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Ростех КРЭТ ГРПЗ Государственный Рязанский приборный завод
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 23, упоминаний - 43
Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
|АТИ - Ассоциация транспортных инженеров 6 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
|СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 1
|Гольцов Александр 84 5
|Колесов Николай 23 3
|Евтушенко Олег 145 2
|Еремеев Владимир 11 2
|Зверев Андрей 59 1
|Клишин Виталий 16 1
|Зайцев Дмитрий 14 1
|Бауман Сергей 5 1
|Олейников Дмитрий 3 1
|Захаров Никита 7 1
|Ажгиревич Артем 6 1
|Жанказиев Султан 5 1
|Титов Борис 64 1
|Семенов Александр 166 1
|Моторин Максим 4 1
|Кудрявцев Николай 21 1
|Зверев Владимир 5 1
|Рысев Владимир 1 1
|Титов Сергей 6 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.