«Яндексу» дали шанс вернуться на Nasdaq при условии ухода из России

Администрация Nasdaq отменила свое решение о делистинге акций Yandex. Это стало возможным после решения Yandex о реструктуризации бизнеса и продажи российского подразделения, которые должны быть завершены до конца года. А вот Ozon придется окончательно распрощаться с Nasdaq.

Yandex получил возможность вернуться на Nasdaq

Администрация американской биржи Nasdaq удовлетворила апелляцию компании Yandex (владелец российского «Яндекса») на решение о делистинге акций компании. Об этом говорится в сообщении Yandex.

При этом условием сохранения листинга является завершение до конца 2023 г. года разделения «Яндекса» на международную часть (которая останется на бирже Nasdaq) и российского бизнеса.

Согласно сообщению Yandex, Nasdaq учла аргументы компании, включая соблюдение интересов ее инвесторов и планируемую реструктуризацию. В рамках реструктуризации основная часть бизнеса Yandex будет выделена в отдельную группу компаний, контроль над которой сохранит менеджмент «Яндекса».

Фото: FellowNeko / Фотобанк Фотодженика Администрация Nasdaq отменила свое решение о делистинге акций Yandex при условиях продажи российского подразделения

Впрочем, согласно решению Nasdaq, ценные бумаги Yandex хоть и продолжат находится в биржевом списке, решение о приостановке торгов останется в силе. На Московской бирже торги акциями Yandex продолжаются в обычном режиме.

Разделение бизнеса Yandex

Решение о реструктуризации бизнеса Yandex было принято в конце 2022 г. Предполагается, что российский бизнес будет выделен в отдельную компанию, контроль над которой перейдет к менеджменту. При этом за головной структурой Yandex останутся такие направления, как беспилотные автомобили, облачные технологии, образовательные платформы и большие данные.

Для российского подразделения будут привлечены инвесторы. Переговоры ведутся с владельцем нефтяной компаний «Лукойл» Вагитом Алекперовым, владельцем холдинга «Интеррос» Владимиром Потаниным, милилардером Романом Абрамовичем, владельцем ММК Виктором Рашниковым, владельцем «Северстали» Алексеем Мордашовым и госбанком ВТБ.

Кроме того, в конце 2022 г. глава Счетной палаты Алексей Кудрин покинул свой пост и стал советником гендиректора «Яндекса». Предполагается, что он также войдет в число акционеров компании.

Уход российских компаний с западных бирж

В конце февраля 2022 г., сразу после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине, западные фондовые площадки приостановили торги акциями компаний с российскими корнями. В том числе Nasdaq приостановила торги акциями Yandex, платежной системы Qiwi, рекрутинговой площадки HeadHunter, интернет-магазина Ozon и разработчика мобильных игр Nexters.

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Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) приостановили торги акциями «Мобильных Телесистем» (МТС) и марктеплейса в сфере недвижимости ЦИАН. Лондонская фондовая биржа (LSE) приостановила торги акциями АФК «Система» (основной владелец МТС) и интернет-холдинга VK.

В марте 2023 г., через год после приостановки торгов акциями российских компаний, администрации американских бирж приняли решение окончательно прекратить их листинг. Так, Nasdaq принял решение о прекращении листинга Yandex, Qiwi, Ozon и HeadHunter, NYSE – о прекращении листинга ЦИАН.

Все из вышеперечисленных компаний не согласились с такими решениями и стали их обжаловать. Известно, что администрация Nasdaq в лице Совета по слушаниям (Nasdaq hearing Panel) отклонила апелляцию Ozon. Впрочем, компания намерена и дальше обжаловать это решение – в Совете по листингу и пересмотру слушаний Nasdaq (Nasdaq Listing and hearing Council).

В то же время в марте 2023 г. администрация Nasdaq приняла решение о возобновлении торгов акциями Nexters. Это стало возможно после того, как компания ушла из России и перевезла российских сотрудников в другие страны.

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Параллельно в 2022 г., в России был принят закон, обязывающий российские компании прекратить обращение своих ценных бумаг за рубежом. Но у компаний была возможность получить в Правительственной комиссии по контролю за осуществление иностранных инвестиций разрешение на продолжение листинга за рубежом.

Также стоит отметить, что закон касается тех компаний, которые выходили на зарубежные фондовые биржи через свои российские юридические лица (из вышеперечисленных это МТС и АФК «Система»). МТС приняла решение уйти с NYSE летом 2022 г. АФК «Система» получила разрешение на продолжение листинга за рубежом до 13 мая 2023 г., весной 2023 г. компания приняла решение уйти с LSE.