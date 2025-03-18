Суд по иску «Гугла» арестовал почти два миллиарда на счетах его контрагента из России

Суд по иску «Гугла» арестовал почти 2 млрд руб. на счетах российского рекламного агентства. Сумма сложилась из задолженности за оказание рекламных услуг и процентов за пользование чужими средствами. Взыскание задолженности с бывших партнеров может стать ключевым источником формирования конкурсной массы для компании, считают эксперты.

Судебное разбирательство

Суд по иску «Гугла» арестовал почти 2 млрд руб. на счетах «дочки» рекламного агентства, пишут «Ведомости».

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на 1,78 млрд руб., размещенных на счетах ООО «Сфера» (дочерняя компания рекламного агентства Realweb). Такое решение было принято в рамках рассмотрения иска российской «дочки» Google — ООО «Гугл» — к указанной компании.

Сумма в 1,78 млрд руб. сложилась из задолженности ООО «Сфера» за оказание рекламных услуг (1,36 млрд руб.) и процентов за пользование чужими деньгами (416 млн руб.).

Представители ООО «Гугл» заявили, что на март 2025 г. ООО «Сфера» частично признало исковые требования, но не погашает задолженность. Истец отметил, что у ответчика почти нет ликвидного имущества, на которое можно было бы обратить взыскание. На 31 декабря 2023 г., стоимость основных средств компании составляла 168,3 млн руб., кредиторская задолженность — 2,6 млрд руб.

Google Суд по иску « Гугла » арестовал почти 2 млрд руб. на счетах его контрагента из России

Суд решил, что непринятие обеспечительной меры в случае удовлетворения иска «может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта». ООО «Сфера» подало ходатайство об отмене решения суда. Адвокат агентства Владимир Ефремов заявил, что арест денег не повлияет на деятельность компании, т. к. совокупные резервы на ее счетах «значительно превышают сумму задолженности».

У ООО «Сфера», согласно позиции истца, отсутствуют намерения исполнять свои обязательства: несмотря на частичное признание исковых требований, компания не погашает задолженность, следует из материалов дела. На 18 марта 2025 г. точный размер признанного долга в решении суда не указан. Кроме того, у агентства-ответчика, как утверждает представитель ООО «Гугл», почти нет ликвидного имущества, на которое можно было бы обратить взыскание, сообщается в документе. В суде истец ссылался на данные отчетности ООО «Сфера» по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2023 г., говорится там же. Согласно пояснительной записке к ней, стоимость основных средств агентства на 31 декабря 2023 г. составила 168,3 млн руб., а кредиторская задолженность при этом — 2,6 млрд руб.

Взыскание задолженности с бывших партнеров может стать ключевым источником формирования конкурсной массы для компании, считают эксперты.

Иск от Google

Как писал CNews в начале 2025 г., российская дочерняя компания Google (ООО «Гугл») подала иск к ООО «ИА Рилвеб». Заявление было подано 9 января., а сумма требований к рекламному агентству составила 552,9 млн руб.

С февраля 2024 г. ООО «Гугл» подало более 70 исков к российским рекламным компаниям из-за неоплаты услуг по договорам о размещении рекламы.

По мнению адвоката и советника юридического агентства 4/3 Agency Леонида Устина, в основном Google предоставляет максимально обоснованные и достоверные документы, которые не оспаривают рекламные агентства. Обычно это договоры об оказании услуг, акты сверки и акты выполненных работ. Разногласия чаще всего касаются размера неустойки, которая может быть снижена на основании статьи 333 Гражданского кодекса (ГК).

По данным Rusprofile, чистая прибыль ООО «ИА Рилвеб» в 2023 г. составила 355 млн руб., выручка — 13 млрд руб.

Суд ограничил бесконечный штраф Google

Арбитражный суд Москвы 7 марта 2025 г. ограничил начисление судебной неустойки (астрент) в пользу российских телеканалов в рамках разбирательства с Google.

Как пояснил РБК конкурсный управляющий российской «дочки» Google ООО «Гугл» Валерий Таляровский, суд в начале марта 2025 г. ограничил период начисления астрента моментом признания ООО «Гугл» банкротом (это произошло 18 октября 2023 г.). После этой даты, по мнению суда, компания ООО «Гугл» не имела возможности исполнять судебные акты, по которым начисляется астрент. К 18 октября сумма неустойки по искам телеканалов составляла 91,5 квинтиллиона руб. (единица с 18 нулями). До введения ограничения сумма астрента по состоянию на 15 января 2025 г. составляла 1,81 дуодециллиона руб. (единица с 39 нулями).

Из решения суда следует, что все судебные акты о восстановлении доступа к заблокированным YouTube-каналам были приняты после подачи заявления о банкротстве российской «дочки» Google. Таким образом, обязанность по уплате штрафа появилась только после истечения сроков для добровольного выполнения решений, то есть тоже после начала процедуры банкротства. Суд пришел к выводу, что после признания ООО «Гугл» банкротом компания не могла выполнить судебные решения о восстановлении доступа к YouTube-каналам, поэтому требования телеканалов могут быть удовлетворены только до этого момента. Начисленный к 18 октября 2023 г. астрент в размере 91,5 квинтиллиона руб. подлежит выплате, поскольку у Google была возможность разблокировать каналы, но она не предприняла никаких действий для этого, следует из решения. При этом суд отклонил требование Google исключить из реестра кредиторов все телеканалы, а соответственно, и их взыскания.

Валерий Таляровский пояснил о том, что в деле о банкротстве текущие кредиторы могут рассчитывать в основном на конвертацию астрентного обязательства в требование из субсидиарной ответственности. В этом случае все указанные кредиторы совместно даже при исполнении судебных актов по субсидиарной ответственности в иностранных юрисдикциях смогут претендовать только на совокупную величину активов Google в юрисдикции по месту признания, а в конечном счете на величину капитализации Alphabet (текущая капитализация на американской бирже Nasdaq — 270 трлн руб.).