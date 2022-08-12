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DxOMark Издание

СОБЫТИЯ


12.08.2022 Бьют рекорды: смартфоны с большим объемом оперативной памяти 1
02.06.2021 Лучшие смартфоны с поддержкой 5G: выбор ZOOM 1
29.03.2021 Xiaomi выпустила топовый флагман Mi 11 Pro с аккумулятором нового типа, маленьким и объемным. Цена 1
23.03.2021 Xiaomi выпустила первый в мире смартфон с полноценным SSD и лучшим в мире звуком. Видео 1
18.03.2021 Лучшие камерофоны 2021 года: выбор ZOOM 1
20.02.2020 Смартфоны, которые мы не увидим на MWC 2020 1
13.02.2020 Xiaomi выпустила сверхдешевого конкурента новых флагманов Samsung. Цена, видео 1
13.02.2020 Смартфоны с самыми мощными аккумуляторами: выбор ZOOM 1
18.12.2019 Самые интересные устройства 2019 года: выбор ZOOM 1
27.11.2019 Общий доход Xiaomi увеличился на 5,5% до 53,7 миллиарда юаней 1
14.10.2019 Названы худшие и лучшие по качеству звука смартфоны-флагманы. Видео 2
09.09.2019 Лучшие камерофоны 2019 года: выбор ZOOM 1
25.07.2019 Honor представил смартфон Honor 20 Pro в России. Цена 1
21.05.2019 Honor представил новую флагманскую серию смартфонов Honor 20. Цены 1
15.05.2019 Топ-9 смартфонов с NFC до 15 000 рублей: выбор ZOOM 1
08.05.2019 Google выпустил дешевые смартфоны Pixel с мощной камерой. Цена 1
16.04.2019 Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: выбор ZOOM 1
26.03.2019 Почему современные смартфоны фотографируют не хуже цифровых камер 1
27.02.2019 Xiaomi Mi 9 вышел на мировые просторы 1
20.02.2019 Xiaomi выпустила смартфон-флагман вдвое дешевле, чем у конкурентов 1
08.02.2019 Xiaomi начинает российские продажи смартфона Mi MIX 3. Цена 1
23.01.2019 10 мощных смартфонов без “челки”: долой рамки! 1
13.12.2018 Лучшие камерофоны 2018-2019 года: выбор ZOOM 1
20.07.2018 Начались российские продажи смартфона HTC U12+. Цены 1
23.05.2018 HTC представила новый флагманский смартфон HTC U12+ 1
22.05.2018 Лучшие новинки 2018 года: смартфоны 1
28.03.2018 Новые флагманы Huawei побили рекорд Samsung S9+ по качеству фото 1
18.01.2018 Самые дорогие смартфоны 2017 года 1
27.12.2017 Как выбрать смартфон. Рекомендации ZOOM 1
07.12.2017 Qualcomm выпустила самый мощный процессор для смартфонов 1
16.10.2017 Самые быстрые: топ-10 наиболее производительных смартфонов 1
09.10.2017 Презентация Google: Pixel 2 официально представлен 1
20.07.2017 Лучшие новинки смартфонов первой половины 2017 года. Выбор ZOOM 1
21.03.2017 Самые ожидаемые камерофоны 2017 года. Версия ZOOM 1
02.02.2017 Самые дорогие смартфоны 2016 года 1
05.10.2016 Новинки Google: презентация экосистемы 1

Публикаций - 38, упоминаний - 39

DxOMark и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11194 22
Xiaomi - Сяоми 2316 19
Huawei 4749 17
Google LLC 12858 12
Apple Inc 13354 12
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 974 9
HTC Corporation 1425 9
Leica Camera 288 8
LG Electronics 3752 7
Sony - Sony Group Corporation 6766 7
Qualcomm Technologies 1994 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5827 6
BBK OPPO Electronics 501 5
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 404 4
ZTE Corporation 803 4
BBK OnePlus 306 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2211 3
AKG 66 2
Lenovo Group 2479 2
HMD Global - Human Mobile Devices - Nokia 145 2
Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 170 2
Canalys 236 1
Doogee 34 1
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 135 1
LeEco - LeTV 61 1
Vertu 121 1
LeeCo Coolpad 14 1
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 336 1
Blackview 24 1
Cirrus Logic Inc 57 1
P2i 8 1
Leica Summilux 16 1
Asahi Kasei 11 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1857 1
Google Russia - Гугл Россия 230 1
X Corp - Twitter 2945 1
Yandex - Яндекс 9469 1
Microsoft Corporation 25931 1
Fortnite 96 1
Razer Inc 89 1
Carl Zeiss AG 309 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3033 2
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 118 1
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 246 1
Ferrari NV 159 1
Porsche Design GmbH 23 1
Caterpillar - 93 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 61 1
BMW Group 486 1
TÜV Rheinland Group 194 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5821 5
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 51 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1537 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27359 36
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22931 25
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS 10929 24
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10598 23
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11693 22
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2386 21
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2049 21
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13453 20
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24634 19
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8658 18
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 823 18
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1436 18
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2547 16
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 823 15
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1257 15
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6522 15
Фотокамеры - Объектив телевик - Телеобъектив 285 14
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3309 14
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4932 13
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1590 13
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8964 13
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2611 13
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6312 13
Фотокамеры - Боке (эффект) - размытие - "способ передачи объективом несфокусированной точки света" 253 12
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10840 12
Фотокамеры - Объектив - Lens 1446 12
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 4031 12
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 587 11
Наушники - Headphones 4565 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28743 11
EEPROM - Electrically Erasable and Programmable Read Only Memory - блок энергонезависимой памяти - Flash memory - Флеш-память 2841 10
USB Type-C - USB-C - USB 3 2466 10
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1914 9
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2113 9
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18573 9
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2511 9
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5478 8
Cameraphone - Камерофон 473 8
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4174 8
Контрастность 3081 8
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2294 26
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 450 17
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 449 17
Apple iPhone - серия смартфонов 7747 15
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 436 15
Google Android 15420 13
Huawei Mate - серия смартфонов 463 11
Samsung Galaxy 1049 11
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 478 10
Samsung Galaxy Note 702 10
Xiaomi Mi MIX - Xiaomi Mi MIX Fold - Xiaomi Mi Fold - Xiaomi Mi MIX Flip - Мобильные телефоны 114 10
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 434 10
ASUS Zenfone - серия смартфонов 81 9
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 344 9
LPDDR - Low Power DDR - Low-Power Double Data Rate - тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 616 8
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 521 8
HTC U - серия смартфонов 30 7
Samsung Galaxy S10 - смартфон 196 7
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 743 7
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 260 6
Huawei P20 - Серия смартфонов 136 6
Xiaomi Mi Note - Серия смартфонов 36 5
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 430 5
Honor 20 - серия смартфонов 27 5
HTC Sense 188 5
Samsung Galaxy S9 - смартфон 81 5
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 282 5
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 150 5
Apple iPhone 7 289 5
Honor View - серия смартфонов 36 5
ZTE Mobile Devices - RedMagic - ZTE Nubia 57 4
Samsung Galaxy S21 - смартфон 62 4
Samsung Galaxy S8 - смартфон 122 4
Apple iPhone X - Серия смартфонов 264 4
Google Android 9 - Android Pie 220 4
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 229 4
Google Android 7 - Android Nougat 227 4
MediaTek MT - Mediatek MTK - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 728 4
Apple iPhone 6 4859 4
Apple iPhone 8 189 4
Jun Lei - Цзунь Лей 46 2
Гуцериев Михаил 114 1
Zhao George - Чжао Джордж 17 1
Yu Richard - Ю Ричард 22 1
Россия - РФ - Российская федерация 169723 22
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19499 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55246 6
Южная Корея - Республика 7141 4
Корея полуостров - Корейский полуостров 110 2
Европа 25069 2
Германия - Федеративная Республика 13329 2
Сатурн - Титан (спутник) 546 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48375 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13895 1
Азия - Азиатский регион 5975 1
Индия - Bharat 5934 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3682 1
Канада 5100 1
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11818 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3493 1
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Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1973 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1777 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1393 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1568 1
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Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 804 1
Металлы - Медь - Copper 872 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3242 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1816 1
Ботаника - Растения - Plantae 1187 1
CNews - ZOOM.CNews 1916 13
GSM Arena 83 2
Digital Trends - Издание 35 1
TENAA 19 1
Tech Advisor 2 1
Android Authority 64 1
PhoneArena 75 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 158 1
ИгроМир 125 1
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