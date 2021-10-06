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НИУ ВШЭ
Национальный исследовательский университет
Высшая школа экономики

НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики

06.10.2021 Российские студенты выиграли чемпионат мира по программированию 1
05.10.2021 Вице-премьер Чернышенко: 6 исследовательских центров по ИИ получат федеральные гранты до 1 млрд рублей 1
29.09.2021 Облако МТС поможет в цифровизации российского образования 1
29.09.2021 Москва впервые примет финал Международного студенческого чемпионата по программированию ICPC 1
24.09.2021 Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером 1
14.09.2021 «Яндекс.дзен» рассказал о результатах борьбы с фейковым контентом на платформе 1
10.09.2021 Рынок цифровизации транспорта и логистики к 2030 г. вырастет в 7 раз 3
09.09.2021 Женщины в России стали больше учиться онлайн с начала пандемии 1
07.09.2021 Безопасность российских Linux власти будут проверять на импортных чипах 1
30.08.2021 Более 13 тыс. человек присоединится к «Академии Яндекса» в новом учебном году 1
23.08.2021 «Яндекс» и МГУ открывают специализацию по анализу данных 1
17.08.2021 Академия «Яндекса» запустит онлайн-тренировки по алгоритмам 1
30.07.2021 Зампред ВТБ Вадим Кулик описал идеальных айтишников 1
27.07.2021 В России запущен онлайн-сервис «Готов к цифре» 1
21.07.2021 Зампред ВТБ Вадим Кулик назвал главные мировые ИТ-тренды будущего 2
21.07.2021 ВТБ и НИУ ВШЭ открыли летнюю школу по бизнес-информатике для участников олимпиады «Я – профессионал» 2
20.07.2021 Московские предприниматели смогут пройти бесплатный курс по экспорту услуг 3
19.07.2021 Webinar Group выпускает on-premise решение экосистемы сервисов для онлайн-коммуникаций 1
15.07.2021 Владислав Каменский, «Юнидата»: Импортозамещение заметно снижает конкуренцию на российском рынке 1
08.07.2021 Сбербанк принял участие в подготовке отчёта для Совета Европы о регулировании искусственного интеллекта 1
30.06.2021 ВШЭ, МГУ и Политех стали самыми популярными вузами в период поступления 1
30.06.2021 Путин приказал защитить авторские права россиян с помощью блокчейна 1
29.06.2021 «Бэкап» человека может появиться через пять лет 1
29.06.2021 За хозяевами МТС будет наблюдать знаменитый вице-премьер из девяностых 2
25.06.2021 HeadHunter составил рейтинг ВУЗов и факультетов Москвы в сфере ИТ за 2021 год 1
24.06.2021 Москва возглавила рейтинг инновационного развития регионов России 1
22.06.2021 «Касперский» построил виртуальную электростанцию для обучения ИБ-специалистов 1
15.06.2021 Оборот «Крок» вырос до 39 млрд рублей по итогам 2020 года 1
08.06.2021 Нейросеть «Билайн» для поиска людей и команда студентов ВШЭ получили американскую премию в области устойчивого развития 1
07.06.2021 Почему информатика в школе должна измениться? 5 причин 1
04.06.2021 «Яндекс» и МГУ заключили соглашение о стратегическом партнерстве 1
03.06.2021 Финал «Актион акселератора»: пять российских компаний выиграли грант на реализацию своих T&D-проектов 1
25.05.2021 Смартфонам и ТВ в России назначат срок службы 10 лет 2
20.05.2021 ИСИЭЗ НИУ ВШЭ проанализировал поведение россиян в интернете в год пандемии 1
28.04.2021 Выручка облаков «Крок» выросла за год на треть 1
26.04.2021 Вице-премьер Чернышенко провел совещание по квантовым технологиям 1
26.04.2021 «Яндекс» и НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге открывают лабораторию естественного языка 3
23.04.2021 В сервисе «Ростелеком. Лицей» появились новые курсы 1
22.04.2021 Представители ключевых министерств рассказали о перспективах цифровизации 1
12.04.2021 Онлайн-конференция CNews «Видеотехнологии для бизнеса 2021: умные решения» состоится 20 апреля 1

Публикаций - 429, упоминаний - 653

НИУ ВШЭ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 59
Yandex - Яндекс 4098 47
Ростелеком Связьинвест 692 28
Microsoft Corporation 10997 27
VK - Mail.ru Group 2482 22
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 21
SAP SE 3207 19
IBM 3524 17
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 16
3726 16
АФК Система ПАО 990 14
Google LLC 7124 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 14
Ростех - Ростехнологии 2230 13
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 10
Oracle Corporation 3331 9
Samsung Electronics 5627 9
SAP CIS - САП СНГ 753 8
Intel Corporation 4143 8
Крок 1219 8
Apple Inc - Эппл Рус 7669 8
Huawei 2723 8
Facebook 3764 7
Softline - Софтлайн 1472 7
Abbyy 793 7
SAS Institute 596 7
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 7
АйТи 748 7
Rambler Group - Рамблер ГК 483 7
Parallels Holdings 470 6
Directum - Директум 643 6
InfoWatch - Инфовотч 600 6
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 296 6
Восход ФГБУ НИИ 365 5
Diasoft - Диасофт 353 5
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 5
Ланит ГК 1154 5
Zecurion - Зекурион 148 4
HP Inc. 2893 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 40
РВК - Российская венчурная компания 476 23
Почта России ПАО 1570 15
Marshall Capital Partners 63 15
Газпром нефть 380 14
РЖД - Российские железные дороги 1081 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 13
ВТБ24 583 8
Газпромбанк - ГПБ 692 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 6
X5 Group - Пятерочка 559 6
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 5
X5 Group 599 5
Гипросвязь ПАО 44 5
Coursera 40 5
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 5
HeadHunter Group - HH Group 336 5
UBS AG 118 4
Альфа-Банк 1122 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 4
Ингосстрах СПАО 210 4
ТМК - Трубная металлургическая компания 74 4
Яндекс.Такси 271 4
Аэрофлот 492 4
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 4
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 4
Газпром ПАО 518 4
УЭК - Универсальная электронная карта 512 3
Uber 257 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 617 3
МТС банк 254 3
Газпром-Медиа Холдинг 120 3
Банк Зенит 131 3
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 3
ПСБ - Промсвязьбанк 613 3
Алроса АК 81 3
Uber Technologies 258 3
АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом 32 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 72
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 33
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 32
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 26
Президент Российской Федерации 1439 22
Правительство РФ 2198 22
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 15
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 13
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 13
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 13
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 12
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 12
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 11
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 11
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 11
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 10
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 10
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 153 9
Правительство Москвы 649 9
Счётная палата РФ 459 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 8
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 8
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 7
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 6
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 6
Федеральное казначейство России 766 6
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 5
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 5
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 5
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 65 4
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 4
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 4
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 210 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 4
Руссофт - Russoft 250 7
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 7
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 97 5
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 4
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 3
АФТ - Ассоциация Финтех 76 3
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 3
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 2
Талант и успех - Общественный фонд 11 2
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 2
РСП - Российский союз правообладателей 8 2
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 50 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 2
Linux Foundation 157 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 13 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 148 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 44 1
TIA - Telecommunications Industry Association 49 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 10 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 53
Big Data - Большие данные 1136 24
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IDC Customer Insights&Analysis 1 1
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Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
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МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 57
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 32
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 197 26
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 190 24
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 16
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 15
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 14
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 14
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 13
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 12
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 12
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 11
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ТГУ - Томский государственный университет 62 5
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РГУ нефти и газа им. Губкина - Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 17 4
МИЭТ - Московский институт электронной техники 56 4
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ЮФУ - Южный федеральный университет 31 3
РУДН - Российский университет дружбы народов 35 3
СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 19 3
Сколково МШУ - Московская школа управления 11 3
МГПУ - Московский городской педагогический университет 11 3
MACS - Школа новой экономики 5 3
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 51 3
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 3
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MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 3
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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