Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам

Veon близок к выводу «Киевстара» на Nasdaq. Инвесторы поддержали сделку что может лишить Cohen-I значительной части средств, полученных в ходе IPO (первичное размещение акций). Фото: © trismegist@yandex.ru / Фотобанк Фотодженика Группа Veon близка к выводу «Киевстара» на Nasdaq через слияние со SPAC-компанией Cohen Acqusition Подписанное соглашение об отказе от права на погашение акций гарантирует, что при слиянии с «Киевстаром» у Cohen-I останется определенная

Принадлежащий Veon украинский телеком-гигант покупает сервис такси и двигается на Nasdaq со SPAC-компанией Cohen Circle Acquisition Corp I (Cohen-I) о слиянии с «Киевстаром». Cohen-I зарегистрирована на Каймановых островах и не имеет активов, зато обладает листингом на американской бирже Nasdaq. Благодаря сделке «Киевстар» станет публичной компанией. Image by wirestock on Freepik Принадлежащий группе Veon украинский оператор «Киевстар» покупает сервиса заказа такси Uklon за $15

Veon выводит крупнейшего оператора Украины на Nasdaq Выход «Киевстара» на Nasdaq Группа Veon (бывший владелец российского оператора «Вымпелком», торговая марка «Билайн») объявила о намерении объединить принадлежащего ей украинского сотового оператора «Киевстар» и SPA

Зарубежный осколок «Яндекса» возвращается на биржу Nasdaq возобновляет торги акциями Nebius Компания Nebius, специализирующая на развитии инфраструктуры для искусственного интеллекта (ИИ), сообщила о получении уведомления от администрации американской биржи Nasdaq о возобновлении торгов акциями компании. Это произойдет в понедельник, 21 октября 2024 г. «Путь к сегодняшнему дню был непростым, но я не могу быть более воодушевленным выбранным нами пу

Qiwi нашла замену Nasdaq AIX вместо Nasdaq Платежная система Qiwi сообщила о принятии администрацией американской бирже Nasdaq решения об окончательном делистинге акций компании. Оно вступит в силу 16 сентября 2024 г. В Qi

Qiwi пытается остаться на Nasdaq. Новое имя она себе уже придумала что 19 августа прекратит выполнение данных функций. Отсутствие депозитария приведет к прекращению всей программы ADS. Фото: © mobilinchen / Фотобанк Фотодженика Qiwi решила изменить свое название на Nasdaq и попытается обжаловать решение о делистинге с биржи Назначение RCS Stock Transfer должно быть одобрено на годовом собрании акционеров, которое будет проводиться BONYM. Также Qiwi запрос

Зарубежный осколок Sofltine не смог выйти на Nasdaq или неблагоприятной коньюктурой для SPAC-компаний. По словам гендиректора Noventiq Херве Тесслера (Herve Tessler), сейчас для компании будет лучше остаться в статусе частной. Проблемы Corner Growth с Nasdaq SPAC-компании не имеют активов, но при этом выходят на биржу. Задачей является слияние с другой компанией, которая таким образом хочет стать публичной. Собранные в ходе IPO (первичное ра

Qiwi без объяснений выгоняют с Nasdaq Делистинг акаций Qiwi Администрация американской биржи Nasdaq приняла решение о делистинге акций платежной системы Qiwi. Об этом говорится в сообщении Qiwi, размещенном на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC). В уведомлении Nasdaq

Зарубежному осколку Softline перекрыли дорогу на Nasdaq Делистинг SPAC-компании, с которой хотела слиться Noventiq Совет американской биржи Nasdaq принял решение о делистинге акций SPAC-компании Corner Growth Acquisition (CGAC), в процессе слияния с которой находится ИТ-компания Noventiq. Как говорится в сообщении CGA, размещенном

Qiwi лишается возможности вернуться на Nasdaq назначения нового банка-депозитария, равно как и последствия происходящего для держателей ADR. Как Qiwi выходила на биржи Qiwi в 2013 г. провела IPO (первичное размещение акций) на американской бирже Nasdaq, позднее компания также вышла на Московскую биржу. Qiwi зарегистрирована на Кипре. ADR необходимы для того, чтобы акции иностранных компаний могли обращаться на американских фондовых пло

Зарубежный осколок Softline может лишиться партнера для выхода на Nasdaq У партнера Noventiq проблемы с Nasdaq SPAC-компания Corner Growth Acquisition (CGAC, находится в процессе слияния с ИТ-дистрибьютором Noventiq) получила предупреждение от администрации американской бирже Nasdaq о несо

Стартап экс-замминистра связи России изгнали с Nasdaq Arrival попрощалась с Nasdaq Американская биржа Nasdaq, начиная с 30 января 2024 г., прекратила торги акциями базирующегося в Великобритании производителя электрокаров Arrival. Об этом говорится в сообщении к

Qiwi plc завершает реструктуризацию и планирует обратный выкуп акций продает менеджменту российский бизнес, консолидированный под АО «Киви». Денежные средства, полученные от сделки, будут направлены на развитие международного бизнеса, а также на обратный выкуп акций с NASDAQ и «Московской Биржи». Об этом CNews сообщили представители Qiwi. Разделение российского и международного бизнеса Разделение российского и международного бизнеса Qiwi plc — это логичный и

Стартап экс-замминистра связи России изгоняют с Nasdaq Arrival рискует остаться без Nasdaq Базирующийся в Великобритании производитель электрокаров Arrival сообщил о принятии администрацией американской биржи Nasdaq решения о приостановлении торгов акциями компании. При

Nasdaq продлевает Qiwi сроки на завершение реструктуризации бизнеса Компания Qiwi сообщает о том, что биржа Nasdaq продлевает Qiwi сроки на завершение реструктуризации бизнеса. Qiwi планирует завершить реструктуризацию к 11 ноября 2023 г. и обратилась на биржу Nasdaq с запросом о продлении сро

Ozon нашел замену Nasdaq восемь раз по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. В Казахстане у Ozon 15 тыс. продавцов. Проблемы Ozon с американскими биржами Ozon провел IPO (первичное размещение акций) на американской бирже Nasdaq и на Московской бирже в 2020 г. В начале 2022 г. Nasdaq приостановил торги акциями компаниями. Такая же судьба ожидала большинство компаний с российскими корнями, имевшими листинг

Qiwi вернут на Nasdaq в обмен на уход из России Nasdaq удовлетворила апелляцию Qiwi Платежная система Qiwi объявила об удовлетворении администрацией американской биржи Nasdaq апелляции на решение о делистинге акций компании. Условием продолжения листинга является разделение бизнеса компании на российский, которым займется АО «Киви», и международный (Qiwi plc)

«Яндексу» дали шанс вернуться на Nasdaq при условии ухода из России Yandex получил возможность вернуться на Nasdaq Администрация американской биржи Nasdaq удовлетворила апелляцию компании Yandex (владелец российского «Яндекса») на решение о делистинге акций компании. Об этом говорится в сообще

Softline нужно $100 млн для выхода на Nasdaq Noventiq сливается с Corner Growth для выхода на Nasdaq Компания Noventiq (бывшая Softline) сообщила о достижении договоренности и слиянии со SPAC-компанией Corner Growth Acquisition Corp (Corner Growth). Само соглашение было анонсировано в ф

Убыточный стартап бывшего замминистра связи России нашел способ остаться на Nasdaq ции от 1:30 до 1:50. После этого совет директоров Arrival принял решение разделить акции в пропорции 1:50. Такой шаг был вынужден в связи с тем, что в октябре 2022 г. администрация американской бирже Nasdaq предупредила компанию о несоответствии требованиям биржи: котировки акций компании упали ниже $1 за одну ценную бумагу. У Arrival было 180 дней на то, чтобы решить этот вопрос. Фургон Va

Qiwi обжаловала решение Nasdaq о делистинге Qiwi plc, поставщик передовых платежных и финансовых услуг в России и СНГ, объявляет о подаче запроса на устное слушание по обжалованию решения Nasdaq о делистинге. Об этом CNews сообщили представители Qiwi. 15 марта 2023 г. Qiwi получила уведомление от фондовой биржи NASDAQ о делистинге ее американских депозитарных акции (ADS),

Созданный россиянами разработчик отделался от связей с Россией и вернулся на Nasdaq Nexters вернулся на Nasdaq Американская биржа Nasdaq возобновила торги акциями кипрского разработчика мобильных игр Nexters. В первый день торгов акции обвалились на треть, до $4,1, по сравнению с отметкой,

Русским здесь не место. Американцы вышвыривают «Яндекс», Ozon и HeadHunter с биржи Nasdaq Россияне, на выход Американская биржа Nasdaq решила выгнать сразу несколько российских ИТ-компаний путем принудительного их делистинга. В «расстрельный» список попали «Яндекс», Ozon, HeadHunter, а также Qiwi, притом хорошего запаса

Softline пошла на приступ Nasdaq рговая марка Noventiq) сообщил о достижении договоренности об объединении бизнеса с американской компанией Corner Growth Acquisition (CGA). Целью слияния является выход Softline на американскую биржу Nasdaq. Между сторонами подписано соглашение о намерениях. CGA относится к SPAC-компаниям (Special Purpose Acquisition Company): такого рода компании выходят на биржу, не имея активов. Целью яв

Созданный россиянами разработчик увез сотрудников из страны в надежде вернуться на Nasdaq и продать акции Acquisition One, созданной экс-гендиректором «Мегафона» и владельцем холдинга «Медиа-1» Иваном Тавриным. Данная компания в конце 2020 г. провела IPO (первичное размещение акций) на американской бирже Nasdaq, не имея при этом никаких активов. Слияние с этой структурой позволило Nexters стать публичной компанией. В ходе сделки фонды Mubadala (суверенный фонд Объединенных Арабских Эмиратов) и

Qiwi теряет директоров и рискует лишиться листинга на Nasdaq Qiwi получила предупреждение от Nasdaq Платежная система Qiwi получила уведомление от американской биржи Nasdaq о несоответствии правилам листинга. Об этом говорится в материалах платежной системы. По правилам Nasda

Созданный россиянами разработчик открестился от России ради возвращения на Nasdaq Nexters ведет переговоры с администрацией Nasdaq Основанный россиянами разработчик мобильных игр Nexters ведет переговоры с администрацией американской биржи Nasdaq о возобновлении листинга акций компании. Об этом говорится в го

Veon могут прогнать с биржи NASDAQ из-за низкого курса акций Акции Veon на NASDAQ торгуются ниже $1 Администрация американской биржи NASDAQ предупредила телекоммуникационную группу Veon (ее российская «дочка» «Вымпелком» работает под торговой маркой «Билайн») о

На крупнейших биржах США прекращены торги акциями «Яндекса», МТС, Ozon оссийской ИТ-отрасли Крупные российские ИТ-компании столкнулись с остановкой торгов акций на американских биржах, сообщает The Wall Street Journal. Такое решение приняли Нью-Йоркская фондовая биржа и NASDAQ. Среди тех, чьи акции были отстранены от торгов, оказался отечественный интернет-гигант «Яндекс». Наряду с ним обе биржи перестали работать с ценными бумагами Ozon – старейшего российско

Gett выходит на NASDAQ и будет стоить $1 млрд Gett выходит на NASDAQ через объединение со SPAC Компания Gett объявила о слиянии с американской компанией Rosecliff Acquisition Corp I, имеющей листинг на американской бирже NASDAQ, но не имеющей актив

Intel Xeon помогает ускорить исследования и разработки Nasdaq в области гомоморфного шифрования Глобальная технологическая компания Nasdaq, работающая на рынке ценных бумаг и в других отраслях экономики, использует встроенные функции ускорения криптографических операций семейства процессоров Intel Xeon Scalable третьего пок

Ozon привлечет на NASDAQ миллиард долларов Ozon становится ближе в IPO Интернет-магазин Ozon объявил параметры предстоящего первичного размещения акций (IPO) на американской бирже NASDAQ. Ранее Ozon уже объявлял о планах проведения IPO и публиковал предварительную версию своего инвестиционного проспекта на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC), однако парам

«Тинькофф капитал» дает доступ к индексу NASDAQ-100 Управляющая компания «Тинькофф капитал» объявила о запуске первого в России биржевого фонда, который следует за индексом крупнейшей американской биржи Nasdaq, специализирующейся на высокотехнологичных компаниях. Также продуктовая линейка «Тинькофф капитал» пополнится еще двумя биржевыми паевыми инвестиционными фондами (БПИФы) - Тинькофф Золот

NASDAQ остановила торговлю акциями Amazon и Google ть имеют четырехзначный ценник. Это единственные компании с четырехзначной стоимостью бумаг в списке индекса S&P 500. Примечательно, что все три пострадавшие компании прошли листинг на другой бирже — Nasdaq. Нью-Йоркская биржа лишь с 19 апреля разрешила торговлю бумагами «чужих» компаний на полу своего зала. При этом принадлежащие ей площадки NYSE Arca и NYSE American позволяли это и раньше

Российско-американскую платежную систему могут изгнать с NASDAQ NASDAQ предупредил Net Element о нарушении правил листинга Администрация биржи NASDAQ (США) предупредила российско-американскую компанию Net Element о возможности прекращения ее листинга. Причиной является нарушение правил листинга на данной площадке. Акции Net Element в

Технический сбой обрушил капитализацию Apple и Amazon на миллиарды долларов Грандиозный скачок ИТ-акцийВ результате технического сбоя акции, которые торгуются на бирже Nasdaq, в течение некоторого времени некорректно отображались на крупных информационных ресурсах, таких как Yahoo Finance, Google Finance и Bloomberg LP. Для бумаг ряда компаний, в том числе Ap

Убыточную российско-американскую платежную систему могут изгнать с NASDAQ Угроза потери NASDAQ Американская корпорация Net Element сообщила о том, что департамент биржи NASDAQ по соответствию квалификационным требованиям листинга продлил период наблюдения за курсом акций ко

«Московская Биржа» и NASDAQ займутся привлечением международных инвесторов «Московская Биржа» (MOEX) и NASDAQ OMX (NDAQ) подписали соглашение о совместной деятельности, в соответствии с которым стороны создадут механизмы для совместного долгосрочного сотрудничества, направленного на привлечение

Владельцы Qiwi привлекли $250 млн на NASDAQ Платежная система Qiwi провела на американской бирже Nasdaq вторичное размещение акций (SPO), в ходе которого было продано 8,2 млн американских депозитарных акций (ADS). Цена размещения составила $30,5 за одну ADS. Таким образом объем размещения