НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики

Регулирование ИИ в науке: ожидания ученых и организаций (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ) Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ на основе опросов ученых и руководителей организаций сферы науки изучил, какую роль о

Программы, данные, микросхемы: кто регистрирует решения для цифровизации? (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ) Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ по данным Роспатента проанализировал динамику государственной регистрации программ дл

Что сдерживает распространение ИИ в российской науке? (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ) Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ изучил факторы, которые препятствуют более активному использованию технологий искусст

От индивидуальных практик к организационным: как вузы и НИИ внедряют ИИ (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ) ного интеллекта российскими учеными Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ впервые оценил, насколько эти технологии интегрированы в деятельность государственных

НИУ ВШЭ начал фиксировать интеллектуальные права на научные результаты в блокчейне к самостоятельный узел. Теперь каждый исследовательский результат, размещенный в цифровом хранилище НИУ ВШЭ, может получить признаваемую госорганами запись в распределенном реестре, подтверждаю

Опрос НИУ ВШЭ и «Новикома»: молодые инженеры используют ИИ и не боятся, что он их заменит венный интеллект не сможет заменить человека на рабочем месте. Об этом CNews сообщили представители НИУ ВШЭ. Среди наиболее популярных инструментов респонденты назвали отечественные и зарубежны

Три профиля потребления услуг связи (экспресс-информации ИСИЭЗ НИУ ВШЭ) анализа развития телеком-индустрии Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ на предварительных данных по итогам 2025 года рассматривает особенности потребления у

Инвестиции в ИКТ в I квартале 2026 года (дайджест ИСИЭЗ НИУ ВШЭ) Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ представляет анализ инвестиций в ИКТ организаций 18 крупных отраслей экономики за I к

В НИУ ВШЭ появится суперкомпьютер для работы с ИИ ьютер cHARISMa. Его запуск планируется на конец 2026 г. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ. В НИУ ВШЭ с 2019 г. уже работает суперкомпьютер cHARISMa («Харизма»). После запуска еще одного

Ученые НИУ ВШЭ выяснили насколько часто россияне смотрят телевизор и слушают музыку, занимаясь другими делами Исследователи Института социальной политики НИУ ВШЭ оценили масштаб «накладывающегося потребления досуга» в России. Оказалось, что около

Российский сектор ИКТ в I квартале 2026 года (дайджест ИСИЭЗ НИУ ВШЭ) Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ анализирует тенденции развития сектора ИКТ и его сегментов (ИТ-отрасли, телекоммуника

В России нашли способ снизить расход ресурсов для работы ИИ-систем CNews сообщила пресс-служба Национального исследовательского университета «Высшей школы экономики» (НИУ ВШЭ). Это открытие позволит уменьшить количество ресурсов, затрачиваемых на работу данных

Индустриальная аспирантура в России: кадры для технологического лидерства (доклад ИСИЭЗ НИУ ВШЭ) Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ представляет результаты исследования перспектив развития индустриальной аспирантуры,

Ученые НИУ ВШЭ доказали, что машинное обучение может тратить меньше ресурсов ателей, в которой участвовали математики из Института искусственного интеллекта и цифровых наук ФКН НИУ ВШЭ, теоретически обосновала простой и вычислительно легкий метод оценки неопределенности

Нейросеть НИУ ВШЭ iFORA.LLM для сферы науки, технологий и инноваций включена в реестр российского ПО ORA.LLM, модель), разработанная экспертами Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, включена в реестр российского ПО (реестровая запись №33849 от 18 июня 2026 г.). Об э

Ученые НИУ ВШЭ впервые дали юридическое определение цифровой экосистеме из технологической инновации в фундаментальный институт современной экономики. По последней оценке НИУ ВШЭ, их вклад в российскую экономику составляет 8,5% ВВП. Однако ни одна юрисдикция не им

Новый метод НИУ ВШЭ и «Т-Технологий» повышает качество работы ИИ едователи из Института искусственного интеллекта и цифровых наук факультета компьютерных наук (ФКН) НИУ ВШЭ и лаборатории научных исследований «Т-Технологий» разработали новый метод семплирован

YADRO объявляет о начале приема на совместные программы с МФТИ, ИТМО, МИЭТ и ВШЭ лениям: RTL-проектирование, функциональная верификация, топологическое проектирование. Выпускников школ ждут на программах бакалавриата, разработанных совместно со специалистами YADRO. Прием открыт в ВШЭ («Компьютерные технологии, системы и сети»), СибГУТИ («Программное обеспечение систем мобильной связи») и ИТМО («Беспроводные технологии»). Обучение включает подготовку по программированию

В НИУ ВШЭ создана проектно-учебная лаборатория группы «Т-Технологии» Проектно-учебная лаборатория открыта на базе факультета компьютерных наук (ФКН) НИУ ВШЭ группой «Т-Технологии». Лаборатория сосредоточится на проектах и задачах в областях и

«Бонус для начальника, барьер для новичка»: исследователи НИУ ВШЭ выяснили, как ИИ влияет на рынок труда Команда экономистов НИУ ВШЭ изучила более 700 тыс. вакансий, чтобы понять, как влияют нейросети на рынок труда. И

Эффекты применения генеративного ИИ в российской науке (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ) ультаты пока остается ограниченным. Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ изучил, как российские ученые оценивают эффекты применения генеративных ИИ-сервисов в

Ученые НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге создали микролазер размером с бактерию Международная команда исследователей при участии НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге создала микролазеры, излучающие в диапазоне глубокого ультрафиолет

Масштабы и направления использования ИИ российскими учеными (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ) помощью искусственного интеллекта. Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ анализирует масштабы и направления использования этой технологии российскими учеными.

МТС и НИУ ВШЭ открыли новый набор в магистратуру по искусственному интеллекту ПАО «МТС» и факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ объявляют о старте набора на третий поток магистратуры «Исследования и предпринимател

Экономисты ВШЭ научились прогнозировать рождаемость по поисковым запросам Сотрудники факультета экономических наук НИУ ВШЭ показали, что точность прогноза рождаемости в России можно улучшить почти в полтора р

В НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург разработали ИИ-приложение, которое адаптирует сложные тексты для людей с СДВГ и дислексией Преподаватель департамента филологии НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Виктория Фирсанова создала многоагентную систему на базе искусствен

В НИУ ВШЭ разработали приложение для диагностики фонологической обработки у детей Специалисты Центра языка и мозга НИУ ВШЭ представили новый цифровой инструмент для оценки навыков фонологической обработки у д

НИУ ВШЭ и MWS AI займутся переподготовкой специалистов в области безопасного внедрения ИИ Центр непрерывного образования ФКН НИУ ВШЭ и MWS AI открывают набор на программу повышения квалификации «Стратегия безопасности искусственного интеллекта». Об этом CNews сообщили представители MWS AI. Курс разработан для директо

Структурные парадоксы рынка ИИ-компетенций (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ) ти опасения подтверждаются данными? Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ анализирует структурный разрыв между спросом и предложением навыков работы с искусств

Дрожь земли: ученые ВШЭ научились отслеживать опасные подземные вибрации в реальном времени Исследователи из МИЭМ ВШЭ и ИПКОН РАН разработали новую математическую модель мониторинга, которая позволяет фиксировать источник опасных подземных вибраций в реальном времени. Технология поможет снизить риск повреж

Навыки работы с ИИ на российском рынке труда (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ) Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ на основе данных Росстата анализирует спрос и предложение навыков работы с технология

Цифровой след России: как публикации отражают трансформацию бизнеса (дайджесты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ) Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ анализирует ключевые тренды публикационной активности ученых в области цифровой транс

Ученые ВШЭ выяснили, кто чаще проверяет информацию в интернете Исследователи НИУ ВШЭ выяснили, как российские интернет-пользователи проверяют сомнительную информацию и чт

Kubernetes по расписанию: «Флант» и МИЭМ НИУ ВШЭ подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере ИТ-образования Московский институт электроники и математики НИУ ВШЭ и ИТ-компания «Флант» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписан в рамках фестиваля «Технодень МИЭМ» при поддержке Минцифры России. Партнерство направлено на интеграцию ин

В НИУ ВШЭ разработали сервис обезличивания табличных данных для безопасного использования в ИИ-системах Институт искусственного интеллекта и цифровых наук ФКН НИУ ВШЭ разработал сервис обезличивания табличных данных, предназначенный для подготовки корп

«Аэродиск» и МИЭМ НИУ ВШЭ запустили курс по архитектуре систем хранения данных входит в ГК «Аквариус»), российский разработчик решений для хранения данных и виртуализации, и МИЭМ НИУ ВШЭ объявляют о запуске специализированного курса по архитектуре систем хранения данных д

В НИУ ВШЭ создали интерактивное приложение с рейтингом регионов России по необходимости адаптации к изменению климата Центр геоданных факультета географии и геоинформационных технологий НИУ ВШЭ разработал интерактивное приложение «Рейтинг регионов по уровню климатических рисков»

«Ростелеком» и Высшая школа экономики поддержат ИИ-стартапы для госсектора «Ростелеком» и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) подписали соглашение о сотрудничестве в рамках реализации акселератора ИИ-решений дл

Promt и «АКМ-Вест» внедряют отечественные переводческие технологии в российских вузах ского университета (МГЛУ) и Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) научились работать с российской CAT-системой Promt Translation Factory с интегрирова