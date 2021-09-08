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ГОСТ Р ИСО
Системы менеджмента качества


08.09.2021 Группа компаний Angara расширяет возможности коммерческого SOC с помощью Security Vision IRP/SOAR 1
07.09.2021 Чтобы ИТ-компании получили налоговые льготы, Минцифры объяснило им, что такое «разработка», «установка» и «сопровождение» ПО 1
11.08.2021 GS Labs получила сертификаты соответствия требованиям стандарта ISO 9001:2015 1
28.12.2020 Создан ГОСТ протокола интернета вещей на основе российской технологии 3
04.12.2020 Itglobal.com провела для БСТ-банка оценку соответствия положению 382-П 1
03.12.2020 С нового года российские банки должны будут соответствовать нацстандарту безопасности Центробанка 1
27.10.2020 Решение PayControl успешно прошло анализ уязвимостей по ОУД4 2
14.09.2020 «Рексофт» получил лицензии ФСТЭК по разработке и технической защите конфиденциальной информации 1
16.07.2020 Solar appScreener «научился» тестировать приложения на уязвимости согласно требованиям ЦБ 1
22.05.2020 «Цифровые технологии» и «Ред софт» протестировали новые версии продуктов 2
22.05.2020 «Талмер» получил лицензию ФСБ на криптографическую защиту информации 1
07.05.2020 «Ростелеком» обеспечил Росрыболовству шифрование каналов связи по ГОСТу 1
07.04.2020 ОС «Альт 8 СП» успешно прошла инспекционный контроль ФСТЭК России 1
20.01.2020 VDI 1
26.12.2019 «Ростех» нацелился создавать российский Bluetooth, Wi-Fi, NFC и интернет вещей 1
11.12.2019 «Аладдин Р.Д.» выпустила JC-WebClient версии 4.2 1
18.10.2019 Kraftway разработала первый отечественный чип контроллера SSD 1
06.08.2019 Решения «Барс груп» для образования поддерживают новый стандарт электронной подписи 2
24.07.2019 Подтверждена совместимость ОС «Альт 8 СП» с «КриптоАРМ ГОСТ» и «Самсон» 1
16.04.2019 Бизнес-аналитика становится вершиной айсберга корпоративного импортозамещения 1
22.02.2019 «Цифровые технологии» и «Ред Софт» подтвердили совместимость своих продуктов 1
19.02.2019 «Аладдин Р.Д.» представил новую версию JaCarta-2 SDK 1
30.01.2019 Astralinux и «Аладдин Р.Д,» протестировали свои продукты на совместимость 1
24.07.2018 Дата-центры «КРОК» прошли ресертификацию системы управления ИТ-сервисами 2
21.06.2018 «Аладдин Р.Д.» выпустила новое поколение USB-токенов JaCarta-2 для ЕГАИС 2
14.05.2018 Битва ОС: как выбрать корпоративную мобильную платформу 2
17.04.2018 «Элвис-НеоТек» получила сертификаты соответствия ISO 9001 и ISO 14001 2
11.04.2018 «Микрон» и «Актив» начали выпуск USB-токенов и смарт-карт «Рутокен» на отечественных чипах 1
29.03.2018 Inoventica подтвердила соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества» 6
26.03.2018 JaCarta Management System 3.3 прошла инспекционный контроль во ФСТЭК России 2
09.01.2018 На онлайн-кассах «Эвотор» установлен Рутокен ЭЦП 2.0 для работы в ЕГАИС 1
26.09.2017 «Оптиковолоконные Системы» преодолели отметку в 1 млн км километров оптического волокна 1
14.09.2017 Cloud4Y подтвердила соответствие системы менеджмента качества стандарту ISO 9001:2015 1
14.04.2017 «Цифровые технологии» выпустили приложение для цифровой подписи на Linux и Mac 1
21.02.2017 Портфельная компания «Роснано» готова поставлять отечественное оптоволокно 1
20.01.2017 Совместимость продуктов «Рутокен» с ROSA Crypto Tool подтверждена на практике 1
20.12.2016 Модульные ЦОД GreenMDC сертифицированы по стандарту ГОСТ Р 2
16.12.2016 «Актив» представил Рутокен ЭЦП 2.0 Flash 1
19.09.2016 «Аладдин Р.Д.» получила сертификаты ФСБ России на СКЗИ «Криптотокен 2» 1
04.04.2016 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за март 2016 года 1

Публикаций - 74, упоминаний - 104

ГОСТ Р ИСО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 7
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 4
АйТи 752 3
Ред Софт - Red Soft 246 2
Микротест 177 2
CompanyMedia 111 2
Базальт СПО 206 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
ИВК - Информационная внедренческая компания 88 2
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 2
SAP SE 3216 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2765 2
VMware End-User Computing 25 1
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 1
SafeTech - СэйфТек 44 1
Uptime Institute 159 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1119 1
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет 45 1
OpenText 160 1
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 40 1
Элвис-НеоТек 30 1
Прогноз 196 1
Google LLC 7158 1
Arenadata - Аренадата Софтвер 39 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 315 1
ITglobal.com - ИТглобалком Рус 8 1
WAVIoT - ВАВИОТ - Телематические решения 8 1
Фактор-ТС 10 1
KrIT - КРИТ 11 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
LanKey - ЛанКей ИТ 23 1
АвтоТрекер 95 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 1
Cisco Systems - Tandberg 93 1
Software AG & IDS Scheer 109 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 1
VMware 1829 1
Dr.Web - Доктор Веб 977 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Газпром нефть 382 1
Совкомбанк ПАО 147 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Транснефть 159 1
Danone - Данон 45 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 2
Президент Российской Федерации 1440 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Роснано 456 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству 32 1
РВК ТК 194 - Технический комитет Кибер-физические системы 11 1
Правительство Хабаровского края 15 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Руссофт - Russoft 250 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 1
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 70 16
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 5
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 4
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 232 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 3
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 2
ГОСТ Р 57580 - Стандарт определяет уровни защиты информации 9 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 284 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
COPE - Corporate Owned, Personally Enabled - Корпоративные устройства, настройкой и обслуживанием которых сотрудник занимается самостоятельно 13 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
RSA - Rivest, Shamir и Adleman - Криптографический алгоритм с открытым ключом 63 1
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 131 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
OpenCertificate - сервис для передачи и хранения всех видов сертификатов и разрешительных документов 6 1
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей 64 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
HAAS - Hardware as a Service - Оборудование как сервис 19 1
Triple DES - 3DES - алгоритм шифрования 20 1
EEPROM - Electrically Erasable and Programmable Read Only Memory - блок энергонезависимой памяти 10 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей 73 1
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 122 1
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 139 1
ISO/IEC 20000 - стандарт для управления и обслуживания ИТ-сервисов 23 1
Microsoft Windows приложения 105 1
ОУД - оценочный уровень доверия 5 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 35 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
Anti-fraud - Антифрод - борьба с мошенничеством 37 1
Thread - OpenThread - протокол среднего уровня интернета вещей, основанный на энергоэффективном беспроводном стандарте 6LoWPAN 6 1
3GPP Release - стандартизация 5G 23 1
Text Mining - Text Analysis - Решение текстовой аналитики - Интеллектуальный анализ текстов 12 1
Виртуализация 71 1
Linux OS 4265 6
Aladdin JaCarta ГОСТ 88 4
Aladdin JaCarta SE - JaCarta-2 SE 30 4
Aladdin JaCarta 147 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
Цифровые технологии (Trusted) - КриптоАРМ ГОСТ 3 3
КриптоПро СКЗИ CSP 96 3
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 86 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 2
Google Android 10751 2
Ред ОС 239 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 2
Apple iOS 5742 2
Oracle СУБД 32 1
Microsoft SharePoint 2010 43 1
Актив - Рутокен 2151 7 1
Эвотор - серия смарт-терминалов 13 1
Apple macOS X 903 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 17 1
Delphi - язык программирования 65 1
Arenadata EDP - Enterprise Data Platform 18 1
Aladdin eToken Management System 71 1
Prognoz Platform 74 1
Aladdin JaCarta Management System (JMS) 31 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
Aladdin JaCarta PRO 21 1
Транснефть КИС ПО ПД - Планирование и отчетность по производственной деятельности группы 1 1
Oracle VM VirtualBox 94 1
Крок ЦОД 15 1
Grafana - Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация 13 1
Prometheus - Monitoring system & time series database 20 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 57 1
Microsoft Silverlight 138 1
Bitbucket - репозиторий - хостинг проектов и их совместной разработки 9 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 1
КриптоПро Ngate 4 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 666 1
RSA Security PKCS - Key Cryptography Standards - Стандарты криптографии с открытым ключом 17 1
Samsung Electronics Bada 171 1
Рустамов Рустам 169 2
Храмцовская Наталья 38 2
Сизоненко Григорий 26 2
Семенов Никита 2 1
Сидоров Александр 10 1
Фомичев Андрей 52 1
Сологубов Андрей 1 1
Черников Константин 5 1
Чирков Максим 4 1
Хробостова Екатерина 2 1
Ассур Олег 2 1
Селезнев Сергей 1 1
Соколов Василий 2 1
Курзенев Александр 1 1
Татауров Никита 1 1
Алексеев Тимофей 3 1
Мещеряков Кирилл 22 1
Ахматшин Рамиль 1 1
Мухаметдинов Шамиль 1 1
White Alex - Уайт Алекс 3 1
Александров Сергей 7 1
Мякишева Марина 84 1
Хасьянова Гульнара 85 1
Полухин Александр 7 1
Белоусов Андрей 53 1
Чернов Даниил 49 1
Смирнов Алексей 142 1
Панченко Иван 43 1
Уткин Никита 24 1
Кудрявцева Юлия 5 1
Лашин Ренат 25 1
Массух Илья 192 1
Акимов Максим 167 1
Мылицын Роман 79 1
Касимов Вячеслав 16 1
Шалаев Антон 14 1
Предыбайло Вячеслав 11 1
Комов Владимир 8 1
Горюнов Павел 5 1
Рожков Александр 7 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 5
Казахстан - Республика 2637 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 3
Россия - Республика Мордовия 388 2
Украина 3374 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 2
Беларусь - Белоруссия 2093 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 1
Германия - Федеративная Республика 3648 1
Россия - СФО - Новосибирск 1971 1
Европа 3766 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1120 1
Восточная Европа 1682 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 1
Россия - Вологодская область 317 1
Россия - Смоленск 237 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 634 1
Россия - Кемеровская область 468 1
Россия - Орёл 216 1
Россия - Амурская область 320 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 5
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 4
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 2
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 36 1
Федеральный закон 176-ФЗ - О почтовой связи 27 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
PCT - Patent Cooperation Treaty - Договор о патентной кооперации 12 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 353 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 281 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
CNews Analytics 1991 2
Gartner 2193 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 6 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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