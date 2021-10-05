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Google Russia
Гугл Россия


05.10.2021 AppsFlyer: расходы потребителей в приложениях для ритейла в России выросли на 227% 1
21.05.2021 Власти вводят драконовские меры против иностранных интернет-компаний. В опасности Facebook, Google и Telegram 1
25.02.2021 Открыт набор на второй поток акселератора Google Growth Lab с фокусом на маркетинг и международный рост 1
08.02.2021 Власти обяжут зарубежные ИТ-компании иметь представительства в России 2
27.02.2020 В России заблокировали счета Google 3
25.11.2019 Сбербанк и Google объявили о запуске новых курсов в рамках федеральной программы «Бизнес класс» 2
26.06.2019 Google оштрафуют за нарушение российского законодательства 5
24.05.2019 Полмиллиона участников зарегистрировались в обучающей программе Сбербанка и Google 1
12.04.2019 «Акселератор ФРИИ» запустил новую программу для компаний, планирующих выйти на международные рынки 1
20.03.2019 Google проиграл «Яндексу» в европейской битве за поисковую строку на смартфонах 1
22.02.2019 ФСБ нагрянула с проверкой в офис ИТ-компании, основанной в России и переехавшей в США 1
10.10.2018 «Нетрика» вступила в АПКИТ 1
30.07.2018 Google Ассистент заработал на русском языке 2
23.01.2018 Сбербанк и Google запустили «Бизнес класс» в Новосибирской области 1
03.07.2017 Как гибридные облака меняют ритейл 1
05.10.2016 Новинки Google: презентация экосистемы 1
09.11.2015 Что подарить партнерам по бизнесу на Новый год 1
16.10.2015 «Телеком Идея» МТС выбрала 5 финалистов корпоративного акселератора 1
23.09.2015 В ИТ-отрасли России новый раскол: Разработчики хотят обмануть «закон о запрете иностранного ПО» 1
12.03.2015 Google анонсировал «убийцу» Macbook с вдвое большим числом портов 1
04.04.2014 Опубликована программа Пятой конференции Condé Nast Digital Day 1
06.09.2013 Google представил новое поколение приложений Chrome 1
26.08.2013 АП КИТ и Минкомсвязи выступили против премий разработчикам ПО 1
14.06.2013 Google выступает за компромисс в вопросе регулирования интеллектуальной собственности в интернете 1
17.05.2013 Платный YouTube: Как это будет в России 1
18.03.2013 Роспотребнадзор предлагает заблокировать более тысячи сайтов 1
14.08.2012 Выбор ZOOM: обзор букридера Onyx Boox M92M Perseus 1
01.08.2012 Евгений Ильницкий стал новым гендиректором Google в России 1
20.02.2012 1 марта в Москве пройдет Marketing Day and Night — саммит по стратегическому маркетингу для CEO 1
16.01.2012 1 марта в Москве пройдет Marketing Day and Night — саммит по стратегическому маркетингу для CEO 1
23.11.2011 Android на букридере: первый взгляд на Sony PRS-T1 1
15.11.2011 На IV Инновационный конвент в Москве приедет сооснователь Apple Стив Возняк 1
26.10.2011 IV Неделя Российского Интернета завершила свою работу 1
18.04.2011 «Яндекс» стал самым стремительным картографом России 2
28.03.2011 В Microsoft назначен менеджер по развитию R&D в России 1
01.02.2011 Милиция: за детское порно должны отвечать порталы, регистраторы и пользователи 1
15.12.2010 Минкомсвязи изобретает антипиратский фильтр для Рунета 1
23.06.2010 Google начнет инвестировать в Россию в ближайшее время 1
12.01.2010 «Бегун» будет продавать рекламу в результатах поиска Google 1
12.03.2009 Google запустил таргетинг на основе интересов в своей сети 1

Публикаций - 48, упоминаний - 58

Google Russia упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 7177 12
Microsoft Corporation 11168 6
VK - Mail.ru Group 2487 5
Apple Inc - Эппл Рус 7737 4
PayPal 442 2
Rambler Group - Рамблер ГК 487 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
Facebook 3768 2
Yandex - Яндекс 4103 2
Xsolla - Иксолла 6 1
Disconnect 4 1
Google Ireland Limited 2 1
Jetlore 1 1
Прогноз 197 1
Prestigio 168 1
Explay - Эксплей 165 1
Fly 124 1
TechMafia 3 1
Aptoide 4 1
Epic Games 87 1
FiiO 4 1
Verysell - Верисел 94 1
АйТи 753 1
Valve 126 1
Netrika - Нетрика 84 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
АФК Система ПАО 998 1
Крок 1221 1
Oracle Corporation 3363 1
Fortnite 47 1
Nokia Corporation 2453 1
InfoWatch - Инфовотч 615 1
Abbyy 797 1
LG Electronics 1875 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
Twitter 2204 1
Amazon Inc - Amazon.com 1473 1
Cisco Systems 2056 1
Dr.Web - Доктор Веб 978 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
eBay Inc 534 1
LinkedIn 521 1
Expedia Group 40 1
Сбербанк Сибирский банк 16 1
TripAdvisor 33 1
Uniqlo 5 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 48 1
FishTravel - Рыболовный клуб 1 1
Bershka 4 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 428 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 25 1
ФРИИ Акселератор 12 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
FairSearch альянс 3 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 30 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 216 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 930 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 796 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2387 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3000 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
Google Android 10751 9
Apple iOS 5742 3
WhatsApp Messenger 654 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Google PixelBook - Chromebook - Хромбук 154 2
Apple - App Store 2198 2
Google Pixel - Серия смартфонов 108 2
Google Now 74 1
Google Search - Google Поиск 29 1
Google Play Music 53 1
Google Allo - Мессенджер 8 1
Yandex.Kit 16 1
Google Picasa Web Albums 119 1
Apple iTunes Store 579 1
Apple Search Ads 9 1
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 1
Google AdWords - Google Ads 81 1
Sony Playstation VR - PS VR 12 1
Microsoft Office 2007 100 1
Google Nexus - Серия смартфонов 398 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 676 1
Visabot 1 1
Samsung Galaxy Gear 102 1
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 211 1
App In The Air 2 1
Amlab 1 1
Google Cardboard - шлем виртуальной реальности 12 1
Google Android Wear OS 77 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5143 1
Apple iPad 3263 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента 174 1
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 39 1
Rakuten Viber 429 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
I-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 61 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 1
Google Home - Умная колонка 37 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 1
Twitch - Видеостриминговый сервис 70 1
Попов Анатолий 98 2
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Друженец Мария 1 1
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Ильин Алексей 21 1
Травников Андрей 6 1
Дмитриев Кирилл 93 1
Смирнов Алексей 142 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 5
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 3
Россия - Владивосток 866 1
Украина - Киев 476 1
Россия - Новосибирская область 819 1
Россия - Краснодарский край 918 1
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Россия - Томская область 424 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 1
Россия - Республика Алтай 687 1
Южная Корея - Сеул 130 1
США - Лос-Анджелес 292 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Индия - Республика 2181 1
Россия - Свердловская область 807 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 1
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Япония 2811 1
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CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Федеральный закон 244-ФЗ - О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр - В том числе "Налог на Google" - обязанность уплаты НДС иностранными компаниями, оказывающими электронные услуги покупателям в России 6 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 60 1
Русский язык 1000 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
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