Власти выделят миллиарды на суверенное оборудование для микроэлектроники, которое в большом дефиците. Этих денег может не хватить

Российский Минпромторг намерен выделить 3 млрд руб. для частичной компенсации затрат на покупку отечественного оборудования для производства микроэлектроники в рамках господдержки – до 50 млн руб. за единицу оборудования. Однако поддерживать почти нечего – такого «железа» в стране практически нет. Участники рынка полагают, что на комплексную поддержку нужно выделять гораздо более крупные суммы.

Государство поддержит

В России появится новая практика – компенсация затрат на закупку оборудования для производства радиоэлектронной продукции. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Василия Шпака, деньги будет предоставлять Минпромторг – их получат компании, которые занимаются производством микроэлектроники, но есть ограничения как по общей сумме, так и по размеру каждой компенсации. Также важно отметить, что компенсация распространяется исключительно на «железо» российского производства.

В общей сложности Минпромторг намерен выделить около 3 млрд руб., и не сразу, а в течение ближайших трех лет – в период с 2026 по 2028 гг. Компании смогут рассчитывать на компенсацию лишь до 30% от стоимости приобретаемой единицы отечественного оборудования для производства радиоэлектронной продукции.

Фото: Kandinsky Российскую микроэлектронику поддержат миллиардами рублей

Помимо этого существует лимит на максимальный размер компенсации. Он составит ровно 50 млн руб. на одну единицу оборудования.

Еще один вид поддержки со стороны Минпромторга – это льготные кредиты под 3-5%. Они будут выдаваться на организацию массового выпуска оборудования, необходимого производства электроники. Кредиты будут выдаваться из упомянутых 3 млрд руб.

Целый ряд дополнительных условий

Кредит на производство оборудования для производства радиоэлектронной продукции можно будет получить сроком на семь лет. Предельный размер кредита – 300 млн руб. Как пишут «Ведомости», 50% этой суммы будет компенсировать Фонд развития промышленности (ФРП).

Получить льготный кредит на его производство смогут лишь те, кто преодолеет все препятствия в виде дополнительных условий. В частности, потребуется внести оборудование, которое планируется производить, в реестр российской промышленной продукции, который курирует Минпромторг.

А чтобы техника могла попасть в этот реестр, у нее должно быть нужное количество баллов «российскости». Для оценки «отечественности» такого оборудования Минпромторг разработал новые поправки к постановлению Правительства России № 719 (№ 719 ПП; определяет степень «российскости» той или иной продукции).

Новые поправки Минпромторг намерен опубликовать в начале 2026 г.

Поддерживать почти нечего

Собеседник издания в неназванном российском производителе электроники подчеркнул, что отечественной аппаратуры для выпуска радиоэлектронной продукции в настоящее время почти нет – подавляющее большинство такого «железа» импортное. По его словам, сейчас «почти невозможно» предложить лучшую стоимость на единицу российского оборудования при нынешнем низком спросе на него.

Как сообщил изданию генеральный директор группы компаний ST IT, эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов, к концу 2025 г. доля российского оборудования для производства электронной компонентной базы (ЭКБ) составляет всего-навсего 12% от нынешних потребностей рынка. Остальные 88% приходится закрывать иностранной техникой, выпущенной нидерландской ASML, японской Tokyo Electron и американской Applied Materials. Аверьянов подчеркнул, что в современных реалиях такая аппаратура поступает в Россию через параллельный импорт и с почти 50-процентной наценкой.

В перечень российских вендоров оборудования для выпуска ЭКБ Аверьянов внес ГК «Элемент» («Нанотроника», НИИТМ), «Ангстрем-Т», «Миландр», «Элтекс» и «АТБ Электроника»

На деле таких компаний все же немного больше. К примеру, в конце сентября 2025 г. CNews писал, что «Зеленоградский нанотехнологический центр» намерен поставить первый российский литограф с разрешением 350 нанометров компании «Отраслевые решения». Эта фирма была создана для локализации в России всей производственной цепочки силовой электроники, востребованной в энергетике, тяжелом и легком машиностроении, приборостроении, авиации и других отраслях промышленности. Она входит в контур группы «Элемент».

Но важно подчеркнуть, что 350 нм – это очень древняя технология прямиком из 1990-х годов.

Денег нужно больше

По словам собеседников издания, в России отсутствует производство оборудования для выпуска микроэлектроники, «хоть сколько-нибудь близкого к передовому краю». Также они подчеркнули, что для производства ЭКБ в стране нет необходимого количества высококвалифицированных инженеров-электронщиков и сырья, в частности, чистых газов.

По мнению Аверьянова, 3 млрд руб. – сумма, которой совершенно недостаточно для поддержки отрасли производства ЭКБ. Он считает, что этих денег хватит для запуска лишь 10-15 проектов в этой сфере. Это точечная поддержка, а не системная, подчеркнул он.

Гендиректор холдинга SNDGlobal Ольга Квашенкина придерживается немного иного мнения. Она сообщила «Ведомостям», что 30-процентная компенсация на покупку оборудования «даст существенный толчок для развития отрасли». По ее подсчетам, эта мера позволит «поддержать десятки проектов, ускорить запуск серий и помочь компаниям пройти тяжелый этап перехода от прототипа к стабильному рынку».

В то же время Квашенкина считает, что этой суммы совершенно недостаточно, если речь идет о производстве оборудования для выпуска ЭКБ – литографов и пр. Она уверена, что здесь требуются «бюджеты в десятки миллиардов рублей при постоянной цепочке поставщиков».