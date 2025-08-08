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Nasdaq Stock Market National Association of Securities Dealers Automated Quotation Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам

Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам

СОБЫТИЯ

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08.08.2025 Veon близок к выводу «Киевстара» на Nasdaq. Инвесторы поддержали сделку

что может лишить Cohen-I значительной части средств, полученных в ходе IPO (первичное размещение акций). Фото: © trismegist@yandex.ru / Фотобанк Фотодженика Группа Veon близка к выводу «Киевстара» на Nasdaq через слияние со SPAC-компанией Cohen Acqusition Подписанное соглашение об отказе от права на погашение акций гарантирует, что при слиянии с «Киевстаром» у Cohen-I останется определенная
01.04.2025 Принадлежащий Veon украинский телеком-гигант покупает сервис такси и двигается на Nasdaq

со SPAC-компанией Cohen Circle Acquisition Corp I (Cohen-I) о слиянии с «Киевстаром». Cohen-I зарегистрирована на Каймановых островах и не имеет активов, зато обладает листингом на американской бирже Nasdaq. Благодаря сделке «Киевстар» станет публичной компанией. Image by wirestock on Freepik Принадлежащий группе Veon украинский оператор «Киевстар» покупает сервиса заказа такси Uklon за $15
17.01.2025 Veon выводит крупнейшего оператора Украины на Nasdaq

Выход «Киевстара» на Nasdaq Группа Veon (бывший владелец российского оператора «Вымпелком», торговая марка «Билайн») объявила о намерении объединить принадлежащего ей украинского сотового оператора «Киевстар» и SPA
21.10.2024 Зарубежный осколок «Яндекса» возвращается на биржу Nasdaq

возобновляет торги акциями Nebius Компания Nebius, специализирующая на развитии инфраструктуры для искусственного интеллекта (ИИ), сообщила о получении уведомления от администрации американской биржи Nasdaq о возобновлении торгов акциями компании. Это произойдет в понедельник, 21 октября 2024 г. «Путь к сегодняшнему дню был непростым, но я не могу быть более воодушевленным выбранным нами пу
11.09.2024 Qiwi нашла замену Nasdaq

AIX вместо Nasdaq Платежная система Qiwi сообщила о принятии администрацией американской бирже Nasdaq решения об окончательном делистинге акций компании. Оно вступит в силу 16 сентября 2024 г. В Qi
15.07.2024 Qiwi пытается остаться на Nasdaq. Новое имя она себе уже придумала

что 19 августа прекратит выполнение данных функций. Отсутствие депозитария приведет к прекращению всей программы ADS. Фото: © mobilinchen / Фотобанк Фотодженика Qiwi решила изменить свое название на Nasdaq и попытается обжаловать решение о делистинге с биржи Назначение RCS Stock Transfer должно быть одобрено на годовом собрании акционеров, которое будет проводиться BONYM. Также Qiwi запрос
05.07.2024 Зарубежный осколок Sofltine не смог выйти на Nasdaq

или неблагоприятной коньюктурой для SPAC-компаний. По словам гендиректора Noventiq Херве Тесслера (Herve Tessler), сейчас для компании будет лучше остаться в статусе частной. Проблемы Corner Growth с Nasdaq SPAC-компании не имеют активов, но при этом выходят на биржу. Задачей является слияние с другой компанией, которая таким образом хочет стать публичной. Собранные в ходе IPO (первичное ра
02.07.2024 Qiwi без объяснений выгоняют с Nasdaq

Делистинг акаций Qiwi Администрация американской биржи Nasdaq приняла решение о делистинге акций платежной системы Qiwi. Об этом говорится в сообщении Qiwi, размещенном на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC). В уведомлении Nasdaq
28.06.2024 Зарубежному осколку Softline перекрыли дорогу на Nasdaq

Делистинг SPAC-компании, с которой хотела слиться Noventiq Совет американской биржи Nasdaq принял решение о делистинге акций SPAC-компании Corner Growth Acquisition (CGAC), в процессе слияния с которой находится ИТ-компания Noventiq. Как говорится в сообщении CGA, размещенном

24.06.2024 Qiwi лишается возможности вернуться на Nasdaq

назначения нового банка-депозитария, равно как и последствия происходящего для держателей ADR. Как Qiwi выходила на биржи Qiwi в 2013 г. провела IPO (первичное размещение акций) на американской бирже Nasdaq, позднее компания также вышла на Московскую биржу. Qiwi зарегистрирована на Кипре. ADR необходимы для того, чтобы акции иностранных компаний могли обращаться на американских фондовых пло
24.05.2024 Зарубежный осколок Softline может лишиться партнера для выхода на Nasdaq

У партнера Noventiq проблемы с Nasdaq SPAC-компания Corner Growth Acquisition (CGAC, находится в процессе слияния с ИТ-дистрибьютором Noventiq) получила предупреждение от администрации американской бирже Nasdaq о несо
30.01.2024 Стартап экс-замминистра связи России изгнали с Nasdaq

Arrival попрощалась с Nasdaq Американская биржа Nasdaq, начиная с 30 января 2024 г., прекратила торги акциями базирующегося в Великобритании производителя электрокаров Arrival. Об этом говорится в сообщении к
22.01.2024 Qiwi plc завершает реструктуризацию и планирует обратный выкуп акций

продает менеджменту российский бизнес, консолидированный под АО «Киви». Денежные средства, полученные от сделки, будут направлены на развитие международного бизнеса, а также на обратный выкуп акций с NASDAQ и «Московской Биржи». Об этом CNews сообщили представители Qiwi. Разделение российского и международного бизнеса Разделение российского и международного бизнеса Qiwi plc — это логичный и
09.11.2023 Стартап экс-замминистра связи России изгоняют с Nasdaq

Arrival рискует остаться без Nasdaq Базирующийся в Великобритании производитель электрокаров Arrival сообщил о принятии администрацией американской биржи Nasdaq решения о приостановлении торгов акциями компании. При
13.09.2023 Nasdaq продлевает Qiwi сроки на завершение реструктуризации бизнеса

Компания Qiwi сообщает о том, что биржа Nasdaq продлевает Qiwi сроки на завершение реструктуризации бизнеса. Qiwi планирует завершить реструктуризацию к 11 ноября 2023 г. и обратилась на биржу Nasdaq с запросом о продлении сро
31.07.2023 Ozon нашел замену Nasdaq

восемь раз по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. В Казахстане у Ozon 15 тыс. продавцов. Проблемы Ozon с американскими биржами Ozon провел IPO (первичное размещение акций) на американской бирже Nasdaq и на Московской бирже в 2020 г. В начале 2022 г. Nasdaq приостановил торги акциями компаниями. Такая же судьба ожидала большинство компаний с российскими корнями, имевшими листинг
13.06.2023 Qiwi вернут на Nasdaq в обмен на уход из России

Nasdaq удовлетворила апелляцию Qiwi Платежная система Qiwi объявила об удовлетворении администрацией американской биржи Nasdaq апелляции на решение о делистинге акций компании. Условием продолжения листинга является разделение бизнеса компании на российский, которым займется АО «Киви», и международный (Qiwi plc)
08.06.2023 «Яндексу» дали шанс вернуться на Nasdaq при условии ухода из России

Yandex получил возможность вернуться на Nasdaq Администрация американской биржи Nasdaq удовлетворила апелляцию компании Yandex (владелец российского «Яндекса») на решение о делистинге акций компании. Об этом говорится в сообще
12.05.2023 Softline нужно $100 млн для выхода на Nasdaq

Noventiq сливается с Corner Growth для выхода на Nasdaq Компания Noventiq (бывшая Softline) сообщила о достижении договоренности и слиянии со SPAC-компанией Corner Growth Acquisition Corp (Corner Growth). Само соглашение было анонсировано в ф
18.04.2023 Убыточный стартап бывшего замминистра связи России нашел способ остаться на Nasdaq

ции от 1:30 до 1:50. После этого совет директоров Arrival принял решение разделить акции в пропорции 1:50. Такой шаг был вынужден в связи с тем, что в октябре 2022 г. администрация американской бирже Nasdaq предупредила компанию о несоответствии требованиям биржи: котировки акций компании упали ниже $1 за одну ценную бумагу. У Arrival было 180 дней на то, чтобы решить этот вопрос. Фургон Va
22.03.2023 Qiwi обжаловала решение Nasdaq о делистинге

Qiwi plc, поставщик передовых платежных и финансовых услуг в России и СНГ, объявляет о подаче запроса на устное слушание по обжалованию решения Nasdaq о делистинге. Об этом CNews сообщили представители Qiwi. 15 марта 2023 г. Qiwi получила уведомление от фондовой биржи NASDAQ о делистинге ее американских депозитарных акции (ADS),
20.03.2023 Созданный россиянами разработчик отделался от связей с Россией и вернулся на Nasdaq

Nexters вернулся на Nasdaq Американская биржа Nasdaq возобновила торги акциями кипрского разработчика мобильных игр Nexters. В первый день торгов акции обвалились на треть, до $4,1, по сравнению с отметкой,
16.03.2023 Русским здесь не место. Американцы вышвыривают «Яндекс», Ozon и HeadHunter с биржи Nasdaq

Россияне, на выход Американская биржа Nasdaq решила выгнать сразу несколько российских ИТ-компаний путем принудительного их делистинга. В «расстрельный» список попали «Яндекс», Ozon, HeadHunter, а также Qiwi, притом хорошего запаса
13.02.2023 Softline пошла на приступ Nasdaq

рговая марка Noventiq) сообщил о достижении договоренности об объединении бизнеса с американской компанией Corner Growth Acquisition (CGA). Целью слияния является выход Softline на американскую биржу Nasdaq. Между сторонами подписано соглашение о намерениях. CGA относится к SPAC-компаниям (Special Purpose Acquisition Company): такого рода компании выходят на биржу, не имея активов. Целью яв
19.10.2022 Созданный россиянами разработчик увез сотрудников из страны в надежде вернуться на Nasdaq и продать акции

Acquisition One, созданной экс-гендиректором «Мегафона» и владельцем холдинга «Медиа-1» Иваном Тавриным. Данная компания в конце 2020 г. провела IPO (первичное размещение акций) на американской бирже Nasdaq, не имея при этом никаких активов. Слияние с этой структурой позволило Nexters стать публичной компанией. В ходе сделки фонды Mubadala (суверенный фонд Объединенных Арабских Эмиратов) и

23.05.2022 Qiwi теряет директоров и рискует лишиться листинга на Nasdaq

Qiwi получила предупреждение от Nasdaq Платежная система Qiwi получила уведомление от американской биржи Nasdaq о несоответствии правилам листинга. Об этом говорится в материалах платежной системы. По правилам Nasda
13.05.2022 Созданный россиянами разработчик открестился от России ради возвращения на Nasdaq

Nexters ведет переговоры с администрацией Nasdaq Основанный россиянами разработчик мобильных игр Nexters ведет переговоры с администрацией американской биржи Nasdaq о возобновлении листинга акций компании. Об этом говорится в го
19.04.2022 Veon могут прогнать с биржи NASDAQ из-за низкого курса акций

Акции Veon на NASDAQ торгуются ниже $1 Администрация американской биржи NASDAQ предупредила телекоммуникационную группу Veon (ее российская «дочка» «Вымпелком» работает под торговой маркой «Билайн») о
01.03.2022 На крупнейших биржах США прекращены торги акциями «Яндекса», МТС, Ozon

оссийской ИТ-отрасли Крупные российские ИТ-компании столкнулись с остановкой торгов акций на американских биржах, сообщает The Wall Street Journal. Такое решение приняли Нью-Йоркская фондовая биржа и NASDAQ. Среди тех, чьи акции были отстранены от торгов, оказался отечественный интернет-гигант «Яндекс». Наряду с ним обе биржи перестали работать с ценными бумагами Ozon – старейшего российско
12.11.2021 Gett выходит на NASDAQ и будет стоить $1 млрд

Gett выходит на NASDAQ через объединение со SPAC Компания Gett объявила о слиянии с американской компанией Rosecliff Acquisition Corp I, имеющей листинг на американской бирже NASDAQ, но не имеющей актив
12.04.2021 Intel Xeon помогает ускорить исследования и разработки Nasdaq в области гомоморфного шифрования

Глобальная технологическая компания Nasdaq, работающая на рынке ценных бумаг и в других отраслях экономики, использует встроенные функции ускорения криптографических операций семейства процессоров Intel Xeon Scalable третьего пок
18.11.2020 Ozon привлечет на NASDAQ миллиард долларов

Ozon становится ближе в IPO Интернет-магазин Ozon объявил параметры предстоящего первичного размещения акций (IPO) на американской бирже NASDAQ. Ранее Ozon уже объявлял о планах проведения IPO и публиковал предварительную версию своего инвестиционного проспекта на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC), однако парам
27.08.2020 «Тинькофф капитал» дает доступ к индексу NASDAQ-100

Управляющая компания «Тинькофф капитал» объявила о запуске первого в России биржевого фонда, который следует за индексом крупнейшей американской биржи Nasdaq, специализирующейся на высокотехнологичных компаниях. Также продуктовая линейка «Тинькофф капитал» пополнится еще двумя биржевыми паевыми инвестиционными фондами (БПИФы) - Тинькофф Золот
26.04.2018 NASDAQ остановила торговлю акциями Amazon и Google

ть имеют четырехзначный ценник. Это единственные компании с четырехзначной стоимостью бумаг в списке индекса S&P 500. Примечательно, что все три пострадавшие компании прошли листинг на другой бирже — Nasdaq. Нью-Йоркская биржа лишь с 19 апреля разрешила торговлю бумагами «чужих» компаний на полу своего зала. При этом принадлежащие ей площадки NYSE Arca и NYSE American позволяли это и раньше
10.10.2017 Российско-американскую платежную систему могут изгнать с NASDAQ

NASDAQ предупредил Net Element о нарушении правил листинга Администрация биржи NASDAQ (США) предупредила российско-американскую компанию Net Element о возможности прекращения ее листинга. Причиной является нарушение правил листинга на данной площадке. Акции Net Element в

04.07.2017 Технический сбой обрушил капитализацию Apple и Amazon на миллиарды долларов

Грандиозный скачок ИТ-акцийВ результате технического сбоя акции, которые торгуются на бирже Nasdaq, в течение некоторого времени некорректно отображались на крупных информационных ресурсах, таких как Yahoo Finance, Google Finance и Bloomberg LP. Для бумаг ряда компаний, в том числе Ap
25.12.2015 Убыточную российско-американскую платежную систему могут изгнать с NASDAQ

Угроза потери NASDAQ Американская корпорация Net Element сообщила о том, что департамент биржи NASDAQ по соответствию квалификационным требованиям листинга продлил период наблюдения за курсом акций ко
22.10.2013 «Московская Биржа» и NASDAQ займутся привлечением международных инвесторов

«Московская Биржа» (MOEX) и NASDAQ OMX (NDAQ) подписали соглашение о совместной деятельности, в соответствии с которым стороны создадут механизмы для совместного долгосрочного сотрудничества, направленного на привлечение

02.10.2013 Владельцы Qiwi привлекли $250 млн на NASDAQ

Платежная система Qiwi провела на американской бирже Nasdaq вторичное размещение акций (SPO), в ходе которого было продано 8,2 млн американских депозитарных акций (ADS). Цена размещения составила $30,5 за одну ADS. Таким образом объем размещения

21.05.2013 Nasdaq не помог американцам покорить российский мультимедиа-рынок

ьности компании в 2013 г.», - говорится в отчете. Напомним, NETI создавалась, преимущественно, для развития цифрового контента в России. Прошлой осенью компания получила листинг на американской бирже Nasdaq, это произошло путем обратного поглощения имевшей соответствующий листинг «буферной» компании Cazador Acquisition Corporation. В момент сделки капитализация корпорации составляла $360 мл

Публикаций - 2790, упоминаний - 2808

Nasdaq Stock Market и организации, системы, технологии, персоны:

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Microsoft Corporation 25775 581
Intel Corporation 12811 540
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 360
Oracle Corporation 7074 317
Yahoo! 3726 313
IBM - International Business Machines Corp 9699 313
Amazon Inc - Amazon.com 3277 281
Dell Technologies - Dell Computer 2219 224
Dell EMC 5180 221
Verizon - WorldCom 501 210
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 210
Yandex - Яндекс 9216 196
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 189
Applied Materials 305 185
JDSU - JDS Uniphase 219 174
HP - Hewlett-Packard 3662 173
Apple Inc 13154 169
HPE - Juniper Networks 460 150
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 143
AMD - Advanced Micro Devices 4641 137
Lenovo Motorola 3566 135
Google LLC 12688 132
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 130
Commerce One - CMRC 176 124
Ciena 221 115
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 114
TI - Texas Instruments Incorporated 848 112
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 110
AOL Inc - America Online 1883 102
AT&T Inc 1725 100
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 99
МегаФон 10742 94
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 94
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 87
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 87
Qualcomm Technologies 1974 85
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 221 82
Check Point Software Technologies 829 82
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 81
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1082
Merrill Lynch 454 237
eBay Inc 1640 215
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 202
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 165
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 156
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 153
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 152
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 146
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 120
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 112
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 109
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 95
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 91
NanduQ - Qiwi 1013 85
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 70
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 68
Enron - Enrongate 122 67
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 66
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 58
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 56
Federated Hermes - Federated Investors 57 55
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 89 54
Priceline.com - online travel agency 139 52
Prudential Securities 68 52
Walmart - Wal-Mart Stores 405 52
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 52
Bank of America - Банк Америки 271 51
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 50
Cowen - SG Cowen 66 48
Prudential Financial 52 46
Boeing 1031 46
American Express - Amex 338 44
Walt Disney Company 647 44
McDonald’s - Макдоналдс 220 43
Альфа-Групп 745 42
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 42
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 42
UPS 216 41
Global Partners Securities 42 40
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 345
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 249
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 84
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 65
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 55
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 51
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 72 41
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 70 39
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Судебная власть - Judicial power 2500 29
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 29
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 28
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 27
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U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 23
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 23
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 23
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 22
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 19
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 18
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Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 15
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 14
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 14
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 89 13
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 12
Правительство РФ - Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций 20 11
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 10
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 10
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 10
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 10
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 10
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 10
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 9
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 44 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 9
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 8
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 66
Ассоциация менеджеров 107 40
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 29
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 29 26
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 17
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 15
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 13
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 10
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 6
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 6
SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International 42 6
Единая Россия - Политическая партия 321 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 4
OPEC - The Organization of the Petroleum Exporting Countries - ОПЕК - Организация стран — экспортёров нефти 15 3
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 2
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 2
Аль-Каида - террористическая организация 67 2
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 2
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
ЛДПР 116 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
DFB - Deutscher Fußball-Bund - Немецкий футбольный союз 8 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 1
Ассоциация онлайновых магазинов 2 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 447
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 370
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 281
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 184
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 182
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 181
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 141
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 123
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 119
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 105
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 105
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 105
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 97
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 97
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 95
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 94
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 93
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 81
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 79
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 79
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 79
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 68
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 65
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 61
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 60
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 59
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 57
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 51
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 51
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 48
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 47
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 45
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 43
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 43
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1267 43
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 42
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 42
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 42
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 42
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 624 41
Microsoft Windows 2000 8678 191
SAP Ariba 309 128
Oracle PeopleSoft 426 67
Apple iPhone 6 4861 65
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 254 59
Linux OS 11533 55
Microsoft Windows 16882 55
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 49
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 98 41
InterActiveCorp - Excite@Home - ExciteAtHome 165 28
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 27
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 27
Google Android 15243 26
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 24
Arrival Bus - электробус 28 24
Arrival Van - электромобиль - электрофургон 29 23
Oracle Java - язык программирования 3469 23
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 22
Access Co. - ACCESS PalmSource - Palm OS - Garnet OS 470 22
U.S. Fed - Federal Reserve Syste - Beige Book - Бежевая книга - Summary of Commentary on Current Economic Conditions by Federal Reserve District - Сводка комментариев о текущем экономическом положении в федеральных резервных округах 23 22
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - Toloka AI - Яндекс.Толока 43 21
Stafory - робот Вера 377 20
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - TripleTen 27 20
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 19
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 108 19
PayOnline - электронная платёжная система 60 18
ICE - Intercontinental Exchange - NYSE American - American Stock Exchange Networking Index (AMEX) 57 17
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 17
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 16
Nebius AI 23 16
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - JD Edwards - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 251 15
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 533 15
Creative Technology - Sound Blaster - Sound Blaster Connect - Sound Blaster Roar - Sound Blaster Extigy - Sound Blaster Live! - Sound Blaster Audigy - Aurora Reactive - Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio - Sound BlasterX Vanguard - Sound BlasterX Kratos 164 15
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 14
Playrix - Hero Wars 15 14
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 14
Microsoft Windows NT 890 13
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 13
Genesys Engage - Genesys Engage Multicloud 56 13
Московская Биржа - ММВБ-Телекоммуникации - MOEXTL 57 13
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 95
Волож Аркадий 268 65
Bush George - Буш Джордж 336 62
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 56
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 53
Hogan Art - Хоган Арт 47 46
Таврин Иван 120 45
Путин Владимир 3454 42
Ackerman Alan - Акерман Алан 41 41
Selkin Donald - Селкин Дональд 40 40
Payne Charles - Пэйн Чарльз 41 39
Солонин Сергей 110 39
Hyman Barry - Хайман Барри 40 38
Piskorowski Bryan - Пискоровски Брайан 36 36
Свердлов Денис 201 35
Angilletta Nick - Ангилетта Ник 28 28
Боровиков Игорь 137 27
Чачава Александр 124 26
Алекперов Вагит 44 26
Forelli John - Форелли Джон 25 25
Усманов Алишер 311 23
Ракишев Кенес 43 23
Потанин Владимир 91 22
Chambers John - Чемберс Джон 123 22
Gunnar Joseph 23 22
Murphy Mike - Мерфи Майк 23 21
Ким Борис 75 20
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 20
Фридман Михаил 146 20
Фадеев Андрей 31 20
Герцовский Борис 22 20
Carty Michael - Карти Майкл 20 20
Weisberg Ted - Вайсберг Тед 22 20
Stevens Joseph - Стевенс Жозеф 20 20
Heekin Tim - Хикин Тим 21 20
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 20
Прасс Павел 26 19
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 18
Худавердян Тигран 94 18
Авен Петр 67 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 1657
Россия - РФ - Российская федерация 166168 667
Европа 24964 244
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 230
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 199
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 170
Украина 7928 148
США - Нью-Йорк 3180 127
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 118
Япония 13807 113
Нидерланды 3746 107
Ирак - Республика 709 100
Германия - Федеративная Республика 13221 99
Казахстан - Республика 6048 91
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 89
Канада 5081 88
Ближний Восток 3154 76
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 75
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 72
США - Калифорния 4829 67
Индия - Bharat 5869 65
Франция - Французская Республика 8177 65
Израиль 2856 64
Азия - Азиатский регион 5920 58
Швеция - Королевство 3782 57
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 48
Финляндия - Финляндская Республика 3697 48
Кипр - Республика 636 46
Южная Корея - Республика 7052 46
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 46
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 41
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 39
Беларусь - Белоруссия 6289 39
Италия - Итальянская Республика 4508 38
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 36
Испания - Королевство 3840 36
Узбекистан - Республика 2005 36
Норвегия - Королевство 1858 34
Аргентина - Аргентинская Республика 615 33
Нидерланды - Амстердам 630 33
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 1267
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 1116
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 729
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 535 454
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 416
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 383
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 263
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 259
ISDEX интернет-индекс 250 250
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 209
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 206
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 137
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 121
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 971 117
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 113
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 109
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 95
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 94
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 94
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 88
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 85
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 84
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 84
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 82
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 80
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 79
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 78
Рыночная капитализация - Market capitalization 554 75
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 72
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 68
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 67
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 67
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 67
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1108 61
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 61
U.S. SEC - ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 281 59
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 54
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 52
Фондовая биржа - IPO - SPAC - Special Purpose Acquisition Company 54 50
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 1000 50
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 899
CNET Networks - CNET News 1643 430
Dow Jones - MarketWatch 334 250
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 198
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 102
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 80
Известия ИД 770 72
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 69
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 63
Bloomberg 1627 60
AP - Associated Press 2007 36
Forbes - Форбс 1002 31
Mercury Center 309 28
FT - Financial Times 1296 27
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 22
NYT - The New York Times 1100 19
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 18
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 18
Dow Jones - Barron's 26 17
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 16
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 16
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 33 15
Yahoo! Finance 122 13
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 12
Briefing 29 12
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 12
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 11
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 11
Viacom - Video & Audio Communications 117 11
SiliconValley.com - SV.com 239 11
Fortune 211 9
Total Telecom 613 9
Times 661 9
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 9
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 8
РИА Новости 1033 8
The Bell - Издание 42 7
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 67 7
Ведомости 1466 7
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 6
Internet Stock Report 994 966
S&P 500 565 520
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 362
Thomson Financial - Thomson First Call 386 83
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 67
Bear Stearns 79 59
IDC - International Data Corporation 4975 57
CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 56 54
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 50
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 43
Moody's Investors Service 136 39
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 39
Nasdaq OMX PHLX - Philadelphia semiconductor 39 38
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 33
CIBC World Markets 41 29
Gartner - Гартнер 3658 20
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 16
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 16
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 14
Conference Board - LEI - Leading Economic Indicators - Индекс опережающих индикаторов экономического развития 12 12
Needham & Company 36 12
Forrester Research 834 9
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 8
ACSI - American Customer Satisfaction Index - Американский индекс удовлетворенности потребителей 19 8
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 7
Рустелеком ТК 305 7
Gartner - Dataquest 353 7
Webtrends 18 7
Fortune Global 500 295 7
StockCharts 19 5
comScore 379 4
Индекс потребительского доверия 20 4
TrendForce 187 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 3
Frost & Sullivan 207 3
Hindenburg Research 4 3
Fortune Global 100 142 3
CNews Рынок ИТ-услуг 171 3
eMarketer 206 3
Computer Economics 32 3
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 91
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 13
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 9
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 8
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 8
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 7
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 6
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 4
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 3
TED Talks 36 3
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 3
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 3
НГУЭУ ФГБОУ ВО - Новосибирский государственный университет экономики и управления 17 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 3
University of Oxford - Оксфордский университет 211 2
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 2
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 2
BU - Brown University - Брауновский университет - Университет Брауна 77 2
SSE - Stockholm School of Economics - Handelshögskolan i Stockholm - Стокгольмская школа экономики 27 2
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 45 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 54 1
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт - ВятГГУ, ВГГУ, Вятский государственный гуманитарный университет - 37 1
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 46 1
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Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 1
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 65 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
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РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 1
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 1
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 37 1
Связь-Экспокомм 276 1
День смеха - 1 апреля 5 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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