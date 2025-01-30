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Элемент ГК Нанотроника



30.01.2025 Власти заказали проверку госсубсидий на создание российского литографа 1
12.12.2024 Юлия Сухорослова: У нас есть возможность довести российские разработки оборудования до экспортного уровня 2
12.09.2024 В России создают редкое оборудование для производства микроэлектроники на замену китайскому 1
06.09.2024 В России разрабатывается дизайн «железа» для производства микроэлектроники 1
28.08.2024 В России напишут стандарты оборудования для производства микроэлектроники. Сейчас их просто не существует 1
22.03.2024 Производитель микроэлектроники ГК «Элемент» сам обеспечит себя оборудованием 3
03.07.2023 Совместная компания «Ростеха» и АФК «Системы» займется производством электроники 4

Публикаций - 7, упоминаний - 13

Элемент ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10271 3
Элемент ГК - Elementec - ELMT 85 2
АФК Система ПАО 1797 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3221 2
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - научно-производственное предприятие 60 1
ASML - Advanced Semiconductor Materials Lithography 112 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 899 1
Ростех - Росэлектроника - НЗПП Восток - Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток - Изомер ПО 14 1
Элемент ГК - Микрон ВЗПП - Воронежский завод полупроводниковых приборов 24 1
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 430 1
Mikron America 3 1
Ситроникс МД 3 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 971 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2839 3
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CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20817 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3017 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13944 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2802 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4708 1
FreePik 999 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1569 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3225 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1055 1
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Америка Латинская 1815 1
Ближний Восток 2945 1
Индия - Bharat 5455 1
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4982 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5777 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51143 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3161 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1577 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29127 1
Импортозамещение - параллельный импорт 486 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3421 1
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Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 158 1
РАН - Российская академия наук 1875 1
РАН ИФМ - Институт физики микроструктур РАН 10 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 931 1
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 38 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 151 1
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 54 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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