В Европе арестовали акции Google по требованию российской компании ранцузского подразделения Google – Google France. Как пишет ТАСС, в деле напрямую замешана компания ООО «Гугл» – именно она подала просьбу об аресте, которую французский суд, несмотря на гигант

ЮАР арестовала активы Google на 10 миллиардов по решению российского суда го арбитражного суда по делу о взыскании с Google и возвращении в конкурсную массу обанкротившегося ООО «Гугл» (российская «дочка» корпорации) 10 млрд руб., выяснили «Ведомости». На все активы

Долг Google в России превысил 27 миллиардов рублей Т, «Рен ТВ», «Известия», «Первый канал», «Россия 1» и др. На декабрь 2024 г., как писал CNews, долг ООО «Гугл» — перед местными телеканалами из-за неисполнения требования по восстановлению акка

Суд по иску «Гугла» арестовал почти два миллиарда на счетах его контрагента из России ентства Realweb). Такое решение было принято в рамках рассмотрения иска российской «дочки» Google — ООО «Гугл» — к указанной компании. Сумма в 1,78 млрд руб. сложилась из задолженности ООО «Сфе

Экс-гендиректор российской «дочки» Google будет отвечать за ее долги. Арестовано личное имущество на 233 миллиона Арбитражный суд Москвы арестовал имущество бывшего генерального директора дочерней структура Google ООО «Гугл» Юлии Соловьевой на сумму 232,7 млн руб., пишет РАПСИ (российское агентство правово

Московский арбитраж запретил Google и ООО «Гугл» судиться в Калифорнии разбирательства в Калифорнии в США. С заявлением 29 января 2025 г. обратился конкурсный управляющий ООО «Гугл», что фактически стало ответом на решение американского суда. 24 января 2025 г. ком

«Дочка» Google требует полмиллиарда у российского рекламного агентства Иск от Google Российская дочерняя компания Google (ООО «Гугл») подала иск к ООО «ИА Рилвеб», об этом пишет издание AdIndex. Заявление было подан

Обанкротившийся российский Google отсудил 2,5 млрд руб., которые сам просил не платить решение Арбитражного суда Москвы по иску признаннгоо банкротом российского представительства Google ООО «Гугл» к рекламному агентству «Лайон Коммьюникейшнз». В иске требовалось погасить задолже

Московский суд взыскал 1,5 млрд рублей с российского рекламного агентства в пользу «дочки» Google взыскал с рекламного агентства в пользу Google Арбитражный суд Москвы по иску признанного банкротом ООО «Гугл», российского подразделения Google, взыскал около 1,5 млрд руб. со столичного ООО «

Московский суд взыскал с Google 10 миллиардов в пользу ее российской «дочки» сделки Арбитражный суд Москвы взыскал с американской Google International LLC, материнской компании ООО «Гугл», около 10 млрд руб., пишут РИА «Новости». Суд удовлетворил требование конкурсного

Google – банкрот. Пока только в России Российский «Гугл» закончился Компания ООО «Гугл», официальное российское представительство американского интернет-гиганта Google, п

У российского Google обнаружены признаки преднамеренного банкротства Отчет временного управляющего российского представительства Google Временный управляющий ООО «Гугл» (российской «дочки» американской корпорации Google) Валерий Таляровский пришел к в

Власти списали все деньги со счетов Google в России Денег больше нет Российская «дочка» интернет-гиганта Google (ООО «Гугл») лишилась всех без исключения денег на своих счетах. Как пишет «Интерфакс», это сл

К Google подали иски почти 900 российских компаний Тысяча и один иск К российскому юрлицу ООО «Гугл» подали иски более восьмисот отечественных компаний. Об этом пишут «Ведомости» со с

Российская Google начала процесс банкротства ООО «Гугл» готовится стать банкротом ООО «Гугл», российская «дочка» американской корпорации Google, намерена обратиться в арбитраж

На счетах Google в России арестовали 500 млн рублей будут поступать на банковские счета), а также на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащие ООО «Гугл», на общую сумму 500 млн руб.», – говорится в решении суда. На российском рынке аме

Впервые раскрыты реальные доходы Google в России Доходы Google в России Доход Google в России в 2020 г. составил 144,4 млрд руб. Это в полтора раза меньше, чем у его главного российского конкурента «Яндекс» (218,3 млрд руб.), пишет РБК со ссы

Google в России будут штрафовать за нерасторопность на устранение нарушений в начале сентября 2016 г. Предыдущий срок истек 29 августа 2016 г., после которого компания должна была уведомить ФАС, что нарушение устранено. Антимонопольный процесс против Google в России Нарушение Google состоит в требовании обязательной установки некоторых ее приложений на привилегированные места в ОС Android. Самым неприятным нарушением Google стал запрет прои

Евгений Ильницкий стал новым гендиректором Google в России оссийском офисе Google CNews подтвердили, что Евгений Ильницкий был назначен генеральным директором ООО «Гугл» по решению учредителей и отвечает за деятельность компании как юридического лица.

Google Россия атакует: реклама браузера Chrome впервые запущена на ТВ кстного поиска Google Instant, при котором поисковая выдача происходила без перезагрузки страницы по мере набора запроса (в момент написания материала эта функция не работала). Директор по маркетингу Google в России Константин Кузьмин сообщил CNews, что «ролик создавала наша креативная команда». По информации CNews, в создании принимало участие коммуникационное агентство Nika Consult, извес

У Google в России новый директор центра разработок Сегодня компания Google объявила о назначении Дженнифер Трелевич директором центра разработок Google в России. Это назначение должно укрепить позиции компании на российском рынке. На этом посту г-жа Трелевич будет осуществлять контроль над глобальными проектами, реализуемыми российскими

Константин Кузьмин: Google Earth появится на домене Google.Ru кромничаете – всего неделю назад появилась «Планета Земля», отличный продукт, полностью переведенный на русский Google Earth. Константин Кузьмин: Да, но она на дот коме лежит, не на российском домене Google.Ru. Это просто русифицированная версия Google Earth. Google Earth – это инициатива глобальная. Как только эта глобальная инициатива стартует непосредственно в России, Google Earth появит

«Гугл-фон»: слухи подтверждаются Компания High Tech Computer (HTC) уже работает над изготовлением «Гугл-фона», о чем сообщает издание DigiTimes. Устройство предназначено для работы в сетях 3-го поколения — для этого в него будет установлен чип Texas Instruments, также будет реализована

"Google Россия": медленное убийство MS Office началось кументы в веб, например на Blogger, Wordpress и LiveJournal; работать со вложениями GMail. Сервис бесплатен, для его пользования нужно иметь учетную запись Google. Как отметил Владимир Долгов, глава «Google Россия», «веб-сервисы упрощают процесс работы с информацией. С их помощью пользователи имеют возможность доступа к документам в любой точке земного шара и в любое время. Это упрощает сов

Слухи об амбициях Google в России не подтвердились » прописку в общественном сознании благодаря заявлению, сделанному еще этим летом Дмитрием Милованцевым, замминистра информационных технологий и связи. Г-н Милованцев упомянул тогда об открытии офиса Google в России в контексте программы Мининформсвязи по созданию технопарков. Ходили даже слухи, что офис Google будет располагаться на территории технопарка при Санкт-Петербургском государстве

Первого руководителя Google в России ждет статья а в Швейцарии. Google планирует развернуть собственный технический центр на 3 тыс. сотрудников на базе создаваемого ныне технопарка в Санкт-Петербурге и местного университета. Вместе с тем, появление Google в России ставит перед российским правительством ряд непростых, но нуждающихся в безотлагательном решении вопросов. Последние инициативы этой компании не могли пройти незамеченными. Появ

Предприимчивый россиянин украл имя у Google 1 августа домен Google.ru сменил владельца - теперь он зарегистрирован на имя известного киберсквоттера Дениса Гледенова, который сумел "подкараулить" момент, когда домен остался без присмотра. По адресу www.<