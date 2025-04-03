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Рентабельность Операционная рентабельность Операционная эффективность Profitability Operational profitability, efficiency относительный показатель экономической эффективности

Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности

СОБЫТИЯ


03.04.2025 ПАО «ИВА» публикует финансовые результаты по МСФО за 2024 г.: выручка увеличилась на 36%, рентабельность по EBITDA составила 70%

году и составила 28%. По итогам 2025 г. доля продаж новых решений компании может превысить 35%, что соответствует долгосрочной стратегии компании по расширению присутствия во всех рыночных сегментах. Рентабельность по EBITDA за 12 месяцев 2024 г. составила 70%, что соответствует верхней границе ранее обозначенных целевых ориентиров компании на 2024 г. На протяжении нескольких последних лет

08.08.2024 «1С:ERP» помогло «Уральскому Турбинному Заводу» ускорить выполнение заказов и повысить рентабельность производства

, оборачиваемость запасов выросла на 12%, исполнение заказов ускорилось. Данные о себестоимости продукции на каждом этапе технологического цикла помогают предприятию оптимизировать затраты и повышать рентабельность производства. Об этом CNews сообщили представители «1С». «Уральский Турбинный Завод» (АО УТЗ) – российский производитель турбин, предприятие выпускает конденсационные и теплофика
26.01.2024 АО «НПК Медиана-Фильтр» оптимизировало управление затратами и повысило рентабельность проектов с помощью «1С:ERP»

в ходе проектных работ и принимать правильные управленческие решения, в т.ч. принимать меры для уменьшения отклонений в затратах. Благодаря возможности улучшения управляемости проектов увеличилась их рентабельность. Повысилась оперативность и качество взаимодействий с клиентами компании: в системе ведется история взаимоотношений, контакты учитываются и контролируются по намеченным датам, то
23.11.2022 Типография Color Pack на 15% повысила рентабельность заказов с помощью «1С:УНФ 8. Полиграфия 2»

одства. Обеспечен оперативный учет собственного и давальческого сырья на складе. Калькуляция заказов ускорилась на 30%, усилен контроль за их исполнением. Обеспечена 100% безубыточность продаж. Общая рентабельность типографии выросла на 15%. Об этом CNews сообщили представители «1С». Ранее для расчета, оформления и сопровождения заказов в типографии использовались электронные таблицы, самоп
21.10.2021 Как ShowJet занял свободную нишу среди онлайн-кинотеатров и за 3 года вышел на рентабельность 26%

ние, которое пользователи получают бесплатно, они готовы ради этого смотреть лучшую российскую и мировую рекламу от наших партнеров». «Найти своего зрителя и лучше всех доставлять нужный ему контент» Рентабельность ShowJet по показателю нормализованной EBITDA составила 26% по итогам 2020 г., что выше показателей публичных компаний с платной подпиской — Netflix (23%), Nordic Entertainment Gr
25.05.2021 Фанерный завод «Муром» увеличил выпуск продукции и повысил рентабельность производства с помощью «1С:ERP»

о 1 дня, обеспечено бесперебойное снабжение производства сырьем и материалами. В результате выполнение заказов в производстве ускорилось в 1,5 раза. Объем выпуска на тех же мощностях увеличен на 13%, рентабельность производства повысилась на 7%. Завод «Муром» ежегодно выпускает 150 тыс. куб. м. фанеры и 120 тыс. куб. м. древесно-стружечных плит. Продукция завода экспортируется в 32 страны н
26.07.2019 Квартальная выручка «Яндекса» выросла на 40% до 41,4 млрд рублей

— до 41,4 млрд рублей (656,3 млн долларов США). Чистая прибыль составила 3,4 млрд рублей (54,2 млн долларов США) и снизилась на 90% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2018 года. Рентабельность по чистой прибыли — 8,3%. Скорректированная чистая прибыль (adjusted net income) составила 5,8 млрд рублей (92,3 млн долларов США) и увеличилась на 16% по сравнению с аналогичным
25.04.2019 Квартальная выручка «Яндекса» выросла на 40%

вартал 2018 года на 40% до 37,3 млрд рублей ($576,0 млн). Чистая прибыль составила 3,1 млрд рублей ($48,3 млн) и увеличилась на 69% по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал 2018 года. Рентабельность по чистой прибыли — 8,4%. Скорректированная чистая прибыль (adjusted net income) составила 5,4 млрд рублей ($84,0 млн) и увеличилась на 36% по сравнению с аналогичным показателем
29.10.2018 «Яндекс» объявил финансовые результаты за III квартал 2018 года

квартал 2017 года на 39% — до 32,6 млрд рублей ($496,6 млн). Чистая прибыль выросла по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2017 года на 459% и составила 4,8 млрд рублей ($72,7 млн). Рентабельность по чистой прибыли — 14,6%. Скорректированная чистая прибыль (Adjusted net income) увеличилась по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2017 года на 157% и состави
01.08.2018 «Медком-МП» увеличила рентабельность после внедрения «1С:ERP Управление предприятием 2»

о было найти в бухгалтерских документах, но это занимало много времени, а зачастую требовалась именно оперативная оценка. В управленческую отчетность эти данные также не попадали. Было сложно оценить рентабельность продаж, поэтому из сделки в сделку «кочевали» низкорентабельные товары. Руководство предприятия поставило задачу дополнить типовой функционал «1С:ERP 2» механизмом распределения

13.11.2013 Система мониторинга транспорта Omnicomm повысила рентабельность компании «Водоканал» в Иваново

льного директора «Водоканала» Олега Тихонова, внедрение системы мониторинга транспорта Omnicomm позволило не только снизить расходы на ГСМ, но и значительно оптимизировать работу автопарка и повысить рентабельность всего предприятия.
31.07.2012 «Яндекс»: прибыль во втором квартале 2012 г. выросла на 76%

тал прошлого года. Скорректированный показатель EBITDA (Adjusted EBITDA) составил 3,1 млрд руб. ($93,5 млн) и увеличился на 60% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал прошлого года. Рентабельность по операционной прибыли составила 33%. Отношение (рентабельность) скорректированного показателя EBITDA к выручке (Adjusted EBITDA margin) — 45%. Отношение (рентабельнос
19.04.2012 «Ситроникс» пострадал за науку

нсовые результаты за 2011 г. Выручка компании выросла на четверть - до $1,475 млрд, при этом показатель OIBDA снизился на 8% до $97,1 млн, а операционная прибыль упала более чем в 7 раз до $2,08 млн. Рентабельность по OIBDA также снизилась с 9,1% до 6,6%, а чистый убыток увеличился более чем в полтора раза до $95,4 млн. В IV квартале выручка по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. вырос
25.06.2010 Mail.ru проиграл рентабельность

составила 4,011 млрд руб, увеличившись за год на 112,8%. Показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходов на амортизацию) составил 1,76 млрд руб, увеличившись на 56,4%. Рентабельность по EBITDA снизилась с 59,7% до 43,9%. В долларовом выражении выручка составила $126,4 млн, продемонстрировав более скромный рост – 66,7%, показатель EBITDA – $55,5 млн (рост – 22
26.11.2009 Mail.ru: выручка растет, рентабельность падает

с 1-м полугодием 2008 г. Прибыль Mail.ru до вычета налогов, процентов по заемным средствам и амортизации (показатель EBITA) повысилась на 19% по сравнению с мартом-сентябрем 2008 г. - до 581 млн руб. Рентабельность EBITA, в то же время, снизилась на 5% до 50% Аудитория Mail.ru, по оценкам Naspers, за этот период выросла до 75 млн уникальных посетителей. В отчете Naspers говорится, что Mail.
13.06.2007 Tele2 увеличит рентабельность в России до 40%

Шведская телекоммуникационная компания Tele2 планирует в ближайшее время увеличить операционную рентабельность (показатель рентабельности EBITDA) в России до 35-40%. При этом тот же показатель в балтийских странах увеличится на 30-40%, сообщает РБК. Компания также планирует достичь в сред
16.05.2007 Рентабельность корпорации "Иркут" значительно снизилась

и основные поставки по нему будут осуществлены в 3-4 квартале 2007 года. Кроме того, по контрактам на поставку готовых самолетов отгрузка также приходится в основном на вторую половину года. Валовая рентабельность составила 26% против 47% в аналогичном периоде прошлого года. Это обусловлено тем, что в выручке отчетного периода отражена реализация прочей продукции такой, как выручка за комм
25.01.2006 Мобильники и ТВ озолотили LG

ноз для LG омрачен стремительным укреплением корейской воны. По данным аналитиков, до 80% выручки компании поступает из-за рубежа. «Производство телефонов выглядит перспективным, так как в этой сфере рентабельность растет одновременно с ростом продаж телефонов третьего поколения (3G), — отметил Ли Йонг-Цик (Lee Yong-zik), фонд-менеджер Prudential Asset Management, — Однако падение
24.11.2003 SAP планирует увеличить рентабельность до 24,7%

Крупнейший производитель программного обеспечения в Европе SAP намерен в 2003 году увеличить рентабельность на 2 процентных пункта до 24,7%, а к 2005-2006 году поднять до 28, сообщил 21 ноября финансовый директор компании Вернер Брандт. Ранее SAP планировал в 2003 году выйти на уровень
03.10.2003 Kenwood планирует повысить рентабельность до 10%

Производитель автомобильной электроники и навигационного оборудования Kenwood сообщил сегодня, 3 октября, о намерении увеличить рентабельность основной деятельности вдвое - до 10% - в 2005/06 финансовом году в рамках масштабного плана реорганизации. Компания также планирует избавиться от долгов и начать выплачивать диви
19.12.2001 Онлайн-справочник по e-commerce позволяет тестировать рентабельность проектов

ов в сфере высоких технологий, и корпорация-интегратор Tibco Software объявили о запуске совместного проекта. С помощью справочного онлайн-сервиса каждый интернет-предприниматель может протестировать рентабельность бизнес-модели собственного сетевого проекта. Основным критерием оценки являются так называемые "12 золотых правил" e-commerce, следуя которым IT-менеджеры отныне смогут оценить п

Публикаций - 1843, упоминаний - 1871

Рентабельность и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 156
9594 148
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 146
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 113
МегаФон 10742 105
Yandex - Яндекс 9216 99
Microsoft Corporation 25775 96
SAP SE 5601 69
IBM - International Business Machines Corp 9699 57
Oracle Corporation 7074 56
VK - Mail.ru Group 3602 53
Softline - Софтлайн 3743 49
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 45
Samsung Electronics 11064 42
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 42
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 34
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 33
Ростелеком - Связьинвест 1719 33
Intel Corporation 12811 32
Apple Inc 13154 31
Google LLC 12688 31
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 31
Huawei 4676 29
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 28
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 27
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 27
Dell EMC 5180 25
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 25
HP Inc. 5883 24
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 24
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 23
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 23
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 23
Cisco Systems 5372 22
1С-Рарус 982 22
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 22
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 21
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 21
Selectel - Селектел 544 21
Sony 6739 20
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 112
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 82
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 54
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 52
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 43
НСПК - Национальная система платежных карт 948 40
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 38
Почта России ПАО 2370 30
Россети Ленэнерго 1699 24
Альфа-Банк 1979 23
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 22
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 22
Евросеть 1421 22
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 22
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 21
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 21
РЖД - Российские железные дороги 2096 19
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 19
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 19
ГПБ - Газпромбанк 1273 18
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 206 18
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 17
Uber 357 17
Газпром ПАО 1493 16
Связной ГК 1401 16
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 16
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 16
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 15
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - Купимобиль - оператор каршеринга 120 14
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 14
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 14
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 13
Т-Банк - Т-Технологии - Авто.ру - Auto.ru 182 13
Яндекс.Лавка 315 13
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 12
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 12
Dixis - Диксис - Dиксис 371 12
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 11
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 11
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 62
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 61
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РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 2
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Apache Software Foundation - ASF 231 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 2
AUTM - Association of University Technology Managers - Ассоциация университетских технологических менеджеров 1 1
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
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Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 1
ППР - Пиратская партия России 12 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 1
Международная академия связи - МАС 46 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
Ассоциация-800 20 1
Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга 15 1
Российский клуб финансовых директоров 32 1
IPC - Association Connecting Electronics Industries - Ассоциация по разработке электронных коммуникаций 3 1
КПП АНО - Консорциум печатных плат 19 1
Ассоциация мобильных технологий 2 1
АКРП Консорциум дизайн-центров - Ассоциация консорциумов дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности 19 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 492
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 341
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 278
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 277
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 220
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 219
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 203
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 192
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 186
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 163
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 150
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 149
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 148
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 147
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 144
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 121
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 118
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 114
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 112
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 111
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 107
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 107
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 104
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 104
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 102
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 99
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 95
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 95
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 89
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 88
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 87
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 86
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 83
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 79
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 77
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 75
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 74
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 74
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 73
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 71
Google Android 15243 48
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 39
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 34
Linux OS 11533 28
Apple iPhone 6 4861 27
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 26
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 26
Microsoft Windows 2000 8678 25
Apple iOS 8583 24
Microsoft Office 4170 24
Microsoft Windows 16882 24
1С:ERP Управление предприятием 841 24
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 24
Московская Биржа - ММВБ-Телекоммуникации - MOEXTL 57 20
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 19
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 18
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 18
Microsoft Dynamics 1197 18
VK - Яндекс.Дзен 258 17
Яндекс.Радар 31 16
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 15
Intel x86 - архитектура процессора 2151 15
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 15
Яндекс.Плюс 250 14
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 488 14
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 13
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 13
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 151 13
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 13
Яндекс Реклама - Яндекс Рекламная сеть - РСЯ 121 13
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 13
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 13
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 248 13
Microsoft Azure 1526 12
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 12
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 333 12
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 74 12
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 12
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 11
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 11
Волож Аркадий 268 22
Осеевский Михаил 350 15
Кузяев Андрей 72 15
Брюквин Юрий 300 15
Путин Владимир 3454 14
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 34 14
Лавров Владимир 111 14
Анохин Сергей 121 13
Кузовкин Алексей 155 13
Whitehurst Jim - Уайтхерст Джим 35 12
Кочетков Владислав 248 11
Тульчинский Станислав 93 10
Каримов Руслан 66 10
Тараканов Артем 39 10
Любимов Олег 57 9
Карачинский Анатолий 96 9
Солдатенков Сергей 162 9
Ворыхалов Антон 41 9
Глазков Александр 151 8
Кириенко Владимир 148 8
Тынкован Александр 52 8
Гришин Дмитрий 210 8
Shander Eric - Шандер Эрик 10 8
Кусков Денис 221 8
Семенов Павел 30 8
Trani Vincenzo - Трани Винченцо 26 8
Комиссаров Кирилл 8 7
Рейман Леонид 1065 7
Sweet Julie - Свит Джули 16 7
Гуцериев Михаил 114 7
Гулевич Руслан 32 7
Иодковский Станислав 104 7
Сологуб Денис 75 7
Абакумов Евгений 227 6
Сергеев Сергей 179 6
Гонтарев Павел 122 6
Путятинский Сергей 112 6
Ермаков Валерий 140 6
Yuanqing Yang - Юаньцин Ян 36 6
Цыганков Роман 62 5
Россия - РФ - Российская федерация 166167 1033
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 294
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 259
Европа 24964 166
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 123
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 119
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 109
Украина 7928 67
Казахстан - Республика 6048 57
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 52
Беларусь - Белоруссия 6289 49
Германия - Федеративная Республика 13221 49
Япония 13807 46
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 45
Азия - Азиатский регион 5920 42
Ближний Восток 3154 40
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 38
Африка - Африканский регион 3641 37
Индия - Bharat 5869 36
Россия - СФО - Новосибирск 4876 35
Узбекистан - Республика 2005 35
Франция - Французская Республика 8177 34
Южная Корея - Республика 7052 32
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 31
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 29
Турция - Турецкая республика 2620 28
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 25
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 25
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 25
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 24
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 24
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 24
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 23
Бразилия - Федеративная Республика 2520 23
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 22
Армения - Республика 2449 21
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 21
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 21
Земля - планета Солнечной системы 10865 20
Швеция - Королевство 3782 20
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 784
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 731
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 381
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 337
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 293
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 279
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 189
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 489 184
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 166
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 157
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 157
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 140
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 135
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 135
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 129
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 128
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 114
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 111
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 110
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 105
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 104
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 103
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 101
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 376 89
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 87
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 81
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 80
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 79
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 78
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 78
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 76
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 75
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 73
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 73
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 69
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 68
Бухгалтерия - FCF - Free Cash Flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты - OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 169 67
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 67
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 65
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 61
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 67
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 46
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 32
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 23
Ведомости 1466 14
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 12
Bloomberg 1627 11
TAdviser - Центр выбора технологий 468 10
Forbes - Форбс 1002 9
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 7
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 7
ZDnet 663 5
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 5
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 4
IDG - International Data Group 117 4
Известия ИД 770 4
NYT - The New York Times 1100 3
23ABC News 183 3
DigiTimes - Издание 1331 3
РБК ТВ - телеканал 83 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 2
The Verge - Издание 619 2
FT - Financial Times 1296 2
The Register - The Register Hardware 1784 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 2
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 2
Газпром ГПМ - Авторадио - радиостанция 22 2
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 2
Стрим-ТВ - телекомпания 166 2
Открытые системы ИД 176 2
CNews Северо-Запад 24 2
РБК Daily 91 2
WebHosting.Info 4 2
CNET Networks - CNET News 1643 2
ВГТРК Гостелерадиофонд - Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм 11 1
РБК Недвижимость 3 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 115
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 59
IDC - International Data Corporation 4975 53
Gartner - Гартнер 3658 44
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 21
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 20
Рустелеком ТК 305 15
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 15
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 12
Forrester Research 834 9
CNews Рынок ИТ-услуг 171 8
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 8
Fortune Global 500 295 7
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 6
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 6
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 6
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 6
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 4
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 4
Informa - Ovum - Omdia 155 4
INFOLine-Аналитика 78 3
Juniper Research 131 3
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 3
NPD DisplaySearch 285 3
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 3
Moody's Investors Service 136 3
Mobile Research Group 87 3
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 2
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 2
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 2
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 2
Markets&Markets Research 113 2
BCG - Boston Consulting Group 117 2
IBM Research 111 2
НМГ - Медиалогия 37 2
ARC Advisory Group 20 2
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 2
Fortune Global 100 142 2
S&P 500 565 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 8
РАН - Российская академия наук 2122 6
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 6
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 4
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 4
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 3
VK - Skillbox - Скилбокс 146 3
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 3
University of Oxford - Оксфордский университет 211 3
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 3
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 2
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 2
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 2
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 2
GRC - Gulf Research Center - Исследовательский центр Персидского залива 2 1
CIM - Chartered Institute of Marketing - Чартерный Институт Маркетинга 2 1
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 1
TUB - TU Braunschweig - Technical University of Braunschweig - Technische Universität Braunschweig - Брауншвейгский технический университет - Технический университет Брауншвейга 3 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 1
МГУ - НИИЯФ - Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 33 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 110 1
Минцифры РФ - Код будущего - Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли - федеральный проект 25 1
IBS Корпоративный университет - IBS Академия - IBS Учебный центр 18 1
VK - Skillbox - Lerna - Лерна - КорпСкилз 15 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 45 1
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 45 1
University of Houston - Хьюстонский университет 22 1
ЯКСЭ имени П.И.Дудкина - Якутский колледж связи и энергетики имени П.И. Дудкина 4 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 122
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 33
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 16
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 14
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 12
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 10
CNews AWARDS - награда 571 9
CNews FORUM Кейсы 313 6
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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