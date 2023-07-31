Nasdaq Stock Market National Association of Securities Dealers Automated Quotation Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам
|31.07.2023
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Ozon нашел замену Nasdaq
восемь раз по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. В Казахстане у Ozon 15 тыс. продавцов. Проблемы Ozon с американскими биржами Ozon провел IPO (первичное размещение акций) на американской бирже Nasdaq и на Московской бирже в 2020 г. В начале 2022 г. Nasdaq приостановил торги акциями компаниями. Такая же судьба ожидала большинство компаний с российскими корнями, имевшими листинг
|13.06.2023
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Qiwi вернут на Nasdaq в обмен на уход из России
Nasdaq удовлетворила апелляцию Qiwi Платежная система Qiwi объявила об удовлетворении администрацией американской биржи Nasdaq апелляции на решение о делистинге акций компании. Условием продолжения листинга является разделение бизнеса компании на российский, которым займется АО «Киви», и международный (Qiwi plc)
|08.06.2023
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«Яндексу» дали шанс вернуться на Nasdaq при условии ухода из России
Yandex получил возможность вернуться на Nasdaq Администрация американской биржи Nasdaq удовлетворила апелляцию компании Yandex (владелец российского «Яндекса») на решение о делистинге акций компании. Об этом говорится в сообще
|12.05.2023
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Softline нужно $100 млн для выхода на Nasdaq
Noventiq сливается с Corner Growth для выхода на Nasdaq Компания Noventiq (бывшая Softline) сообщила о достижении договоренности и слиянии со SPAC-компанией Corner Growth Acquisition Corp (Corner Growth). Само соглашение было анонсировано в ф
|18.04.2023
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Убыточный стартап бывшего замминистра связи России нашел способ остаться на Nasdaq
ции от 1:30 до 1:50. После этого совет директоров Arrival принял решение разделить акции в пропорции 1:50. Такой шаг был вынужден в связи с тем, что в октябре 2022 г. администрация американской бирже Nasdaq предупредила компанию о несоответствии требованиям биржи: котировки акций компании упали ниже $1 за одну ценную бумагу. У Arrival было 180 дней на то, чтобы решить этот вопрос. Фургон Va
|22.03.2023
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Qiwi обжаловала решение Nasdaq о делистинге
Qiwi plc, поставщик передовых платежных и финансовых услуг в России и СНГ, объявляет о подаче запроса на устное слушание по обжалованию решения Nasdaq о делистинге. Об этом CNews сообщили представители Qiwi. 15 марта 2023 г. Qiwi получила уведомление от фондовой биржи NASDAQ о делистинге ее американских депозитарных акции (ADS),
|20.03.2023
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Созданный россиянами разработчик отделался от связей с Россией и вернулся на Nasdaq
Nexters вернулся на Nasdaq Американская биржа Nasdaq возобновила торги акциями кипрского разработчика мобильных игр Nexters. В первый день торгов акции обвалились на треть, до $4,1, по сравнению с отметкой,
|16.03.2023
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Русским здесь не место. Американцы вышвыривают «Яндекс», Ozon и HeadHunter с биржи Nasdaq
Россияне, на выход Американская биржа Nasdaq решила выгнать сразу несколько российских ИТ-компаний путем принудительного их делистинга. В «расстрельный» список попали «Яндекс», Ozon, HeadHunter, а также Qiwi, притом хорошего запаса
|13.02.2023
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Softline пошла на приступ Nasdaq
рговая марка Noventiq) сообщил о достижении договоренности об объединении бизнеса с американской компанией Corner Growth Acquisition (CGA). Целью слияния является выход Softline на американскую биржу Nasdaq. Между сторонами подписано соглашение о намерениях. CGA относится к SPAC-компаниям (Special Purpose Acquisition Company): такого рода компании выходят на биржу, не имея активов. Целью яв
|19.10.2022
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Созданный россиянами разработчик увез сотрудников из страны в надежде вернуться на Nasdaq и продать акции
Acquisition One, созданной экс-гендиректором «Мегафона» и владельцем холдинга «Медиа-1» Иваном Тавриным. Данная компания в конце 2020 г. провела IPO (первичное размещение акций) на американской бирже Nasdaq, не имея при этом никаких активов. Слияние с этой структурой позволило Nexters стать публичной компанией. В ходе сделки фонды Mubadala (суверенный фонд Объединенных Арабских Эмиратов) и
|23.05.2022
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Qiwi теряет директоров и рискует лишиться листинга на Nasdaq
Qiwi получила предупреждение от Nasdaq Платежная система Qiwi получила уведомление от американской биржи Nasdaq о несоответствии правилам листинга. Об этом говорится в материалах платежной системы. По правилам Nasda
|13.05.2022
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Созданный россиянами разработчик открестился от России ради возвращения на Nasdaq
Nexters ведет переговоры с администрацией Nasdaq Основанный россиянами разработчик мобильных игр Nexters ведет переговоры с администрацией американской биржи Nasdaq о возобновлении листинга акций компании. Об этом говорится в го
|19.04.2022
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Veon могут прогнать с биржи NASDAQ из-за низкого курса акций
Акции Veon на NASDAQ торгуются ниже $1 Администрация американской биржи NASDAQ предупредила телекоммуникационную группу Veon (ее российская «дочка» «Вымпелком» работает под торговой маркой «Билайн») о
|01.03.2022
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На крупнейших биржах США прекращены торги акциями «Яндекса», МТС, Ozon
оссийской ИТ-отрасли Крупные российские ИТ-компании столкнулись с остановкой торгов акций на американских биржах, сообщает The Wall Street Journal. Такое решение приняли Нью-Йоркская фондовая биржа и NASDAQ. Среди тех, чьи акции были отстранены от торгов, оказался отечественный интернет-гигант «Яндекс». Наряду с ним обе биржи перестали работать с ценными бумагами Ozon – старейшего российско
|12.11.2021
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Gett выходит на NASDAQ и будет стоить $1 млрд
Gett выходит на NASDAQ через объединение со SPAC Компания Gett объявила о слиянии с американской компанией Rosecliff Acquisition Corp I, имеющей листинг на американской бирже NASDAQ, но не имеющей актив
|12.04.2021
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Intel Xeon помогает ускорить исследования и разработки Nasdaq в области гомоморфного шифрования
Глобальная технологическая компания Nasdaq, работающая на рынке ценных бумаг и в других отраслях экономики, использует встроенные функции ускорения криптографических операций семейства процессоров Intel Xeon Scalable третьего пок
|18.11.2020
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Ozon привлечет на NASDAQ миллиард долларов
Ozon становится ближе в IPO Интернет-магазин Ozon объявил параметры предстоящего первичного размещения акций (IPO) на американской бирже NASDAQ. Ранее Ozon уже объявлял о планах проведения IPO и публиковал предварительную версию своего инвестиционного проспекта на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC), однако парам
|27.08.2020
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«Тинькофф капитал» дает доступ к индексу NASDAQ-100
Управляющая компания «Тинькофф капитал» объявила о запуске первого в России биржевого фонда, который следует за индексом крупнейшей американской биржи Nasdaq, специализирующейся на высокотехнологичных компаниях. Также продуктовая линейка «Тинькофф капитал» пополнится еще двумя биржевыми паевыми инвестиционными фондами (БПИФы) - Тинькофф Золот
|26.04.2018
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NASDAQ остановила торговлю акциями Amazon и Google
ть имеют четырехзначный ценник. Это единственные компании с четырехзначной стоимостью бумаг в списке индекса S&P 500. Примечательно, что все три пострадавшие компании прошли листинг на другой бирже — Nasdaq. Нью-Йоркская биржа лишь с 19 апреля разрешила торговлю бумагами «чужих» компаний на полу своего зала. При этом принадлежащие ей площадки NYSE Arca и NYSE American позволяли это и раньше
|10.10.2017
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Российско-американскую платежную систему могут изгнать с NASDAQ
NASDAQ предупредил Net Element о нарушении правил листинга Администрация биржи NASDAQ (США) предупредила российско-американскую компанию Net Element о возможности прекращения ее листинга. Причиной является нарушение правил листинга на данной площадке. Акции Net Element в
|04.07.2017
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Технический сбой обрушил капитализацию Apple и Amazon на миллиарды долларов
Грандиозный скачок ИТ-акцийВ результате технического сбоя акции, которые торгуются на бирже Nasdaq, в течение некоторого времени некорректно отображались на крупных информационных ресурсах, таких как Yahoo Finance, Google Finance и Bloomberg LP. Для бумаг ряда компаний, в том числе Ap
|25.12.2015
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Убыточную российско-американскую платежную систему могут изгнать с NASDAQ
Угроза потери NASDAQ Американская корпорация Net Element сообщила о том, что департамент биржи NASDAQ по соответствию квалификационным требованиям листинга продлил период наблюдения за курсом акций ко
|22.10.2013
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«Московская Биржа» и NASDAQ займутся привлечением международных инвесторов
«Московская Биржа» (MOEX) и NASDAQ OMX (NDAQ) подписали соглашение о совместной деятельности, в соответствии с которым стороны создадут механизмы для совместного долгосрочного сотрудничества, направленного на привлечение
|02.10.2013
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Владельцы Qiwi привлекли $250 млн на NASDAQ
Платежная система Qiwi провела на американской бирже Nasdaq вторичное размещение акций (SPO), в ходе которого было продано 8,2 млн американских депозитарных акций (ADS). Цена размещения составила $30,5 за одну ADS. Таким образом объем размещения
|21.05.2013
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Nasdaq не помог американцам покорить российский мультимедиа-рынок
ьности компании в 2013 г.», - говорится в отчете. Напомним, NETI создавалась, преимущественно, для развития цифрового контента в России. Прошлой осенью компания получила листинг на американской бирже Nasdaq, это произошло путем обратного поглощения имевшей соответствующий листинг «буферной» компании Cazador Acquisition Corporation. В момент сделки капитализация корпорации составляла $360 мл
|05.10.2012
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Партнер «Сколково» и композитора Игоря Крутого вышел на Nasdaq
Зарегистрированная в американском штате Флорида компания Net Element (ранее носила названия Splinex Technology и Tot Element) сообщила о получении листинга на бирже Nasdaq. Произошло это путем обратного поглощения компании Cazador Acquisition Corporation, акции которой уже торговались на бирже. Cazador не вела операционной деятельности и создавалась специа
|05.10.2012
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Net Element вышла на биржу NASDAQ
панию Net Element на основную высокотехнологичную биржу Соединенных Штатов. Глобальный провайдер цифровых интернет-услуг компания Net Element получила листинг на одной из основных фондовых бирж США – NASDAQ. Акции компании будут торговаться под тикером «NETED». С выходом на NASDAQ компания была переименована в Net Element International, что подчеркивает международный характер ее деят
|24.05.2012
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Инвесторы подали иски к Facebook и NASDAQ
Инвесторы из США подали иски против крупнейшей в мире социальной сети Facebook, которая на прошлой неделе провела IPO, и против самой биржи NASDAQ, обвинив их в нарушении правил проведения процедуры, сообщает Reuters. Инвестор Филлип Голдберг (Phillip Goldberg) обвинил нью-йоркскую биржу в халатности при посредничестве в купле-прод
|21.10.2011
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Хакеры, взломавшие Nasdaq, следили за директорами компаний
Хакеры, которые проникли в компьютерную систему фондовой биржи Nasdaq в прошлом году, установили в систему вредоносный код, с помощью которого они могли следить за директорами публичных компаний, акции которых торгуются на Nasdaq. Об этом сообщает а
|14.10.2011
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Zynga проведет IPO на бирже Nasdaq в Нью-Йорке
рыла некоторую новую информацию касательно проведения своего запланированного IPO. Так, стало известно, что для торгов Zynga планирует использовать тикер ZNGA, пишет Fortune, а IPO состоится на бирже Nasdaq в Нью-Йорке. Как уже сообщалось ранее, в ходе первичного публичного размещения акций компания намерена привлечь сумму около $1 млрд. Также из документации компании следует, что доходы Zy
|19.07.2011
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Nasdaq OMX выбрала технологию Cisco для высокопроизводительных сетей опционной торговли
Компания Cisco Systems, американский производитель сетевого оборудования, сообщила о том, что компания Nasdaq OMX Group, мировой поставщик технологий для бирж, клиринговых площадок и регулирующих органов, выбрала решения из портфеля Cisco Data Center Business Advantage для модернизации расположе
|07.02.2011
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Хакеры проникли в Nasdaq
На протяжении 2010 г. хакеры как минимум несколько раз получали доступ к интернет-сервису биржи Nasdaq, созданному для компаний-эмитентов для того, чтобы они могли безопасно обмениваться конфиденциальной информацией, сообщает Wall Street Journal. Злоумышленникам удалось получить доступ к
|07.02.2011
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Хакеры взломали сеть биржи Nasdaq
Компания Nasdaq OMX Group, которая управляет компьютерной сетью нью-йоркской фондовой биржи Nasdaq, официально объявила о том, что обнаружила на свои серверах «подозрительные файлы», свидетельств
|14.04.2010
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На бирже Nasdaq появится индекс смартфонов
Компания NASDAQ OMX, которая управляет биржей Nasdaq, совместно с Consumer Electronics Association (CEA) объявила о запуске нового индекса NASDAQ OMX CEA Smartphone IndexSM (Nasdaq:
|01.10.2008
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Акции Google упали до $25,8 из-за ошибки Nasdaq
Администрация нью-йоркской биржи Nasdaq объявила о том, что последнее существенное падение акций Google во вторник, 30 сентября, произошло из-за ошибки, результат которой позже был отменен. В ходе торгов акции интернет-гиганта
|18.06.2008
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CNews TV. Русские купили ИТ-компанию с NASDAQ
публичную компанию – израильскую RiT Technologies, производителя структурированных кабельных систем. Интерес российского интегратора очевиден: акции RiT Technologies котируются на Нью-йоркской бирже NASDAQ. Инвестиции в новый бизнес – важный шаг для развития Stins Coman. Однако насколько эти вложения оправданы, судить сложно: RiT Technologies убыточна. смотреть на CNews.TV
|10.06.2008
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Русские купили ИТ-компанию с NASDAQ
анизациях с развитой филиальной сетью. Партнерская сеть RiT насчитывает более 160 дистрибьюторов в более чем 60 странах мира, говорится на сайте компании. В конце 2003 г. акции RiT появились на бирже NASDAQ. «Но IPO компания не проводила, а просто купила листинг», — говорит Антон Ворыхалов, аналитик IKS-Consulting. Ее акции стоили $1,1, а в начале 2005 г. выросли до $3,95. Правда, на с
|25.05.2007
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Биржевые операторы Nasdaq и OMX договорились о слиянии
Скандинавский биржевой оператор OMX AB и американский биржевой оператор Nasdaq Stock Market сообщили о достигнутой договоренности по слиянию. Сумма сделки составляет $3,7 млрд. Сделка будет осуществляться наличными и в акциях. В ходе нее акционеры OMX получат за ка
|23.05.2007
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Telenor сбегает с Nasdaq
Совет директоров норвежской Telenor принял решение о проведении де-листинга своих акций с американской электронной биржи Nasdaq, на которой котируются ценные бумаги высокотехнологичных компаний. В ближайшее время компания заполнит форму Американской комиссии по ценным бумагам (ожидается, что это произойдет 11 июн
|10.05.2007
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Nasdaq остановил делистинг акций Moscow CableCom
, что компания представила финансовый отчет по итогам 2006 г., сообщает РБК. Напомним: 4 апреля 2007 г. Moscow CableCom сообщила, что не может в срок предоставить отчетность за 2006 г. В связи с этим Nasdaq выдал очередное предупреждение о возможном лишении компании листинга. В данный момент российская «Ренова-Медиа» находится в процессе консолидации 100% акций Moscow CableCom, после которо
Nasdaq Stock Market упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
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