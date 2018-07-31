Индексная книга CNews*
Фотокамеры Цифровой зум ультразум масштабирование изображения апскейлинг, upscaling даунскейлинг, downscaling
Публикаций - 379, упоминаний - 468
Фотокамеры упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Газаров Артур 77 23
|Ксенин Алекс 311 16
|Лаптева Марина 114 9
|Бровкин Дмитрий 56 9
|Принцевская Людмила 34 8
|Гордеева Анна 36 6
|Виноградов Александр 50 4
|Клинаичев Андрей 33 4
|Набоков Сергей 28 4
|Музалев Дмитрий 13 4
|Бушуева Светлана 8 4
|Ширшов Павел 76 3
|Наумов Станислав 27 3
|Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 82 2
|Борушевский Денис 36 2
|Константинов Константин 32 2
|Никитин Николай 20 2
|Сергеев Иван 74 2
|Мамонтова Евгения 6 2
|Граф Аркадий 25 2
|Филатов Андрей 108 2
|Jobs Steve - Джобс Стив 1000 2
|Волошин Олег 5 1
|Адров Дмитрий 34 1
|Семенов Александр 96 1
|Урусов Александр 17 1
|Иванов Александр 91 1
|Евстигнеев Денис 10 1
|Лю Юлия 6 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 363 1
|Овсянников Денис 23 1
|Яновский Кирилл 5 1
|Баева Светлана 3 1
|Пан Иннокентий 3 1
|Forstall Scott - Форстолл Скотт 38 1
|Брылев Дмитрий 2 1
|Никитков Михаил 1 1
|Шведова Катерина 1 1
|Головин Даниил 34 1
|Демидов Михаил 133 1
|CNews - ZOOM.CNews 1757 47
|91Mobiles 1686 10
|DxOMark - Издание 36 4
|Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 247 3
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1244 2
|GSM Arena 65 2
|Electronista 166 2
|NDTV.com 3 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5764 1
|Times 643 1
|Korea Times 129 1
|Commercial Times 93 1
|Silicon 508 1
|MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 1
|Чудо техники 60 1
|DigiTimes - Издание 1292 1
|Wired - Издание 225 1
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1179 1
|500 Startups 14231 47
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 7403 6
|GfK Rus - ГФК-Русь 206 1
|Strategy Analytics 283 1
|Fortune Global 100 139 1
|IHS iSuppli 397 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1210574, в очереди разбора - 893564.
Создано именных указателей - 105447.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1210574, в очереди разбора - 893564.
Создано именных указателей - 105447.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.