ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации

Специалисты Bi.Zone прошли обучение по ISO/IEC 42001:2023 Эксперты Bi.Zone Consulting завершили обучение по ISO/IEC 42001:2023 — международному стандарту системы менеджмента искусственного интеллекта.

«Лаборатория Касперского» подтвердила соответствие международному стандарту для систем управления безопасностью ISO/IEC 27001:2022 Система управления информационной безопасностью «Лаборатории Касперского» вновь успешно сертифицирована по международному стандарту ISO/IEC 27001:2022. Это наиболее распространённый стандарт в области информационной безопасности. Он обеспечивает систематический и структурированный подход к управлению и защите конфиденциальн

Axenix прошла аудит на соответствие системы управления информационной безопасности стандарту ISO 27001 Консалтинговая технологическая компания Axenix прошла аудит на соответствие системы менеджмента информационной безопасности требованиям международного стандарта ISO 27001. Сертификация подтверждает, что процессы создания, внедрения и развития ИБ в компании соответствуют лучшим мировым практикам. Об этом CNews сообщили представители Axenix. ISO 2

Infosecurity помогла Beeline Cloud получить международный сертификат ISO для защиты данных клиентов ftline) успешно прошла сертификацию TÜV Austria и подтвердила соответствие международным стандартам ISO/IEC 27001:2022, ISO/IEC 27017:2015 и ISO/IEC 27018:2019. Полученный сертифи

«Лаборатория Касперского» получила сертификат ISO 26262 на процесс разработки ПО для автомобильной индустрии «Лаборатория Касперского» объявила о том, что первой в России получила сертификат соответствия ISO 26262 на процесс разработки ПО для автомобильной индустрии. Это подтверждает не только компетенции организации в области информзащиты, но и высокий уровень зрелости подходов к функционально

Антивирусы в Windows массово помечают дистрибутивы Linux как вирусы и трояны гулярной основе помечают образы ОС Linux как вредоносное ПО, пишет портал Neowin. Подобным образом они могут среагировать на совершенно любой образ абсолютно любого дистрибутива Linux, упакованного в ISO-файл. Антивирус может сработать даже на популярные дистрибутивы с широким сообществом, развивающиеся десятилетиями. Проблему выявили эксперты DistroWatch, популярного в мире Linux-технологи

«Диасофт» поддержал формирование валютных платежей по стандарту ISO 20022 в новом MX-формате Согласно планам международной системы SWIFT по переходу на стандарт ISO 20022, с 22 ноября 2025 г. для передачи платежных реквизитов банкам будет необходимо использовать сообщения формата МХ. Гибкость и структурированность данных, поддержка сложных транзакций,

«Яндекс» стал первым в России обладателем международного сертификата ISO за ответственное развитие ИИ сертификата Российская компания «Яндекс» стала первой ИТ-компанией в России, получившей сертификат ISO/IEC 42001, подтверждающий ответственный подход к разработке ИИ-технологий, об этом CNews

По ГОСТу: «Газинформсервис» подтвердил соответствие системы менеджмента качества стандартам ISO и ГОСТ Компания «Газинформсервис» успешно прошла независимый аудит, подтвердив соответствие системы менеджмента качества (СМК) международному стандарту ISO 9001:2015 и национальному стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Проверку проводила компания «Русский Регистр». Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервис». «Для нас прохождение независ

Voxys подтвердил полное соответствие обновленному международному стандарту информационной безопасности ISO/IEC 27001:2022 годную процедуру подтверждения соответствия международному стандарту по информационной безопасности ISO/IEC 27001:2022. Повышение уровня информационной безопасности является одной из ключевых з

«Яндекс 360» подтвердил и расширил международный сертификат безопасности ISO «Яндекс 360» получил для своих сервисов сертификат соответствия стандарту ISO/IEC 27001:2022, который подтверждает, что процессы безопасности в компании работают в соответствии с международными стандартами безопасности. В 2025 г. «Яндекс 360» расширил список сервисов

«Руцентр» получил сертификацию по усиленной защите конфиденциальных данных Российская компания по управлению онлайн-активами «Руцентр» получила подтверждение о соответствии собственных ИТ-систем и внутренних процессов международным стандартам качества ISO. Об этом CNews сообщили представители «Рунити». Сертификат ISO/IEC 27001:2013 подтверждает, что «Руцентр» обеспечивает высокий уровень защищенности конфиденциальной информации от нес

Beeline Cloud получил международные сертификаты ISO/IEC в области информационной безопасности тветствие требованиям трех международных стандартов в сфере информационной безопасности и защиты данных. Об этом CNews сообщили представители «Билайн». Сертификация охватывает следующие стандарты: 1. ISO/IEC 27001:2022 «Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements». Сертификат соответствия подтверждает эффективность внед

Облачная платформа VK Cloud в Казахстане успешно прошла сертификацию по требованиям ISO 27001, 27017, 27018, 27701 Облачная платформа VK Cloud успешно прошла сертификацию по стандартам ISO 27001, 27017, 27018 и 27701 со стороны независимого стороннего аудитора – аккредитованного органа по сертификации TÜV Austria. Об этом CNews сообщили представители VK. Соответствие этим ста

«Рег.ру» подтвердила соответствие мировым стандартам кибербезопасности Российская технологическая компания «Рег.ру» получила подтверждение о соответствии собственных ИТ-систем и внутренних процессов международным стандартам качества ISO. Сертификат качества ISO/IEC 27001:2013 показывает, что решения «Рег.ру» в области облачных технологий, хостинга и физической ИТ-инфраструктуры полностью отвечают требованиям в облас

«Рег.ру» подтвердила соответствие мировым стандартам кибербезопасности Российская технологическая компания «Рег.ру» получила подтверждение о соответствии собственных ИТ-систем и внутренних процессов международным стандартам качества ISO. Сертификат качества ISO/IEC 27001:2013 показывает, что решения «Рег.ру» в области облачных технологий, хостинга и физической ИТ-инфраструктуры полностью отвечают требованиям в облас

Подтверждено соответствие системы менеджмента качества DataSpace требованиям международного стандарта ISO 9001:2015 Компания DataSpace, оператор коммерческих ЦОДов и поставщик облачных сервисов, объявила о подтверждении соответствия системы менеджмента качества организации требованиям международного стандарта ISO 9001:2015. Стандарт определяет современные тенденции управления качеством предоставляемых услуг, базируясь в том числе на применении процессного и риск-ориентированного подходов, управлении

«СберМедИИ» подтвердила соответствие стандартам системы менеджмента качества отраслевого регулятора». Стандарт ISO 13485 — это международный отраслевой стандарт, разработанный Международной организацией по стандартизации (ISO) для содействия внедрению в системы менеджм

«Лаборатория Касперского» помогла разработать новый международный стандарт ISO для устройств интернета вещей азработанный при участии экспертов департамента перспективных технологий «Лаборатории Касперского», Международной организации по стандартизации (International Organization for Standardization,

Контакт-центр «Ростелекома» подтвердил соответствие международному стандарту ISO 18295 Крупнейшие площадки «Ростелеком Контакт-центра» (D/O: Digital Operator) успешно прошли ресертификационный аудит по российской версии стандарта ISO 18295. Эксперты Международного института сертификации контактных центров (МИСКЦ) оценивали площадки, обслуживающие госсегмент, коммерческое направление для населения и бизнеса, а также подд

IXcellerate прошла проверку на информационную безопасность: компания сертифицирована по стандарту ISO/IEC 27001 соответствия своей системы менеджмента по информационной безопасности (ИБ) международному стандарту ISO/IEC 27001:2022. Аудитором выступил TÜV – один из самых известных сертифицирующих центров

ГК Softline подтвердила соответствие международным стандартам ISO 27001/17/18 ансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, подтвердила соответствие международным стандартам по управлению информационной безопасностью ISO/IEC 27001:2013, 27017:2015, 27018:2019. Об этом CNews сообщили представители Softline. ISO/IEC 27001:2013 — международный стандарт, определяющий требования к системе управления инфор

Bi.Zone получила сертификат соответствия обновленному стандарту ISO/IEC 27001:2022 ного стандарта. В конце 2022 г/ Международная организация по стандартизации (ISO) обновила стандарт ISO/IEC 27001:2022 «Методы и средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента информаци

Резидент «Сколково» получил сертификат на систему менеджмента качества по межгосударственному стандарту Компания «К-скай», разработчик платформы Webiomed и резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), получила сертификат соответствия системы менеджмента качества стандарту ISO 13485-2017. Оценка качества продуктов компании позволит повысить доверие со стороны заказчиков. Об этом CNews сообщили представители «Сколково». Стандарт ГОСТ ISO 13485-2017 содержит

«Рексофт» подтвердил сертификат соответствия системе менеджмента качества ISO 9001:2015 «Рексофт» (Reksoft) объявила об успешном прохождении инспекционного аудита системы менеджмента качества на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2015 и продлении имеющегося сертификата, который будет действовать до конца июля 2024 г. На протяжении более чем 20 лет «Рексофт» поддерживает строгую политику соответствия международн

МТС подтвердила соответствие антикоррупционной комплаенс-системы стандарту ISO МТС сообщила о подтверждении соответствия требованиям международного стандарта ISO 37001:2016 с областью применения «Система управления противодействием коррупции». Проведенный в начале 2023 года международным органом по сертификации систем менеджмента CERT International

«Яндекс» получил европейский сертификат на обработку персональных данных Сертификат на три года Австрийский регулятор TÜV Austria CERT GmbH выдал Yandex Cloud сертификат соответствия стандарту ISO 27701, сообщается на сайте компании. Документ означает, что провайдер защищает персональные данные клиентов и использует их законно. По стандарту ISO 27701 в Австрии сертифицировали

Yandex Cloud подтвердила высокий уровень надежности хранения и обработки персональных данных Облачная платформа Yandex Cloud получила сертификат соответствия стандарту ISO 27701. Документ подтверждает, что провайдер выполняет международные требования по защите персональных данных. В рамках сертификации проверяется, как компания защищает и передает данные клие

«Диасофт» поможет банкам перейти на современный стандарт обмена платежными сообщениями ISO 20022 «Диасофт» выпустила новый программный продукт «Обмен платежными сообщениями формата ISO 20022», позволяющий перейти на современный стандарт обмена платежными сообщениями. Он обеспечивает работу с сообщениями разных форматов и версий, автоматически выполняя преобразование данны

Обмен сообщениями по стандарту ISO 20022 доступен банкам Казахстана , реализовала в своей АБС RS-Bank V.6 требования Национального Банка Республики Казахстан к кредитным организациям по обеспечению обмена финансовыми сообщениями в форматах, разработанных по стандарту ISO 20022. В настоящее время ведется проект по внедрению новой функциональности в одном из банков Казахстана, а с начала 2023 г., как того требует законодательство страны, она будет введена в п

Dataline получила сертификаты безопасности ISO/IEC 27017:2015 и ISO/IEC 27018:2019 Облачный провайдер Dataline получил сертификаты соответствия международным стандартам безопасности данных в облаке ISO 27017:2015 и ISO 27018:2019. Стандарт ISO 27017:2015 регламентирует безопасность предоставления облачных сервисов провайдером. В процессе сертификации по данному стандарту учи

«Диалогнаука» подготовила первую АЭС Турции к прохождению аудита на соответствие стандарту ISO/IEC 27001:2013 ния информационной безопасностью (СУИБ) Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi в соответствие с требованиями ISO/IEC 27001:2013. Заказчиком услуг выступила первая на средиземноморском побережье Турции а

Varonis подтвердила соответствие стандарту ISO 27701 Varonis прошла сертификацию ISO/IEC 27701:2019 (ISO 27701) после независимого аудита. Аккредитация демонстрирует соответствие Varonis мировым стандартам конфиденциальности, в том числе общему регламенту ЕС по защит

Услуги аудита и консалтинга Group-IB сертифицированы Британским институтом стандартов отвращении кибератак и расследовании высокотехнологичных преступлений, успешно прошла сертификацию процесса оказания услуг аудита и консалтинга по международному стандарту информационной безопасности ISO 27001 и стандарту системы менеджмента качества ISO 9001. Сертификаты, выданные Британским институтом стандартов (BSI), подтверждают зрелость процессов контроля качества оказываемых у

Контакт-центры «Ростелекома» получили сертификат качества международного образца ISO е по сертификации первой линий контакт-центра сегмента B2B компании «Ростелеком» и подтвердил соответствие процессов управления контакт-центрами международным стандартам качества. Сертификат качества ISO 18295:2017 получили контакт-центры B2B всех макрорегиональных филиалов «Ростелекома» в Екатеринбурге, Кирове, Липецке, Омске, Ростове-на-Дону и Череповце. Наличие сертификата у компании — г

Как проверить надежность облачного провайдера: смотрим на ISO 27001, PCI DSS 3.2 и Tier данных и сейчас заставляет многих отказываться от услуг Cloud-сервисов. Ниже рассмотрены основные сертификаты, подтверждающие надежность облачных провайдеров. Узнать, у кого из провайдеров IaaS есть ISO 27001 и PCI DSS 3.2 Сертификат ISO 27001 Под ISO 27001 понимают международный стандарт защиты данных. В первую очередь им установлен ряд требований к Системе Менеджмента Инфор

ЦОД Linxdatacenter получил сертификацию ISO 22301:2019 с помощью AR и смарт-очков Дата-центр компании Linxdatacenter в Санкт-Петербурге прошел сертификацию BSI на соответствие требованиям международного стандарта ISO 22301:2019 в удаленном режиме. ЦОД Linxdatacenter стал первым дата-центром в России, сертифицированным международной компанией-аудитором BSI по стандарту ISO 22301:2019. Особенностью

Компания «Кворум» объявила о включении компонента «Обработка финансовых сообщений стандарта ISO 20022» в реестр российского ПО Компания «Кворум» сообщает о включении компонента «Обработка финансовых сообщений стандарта ISO 20022» программного продукта «EDSmart. Система защищенного документооборота клиента Банка России» в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (Прик

«Ростелеком контакт-центр» подтвердил соответствие международным стандартам ИБ «Ростелеком контакт-центр» объявил о прохождении ежегодного аудита, по итогам которого был продлен сертификат ISO 27001. Для клиентов и партнеров «Ростелеком контакт-центра» — это дополнительные гарантии, что все обрабатываемые данные находятся под надежной защитой. Надзорный аудит в «Ростелеком контак