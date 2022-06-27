Индексная книга CNews*
Рентабельность Операционная рентабельность Операционная эффективность Profitability Operational profitability, efficiency относительный показатель экономической эффективности
Публикаций - 552, упоминаний - 553
Рентабельность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2542 7
|Гришин Дмитрий 185 6
|Jobs Steve - Джобс Стив 996 1
|Кот Олег 10 1
|Тенишев Андрей 12 1
|Панков Александр 67 1
|Кожевников Алексей 61 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 1
|Коробкина Оксана 18 1
|Чернышенко Дмитрий 320 1
|Сорокина Татьяна 16 1
|Минеев Александр 1 1
|Проскура Дмитрий 28 1
|Торшин Дмитрий 8 1
|Кибисов Дмитрий 0 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1189223, в очереди разбора - 948877.
Создано именных указателей - 85703.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1189223, в очереди разбора - 948877.
Создано именных указателей - 85703.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru