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ISO International Organization for Standardization Международная организация по стандартизации

ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации

СОБЫТИЯ


10.03.2026 Специалисты Bi.Zone прошли обучение по ISO/IEC 42001:2023

Эксперты Bi.Zone Consulting завершили обучение по ISO/IEC 42001:2023 — международному стандарту системы менеджмента искусственного интеллекта.

19.11.2025 «Лаборатория Касперского» подтвердила соответствие международному стандарту для систем управления безопасностью ISO/IEC 27001:2022

Система управления информационной безопасностью «Лаборатории Касперского» вновь успешно сертифицирована по международному стандарту ISO/IEC 27001:2022. Это наиболее распространённый стандарт в области информационной безопасности. Он обеспечивает систематический и структурированный подход к управлению и защите конфиденциальн
01.11.2025 Axenix прошла аудит на соответствие системы управления информационной безопасности стандарту ISO 27001

Консалтинговая технологическая компания Axenix прошла аудит на соответствие системы менеджмента информационной безопасности требованиям международного стандарта ISO 27001. Сертификация подтверждает, что процессы создания, внедрения и развития ИБ в компании соответствуют лучшим мировым практикам. Об этом CNews сообщили представители Axenix. ISO 2
28.10.2025 Infosecurity помогла Beeline Cloud получить международный сертификат ISO для защиты данных клиентов

ftline) успешно прошла сертификацию TÜV Austria и подтвердила соответствие международным стандартам ISO/IEC 27001:2022, ISO/IEC 27017:2015 и ISO/IEC 27018:2019. Полученный сертифи
24.09.2025 «Лаборатория Касперского» получила сертификат ISO 26262 на процесс разработки ПО для автомобильной индустрии

«Лаборатория Касперского» объявила о том, что первой в России получила сертификат соответствия ISO 26262 на процесс разработки ПО для автомобильной индустрии. Это подтверждает не только компетенции организации в области информзащиты, но и высокий уровень зрелости подходов к функционально
01.09.2025 Антивирусы в Windows массово помечают дистрибутивы Linux как вирусы и трояны

гулярной основе помечают образы ОС Linux как вредоносное ПО, пишет портал Neowin. Подобным образом они могут среагировать на совершенно любой образ абсолютно любого дистрибутива Linux, упакованного в ISO-файл. Антивирус может сработать даже на популярные дистрибутивы с широким сообществом, развивающиеся десятилетиями. Проблему выявили эксперты DistroWatch, популярного в мире Linux-технологи
04.08.2025 «Диасофт» поддержал формирование валютных платежей по стандарту ISO 20022 в новом MX-формате

Согласно планам международной системы SWIFT по переходу на стандарт ISO 20022, с 22 ноября 2025 г. для передачи платежных реквизитов банкам будет необходимо использовать сообщения формата МХ. Гибкость и структурированность данных, поддержка сложных транзакций,

22.07.2025 «Яндекс» стал первым в России обладателем международного сертификата ISO за ответственное развитие ИИ

сертификата Российская компания «Яндекс» стала первой ИТ-компанией в России, получившей сертификат ISO/IEC 42001, подтверждающий ответственный подход к разработке ИИ-технологий, об этом CNews

22.07.2025 По ГОСТу: «Газинформсервис» подтвердил соответствие системы менеджмента качества стандартам ISO и ГОСТ

Компания «Газинформсервис» успешно прошла независимый аудит, подтвердив соответствие системы менеджмента качества (СМК) международному стандарту ISO 9001:2015 и национальному стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Проверку проводила компания «Русский Регистр». Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервис». «Для нас прохождение независ
20.06.2025 Voxys подтвердил полное соответствие обновленному международному стандарту информационной безопасности ISO/IEC 27001:2022

годную процедуру подтверждения соответствия международному стандарту по информационной безопасности ISO/IEC 27001:2022. Повышение уровня информационной безопасности является одной из ключевых з
19.05.2025 «Яндекс 360» подтвердил и расширил международный сертификат безопасности ISO

«Яндекс 360» получил для своих сервисов сертификат соответствия стандарту ISO/IEC 27001:2022, который подтверждает, что процессы безопасности в компании работают в соответствии с международными стандартами безопасности. В 2025 г. «Яндекс 360» расширил список сервисов
29.04.2025 «Руцентр» получил сертификацию по усиленной защите конфиденциальных данных

Российская компания по управлению онлайн-активами «Руцентр» получила подтверждение о соответствии собственных ИТ-систем и внутренних процессов международным стандартам качества ISO. Об этом CNews сообщили представители «Рунити». Сертификат ISO/IEC 27001:2013 подтверждает, что «Руцентр» обеспечивает высокий уровень защищенности конфиденциальной информации от нес
14.04.2025 Beeline Cloud получил международные сертификаты ISO/IEC в области информационной безопасности

тветствие требованиям трех международных стандартов в сфере информационной безопасности и защиты данных. Об этом CNews сообщили представители «Билайн». Сертификация охватывает следующие стандарты: 1. ISO/IEC 27001:2022 «Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements». Сертификат соответствия подтверждает эффективность внед
13.03.2025 Облачная платформа VK Cloud в Казахстане успешно прошла сертификацию по требованиям ISO 27001, 27017, 27018, 27701

Облачная платформа VK Cloud успешно прошла сертификацию по стандартам ISO 27001, 27017, 27018 и 27701 со стороны независимого стороннего аудитора – аккредитованного органа по сертификации TÜV Austria. Об этом CNews сообщили представители VK. Соответствие этим ста
20.02.2025 «Рег.ру» подтвердила соответствие мировым стандартам кибербезопасности

Российская технологическая компания «Рег.ру» получила подтверждение о соответствии собственных ИТ-систем и внутренних процессов международным стандартам качества ISO. Сертификат качества ISO/IEC 27001:2013 показывает, что решения «Рег.ру» в области облачных технологий, хостинга и физической ИТ-инфраструктуры полностью отвечают требованиям в облас
20.02.2025 «Рег.ру» подтвердила соответствие мировым стандартам кибербезопасности

Российская технологическая компания «Рег.ру» получила подтверждение о соответствии собственных ИТ-систем и внутренних процессов международным стандартам качества ISO. Сертификат качества ISO/IEC 27001:2013 показывает, что решения «Рег.ру» в области облачных технологий, хостинга и физической ИТ-инфраструктуры полностью отвечают требованиям в облас
26.12.2024 Подтверждено соответствие системы менеджмента качества DataSpace требованиям международного стандарта ISO 9001:2015

Компания DataSpace, оператор коммерческих ЦОДов и поставщик облачных сервисов, объявила о подтверждении соответствия системы менеджмента качества организации требованиям международного стандарта ISO 9001:2015. Стандарт определяет современные тенденции управления качеством предоставляемых услуг, базируясь в том числе на применении процессного и риск-ориентированного подходов, управлении
17.09.2024 «СберМедИИ» подтвердила соответствие стандартам системы менеджмента качества

отраслевого регулятора». Стандарт ISO 13485 — это международный отраслевой стандарт, разработанный Международной организацией по стандартизации (ISO) для содействия внедрению в системы менеджм
31.07.2024 «Лаборатория Касперского» помогла разработать новый международный стандарт ISO для устройств интернета вещей

азработанный при участии экспертов департамента перспективных технологий «Лаборатории Касперского», Международной организации по стандартизации (International Organization for Standardization,

03.07.2024 Контакт-центр «Ростелекома» подтвердил соответствие международному стандарту ISO 18295

Крупнейшие площадки «Ростелеком Контакт-центра» (D/O: Digital Operator) успешно прошли ресертификационный аудит по российской версии стандарта ISO 18295. Эксперты Международного института сертификации контактных центров (МИСКЦ) оценивали площадки, обслуживающие госсегмент, коммерческое направление для населения и бизнеса, а также подд
27.02.2024 IXcellerate прошла проверку на информационную безопасность: компания сертифицирована по стандарту ISO/IEC 27001

соответствия своей системы менеджмента по информационной безопасности (ИБ) международному стандарту ISO/IEC 27001:2022. Аудитором выступил TÜV – один из самых известных сертифицирующих центров

29.01.2024 ГК Softline подтвердила соответствие международным стандартам ISO 27001/17/18

ансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, подтвердила соответствие международным стандартам по управлению информационной безопасностью ISO/IEC 27001:2013, 27017:2015, 27018:2019. Об этом CNews сообщили представители Softline. ISO/IEC 27001:2013 — международный стандарт, определяющий требования к системе управления инфор
18.12.2023 Bi.Zone получила сертификат соответствия обновленному стандарту ISO/IEC 27001:2022 

ного стандарта. В конце 2022 г/ Международная организация по стандартизации (ISO) обновила стандарт ISO/IEC 27001:2022 «Методы и средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента информаци
30.11.2023 Резидент «Сколково» получил сертификат на систему менеджмента качества по межгосударственному стандарту

Компания «К-скай», разработчик платформы Webiomed и резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), получила сертификат соответствия системы менеджмента качества стандарту ISO 13485-2017. Оценка качества продуктов компании позволит повысить доверие со стороны заказчиков. Об этом CNews сообщили представители «Сколково». Стандарт ГОСТ ISO 13485-2017 содержит
01.09.2023 «Рексофт» подтвердил сертификат соответствия системе менеджмента качества ISO 9001:2015

«Рексофт» (Reksoft) объявила об успешном прохождении инспекционного аудита системы менеджмента качества на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2015 и продлении имеющегося сертификата, который будет действовать до конца июля 2024 г. На протяжении более чем 20 лет «Рексофт» поддерживает строгую политику соответствия международн
03.04.2023 МТС подтвердила соответствие антикоррупционной комплаенс-системы стандарту ISO

МТС сообщила о подтверждении соответствия требованиям международного стандарта ISO 37001:2016 с областью применения «Система управления противодействием коррупции». Проведенный в начале 2023 года международным органом по сертификации систем менеджмента CERT International

15.12.2022 «Яндекс» получил европейский сертификат на обработку персональных данных

Сертификат на три года Австрийский регулятор TÜV Austria CERT GmbH выдал Yandex Cloud сертификат соответствия стандарту ISO 27701, сообщается на сайте компании. Документ означает, что провайдер защищает персональные данные клиентов и использует их законно. По стандарту ISO 27701 в Австрии сертифицировали

14.12.2022 Yandex Cloud подтвердила высокий уровень надежности хранения и обработки персональных данных

Облачная платформа Yandex Cloud получила сертификат соответствия стандарту ISO 27701. Документ подтверждает, что провайдер выполняет международные требования по защите персональных данных. В рамках сертификации проверяется, как компания защищает и передает данные клие
29.11.2022 «Диасофт» поможет банкам перейти на современный стандарт обмена платежными сообщениями ISO 20022

«Диасофт» выпустила новый программный продукт «Обмен платежными сообщениями формата ISO 20022», позволяющий перейти на современный стандарт обмена платежными сообщениями. Он обеспечивает работу с сообщениями разных форматов и версий, автоматически выполняя преобразование данны
22.06.2022 Обмен сообщениями по стандарту ISO 20022 доступен банкам Казахстана

, реализовала в своей АБС RS-Bank V.6 требования Национального Банка Республики Казахстан к кредитным организациям по обеспечению обмена финансовыми сообщениями в форматах, разработанных по стандарту ISO 20022. В настоящее время ведется проект по внедрению новой функциональности в одном из банков Казахстана, а с начала 2023 г., как того требует законодательство страны, она будет введена в п
22.02.2022 Dataline получила сертификаты безопасности ISO/IEC 27017:2015 и ISO/IEC 27018:2019

Облачный провайдер Dataline получил сертификаты соответствия международным стандартам безопасности данных в облаке ISO 27017:2015 и ISO 27018:2019. Стандарт ISO 27017:2015 регламентирует безопасность предоставления облачных сервисов провайдером. В процессе сертификации по данному стандарту учи
16.02.2022 «Диалогнаука» подготовила первую АЭС Турции к прохождению аудита на соответствие стандарту ISO/IEC 27001:2013

ния информационной безопасностью (СУИБ) Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi в соответствие с требованиями ISO/IEC 27001:2013. Заказчиком услуг выступила первая на средиземноморском побережье Турции а
30.07.2021 Varonis подтвердила соответствие стандарту ISO 27701

Varonis прошла сертификацию ISO/IEC 27701:2019 (ISO 27701) после независимого аудита. Аккредитация демонстрирует соответствие Varonis мировым стандартам конфиденциальности, в том числе общему регламенту ЕС по защит
29.06.2021 Услуги аудита и консалтинга Group-IB сертифицированы Британским институтом стандартов

отвращении кибератак и расследовании высокотехнологичных преступлений, успешно прошла сертификацию процесса оказания услуг аудита и консалтинга по международному стандарту информационной безопасности ISO 27001 и стандарту системы менеджмента качества ISO 9001. Сертификаты, выданные Британским институтом стандартов (BSI), подтверждают зрелость процессов контроля качества оказываемых у
24.05.2021 Контакт-центры «Ростелекома» получили сертификат качества международного образца ISO

е по сертификации первой линий контакт-центра сегмента B2B компании «Ростелеком» и подтвердил соответствие процессов управления контакт-центрами международным стандартам качества. Сертификат качества ISO 18295:2017 получили контакт-центры B2B всех макрорегиональных филиалов «Ростелекома» в Екатеринбурге, Кирове, Липецке, Омске, Ростове-на-Дону и Череповце. Наличие сертификата у компании — г
28.04.2021 Как проверить надежность облачного провайдера: смотрим на ISO 27001, PCI DSS 3.2 и Tier

данных и сейчас заставляет многих отказываться от услуг Cloud-сервисов. Ниже рассмотрены основные сертификаты, подтверждающие надежность облачных провайдеров. Узнать, у кого из провайдеров IaaS есть ISO 27001 и PCI DSS 3.2 Сертификат ISO 27001 Под ISO 27001 понимают международный стандарт защиты данных. В первую очередь им установлен ряд требований к Системе Менеджмента Инфор
25.03.2021 ЦОД Linxdatacenter получил сертификацию ISO 22301:2019 с помощью AR и смарт-очков

Дата-центр компании Linxdatacenter в Санкт-Петербурге прошел сертификацию BSI на соответствие требованиям международного стандарта ISO 22301:2019 в удаленном режиме. ЦОД Linxdatacenter стал первым дата-центром в России, сертифицированным международной компанией-аудитором BSI по стандарту ISO 22301:2019. Особенностью
17.02.2021 Компания «Кворум» объявила о включении компонента «Обработка финансовых сообщений стандарта ISO 20022» в реестр российского ПО

Компания «Кворум» сообщает о включении компонента «Обработка финансовых сообщений стандарта ISO 20022» программного продукта «EDSmart. Система защищенного документооборота клиента Банка России» в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (Прик
07.12.2020 «Ростелеком контакт-центр» подтвердил соответствие международным стандартам ИБ

«Ростелеком контакт-центр» объявил о прохождении ежегодного аудита, по итогам которого был продлен сертификат ISO 27001. Для клиентов и партнеров «Ростелеком контакт-центра» — это дополнительные гарантии, что все обрабатываемые данные находятся под надежной защитой. Надзорный аудит в «Ростелеком контак
06.10.2020 Компания «Кворум». Альбом ISO20022 для Платежной системы Банка России. Новые возможности модуля EDSmart

Компания «Кворум» объявляет о выпуске нового компонента «Обработка финансовых сообщений стандарта ISO 20022» программного продукта «EDSmart. Система защищенного документооборота клиента Банка России». Модуль EDSmart предназначен для обеспечения защищенного информационного обмена электронным

Публикаций - 1520, упоминаний - 1809

ISO и организации, системы, технологии, персоны:

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Linux Foundation - Free Standards Group 206 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 4
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 4
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 4
Ассоциация специалистов по сертификации 7 4
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 4
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 3
OWASP - Open Web Application Security Project 146 3
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 3
ICCCI - International Contact Center Certification Institute - МИСКЦ - Международный институт сертификации контактных центров 10 3
OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards 22 3
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 2
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 2
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
CSA - Cloud Security Alliance 14 2
Greenpeace - Гринпис 130 2
IPMA - International Project Management Association - Международная ассоциация управления проектами 11 2
Силиконовая Тайга АРПО - Silicon Taiga - Альянс Разработчиков Программного Обеспечения 18 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 2
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 2
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 2
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 531
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 463
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 392
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 391
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 391
Фотокамеры - Объектив - Lens 1432 372
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 333
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 317
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2011 312
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1114 307
Видоискатель - визир - Viewfinder - visor 748 297
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 291
ISO 200, 400, 1600, 6400 - Чувствительность фотоматериала - Светочувствительность цифровых камер - Photosensitivity 542 290
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 283
RAW - Формат цифровых файлов изображения 606 249
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 249
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 234
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 229
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 218
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 207
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 203
Карты памяти - Запоминающее устройство 2314 195
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 181
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 180
Фотокамеры - Баланс белого - White Balance 451 173
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 173
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 814 172
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 935 172
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 163
Стандартизация - Standardization 2339 157
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 941 152
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 146
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 139
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 138
ISO/IEC 27001 - ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 418 138
Электроника - APS-C CMOS - Advanced Photo System type-C - формат сенсора цифровых фотоаппаратов 235 136
Контрастность 3042 129
Фотокамеры - Цифровой зум - ультразум - масштабирование изображения - апскейлинг, upscaling - даунскейлинг, downscaling 474 129
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 128
Фотокамеры - Беззеркальный фотоаппарат - Беззеркалка - Mirrorless Camera 255 128
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 288 141
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 255 129
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 112
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 95
Canon DIGIC - серия процессоров 199 93
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 316 84
Microsoft Windows 16882 84
Microsoft Windows 2000 8678 82
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 80
Canon EOS M Mark - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 140 78
Google Android 15243 77
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 68
Sony Electronics Alpha - Sony α - серия цифровых фотоаппаратов 122 67
Linux OS 11533 63
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 52
Nikon Expeed 63 48
Microsoft Office Open XML - Microsoft OOXML 129 46
Microsoft Office 4170 46
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 45
Nikon NIKKOR - серия фотообъективов 114 45
Fujifilm FinePix 107 40
Sony Electronics Alpha NEX - Sony α NEX - серия цифровых фотоаппаратов 85 40
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 38
Canon Digital IXUS 86 36
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 32
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 31
Sony BIONZ - процессор обработки изображений 62 31
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 30
Samsung Galaxy NX - гибридная беззеркальная камера со сменными объективами 56 29
Olympus xD-Picture Card 122 29
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 29
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 29
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 417 28
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 646 28
Nikon 1 - Nikon One - серия цифровых беззеркальных камер 45 28
Google YouTube - Видеохостинг 3002 28
Apple iOS 8583 28
Apple iPhone 6 4861 27
Adobe Photoshop 804 27
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Pentax K 51 27
Газаров Артур 77 49
Лаптева Марина 114 32
Гордеева Анна 36 30
Принцевская Людмила 34 15
Музалев Дмитрий 13 12
Уткин Никита 40 9
Шалаев Антон 26 7
Виноградов Александр 65 7
Гирко Валерий 6 6
Шульгинов Роман 15 5
Лукацкий Алексей 140 5
Храмцовская Наталья 48 5
Бровкин Дмитрий 55 5
Повалко Александр 36 4
Лебедев Георгий 57 4
Степаненко Василий 49 4
Горобец Наталья 5 4
Разуваев Владимир 18 4
Плюснин Андрей 4 4
Журило Сергей 8 4
Самойлов Юрий 75 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
Панченко Иван 197 3
Шилов Сергей 99 3
Гарбук Сергей 18 3
Бондаренко Александр 39 3
Лазаренко Дмитрий 108 3
Савельев Михаил 44 3
Шпак Василий 279 3
Шершульский Владислав 22 3
Кирьянова Александра 169 3
Башлыков Михаил 23 3
Калинин Денис 70 3
Чирков Тарас 13 3
Сердюк Виктор 47 3
Поляков Александр 54 3
Демидов Михаил 134 3
Шалманов Сергей 202 3
Сергеев Иван 74 3
Трифаленков Илья 17 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 573
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 170
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 165
Европа 24964 142
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 106
Япония 13807 90
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 70
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 66
Германия - Федеративная Республика 13221 64
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 60
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 46
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 30
Южная Корея - Республика 7052 30
Франция - Французская Республика 8177 25
Солнечная система - Solar system 2569 25
Земля - планета Солнечной системы 10865 24
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 22
Азия - Азиатский регион 5920 19
Индия - Bharat 5869 19
Казахстан - Республика 6048 18
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 16
Европа Восточная 3138 16
Беларусь - Белоруссия 6289 15
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 14
Канада 5081 14
Бразилия - Федеративная Республика 2520 13
Великобритания - Лондон 2432 13
Украина 7928 13
Нидерланды 3746 13
Германия - Берлин 732 11
Швеция - Королевство 3782 11
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 11
ЮАР - Южно-Африканская Республика 594 10
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 10
Израиль 2856 9
Африка - Африканский регион 3641 8
Ближний Восток 3154 8
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 8
Европа Западная 1496 8
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 190
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 168
Ergonomics - Эргономика 1755 164
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 156
Видеокамера - Видеосъёмка 720 144
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 117
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 318 117
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 112
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 108
Аудит - аудиторский услуги 1265 87
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 83
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 77
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 77
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 77
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 66
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 62
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 60
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 55
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 55
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1164 53
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 53
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 53
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 47
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 43
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 43
Дневной свет - Дневное освещение 146 40
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 39
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 38
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 38
Английский язык 7030 37
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 36
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 35
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 34
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 34
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 34
Фотокамеры - эффект красных глаз 113 30
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 28
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 28
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 28
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 27
CNews - ZOOM.CNews 1866 105
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 9
Groklaw 20 8
Pocket-Lint 71 4
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 4
Wikipedia - Википедия 650 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 4
ZDnet 663 3
BleepingComputer - Издание 458 3
Engadget - Блог о технологиях 429 3
N+1 - Издание 188 3
DxOMark - Издание 36 3
Ars Technica 450 3
The Verge - Издание 619 3
Forbes - Форбс 1002 3
The Register - The Register Hardware 1784 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
Ведомости 1466 2
Neowin 217 2
Newsbytes News Network 379 2
cw360 84 2
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 2
DistroWatch 13 2
Finestreet Media Group - Файнстрит ИД 9 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
NYT - The New York Times 1100 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
The Guardian - Британская газета 406 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
DigiTimes - Издание 1331 1
PhoneArena 75 1
9to5Google 60 1
GSM Arena 78 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
Digital Trends - Издание 35 1
Linux Journal 7 1
Liliputing 76 1
PC Magazine - PCMag 104 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 63 1
ComNews - Медиа-бизнес 142 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 44
Gartner - Гартнер 3658 18
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 16
IDC - International Data Corporation 4975 14
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 8
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 6
Forrester Research 834 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 3
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 2
Huawei RRI - Huawei Russian Research Institute 10 2
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 2
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 2
CNews Рынок ИТ-услуг 171 2
Gartner - Dataquest 353 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 2
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
ABI Research 236 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 1
IAOP Global Outsourcing 100 18 1
Microsoft Research 144 1
Discovery Research Group 22 1
AV-Test Institute 41 1
HFS Research 49 1
S&P Global Inc - S&P Global Market Intelligence - McGraw Hill Financial - McGraw–Hill Companies 19 1
S&P 500 565 1
CNews Мишень 186 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
AV-Comparatives 28 1
Tagline - Тэглайн 30 1
PAC - Pierre Audoin Consultants 21 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
Moody's Investors Service 136 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 1
Coleman Parkes 11 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 11
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 10
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 8
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 7
РАН - Российская академия наук 2122 6
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 4
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 3
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 3
CMU SEI - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - Институт программной инженерии Карнеги-Меллон - Carnegie Mellon School of Computer Science - Carnegie Mellon Robotics Academy 35 3
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 3
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоэлектроники 14 3
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 3
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 2
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 2
UQAM - Université du Québec à Montréal - Университет Квебека 3 2
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 2
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 2
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 2
СФУ - Сибирский федеральный университет 99 2
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 2
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 2
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения 24 2
Chongqing University of Posts and Telecommunications - Чунцинский университет почты и телекоммуникаций - Университет почтовой и телекоммуникационной связи Чунцин 5 2
ВлГУ - Владимирский Государственный Университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых - МИ ВлГУ - Муромский институт ВлГУ 14 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
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Гайдаровский форум 9 1
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