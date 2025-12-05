Разделы

ВЗПП-Микрон - создан на базе Воронежского завода полупроводниковых приборов - одной из первых отраслевых производственных площадок, ведущей свою историю с 1959 года. Производит кристаллы для дискретных компонентов силовой электроники, биполярных цифровых и аналоговых интегральных схем, которые составляют основу экспортной линейки ГК «Микрон».

05.12.2025 Топ-менеджерам микроэлектронной группы «Элемент» сократили премии втрое 2
24.09.2025 Россия начала поставлять на микроэлектронные предприятия собственные литографы 2
12.09.2025 На освоение выпуска материалов для производства чипов власти потратили 2 миллиарда за год. Половина ушла на лазеры 1
12.08.2025 Крупнейший российский производитель чипов купил создателя уникальных лазеров для выпуска микросхем 2
11.07.2025 Крупнейший российский микроэлектронный холдинг начал делать в Китае чипы «для местного рынка» 2
08.07.2025 Топы российского микроэлектронного холдинга получили премию 393 миллиона на четверых. За год премия выросла в 11,5 раз 2
26.03.2025 В России создается передовая технология производства чипов. Такую пытается освоить Европа 2
24.03.2025 Со старейшего в российской отрасли производителя полупроводников требуют миллионы за «негативное воздействие на канализацию» 3
26.11.2024 Дешевую версию российского чипа для управления самолетами и роботами будут продавать в онлайн-магазинах 2
26.09.2024 В России в 10 раз подорожало оборудование для микроэлектроники 2
26.03.2024 Разработчик процессоров Baikal локализует сборку чипов в России 1
07.09.2023 Алексей Шанин, UDV Group: Мы разработали межсетевой экран на архитектуре RISC-V 1
03.07.2023 Совместная компания «Ростеха» и АФК «Системы» займется производством электроники 2
22.03.2023 Производители банковских карт требуют полмиллиарда у единственного российского завода по выпуску их чипов 2
05.09.2022 Главный российский производитель процессоров получит от властей 7 млрд руб. на «масштабирование производства» 2
03.08.2022 США ввели санкции против «Сколково» и МФТИ 1
29.04.2022 У поставщика СХД под «закон Яровой» рухнули выручка и прибыль 2
22.04.2022 Российский «чипмейкер №1» удваивает производство. Российской микроэлектронике дадут новую жизнь 2
06.04.2022 «Микрон», надежда российской электроники под санкциями, получил прибыль впервые за 12 лет 2
30.04.2021 Крупнейший российский производитель микроэлектроники заявил о гигантском росте выручки 2
28.04.2020 МТС купит на 14 миллиардов «железо» для «закона Яровой» у сестринской компании 2
26.06.2019 «Микрон» скатился в рекордные за 10 лет многомиллиардные убытки 2
20.02.2019 АФК «Система» и «Ростех» создают микроэлектронного гиганта. Подробности 1
07.09.2018 Электронщики предлагают государству нарастить объем отрасли до $100 млрд в год без допфинансирования 1
19.02.2018 «Ростех» и АФК «Система» создают предприятие по производству чипов 1
06.02.2013 Роснано передумала инвестировать 300 млн руб. в центр 3D-сборки микросхем 1
13.11.2008 Россия: Микроэлектроника уперлась в кадры 2
14.10.2008 Еще 100 млрд и электроника России покорит мир 1
03.09.2008 В России появится новая «силиконовая долина» 2
02.03.2007 "Ситроникс" консолидирует микроэлектронные активы 2
18.01.2007 «Ситроникс» увеличил долю в «ВЗПП-Микрон» до 96,6% 2
19.10.2005 Российские микроэлектронщики готовы вытеснить вендоров из ЮВА 1

Элемент ГК - Микрон - Micron 1582 27
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 16
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1837 14
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1219 11
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 464 8
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1375 8
Элемент ГК - Elementec - ELMT 155 7
РТИ Микроэлектроника 17 6
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1025 6
Светлана-Оптоэлектроника - Светлана-ОЭ - Светлана-ЛЕД - Светлана-Полупроводники - Svetlana-Semiconductors - Светлана-ИРСЭТ - Ленинградское объединение электронного приборостроения - ИФ ИРСЭТ-Центр 32 5
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 67 4
Ростех - Росэлектроника - НЗПП Восток - Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток - Изомер ПО 15 4
РТИ 146 4
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 447 4
Mikron America 3 3
Ситроникс МД 3 3
Элемент ГК - Нанотроника 15 3
Норси-Транс - НТ 124 3
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 291 3
Группа Кремний ЭЛ - БЗПП - Болховский завод Полупроводниковых Приборов - Брянский завод полупроводниковых приборов 14 2
Микрон Секьюрити Принтинг - МСП - Mikron Security Printing - MSP 7 2
Zelax - Зелакс 90 2
Ростех - Росэлектроника - Восток НПП 7 2
Ситроникс Микроэлектроника - Ситроникс Микроэлектронные Решения 64 2
Планар НПО 21 2
Ростелеком 10306 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 2
Ростех - Росэлектроника - НИИЭМП - Пензенский научно-исследовательский институт электронно-механических приборов 19 2
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 148 2
Intel Corporation 12541 2
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 418 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 393 2
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 340 2
Yandex - Яндекс 8434 2
Ростех - КРЭТ - ГРПЗ - Государственный Рязанский приборный завод 22 1
Парус электро - Связь инжиниринг 25 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens EDA - Mentor Graphics - LogicVision 33 1
Ростех - Автоматика Концерн - НацТех - Национальные Технологии 57 1
НПЦАП ФГУП - Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина 10 1
РТИ Системы - концерн Радиотехнические и Информационные Системы 54 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 6
Ростех - Росэлектроника - СКТБ РТ - Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике 16 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1020 3
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 99 2
Ростех - Росэлектроника - Дейтон ЦКБ - Центральное конструкторское бюро 15 2
НСПК - Национальная система платежных карт 900 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 2
Антракс МНПП 1 1
Роскосмос - МИТ - Московский институт теплотехники 11 1
Серния Инжиниринг 6 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 649 1
ЦЕМРОС - Евроцемент Груп - Петербургцемент - Мальцовский портландцемент - Михайловцемент - Липецкцемент - Белгородцемент - Савинский цементный завод - Пикалёвский цемент - Штерн-Цемент - Невьянский цементник - Ульяновскцемент - Жигулёвские Стройматериалы 42 1
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 99 1
Desport - Decathlon - Декатлон 39 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 262 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 449 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 312 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 127 1
РПКБ ФНПЦ - Раменское приборостроительное конструкторское бюро 10 1
Ростех - Швабе - ВОМЗ - Вологодский оптико-механический завод 15 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1907 1
ВТБ - Почта Банк 503 1
Visa International 1972 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 120 1
JCB International 145 1
РЖД - Российские железные дороги 2001 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 315 1
Газпром ПАО 1416 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 67 1
РВК - Российская венчурная компания 556 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 11
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 2
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 105 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 49 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 764 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 203 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 431 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 183 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 419 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 546 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 161 2
OSI - Open Source Initiative 76 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 48 1
Консорциум Светотехника АНО 4 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 59 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 244 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4509 24
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 18
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8403 16
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3275 9
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1831 7
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 6
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1152 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 4
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 424 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11192 3
Аналоговые технологии 2835 3
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1121 3
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1394 3
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3925 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5153 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6149 3
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 918 2
Электроника - IGBT - Insulated-Gate Bipolar Transistor - биполярные транзисторы с изолированным затвором 31 2
PMIC - Power Management Integrated Circuit - технология интегральной схемы управления питанием 27 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10058 2
PLC - Programmable Logic Controller - ПЛК - Программируемый логический контроллер - PLD - Programmable Logic Device - ПЛИС - Программируемые логические интегральные схемы 61 2
Фотобанк - Photobank 205 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 2
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 336 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13001 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10127 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 2
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 532 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2821 2
O-RAN - Open RAN - OpenRAN - Open Radio Access Network - Открытые сети радиодоступа 71 1
Open Systems Interconnection model - сетевая модель OSI 89 1
ISO - IATF TS 16949 - Фундаментальные требования к системе менеджмента качества для производств автомобильной промышленности и организаций, производящих соответствующие сервисные части 8 1
КИПиА - КИП и А - контрольно-измерительные приборы и автоматика - IMU - Inertial Measurement Unit - Инерциальные измерительные модули 117 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2053 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 987 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1214 4
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 228 2
FreePik 1435 2
Норси-Транс - Яхонт-УВМ Э 15 2
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 267 2
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 117 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1063 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - МС-21 - Магистральный самолёт XXI века - семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 65 1
UDV group - КИТ - UDV SOAR - UDV ePlat4m SOAR - UDV ePlat4m КИИ - UDV ePlat4m Pass 6 1
Ростех - Автоматика Концерн - НацТех - Купол СХД 15 1
UDV group - UDV Industrial Firewall 2 1
Элемент ГК - Микрон MIK - MIK32 Амур - MIK32 Amur - Старт-MIK32 35 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 100 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1535 1
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - цифровой сигнальный двухъядерный процессор 56 1
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk Восток СХД 56 1
Intel x86 - архитектура процессора 1982 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 329 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 543 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 160 1
Бойко Алексей 99 4
Котляков Михаил 3 3
Борисов Юрий 121 3
Хазов Олег 2 2
Баланин Вадим 2 2
Евтушенков Владимир 212 2
Овчинников Сергей 49 2
Яровая Ирина 71 2
Комлев Николай 112 2
Покровский Иван 132 2
Иванцов Илья 15 2
Шанин Алексей 6 1
Красников Геннадий 72 1
Филиппов Сергей 35 1
Именнов Антон 3 1
Грызлов Борис 32 1
Знаменский Дмитрий 10 1
Харченко Максим 2 1
Сухман Сергей 13 1
Грекова Ольга 4 1
Панков Георгий 1 1
Шокин Александр 1 1
Сухорослова Юлия 4 1
Квашенкина Ольга 40 1
Скиданов Алексей 1 1
Постригайло Алексей 5 1
Акулов Владимир 1 1
Чемезов Сергей 145 1
Черепенников Антон 86 1
Усманов Алишер 304 1
Озеров Виктор 29 1
Рейман Леонид 1058 1
Семенов Александр 164 1
Суворов Александр 19 1
Сечин Игорь 36 1
Петричкович Ярослав 30 1
Машевич Павел 5 1
Изумрудов Олег 41 1
Хасьянова Гульнара 152 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 31
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 901 20
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1617 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 8
Китай - Тайвань 4136 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 5
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 175 5
Беларусь - Белоруссия 6023 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 3
Россия - СФО - Новосибирск 4650 3
Азия - Азиатский регион 5748 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1181 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 2
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 121 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Узловский район - Узловая 29 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1691 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 652 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 75 1
Беларусь - Минск 674 1
Индия - Bharat 5697 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 172 1
Украина 7793 1
Европа 24634 1
Азия Восточная 182 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 484 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 744 1
Германия - Федеративная Республика 12936 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1392 1
Япония 13547 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1149 1
Южная Корея - Республика 6858 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1779 1
Малайзия 898 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1869 1
Россия - ДФО - Амурская область 850 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 10
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 4
Финансовые показатели - Financial indicators 2702 4
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 4
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3722 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5966 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2263 3
ОКР - Опытно-конструкторские работы 210 3
ФЦП ЭКБ - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности - Национальная стратегия развития электронной промышленности России - Программа развития электронной компонентной базы и радиоэлектроники - Федеральная целевая программа 83 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1179 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6364 2
Энергетика - Energy - Energetically 5524 2
Аренда 2584 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4376 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 2
Кремний - Silicium - химический элемент 1686 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 600 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 231 2
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 688 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4411 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1544 2
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1209 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2494 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1709 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1253 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 1
Федеральный закон 35-ФЗ - О противодействии терроризму 25 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4672 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 7
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1071 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 1
EE Times 160 1
Ведомости 1233 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 3
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 54 11
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 169 9
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 65 5
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 282 4
НИИТМ - Научно-исследовательский институт точного машиностроения 10 3
Ростех - Росэлектроника - Электронстандарт РНИИ - Российский научно-исследовательский институт 8 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 2
ВГТУ ФГБО - Воронежский государственный технический университет 16 1
ЧГУ - Череповецкий государственный университет 11 1
ВНИИР ФГБУ - МНИИРИП - Мытищинский научно-исследовательский институт радиоизмерительных приборов ФГУП 6 1
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 33 1
РТИ Системы - Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца 15 1
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 54 1
Субмикрон НИИ 8 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 395 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 81 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 59 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
РАН - Российская академия наук 2014 1
Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 232 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 1
