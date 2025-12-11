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Google Russia Гугл Россия

Google Russia - Гугл Россия

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 437 дел, на cумму 14 022 819 842 ₽*

Судебные дела (437) на сумму 14 022 819 842 ₽*
в качестве истца (45) на сумму 12 616 357 007 ₽*
в качестве ответчика (296) на сумму 695 819 346 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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11.12.2025 В Европе арестовали акции Google по требованию российской компании

ранцузского подразделения Google – Google France. Как пишет ТАСС, в деле напрямую замешана компания ООО «Гугл» – именно она подала просьбу об аресте, которую французский суд, несмотря на гигант
09.10.2025 ЮАР арестовала активы Google на 10 миллиардов по решению российского суда

го арбитражного суда по делу о взыскании с Google и возвращении в конкурсную массу обанкротившегося ООО «Гугл» (российская «дочка» корпорации) 10 млрд руб., выяснили «Ведомости». На все активы

30.06.2025 Долг Google в России превысил 27 миллиардов рублей

Т, «Рен ТВ», «Известия», «Первый канал», «Россия 1» и др. На декабрь 2024 г., как писал CNews, долг ООО «Гугл» — перед местными телеканалами из-за неисполнения требования по восстановлению акка
18.03.2025 Суд по иску «Гугла» арестовал почти два миллиарда на счетах его контрагента из России

ентства Realweb). Такое решение было принято в рамках рассмотрения иска российской «дочки» Google — ООО «Гугл» — к указанной компании. Сумма в 1,78 млрд руб. сложилась из задолженности ООО «Сфе
05.03.2025 Экс-гендиректор российской «дочки» Google будет отвечать за ее долги. Арестовано личное имущество на 233 миллиона

Арбитражный суд Москвы арестовал имущество бывшего генерального директора дочерней структура Google ООО «Гугл» Юлии Соловьевой на сумму 232,7 млн руб., пишет РАПСИ (российское агентство правово
03.02.2025 Московский арбитраж запретил Google и ООО «Гугл» судиться в Калифорнии

разбирательства в Калифорнии в США. С заявлением 29 января 2025 г. обратился конкурсный управляющий ООО «Гугл», что фактически стало ответом на решение американского суда. 24 января 2025 г. ком
13.01.2025 «Дочка» Google требует полмиллиарда у российского рекламного агентства

Иск от Google Российская дочерняя компания Google (ООО «Гугл») подала иск к ООО «ИА Рилвеб», об этом пишет издание AdIndex. Заявление было подан
09.12.2024 Обанкротившийся российский Google отсудил 2,5 млрд руб., которые сам просил не платить

решение Арбитражного суда Москвы по иску признаннгоо банкротом российского представительства Google ООО «Гугл» к рекламному агентству «Лайон Коммьюникейшнз». В иске требовалось погасить задолже
30.07.2024 Московский суд взыскал 1,5 млрд рублей с российского рекламного агентства в пользу «дочки» Google

взыскал с рекламного агентства в пользу Google Арбитражный суд Москвы по иску признанного банкротом ООО «Гугл», российского подразделения Google, взыскал около 1,5 млрд руб. со столичного ООО «
02.07.2024 Московский суд взыскал с Google 10 миллиардов в пользу ее российской «дочки»

сделки Арбитражный суд Москвы взыскал с американской Google International LLC, материнской компании ООО «Гугл», около 10 млрд руб., пишут РИА «Новости». Суд удовлетворил требование конкурсного

18.10.2023 Google – банкрот. Пока только в России

Российский «Гугл» закончился Компания ООО «Гугл», официальное российское представительство американского интернет-гиганта Google, п
05.09.2023 У российского Google обнаружены признаки преднамеренного банкротства

Отчет временного управляющего российского представительства Google Временный управляющий ООО «Гугл» (российской «дочки» американской корпорации Google) Валерий Таляровский пришел к в
21.06.2023 Власти списали все деньги со счетов Google в России

Денег больше нет Российская «дочка» интернет-гиганта Google (ООО «Гугл») лишилась всех без исключения денег на своих счетах. Как пишет «Интерфакс», это сл
22.03.2023 К Google подали иски почти 900 российских компаний

Тысяча и один иск К российскому юрлицу ООО «Гугл» подали иски более восьмисот отечественных компаний. Об этом пишут «Ведомости» со с
18.05.2022 Российская Google начала процесс банкротства

ООО «Гугл» готовится стать банкротом ООО «Гугл», российская «дочка» американской корпорации Google, намерена обратиться в арбитраж
26.04.2022 На счетах Google в России арестовали 500 млн рублей

будут поступать на банковские счета), а также на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащие ООО «Гугл», на общую сумму 500 млн руб.», – говорится в решении суда. На российском рынке аме
14.01.2022 Впервые раскрыты реальные доходы Google в России

Доходы Google в России Доход Google в России в 2020 г. составил 144,4 млрд руб. Это в полтора раза меньше, чем у его главного российского конкурента «Яндекс» (218,3 млрд руб.), пишет РБК со ссы
13.09.2016 Google в России будут штрафовать за нерасторопность

на устранение нарушений в начале сентября 2016 г. Предыдущий срок истек 29 августа 2016 г., после которого компания должна была уведомить ФАС, что нарушение устранено. Антимонопольный процесс против Google в России Нарушение Google состоит в требовании обязательной установки некоторых ее приложений на привилегированные места в ОС Android. Самым неприятным нарушением Google стал запрет прои
20.05.2016 «Национальная корпорация развития туризма» мигрировала в облако VPSville.ru
18.02.2016 Новостной сайт «Ридус» мигрировал в «облако»
29.01.2016 Веб-сервис «Онлайнбилет.рф» мигрировал в «облако» Vpsville
01.08.2012 Евгений Ильницкий стал новым гендиректором Google в России

оссийском офисе Google CNews подтвердили, что Евгений Ильницкий был назначен генеральным директором ООО «Гугл» по решению учредителей и отвечает за деятельность компании как юридического лица.

11.03.2011 Google Россия атакует: реклама браузера Chrome впервые запущена на ТВ

кстного поиска Google Instant, при котором поисковая выдача происходила без перезагрузки страницы по мере набора запроса (в момент написания материала эта функция не работала). Директор по маркетингу Google в России Константин Кузьмин сообщил CNews, что «ролик создавала наша креативная команда». По информации CNews, в создании принимало участие коммуникационное агентство Nika Consult, извес
20.09.2007 У Google в России новый директор центра разработок

Сегодня компания Google объявила о назначении Дженнифер Трелевич директором центра разработок Google в России. Это назначение должно укрепить позиции компании на российском рынке. На этом посту г-жа Трелевич будет осуществлять контроль над глобальными проектами, реализуемыми российскими
22.05.2007 Константин Кузьмин: Google Earth появится на домене Google.Ru

кромничаете – всего неделю назад появилась «Планета Земля», отличный продукт, полностью переведенный на русский Google Earth. Константин Кузьмин: Да, но она на дот коме лежит, не на российском домене Google.Ru. Это просто русифицированная версия Google Earth. Google Earth – это инициатива глобальная. Как только эта глобальная инициатива стартует непосредственно в России, Google Earth появит
19.04.2007 «Гугл-фон»: слухи подтверждаются

Компания High Tech Computer (HTC) уже работает над изготовлением «Гугл-фона», о чем сообщает издание DigiTimes. Устройство предназначено для работы в сетях 3-го поколения — для этого в него будет установлен чип Texas Instruments, также будет реализована

08.02.2007 "Google Россия": медленное убийство MS Office началось

кументы в веб, например на Blogger, Wordpress и LiveJournal; работать со вложениями GMail. Сервис бесплатен, для его пользования нужно иметь учетную запись Google. Как отметил Владимир Долгов, глава «Google Россия», «веб-сервисы упрощают процесс работы с информацией. С их помощью пользователи имеют возможность доступа к документам в любой точке земного шара и в любое время. Это упрощает сов
02.02.2006 Слухи об амбициях Google в России не подтвердились

» прописку в общественном сознании благодаря заявлению, сделанному еще этим летом Дмитрием Милованцевым, замминистра информационных технологий и связи. Г-н Милованцев упомянул тогда об открытии офиса Google в России в контексте программы Мининформсвязи по созданию технопарков. Ходили даже слухи, что офис Google будет располагаться на территории технопарка при Санкт-Петербургском государстве
08.08.2005 Первого руководителя Google в России ждет статья

а в Швейцарии. Google планирует развернуть собственный технический центр на 3 тыс. сотрудников на базе создаваемого ныне технопарка в Санкт-Петербурге и местного университета. Вместе с тем, появление Google в  России ставит перед российским правительством ряд непростых, но нуждающихся в безотлагательном решении вопросов. Последние инициативы этой компании не могли пройти незамеченными. Появ
30.08.2001 Предприимчивый россиянин украл имя у Google

1 августа домен Google.ru сменил владельца - теперь он зарегистрирован на имя известного киберсквоттера Дениса Гледенова, который сумел "подкараулить" момент, когда домен остался без присмотра. По адресу www.<
30.08.2001 Google.ru теперь принадлежит киберсквоттеру

По адресу www.google.ru сейчас по-прежнему работает поисковик. Только если раньше на сайте www.google.ru стояла переадресация на www.google.com, то теперь поиск ведется на самом Google.ru. Стра

Публикаций - 226, упоминаний - 377

Google Russia и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12690 185
Yandex - Яндекс 9216 48
Microsoft Corporation 25775 32
VK - Mail.ru Group 3602 25
Apple Inc 13156 20
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 15
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 12
Telegram Group 2940 11
Softline - Софтлайн 3743 10
Meta Platforms - Facebook 4621 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 8
Oracle Corporation 7074 8
Ростелеком 10948 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 7
Google Ireland Limited 15 7
Alphabet 177 6
X Corp - Twitter 2938 6
Yahoo! 3726 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
9594 5
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 230 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 5
Fly 214 5
Fly - Explay - Эксплей 243 5
МегаФон 10742 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
Huawei 4677 4
Intel Corporation 12811 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 4
HP Inc. 5883 4
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NanduQ - Qiwi - RW+ - RealWeb - Риалвеб - Риалвеб Консалтинг - RealHR - Devision, Де вижен - Дейта гоу - Centra - Новые рекламные технологии - Рекламные платформы - Сфера - Ваилмобайил - Конверсия 30 4
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Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
Diasoft - Диасофт 1144 3
1С-Битрикс - Bitrix 675 3
PayPal 671 3
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eBay Inc 1640 4
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Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 4
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АиП - A&P - Ашманов и партнёры 122 2
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РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
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Интернет и бизнес - ассоциация 34 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 43
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 31
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 28
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 26
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 21
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 18
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 12
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Оповещение и уведомление - Notification 5945 12
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 12
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 11
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 10
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 10
Application store - магазин приложений 1463 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 10
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 9
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Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 9
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