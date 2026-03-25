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ГОСТ Р ИСО Системы менеджмента качества

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25.03.2026 Sitronics Group подтвердила соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту ГОСТ Р ИСО 9001–2015

ого ИКТ-оборудования, программно-аппаратных комплексов. Сертификат выдан по национальному стандарту ГОСТ Р ИСО 9001–2015 (ISO 9001:2015), что подтверждает высокий уровень зрелости бизнес-процес
15.09.2025 «Деснол» подтвердил соответствие национальному стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2015

ия активами и корпоративным сервисом, прошел сертификацию соответствия системе менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). Об этом CNews сообщили представители «Деснола». Наличие
22.07.2025 По ГОСТу: «Газинформсервис» подтвердил соответствие системы менеджмента качества стандартам ISO и ГОСТ

системы менеджмента качества (СМК) международному стандарту ISO 9001:2015 и национальному стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Проверку проводила компания «Русский Регистр». Об этом CNews сообщили п
14.04.2025 «АйТи Бастион» получила сертификат соответствия системы менеджмента качества ИСО 9001-2015

Компания «АйТи Бастион» объявила о получении сертификата соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015. В начале 2025 г. сертификационный орган «Тест-С.-Петербург» провел ауди
21.02.2025 Провайдер «Т1 Облако» подтвердил четвертый уровень соответствия системы защиты информации по ГОСТ Р 57580.1-2017

Провайдер облачных услуг «Т1 Облако» (ИТ-холдинг Т1) подтвердил четвертый уровень соответствия системы защиты информации, предусмотренный ГОСТ Р 57580.1-2017. Аккредитация гарантирует строгое соблюдение требований Центробанка РФ для финансовых организаций, которые увеличивают объемы использования облачной инфраструктуры. Национал
13.01.2025 «Инферит Облако» соответствие стандартам безопасности финансовых операций

Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) прошел сертификацию инфраструктуры на соответствие стандартам PCI/DSS и ГОСТ Р 57580.1-2017. Это подтверждает высокий уровень обеспечения информационной безопасности и позволяет клиентам использовать облачные сервисы для хранения и обработки данных платежных карт.

26.12.2024 Подтверждено соответствие системы менеджмента качества DataSpace требованиям международного стандарта ISO 9001:2015

Компания DataSpace, оператор коммерческих ЦОДов и поставщик облачных сервисов, объявила о подтверждении соответствия системы менеджмента качества организации требованиям международного стандарта ISO 9001:2015. Стандарт определяет современные тенденции управления качеством предоставляемых услуг, базируясь в то
17.09.2024 «СберМедИИ» подтвердила соответствие стандартам системы менеджмента качества

качества (СМК). Компания прошла аудит и обновила сертификат на соответствие требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ ISO 13485-2017 применительно к разработке компьютерного программно
22.08.2024 Разработчик решений «1С:ТОИР» и «1С:ITILIUM» снова подтвердил соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015

Разработчик решений «1С:ТОИР» и «1С:ITILIUM» снова подтвердил соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Об этом стало известно по результатам годового аудита, проведенного Меж
18.07.2024 Компания «Монитор Электрик» реализовала решение, обеспечивающее исполнение приказа Минэнерго №1340

ния в электроэнергетике, перед ИT-компаниями встала задача создания специализированных инструментов информационного обмена, соответствующих требованиям Министерства энергетики, системного оператора и ГОСТ Р 58651.2-4 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики. Базисный профиль информационной модели». Согласно приказу №1340
30.11.2023 Резидент «Сколково» получил сертификат на систему менеджмента качества по межгосударственному стандарту

ся аккредитованным органом в национальной системе аккредитации (Росаккредитации) по ГОСТ ISO 13485, ГОСТ Р ИСО 9001, 14001,45001. Имеется аккредитация СДС «Военный регистр», ООО «Русский экспер
17.05.2023 «Диасофт» установил специальные цены на услуги в области ИБ

все обладают достаточным количеством ресурсов, чтобы решить эти задачи самостоятельно. При этом в 2023 году финансовые организации должны быть готовы продемонстрировать четвертый уровень соответствия ГОСТ Р 57580.1. Компания «Диасофт» предлагает «Сервис ИБ», который поможет организовать и поддержать необходимый уровень защиты информации, а также выполнить требования регуляторов в области ин
03.03.2023 BIA Technologies подтвердила соответствие системы менеджмента качества требованиям ISO 9001:2015

прошла ресертификацию о соответствии внутренней системы менеджмента качества требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). Полученный сертификат действителен до 2025 г. Проверку

25.01.2023 «Т1 консалтинг» подтвердила соответствие системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015

ции внутренней системы менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям российского стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Новый сертификат действителен до 2025 г. и предполагает ежегодный инспе
26.01.2022 Dataline защитит финансовые данные по стандарту Банка России

Облачный провайдер Dataline подтвердил соответствие стандарту ГОСТ Р 57580. 1-2017. Документ содержит требования к обеспечению защиты информации, установленные нормативными актами Банка России. Проверку на соответствие стандарту прошло облако «Cloud-152»

27.01.2021 Itglobal.com помогла РН Банку пройти оценку соответствия ГОСТ Р 57580

Itglobal.com объявила о том, что помогла АО «РН Банк» успешно пройти оценку соответствия ГОСТ Р 57580. Долгосрочный проект включал предварительный аудит, составление «дорожной карты» по устранению уязвимостей, разработку внутренней нормативной документации, а также регулярные консу
28.12.2020 Создан ГОСТ протокола интернета вещей на основе российской технологии

ический комитет 194 «Кибер-физические системы» на базе Российской венчурной компании (РВК) при участии компании «Телематические решения» (бренд WAVIoT) и Ассоциации интернета вещей подготовили проект ГОСТ Р в области использования новой технологии беспроводной передачи данных. Об этом CNews 28 декабря 2020 г. сообщила пресс-служба РВК. Публичное обсуждение проекта ГОСТ Р «Информацион
03.12.2020 С нового года российские банки должны будут соответствовать нацстандарту безопасности Центробанка

вердил положения 672-П и 683-П, которые регламентируют единые правила обеспечения информационной безопасности в банковских учреждениях на основе национального стандарта в области финансовых операций (ГОСТ Р 57580.1–2017 г). Данный стандарт представляет собой перечень из 343 процессов по обеспечению безопасности по 8 ключевым направлениям: защита при управлении доступом, защита вычислительны
10.08.2020 «Рексофт» подтвердил сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2015

«Рексофт» (Reksoft), российский разработчик программного обеспечения, объявил об успешном прохождении планового инспекционного аудита системы менеджмента качества на соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2015 и продлении действия сертификата. На протяжении более чем 20 лет «Рексофт» поддерживает строгую политику соответ
01.04.2020 Россия вводит два новых национальных стандарта для ЦОДов

раструктуры В России с 1 августа 2020 г. вводятся в действие два новых национальных стандарта, устанавливающих нормы создания и эксплуатации инженерной инфраструктуры ЦОДов. Соответствующие стандарты ГОСТ Р 58811-2020 «Центры обработки данных. Инженерная инфраструктура. Стадии создания» и ГОСТ Р 58812-2020 «Центры обработки данных. Инженерная инфраструктура. Операционная модель экспл
26.12.2019 Российский искусственный интеллект загнали в рамки. Утверждены два первых ГОСТа

тво по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) приняло первые национальные стандарты в области искусственного интеллекта (ИИ). Всего было утверждено два стандарта, и первый из них – это ГОСТ Р 58776-2019 «Средства мониторинга поведения и прогнозирования намерений людей. Термины и определения». Второй стандарт получил индекс ГОСТ Р 58777-2019. Он носит название «Воздушны
17.04.2018 «Элвис-НеоТек» получила сертификаты соответствия ISO 9001 и ISO 14001

, удостоверяют, что система менеджмента качества и система экологического менеджмента соответствуют ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), ГОСТ Р 54338-2011, ГОСТ Р ИСО 14001-2016

29.03.2018 Inoventica подтвердила соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества»

Inoventica Services объявила об очередном успешном прохождении проверки соответствия требованиям  ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества» в системе добровольной сертификации «Откр
14.09.2017 Cloud4Y подтвердила соответствие системы менеджмента качества стандарту ISO 9001:2015

соответствия системы менеджмента качества облачного провайдера Cloud4Y (компания «Флекс») стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Соответствие станадрту ISO 9001:2015 системы менеджмента качества Cloud
20.12.2016 Модульные ЦОД GreenMDC сертифицированы по стандарту ГОСТ Р

GreenMDC объявила о прохождении процедуры добровольной сертификации для модульных ЦОДов собственного производства по системе ГОСТ Р. Как рассказали CNews в компании, продукция GreenMDC получила сертификат качества Росстандарта, подтверждающий ее высокое качество и безопасность.Сертификат соответствия ГОСТ Р
25.08.2016 «Код безопасности» привел процесс разработки продуктов в соответствие стандарту ГОСТ Р 56939-2016

Компания «Код безопасности» объявила о внедрении процесса разработки программного обеспечения (SDL — Security Development Lifecycle) в соответствии с национальным стандартом ГОСТ Р 56939-2016. Принятая в компании политика формирует базовые принципы организации процессов, направленных на выпуск средств защиты информации, сообщили CNews в «Коде безопасности». Летом 2
23.10.2015 «Крок» прошел аудит системы экологического менеджмента по стандарту ГОСТ Р ИСО 14001-2007

Компания «Крок» прошла аудит действующей в компании системы экологического менеджмента (СЭМ) на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-2007. Он подтверждает высокую экологическую результативность компании и соответствие заявленной ею экологической политике, сообщили CNews в «Крок». По словам представителей ком
08.10.2015 ТТК подтвердил соответствие системы менеджмента качества стандарту ISO 9001:2008

качества «Интерэкомс» принял положительное решение о выдаче ЗАО «Компания ТрансТелеКом» сертификатов соответствия СМК требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) в российской системе сертификации ГОСТ Р и в немецкой системе аккредитации DAkkS. Сертификаты действительны до октября 2018 г. В ходе аудита подтверждена работоспособность и результативность СМК компании. Успешное завершение ре
08.12.2014 Российские стандарты для устройств «ЭРА-ГЛОНАСС» включены в перечень стандартов техрегламента Таможенного союза

рты и ведет активную работу по совершенствованию нормативно-технической базы в сфере применения навигационных технологий. Новые изменения затронули перечень стандартов по требованиям: в него включены ГОСТ Р 54619-2011 (требования по протоколам обмена данными) и ГОСТ Р 54620-2011 (ОТТ к системам/устройствам вызова экстренных оперативных служб-терминалам «ЭРА-ГЛОНАСС»). При этом ГОС
16.10.2012 Тонкие клиенты Ramec Thin сертифицированы на соответствие стандартам ГОСТ Р

охождении сертификационных испытаний тонкими клиентами (Ramec Thin) собственного производства. Выданный по итогам испытаний сертификат подтверждает соответствие тонких клиентов Ramec Thin требованиям ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009, ГОСТ Р 51318.22-99, ГОСТ Р 51318.24-99, ГОСТ Р 51317.3.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.3-2008. В целом Ramec Thin представляют собой аппаратные тонки
12.09.2012 ПАК «Соболь» 3.0 получил сертификат соответствия ГОСТ Р

Компания «Код Безопасности» сообщила о получении сертификата соответствия ГОСТ Р на программно-аппаратный комплекс доверенной загрузки «Соболь» версии 3.0. Сертификат № 0748509 подтверждает соответствие ПАК «Соболь» 3.0 требованиям нормативных документов ТУ RU.403085
23.07.2012 «Аладдин Р.Д.» прошла аудит СМК по стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2008

или в «Аладдин Р.Д.». Как отметили в компании, целью прохождения аудита на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 является постоянное совершенствование качества продукции и услуг. ГОС
13.07.2012 "Интертраст" прошел проверку ISO 9001:2008

Компания "Интертраст" в очередной раз подтвердила соответствие системы менеджмента качества (СМК) требованиям международного стандарта ISO 9001:2008 и национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Серии стандартов системы менеджмента качества ISO 9001 и национальных стандартов системы ГОСТ Р ИСО 9001 устанавливают требования к самой распространенной модели си
19.11.2010 Утвержден ГОСТ Р 53898-2010 «Системы электронного документооборота. Взаимодействие систем управления документами. Требования к электронному сообщению»

Компания ««Электронные офисные системы» сообщила о том, что приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26.10.2010 № 327-СТ утвержден ГОСТ Р 53898-2010 «Системы электронного документооборота. Взаимодействие систем управления документами. Требования к электронному сообщению». Стандарт разработан компанией «Электронные офисные

16.09.2010 «Интерэкомс» провел инспекционный контроль системы менеджмента качества ТТК

истемы менеджмента качества (СМК) компании ТТК и подтвердил соответствие СМК требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и ISO 9001:2008. СМК была внедрена в ТТК и сертифицирована на соответств
30.09.2009 «Синтерра» прошла аудит СМК по стандарту ГОСТ Р ИСО 9001

Национальный оператор связи «Синтерра» объявила о получении сертификата соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Как отметили в «Синтерре», ISO 9001 — это международный стандарт серии

23.07.2009 «Микротест» прошел аудит СМК по стандарту ГОСТ Р ИСО 9001

в очередной раз успешно прошла инспекционный аудит системы менеджмента качества (СМК) по стандарту ГОСТ Р ИСО 9001:2001. Орган сертификации систем менеджмента качества при Институте испытаний

15.07.2009 СМК ВлГУ на платформе ARIS получила сертификат качества

МК) позволила вузу успешно пройти сертификационный аудит на соответствие стандартам ISO 9001:2008 и ГОСТ Р ИСО 9001:2001. Стандарты серии ISO 9000 – «стандарты менеджмента качества» – предусмат
07.07.2009 Подготовлена первая редакция проекта стандарта ГОСТ Р «Системы электронного документооборота»

Компания «Электронные Офисные Системы» (ЭОС), в рамках Программы национальной стандартизации РФ на 2009 г., завершила работы по подготовке первой редакции проекта национального стандарта ГОСТ Р «Системы электронного документооборота. Взаимодействие систем автоматизации документационного обеспечения управления. Требования к электронным сообщениям». В стандарте описан алгоритм, п
08.09.2008 МТТ расширил область действия системы менеджмента качества

но прошел сертификационный аудит системы менеджмента качества на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2001. Соответственный сертификат был выдан МТТ в Органе по сертификации систе

Публикаций - 366, упоминаний - 439

ГОСТ Р ИСО и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25774 28
9594 28
Ростелеком 10948 16
SAP SE 5601 16
Oracle Corporation 7074 16
IBM - International Business Machines Corp 9699 15
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 13
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 12
АйТи 1519 11
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 10
Dell EMC 5180 10
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 381 10
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 10
Directum - Директум 1268 8
Docsvision - ДоксВижн 1060 8
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 8
Intel Corporation 12811 8
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 7
HP Inc. 5883 7
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 6
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 6
HP - Hewlett-Packard 3662 6
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 6
Verisign 362 6
Oracle Siebel Systems 519 6
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 6
Thawte 34 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 6
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 5
Крок - Croc 1964 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
Telegram Group 2940 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 5
Diasoft - Диасофт 1144 5
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 5
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 5
Компьюлинк ГК - Compulink 456 5
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 5
Газпром ПАО 1493 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 9
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 7
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 7
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 96 6
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 5
Альфа-Банк 1979 4
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 4
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 4
Северсталь ПАО - Severstal 629 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
Газпром нефть 725 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 3
Полисан НТФФ - Научно-технологическая фармацевтическая компания 17 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 3
РВК - Российская венчурная компания 571 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
МКБ - Московский кредитный банк 657 3
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 2
Русагро Группа Компаний 379 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 2
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 115 2
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 2
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 70 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 2
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 2
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 139 2
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 93 2
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 55
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 37
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 32
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 29
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 27
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 24
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 21
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 14
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 11
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 7
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
Росатом СКЦ ФГУП - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 35 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 5
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 175 4
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 4
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 4
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 4
Росстандарт - РВК ТК 120 - Технический комитет по стандартизации 120 - Центры обработки данных 10 4
Росстандарт - РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 58 4
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 4
Росстандарт - РВК ТК 362 - Технический комитет по стандартизации 362 - Защита информации 17 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 4
Федеральное казначейство России 1949 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 3
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 3
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 3
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 129 3
Росстандарт - Российский Институт Стандартизации ФГБУ - Стандартинформ ФГУП - Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия 17 3
Росстандарт - РВК ТК 194 - Технический комитет по стандартизации 194 - Кибер-физические системы 39 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 57
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 6
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 5
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 4
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 3
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
CIS - Center for Internet Security 10 1
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 11 1
PEX Network - Process Excellence Network 16 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
ГосИнформСистемы 160 1
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 129
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 941 111
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 87
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 87
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 79
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 60
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 52
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 46
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества - eQMS - Electronic Quality Management System 287 45
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 43
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 39
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 39
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 39
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 38
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 37
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 36
Стандартизация - Standardization 2339 36
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 35
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 34
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 34
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 31
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 31
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4393 31
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 30
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 30
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 214 29
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 26
ISO/IEC 27001 - ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 418 25
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 24
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 24
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 23
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 23
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 22
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8648 18
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 18
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 18
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 16
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 15
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 15
ГОСТ Р 57580 - Стандарт определяет уровни защиты информации 178 15
Linux OS 11533 18
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 17
Microsoft Windows 2000 8678 14
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 10
Microsoft Office 4170 10
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 8
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 207 8
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 8
Microsoft Windows 16882 8
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 8
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 7
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 7
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 6
КриптоПро CSP СКЗИ 255 6
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 6
Aladdin JaCarta СКЗИ 187 6
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 5
InfoTeCS - ViPNet SIES Core СКЗИ - ViPNet SIES Core Nano - ViPNet SIES Unit - ViPNet Security for Industrial and Embedded Solutions 37 5
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 5
Software AG - ARIS Platform 180 5
1С:Консалтинг 21 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 5
Oracle Java - язык программирования 3469 4
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 4
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 4
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 289 4
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 108 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 4
1С:ERP Управление предприятием 841 4
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 4
Aladdin JaCarta ГОСТ 97 4
Microsoft Dynamics 1197 4
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 4
Aladdin JaCarta SE - JaCarta-2 SE 39 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 4
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 261 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 3
Рустамов Рустам 548 5
Кузовкин Алексей 155 4
Храмцовская Наталья 48 4
Аитов Тимур 197 3
Сизоненко Григорий 45 3
Новицкий Роман 12 3
Коптелов Андрей 134 3
Нуралиев Борис 298 2
Мылицын Роман 111 2
Смирнов Алексей 269 2
Уткин Никита 40 2
Гусев Дмитрий 92 2
Трефилов Алексей 49 2
Горелов Дмитрий 61 2
Тамодин Николай 49 2
Шалаев Антон 26 2
Белайчук Анатолий 32 2
Романов Дмитрий 69 2
Щепилов Евгений 36 2
Минеев Евгений 10 2
Курьянов Сергей 162 2
Мелехин Иван 24 2
Дорофеев Игорь 25 2
Сорокина Марина 3 2
Алехин Заурбек 9 2
Орлов Станислав 59 2
Степаненко Василий 49 2
Мещеряков Кирилл 23 2
Конусов Андрей 87 2
Баталов Александр 30 2
Щеглова Юлия 25 2
Макаров Станислав 118 2
Шалманов Сергей 202 2
Потапенко Андрей 27 2
Комягин Сергей 22 2
Назаренко Алексей 10 2
Гернер Владимир 10 2
Ремизова Екатерина 5 2
Журило Сергей 8 2
Сапун Егор 6 2
Россия - РФ - Российская федерация 166163 267
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 47
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 26
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 23
Европа 24962 15
Казахстан - Республика 6047 13
Германия - Федеративная Республика 13220 12
Беларусь - Белоруссия 6289 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 8
Украина 7928 7
Чехия - Чешская Республика 1349 5
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 4
Индия - Bharat 5869 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 4
Россия - СФО - Новосибирск 4875 4
Китай - Тайвань 4245 4
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 514 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 3
Узбекистан - Республика 2005 3
Россия - ПФО - Ульяновская область 676 3
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1035 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 3
Россия - СФО - Кемеровская область 1065 3
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 476 3
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 322 3
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 3
Япония 13807 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 3
Ближний Восток 3154 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 141
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1164 101
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 75
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 65
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 38
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 32
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 25
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Логистика сбытовая - Сбыт 2565 10
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ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 3
N+1 - Издание 188 2
Times 661 2
Bloomberg 1627 1
Ведомости 1466 1
23ABC News 183 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
Fastcompany 4 1
Из рук в руки - irr.ru 73 1
Нефтегазохимический портал 1 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 15
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 13
Gartner - Гартнер 3658 5
IDC - International Data Corporation 4975 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
Forrester Research 834 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
Discovery Research Group 22 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Tagline - Тэглайн 30 1
Moody's Investors Service 136 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Deloitte Technology Fast 16 1
Real Story Group 15 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
РАН - Российская академия наук 2122 4
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 2
Минпромторг РФ - ВНИИС - Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации 5 2
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - ВНИИИМТ - Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники 9 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 2
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 1
Alan Turing Institute - Институт Алана Тьюринга 2 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 1
АГТУ ФГБОУ ВО - Астраханский государственный технический университет 12 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 99 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
ПГУПС - Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I 34 1
Kaspersky Academy - Академия Касперского - Kaspersky SafeBoard - Учебный Центр Лаборатории Касперского 24 1
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 28 1
СПГУ - СЗТУ - Северо-Западный государственный заочный технический университет - СЗПИ - Северо-Западный заочный политехнический институт 22 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 110 1
Минцифры РФ - Код будущего - Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли - федеральный проект 25 1
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения 24 1
IBS Корпоративный университет - IBS Академия - IBS Учебный центр 18 1
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