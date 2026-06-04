Индексная книга (каталог) CNews*
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Абрамович Роман
СОБЫТИЯ
Публикаций - 47, упоминаний - 48
Абрамович Роман и организации, системы, технологии, персоны:
|Потанин Владимир 90 14
|Алекперов Вагит 44 12
|Волож Аркадий 267 12
|Кудрин Алексей 124 11
|Солонин Сергей 110 10
|Дуров Павел 324 10
|Якобашвили Давид 19 9
|Рашников Виктор 12 8
|Путин Владимир 3438 8
|Фролов Александр 40 7
|Мордашов Алексей 63 7
|Худавердян Тигран 94 7
|Абызов Михаил 69 6
|Дерипаска Олег 41 4
|Абрамков Александр 43 4
|Дуров Николай 23 4
|Медведев Дмитрий 1664 4
|Marcalek Jan - Ян Марселек 4 4
|Абрамов Александр 6 4
|Костин Андрей 68 4
|Фридман Михаил 146 4
|Мильнер Юрий 137 3
|Чубайс Анатолий 221 3
|Усманов Алишер 310 3
|Гуцериев Михаил 112 3
|Вексельберг Виктор 155 3
|Фурсенко Андрей 128 2
|Лисин Владимир 3 2
|Зимин Дмитрий 42 2
|Савиновский Артем 9 2
|Шулейко Даниил 17 2
|Киселев Олег 37 2
|Березовский Борис 24 2
|Йордан Борис 10 2
|Греф Герман 480 2
|Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 2
|Делицын Леонид 137 2
|Мамут Александр 133 2
|Гришаков Максим 32 2
|Володин Вячеслав 105 2
|РАЭК - Экономика Рунета 21 1
|INFOLine-Аналитика 75 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8490 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447203, в очереди разбора - 728566.
Создано именных указателей - 195505.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447203, в очереди разбора - 728566.
Создано именных указателей - 195505.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.