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Фотокамеры Цифровой зум ультразум масштабирование изображения апскейлинг, upscaling даунскейлинг, downscaling

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


31.07.2018 Canon представила новый карманный ультразум

Canon представила новый ультразум PowerShot SX740 HS с сорокакратным диапазоном фокусных расстояний встроенной оптики. Диапазон эквивалентных фокусных расстояний Canon PowerShot SX740 HS охватывает от 24 до 960 миллим
19.08.2015 Обзор Canon PowerShot G3X: универсальный спутник в путешествии

ь составляет 1’’, что соответствует размерам сенсора у Sony RX100 (всех поколений), Sony RX10 (этот ультразум — главный конкурент G3X) и беззеркальной системы Nikon 1. При этом одного взгляда н
18.06.2015 Ультразумы метят в сектор премиум-камер

В серии премиальных компактов Canon PowerShot GX случилось пополнение - PowerShot G3 X. Новый аппарат относится к классу ультразумов. Привычная для премиальных компактов большая матрица типоразмера 1’’ с разрешением 20 мегапикселей совмещена в Canon PowerShot G3 X с несменным трансфокальным объективом 24-600 милл
08.04.2015 В поисках идеального ультразума: выбор ZOOM

ратностью от 20x не имеют никакой защиты корпуса. Упомянутое исключение - Fujifilm FinePix S1. Этот ультразум с диапазоном фокусных расстояний от 24 до 1200 миллиметров ЭФР создан с использован
19.02.2014 Обзор ультразума Sony Cyber-Shot RX10: скальпель или мясницкий топор?

му краю корпуса. Хотя, это дело привычки и теоретически можно натренироваться под любую эргономику. Ультразум Sony Cyber-shot RX10 имеет еще одно общее с DSLR решение — отдельный отсек для карт
07.02.2014 Nikon представил новую флагманскую камеру и ультразум с 60-кратным объективом. ФОТО

Компания Nikon обновила линейку компактных фотокамер, представив новую флагманскую модель Coolpix S9700 (пришедшую на смену S9500), новую модель с увеличенным сенсором Coolpix P340 (сменила P330), ультразумы Coolpix P600 и P530 и защищенную камеру AW120. Наибольший интерес представляют модели Coolpix S9700, Coolpix P340 и Coolpix P600. Coolpix S9700 получила более мощный объектив - с 30-
28.02.2013 Sony: я уменьшила ультразум!

Компания Sony представила самый компактный и лёгкий в мире фотоаппарат-ультразум Sony Cybershot DSC-WX300. Размер корпуса Sony Cybershot DSC-WX300 составляет всего 9,6 на 5,5 и на 2,6 сантиметра. Масса без флэш-карты равна 139 граммам. При столь скромных габаритах
10.01.2013 Panasonic представил 9 новых фотокамер Lumix

включая ультратонкую модель Lumix DMC-XS1, три компактных ультразума TZ40, TZ35, SZ9 и стандартный ультразум LZ30. Panasonic Lumix DMC-XS1 оснащена 16,1-МП сенсором 1/2.33, широкоугольным 5-кр
08.01.2013 Новые камеры Olympus: защита, ультразум и четкие снимки

овила модельный ряд цифровых компактных фотокамер, представив 6 новинок: три защищенные камеры, два ультразума и топовую модель с инновационной системой стабилизации. Система стабилизации Olymp
31.01.2012 Panasonic представил 5 новых камер Lumix, включая 20-кратный «ультразум»

Корпорация Panasonic представила 5 новый компактных фотокамер Lumix линейки 2012 г., включая модель Panasonic Lumix DMC-TZ30, которая возглавила анонс. DMC-TZ30 - это компактный «ультразум». Камера оснащена объективом Leica с 20-кратным увеличением. Она достаточно мала, чтобы поместиться в карман, и при этом является самой компактной камерой с 20-кратным зумом на рынке,
26.08.2011 Panasonic представил новый «ультразум» и камеру с Wi-Fi

Вслед за Canon, Sony и Nikon обновление модельного ряда провела компания Panasonic. Анонс лаконичен - он включает всего две модели. Panasonic Lumix DMC-FZ150 - ультразум с 24-кратным трансфокатором и поддержкой видеосъемки в формате Full HD со скоростью 60 кадров в секунду. Возглавляющая линейку FZ, новая модель идет на смену прошлогодней FZ100. С обн
28.07.2011 Olympus анонсировала новый топовый ультразум

в камере, которая поможет получить захватывающие широкоугольные снимки. Для этого нужно просто вести камеру горизонтально, и она автоматически объединит три кадра. Olympus анонсировала новый топовый ультразум Камера подключается по HDMI к телевизору, поддерживает карты памяти Eye-Fi, позволяющие передавать снимки с помощью беспроводных технологий.
21.07.2011 Panasonic показала топовый ультразум

раллельной съемки 3.5-мегапиксельных фотографий в процессе записи видео. Panasonic показала топовый ультразум Ультразум появится в продаже в следующем месяце за 400 долларов.
03.03.2011 Olympus представила два ультракомпакта-ультразума

Olympus представила два новых ультразума в ультракомпактном корпусе. Модель SZ-30MR оснащена 24-кратным широкоугольным зумом (25-600 мм) и предлагает одновременную съемку HD-видео и фотографий с разрешением 16 мегапикселей,
17.02.2011 Первый взгляд на новый Sony Cyber-shot: лучший ультразум

компакту, чей зум лежит в пределах кратности от 15 до 30. Одной же из первых в этом году свой новый ультразум анонсировала компания Sony, объявив о выходе в апреле камеры Sony Cyber-shot DSC-HX
09.02.2011 Nikon представил 6 компактов и 3 ультразума. ФОТО

К новым компактным фотокамерам Nikon относятся следующие модели: S2500, L23, S3100, S4100, S6100 и P300, к ультразумам: P500, L120 и S9100. Первые две модели предназначены для тех, кто выбирает свою первую камеру, и предлагаются в широкой цветовой гамме. Модель S3100 идет на смену S3000, по информац
09.02.2011 Olympus анонсировала несколько ультразумов
29.12.2010 Samsung создала 24-кратный ультразум
15.09.2010 Canon представила ультразум PowerShot SX30 IS

Компания Canon выпустила ультразум PowerShot SX30 IS, один из самых компактных фотоаппаратов такого класса. В нем будут установлены 24 мм широкоугольные линзы с 35-кратным оптическим увеличением. В устройстве будет 2.7
23.08.2010 Ricoh выпускает новый ультразум

Японский производитель фототехники Ricoh выпустил новый цифровой фотоаппарат класса «ультразум». Устройство под названием Ricoh CX4 приходит на смену существующей модели CX3. Производитель оснастил фотоаппарат функцией стабилизации изображения и шумоподавления. В камере использ
19.04.2010 Panasonic LUMIX DMC-TZ10: компактный ультразум с GPS и видеосъемкой

р изображения, высокая скорость съемки — все это делает возможным применение камеры буквально в любых условиях и для любых целей. Фактически Panasonic LUMIX DMC-TZ10 заменяет собой сразу три камеры — ультразум, ультракомпакт и компактную HD видеокамеру.
17.03.2010 Nikon P100 – подозрительно привлекательный ультразум

разряду «продвинутых». Что же может помешать снимать шедевры? Nikon P100 создает уверенное ощущение ультразума с великолепным качеством съемки В дополнение к отличному дизайну производитель пре
25.02.2010 Самые интересные новинки фототехники с PMA 2010

ник X70, имеет интеллектуальную систему зумирования, а также стабилизатор изображения. Pentax X90 - ультразум в корпусе "зеркалки" Другим фотоаппаратом, который анонсировала Pentax на PMA 2010,
02.02.2010 Новые «ультразумы» и камеры для экстремальной съемки от Olympus

Компания Olympus объявляет о запуске на российском рынке четырех новых фотокамер – «ультразумов» Olympus SP-800UZ и SP-600UZ и камер с защищенным корпусом µ Tough-8010 и µ Tough-6020. Все новые камеры поступят в продажу в марте 2010 г. Модель Olympus SP-800UZ с 14-МП матрицей

11.12.2009 Тест Casio EX-H10: компактный ультразум с большим экраном

большой по размерам аккумулятор и, как следствие, заметное увеличение толщины корпуса, да и наличие ультразума обычно полагает чуть большую толщину, чем у обычных камер. Однако ничего подобного
15.07.2009 Panasonic TZ7: ультразум в кармане

понятны: вы можете снимать с большим приближением. Эта функция всегда особенно ценилась туристами. Ультразум позволяет фотографировать очень отдаленные, либо близкие объекты с большим количест
12.11.2008 Фото: Лучшие ультразумы осени 2008

е позволяют потребительские ожидания пользователей. С Canon PowerShot SX1 IS все проще, форм-фактор ультразум-компакта позволяет легко вместить более крупную, чем у видеокамер матрицу, и, конеч
22.07.2008 Panasonic Lumix: новый флагман и ультразум

Компания Panasonic анонсировала 3 новые модели фотокамер Lumix, включая новую флагманскую модель Panasonic Lumix DMC-LX3, идущую на смену представленному в 2006 г. компакту LX2, а также новый ультразум Panasonic Lumix DMC-FZ28. Модель Lumix DMC-LX3 предназначена для творческой съемки и получения высококачественных снимков при фотографировании в плохих условиях освещенности. В камере
26.12.2007 Лучшие цифровые фотокамеры 2007 года

нной и надежной работой автоматики. [pagebreak] Ультразумы Panasonic Lumix DMC-FZ18 – универсальный ультразум с 18-кратным объективом и эффективной стабилизацией. Обладает довольно скромными га
05.12.2007 Тест топового ультразума Canon S5 IS

Но всеже для некоторых сюжетов не помешает экспокоррекция. Хроматические аберации (типичная болезнь ультразумов) присутствуют, но снимок почти не портят. Итог 3D-модель Canon S5 IS очень качест
13.09.2007 Что важно знать, выбирая цифровую фотокамеру

истема оптической стабилизации, которая компенсирует дрожание рук фотографа при съемке. Большинство ультразумов оснащены такой системой оптической стабилизации. На практике это очень помогает.

11.09.2007 Fujifilm S5800: компактный ультразум с отличной эргономикой

и кнопочки неплохо подогнаны, люфтов и скрипов замечено не было. Крышка слота карт памяти удобно открывается и закрывается одним движением, защёлкивается очень легко, но при этом на удивление плотно. Ультразумы Fujifilm Fujifilm FinePix S6500fd 6 МП, 10.7-х, 600 г Fujifilm FinePix S5800 8 МП, 10х, 307 г Fujifilm FinePix S96009 МП, 10.7-х, 650 г На крышке отсека для карты памяти имеются лишь
24.04.2007 Самые популярные фотокамеры: март 2007

дюйма. Canon PowerShot G7 – компактная камера с большими возможностями Panasonic Lumix FZ50 – этот ультразум пользуется заслуженной славой среди любителей всех возрастов, от студента до опытно
20.04.2007 Лучшие ультразумы 2006 года

еализуется при помощи джойстика. Fujifilm Finepix S9600 немного скромнее по параметрам, чем топовый ультразум Panasonic Lumix FZ50, но качество при этом как минимум не страдает. Разрешение ново
01.03.2007 Фотокамеры: самые интересные новинки зимы 2007 года

еры Sony: моднее и мощнее На днях и компания Sony обновила популярные линейки своих камер. Начнем с ультразумов – их было представлено два, Н9 и Н7. Гонка мегапикселей немного приостановилась и
08.08.2006 Выбор фотоаппарата: первый шаг

н отличным оптическим стабилизатором изображения Если основной вид съемки - пейзажи и интерьеры, то ультразум определенно брать не стоит, в таком случае нужна широкоугольная оптика. Качество сн
19.07.2006 Тестируем новый ультразум Canon – PowerShot S3 IS

строго не рекомендуется, крышка слетает и передняя линза объектива пачкается и царапается). Линейка ультразумов Canon PowerShot S1 IS3 Мп 10х 370 г $390 PowerShot S2 IS5 Мп 12х 405 г $440 Power
09.06.2006 Фотокамеры: весенние хиты продаж

сяца $445  Источник: ZOOM.CNews по данным салонов* Panasonic Lumix FZ30 – этот восьмимегапиксельный ультразум по габаритам (141х85,5х138 мм) и весу (740 г) не уступает зеркалке. Солидный внешни
17.05.2006 Выбор ZOOM.CNews: лучший фотокомпакт до 6 Мп

бильного, 3gp (1 Мб) На передней панели аппарата расположен выдвижной несъемный 12-кратный объектив-ультразум Leica DC VARIO-ELMARIT (среди элементов есть три асферических линзы). Диапазон его

06.04.2006 Тестируем бюджетный ультразум от Olympus

е раз показывает, что конструкторы скорее пытались удовлетворить «охотника», нежели пейзажиста. Для ультразума камера очень компактна Линзы держат контровый свет на среднем уровне: область засв

Публикаций - 474, упоминаний - 582

Фотокамеры и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6739 111
Canon 1439 105
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 93
Samsung Electronics 11064 81
Nikon 646 80
Olympus 475 66
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 58
Fujifilm - Fuji Photo Film 350 36
Leica Camera 282 35
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 31
Konica Minolta 423 29
Eastman Kodak - Кодак 509 28
Casio 338 25
Google LLC 12688 24
Huawei 4676 22
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 22
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Pentax Imaging Systems Division - Asahi Pentax - Asahi Optical 234 22
Xiaomi - Сяоми 2231 19
Apple Inc 13154 19
Microsoft Corporation 25775 16
HTC Corporation 1512 12
Schneider Kreuznach - Jos. Schneider Optische Werke GmbH 43 11
Qualcomm Technologies 1974 11
Lenovo Motorola 3566 11
LG Electronics 3735 10
BBK OPPO Electronics 484 10
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 10
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 10
Utinet - Корпоративная компания - КомпьютерПроф - КонсалтингПроф 58 10
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 9
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 9
Панорама КБ - Конструкторское бюро 250 9
JVC Kenwood 422 8
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 8
Siemens AG - Siemens Group 2673 8
Meta Platforms - Facebook 4621 7
HP Inc. 5883 7
Acer Group - Acer Inc 2776 7
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 7
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 274 6
Carl Zeiss AG 307 22
Белый Ветер 365 19
Dixis - Диксис - Dиксис 371 17
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 14
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 13
Россети Ленэнерго 1699 9
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 9
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 8
Связной ГК 1401 8
Совкомбанк Совесть 279 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 6
TÜV Rheinland Group 181 6
Евросеть 1421 4
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 4
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 4
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 76 4
Геометрия НПО 165 4
BMW Group 482 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 3
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 47 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 2
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 2
Volkswagen Group - VW 308 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 2
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 43 2
Sony Center 17 2
KGI Securities 50 2
REI - Recreational Equipment 6 1
Лента - Монетка - торговая сеть 69 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Почта России ПАО 2370 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 143 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 129
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 32
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 12
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 4
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 270
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 266
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2011 256
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 233
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 211
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 199
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 192
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SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 175
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Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 171
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 160
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USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 116
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Карты памяти - Запоминающее устройство 2314 110
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1114 105
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 101
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 796 101
ISO 200, 400, 1600, 6400 - Чувствительность фотоматериала - Светочувствительность цифровых камер - Photosensitivity 542 93
RAW - Формат цифровых файлов изображения 606 83
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 79
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 77
Фотокамеры - Баланс белого - White Balance 451 75
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 814 73
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 72
Контрастность 3042 69
OIS - Optical Image Stabilization - Optical Image Stabilizer - Оптическая стабилизация изображения - Оптический стабилизатор изображения 387 68
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 66
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 935 66
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 64
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 63
Фотокамеры - Макросъёмка - Макрорежим - Макрообъектив 326 63
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 61
Joystick - Джойстик 1149 61
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 60
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 60
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2402 59
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 82
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 74
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 59
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 58
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 316 58
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 288 55
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 255 45
Canon Digital IXUS 86 45
Google Android 15243 39
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 39
Canon DIGIC - серия процессоров 199 38
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 28
Fujifilm FinePix 107 27
Casio Exilim 108 27
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 26
Microsoft Windows 16882 25
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 23
Microsoft Windows 2000 8678 22
Sony Electronics Alpha - Sony α - серия цифровых фотоаппаратов 122 21
Samsung SVR-диктофон 464 21
Konica Minolta DiMAGE - фотоаппарат 63 21
Panasonic Mega O.I.S - Panasonic Mega Optical Image Stabilization - оптический стабилизатор 44 19
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 19
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 19
Canon EOS M Mark - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 140 19
Eastman Kodak EasyShare Software 73 19
Panasonic - Venus Engine 58 18
Samsung Digimax 38 17
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 17
CIPA - Pictbridge - индустриальный стандарт CIPA DC-001-2003 печати изображений с цифровой камеры, напрямую связанной с принтером по USB 255 17
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 16
Olympus SP - серия фотоаппратов 21 15
Apple iOS 8583 15
Oracle Java - язык программирования 3469 15
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 14
Olympus xD-Picture Card 122 14
Google YouTube - Видеохостинг 3002 13
Nokia Symbian OS 1411 13
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 13
Apple iPhone 6 4861 13
Газаров Артур 77 25
Лаптева Марина 114 18
Ксенин Алекс 311 16
Гордеева Анна 36 11
Бровкин Дмитрий 55 11
Принцевская Людмила 34 10
Виноградов Александр 65 4
Ширшов Павел 76 4
Клинаичев Андрей 33 4
Набоков Сергей 27 4
Борушевский Денис 37 4
Музалев Дмитрий 13 4
Бушуева Светлана 8 4
Наумов Максим 100 3
Сергеев Иван 74 3
Наумов Станислав 30 3
Miranda Claudio - Миранда Клаудио 2 2
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Jobs Steve - Джобс Стив 1031 2
Филатов Андрей 117 2
Граф Аркадий 25 2
Демидов Михаил 134 2
Москалева Татьяна 73 2
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Никитин Николай 24 2
Мамонтова Евгения 6 2
Моваев Борис 4 1
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Харчиков Иван 2 1
Bradbury Ray - Бредбери Рей 9 1
Miner Rich - Майнер Рич 3 1
Ревин Алексей 2 1
Помогаев Дмитрий 1 1
Wareby Jan - Вареби Ян 16 1
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Castaneda Luis - Кастаньеда Луис 4 1
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Lopez Jennifer - Лопес Дженнифер 11 1
Land Edwin - Лэнд Эдвин 2 1
Nakata Koh - Наката Ко 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166167 131
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 95
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 40
Европа 24964 39
Япония 13807 38
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 21
Германия - Федеративная Республика 13221 19
Южная Корея - Республика 7052 18
Франция - Французская Республика 8177 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 10
Финляндия - Финляндская Республика 3697 10
Китай - Тайвань 4245 10
Азия - Азиатский регион 5920 9
Земля - планета Солнечной системы 10865 8
Солнечная система - Solar system 2569 8
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Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 6
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 5
Африка - Африканский регион 3641 4
Нидерланды 3746 4
Германия - Берлин 732 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 3
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Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 3
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