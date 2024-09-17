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«СберМедИИ» подтвердила соответствие стандартам системы менеджмента качества

В «СберМедИИ» (входит в индустрию здоровья Сбербанка) разработана и внедрена система менеджмента качества (СМК). Компания прошла аудит и обновила сертификат на соответствие требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ ISO 13485-2017 применительно к разработке компьютерного программного обеспечения, которое является самостоятельным медицинским изделием с технологией искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители «СберМедИИ».

Сертификат выдан национальным органом по сертификации, зарегистрированным в системе Росаккредитации. После проведения независимого аудита установлено соответствие внедренной в компании «СберМедИИ» СМК требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ ISO 13485-2017.

Наличие действующей СМК у компании-производителя медицинских изделий – одно из обязательных требований нормативно-правового регулирования обращения медицинских изделий на территории России. Подавать на регистрацию медицинские изделия по третьему классу потенциального риска имеют право только компании, прошедшие сертификацию.

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Генеративный ИИ

Сергей Жданов, директор Центра индустрии здоровья Сбербанка: «Сертификат соответствия требованиям системы менеджмента качества показывает, что бизнес-процессы в «СберМедИИ» соответствуют всем необходимым нормативным требованиям. В компании разработано и внедрено руководство по качеству, приняты стандарты контроля закупок и выпускаемой продукции. Действующая СМК является показателем качества разрабатываемых ИИ-решений и формирует доверие к нашим продуктам на основе искусственного интеллекта со стороны врачебного сообщества, представителей системы здравоохранения и отраслевого регулятора».

Стандарт ISO 13485 — это международный отраслевой стандарт, разработанный Международной организацией по стандартизации (ISO) для содействия внедрению в системы менеджмента качества установленных требований, а также обеспечения глобального согласования надлежащих регулирующих требований к медицинским изделиям.

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