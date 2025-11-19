Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186024
ИКТ 14422
Организации 11187
Ведомства 1492
Ассоциации 1068
Технологии 3532
Системы 26390
Персоны 80199
География 2983
Статьи 1570
Пресса 1260
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2740
Мероприятия 876

Минздрав РФ Росздравнадзор РФ ВНИИИМТ Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники

Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - ВНИИИМТ - Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники

СОБЫТИЯ


19.11.2025 «Алнисофт» и ВНИИИМТ объединяют усилия для повышения качества медицинских ИИ-решений в России 2
27.12.2024 Сеченовский университет стал производителем медицинских изделий с использованием технологий искусственного интеллекта 1
05.12.2024 Какие медицинские услуги можно получить онлайн 1
25.06.2024 Медицинский ИИ-помощник резидента «Сколково» получил регистрационное удостоверение 1
27.03.2017 «Национальный Центр Информатизации» вошел в телемедицинский консорциум 1
11.09.2009 Коррекция психики фантомными ощущениями: отечественная инновация 1
04.08.2008 МГТС приступила к модернизации 16 АТС 1
25.10.2006 ИТ могут спасти 10 тысяч жизней в год 1
13.10.2006 Нацпроект: эксперты спорят об ИТ в медицине 1

Публикаций - 9, упоминаний - 10

Минздрав РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12521 2
Инновационные медицинские технологии НПО - Медицинские инновационные технологии НПО 2 1
Medcore - Медкор - М-Софт Медикал Имаджинг 8 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3301 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1594 1
8919 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 1
БАРС Груп 558 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 430 1
HP Inc. 5753 1
Oracle Corporation 6859 1
InterSystems - ИнтерСистемз 134 1
БизнесИнформТехнологии 9 1
К-МИС - К-Скай - K-SkAI 30 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2429 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5248 1
Ред Софт - Red Soft 976 1
Доктор рядом - Doc+ 54 1
РЖД - Российские железные дороги 1995 2
RAND Corporation 33 1
Моситалмед 5 1
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 22 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 448 1
ГБУЗ НО Нижегородская областная клиническая больница имени Н.А. Семашко 1 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1004 1
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 40 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 259 1
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 43 1
Инвитро - Invitro 73 1
Ниармедик - Nearmedic - Сеть многопрофильных лечебных учреждений 7 1
Genotek - Генотек 18 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 161 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1450 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3445 2
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 826 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 140 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 215 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 247 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 143 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 186 1
Правительство Москвы - Департамент финансов 32 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 595 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 142 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12773 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3107 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2807 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 906 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 942 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 1
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области - органы государственной власти 44 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3233 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6250 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 2
Союз кинематографистов России 11 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72568 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56803 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9722 4
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1306 3
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1721 3
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 454 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17664 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12283 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12970 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12305 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4812 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22864 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13560 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4624 2
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 335 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5832 2
Электроника - Дисплей 3D - 3D монитор - 3D display 105 1
Здравоохранение - ЭЭГ - Эхоэнцефалоскопия, ЭхоЭС - Эхоэнцефалография, ЭхоЭГ 49 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9307 1
Аналоговые технологии 2830 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21767 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1843 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33767 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8837 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3156 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1339 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2822 1
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 399 1
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 329 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5957 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10515 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1000 1
BPO - Business Processes Outsourcing - Аутсорсинг бизнес-процессов 30 1
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 336 1
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 1970 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7360 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8646 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8120 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31437 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11346 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 577 2
Ред Софт - Ред Адм 85 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2018 1
InterSystems Ensemble 58 1
DZ Systems - Digital Zone - Фантом ОС 27 1
ТехЛАБ Galenos СППВР - Система поддержки принятия врачебных решений 35 1
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 38 1
Национальный проект - Здравоохранение 24 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1283 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 315 1
Протек - Здравсити 28 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 321 1
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 88 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 411 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 335 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 282 1
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 119 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 327 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 456 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 47 1
Сельков Андрей 15 2
Панкратов Андрей 3 2
Зозуля Юрий 2 2
Артюхов Юрий 2 2
Арабаджян Сергей 2 1
Солоничкин Денис 6 1
Большакова Ольга 1 1
Буханик Альберт 3 1
Ракитько Александр 6 1
Козлова Мария 2 1
Астанин Павел 1 1
Меркулова Елизавета 1 1
Сапожникова Алла 8 1
Бурсов Андрей 1 1
Ашихмин Ярослав 1 1
Емельяненко Елена 1 1
Горяйнов Иван 1 1
Парамонова Елена 1 1
Матвиенко Антон 1 1
Юнов Константин 45 1
Соломатин Алексей 4 1
Рудычева Наталья 95 1
Кречетов Николай 25 1
Радзиевский Георгий 6 1
Ашенбреннер Инна 15 1
Кондратенков Виталий 3 1
Эльянов Михаил 14 1
Никонов Евгений 7 1
Зурабов Михаил 9 1
Бражников Александр 19 1
Шкловский Никита 1 1
Савостина Елена 1 1
Карачаров Владимир 1 1
Щеглова Юлия 22 1
Новицкий Роман 11 1
Киселёв Алексей 80 1
Остроушко Алексей 20 1
Русских Тимофей 11 1
Ковалев Евгений 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 155908 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45536 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8066 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18478 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53355 1
Европа 24607 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13549 1
Европа Восточная 3121 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3590 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 1
Канада 4980 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1807 1
Россия - СФО - Новосибирск 4626 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 943 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14461 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2920 1
Турция - Турецкая республика 2480 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2087 1
Чехия - Чешская Республика 1329 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2177 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1682 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1233 1
Россия - ПФО - Пензенская область 620 1
Европа Западная 1489 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 434 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 483 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 302 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 121 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 934 1
Россия - ЦФО - Брянская область 379 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 676 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1296 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10668 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9598 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54751 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31656 4
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4738 4
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3696 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8503 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2578 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1962 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8211 2
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1146 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10482 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8317 1
Здравоохранение - Реабилитация 414 1
Судебная власть - Мировой суд 120 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4393 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20255 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6224 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2251 1
Минздрав РФ - ФРМР РФ - Федеральный регистр медицинских работников Российской Федерации 30 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1389 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1938 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 926 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5588 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51048 1
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 225 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4349 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 784 1
Здравоохранение - Метаболизм - Обмен веществ - Metabolism 37 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2364 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1825 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 630 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 40 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14996 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11391 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6205 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 560 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1672 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6883 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11691 1
Gartner - Гартнер 3601 1
РАН - Российская академия наук 2002 2
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 2
Минздрав РФ - ФГБУ НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина - Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина 11 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 227 2
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 48 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1243 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 136 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 77 1
МВД РФ АУ - Академия управления МВД России 10 1
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 22 1
РАМН НЦН ФГБУ - Научный центр неврологии ГУ 14 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 200 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 40 1
Байкальский экономический форум 13 1
ИнфоКом 117 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1400980, в очереди разбора - 732664.
Создано именных указателей - 186024.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: мощный фотофлагман

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/