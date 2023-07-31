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Nasdaq Stock Market National Association of Securities Dealers Automated Quotation Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам

Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам


31.07.2023 Ozon нашел замену Nasdaq

восемь раз по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. В Казахстане у Ozon 15 тыс. продавцов. Проблемы Ozon с американскими биржами Ozon провел IPO (первичное размещение акций) на американской бирже Nasdaq и на Московской бирже в 2020 г. В начале 2022 г. Nasdaq приостановил торги акциями компаниями. Такая же судьба ожидала большинство компаний с российскими корнями, имевшими листинг
13.06.2023 Qiwi вернут на Nasdaq в обмен на уход из России

Nasdaq удовлетворила апелляцию Qiwi Платежная система Qiwi объявила об удовлетворении администрацией американской биржи Nasdaq апелляции на решение о делистинге акций компании. Условием продолжения листинга является разделение бизнеса компании на российский, которым займется АО «Киви», и международный (Qiwi plc)
08.06.2023 «Яндексу» дали шанс вернуться на Nasdaq при условии ухода из России

Yandex получил возможность вернуться на Nasdaq Администрация американской биржи Nasdaq удовлетворила апелляцию компании Yandex (владелец российского «Яндекса») на решение о делистинге акций компании. Об этом говорится в сообще
12.05.2023 Softline нужно $100 млн для выхода на Nasdaq

Noventiq сливается с Corner Growth для выхода на Nasdaq Компания Noventiq (бывшая Softline) сообщила о достижении договоренности и слиянии со SPAC-компанией Corner Growth Acquisition Corp (Corner Growth). Само соглашение было анонсировано в ф
18.04.2023 Убыточный стартап бывшего замминистра связи России нашел способ остаться на Nasdaq

ции от 1:30 до 1:50. После этого совет директоров Arrival принял решение разделить акции в пропорции 1:50. Такой шаг был вынужден в связи с тем, что в октябре 2022 г. администрация американской бирже Nasdaq предупредила компанию о несоответствии требованиям биржи: котировки акций компании упали ниже $1 за одну ценную бумагу. У Arrival было 180 дней на то, чтобы решить этот вопрос. Фургон Va
22.03.2023 Qiwi обжаловала решение Nasdaq о делистинге

Qiwi plc, поставщик передовых платежных и финансовых услуг в России и СНГ, объявляет о подаче запроса на устное слушание по обжалованию решения Nasdaq о делистинге. Об этом CNews сообщили представители Qiwi. 15 марта 2023 г. Qiwi получила уведомление от фондовой биржи NASDAQ о делистинге ее американских депозитарных акции (ADS),
20.03.2023 Созданный россиянами разработчик отделался от связей с Россией и вернулся на Nasdaq

Nexters вернулся на Nasdaq Американская биржа Nasdaq возобновила торги акциями кипрского разработчика мобильных игр Nexters. В первый день торгов акции обвалились на треть, до $4,1, по сравнению с отметкой,
16.03.2023 Русским здесь не место. Американцы вышвыривают «Яндекс», Ozon и HeadHunter с биржи Nasdaq

Россияне, на выход Американская биржа Nasdaq решила выгнать сразу несколько российских ИТ-компаний путем принудительного их делистинга. В «расстрельный» список попали «Яндекс», Ozon, HeadHunter, а также Qiwi, притом хорошего запаса
13.02.2023 Softline пошла на приступ Nasdaq

рговая марка Noventiq) сообщил о достижении договоренности об объединении бизнеса с американской компанией Corner Growth Acquisition (CGA). Целью слияния является выход Softline на американскую биржу Nasdaq. Между сторонами подписано соглашение о намерениях. CGA относится к SPAC-компаниям (Special Purpose Acquisition Company): такого рода компании выходят на биржу, не имея активов. Целью яв
19.10.2022 Созданный россиянами разработчик увез сотрудников из страны в надежде вернуться на Nasdaq и продать акции

Acquisition One, созданной экс-гендиректором «Мегафона» и владельцем холдинга «Медиа-1» Иваном Тавриным. Данная компания в конце 2020 г. провела IPO (первичное размещение акций) на американской бирже Nasdaq, не имея при этом никаких активов. Слияние с этой структурой позволило Nexters стать публичной компанией. В ходе сделки фонды Mubadala (суверенный фонд Объединенных Арабских Эмиратов) и

23.05.2022 Qiwi теряет директоров и рискует лишиться листинга на Nasdaq

Qiwi получила предупреждение от Nasdaq Платежная система Qiwi получила уведомление от американской биржи Nasdaq о несоответствии правилам листинга. Об этом говорится в материалах платежной системы. По правилам Nasda
13.05.2022 Созданный россиянами разработчик открестился от России ради возвращения на Nasdaq

Nexters ведет переговоры с администрацией Nasdaq Основанный россиянами разработчик мобильных игр Nexters ведет переговоры с администрацией американской биржи Nasdaq о возобновлении листинга акций компании. Об этом говорится в го
19.04.2022 Veon могут прогнать с биржи NASDAQ из-за низкого курса акций

Акции Veon на NASDAQ торгуются ниже $1 Администрация американской биржи NASDAQ предупредила телекоммуникационную группу Veon (ее российская «дочка» «Вымпелком» работает под торговой маркой «Билайн») о
01.03.2022 На крупнейших биржах США прекращены торги акциями «Яндекса», МТС, Ozon

оссийской ИТ-отрасли Крупные российские ИТ-компании столкнулись с остановкой торгов акций на американских биржах, сообщает The Wall Street Journal. Такое решение приняли Нью-Йоркская фондовая биржа и NASDAQ. Среди тех, чьи акции были отстранены от торгов, оказался отечественный интернет-гигант «Яндекс». Наряду с ним обе биржи перестали работать с ценными бумагами Ozon – старейшего российско
12.11.2021 Gett выходит на NASDAQ и будет стоить $1 млрд

Gett выходит на NASDAQ через объединение со SPAC Компания Gett объявила о слиянии с американской компанией Rosecliff Acquisition Corp I, имеющей листинг на американской бирже NASDAQ, но не имеющей актив
12.04.2021 Intel Xeon помогает ускорить исследования и разработки Nasdaq в области гомоморфного шифрования

Глобальная технологическая компания Nasdaq, работающая на рынке ценных бумаг и в других отраслях экономики, использует встроенные функции ускорения криптографических операций семейства процессоров Intel Xeon Scalable третьего пок
18.11.2020 Ozon привлечет на NASDAQ миллиард долларов

Ozon становится ближе в IPO Интернет-магазин Ozon объявил параметры предстоящего первичного размещения акций (IPO) на американской бирже NASDAQ. Ранее Ozon уже объявлял о планах проведения IPO и публиковал предварительную версию своего инвестиционного проспекта на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC), однако парам
27.08.2020 «Тинькофф капитал» дает доступ к индексу NASDAQ-100

Управляющая компания «Тинькофф капитал» объявила о запуске первого в России биржевого фонда, который следует за индексом крупнейшей американской биржи Nasdaq, специализирующейся на высокотехнологичных компаниях. Также продуктовая линейка «Тинькофф капитал» пополнится еще двумя биржевыми паевыми инвестиционными фондами (БПИФы) - Тинькофф Золот
26.04.2018 NASDAQ остановила торговлю акциями Amazon и Google

ть имеют четырехзначный ценник. Это единственные компании с четырехзначной стоимостью бумаг в списке индекса S&P 500. Примечательно, что все три пострадавшие компании прошли листинг на другой бирже — Nasdaq. Нью-Йоркская биржа лишь с 19 апреля разрешила торговлю бумагами «чужих» компаний на полу своего зала. При этом принадлежащие ей площадки NYSE Arca и NYSE American позволяли это и раньше
10.10.2017 Российско-американскую платежную систему могут изгнать с NASDAQ

NASDAQ предупредил Net Element о нарушении правил листинга Администрация биржи NASDAQ (США) предупредила российско-американскую компанию Net Element о возможности прекращения ее листинга. Причиной является нарушение правил листинга на данной площадке. Акции Net Element в

04.07.2017 Технический сбой обрушил капитализацию Apple и Amazon на миллиарды долларов

Грандиозный скачок ИТ-акцийВ результате технического сбоя акции, которые торгуются на бирже Nasdaq, в течение некоторого времени некорректно отображались на крупных информационных ресурсах, таких как Yahoo Finance, Google Finance и Bloomberg LP. Для бумаг ряда компаний, в том числе Ap
25.12.2015 Убыточную российско-американскую платежную систему могут изгнать с NASDAQ

Угроза потери NASDAQ Американская корпорация Net Element сообщила о том, что департамент биржи NASDAQ по соответствию квалификационным требованиям листинга продлил период наблюдения за курсом акций ко
22.10.2013 «Московская Биржа» и NASDAQ займутся привлечением международных инвесторов

«Московская Биржа» (MOEX) и NASDAQ OMX (NDAQ) подписали соглашение о совместной деятельности, в соответствии с которым стороны создадут механизмы для совместного долгосрочного сотрудничества, направленного на привлечение

02.10.2013 Владельцы Qiwi привлекли $250 млн на NASDAQ

Платежная система Qiwi провела на американской бирже Nasdaq вторичное размещение акций (SPO), в ходе которого было продано 8,2 млн американских депозитарных акций (ADS). Цена размещения составила $30,5 за одну ADS. Таким образом объем размещения

21.05.2013 Nasdaq не помог американцам покорить российский мультимедиа-рынок

ьности компании в 2013 г.», - говорится в отчете. Напомним, NETI создавалась, преимущественно, для развития цифрового контента в России. Прошлой осенью компания получила листинг на американской бирже Nasdaq, это произошло путем обратного поглощения имевшей соответствующий листинг «буферной» компании Cazador Acquisition Corporation. В момент сделки капитализация корпорации составляла $360 мл
05.10.2012 Партнер «Сколково» и композитора Игоря Крутого вышел на Nasdaq

Зарегистрированная в американском штате Флорида компания Net Element (ранее носила названия Splinex Technology и Tot Element) сообщила о получении листинга на бирже Nasdaq. Произошло это путем обратного поглощения компании Cazador Acquisition Corporation, акции которой уже торговались на бирже. Cazador не вела операционной деятельности и создавалась специа
05.10.2012 Net Element вышла на биржу NASDAQ

панию Net Element на основную высокотехнологичную биржу Соединенных Штатов. Глобальный провайдер цифровых интернет-услуг компания Net Element получила листинг на одной из основных фондовых бирж США – NASDAQ. Акции компании будут торговаться под тикером «NETED». С выходом на NASDAQ компания была переименована в Net Element International, что подчеркивает международный характер ее деят
24.05.2012 Инвесторы подали иски к Facebook и NASDAQ

Инвесторы из США подали иски против крупнейшей в мире социальной сети Facebook, которая на прошлой неделе провела IPO, и против самой биржи NASDAQ, обвинив их в нарушении правил проведения процедуры, сообщает Reuters. Инвестор Филлип Голдберг (Phillip Goldberg) обвинил нью-йоркскую биржу в халатности при посредничестве в купле-прод
21.10.2011 Хакеры, взломавшие Nasdaq, следили за директорами компаний

Хакеры, которые проникли в компьютерную систему фондовой биржи Nasdaq в прошлом году, установили в систему вредоносный код, с помощью которого они могли следить за директорами публичных компаний, акции которых торгуются на Nasdaq. Об этом сообщает а
14.10.2011 Zynga проведет IPO на бирже Nasdaq в Нью-Йорке

рыла некоторую новую информацию касательно проведения своего запланированного IPO. Так, стало известно, что для торгов Zynga планирует использовать тикер ZNGA, пишет Fortune, а IPO состоится на бирже Nasdaq в Нью-Йорке. Как уже сообщалось ранее, в ходе первичного публичного размещения акций компания намерена привлечь сумму около $1 млрд. Также из документации компании следует, что доходы Zy
19.07.2011 Nasdaq OMX выбрала технологию Cisco для высокопроизводительных сетей опционной торговли

Компания Cisco Systems, американский производитель сетевого оборудования, сообщила о том, что компания Nasdaq OMX Group, мировой поставщик технологий для бирж, клиринговых площадок и регулирующих органов, выбрала решения из портфеля Cisco Data Center Business Advantage для модернизации расположе
07.02.2011 Хакеры проникли в Nasdaq

На протяжении 2010 г. хакеры как минимум несколько раз получали доступ к интернет-сервису биржи Nasdaq, созданному для компаний-эмитентов для того, чтобы они могли безопасно обмениваться конфиденциальной информацией, сообщает Wall Street Journal. Злоумышленникам удалось получить доступ к

07.02.2011 Хакеры взломали сеть биржи Nasdaq

Компания Nasdaq OMX Group, которая управляет компьютерной сетью нью-йоркской фондовой биржи Nasdaq, официально объявила о том, что обнаружила на свои серверах «подозрительные файлы», свидетельств
14.04.2010 На бирже Nasdaq появится индекс смартфонов

Компания NASDAQ OMX, которая управляет биржей Nasdaq, совместно с Consumer Electronics Association (CEA) объявила о запуске нового индекса NASDAQ OMX CEA Smartphone IndexSM (Nasdaq:
01.10.2008 Акции Google упали до $25,8 из-за ошибки Nasdaq

Администрация нью-йоркской биржи Nasdaq объявила о том, что последнее существенное падение акций Google во вторник, 30 сентября, произошло из-за ошибки, результат которой позже был отменен. В ходе торгов акции интернет-гиганта
18.06.2008 CNews TV. Русские купили ИТ-компанию с NASDAQ

публичную компанию – израильскую RiT Technologies, производителя структурированных кабельных систем. Интерес российского интегратора очевиден: акции RiT Technologies котируются на Нью-йоркской бирже NASDAQ. Инвестиции в новый бизнес – важный шаг для развития Stins Coman. Однако насколько эти вложения оправданы, судить сложно: RiT Technologies убыточна. смотреть на CNews.TV
10.06.2008 Русские купили ИТ-компанию с NASDAQ

анизациях с развитой филиальной сетью. Партнерская сеть RiT насчитывает более 160 дистрибьюторов в более чем 60 странах мира, говорится на сайте компании. В конце 2003 г. акции RiT появились на бирже NASDAQ. «Но IPO компания не проводила, а просто купила листинг», — говорит Антон Ворыхалов, аналитик IKS-Consulting. Ее акции стоили $1,1, а в начале 2005 г. выросли до $3,95. Правда, на с
25.05.2007 Биржевые операторы Nasdaq и OMX договорились о слиянии

Скандинавский биржевой оператор OMX AB и американский биржевой оператор Nasdaq Stock Market сообщили о достигнутой договоренности по слиянию. Сумма сделки составляет $3,7 млрд. Сделка будет осуществляться наличными и в акциях. В ходе нее акционеры OMX получат за ка
23.05.2007 Telenor сбегает с Nasdaq

Совет директоров норвежской Telenor принял решение о проведении де-листинга своих акций с американской электронной биржи Nasdaq, на которой котируются ценные бумаги высокотехнологичных компаний. В ближайшее время компания заполнит форму Американской комиссии по ценным бумагам (ожидается, что это произойдет 11 июн
10.05.2007 Nasdaq остановил делистинг акций Moscow CableCom

, что компания представила финансовый отчет по итогам 2006 г., сообщает РБК. Напомним: 4 апреля 2007 г. Moscow CableCom сообщила, что не может в срок предоставить отчетность за 2006 г. В связи с этим Nasdaq выдал очередное предупреждение о возможном лишении компании листинга. В данный момент российская «Ренова-Медиа» находится в процессе консолидации 100% акций Moscow CableCom, после которо

Публикаций - 2633, упоминаний - 2635

Nasdaq Stock Market упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Cisco Systems 4966 579
Microsoft Corporation 23936 554
Intel Corporation 11821 531
Oracle - Sun Microsystems 2209 359
IBM - International Business Machines Corp 9291 312
Yahoo! 3694 312
Oracle Corporation 6445 311
Amazon Inc - Amazon.com 2860 272
Dell EMC 4970 219
Dell Technologies - Dell Computer 2114 218
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1433 209
Verizon - WorldCom 487 208
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 188
Applied Materials 281 185
JDSU - JDS Uniphase 218 174
HP - Hewlett-Packard 3625 173
Apple Inc 11512 156
Yandex - Яндекс 6200 149
Juniper Networks 423 149
HP Compaq Computer Corp 1918 141
Lenovo Motorola 3506 135
AMD - Advanced Micro Devices 3953 134
Commerce One 175 124
Google LLC 11252 119
Ciena 202 115
Прогноз 1560 115
TI - Texas Instruments Incorporated 816 112
Broadcom Inc - Avago Technologies 491 112
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8270 111
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5647 110
AT&T Inc 1665 99
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2638 97
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10211 93
GE - General Electric - Дженерал электрик 441 87
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2990 86
Qualcomm Technologies 1742 82
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 211 82
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1349 81
Check Point Software Technologies 723 80
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7452 80
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1927 1068
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6398 235
Merrill Lynch 433 234
eBay Inc 1605 213
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 546 183
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 243 149
Morgan Stanley - Морган Стэнли 456 146
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 219 145
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 445 141
Credit Suisse First Boston (CSFB) - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 219 110
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 695 104
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1336 102
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 312 87
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 300 86
Enron - Enrongate 122 67
Qiwi 957 66
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 455 64
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1029 63
First Call 239 58
CMGI 130 58
Federated Hermes - Federated Investors 57 55
Bank of America - Банк Америки 261 53
Prudential Securities 68 52
Priceline.com - online travel agency 139 52
Walmart - Wal-Mart Stores 372 51
Cowen - SG Cowen 66 48
Jefferies Group - Jefferies & Co 64 48
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML 74 47
Boeing 991 46
Prudential Financial 52 46
American Express - Amex 313 44
McDonald’s - Макдоналдс 195 43
Walt Disney Company 576 42
Deutsche Bank - Дойче Банк 378 41
Global Partners Securities 42 40
Expedia Group 134 38
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1047 38
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 120 37
Россети Ленэнерго 2424 37
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6266 37
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 395 344
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 969 216
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1089 80
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 257 55
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4001 42
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 62 39
Президент Российской Федерации 3957 35
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1372 30
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1090 29
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9960 26
Судебная власть - Judicial power 2170 25
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3129 24
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 163 24
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 593 23
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1128 23
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 512 22
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1725 21
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 409 19
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4796 18
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 2008 16
Верховный суд Российской Федерации 794 15
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4726 14
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2082 13
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2104 13
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 85 13
Правительство Москвы 2140 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2627 11
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 334 11
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 176 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5452 11
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 486 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2905 9
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 731 8
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 168 7
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 234 7
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 28 7
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3402 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3131 6
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 736 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2854 6
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 65 64
Ассоциация менеджеров 97 53
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 193 29
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 26 24
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6166 15
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 991 14
ФОИ - Фонд общественных интересов 21 7
SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International 41 6
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 6
Единая Россия - Политическая партия 277 5
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 65 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 611 4
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 67 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 222 3
Северо-Запад Центр стратегических разработок - фонд 22 2
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 24 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 2
ФИО - Федерация Интернет Образования 64 2
АФТ - Ассоциация Финтех 77 2
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 26 1
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 46 1
NORDUnet - National research and education networks 5 1
ICAEW - Institute of Chartered Accountants in England and Wales - Институт дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса 1 1
Ассоциация национальных чемпионов - Ассоциация быстрорастущих технологических компаний 2 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 29 1
4CIO 758 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 173 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 177 1
Профсоюз работников связи России 8 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 123 1
SIIA - Software & Information Industry Association - Ассоциация информационной и софтверной индустрии - Ассоциация индустрии ПО и информатики 15 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 42 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 52 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 22 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 103 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
Ассоциация онлайновых магазинов 2 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 204 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ 3759 444
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26984 362
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4386 279
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17994 202
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 3880 172
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26200 159
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56928 148
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 10494 127
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 42408 123
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18762 109
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 21685 103
PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5094 102
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23030 101
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15412 99
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23013 93
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1749 92
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10547 91
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 13144 88
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19713 81
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9604 79
Сетевое оборудование - Gateway - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2526 76
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9225 63
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer 4592 59
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4430 59
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8896 54
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 3958 53
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 6740 53
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9427 44
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12010 44
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22304 42
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 519 41
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот 2753 40
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13876 39
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 881 38
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 14137 37
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13580 36
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13073 36
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 8137 35
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7705 35
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4260 34
Microsoft Windows 2000 12929 334
Apple iPhone 6 6353 129
SAP Ariba 286 127
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4844 110
Age of Kings 3460 97
Oracle PeopleSoft 418 67
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 248 59
Microsoft Windows 14866 52
Linux OS 8769 49
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 96 41
InterActiveCorp - Excite@Home - ExciteAtHome 164 28
Apple iPhone - серия смартфонов 6796 26
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1806 23
Google Android 13132 23
Microsoft Exchange 1369 22
ACCESS PalmSource - Palm OS 449 21
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2347 21
Oracle Java - язык программирования 2838 20
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 839 19
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 104 19
Arrival Bus - электробус 26 19
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1156 18
PayOnline - электронная платёжная система 58 18
Stafory - робот Вера 312 16
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1890 16
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 401 15
Creative Sound Blaster 68 15
Arrival Van - электромобиль 22 15
Apple Mac - Apple Macintosh 2909 15
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company 246 15
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 14
Microsoft Windows XP 2399 13
Microsoft MSN - Microsoft Network 684 13
Genesys Engage - Genesys Engage Multicloud 52 13
Московская Биржа - ММВБ-Телекоммуникации 58 13
Apple iPod 1532 12
MP3.com 123 12
Apple iPad 3779 12
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3968 12
Rhapsody Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 447 11
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 95
Bush George - Буш Джордж 305 61
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 56
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 53
Hogan Art - Хоган Арт 47 46
Волож Аркадий 235 46
Путин Владимир 2864 37
Piskorowski Bryan - Пискоровски Брайан 36 36
Таврин Иван 109 35
Свердлов Денис 194 29
Солонин Сергей 92 27
Усманов Алишер 300 24
Ракишев Кенес 43 23
Chambers John - Чемберс Джон 118 22
Weisberg Ted - Вайсберг Тед 22 20
Gates William Henry - Гейтс Билл 906 20
Carty Michael - Карти Майкл 20 20
Ким Борис 74 19
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 564 19
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 299 16
Murphy Mike - Мерфи Майк 17 15
Худавердян Тигран 87 15
Боровиков Игорь 112 15
Фадеев Андрей 25 15
Герцовский Борис 17 15
Massocca Stephen - Massocca Steve - Мазокка Стивен 16 15
Каримов Ислам 95 14
Бухман Дмитрий 16 14
Goldman Al - Голдман Ол 14 14
Каримова Гульнара 92 14
Buffett Warren - Баффет Уоррен 64 14
Dell Michael - Делл Майкл 190 13
Jobs Steve - Джобс Стив 1001 13
Фирер Олег 29 13
Медведев Дмитрий 1637 12
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 280 12
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 323 11
Богуславский Леонид 34 11
King Martin Luther - Кинг Мартин Лютер 13 11
Boyle Patrick - Бойл Патрик 11 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50979 1530
Россия - РФ - Российская федерация 129374 552
Европа 21598 202
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13139 191
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13907 166
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40495 165
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 385 164
США - Нью-Йорк 3107 127
Украина 7424 120
Япония 13073 105
Ирак - Республика 696 100
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15717 98
Германия - Федеративная Республика 12328 95
Канада 4758 85
Нидерланды 3365 80
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13540 71
Ближний Восток 2793 69
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15862 63
США - Калифорния 4694 63
Казахстан - Республика 5168 62
Израиль 2654 59
Франция - Французская Республика 7653 58
Индия - Bharat 5198 56
Швеция - Королевство 3562 55
Азия - Азиатский регион 5232 52
Южная Корея - Республика 6396 43
Америка Северная 3135 41
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 611 39
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 612 38
Беларусь - Белоруссия 4775 35
Финляндия - Финляндская Республика 3520 35
Норвегия - Королевство 1778 34
Италия - Итальянская Республика 4262 34
Аргентина - Аргентинская Республика 559 31
Великобритания - Лондон 2389 30
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3461 29
Испания - Королевство 3635 29
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1670 28
Узбекистан - Республика 1529 26
Россия - Сибирь 2195 26
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 5882 1144
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14685 1029
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43894 645
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 526 455
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21737 371
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1785 352
ISDEX интернет-индекс 250 250
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5480 240
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7064 216
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4190 207
Internet Economy - Интернет-экономика 5604 204
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46650 192
Финансовые показатели - Financial indicators 2194 120
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 785 117
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 2172 102
Кредитование - Сrediting - Заём 6225 93
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1532 82
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5448 80
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4416 78
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2070 78
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8199 75
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4319 72
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5736 71
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16033 67
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7278 67
Рыночная капитализация - Market capitalization 489 66
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 5744 65
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3369 63
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2661 60
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6821 60
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 2335 57
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 850 56
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 6851 54
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25558 51
PPI - Producer Price Index - Индекс цен производителей 50 49
Фондовая биржа - Strong Buy - тип рекомендации на покупку акций 60 49
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 613 47
U.S. SEC - ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 247 47
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1090 44
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3192 44
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 899
CNET Networks - CNET News 1642 429
Dow Jones - MarketWatch 310 245
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 192
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5812 94
Известия ИД 521 71
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1263 67
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11064 67
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 623 63
Bloomberg 1164 44
AP - Associated Press 1994 35
Mercury Center 309 25
Forbes - Форбс 675 22
FT - Financial Times 1183 20
NYT - The New York Times 1011 19
Dow Jones - Barron's 26 17
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 103 17
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 636 16
Vivendi SA - Vivendi Universal 318 16
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 742 15
Медиа-1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 32 14
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 868 14
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 12
Briefing 29 12
Yahoo! Finance 119 12
Viacom - Video & Audio Communications 117 11
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 103 11
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1194 11
Коммерсантъ - Издательский дом 1446 11
SiliconValley.com - SV.com 239 10
Times 659 10
Fortune 210 9
Total Telecom 613 9
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2720 9
РИА Новости 834 8
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 62 7
The Bell - Издание 42 7
Internet.com 113 6
ZDnet 598 6
Bloomberg Businessweek 123 6
Internet Stock Report 994 966
S&P 500 554 518
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 551 362
Juniper Research 511 69
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 67
Bear Stearns 79 59
IDC - International Data Corporation 4880 56
Dow Jones & Company - Доу Джонс 156 48
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7644 40
Moody's Investors Service 135 39
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 39
Nasdaq Philadelphia semiconductor 39 38
Thomson Financial - Thomson First Call 206 31
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 43 25
Gartner - Гартнер 3515 20
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 16
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 14
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2543 13
Forrester Research 815 10
CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 10 10
Piper Jaffray 101 8
Conference Board - LEI - Leading Economic Indicators - Индекс опережающих индикаторов экономического развития 8 8
IHS iSuppli 397 7
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 429 7
Gartner - Dataquest 348 7
Webtrends 18 7
Fortune Global 500 284 6
comScore 394 5
ACSI - American Customer Satisfaction Index - Американский индекс удовлетворенности потребителей 12 4
Computer Economics 32 3
Fortune Global 100 139 3
Hindenburg Research 3 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 333 3
eMarketer 201 3
BCG - Boston Consulting Group 102 3
Current Analysis 24 2
Strategy Analytics 283 2
Fortune Global 1000 50 2
CNews Мишень 162 2
Illuminata 13 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 91
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 428 11
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1344 8
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 74 8
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 78 7
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 401 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 771 4
НГУЭУ - Новосибирский государственный университет экономики и управления 12 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 327 3
TED Talks 37 3
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 231 3
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 110 3
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 137 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 712 3
SSE - Stockholm School of Economics - Handelshögskolan i Stockholm - Стокгольмская школа экономики 23 2
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 200 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 451 2
University of Oxford - Оксфордский университет 194 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 630 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 474 2
Columbia University - Колумбийский университет 152 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 66 1
Государственный Русский музей 42 1
НИУ ВШЭ - Банковский институт 1 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 89 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 72 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 150 1
University of Oxford - Said Business School 6 1
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 61 1
Yale University - Йельский университет 119 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 186 1
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 32 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 38 1
VK Skillbox - Скилбокс 72 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 163 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 928 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 41 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 93 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 74 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 256 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 12012 349
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2189 35
Рождество Христово - Рождественские каникулы 619 35
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 95 19
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1136 5
День молодёжи - 27 июня 714 5
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 170 4
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 219 4
Международный женский день - 8 марта 284 3
JD.com 618 Shopping Festival 74 3
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 3
День независимости - Independence Day - день принятия Декларации независимости США в 1776 году 13 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 691 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 901 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 160 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1860 2
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 32 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 490 1
Украина - Евромайдан 15 1
Масленица - Масленая неделя 9 1
Руссофт НП - Russian Outsourcing & Software Summit 18 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 954 1
День смеха - 1 апреля 5 1
CeBIT 461 1
CNews FORUM Кейсы 158 1
Инвалидность - Disability - Национальный инклюзивный договор 49 1
Oracle Modern Cloud Day 10 1
Каннские львы - международный фестиваль производителей рекламы 9 1
MacWorld Expo 35 1
Венчурная ярмарка 25 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1252614, в очереди разбора - 829917.
Создано именных указателей - 129584.
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