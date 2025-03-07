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НИИТМ Научно-исследовательский институт точного машиностроения


07.03.2025 Список CNews: Женщины года в ИТ-отрасли 2025. Голосование 1
12.12.2024 Юлия Сухорослова: У нас есть возможность довести российские разработки оборудования до экспортного уровня 1
15.01.2024 В России впервые за много лет создадут ионный имплантер! 3
20.09.2022 Президентом РАН стал глава НИИ молекулярной электроники и председатель совета директоров «Микрона» 2
30.04.2021 Крупнейший российский производитель микроэлектроники заявил о гигантском росте выручки 2
20.02.2019 АФК «Система» и «Ростех» создают микроэлектронного гиганта. Подробности 2
21.09.2018 Составлен «первый и уникальный» рейтинг радиоэлектронной промышленности России 1
19.02.2018 «Ростех» и АФК «Система» создают предприятие по производству чипов 2

Публикаций - 8, упоминаний - 14

НИИТМ и организации, системы, технологии, персоны:

Элемент ГК - Микрон - Micron 1477 6
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1171 4
РТИ 146 4
Ростех - Росэлектроника - НЗПП Восток - Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток - Изомер ПО 14 4
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1803 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3228 3
Элемент ГК - Микрон ВЗПП - Воронежский завод полупроводниковых приборов 24 3
Ростех - Росэлектроника - Восток НПП 7 3
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 438 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1319 2
Ростех - Росэлектроника - НИИЭМП - Пензенский научно-исследовательский институт электронно-механических приборов 19 2
Mikron America 3 2
РТИ Микроэлектроника 12 2
Микрон Секьюрити Принтинг - МСП - Mikron Security Printing - MSP 7 2
Ситроникс МД 3 2
РТИ Системы - концерн Радиотехнические и Информационные Системы 34 1
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 137 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 324 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 912 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 598 1
Роскосмос РКС - ЯРЗ - Ярославский радиозавод ПАО 9 1
Unicon - Юникон БС - ЮБС - Юникон Бизнес Солюшнс - Unicon Outsourcing - Юникон Бизнес Сервис 61 1
Светлана-Оптоэлектроника - Светлана-ОЭ - Светлана-ЛЕД - Светлана-Полупроводники - Svetlana-Semiconductors - Светлана-ИРСЭТ - Ленинградское объединение электронного приборостроения - ИФ ИРСЭТ-Центр 29 1
УВЗ - УралВагонЗавод НИИДАР НПК - Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи - Научно-производственный комплекс 10 1
Ситроникс Микроэлектроника - Ситроникс Микроэлектронные Решения 64 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 55 1
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 91 1
Ростех - Радиозавод 68 1
Ростех - Росэлектроника - Полет НПП - АО Научно-производственное предприятие - Горьковский НИИ радиосвязи 24 1
ИРЗ - Иркутский релейный завод 1 1
Планета ОКБ 4 1
Орбита 292 1
Волна НПО Завод 1 1
Элеконд 4 1
Купол ИЭМЗ - Ижевский электромеханический завод 5 1
Элемент ГК - Elementec - ELMT 92 1
Радио-Сервис НПФ 1 1
ASML - Advanced Semiconductor Materials Lithography 115 1
Радиоприбор Альметьевский Завод 1 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 201 1
Ростех - Росэлектроника - СКТБ РТ - Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике 15 4
Ростех - Росэлектроника - Дейтон ЦКБ - Центральное конструкторское бюро 14 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 923 1
Ростех - Росэлектроника - Алмаз НПП - Научно-производственное предприятие 47 1
Торий НПП 46 1
Иртыш ОмПО - Омское производственное объединение Иртыш 16 1
Карат ОКБ ЗАО 1 1
НСПК - Национальная система платежных карт 821 1
Ростех - Автоматика - ВНИИ Вега - Воронежский НИИ 14 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 118 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2916 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 986 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3070 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5994 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4564 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 372 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 89 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19836 4
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4213 4
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5487 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1005 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1908 1
Электроника НТБ - Электроника: Наука, Технология, Бизнес 4 1
РИА Новости 925 1
Ростех - Электроника ЦНИИ - Рейтинг радиоэлектронной промышленности России 3 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 151 6
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 39 4
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 54 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 948 2
РАН - Российская академия наук 1893 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 253 2
Ростех - НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 17 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 858 1
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 32 1
РАН СО ИЯФ - Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук - BINP - Budker Institute of Nuclear Physics 26 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 153 1
РАН ИФМ - Институт физики микроструктур РАН 10 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 383 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 65 1
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