Sitronics Group подтвердила соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту ГОСТ Р ИСО 9001–2015 ого ИКТ-оборудования, программно-аппаратных комплексов. Сертификат выдан по национальному стандарту ГОСТ Р ИСО 9001–2015 (ISO 9001:2015), что подтверждает высокий уровень зрелости бизнес-процес

«Деснол» подтвердил соответствие национальному стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2015 ия активами и корпоративным сервисом, прошел сертификацию соответствия системе менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). Об этом CNews сообщили представители «Деснола». Наличие

По ГОСТу: «Газинформсервис» подтвердил соответствие системы менеджмента качества стандартам ISO и ГОСТ системы менеджмента качества (СМК) международному стандарту ISO 9001:2015 и национальному стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Проверку проводила компания «Русский Регистр». Об этом CNews сообщили п

«АйТи Бастион» получила сертификат соответствия системы менеджмента качества ИСО 9001-2015 Компания «АйТи Бастион» объявила о получении сертификата соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015. В начале 2025 г. сертификационный орган «Тест-С.-Петербург» провел ауди

Провайдер «Т1 Облако» подтвердил четвертый уровень соответствия системы защиты информации по ГОСТ Р 57580.1-2017 Провайдер облачных услуг «Т1 Облако» (ИТ-холдинг Т1) подтвердил четвертый уровень соответствия системы защиты информации, предусмотренный ГОСТ Р 57580.1-2017. Аккредитация гарантирует строгое соблюдение требований Центробанка РФ для финансовых организаций, которые увеличивают объемы использования облачной инфраструктуры. Национал

«Инферит Облако» соответствие стандартам безопасности финансовых операций Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) прошел сертификацию инфраструктуры на соответствие стандартам PCI/DSS и ГОСТ Р 57580.1-2017. Это подтверждает высокий уровень обеспечения информационной безопасности и позволяет клиентам использовать облачные сервисы для хранения и обработки данных платежных карт.

Подтверждено соответствие системы менеджмента качества DataSpace требованиям международного стандарта ISO 9001:2015 Компания DataSpace, оператор коммерческих ЦОДов и поставщик облачных сервисов, объявила о подтверждении соответствия системы менеджмента качества организации требованиям международного стандарта ISO 9001:2015. Стандарт определяет современные тенденции управления качеством предоставляемых услуг, базируясь в то

«СберМедИИ» подтвердила соответствие стандартам системы менеджмента качества качества (СМК). Компания прошла аудит и обновила сертификат на соответствие требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ ISO 13485-2017 применительно к разработке компьютерного программно

Разработчик решений «1С:ТОИР» и «1С:ITILIUM» снова подтвердил соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Разработчик решений «1С:ТОИР» и «1С:ITILIUM» снова подтвердил соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Об этом стало известно по результатам годового аудита, проведенного Меж

Компания «Монитор Электрик» реализовала решение, обеспечивающее исполнение приказа Минэнерго №1340 ния в электроэнергетике, перед ИT-компаниями встала задача создания специализированных инструментов информационного обмена, соответствующих требованиям Министерства энергетики, системного оператора и ГОСТ Р 58651.2-4 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики. Базисный профиль информационной модели». Согласно приказу №1340

Резидент «Сколково» получил сертификат на систему менеджмента качества по межгосударственному стандарту ся аккредитованным органом в национальной системе аккредитации (Росаккредитации) по ГОСТ ISO 13485, ГОСТ Р ИСО 9001, 14001,45001. Имеется аккредитация СДС «Военный регистр», ООО «Русский экспер

«Диасофт» установил специальные цены на услуги в области ИБ все обладают достаточным количеством ресурсов, чтобы решить эти задачи самостоятельно. При этом в 2023 году финансовые организации должны быть готовы продемонстрировать четвертый уровень соответствия ГОСТ Р 57580.1. Компания «Диасофт» предлагает «Сервис ИБ», который поможет организовать и поддержать необходимый уровень защиты информации, а также выполнить требования регуляторов в области ин

BIA Technologies подтвердила соответствие системы менеджмента качества требованиям ISO 9001:2015 прошла ресертификацию о соответствии внутренней системы менеджмента качества требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). Полученный сертификат действителен до 2025 г. Проверку

«Т1 консалтинг» подтвердила соответствие системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 ции внутренней системы менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям российского стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Новый сертификат действителен до 2025 г. и предполагает ежегодный инспе

Dataline защитит финансовые данные по стандарту Банка России Облачный провайдер Dataline подтвердил соответствие стандарту ГОСТ Р 57580. 1-2017. Документ содержит требования к обеспечению защиты информации, установленные нормативными актами Банка России. Проверку на соответствие стандарту прошло облако «Cloud-152»

Itglobal.com помогла РН Банку пройти оценку соответствия ГОСТ Р 57580 Itglobal.com объявила о том, что помогла АО «РН Банк» успешно пройти оценку соответствия ГОСТ Р 57580. Долгосрочный проект включал предварительный аудит, составление «дорожной карты» по устранению уязвимостей, разработку внутренней нормативной документации, а также регулярные консу

Создан ГОСТ протокола интернета вещей на основе российской технологии ический комитет 194 «Кибер-физические системы» на базе Российской венчурной компании (РВК) при участии компании «Телематические решения» (бренд WAVIoT) и Ассоциации интернета вещей подготовили проект ГОСТ Р в области использования новой технологии беспроводной передачи данных. Об этом CNews 28 декабря 2020 г. сообщила пресс-служба РВК. Публичное обсуждение проекта ГОСТ Р «Информацион

С нового года российские банки должны будут соответствовать нацстандарту безопасности Центробанка вердил положения 672-П и 683-П, которые регламентируют единые правила обеспечения информационной безопасности в банковских учреждениях на основе национального стандарта в области финансовых операций (ГОСТ Р 57580.1–2017 г). Данный стандарт представляет собой перечень из 343 процессов по обеспечению безопасности по 8 ключевым направлениям: защита при управлении доступом, защита вычислительны

«Рексофт» подтвердил сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2015 «Рексофт» (Reksoft), российский разработчик программного обеспечения, объявил об успешном прохождении планового инспекционного аудита системы менеджмента качества на соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2015 и продлении действия сертификата. На протяжении более чем 20 лет «Рексофт» поддерживает строгую политику соответ

Россия вводит два новых национальных стандарта для ЦОДов раструктуры В России с 1 августа 2020 г. вводятся в действие два новых национальных стандарта, устанавливающих нормы создания и эксплуатации инженерной инфраструктуры ЦОДов. Соответствующие стандарты ГОСТ Р 58811-2020 «Центры обработки данных. Инженерная инфраструктура. Стадии создания» и ГОСТ Р 58812-2020 «Центры обработки данных. Инженерная инфраструктура. Операционная модель экспл

Российский искусственный интеллект загнали в рамки. Утверждены два первых ГОСТа тво по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) приняло первые национальные стандарты в области искусственного интеллекта (ИИ). Всего было утверждено два стандарта, и первый из них – это ГОСТ Р 58776-2019 «Средства мониторинга поведения и прогнозирования намерений людей. Термины и определения». Второй стандарт получил индекс ГОСТ Р 58777-2019. Он носит название «Воздушны

«Элвис-НеоТек» получила сертификаты соответствия ISO 9001 и ISO 14001 , удостоверяют, что система менеджмента качества и система экологического менеджмента соответствуют ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), ГОСТ Р 54338-2011, ГОСТ Р ИСО 14001-2016

Inoventica подтвердила соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества» Inoventica Services объявила об очередном успешном прохождении проверки соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества» в системе добровольной сертификации «Откр

Cloud4Y подтвердила соответствие системы менеджмента качества стандарту ISO 9001:2015 соответствия системы менеджмента качества облачного провайдера Cloud4Y (компания «Флекс») стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Соответствие станадрту ISO 9001:2015 системы менеджмента качества Cloud

Модульные ЦОД GreenMDC сертифицированы по стандарту ГОСТ Р GreenMDC объявила о прохождении процедуры добровольной сертификации для модульных ЦОДов собственного производства по системе ГОСТ Р. Как рассказали CNews в компании, продукция GreenMDC получила сертификат качества Росстандарта, подтверждающий ее высокое качество и безопасность.Сертификат соответствия ГОСТ Р (с

«Код безопасности» привел процесс разработки продуктов в соответствие стандарту ГОСТ Р 56939-2016 Компания «Код безопасности» объявила о внедрении процесса разработки программного обеспечения (SDL — Security Development Lifecycle) в соответствии с национальным стандартом ГОСТ Р 56939-2016. Принятая в компании политика формирует базовые принципы организации процессов, направленных на выпуск средств защиты информации, сообщили CNews в «Коде безопасности». Летом 2

«Крок» прошел аудит системы экологического менеджмента по стандарту ГОСТ Р ИСО 14001-2007 Компания «Крок» прошла аудит действующей в компании системы экологического менеджмента (СЭМ) на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-2007. Он подтверждает высокую экологическую результативность компании и соответствие заявленной ею экологической политике, сообщили CNews в «Крок». По словам представителей ком

ТТК подтвердил соответствие системы менеджмента качества стандарту ISO 9001:2008 качества «Интерэкомс» принял положительное решение о выдаче ЗАО «Компания ТрансТелеКом» сертификатов соответствия СМК требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) в российской системе сертификации ГОСТ Р и в немецкой системе аккредитации DAkkS. Сертификаты действительны до октября 2018 г. В ходе аудита подтверждена работоспособность и результативность СМК компании. Успешное завершение ре

Российские стандарты для устройств «ЭРА-ГЛОНАСС» включены в перечень стандартов техрегламента Таможенного союза рты и ведет активную работу по совершенствованию нормативно-технической базы в сфере применения навигационных технологий. Новые изменения затронули перечень стандартов по требованиям: в него включены ГОСТ Р 54619-2011 (требования по протоколам обмена данными) и ГОСТ Р 54620-2011 (ОТТ к системам/устройствам вызова экстренных оперативных служб-терминалам «ЭРА-ГЛОНАСС»). При этом ГОС

Тонкие клиенты Ramec Thin сертифицированы на соответствие стандартам ГОСТ Р охождении сертификационных испытаний тонкими клиентами (Ramec Thin) собственного производства. Выданный по итогам испытаний сертификат подтверждает соответствие тонких клиентов Ramec Thin требованиям ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009, ГОСТ Р 51318.22-99, ГОСТ Р 51318.24-99, ГОСТ Р 51317.3.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.3-2008. В целом Ramec Thin представляют собой аппаратные тонки

ПАК «Соболь» 3.0 получил сертификат соответствия ГОСТ Р Компания «Код Безопасности» сообщила о получении сертификата соответствия ГОСТ Р на программно-аппаратный комплекс доверенной загрузки «Соболь» версии 3.0. Сертификат № 0748509 подтверждает соответствие ПАК «Соболь» 3.0 требованиям нормативных документов ТУ RU.403085

«Аладдин Р.Д.» прошла аудит СМК по стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2008 или в «Аладдин Р.Д.». Как отметили в компании, целью прохождения аудита на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 является постоянное совершенствование качества продукции и услуг. ГОС

"Интертраст" прошел проверку ISO 9001:2008 Компания "Интертраст" в очередной раз подтвердила соответствие системы менеджмента качества (СМК) требованиям международного стандарта ISO 9001:2008 и национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Серии стандартов системы менеджмента качества ISO 9001 и национальных стандартов системы ГОСТ Р ИСО 9001 устанавливают требования к самой распространенной модели си

Утвержден ГОСТ Р 53898-2010 «Системы электронного документооборота. Взаимодействие систем управления документами. Требования к электронному сообщению» Компания ««Электронные офисные системы» сообщила о том, что приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26.10.2010 № 327-СТ утвержден ГОСТ Р 53898-2010 «Системы электронного документооборота. Взаимодействие систем управления документами. Требования к электронному сообщению». Стандарт разработан компанией «Электронные офисные

«Интерэкомс» провел инспекционный контроль системы менеджмента качества ТТК истемы менеджмента качества (СМК) компании ТТК и подтвердил соответствие СМК требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и ISO 9001:2008. СМК была внедрена в ТТК и сертифицирована на соответств

«Синтерра» прошла аудит СМК по стандарту ГОСТ Р ИСО 9001 Национальный оператор связи «Синтерра» объявила о получении сертификата соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Как отметили в «Синтерре», ISO 9001 — это международный стандарт серии

«Микротест» прошел аудит СМК по стандарту ГОСТ Р ИСО 9001 в очередной раз успешно прошла инспекционный аудит системы менеджмента качества (СМК) по стандарту ГОСТ Р ИСО 9001:2001. Орган сертификации систем менеджмента качества при Институте испытаний

СМК ВлГУ на платформе ARIS получила сертификат качества МК) позволила вузу успешно пройти сертификационный аудит на соответствие стандартам ISO 9001:2008 и ГОСТ Р ИСО 9001:2001. Стандарты серии ISO 9000 – «стандарты менеджмента качества» – предусмат

Подготовлена первая редакция проекта стандарта ГОСТ Р «Системы электронного документооборота» Компания «Электронные Офисные Системы» (ЭОС), в рамках Программы национальной стандартизации РФ на 2009 г., завершила работы по подготовке первой редакции проекта национального стандарта ГОСТ Р «Системы электронного документооборота. Взаимодействие систем автоматизации документационного обеспечения управления. Требования к электронным сообщениям». В стандарте описан алгоритм, п