Элемент ГК Микрон ВЗПП Воронежский завод полупроводниковых приборов
ВЗПП-Микрон - создан на базе Воронежского завода полупроводниковых приборов - одной из первых отраслевых производственных площадок, ведущей свою историю с 1959 года. Производит кристаллы для дискретных компонентов силовой электроники, биполярных цифровых и аналоговых интегральных схем, которые составляют основу экспортной линейки ГК «Микрон».
