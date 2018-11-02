Получите все материалы CNews по ключевому слову
Минздрав РФ Росздравнадзор РФ Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
СОБЫТИЯ
|02.11.2018
|
Власти накажут Ozon.ru за торговлю лекарствами через интернет
л бы возможности ознакомиться с товаром». Аптечный пункт Ozon.ru Однако Ozon.ru получил лицензии от Росздравнадзора и открыл две офлайн-аптеки – в Москве и в Твери. В этих аптеках работают фарм
|13.09.2018
|
Минпромторг и Росздравнадзор: перенос внедрения обязательной маркировки лекарств не планируется
промышленности и торговли, «Государственного института лекарственных средств и надлежащих практик», Росздравнадзора, Фонда развития промышленности, крупнейших фармацевтических компаний «Герофар
|04.04.2018
|
Пробное электронное распознавание лекарств выявило криминал на 500 миллионов
атов, который проводится правительством России с начала февраля 2017 г., помог выявить преступления, связанные с оборотом лекарств и медикаментов в общей сложности на сумму более 500 млн руб. Об этом Росздравнадзор сообщил на своем сайте в материалах прошедшей на днях коллегии.Речь идет о результатах эксперимента по итогам календарного 2017 г. За указанный период также была доработана инфор
|01.03.2018
|
ГК «Программный Продукт» продолжит развитие АИС Росздравнадзора
ффективности и результативности КНД. В рамках заключенного контракта будет выполнена интеграция АИС Росздравнадзора с системами Евразийского экономического союза, в части предоставления государ
|29.12.2012
|
Росздравнадзор отмечает большое количество жалоб на реализацию сервиса записи к врачу в электронном виде
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) в связи с появлением значительного количества обращений граждан из регионов по вопросу неудовлетворительной реализации записи к врачу в электронном виде, рекомендовала органам у
|09.08.2010
|
Росздравнадзор выбрал подрядчика для развития и сопровождения АИС
два лота: первый – стоимостью 11,5 млн руб. – предполагает разработку, развитие и сопровождение АИС Росздравнадзора в условиях изменения нормативной базы для нужд центрального аппарата службы;
|24.06.2010
|
Росздравнадзор заказывает разработку и сопровождение АИС
а лота. Первый лот, стоимостью 11,5 млн руб., предполагает разработку, развитие и сопровождение АИС Росздравнадзора в условиях изменения нормативной базы для нужд центрального аппарата службы.
|23.05.2008
|
НЦЭСМП Росздравнадзора объявил открытый конкурс по выбору ИТ-подрядчика
Научный центр экспертизы средств медицинского применения федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (НЦЭСМП Росздравнадзора) объявил открытый конкурс № 30К-1149, в ходе которого рассчитывает определить подрядчика проекта по разработке и внедрению информационного обеспечения деятельности НЦЭСМП Рос
|19.05.2008
|
Приволжский окружной медицинский центр экспертизы Росздравнадзора ищет ИТ-подрядчика
Приволжский окружной медицинский центр экспертизы качества препаратов крови и исследования фракционирования донорской плазмы (ПОМЦЭКПКИФДП) Росздравнадзора объявил открытый конкурс № 07-02/1155, по итогам которого определит подрядчика проекта по внедрению, модернизации и сопровождению технологического и информационного обеспечения.
|15.04.2008
|
НЦЭСМП Росздравнадзора заказывает обслуживание информационного фонда
Научный центр экспертизы средств медицинского применения (НЦЭСМП) Росздравнадзора объявил открытый конкурс № 22К-822 на развитие и обслуживание единого информационного фонда. Победителю торгов, в частности, будет необходимо провести комплексное упорядочение в
|11.03.2008
|
Росздравнадзор нуждается в сопровождении ЛВС и АТС
го электропитания, АТС и техническому обеспечению организационных мероприятий центрального аппарата Росздравнадзора в 2008 г. Работы по проекту оцениваются заказчиком в 10500 тыс. руб.; источни
|06.03.2008
|
КМЦЛ Росздравнадзора выбирает ИТ-подрядчика
«Консультативно-методический центр лицензирования» (КМЦЛ) Росздравнадзора объявил открытый конкурс №14-ОК, по итогам которого определит подрядчика прое
|27.02.2008
|
Росздравнадзор нуждается в сопровождении корпоративной ИВС
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Росздравнадзор) объявила открытый конкурс №3 по выбору поставщика услуг по развитию, технической поддержке и сопровождению корпоративной информационно-вычислительной системы центрального аппара
|07.03.2007
|
Росздравнадзор выбирает поставщиков ИТ-услуг
овождению и эксплуатации корпоративной информационно-вычислительной системы территориальных органов Росздравнадзора, на чем поставщик заработает до 15,8 млн. руб. Второй конкурс (№ 252К-2173) р
|05.12.2006
|
ИМЦ Росздравнадзора нуждается в комплексном ИТ-обслуживании
Информационно-методический центр по экспертизе, учету и анализу обращения средств медицинского применения (ИМЦЭУАОСМП) Росздравнадзора объявил ИТ-тендер. В частности, информационно-методический центр нуждается в комплексном обеспечении деятельности учреждения. Таким образом, от победителя тендера потребуется об
