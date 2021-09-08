Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ГОСТ Р ИСО
Системы менеджмента качества
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 74, упоминаний - 104
ГОСТ Р ИСО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РВК - Российская венчурная компания 476 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
|Газпромбанк - ГПБ 693 1
|Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
|Газпром нефть 382 1
|Совкомбанк ПАО 147 1
|РСХБ - Россельхозбанк 183 1
|Транснефть 159 1
|Danone - Данон 45 1
|ТНК-ВР Холдинг 148 1
|Рустамов Рустам 169 2
|Храмцовская Наталья 38 2
|Сизоненко Григорий 26 2
|Семенов Никита 2 1
|Сидоров Александр 10 1
|Фомичев Андрей 52 1
|Сологубов Андрей 1 1
|Черников Константин 5 1
|Чирков Максим 4 1
|Хробостова Екатерина 2 1
|Ассур Олег 2 1
|Селезнев Сергей 1 1
|Соколов Василий 2 1
|Курзенев Александр 1 1
|Татауров Никита 1 1
|Алексеев Тимофей 3 1
|Мещеряков Кирилл 22 1
|Ахматшин Рамиль 1 1
|Мухаметдинов Шамиль 1 1
|White Alex - Уайт Алекс 3 1
|Александров Сергей 7 1
|Мякишева Марина 84 1
|Хасьянова Гульнара 85 1
|Полухин Александр 7 1
|Белоусов Андрей 53 1
|Чернов Даниил 49 1
|Смирнов Алексей 142 1
|Панченко Иван 43 1
|Уткин Никита 24 1
|Кудрявцева Юлия 5 1
|Лашин Ренат 25 1
|Массух Илья 192 1
|Акимов Максим 167 1
|Мылицын Роман 79 1
|Касимов Вячеслав 16 1
|Шалаев Антон 14 1
|Предыбайло Вячеслав 11 1
|Комов Владимир 8 1
|Горюнов Павел 5 1
|Рожков Александр 7 1
|CNews Analytics 1991 2
|Gartner 2193 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
|Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru