майнинга криптовалют в 2022 году? 1
30.12.2021 Эксперты оценили экономическую устойчивость российских ИТ-компаний 1
30.12.2021 Станислав Чегодаев -

Сегодня технологический фактор стал killer feature в доставке

 1
24.12.2021 Softline помогла компании «Фригогласс Евразия» оптимизировать производственные процессы 1
22.12.2021 Валерий Чаусов -

Сегодня банки заказывают риск-ориентированное планирование на основе прогнозной аналитики

 1
20.12.2021 Positive Technologies вышла на биржу в обход санкций и получила оценку 60 миллиардов 1
16.12.2021 ПАО «Группа Позитив» объявляет о листинге на московской бирже и старте торгов акциями компании 1
14.12.2021 «Сиссофт» предложит клиентам платформу бизнес-аналитики Modus BI 1
08.12.2021 Accenture объявила о расширении сотрудничества с AWS 1
30.11.2021 10 простых шагов: Как обеспечить безопасность КИИ 1
29.11.2021 VK добавила возможность выбора порядка выдачи товаров в объявлениях с динамическим ремаркетингом 1
25.11.2021 «Мегафон» продемонстрировал рост выручки на 6,2% в III квартале 2021 года 1
17.11.2021 Выручка «Эр-телекома» увеличилась на 25% и превысила 48 млрд рублей 1
12.11.2021 «Ростелеком» заплатил 4,5 миллиарда своим партнерам по госинформатизации 1
28.09.2021 Годовая выручка Accenture выросла на 14% и превысила $50 миллиардов 1
27.09.2021 Производители электроники не могут найти себе работников. Тех, что есть, заваливают бонусами и поднимают зарплаты 1
27.09.2021 5 главных тенденций развития роботов на 2021 г. И тенденция, которой нет 1
21.09.2021 Легендарный российский интегратор покупает часть египетской компании по цифровой трансформации 1
13.09.2021 Okdesk позволил Yarfood technology повысить лояльность клиентов 1
06.09.2021 Вице-премьер Чернышенко провел совещание по организации сбора и анализа статистических данных для управления туристической отраслью 1

Публикаций - 552, упоминаний - 553

Рентабельность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 88
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 73
Yandex - Яндекс 5015 61
Microsoft Corporation 22497 37
IBM - International Business Machines Corp 8941 32
Samsung Electronics 9333 22
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 22
Huawei 3222 21
Apple Inc 10683 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 17
VK - Mail.ru Group 3057 15
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 15
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 714 15
Softline - Софтлайн 1870 15
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 14
Lenovo Group 2077 12
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 740 10
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 9
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 1039 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 9
SAP SE 4595 9
Элемент ГК - Elementec 1523 8
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар 413 7
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 7
Intel Corporation 11262 7
Крок - Croc 1616 7
Oracle Corporation 6035 7
LG Electronics 3372 7
Nvidia Corp 3118 6
HPE - Hewlett Packard Enterprise 492 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1872 6
DEPO Computers - Депо Электроникс 490 6
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 228 6
Amazon Inc - Amazon.com 2650 5
Киевстар - Kyivstar 475 5
HP - Hewlett-Packard 3567 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 5
Meta Platforms - Facebook 4267 4
Dell Technologies - Dell Computer 984 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 44
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 20
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 17
Почта России ПАО 1853 12
Лента - Сеть розничной торговли 912 9
Альфа-Банк 1476 9
Яндекс.Еда 490 9
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 7
РЖД - Российские железные дороги 1458 7
Avito - Авито 237 6
Газпром ПАО 1008 6
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 310 4
ПСБ - Промсвязьбанк 682 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 4
О2О Delivery club 171 3
Связной ГК 1190 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 2
Ситимобил - Служба такси 136 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 309 2
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 4 2
X5 Group 709 2
Чайнасельсхозбанк - Чайна Сельскохозяйственный Банк 3 2
Самолёт ГК 216 2
Русагро Группа Компаний 182 2
Сургутнефтегаз - СНГ 193 1
Самрук-Казына - Инвестиционный холдинг - Фонд национального благосостояния 9 1
Техносила - СервисТрейд 239 1
Благосостояние НПФ 33 1
Wildberries - Вайлдберриз 185 1
IKEA - ИКЕА 124 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 164 1
ВкусВилл - Избёнка 68 1
Совкомбанк ПАО 171 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 106 1
Открытие ФК - Росгосстрах 266 1
Societe Generale Group 68 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 54 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 1
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 165 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 51
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 25
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 16
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 13
Президент Российской Федерации 3770 11
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 9
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 7
Правительство РФ 8292 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 5
Таможня - Таможенная служба 421 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 3
Счётная палата РФ 628 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 1
Верховный суд Российской Федерации 709 1
Администрация Президента РФ 904 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 100 1
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 164 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 1
IAF - Indian Air Force - ВВС Индии - Военно-воздушные силы Индии 39 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 132 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 170 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 64 1
Web development - Веб-разработка 0 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 91
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 83
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 75
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 72
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи 5317 71
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 52
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 49
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 46
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 45
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 42
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 39
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 38
Мобильное приложение - Mobile app 4966 38
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 37
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 35
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 31
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2084 31
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 31
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 614 28
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 26
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 26
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 25
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 24
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 23
Website - Вебсайт 9736 20
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 2185 19
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 19
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 19
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 910 19
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 17
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 17
Data monetization - Монетизация данных 550 17
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1955 16
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 16
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 15
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 735 15
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 15
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 2038 15
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 14
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 2153 14
Google Android 11959 35
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 22
Microsoft Windows 2000 2856 16
1С:Бухгалтерия 647 13
1С:ERP Управление предприятием 268 12
Microsoft Office 3247 11
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 9
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 33 8
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 900 8
Linux OS 7669 6
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 669 6
Microsoft SQL Server 1416 6
Ростелеком-Солар - Solar appScreener - анализатор кода 46 5
1С:Розница 70 5
Apple macOS 1457 4
Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 13 4
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 275 4
Apple iOS 6422 4
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 250 4
Microsoft Windows 7 1780 4
Ростелеком-Солар - Solar Dozor - DLP-система 64 3
Ростелеком-Солар - Solar inRights - (ранее Jet inView Identity Manager) 36 3
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 534 3
HCL WebSphere - IBM WebSphere MQ - IBM MQSeries 520 3
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 110 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 3
Тинькофф Бизнес - Tinkoff Merchants Solutions - Тинькофф E-commerce - Тинькофф Касса - Тинькофф Таргет, Тинькофф Таргет - Tinkoff Target - Тинькофф Долями 28 3
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 146 3
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 449 3
Яндекс.Шеф 11 3
Apache Hadoop 356 3
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1431 2
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 235 2
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1738 2
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 334 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 495 2
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 100 2
WhatsApp Messenger 745 2
IBM System X - IBM eServer xSeries 197 2
Путин Владимир 2542 7
Гришин Дмитрий 185 6
Jobs Steve - Джобс Стив 996 1
Кот Олег 10 1
Тенишев Андрей 12 1
Панков Александр 67 1
Кожевников Алексей 61 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 1
Коробкина Оксана 18 1
Чернышенко Дмитрий 320 1
Сорокина Татьяна 16 1
Минеев Александр 1 1
Проскура Дмитрий 28 1
Торшин Дмитрий 8 1
Кибисов Дмитрий 0 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 139
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 114
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 59
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 43
Казахстан - Республика 4467 24
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 24
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 21
Япония 10069 21
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 20
Россия - СФО - Новосибирск 3269 20
Африка - Африканский регион 2928 20
Беларусь - Белоруссия 3525 20
Азия - Азиатский регион 3803 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 17
Армения - Республика 1112 12
Америка 2011 11
Бразилия - Федеративная Республика 1945 11
Россия - ПФО - Казань 2085 11
Украина 6212 11
Нидерланды 2197 10
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 8
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 952 8
Швеция - Королевство 2072 8
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 8
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 6
Россия - Сибирь 1579 6
Австралия - Австралийский Союз 2791 6
Узбекистан - Республика 1285 5
Россия - СФО - Омская область - Омск 928 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 4
Германия - Федеративная Республика 8903 4
Чехия - Чешская Республика 1053 3
Китай - Тайвань 2115 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 3
Земля - планета Солнечной системы 7427 3
Россия - ДФО - Бурятия Республика 404 2
Норвегия - Королевство 1155 2
Австрия - Австрийская Республика 1020 2
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 313 2
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 341 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 189
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 102
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 77
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 76
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 56
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 46
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 45
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 38
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 32
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 21
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 18
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 16
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 16
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 12
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 12
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 10
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 10
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 7
Юриспруденция 1629 6
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 5
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 5
АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 5
Машиностроение - Машиностроительные предприятия 194 5
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 4
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 2
Заёмщик - сторона по кредитным отношениям, получающая кредит 150 2
Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 0 2
Космос - Чёрная дыра - Black hole 0 2
Водород - Hydrogenium - химический элемент 0 2
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 74 2
Эргономика 840 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 0 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 143 1
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 4 1
Shadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 89 1
Физика - область естествознания 889 1
Геология - Geology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка 0 1
Табачная промышленность - Табак - Tobacco - Курение - Smoking 89 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 10
Thomson Reuters - Рейтер 5731 8
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 8
TAdviser - Центр выбора технологий 243 6
Forbes - Форбс 591 5
Коммерсантъ - Издательский дом 888 4
РИА Новости 766 1
РБК ТВ - телеканал 59 1
Juniper Research 468 3
BCG - Boston Consulting Group 85 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 1
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 1
data.ai - App Annie State of Mobile 5 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 12 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 92 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 9
GeekBrains 49 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 1
VMworld 29 1
Новый год - Новогодние каникулы 0 1
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