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НИУ ВШЭ Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики
Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ создана в 2020 году в рамках Программы развития НИУ ВШЭ 2030. На основе реорганизации 11 подразделений бизнес-образования создана консолидированная бизнес-школа мирового уровня, которая становится приоритетным партнером ведущих российских компаний.
- Свыше 130 штатных преподавателей (исследователей, практиков и методистов) обеспечивают подготовку глобально конкурентоспособных и социально ответственных лидеров бизнеса для цифровой экономики.
- Более 9000 студентов и слушателей (данные 2021 г) получили возможность обучения в экосистеме из образовательных программ бакалавриата и магистратуры, программ второго высшего образования, а также в рамках интегрированного портфеля программ дополнительного профессионального образования E(MBA), Executive Master, DBA.
- 23 000 выпускников дипломных программ (данные на 2021 г) получили, благодаря образовательной платформе ВШБ, возможности опережающего карьерного роста и навыки непрерывного обучения в течение всей жизни (lifelong learning) в контексте взаимодействия Высшей школы бизнеса со своими выпускниками
СОБЫТИЯ
|06.08.2026
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Регулирование ИИ в науке: ожидания ученых и организаций (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)
Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ на основе опросов ученых и руководителей организаций сферы науки изучил, какую роль о
|05.08.2026
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Программы, данные, микросхемы: кто регистрирует решения для цифровизации? (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)
Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ по данным Роспатента проанализировал динамику государственной регистрации программ дл
|04.08.2026
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Что сдерживает распространение ИИ в российской науке? (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)
Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ изучил факторы, которые препятствуют более активному использованию технологий искусст
|30.07.2026
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От индивидуальных практик к организационным: как вузы и НИИ внедряют ИИ (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)
ного интеллекта российскими учеными Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ впервые оценил, насколько эти технологии интегрированы в деятельность государственных
|24.07.2026
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НИУ ВШЭ начал фиксировать интеллектуальные права на научные результаты в блокчейне
к самостоятельный узел. Теперь каждый исследовательский результат, размещенный в цифровом хранилище НИУ ВШЭ, может получить признаваемую госорганами запись в распределенном реестре, подтверждаю
|24.07.2026
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Опрос НИУ ВШЭ и «Новикома»: молодые инженеры используют ИИ и не боятся, что он их заменит
венный интеллект не сможет заменить человека на рабочем месте. Об этом CNews сообщили представители НИУ ВШЭ. Среди наиболее популярных инструментов респонденты назвали отечественные и зарубежны
|22.07.2026
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Три профиля потребления услуг связи (экспресс-информации ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)
анализа развития телеком-индустрии Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ на предварительных данных по итогам 2025 года рассматривает особенности потребления у
|21.07.2026
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Инвестиции в ИКТ в I квартале 2026 года (дайджест ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)
Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ представляет анализ инвестиций в ИКТ организаций 18 крупных отраслей экономики за I к
|20.07.2026
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В НИУ ВШЭ появится суперкомпьютер для работы с ИИ
ьютер cHARISMa. Его запуск планируется на конец 2026 г. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ. В НИУ ВШЭ с 2019 г. уже работает суперкомпьютер cHARISMa («Харизма»). После запуска еще одного
|15.07.2026
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Ученые НИУ ВШЭ выяснили насколько часто россияне смотрят телевизор и слушают музыку, занимаясь другими делами
Исследователи Института социальной политики НИУ ВШЭ оценили масштаб «накладывающегося потребления досуга» в России. Оказалось, что около
|15.07.2026
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Российский сектор ИКТ в I квартале 2026 года (дайджест ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)
Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ анализирует тенденции развития сектора ИКТ и его сегментов (ИТ-отрасли, телекоммуника
|14.07.2026
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В России нашли способ снизить расход ресурсов для работы ИИ-систем
CNews сообщила пресс-служба Национального исследовательского университета «Высшей школы экономики» (НИУ ВШЭ). Это открытие позволит уменьшить количество ресурсов, затрачиваемых на работу данных
|14.07.2026
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Индустриальная аспирантура в России: кадры для технологического лидерства (доклад ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)
Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ представляет результаты исследования перспектив развития индустриальной аспирантуры,
|14.07.2026
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Ученые НИУ ВШЭ доказали, что машинное обучение может тратить меньше ресурсов
ателей, в которой участвовали математики из Института искусственного интеллекта и цифровых наук ФКН НИУ ВШЭ, теоретически обосновала простой и вычислительно легкий метод оценки неопределенности
|14.07.2026
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Нейросеть НИУ ВШЭ iFORA.LLM для сферы науки, технологий и инноваций включена в реестр российского ПО
ORA.LLM, модель), разработанная экспертами Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, включена в реестр российского ПО (реестровая запись №33849 от 18 июня 2026 г.). Об э
|13.07.2026
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Ученые НИУ ВШЭ впервые дали юридическое определение цифровой экосистеме
из технологической инновации в фундаментальный институт современной экономики. По последней оценке НИУ ВШЭ, их вклад в российскую экономику составляет 8,5% ВВП. Однако ни одна юрисдикция не им
|09.07.2026
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Новый метод НИУ ВШЭ и «Т-Технологий» повышает качество работы ИИ
едователи из Института искусственного интеллекта и цифровых наук факультета компьютерных наук (ФКН) НИУ ВШЭ и лаборатории научных исследований «Т-Технологий» разработали новый метод семплирован
|08.07.2026
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YADRO объявляет о начале приема на совместные программы с МФТИ, ИТМО, МИЭТ и ВШЭ
лениям: RTL-проектирование, функциональная верификация, топологическое проектирование. Выпускников школ ждут на программах бакалавриата, разработанных совместно со специалистами YADRO. Прием открыт в ВШЭ («Компьютерные технологии, системы и сети»), СибГУТИ («Программное обеспечение систем мобильной связи») и ИТМО («Беспроводные технологии»). Обучение включает подготовку по программированию
|03.07.2026
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В НИУ ВШЭ создана проектно-учебная лаборатория группы «Т-Технологии»
Проектно-учебная лаборатория открыта на базе факультета компьютерных наук (ФКН) НИУ ВШЭ группой «Т-Технологии». Лаборатория сосредоточится на проектах и задачах в областях и
|03.07.2026
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«Бонус для начальника, барьер для новичка»: исследователи НИУ ВШЭ выяснили, как ИИ влияет на рынок труда
Команда экономистов НИУ ВШЭ изучила более 700 тыс. вакансий, чтобы понять, как влияют нейросети на рынок труда. И
|02.07.2026
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Эффекты применения генеративного ИИ в российской науке (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)
ультаты пока остается ограниченным. Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ изучил, как российские ученые оценивают эффекты применения генеративных ИИ-сервисов в
|02.07.2026
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Ученые НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге создали микролазер размером с бактерию
Международная команда исследователей при участии НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге создала микролазеры, излучающие в диапазоне глубокого ультрафиолет
|01.07.2026
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Масштабы и направления использования ИИ российскими учеными (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)
помощью искусственного интеллекта. Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ анализирует масштабы и направления использования этой технологии российскими учеными.
|01.07.2026
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МТС и НИУ ВШЭ открыли новый набор в магистратуру по искусственному интеллекту
ПАО «МТС» и факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ объявляют о старте набора на третий поток магистратуры «Исследования и предпринимател
|30.06.2026
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Экономисты ВШЭ научились прогнозировать рождаемость по поисковым запросам
Сотрудники факультета экономических наук НИУ ВШЭ показали, что точность прогноза рождаемости в России можно улучшить почти в полтора р
|30.06.2026
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В НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург разработали ИИ-приложение, которое адаптирует сложные тексты для людей с СДВГ и дислексией
Преподаватель департамента филологии НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Виктория Фирсанова создала многоагентную систему на базе искусствен
|26.06.2026
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В НИУ ВШЭ разработали приложение для диагностики фонологической обработки у детей
Специалисты Центра языка и мозга НИУ ВШЭ представили новый цифровой инструмент для оценки навыков фонологической обработки у д
|26.06.2026
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НИУ ВШЭ и MWS AI займутся переподготовкой специалистов в области безопасного внедрения ИИ
Центр непрерывного образования ФКН НИУ ВШЭ и MWS AI открывают набор на программу повышения квалификации «Стратегия безопасности искусственного интеллекта». Об этом CNews сообщили представители MWS AI. Курс разработан для директо
|24.06.2026
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Структурные парадоксы рынка ИИ-компетенций (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)
ти опасения подтверждаются данными? Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ анализирует структурный разрыв между спросом и предложением навыков работы с искусств
|23.06.2026
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Дрожь земли: ученые ВШЭ научились отслеживать опасные подземные вибрации в реальном времени
Исследователи из МИЭМ ВШЭ и ИПКОН РАН разработали новую математическую модель мониторинга, которая позволяет фиксировать источник опасных подземных вибраций в реальном времени. Технология поможет снизить риск повреж
|19.06.2026
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Навыки работы с ИИ на российском рынке труда (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)
Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ на основе данных Росстата анализирует спрос и предложение навыков работы с технология
|18.06.2026
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Цифровой след России: как публикации отражают трансформацию бизнеса (дайджесты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)
Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ анализирует ключевые тренды публикационной активности ученых в области цифровой транс
|16.06.2026
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Ученые ВШЭ выяснили, кто чаще проверяет информацию в интернете
Исследователи НИУ ВШЭ выяснили, как российские интернет-пользователи проверяют сомнительную информацию и чт
|15.06.2026
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Kubernetes по расписанию: «Флант» и МИЭМ НИУ ВШЭ подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере ИТ-образования
Московский институт электроники и математики НИУ ВШЭ и ИТ-компания «Флант» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписан в рамках фестиваля «Технодень МИЭМ» при поддержке Минцифры России. Партнерство направлено на интеграцию ин
|15.06.2026
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В НИУ ВШЭ разработали сервис обезличивания табличных данных для безопасного использования в ИИ-системах
Институт искусственного интеллекта и цифровых наук ФКН НИУ ВШЭ разработал сервис обезличивания табличных данных, предназначенный для подготовки корп
|10.06.2026
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«Аэродиск» и МИЭМ НИУ ВШЭ запустили курс по архитектуре систем хранения данных
входит в ГК «Аквариус»), российский разработчик решений для хранения данных и виртуализации, и МИЭМ НИУ ВШЭ объявляют о запуске специализированного курса по архитектуре систем хранения данных д
|10.06.2026
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В НИУ ВШЭ создали интерактивное приложение с рейтингом регионов России по необходимости адаптации к изменению климата
Центр геоданных факультета географии и геоинформационных технологий НИУ ВШЭ разработал интерактивное приложение «Рейтинг регионов по уровню климатических рисков»
|04.06.2026
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«Ростелеком» и Высшая школа экономики поддержат ИИ-стартапы для госсектора
«Ростелеком» и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) подписали соглашение о сотрудничестве в рамках реализации акселератора ИИ-решений дл
|04.06.2026
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Promt и «АКМ-Вест» внедряют отечественные переводческие технологии в российских вузах
ского университета (МГЛУ) и Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) научились работать с российской CAT-системой Promt Translation Factory с интегрирова
|02.06.2026
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Ученые ВШЭ объяснили, как эмоции человека влияют на отношение к цифровому государству
ледования опубликованы в журнале Public Administration Review. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ. Сегодня взаимодействие человека с государством все чаще происходит через цифровые платфо
НИУ ВШЭ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 46
|Родионов Иван 73 41
|Шадаев Максут 1210 34
|Кулик Вадим 206 32
|Кирьянова Александра 169 28
|Райгородский Андрей 51 27
|Малофеев Константин 118 24
|Зеленков Юрий 44 24
|Рейман Леонид 1065 24
|Чернышенко Дмитрий 580 22
|Саркисов Тигран 42 22
|Мишустин Михаил 787 21
|Кузьминов Ярослав 22 21
|Бурнаев Евгений 28 21
|Оселедец Иван 51 21
|Козлова Дарья 41 21
|Манасов Марлен 22 21
|Щеголев Игорь 699 20
|Медведев Дмитрий 1665 19
|Воронин Павел 196 18
|Ряузов Никита 18 18
|Рыбинцев Андрей 45 17
|Приданцев Сергей 149 17
|Семенов Вадим 65 16
|Бутрин Михаил 18 16
|Лещенко Михаил 33 16
|Анисимов Никита 16 15
|Юрченко Евгений 133 15
|Лысенко Эдуард 317 14
|Никифоров Николай 1138 14
|Серебряникова Анна 77 14
|Аржанцев Иван 14 14
|Агамирзян Игорь 74 14
|Кудимов Юрий 21 13
|Провоторов Александр 158 12
|Фетисов Алексей 65 12
|Григоренко Дмитрий 249 12
|Павленко Анастасия 15 12
|Коваленко Дмитрий 15 12
|Касперская Наталья 319 12
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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