НИУ ВШЭ и АО «Нанотроника» запускают стратегическое партнерство в области электронного машиностроения

НИУ ВШЭ и АО «Нанотроника» (входит в группу компаний «Элемент») заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Документ предусматривает комплексное взаимодействие, затрагивающее образовательные, научные и проектные направления деятельности. Об этом CNews сообщили представители НИУ ВШЭ.

Среди приоритетов совместной работы — организация образовательных мероприятий с участием специалистов и руководителей компании «Нанотроника». Представители компании будут регулярно выступать перед студентами с лекциями, проводить практические занятия и мастер-классы, обеспечивая учащихся актуальными на рынке труда знаниями и навыками.

Важным элементом партнерства станет проектная и научно-исследовательская деятельность. Компания «Нанотроника» сформирует пул проектов, участие в которых позволит студентам МИЭМ ВШЭ получить реальный опыт решения современных инженерных и технологических задач. Предусмотрено также проведение совместных научных исследований и опытно-конструкторских работ (ОКР), организация конференций, семинаров и круглых столов с участием обеих сторон.

Отдельное внимание в соглашении уделено организации производственной и преддипломной практики. Студенты смогут ознакомиться с высокотехнологичным производством компании «Нанотроника», что позволит им повысить профессиональную компетентность и успешно адаптироваться на предприятиях отрасли после завершения учебы. Компания, со своей стороны, будет регулярно информировать МИЭМ ВШЭ о вакансиях и возможностях трудоустройства для выпускников, зарекомендовавших себя в ходе практики и обучения.

Помимо этого, стороны договорились о совместной подготовке и публикации научных статей, докладов и учебных пособий, отражающих результаты совместных проектов. Одним из важнейших шагов реализации соглашения станет создание совместной мастерской в области электронного машиностроения. Эта мастерская будет оборудована современными инструментами и технологиями и станет практической площадкой, где студенты и специалисты компании смогут совместно разрабатывать и тестировать инновационные технологии.

«Развитие электронного машиностроения сегодня имеет стратегическое значение для обеспечения технологического суверенитета страны. В условиях глобальных ограничений и растущих требований к отечественной микроэлектронике возрастает потребность в создании собственной инфраструктуры — от проектирования до производства. Особенно остро стоит вопрос кадрового обеспечения: отрасли требуются высококвалифицированные инженеры, способные разрабатывать, внедрять и обслуживать сложнейшие технологические системы. Именно поэтому партнерства между ведущими университетами и промышленными компаниями становятся не просто желательными, а жизненно необходимыми для формирования устойчивой инновационной экосистемы», – сказал Дмитрий Коваленко, проректор ВШЭ, директор МИЭМ.

«АО «Нанотроника» специализируется на разработках и производстве специального технологического оборудования для микроэлектроники. Обеспечить российских производителей ЭКБ отечественными высокотехнологичными установками невозможно без квалифицированных кадров. Поэтому для нас особенно актуально развивать взаимодействие с ВУЗами и формировать команды специалистов с необходимыми компетенциями. Один из наиболее эффективных способов подготовки кадров – вовлечение студентов в решение реальных научных и производственных задач. Наша компания, как индустриальный партнер, предоставляет возможность будущим специалистам участвовать в передовых проектах и приобрести уникальный опыт разработки самого современного оборудования», – сказала Юлия Сухорослова, генеральный директор АО «Нанотроника».