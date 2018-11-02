Разделы

Минздрав РФ Росздравнадзор РФ Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения

СОБЫТИЯ


02.11.2018 Власти накажут Ozon.ru за торговлю лекарствами через интернет

л бы возможности ознакомиться с товаром». Аптечный пункт Ozon.ru Однако Ozon.ru получил лицензии от Росздравнадзора и открыл две офлайн-аптеки – в Москве и в Твери. В этих аптеках работают фарм
13.09.2018 Минпромторг и Росздравнадзор: перенос внедрения обязательной маркировки лекарств не планируется

промышленности и торговли, «Государственного института лекарственных средств и надлежащих практик», Росздравнадзора, Фонда развития промышленности, крупнейших фармацевтических компаний «Герофар
04.04.2018 Пробное электронное распознавание лекарств выявило криминал на 500 миллионов

атов, который проводится правительством России с начала февраля 2017 г., помог выявить преступления, связанные с оборотом лекарств и медикаментов в общей сложности на сумму более 500 млн руб. Об этом Росздравнадзор сообщил на своем сайте в материалах прошедшей на днях коллегии.Речь идет о результатах эксперимента по итогам календарного 2017 г. За указанный период также была доработана инфор
01.03.2018 ГК «Программный Продукт» продолжит развитие АИС Росздравнадзора

ффективности и результативности КНД. В рамках заключенного контракта будет выполнена интеграция АИС Росздравнадзора с системами Евразийского экономического союза, в части предоставления государ
29.12.2012 Росздравнадзор отмечает большое количество жалоб на реализацию сервиса записи к врачу в электронном виде

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) в связи с появлением значительного количества обращений граждан из регионов по вопросу неудовлетворительной реализации записи к врачу в электронном виде, рекомендовала органам у
09.08.2010 Росздравнадзор выбрал подрядчика для развития и сопровождения АИС

два лота: первый – стоимостью 11,5 млн руб. – предполагает разработку, развитие и сопровождение АИС Росздравнадзора в условиях изменения нормативной базы для нужд центрального аппарата службы;

24.06.2010 Росздравнадзор заказывает разработку и сопровождение АИС

а лота. Первый лот, стоимостью 11,5 млн руб., предполагает разработку, развитие и сопровождение АИС Росздравнадзора в условиях изменения нормативной базы для нужд центрального аппарата службы.

23.05.2008 НЦЭСМП Росздравнадзора объявил открытый конкурс по выбору ИТ-подрядчика

Научный центр экспертизы средств медицинского применения федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (НЦЭСМП Росздравнадзора) объявил открытый конкурс № 30К-1149, в ходе которого рассчитывает определить подрядчика проекта по разработке и внедрению информационного обеспечения деятельности НЦЭСМП Рос
19.05.2008 Приволжский окружной медицинский центр экспертизы Росздравнадзора ищет ИТ-подрядчика

Приволжский окружной медицинский центр экспертизы качества препаратов крови и исследования фракционирования донорской плазмы (ПОМЦЭКПКИФДП) Росздравнадзора объявил открытый конкурс № 07-02/1155, по итогам которого определит подрядчика проекта по внедрению, модернизации и сопровождению технологического и информационного обеспечения.
15.04.2008 НЦЭСМП Росздравнадзора заказывает обслуживание информационного фонда

Научный центр экспертизы средств медицинского применения (НЦЭСМП) Росздравнадзора объявил открытый конкурс № 22К-822 на развитие и обслуживание единого информационного фонда. Победителю торгов, в частности, будет необходимо провести комплексное упорядочение в
11.03.2008 Росздравнадзор нуждается в сопровождении ЛВС и АТС

го электропитания, АТС и техническому обеспечению организационных мероприятий центрального аппарата Росздравнадзора в 2008 г. Работы по проекту оцениваются заказчиком в 10500 тыс. руб.; источни
06.03.2008 КМЦЛ Росздравнадзора выбирает ИТ-подрядчика

«Консультативно-методический центр лицензирования» (КМЦЛ) Росздравнадзора объявил открытый конкурс №14-ОК, по итогам которого определит подрядчика прое
27.02.2008 Росздравнадзор нуждается в сопровождении корпоративной ИВС

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Росздравнадзор) объявила открытый конкурс №3 по выбору поставщика услуг по развитию, технической поддержке и сопровождению корпоративной информационно-вычислительной системы центрального аппара
07.03.2007 Росздравнадзор выбирает поставщиков ИТ-услуг

овождению и эксплуатации корпоративной информационно-вычислительной системы территориальных органов Росздравнадзора, на чем поставщик заработает до 15,8 млн. руб. Второй конкурс (№ 252К-2173) р
05.12.2006 ИМЦ Росздравнадзора нуждается в комплексном ИТ-обслуживании

Информационно-методический центр по экспертизе, учету и анализу обращения средств медицинского применения (ИМЦЭУАОСМП) Росздравнадзора объявил ИТ-тендер. В частности, информационно-методический центр нуждается в комплексном обеспечении деятельности учреждения. Таким образом, от победителя тендера потребуется об

Публикаций - 163, упоминаний - 198

