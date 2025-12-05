ВЗПП-Микрон - создан на базе Воронежского завода полупроводниковых приборов - одной из первых отраслевых производственных площадок, ведущей свою историю с 1959 года. Производит кристаллы для дискретных компонентов силовой электроники, биполярных цифровых и аналоговых интегральных схем, которые составляют основу экспортной линейки ГК «Микрон».