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НИУ ВШЭ Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики

НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики

Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ создана в 2020 году в рамках Программы развития НИУ ВШЭ 2030. На основе реорганизации 11 подразделений бизнес-образования создана консолидированная бизнес-школа мирового уровня, которая становится приоритетным партнером ведущих российских компаний. 

  • Свыше 130 штатных преподавателей (исследователей, практиков и методистов) обеспечивают подготовку глобально конкурентоспособных и социально ответственных лидеров бизнеса для цифровой экономики
  • Более 9000 студентов и слушателей (данные 2021 г) получили возможность обучения в экосистеме из  образовательных программ бакалавриата и магистратуры, программ второго высшего образования, а также в  рамках интегрированного портфеля программ дополнительного профессионального образования E(MBA), Executive Master, DBA.
  • 23 000 выпускников дипломных программ (данные на 2021 г) получили, благодаря образовательной платформе ВШБ, возможности опережающего карьерного роста и навыки непрерывного обучения в течение всей жизни (lifelong learning) в контексте взаимодействия Высшей школы бизнеса со своими выпускниками

СОБЫТИЯ


06.08.2026 Регулирование ИИ в науке: ожидания ученых и организаций (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ на основе опросов ученых и руководителей организаций сферы науки изучил, какую роль о
05.08.2026 Программы, данные, микросхемы: кто регистрирует решения для цифровизации? (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ по данным Роспатента проанализировал динамику государственной регистрации программ дл
04.08.2026 Что сдерживает распространение ИИ в российской науке? (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ изучил факторы, которые препятствуют более активному использованию технологий искусст
30.07.2026 От индивидуальных практик к организационным: как вузы и НИИ внедряют ИИ (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

ного интеллекта российскими учеными Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ впервые оценил, насколько эти технологии интегрированы в деятельность государственных
24.07.2026 НИУ ВШЭ начал фиксировать интеллектуальные права на научные результаты в блокчейне

к самостоятельный узел. Теперь каждый исследовательский результат, размещенный в цифровом хранилище НИУ ВШЭ, может получить признаваемую госорганами запись в распределенном реестре, подтверждаю
24.07.2026 Опрос НИУ ВШЭ и «Новикома»: молодые инженеры используют ИИ и не боятся, что он их заменит

венный интеллект не сможет заменить человека на рабочем месте. Об этом CNews сообщили представители НИУ ВШЭ. Среди наиболее популярных инструментов респонденты назвали отечественные и зарубежны
22.07.2026 Три профиля потребления услуг связи (экспресс-информации ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

анализа развития телеком-индустрии Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ на предварительных данных по итогам 2025 года рассматривает особенности потребления у
21.07.2026 Инвестиции в ИКТ в I квартале 2026 года (дайджест ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ представляет анализ инвестиций в ИКТ организаций 18 крупных отраслей экономики за I к
20.07.2026 В НИУ ВШЭ появится суперкомпьютер для работы с ИИ

ьютер cHARISMa. Его запуск планируется на конец 2026 г. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ. В НИУ ВШЭ с 2019 г. уже работает суперкомпьютер cHARISMa («Харизма»). После запуска еще одного

15.07.2026 Ученые НИУ ВШЭ выяснили насколько часто россияне смотрят телевизор и слушают музыку, занимаясь другими делами

Исследователи Института социальной политики НИУ ВШЭ оценили масштаб «накладывающегося потребления досуга» в России. Оказалось, что около

15.07.2026 Российский сектор ИКТ в I квартале 2026 года (дайджест ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ анализирует тенденции развития сектора ИКТ и его сегментов (ИТ-отрасли, телекоммуника
14.07.2026 В России нашли способ снизить расход ресурсов для работы ИИ-систем

CNews сообщила пресс-служба Национального исследовательского университета «Высшей школы экономики» (НИУ ВШЭ). Это открытие позволит уменьшить количество ресурсов, затрачиваемых на работу данных
14.07.2026 Индустриальная аспирантура в России: кадры для технологического лидерства (доклад ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ представляет результаты исследования перспектив развития индустриальной аспирантуры,

14.07.2026 Ученые НИУ ВШЭ доказали, что машинное обучение может тратить меньше ресурсов

ателей, в которой участвовали математики из Института искусственного интеллекта и цифровых наук ФКН НИУ ВШЭ, теоретически обосновала простой и вычислительно легкий метод оценки неопределенности
14.07.2026 Нейросеть НИУ ВШЭ iFORA.LLM для сферы науки, технологий и инноваций включена в реестр российского ПО

ORA.LLM, модель), разработанная экспертами Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, включена в реестр российского ПО (реестровая запись №33849 от 18 июня 2026 г.). Об э
13.07.2026 Ученые НИУ ВШЭ впервые дали юридическое определение цифровой экосистеме

из технологической инновации в фундаментальный институт современной экономики. По последней оценке НИУ ВШЭ, их вклад в российскую экономику составляет 8,5% ВВП. Однако ни одна юрисдикция не им
09.07.2026 Новый метод НИУ ВШЭ и «Т-Технологий» повышает качество работы ИИ

едователи из Института искусственного интеллекта и цифровых наук факультета компьютерных наук (ФКН) НИУ ВШЭ и лаборатории научных исследований «Т-Технологий» разработали новый метод семплирован
08.07.2026 YADRO объявляет о начале приема на совместные программы с МФТИ, ИТМО, МИЭТ и ВШЭ

лениям: RTL-проектирование, функциональная верификация, топологическое проектирование. Выпускников школ ждут на программах бакалавриата, разработанных совместно со специалистами YADRO. Прием открыт в ВШЭ («Компьютерные технологии, системы и сети»), СибГУТИ («Программное обеспечение систем мобильной связи») и ИТМО («Беспроводные технологии»). Обучение включает подготовку по программированию

03.07.2026 В НИУ ВШЭ создана проектно-учебная лаборатория группы «Т-Технологии»

Проектно-учебная лаборатория открыта на базе факультета компьютерных наук (ФКН) НИУ ВШЭ группой «Т-Технологии». Лаборатория сосредоточится на проектах и задачах в областях и
03.07.2026 «Бонус для начальника, барьер для новичка»: исследователи НИУ ВШЭ выяснили, как ИИ влияет на рынок труда

Команда экономистов НИУ ВШЭ изучила более 700 тыс. вакансий, чтобы понять, как влияют нейросети на рынок труда. И
02.07.2026 Эффекты применения генеративного ИИ в российской науке (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

ультаты пока остается ограниченным. Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ изучил, как российские ученые оценивают эффекты применения генеративных ИИ-сервисов в
02.07.2026 Ученые НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге создали микролазер размером с бактерию

Международная команда исследователей при участии НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге создала микролазеры, излучающие в диапазоне глубокого ультрафиолет
01.07.2026 Масштабы и направления использования ИИ российскими учеными (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

помощью искусственного интеллекта. Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ анализирует масштабы и направления использования этой технологии российскими учеными.
01.07.2026 МТС и НИУ ВШЭ открыли новый набор в магистратуру по искусственному интеллекту

ПАО «МТС» и факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ объявляют о старте набора на третий поток магистратуры «Исследования и предпринимател
30.06.2026 Экономисты ВШЭ научились прогнозировать рождаемость по поисковым запросам

Сотрудники факультета экономических наук НИУ ВШЭ показали, что точность прогноза рождаемости в России можно улучшить почти в полтора р
30.06.2026 В НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург разработали ИИ-приложение, которое адаптирует сложные тексты для людей с СДВГ и дислексией

Преподаватель департамента филологии НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Виктория Фирсанова создала многоагентную систему на базе искусствен
26.06.2026 В НИУ ВШЭ разработали приложение для диагностики фонологической обработки у детей

Специалисты Центра языка и мозга НИУ ВШЭ представили новый цифровой инструмент для оценки навыков фонологической обработки у д
26.06.2026 НИУ ВШЭ и MWS AI займутся переподготовкой специалистов в области безопасного внедрения ИИ

Центр непрерывного образования ФКН НИУ ВШЭ и MWS AI открывают набор на программу повышения квалификации «Стратегия безопасности искусственного интеллекта». Об этом CNews сообщили представители MWS AI. Курс разработан для директо
24.06.2026 Структурные парадоксы рынка ИИ-компетенций (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

ти опасения подтверждаются данными? Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ анализирует структурный разрыв между спросом и предложением навыков работы с искусств
23.06.2026 Дрожь земли: ученые ВШЭ научились отслеживать опасные подземные вибрации в реальном времени

Исследователи из МИЭМ ВШЭ и ИПКОН РАН разработали новую математическую модель мониторинга, которая позволяет фиксировать источник опасных подземных вибраций в реальном времени. Технология поможет снизить риск повреж
19.06.2026 Навыки работы с ИИ на российском рынке труда (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ на основе данных Росстата анализирует спрос и предложение навыков работы с технология
18.06.2026 Цифровой след России: как публикации отражают трансформацию бизнеса (дайджесты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ анализирует ключевые тренды публикационной активности ученых в области цифровой транс
16.06.2026 Ученые ВШЭ выяснили, кто чаще проверяет информацию в интернете

Исследователи НИУ ВШЭ выяснили, как российские интернет-пользователи проверяют сомнительную информацию и чт
15.06.2026 Kubernetes по расписанию: «Флант» и МИЭМ НИУ ВШЭ подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере ИТ-образования

Московский институт электроники и математики НИУ ВШЭ и ИТ-компания «Флант» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписан в рамках фестиваля «Технодень МИЭМ» при поддержке Минцифры России. Партнерство направлено на интеграцию ин
15.06.2026 В НИУ ВШЭ разработали сервис обезличивания табличных данных для безопасного использования в ИИ-системах

Институт искусственного интеллекта и цифровых наук ФКН НИУ ВШЭ разработал сервис обезличивания табличных данных, предназначенный для подготовки корп
10.06.2026 «Аэродиск» и МИЭМ НИУ ВШЭ запустили курс по архитектуре систем хранения данных

входит в ГК «Аквариус»), российский разработчик решений для хранения данных и виртуализации, и МИЭМ НИУ ВШЭ объявляют о запуске специализированного курса по архитектуре систем хранения данных д
10.06.2026 В НИУ ВШЭ создали интерактивное приложение с рейтингом регионов России по необходимости адаптации к изменению климата

Центр геоданных факультета географии и геоинформационных технологий НИУ ВШЭ разработал интерактивное приложение «Рейтинг регионов по уровню климатических рисков»
04.06.2026 «Ростелеком» и Высшая школа экономики поддержат ИИ-стартапы для госсектора

«Ростелеком» и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) подписали соглашение о сотрудничестве в рамках реализации акселератора ИИ-решений дл
04.06.2026 Promt и «АКМ-Вест» внедряют отечественные переводческие технологии в российских вузах

ского университета (МГЛУ) и Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) научились работать с российской CAT-системой Promt Translation Factory с интегрирова
02.06.2026 Ученые ВШЭ объяснили, как эмоции человека влияют на отношение к цифровому государству

ледования опубликованы в журнале Public Administration Review. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ. Сегодня взаимодействие человека с государством все чаще происходит через цифровые платфо

Публикаций - 1481, упоминаний - 2476

НИУ ВШЭ и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9215 154
Ростелеком 10948 130
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 114
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 71
Microsoft Corporation 25775 60
9594 51
SAP SE 5601 47
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 44
МегаФон 10742 44
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 43
Ростелеком - Связьинвест 1719 39
VK - Mail.ru Group 3602 35
IBM - International Business Machines Corp 9699 27
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 27
Google LLC 12688 26
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 25
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 24
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 24
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 22
Intel Corporation 12811 22
Oracle Corporation 7074 22
Softline - Софтлайн 3743 21
ИИ-Технологии 308 20
Крок - Croc 1964 19
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 19
Huawei 4675 18
АйТи 1519 17
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 187 17
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 17
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 47 17
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 16
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 16
Telegram Group 2940 15
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 15
Samsung Electronics 11064 15
Apple Inc 13154 15
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 15
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 15
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 14
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 134
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 67
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 50
Газпром нефть 725 40
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 34
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 32
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 31
РВК - Российская венчурная компания 571 31
РЖД - Российские железные дороги 2096 30
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 28
Альфа-Банк 1979 26
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 25
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 23
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 21
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 21
Почта России ПАО 2370 21
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 20
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 20
ГПБ - Газпромбанк 1273 20
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 19
Северсталь ПАО - Severstal 629 19
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 19
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 19
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 18
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 18
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 15
Газпром ПАО 1493 15
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 14
ВЭБ.РФ - ВЭБ Капитал 17 13
Русагро Группа Компаний 379 12
НИУ ВШЭ - Бизнес-инкубатор Высшей Школы Экономики - HSE Inc 14 12
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 12
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 12
ВТБ - ВТБ24 671 11
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 10
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 10
Superjob - Суперджоб 858 10
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 10
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 10
ПСБ - Промсвязьбанк 963 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 189
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 121
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 97
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 88
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 80
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 73
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 67
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 53
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 53
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 46
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 42
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 41
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 40
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 37
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 33
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 27
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 25
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 24
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 23
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 22
Федеральное казначейство России 1949 21
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 21
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 20
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 19
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 19
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 17
РНФ - Российский научный фонд 201 16
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 15
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 14
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 300 14
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 13
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 13
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 13
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 12
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 12
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 12
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 11
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 10
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 10
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 10
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 20
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 19
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 15
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 15
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 11
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 11
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 11
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 10
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 79 10
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 9
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 7
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 5
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 5
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 4
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 4
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 4
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 3
Linux Foundation - Free Standards Group 206 3
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 3
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 3
Национальная квантовая лаборатория 9 3
Талант и успех - Общественный фонд 21 3
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 3
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 3
УПРАВИС - Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства 4 3
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 3
Московская ассоциация предпринимателей 9 3
Международная академия связи - МАС 46 3
ФКС России - Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 2
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 2
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 525
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 353
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 352
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 237
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 233
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 192
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 187
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 159
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 153
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 147
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 141
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 131
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 117
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 112
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 107
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 105
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 104
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 101
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 94
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 91
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 90
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 89
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 88
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2081 82
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 78
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 74
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 74
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 74
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 73
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 72
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 64
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 63
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 63
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 62
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 62
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 787 61
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 59
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 58
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI, GenAI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 1226 58
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 57
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 61
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 56
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 50
Oracle Java - язык программирования 3469 34
C/C++ - Язык программирования 894 25
Linux OS 11533 25
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 24
OpenAI - ChatGPT 719 24
Google Android 15243 24
Microsoft Windows 16882 23
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 111 22
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 18
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 18
Microsoft Windows 2000 8678 18
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 357 18
FreePik 1841 18
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 18
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 16
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 15
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 13
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 13
Apple iOS 8583 12
Microsoft Office 4170 11
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 10
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 10
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 10
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 10
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 10
Новые облачные технологии - МойОфис 958 10
JavaScript - JS - язык программирования 1425 9
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 9
Яндекс.Практикум 81 9
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 9
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 207 9
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 9
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 8
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 8
Яндекс.Лицей 31 8
Google Go - Golang - Язык программирования 102 8
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 8
Путин Владимир 3454 46
Родионов Иван 73 41
Шадаев Максут 1210 34
Кулик Вадим 206 32
Кирьянова Александра 169 28
Райгородский Андрей 51 27
Малофеев Константин 118 24
Зеленков Юрий 44 24
Рейман Леонид 1065 24
Чернышенко Дмитрий 580 22
Саркисов Тигран 42 22
Мишустин Михаил 787 21
Кузьминов Ярослав 22 21
Бурнаев Евгений 28 21
Оселедец Иван 51 21
Козлова Дарья 41 21
Манасов Марлен 22 21
Щеголев Игорь 699 20
Медведев Дмитрий 1665 19
Воронин Павел 196 18
Ряузов Никита 18 18
Рыбинцев Андрей 45 17
Приданцев Сергей 149 17
Семенов Вадим 65 16
Бутрин Михаил 18 16
Лещенко Михаил 33 16
Анисимов Никита 16 15
Юрченко Евгений 133 15
Лысенко Эдуард 317 14
Никифоров Николай 1138 14
Серебряникова Анна 77 14
Аржанцев Иван 14 14
Агамирзян Игорь 74 14
Кудимов Юрий 21 13
Провоторов Александр 158 12
Фетисов Алексей 65 12
Григоренко Дмитрий 249 12
Павленко Анастасия 15 12
Коваленко Дмитрий 15 12
Касперская Наталья 319 12
Россия - РФ - Российская федерация 166164 1135
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 459
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 220
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 151
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 90
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 85
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Германия - Федеративная Республика 13221 56
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Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 42
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Казахстан - Республика 6047 32
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Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 30
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МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 86
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 79
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 71
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УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 59
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РАН - Российская академия наук 2122 55
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НИУ ВШЭ - ФКН - ИИиЦН - Институт искусственного интеллекта и цифровых наук - Центр ИИ - Центр искусственного интеллекта - Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта 34 32
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 30
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 29
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 62 28
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 27
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 27
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 26
ТГУ - Томский государственный университет 233 24
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - ВШМРБ - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 31 24
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 23
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 59 22
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 21
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 19
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 19
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 18
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 51 17
НИУ ВШЭ - Институт управления закупками и продажами имени А.Б. Соловьева 18 17
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 16
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