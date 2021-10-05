Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Google Russia
Гугл Россия
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 48, упоминаний - 58
Google Russia упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Google LLC 7177 12
|Microsoft Corporation 11168 6
|VK - Mail.ru Group 2487 5
|Apple Inc - Эппл Рус 7737 4
|PayPal 442 2
|Rambler Group - Рамблер ГК 487 2
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
|Facebook 3768 2
|Yandex - Яндекс 4103 2
|Xsolla - Иксолла 6 1
|Disconnect 4 1
|Google Ireland Limited 2 1
|Jetlore 1 1
|Прогноз 197 1
|Prestigio 168 1
|Explay - Эксплей 165 1
|Fly 124 1
|TechMafia 3 1
|Aptoide 4 1
|Epic Games 87 1
|FiiO 4 1
|Verysell - Верисел 94 1
|АйТи 753 1
|Valve 126 1
|Netrika - Нетрика 84 1
|PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
|АФК Система ПАО 998 1
|Крок 1221 1
|Oracle Corporation 3363 1
|Fortnite 47 1
|Nokia Corporation 2453 1
|InfoWatch - Инфовотч 615 1
|Abbyy 797 1
|LG Electronics 1875 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
|Twitter 2204 1
|Amazon Inc - Amazon.com 1473 1
|Cisco Systems 2056 1
|Dr.Web - Доктор Веб 978 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 1
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
|FairSearch альянс 3 1
|РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 30 1
|Попов Анатолий 98 2
|Путин Владимир 1828 2
|Пушков Алексей 8 2
|Соловьева Юлия 11 2
|Нечаев Иван 57 1
|Малькевич Александр 2 1
|Рублев Алексей 2 1
|Друженец Мария 1 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Брель Кирилл 1 1
|Малков Артемий 9 1
|Исрапилов Арсен 10 1
|Рысков Павел 1 1
|Зубцов Дмитрий 1 1
|Шелухин Сергей 1 1
|Калаев Дмитрий 13 1
|Комлев Николай 46 1
|Поташев Максим 2 1
|Холстинин Константин 1 1
|Шаров Андрей 14 1
|Дубовенко Александр 1 1
|Агапитов Александр 3 1
|Василенко Александр 64 1
|Субботин Вадим 11 1
|Кузнецов Дмитрий 40 1
|Ильин Алексей 21 1
|Травников Андрей 6 1
|Дмитриев Кирилл 93 1
|Смирнов Алексей 142 1
|Wikipedia - Википедия 279 2
|Forbes - Форбс 442 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|CNews - ZOOM.CNews 1109 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768836, в очереди разбора - 672520.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768836, в очереди разбора - 672520.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru