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Индексная книга CNews*
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Фотокамеры Цифровой зум ультразум масштабирование изображения апскейлинг, upscaling даунскейлинг, downscaling



31.07.2018 Canon представила новый карманный ультразум
19.08.2015 Обзор Canon PowerShot G3X: универсальный спутник в путешествии
18.06.2015 Ультразумы метят в сектор премиум-камер
08.04.2015 В поисках идеального ультразума: выбор ZOOM
19.02.2014 Обзор ультразума Sony Cyber-Shot RX10: скальпель или мясницкий топор?
07.02.2014 Nikon представил новую флагманскую камеру и ультразум с 60-кратным объективом. ФОТО
28.02.2013 Sony: я уменьшила ультразум!
10.01.2013 Panasonic представил 9 новых фотокамер Lumix
08.01.2013 Новые камеры Olympus: защита, ультразум и четкие снимки
31.01.2012 Panasonic представил 5 новых камер Lumix, включая 20-кратный «ультразум»
26.08.2011 Panasonic представил новый «ультразум» и камеру с Wi-Fi
28.07.2011 Olympus анонсировала новый топовый ультразум
21.07.2011 Panasonic показала топовый ультразум
03.03.2011 Olympus представила два ультракомпакта-ультразума
17.02.2011 Первый взгляд на новый Sony Cyber-shot: лучший ультразум
09.02.2011 Nikon представил 6 компактов и 3 ультразума. ФОТО
09.02.2011 Olympus анонсировала несколько ультразумов
29.12.2010 Samsung создала 24-кратный ультразум
15.09.2010 Canon представила ультразум PowerShot SX30 IS
23.08.2010 Ricoh выпускает новый ультразум
19.04.2010 Panasonic LUMIX DMC-TZ10: компактный ультразум с GPS и видеосъемкой
17.03.2010 Nikon P100 – подозрительно привлекательный ультразум
25.02.2010 Самые интересные новинки фототехники с PMA 2010
02.02.2010 Новые «ультразумы» и камеры для экстремальной съемки от Olympus
11.12.2009 Тест Casio EX-H10: компактный ультразум с большим экраном
15.07.2009 Panasonic TZ7: ультразум в кармане
12.11.2008 Фото: Лучшие ультразумы осени 2008
22.07.2008 Panasonic Lumix: новый флагман и ультразум
26.12.2007 Лучшие цифровые фотокамеры 2007 года
05.12.2007 Тест топового ультразума Canon S5 IS
13.09.2007 Что важно знать, выбирая цифровую фотокамеру
11.09.2007 Fujifilm S5800: компактный ультразум с отличной эргономикой
24.04.2007 Самые популярные фотокамеры: март 2007
20.04.2007 Лучшие ультразумы 2006 года
01.03.2007 Фотокамеры: самые интересные новинки зимы 2007 года
08.08.2006 Выбор фотоаппарата: первый шаг
19.07.2006 Тестируем новый ультразум Canon – PowerShot S3 IS
17.05.2006 Выбор ZOOM.CNews: лучший фотокомпакт до 6 Мп
06.04.2006 Тестируем бюджетный ультразум от Olympus
22.02.2006 Фотокамеры: хиты продаж января

Публикаций - 379, упоминаний - 468

Фотокамеры упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Sony 6470 97
Canon 1374 92
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2631 84
Nikon 610 77
Samsung Electronics 9671 72
Olympus 466 64
Ростех - Автоматика Концерн 1461 43
Zoom Int - Zoom Video Communications 1311 43
Fujifilm - Fuji Photo Film 324 36
Leica Camera 249 31
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5575 31
Konica Minolta 374 25
Eastman Kodak - Кодак 492 24
Apple Inc 11111 20
Ricoh Pentax 218 20
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6212 18
Xiaomi 1259 18
Casio 332 16
Google LLC 10874 16
Huawei 3461 16
Microsoft Corporation 23401 15
ДОК 766 12
Asahi Pentax 122 12
HTC Corporation 1490 11
Lenovo Motorola 3502 11
BBK OPPO Electronics 319 10
Utinet - КомпьютерПроф - КонсалтингПроф 52 10
Цифра ГК 2132 9
ASUS - AsusTek Computer Inc 1929 9
LG Electronics 3530 8
Siemens AG - Siemens Group 2531 8
Панорама КБ - Конструкторское бюро 135 8
Белый Ветер Цифровой 203 7
Qualcomm Technologies 1692 7
Русские башни ГК - Вертикаль - башенный оператор 542 7
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 528 6
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 236 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2958 6
Seiko Epson Corporation 885 6
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 237 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6141 20
Белый Ветер 353 19
Carl Zeiss 298 19
Dixis - Диксис 359 15
Россети Ленэнерго 2330 15
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 235 8
Связной ГК 1329 8
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6601 7
Точка 3769 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1800 6
Совкомбанк Совесть 265 6
Май - Российская торговая компания 1017 5
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 118 4
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 73 4
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 117 4
Геометрия НПО 126 3
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 288 2
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 32 2
KGI Securities 50 2
BMW Group 409 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 159 2
CARL - Автомобильный маркетплейс 78 2
Sony Center 17 2
101Hotels.com 699 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 845 2
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 138 1
Great Wall Motors - Haval - Хавейл 10 1
TripAdvisor 40 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 421 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 160 1
Евросеть 1397 1
Жемчужина - Санаторий 44 1
Bayer AG - Байер 76 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 388 1
Беталинк 103 1
Зазеркалье - детский музыкальный театр 5 1
Резонанс НПП 341 1
Pink Floyd - британская рок-группа 16 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг 324 1
Имидж.ру 12 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3631 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2007 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 857 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1352 104
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 5986 31
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1786 16
CIPA - Camera & Imaging Products Association 46 4
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 88 2
8K Association - Ассоциация 8K 158 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 63 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 48 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38295 227
Фотокамеры - Фотоаппараты - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4267 220
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9733 218
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1742 206
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11738 200
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8382 171
Автофокус - Автофокусировка 2228 170
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12474 170
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2732 155
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12421 145
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6138 140
Объектив - Lens 1329 139
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5619 139
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19131 123
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21180 109
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1061 100
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5629 99
Видоискатель - визир - Viewfinder - visor 724 98
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9286 90
Карты памяти - Запоминающее устройство 2179 90
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11458 89
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78786 73
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6680 71
RAW - Формат цифровых файлов изображения 545 69
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17211 69
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 512 67
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1488 64
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5632 63
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 24885 62
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22030 53
Контрастность 2657 53
CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 669 52
Видеокамера - Camcorder 2098 51
Joystick - Джойстик 1089 49
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 24764 48
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices 5248 48
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8401 47
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21750 47
Аксессуары 3434 46
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9341 45
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 69
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 228 67
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 57
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 273 52
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4342 50
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 254 45
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 257 43
Canon Digital IXUS 86 42
Canon DIGIC - серия процессоров 199 35
Google Android 12446 34
Microsoft Windows 2000 12616 29
Fujifilm FinePix 107 27
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 596 26
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 11887 25
Apple iPhone - серия смартфонов 6574 22
Samsung SVR-диктофон 444 21
Microsoft Windows 10 13415 20
Casio Exilim 107 20
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1433 19
Apple iPhone 6 6137 18
Canon EOS M Mark - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 115 17
LG 75SM99 7897 16
Konica Minolta DiMAGE - фотоаппарат 42 15
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 766 15
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 563 14
Nokia Symbian OS 1399 14
Sony Electronics Alpha - Sony α - серия цифровых фотоаппаратов 84 14
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2494 13
Oracle Java - язык программирования 2753 13
Eastman Kodak EasyShare Software 39 13
VK - Mail.ru Одноклассники 1469 13
Olympus xD-Picture Card 110 12
Google YouTube - Видеохостинг 2408 12
Nikon NIKKOR - серия фотообъективов 113 12
Apple iOS 6729 12
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME Java MIDP - Mobile Information Device Profile 100 12
Huawei Mate - серия смартфонов 294 11
Asahi Pentax K 49 11
Sony Exmor CMOS - КМОП-сенсоры 156 11
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 368 11
Газаров Артур 77 23
Ксенин Алекс 311 16
Лаптева Марина 114 9
Бровкин Дмитрий 56 9
Принцевская Людмила 34 8
Гордеева Анна 36 6
Виноградов Александр 50 4
Клинаичев Андрей 33 4
Набоков Сергей 28 4
Музалев Дмитрий 13 4
Бушуева Светлана 8 4
Ширшов Павел 76 3
Наумов Станислав 27 3
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 82 2
Борушевский Денис 36 2
Константинов Константин 32 2
Никитин Николай 20 2
Сергеев Иван 74 2
Мамонтова Евгения 6 2
Граф Аркадий 25 2
Филатов Андрей 108 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 2
Волошин Олег 5 1
Адров Дмитрий 34 1
Семенов Александр 96 1
Урусов Александр 17 1
Иванов Александр 91 1
Евстигнеев Денис 10 1
Лю Юлия 6 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 363 1
Овсянников Денис 23 1
Яновский Кирилл 5 1
Баева Светлана 3 1
Пан Иннокентий 3 1
Forstall Scott - Форстолл Скотт 38 1
Брылев Дмитрий 2 1
Никитков Михаил 1 1
Шведова Катерина 1 1
Головин Даниил 34 1
Демидов Михаил 133 1
Россия - РФ - Российская федерация 121592 101
Солнце - звезда Солнечной системы 4893 67
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49983 37
Европа 21242 36
Япония 12848 32
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 16990 29
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14939 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39037 18
Южная Корея - Республика 6254 17
Германия - Федеративная Республика 11879 14
Финляндия - Финляндская Республика 3460 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12779 10
Франция - Французская Республика 7069 10
Китай - Тайвань 3664 8
Азия - Азиатский регион 4635 7
Земля - планета Солнечной системы 9678 7
Индия - Республика 5041 5
Солнечная система - Solar system 2449 5
Германия - Берлин 697 4
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 653 4
Африка - Африканский регион 3259 3
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 300 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13084 3
Америка Северная 2827 3
Франция - Иль-де-Франс - Париж 993 3
Испания - Каталония - Барселона 715 3
Нидерланды 3289 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3422 3
Америка Латинская 1677 2
Луна - спутник Земли 1316 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 780 2
Греция - Греческая Республика 954 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 779 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2605 2
Швеция - Королевство 3450 2
Сатурн - Титан (спутник) 424 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6085 2
Испания - Королевство 3594 2
Сингапур - Республика 1619 2
Канада 4699 2
Ergonomics - Эргономика 1489 70
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4514 57
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 298 53
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4023 49
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4609 34
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9887 34
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19642 30
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2443 22
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Погода 1475 17
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5185 15
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 1143 15
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4136 14
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 1129 14
Фотокамеры - эффект красных глаз 112 14
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4366 13
Английский язык 6144 11
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Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 1944 10
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Зоология - Животные - Птицы - Birds 655 8
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Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 461 5
Градус Цельсия 260 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7393 5
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1294 4
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1122 4
Homo Sapiens - Человек разумный 2709 4
Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3411 4
Электроэнергетика - Электроснабжение - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1587 4
CNews - ZOOM.CNews 1757 47
91Mobiles 1686 10
DxOMark - Издание 36 4
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 247 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1244 2
GSM Arena 65 2
Electronista 166 2
NDTV.com 3 1
Thomson Reuters - Рейтер 5764 1
Times 643 1
Korea Times 129 1
Commercial Times 93 1
Silicon 508 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 1
Чудо техники 60 1
DigiTimes - Издание 1292 1
Wired - Издание 225 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1179 1
500 Startups 14231 47
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7403 6
GfK Rus - ГФК-Русь 206 1
Strategy Analytics 283 1
Fortune Global 100 139 1
IHS iSuppli 397 1
Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 24884 62
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 285 3
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 256 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 567 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11542 13
Photokina 61 9
День молодёжи - 27 июня 686 6
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 784 4
Фотофорум 48 4
CeBIT 461 2
Международный женский день - 8 марта 272 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 542 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 1
Samsung Unpacked 25 1
Red Dot Design Award 54 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 33 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2046 1
День знаний - 1 сентября 30 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1210574, в очереди разбора - 893564.
Создано именных указателей - 105447.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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