Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
НИУ ВШЭ
Национальный исследовательский университет
Высшая школа экономики
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 429, упоминаний - 653
НИУ ВШЭ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Родионов Иван 45 23
|Путин Владимир 1820 21
|Медведев Дмитрий 1433 16
|Малофеев Константин 98 15
|Рейман Леонид 407 14
|Щеголев Игорь 676 14
|Никифоров Николай 1126 12
|Семенов Вадим 51 11
|Приданцев Сергей 82 9
|Агамирзян Игорь 54 9
|Волож Аркадий 181 8
|Носков Константин 201 7
|Кузьминов Илья 8 7
|Шадаев Максут 384 7
|Провоторов Александр 146 7
|Бунина Елена 27 7
|Ананьева Татьяна 8 7
|Перцовский Александр 11 6
|Кузьминов Ярослав 7 6
|Юрченко Евгений 75 6
|Ветров Дмитрий 6 6
|Аржанцев Иван 6 6
|Уткин Никита 24 5
|Шувалов Игорь 64 5
|Касперская Наталья 197 5
|Бегтин Иван 48 5
|Парменова Наталия 62 5
|Задорнов Михаил 19 5
|Повалко Александр 36 5
|Ермолаев Артем 340 5
|Сергунина Наталья 163 4
|Елистратов Николай 90 4
|Гарбук Сергей 16 4
|Златопольский Антон 18 4
|Прянишников Николай 210 4
|Собянин Сергей 211 4
|Калинин Александр 95 4
|Раевский Алексей 52 4
|Мишустин Михаил 302 4
|Шалаев Антон 14 4
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754951, в очереди разбора - 658641.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754951, в очереди разбора - 658641.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru