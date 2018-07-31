Canon представила новый карманный ультразум Canon представила новый ультразум PowerShot SX740 HS с сорокакратным диапазоном фокусных расстояний встроенной оптики. Диапазон эквивалентных фокусных расстояний Canon PowerShot SX740 HS охватывает от 24 до 960 миллим

Обзор Canon PowerShot G3X: универсальный спутник в путешествии ь составляет 1’’, что соответствует размерам сенсора у Sony RX100 (всех поколений), Sony RX10 (этот ультразум — главный конкурент G3X) и беззеркальной системы Nikon 1. При этом одного взгляда н

Ультразумы метят в сектор премиум-камер В серии премиальных компактов Canon PowerShot GX случилось пополнение - PowerShot G3 X. Новый аппарат относится к классу ультразумов. Привычная для премиальных компактов большая матрица типоразмера 1’’ с разрешением 20 мегапикселей совмещена в Canon PowerShot G3 X с несменным трансфокальным объективом 24-600 милл

В поисках идеального ультразума: выбор ZOOM ратностью от 20x не имеют никакой защиты корпуса. Упомянутое исключение - Fujifilm FinePix S1. Этот ультразум с диапазоном фокусных расстояний от 24 до 1200 миллиметров ЭФР создан с использован

Обзор ультразума Sony Cyber-Shot RX10: скальпель или мясницкий топор? му краю корпуса. Хотя, это дело привычки и теоретически можно натренироваться под любую эргономику. Ультразум Sony Cyber-shot RX10 имеет еще одно общее с DSLR решение — отдельный отсек для карт

Nikon представил новую флагманскую камеру и ультразум с 60-кратным объективом. ФОТО Компания Nikon обновила линейку компактных фотокамер, представив новую флагманскую модель Coolpix S9700 (пришедшую на смену S9500), новую модель с увеличенным сенсором Coolpix P340 (сменила P330), ультразумы Coolpix P600 и P530 и защищенную камеру AW120. Наибольший интерес представляют модели Coolpix S9700, Coolpix P340 и Coolpix P600. Coolpix S9700 получила более мощный объектив - с 30-

Sony: я уменьшила ультразум! Компания Sony представила самый компактный и лёгкий в мире фотоаппарат-ультразум Sony Cybershot DSC-WX300. Размер корпуса Sony Cybershot DSC-WX300 составляет всего 9,6 на 5,5 и на 2,6 сантиметра. Масса без флэш-карты равна 139 граммам. При столь скромных габаритах

Panasonic представил 9 новых фотокамер Lumix включая ультратонкую модель Lumix DMC-XS1, три компактных ультразума TZ40, TZ35, SZ9 и стандартный ультразум LZ30. Panasonic Lumix DMC-XS1 оснащена 16,1-МП сенсором 1/2.33, широкоугольным 5-кр

Новые камеры Olympus: защита, ультразум и четкие снимки овила модельный ряд цифровых компактных фотокамер, представив 6 новинок: три защищенные камеры, два ультразума и топовую модель с инновационной системой стабилизации. Система стабилизации Olymp

Panasonic представил 5 новых камер Lumix, включая 20-кратный «ультразум» Корпорация Panasonic представила 5 новый компактных фотокамер Lumix линейки 2012 г., включая модель Panasonic Lumix DMC-TZ30, которая возглавила анонс. DMC-TZ30 - это компактный «ультразум». Камера оснащена объективом Leica с 20-кратным увеличением. Она достаточно мала, чтобы поместиться в карман, и при этом является самой компактной камерой с 20-кратным зумом на рынке,

Panasonic представил новый «ультразум» и камеру с Wi-Fi Вслед за Canon, Sony и Nikon обновление модельного ряда провела компания Panasonic. Анонс лаконичен - он включает всего две модели. Panasonic Lumix DMC-FZ150 - ультразум с 24-кратным трансфокатором и поддержкой видеосъемки в формате Full HD со скоростью 60 кадров в секунду. Возглавляющая линейку FZ, новая модель идет на смену прошлогодней FZ100. С обн

Olympus анонсировала новый топовый ультразум в камере, которая поможет получить захватывающие широкоугольные снимки. Для этого нужно просто вести камеру горизонтально, и она автоматически объединит три кадра. Olympus анонсировала новый топовый ультразум Камера подключается по HDMI к телевизору, поддерживает карты памяти Eye-Fi, позволяющие передавать снимки с помощью беспроводных технологий.

Panasonic показала топовый ультразум раллельной съемки 3.5-мегапиксельных фотографий в процессе записи видео. Panasonic показала топовый ультразум Ультразум появится в продаже в следующем месяце за 400 долларов.

Olympus представила два ультракомпакта-ультразума Olympus представила два новых ультразума в ультракомпактном корпусе. Модель SZ-30MR оснащена 24-кратным широкоугольным зумом (25-600 мм) и предлагает одновременную съемку HD-видео и фотографий с разрешением 16 мегапикселей,

Первый взгляд на новый Sony Cyber-shot: лучший ультразум компакту, чей зум лежит в пределах кратности от 15 до 30. Одной же из первых в этом году свой новый ультразум анонсировала компания Sony, объявив о выходе в апреле камеры Sony Cyber-shot DSC-HX

Nikon представил 6 компактов и 3 ультразума. ФОТО К новым компактным фотокамерам Nikon относятся следующие модели: S2500, L23, S3100, S4100, S6100 и P300, к ультразумам: P500, L120 и S9100. Первые две модели предназначены для тех, кто выбирает свою первую камеру, и предлагаются в широкой цветовой гамме. Модель S3100 идет на смену S3000, по информац

Canon представила ультразум PowerShot SX30 IS Компания Canon выпустила ультразум PowerShot SX30 IS, один из самых компактных фотоаппаратов такого класса. В нем будут установлены 24 мм широкоугольные линзы с 35-кратным оптическим увеличением. В устройстве будет 2.7

Ricoh выпускает новый ультразум Японский производитель фототехники Ricoh выпустил новый цифровой фотоаппарат класса «ультразум». Устройство под названием Ricoh CX4 приходит на смену существующей модели CX3. Производитель оснастил фотоаппарат функцией стабилизации изображения и шумоподавления. В камере использ

Panasonic LUMIX DMC-TZ10: компактный ультразум с GPS и видеосъемкой р изображения, высокая скорость съемки — все это делает возможным применение камеры буквально в любых условиях и для любых целей. Фактически Panasonic LUMIX DMC-TZ10 заменяет собой сразу три камеры — ультразум, ультракомпакт и компактную HD видеокамеру.

Nikon P100 – подозрительно привлекательный ультразум разряду «продвинутых». Что же может помешать снимать шедевры? Nikon P100 создает уверенное ощущение ультразума с великолепным качеством съемки В дополнение к отличному дизайну производитель пре

Самые интересные новинки фототехники с PMA 2010 ник X70, имеет интеллектуальную систему зумирования, а также стабилизатор изображения. Pentax X90 - ультразум в корпусе "зеркалки" Другим фотоаппаратом, который анонсировала Pentax на PMA 2010,

Новые «ультразумы» и камеры для экстремальной съемки от Olympus Компания Olympus объявляет о запуске на российском рынке четырех новых фотокамер – «ультразумов» Olympus SP-800UZ и SP-600UZ и камер с защищенным корпусом µ Tough-8010 и µ Tough-6020. Все новые камеры поступят в продажу в марте 2010 г. Модель Olympus SP-800UZ с 14-МП матрицей

Тест Casio EX-H10: компактный ультразум с большим экраном большой по размерам аккумулятор и, как следствие, заметное увеличение толщины корпуса, да и наличие ультразума обычно полагает чуть большую толщину, чем у обычных камер. Однако ничего подобного

Panasonic TZ7: ультразум в кармане понятны: вы можете снимать с большим приближением. Эта функция всегда особенно ценилась туристами. Ультразум позволяет фотографировать очень отдаленные, либо близкие объекты с большим количест

Фото: Лучшие ультразумы осени 2008 е позволяют потребительские ожидания пользователей. С Canon PowerShot SX1 IS все проще, форм-фактор ультразум-компакта позволяет легко вместить более крупную, чем у видеокамер матрицу, и, конеч

Panasonic Lumix: новый флагман и ультразум Компания Panasonic анонсировала 3 новые модели фотокамер Lumix, включая новую флагманскую модель Panasonic Lumix DMC-LX3, идущую на смену представленному в 2006 г. компакту LX2, а также новый ультразум Panasonic Lumix DMC-FZ28. Модель Lumix DMC-LX3 предназначена для творческой съемки и получения высококачественных снимков при фотографировании в плохих условиях освещенности. В камере

Лучшие цифровые фотокамеры 2007 года нной и надежной работой автоматики. [pagebreak] Ультразумы Panasonic Lumix DMC-FZ18 – универсальный ультразум с 18-кратным объективом и эффективной стабилизацией. Обладает довольно скромными га

Тест топового ультразума Canon S5 IS Но всеже для некоторых сюжетов не помешает экспокоррекция. Хроматические аберации (типичная болезнь ультразумов) присутствуют, но снимок почти не портят. Итог 3D-модель Canon S5 IS очень качест

Что важно знать, выбирая цифровую фотокамеру истема оптической стабилизации, которая компенсирует дрожание рук фотографа при съемке. Большинство ультразумов оснащены такой системой оптической стабилизации. На практике это очень помогает.

Fujifilm S5800: компактный ультразум с отличной эргономикой и кнопочки неплохо подогнаны, люфтов и скрипов замечено не было. Крышка слота карт памяти удобно открывается и закрывается одним движением, защёлкивается очень легко, но при этом на удивление плотно. Ультразумы Fujifilm Fujifilm FinePix S6500fd 6 МП, 10.7-х, 600 г Fujifilm FinePix S5800 8 МП, 10х, 307 г Fujifilm FinePix S96009 МП, 10.7-х, 650 г На крышке отсека для карты памяти имеются лишь

Самые популярные фотокамеры: март 2007 дюйма. Canon PowerShot G7 – компактная камера с большими возможностями Panasonic Lumix FZ50 – этот ультразум пользуется заслуженной славой среди любителей всех возрастов, от студента до опытно

Лучшие ультразумы 2006 года еализуется при помощи джойстика. Fujifilm Finepix S9600 немного скромнее по параметрам, чем топовый ультразум Panasonic Lumix FZ50, но качество при этом как минимум не страдает. Разрешение ново

Фотокамеры: самые интересные новинки зимы 2007 года еры Sony: моднее и мощнее На днях и компания Sony обновила популярные линейки своих камер. Начнем с ультразумов – их было представлено два, Н9 и Н7. Гонка мегапикселей немного приостановилась и

Выбор фотоаппарата: первый шаг н отличным оптическим стабилизатором изображения Если основной вид съемки - пейзажи и интерьеры, то ультразум определенно брать не стоит, в таком случае нужна широкоугольная оптика. Качество сн

Тестируем новый ультразум Canon – PowerShot S3 IS строго не рекомендуется, крышка слетает и передняя линза объектива пачкается и царапается). Линейка ультразумов Canon PowerShot S1 IS3 Мп 10х 370 г $390 PowerShot S2 IS5 Мп 12х 405 г $440 Power

Фотокамеры: весенние хиты продаж сяца $445 Источник: ZOOM.CNews по данным салонов* Panasonic Lumix FZ30 – этот восьмимегапиксельный ультразум по габаритам (141х85,5х138 мм) и весу (740 г) не уступает зеркалке. Солидный внешни

Выбор ZOOM.CNews: лучший фотокомпакт до 6 Мп бильного, 3gp (1 Мб) На передней панели аппарата расположен выдвижной несъемный 12-кратный объектив-ультразум Leica DC VARIO-ELMARIT (среди элементов есть три асферических линзы). Диапазон его