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НИИТМ Научно-исследовательский институт точного машиностроения
НИИТМ и организации, системы, технологии, персоны:
|Евтушенков Владимир 208 2
|Рейман Леонид 1051 1
|Чемезов Сергей 144 1
|Мишустин Михаил 685 1
|Сергеев Александр 31 1
|Фомина Алена 9 1
|Маркович Дмитрий 1 1
|Красников Геннадий 72 1
|Новиков Дмитрий 39 1
|Сухорослова Юлия 2 1
|Сенатская Ирина 4 1
|Кочетова Светлана 5 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1005 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1908 1
|Электроника НТБ - Электроника: Наука, Технология, Бизнес 4 1
|РИА Новости 925 1
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