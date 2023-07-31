Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам

Ozon нашел замену Nasdaq восемь раз по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. В Казахстане у Ozon 15 тыс. продавцов. Проблемы Ozon с американскими биржами Ozon провел IPO (первичное размещение акций) на американской бирже Nasdaq и на Московской бирже в 2020 г. В начале 2022 г. Nasdaq приостановил торги акциями компаниями. Такая же судьба ожидала большинство компаний с российскими корнями, имевшими листинг

Qiwi вернут на Nasdaq в обмен на уход из России Nasdaq удовлетворила апелляцию Qiwi Платежная система Qiwi объявила об удовлетворении администрацией американской биржи Nasdaq апелляции на решение о делистинге акций компании. Условием продолжения листинга является разделение бизнеса компании на российский, которым займется АО «Киви», и международный (Qiwi plc)

«Яндексу» дали шанс вернуться на Nasdaq при условии ухода из России Yandex получил возможность вернуться на Nasdaq Администрация американской биржи Nasdaq удовлетворила апелляцию компании Yandex (владелец российского «Яндекса») на решение о делистинге акций компании. Об этом говорится в сообще

Softline нужно $100 млн для выхода на Nasdaq Noventiq сливается с Corner Growth для выхода на Nasdaq Компания Noventiq (бывшая Softline) сообщила о достижении договоренности и слиянии со SPAC-компанией Corner Growth Acquisition Corp (Corner Growth). Само соглашение было анонсировано в ф

Убыточный стартап бывшего замминистра связи России нашел способ остаться на Nasdaq ции от 1:30 до 1:50. После этого совет директоров Arrival принял решение разделить акции в пропорции 1:50. Такой шаг был вынужден в связи с тем, что в октябре 2022 г. администрация американской бирже Nasdaq предупредила компанию о несоответствии требованиям биржи: котировки акций компании упали ниже $1 за одну ценную бумагу. У Arrival было 180 дней на то, чтобы решить этот вопрос. Фургон Va

Qiwi обжаловала решение Nasdaq о делистинге Qiwi plc, поставщик передовых платежных и финансовых услуг в России и СНГ, объявляет о подаче запроса на устное слушание по обжалованию решения Nasdaq о делистинге. Об этом CNews сообщили представители Qiwi. 15 марта 2023 г. Qiwi получила уведомление от фондовой биржи NASDAQ о делистинге ее американских депозитарных акции (ADS),

Созданный россиянами разработчик отделался от связей с Россией и вернулся на Nasdaq Nexters вернулся на Nasdaq Американская биржа Nasdaq возобновила торги акциями кипрского разработчика мобильных игр Nexters. В первый день торгов акции обвалились на треть, до $4,1, по сравнению с отметкой,

Русским здесь не место. Американцы вышвыривают «Яндекс», Ozon и HeadHunter с биржи Nasdaq Россияне, на выход Американская биржа Nasdaq решила выгнать сразу несколько российских ИТ-компаний путем принудительного их делистинга. В «расстрельный» список попали «Яндекс», Ozon, HeadHunter, а также Qiwi, притом хорошего запаса

Softline пошла на приступ Nasdaq рговая марка Noventiq) сообщил о достижении договоренности об объединении бизнеса с американской компанией Corner Growth Acquisition (CGA). Целью слияния является выход Softline на американскую биржу Nasdaq. Между сторонами подписано соглашение о намерениях. CGA относится к SPAC-компаниям (Special Purpose Acquisition Company): такого рода компании выходят на биржу, не имея активов. Целью яв

Созданный россиянами разработчик увез сотрудников из страны в надежде вернуться на Nasdaq и продать акции Acquisition One, созданной экс-гендиректором «Мегафона» и владельцем холдинга «Медиа-1» Иваном Тавриным. Данная компания в конце 2020 г. провела IPO (первичное размещение акций) на американской бирже Nasdaq, не имея при этом никаких активов. Слияние с этой структурой позволило Nexters стать публичной компанией. В ходе сделки фонды Mubadala (суверенный фонд Объединенных Арабских Эмиратов) и

Qiwi теряет директоров и рискует лишиться листинга на Nasdaq Qiwi получила предупреждение от Nasdaq Платежная система Qiwi получила уведомление от американской биржи Nasdaq о несоответствии правилам листинга. Об этом говорится в материалах платежной системы. По правилам Nasda

Созданный россиянами разработчик открестился от России ради возвращения на Nasdaq Nexters ведет переговоры с администрацией Nasdaq Основанный россиянами разработчик мобильных игр Nexters ведет переговоры с администрацией американской биржи Nasdaq о возобновлении листинга акций компании. Об этом говорится в го

Veon могут прогнать с биржи NASDAQ из-за низкого курса акций Акции Veon на NASDAQ торгуются ниже $1 Администрация американской биржи NASDAQ предупредила телекоммуникационную группу Veon (ее российская «дочка» «Вымпелком» работает под торговой маркой «Билайн») о

На крупнейших биржах США прекращены торги акциями «Яндекса», МТС, Ozon оссийской ИТ-отрасли Крупные российские ИТ-компании столкнулись с остановкой торгов акций на американских биржах, сообщает The Wall Street Journal. Такое решение приняли Нью-Йоркская фондовая биржа и NASDAQ. Среди тех, чьи акции были отстранены от торгов, оказался отечественный интернет-гигант «Яндекс». Наряду с ним обе биржи перестали работать с ценными бумагами Ozon – старейшего российско

Gett выходит на NASDAQ и будет стоить $1 млрд Gett выходит на NASDAQ через объединение со SPAC Компания Gett объявила о слиянии с американской компанией Rosecliff Acquisition Corp I, имеющей листинг на американской бирже NASDAQ, но не имеющей актив

Intel Xeon помогает ускорить исследования и разработки Nasdaq в области гомоморфного шифрования Глобальная технологическая компания Nasdaq, работающая на рынке ценных бумаг и в других отраслях экономики, использует встроенные функции ускорения криптографических операций семейства процессоров Intel Xeon Scalable третьего пок

Ozon привлечет на NASDAQ миллиард долларов Ozon становится ближе в IPO Интернет-магазин Ozon объявил параметры предстоящего первичного размещения акций (IPO) на американской бирже NASDAQ. Ранее Ozon уже объявлял о планах проведения IPO и публиковал предварительную версию своего инвестиционного проспекта на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC), однако парам

«Тинькофф капитал» дает доступ к индексу NASDAQ-100 Управляющая компания «Тинькофф капитал» объявила о запуске первого в России биржевого фонда, который следует за индексом крупнейшей американской биржи Nasdaq, специализирующейся на высокотехнологичных компаниях. Также продуктовая линейка «Тинькофф капитал» пополнится еще двумя биржевыми паевыми инвестиционными фондами (БПИФы) - Тинькофф Золот

NASDAQ остановила торговлю акциями Amazon и Google ть имеют четырехзначный ценник. Это единственные компании с четырехзначной стоимостью бумаг в списке индекса S&P 500. Примечательно, что все три пострадавшие компании прошли листинг на другой бирже — Nasdaq. Нью-Йоркская биржа лишь с 19 апреля разрешила торговлю бумагами «чужих» компаний на полу своего зала. При этом принадлежащие ей площадки NYSE Arca и NYSE American позволяли это и раньше

Российско-американскую платежную систему могут изгнать с NASDAQ NASDAQ предупредил Net Element о нарушении правил листинга Администрация биржи NASDAQ (США) предупредила российско-американскую компанию Net Element о возможности прекращения ее листинга. Причиной является нарушение правил листинга на данной площадке. Акции Net Element в

Технический сбой обрушил капитализацию Apple и Amazon на миллиарды долларов Грандиозный скачок ИТ-акцийВ результате технического сбоя акции, которые торгуются на бирже Nasdaq, в течение некоторого времени некорректно отображались на крупных информационных ресурсах, таких как Yahoo Finance, Google Finance и Bloomberg LP. Для бумаг ряда компаний, в том числе Ap

Убыточную российско-американскую платежную систему могут изгнать с NASDAQ Угроза потери NASDAQ Американская корпорация Net Element сообщила о том, что департамент биржи NASDAQ по соответствию квалификационным требованиям листинга продлил период наблюдения за курсом акций ко

«Московская Биржа» и NASDAQ займутся привлечением международных инвесторов «Московская Биржа» (MOEX) и NASDAQ OMX (NDAQ) подписали соглашение о совместной деятельности, в соответствии с которым стороны создадут механизмы для совместного долгосрочного сотрудничества, направленного на привлечение

Владельцы Qiwi привлекли $250 млн на NASDAQ Платежная система Qiwi провела на американской бирже Nasdaq вторичное размещение акций (SPO), в ходе которого было продано 8,2 млн американских депозитарных акций (ADS). Цена размещения составила $30,5 за одну ADS. Таким образом объем размещения

Nasdaq не помог американцам покорить российский мультимедиа-рынок ьности компании в 2013 г.», - говорится в отчете. Напомним, NETI создавалась, преимущественно, для развития цифрового контента в России. Прошлой осенью компания получила листинг на американской бирже Nasdaq, это произошло путем обратного поглощения имевшей соответствующий листинг «буферной» компании Cazador Acquisition Corporation. В момент сделки капитализация корпорации составляла $360 мл

Партнер «Сколково» и композитора Игоря Крутого вышел на Nasdaq Зарегистрированная в американском штате Флорида компания Net Element (ранее носила названия Splinex Technology и Tot Element) сообщила о получении листинга на бирже Nasdaq. Произошло это путем обратного поглощения компании Cazador Acquisition Corporation, акции которой уже торговались на бирже. Cazador не вела операционной деятельности и создавалась специа

Net Element вышла на биржу NASDAQ панию Net Element на основную высокотехнологичную биржу Соединенных Штатов. Глобальный провайдер цифровых интернет-услуг компания Net Element получила листинг на одной из основных фондовых бирж США – NASDAQ. Акции компании будут торговаться под тикером «NETED». С выходом на NASDAQ компания была переименована в Net Element International, что подчеркивает международный характер ее деят

Инвесторы подали иски к Facebook и NASDAQ Инвесторы из США подали иски против крупнейшей в мире социальной сети Facebook, которая на прошлой неделе провела IPO, и против самой биржи NASDAQ, обвинив их в нарушении правил проведения процедуры, сообщает Reuters. Инвестор Филлип Голдберг (Phillip Goldberg) обвинил нью-йоркскую биржу в халатности при посредничестве в купле-прод

Хакеры, взломавшие Nasdaq, следили за директорами компаний Хакеры, которые проникли в компьютерную систему фондовой биржи Nasdaq в прошлом году, установили в систему вредоносный код, с помощью которого они могли следить за директорами публичных компаний, акции которых торгуются на Nasdaq. Об этом сообщает а

Zynga проведет IPO на бирже Nasdaq в Нью-Йорке рыла некоторую новую информацию касательно проведения своего запланированного IPO. Так, стало известно, что для торгов Zynga планирует использовать тикер ZNGA, пишет Fortune, а IPO состоится на бирже Nasdaq в Нью-Йорке. Как уже сообщалось ранее, в ходе первичного публичного размещения акций компания намерена привлечь сумму около $1 млрд. Также из документации компании следует, что доходы Zy

Nasdaq OMX выбрала технологию Cisco для высокопроизводительных сетей опционной торговли Компания Cisco Systems, американский производитель сетевого оборудования, сообщила о том, что компания Nasdaq OMX Group, мировой поставщик технологий для бирж, клиринговых площадок и регулирующих органов, выбрала решения из портфеля Cisco Data Center Business Advantage для модернизации расположе

Хакеры проникли в Nasdaq На протяжении 2010 г. хакеры как минимум несколько раз получали доступ к интернет-сервису биржи Nasdaq, созданному для компаний-эмитентов для того, чтобы они могли безопасно обмениваться конфиденциальной информацией, сообщает Wall Street Journal. Злоумышленникам удалось получить доступ к

Хакеры взломали сеть биржи Nasdaq Компания Nasdaq OMX Group, которая управляет компьютерной сетью нью-йоркской фондовой биржи Nasdaq, официально объявила о том, что обнаружила на свои серверах «подозрительные файлы», свидетельств

На бирже Nasdaq появится индекс смартфонов Компания NASDAQ OMX, которая управляет биржей Nasdaq, совместно с Consumer Electronics Association (CEA) объявила о запуске нового индекса NASDAQ OMX CEA Smartphone IndexSM (Nasdaq:

Акции Google упали до $25,8 из-за ошибки Nasdaq Администрация нью-йоркской биржи Nasdaq объявила о том, что последнее существенное падение акций Google во вторник, 30 сентября, произошло из-за ошибки, результат которой позже был отменен. В ходе торгов акции интернет-гиганта

CNews TV. Русские купили ИТ-компанию с NASDAQ публичную компанию – израильскую RiT Technologies, производителя структурированных кабельных систем. Интерес российского интегратора очевиден: акции RiT Technologies котируются на Нью-йоркской бирже NASDAQ. Инвестиции в новый бизнес – важный шаг для развития Stins Coman. Однако насколько эти вложения оправданы, судить сложно: RiT Technologies убыточна. смотреть на CNews.TV

Русские купили ИТ-компанию с NASDAQ анизациях с развитой филиальной сетью. Партнерская сеть RiT насчитывает более 160 дистрибьюторов в более чем 60 странах мира, говорится на сайте компании. В конце 2003 г. акции RiT появились на бирже NASDAQ. «Но IPO компания не проводила, а просто купила листинг», — говорит Антон Ворыхалов, аналитик IKS-Consulting. Ее акции стоили $1,1, а в начале 2005 г. выросли до $3,95. Правда, на с

Биржевые операторы Nasdaq и OMX договорились о слиянии Скандинавский биржевой оператор OMX AB и американский биржевой оператор Nasdaq Stock Market сообщили о достигнутой договоренности по слиянию. Сумма сделки составляет $3,7 млрд. Сделка будет осуществляться наличными и в акциях. В ходе нее акционеры OMX получат за ка

Telenor сбегает с Nasdaq Совет директоров норвежской Telenor принял решение о проведении де-листинга своих акций с американской электронной биржи Nasdaq, на которой котируются ценные бумаги высокотехнологичных компаний. В ближайшее время компания заполнит форму Американской комиссии по ценным бумагам (ожидается, что это произойдет 11 июн