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Абрамович Роман

СОБЫТИЯ


04.06.2026 Создатель Telegram вернул своей криптовалюте имя, запрещенное властями США 1
05.02.2024 «Яндекс» продан за полтриллиона. Среди покупателей «Лукойл» 1
26.01.2024 Акции «Яндекса» за два дня подорожали на 9% и достигли максимума со времени начала СВО 1
23.01.2024 Российские активы «Яндекса» сменили владельца 1
15.11.2023 Yandex полностью избавляется от «Яндекса». Российские олигархи не хотят видеть в нем иностранцев 1
06.10.2023 После заявлений Воложа правила раздела «Яндекса» изменятся не в его пользу 1
21.07.2023 МТС, «Билайн», «Мегафон» и советник главы «Яндекса» попали под санкции 1
16.06.2023 Властям предложили забрать «Яндекс» бесплатно, чтобы не переплачивать иностранцам 1
08.06.2023 «Яндексу» дали шанс вернуться на Nasdaq при условии ухода из России 1
26.05.2023 Инвесторам «Яндекса» дадут возможность остаться в России 1
19.05.2023 Абрамович, Потанин и Алекперов могут купить «Яндекс» за $7 млрд 1
29.11.2022 Кудрин уходит с госслужбы, чтобы возглавить «Яндекс» и стать каналом для переговоров России с Западом 1
25.11.2022 Официально: «Яндекс» готовится к разделу на две части. Одна может достаться Кудрину 1
21.09.2022 Как «Яндекс» и Сбербанк делили «Яндекс.Маркет» и подбрасывали монетку 1
25.11.2021 Как российскому тандему из программиста и инвестора удалось обойти Google 1
13.08.2021 «Яндекс» передумал покупать «Азбуку вкуса». Предполагаемая «экономия» — 20 миллиардов 1
11.06.2021 «Яндекс» нацелился купить «Азбуку вкуса» 1
07.06.2021 Крупнейший в России онлайн-кинотеатр привлек $250 млн инвестиций 1
02.03.2021 Дуров пойдет под суд. Он должен инвесторам десятки миллионов долларов 1
29.09.2020 Как семья покойного соратника Березовского лишила американцев постсоветского сотового оператора 1
05.08.2020 «Яндекс» начал превращение в банк 1
30.06.2020 «Яндексу» дали $1 млрд для развода со Сбербанком 1
26.06.2020 Павел Дуров подписал капитуляцию перед властями США 1
25.06.2020 «Яндекс.Маркет» возвращается в экосистему «Яндекса» 1
25.06.2020 «Яндекс» разводится со Сбербанком на деньги Абрамовича 2
13.05.2020 Павел Дуров отказался от «революционной» криптовалюты, потому что мир находится под контролем США 1
08.05.2020 Основателя Telegram не взяли в его собственный блокчейн-проект 1
25.03.2020 Впервые рассекречено, сколько Дуров тратит на Telegram. Это сотни миллионов долларов 1
05.03.2020 В криптовалюту Павла Дурова вложился сидящий в тюрьме российский экс-министр 1
22.01.2020 Куратором ИТ в Госдуме стал скандальный журналист-разоблачитель 1
12.10.2019 США запрещают криптовалюту Павла Дурова за полмесяца до начала продаж 1
03.05.2018 Telegram отменил крупнейшее в мире ICO 1
02.04.2018 При каких условиях Telegram вернет инвесторам собранные $2,55 миллиарда 1
16.02.2018 Основатель Qiwi вложил $17 млн в Telegram 1
30.01.2018 США опубликовали «Кремлевский доклад». Врагами Америки названы министр связи, глава «Яндекса» и Евгений Касперский 1
05.12.2013 «Яндекс» поставил на уши весь поисковый бизнес 1
10.06.2013 СК: Основатель «ВКонтакте» совершил неумышленный наезд 1
17.05.2013 Билл Гейтс стал самым богатым человеком в мире 1
28.10.2011 Основатель «Корбины» возглавил еврейскую религиозную организацию 1
23.04.2008 «Газпром нефть» и «Сибур» отдадут свои ИТ «дочке» 1

Публикаций - 47, упоминаний - 48

Абрамович Роман и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9011 22
Telegram Group 2844 11
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4814 9
Google LLC 12563 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15390 5
VK - Mail.ru Group 3581 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9412 4
TON Foundation 11 3
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 80 3
МегаФон 10511 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1897 3
Digital Assets 10 2
Ростелеком 10775 2
Amazon Inc - Amazon.com 3232 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3409 2
Apple Inc 13018 2
Oracle Corporation 7033 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 993 2
Газпромнефть ЦР - Газпромнефть Цифровые решения - ГПН ЦР - ранее ИТСК - Информационно-технологическая сервисная компания 41 1
PIH - Мобайл Телеком Сервис - Neo - Tele2 Казахстан - Altel - Алтел - Dalacom - Далаком - телекоммуникационная компания Казахстана 76 1
America Movil 55 1
TON Labs 1 1
Yandex SDG - Yandex Self-Driving Group - Avride 29 1
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 1
Gtel 25 1
Открытые технологии 729 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1595 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 1
Питерская группа связистов 441 1
GDEV - Nexters Global - Nexters Studio, Некстерс студио - NX Studio, Эникс студио - NX Online, Эникс онлайн - Nexters Online, Некстерс онлайн - Lightmap Studio, Лайт мэп - Gamepositive, Гейм-позитив 46 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 748 1
Sape - биржа ссылок, SEO-сервис 13 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 1
Oracle Siebel Systems 519 1
РАО ЕЭС России ПАО - ГВЦ Энергетики - Центр регионального развития и структурирования ИТ 68 1
Космос-ТВ - Космос Телеком 62 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Инвестэлектросвязь 38 1
IDT 59 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3111 16
NanduQ - Qiwi 1012 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8649 9
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2783 9
ВБД - Вимм-Билль-Данн 71 8
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 112 8
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 520 8
Северсталь ПАО - Severstal 612 7
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 271 7
TON Issuer 5 5
Альфа-Групп 744 5
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 296 5
Wirecard 4 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1673 4
Millhouse Capital - Миллхаус Кэпитал ю.кей лимитед 7 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 537 4
Яндекс.Лавка 308 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1869 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1478 3
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 307 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1833 3
Газпромнефть - Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 40 2
Larnabel Ventures 3 2
Norma Investments Limited 2 2
Batios Holdings Limited 2 2
Резонанс НПП 400 2
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI - Internet Media House Russia 70 2
Газпром ПАО 1457 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 605 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1156 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 528 2
Visa International 1986 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 264 2
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 193 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 172 2
Роснефть НК - нефтяная компания 551 2
Евросеть 1420 2
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1923 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 801 10
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1052 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4911 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3634 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1662 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6473 3
Судебная власть - Judicial power 2466 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13496 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 291 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 750 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2116 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 262 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1396 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 205 2
U.S. IARPA - Intelligence Advanced Research Projects Activity - Агентство передовых исследований в сфере разведки США 16 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 394 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 713 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 316 1
Верховный суд Восточно-Карибского бассейна - Eastern Caribbean Supreme Court - Восточно-Карибский Апелляционный Суд 20 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 1
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 78 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 104 1
Правительство Канады 51 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 98 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 52 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5898 1
Правительство РФ - Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций 20 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3541 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 342 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3251 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3552 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3038 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 559 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5375 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1925 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2309 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 6
Free TON Community 6 3
Единая Россия - Политическая партия 320 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 225 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 399 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1799 10
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17801 10
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1631 9
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9045 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13411 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77374 7
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1277 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60411 6
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 191 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11613 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12721 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12593 4
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3576 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24796 4
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3101 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9190 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29461 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12935 4
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 112 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8451 3
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1059 3
Data monetization - Монетизация данных 1933 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9618 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7735 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5438 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5645 3
Cryptocurrency Exchanges - Криптобиржи - Криптовалютные биржи - сервис покупки-продажи криптографических валют в режиме реального времени 158 2
Валидатор - valid - устройство для проверки документов на электронных носителях 101 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3195 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1162 2
Оповещение и уведомление - Notification 5745 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21137 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5149 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8498 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32906 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4523 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26963 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5289 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4129 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2679 1
TON - The Open Network - Telegram Open Network - Toncoin 62 10
TON coin - GRAM - Telegram Gram - криптовалюта 43 10
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1004 8
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1261 6
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 930 5
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 703 5
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 420 5
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 167 4
Apple iPhone 6 4861 4
Microsoft Windows BitLocker 942 3
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 740 2
TON Crystal 3 2
Сбер - Bringly Маркетплейс 11 2
VK - Яндекс.Дзен 246 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3512 1
Oracle PeopleSoft 419 1
Правительство Москвы - Социальная карта москвича 103 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Google FaceNet 6 1
TON Proxy 3 1
TON Storage 3 1
NtechLab FaceN 4 1
TON DNS 2 1
StartTrack - краудинвестинговая площадка 11 1
Nokia Sirocco 104 1
Garantex - криптовалютная биржа 12 1
Paycash - Пейкэш - Алкор Пэйкэш - российская электронная платёжная система 93 1
Yandex Pay - Яндекс Пэй 106 1
FreePik 1752 1
Everstake 1 1
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - Toloka AI - Яндекс.Толока 42 1
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - TripleTen 27 1
Nebius AI 22 1
Альфа-Банк - Альфа-Инвестиции 4 1
Google YouTube - Видеохостинг 2972 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 909 1
Google Android 15093 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3516 1
Apple - App Store 3071 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 616 1
Потанин Владимир 90 14
Алекперов Вагит 44 12
Волож Аркадий 267 12
Кудрин Алексей 124 11
Солонин Сергей 110 10
Дуров Павел 324 10
Якобашвили Давид 19 9
Рашников Виктор 12 8
Путин Владимир 3438 8
Фролов Александр 40 7
Мордашов Алексей 63 7
Худавердян Тигран 94 7
Абызов Михаил 69 6
Дерипаска Олег 41 4
Абрамков Александр 43 4
Дуров Николай 23 4
Медведев Дмитрий 1664 4
Marcalek Jan - Ян Марселек 4 4
Абрамов Александр 6 4
Костин Андрей 68 4
Фридман Михаил 146 4
Мильнер Юрий 137 3
Чубайс Анатолий 221 3
Усманов Алишер 310 3
Гуцериев Михаил 112 3
Вексельберг Виктор 155 3
Фурсенко Андрей 128 2
Лисин Владимир 3 2
Зимин Дмитрий 42 2
Савиновский Артем 9 2
Шулейко Даниил 17 2
Киселев Олег 37 2
Березовский Борис 24 2
Йордан Борис 10 2
Греф Герман 480 2
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 2
Делицын Леонид 137 2
Мамут Александр 133 2
Гришаков Максим 32 2
Володин Вячеслав 105 2
Россия - РФ - Российская федерация 163455 39
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54217 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47061 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19278 9
Нидерланды 3703 8
Украина 7895 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4174 6
США - Нью-Йорк 3169 6
Германия - Федеративная Республика 13094 6
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1495 5
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