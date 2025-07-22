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Ростех КРЭТ ГРПЗ Государственный Рязанский приборный завод

Ростех - КРЭТ - ГРПЗ - Государственный Рязанский приборный завод

СОБЫТИЯ

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22.07.2025 Евросоюз ввел санкции против банков Ozon и «Яндекса», майнинговых дата-центров и разработчика электромобилей 1
28.03.2024 Концерн «Радиоэлектронные технологии» и Simetra разработают план развития сети ЭЗС в России 2
25.12.2020 КРЭТ начинает поставку электронных ценников в российский ритейл 5
18.11.2020 Более 100 предприятий разных отраслей установили тепловизоры «Ростелекома» 2
13.07.2020 «ЭР-Телеком» предложит ритейлу электронные ценники 1
13.05.2020 Промышленные ИТ используют для измерения температуры людей в толпе 1
23.04.2020 «Ростелеком» представил систему мониторинга температуры тела с помощью тепловизоров 2
20.02.2020 КРЭТ разработал цифровые ценники для торговых сетей 2
15.10.2019 «Радиоэлектронные технологии» начали серийное производство кардиорегистраторов Ritmer 1
31.05.2019 Александр Гольцов - В приоритете – ориентация на отечественных производителей 1
13.11.2018 «АМТ-Груп» помогает контролировать качество работы корпоративной сети Государственного Рязанского приборного завода 3
27.09.2018 Александр Гольцов - Мы наблюдаем повышенный спрос на решения для защиты критических инфраструктур 3
01.10.2017 Александр Гольцов -

Большой объем потребляемых государством ИТ-услуг требует контроля

 2
25.04.2017 Александр Гольцов -

Интерес к ИТ-услугам остается стабильно высоким

 1
24.01.2017 «АМТ-Груп» внедрила InfoDiode на государственном Рязанском приборном заводе 2
11.11.2014 КРЭТ займется созданием систем бортового радиоэлектронного оборудования нового поколения на основе радиофотоники 1
13.08.2014 В России создали универсальный зарядник для электромобилей 2
10.07.2014 КРЭТ предложил механизм опережающего финансирования модернизации предприятий 3
14.04.2014 «Росэлектроника» и МФТИ создадут совместные исследовательские центры 2
10.04.2008 КИС «Флагман» внедряют на «Государственном рязанском приборостроительном заводе» 3
19.10.2005 Российские микроэлектронщики готовы вытеснить вендоров из ЮВА 1
27.01.2005 "Град Телеком" начал поставки отечественных АОЛС 1

Публикаций - 23, упоминаний - 43

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 11
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 101 9
AMT Group - АМТ-Груп 365 6
9594 3
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 3
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 248 2
Ростех - КРЭТ - Фазотрон-НИИР - Фазотрон Научно-исследовательский институт радиостроения 6 2
Ростелеком 10948 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 2
Eltex - Предприятие Элтекс 273 2
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей Компьютер-Центр - Технопоинт 220 2
Элекард - Elecard 22 2
Siemens Digital Industries Software - Siemens EDA - Mentor Graphics - LogicVision 35 1
Открытые технологии 732 1
Роскосмос - НПЦАП ФГУП - Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина 10 1
ADVA Optical Networking - MRV Communications 221 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 1
Интеграл НПП - Интеграл НПО 17 1
Ситроникс Микроэлектроника - Ситроникс Микроэлектронные Решения 64 1
Мостком 8 1
Инфософт ВЦ 26 1
Bitriver - Битривер 24 1
Xiaomi - Dreame Technology - Dreametech 121 1
Cadence Design Systems - cādence 71 1
КЗРТА - Калужский завод радиотехнической аппаратуры 1 1
Стрим Лабс - Stream Labs 11 1
Радиоэлектроника НПО имени В. И. Шимко 3 1
ЦКБР - Центр комплексных беспилотных решений 7 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 1
Microsoft Corporation 25775 1
Intel Corporation 12811 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
BBK OPPO Electronics 484 1
Oracle Corporation 7074 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 1
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 426 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 489 1
ВРМ - Вагонреммаш 3 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 2
РПКБ ФНПЦ - Раменское приборостроительное конструкторское бюро 11 2
Роскосмос - МИТ - Московский институт теплотехники 11 1
Ozon Банк - Озон Банк - Оней Банк - Еком Банк 62 1
Яндекс Банк - Акрополь КБ 24 1
Коралл Агрохолдинг - Коралл Мясоперерабатывающий комплекс 1 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Почта России ПАО 2370 1
Связной ГК 1401 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Tesla Motors 461 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 139 1
Снежная Королева - СК Трейд 62 1
Ростех - РТ-Финанс - Новиком АКБ - Новикомбанк 64 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 175 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 79 1
АТИ - Ассоциация транспортных инженеров 6 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 8
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 6
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QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества - eQMS - Electronic Quality Management System 287 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 2
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КИПиА - Калибровка измерительных приборов - Calibration of measuring instruments 525 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 2
AMT Group - InfoDiode АПК - InfoDiode Relay - InfoRelay 77 5
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
Microsoft Windows 2000 8678 1
Cloudera CDH - Cloudera Distribution Including Apache Hadoop 15 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 48 1
ЕМИАС Электронный рецепт 90 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 1
Yandex Pay - Яндекс Пэй 113 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 1
Ростех - КРЭТ - Фазотрон-НИИР - Жук - семейство многофункциональных авиационных бортовых радиолокационных станций (БРЛС) 12 1
FreePik 1841 1
Ростех - КРЭТ - УППО - Уфимское приборостроительное производственное объединение 9 1
АвтоВАЗ Lada El Lada 4 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 1
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 1
Ростех - КРЭТ - Ritmer - телемедицинский кардиорегистратор 2 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss Fuse - Red Hat Fuse Online 14 1
Apache ActiveMQ 34 1
ЦРТ Voice2Med 38 1
Гольцов Александр 84 5
Колесов Николай 23 3
Евтушенко Олег 145 2
Еремеев Владимир 11 2
Зверев Андрей 59 1
Клишин Виталий 16 1
Зайцев Дмитрий 14 1
Бауман Сергей 5 1
Олейников Дмитрий 3 1
Захаров Никита 7 1
Ажгиревич Артем 6 1
Жанказиев Султан 5 1
Титов Борис 64 1
Семенов Александр 166 1
Моторин Максим 4 1
Кудрявцев Николай 21 1
Зверев Владимир 5 1
Рысев Владимир 1 1
Титов Сергей 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 3
Беларусь - Белоруссия 6289 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 2
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Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 711 2
Россия - ЦФО - Тамбовская область 656 2
Россия - ЦФО - Воронежская область 954 2
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Европа 24964 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 1
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ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 1
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Земля - планета Солнечной системы 10865 1
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СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Польша - Республика 2031 1
Индия - Bharat 5870 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 1
Турция - Турецкая республика 2620 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 1
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Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 1
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FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 3
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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