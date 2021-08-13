«Яндекс» передумал покупать «Азбуку вкуса». Предполагаемая «экономия» — 20 миллиардов

«Яндекс» вышел из переговоров по покупке сети супермаркетов «Азбука вкуса» для развития своего сервиса «Лавка». Сделка оценивалась приблизительно в 20 млрд руб. Одна из причин срыва переговоров – именно их финансовый аспект. По подсчетам экспертов, вывод «Лавки» во все города-миллионники России (сейчас он работает лишь в пяти городах) обойдется «Яндексу» в 5 млрд. Сама же «Азбука вкуса» работает только в Москве, МО и Санкт-Петербурге.

Сделка не состоялась

Российский интернет-гигант «Яндекс» прекратил переговоры по покупке сети супермаркетов «Азбука вкуса», пишет «Коммерсант». Со слов источника издания, связанного со сферой электронной коммерции, «в ходе изучения актива компания не увидела нужной синергии с собственными сервисами», хотя еще в начале лета 2021 г. она планировала заплатить за эту сеть в пределах 20 млрд руб.

На запрос CNews о причинах выхода из переговоров представитель «Яндекса» Илья Грабовский заявил, что в компании «не комментируют слухи». Представители «Азбуки вкуса» на момент публикации материала ответить не смогли.

Факт срыва переговоров «Коммерсанту» подтвердили два неназванных собеседника. В качестве одной из вероятных причин были названы «завышенные ожидания продавцов относительно цены».

Об интересе «Яндекса» к «Азбуке вкуса» стало известно в июне 2021 г. Он был напрямую связан со стремлением ИТ-гиганта развивать собственный сервис доставки продуктов из магазинов, известный под названием «Яндекс.лавка».

«Яндексу» придется искать новый способ продвижения «Лавки» в российских регионах

«Яндекс» запустил «Лавку» два года назад, в августе 2019 г. По итогам II квартала 2021 г. валовая стоимость заказов в этом сервисе достигла 6,3 млрд руб. По сравнению с результатами второй четверти 2020 г. рост этого показателя составил 132%.

Суть сделки

«Яндекс» еще в феврале 2021 г. запланировал потратить $500 млн на развитие своего бизнеса в сегменте электронной коммерции. «Лавка» входит в него наряду с «Маркетом» и «Едой».

«Яндекс.лавка» ускоренными темпами развивает сегмент продажи готовой еды, в котором сеть «Азбука вкуса» работает достаточно давно. Приобретение сети супермаркетов позволило бы сервису взять еще больший темп развития при попутном сокращении расходов за счет снижения закупочных цен путем объединения закупок.

В то же время, несмотря на стремительный рост финансовых показателей, сервис «Яндекс.лавка» никак нельзя назвать всероссийским. За два года своего существования он запустился всего лишь в пяти городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Нижнем Новгороде.

Покупка «Азбуки вкуса», в теории, могла бы ускорить появление сервиса в других российских населенных пунктах. С другой стороны, эту сеть тоже нельзя считать федеральной. В ней числится более 170 магазинов, включая 105 супермаркетов «Азбука вкуса» и 60 минимаркетов «АВ Daily», но на момент публикации материала она была представлена лишь в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Все дело в финансах и географии

Информация о том, что «Яндекс» вышел из переговоров из-за невозможности договориться о сумме сделки, на момент публикации материала нуждалась в подтверждении. Как сообщил «Коммерсанту» глава «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров, в Москве после сделки по покупке сети «Лента» магазинов Billa за 225 млн евро резко выросла планка для оценки супермаркетов. Она вплотную приблизилась к 20 размерам EBITDA.

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К тому же 2020 г. оказался для «Азбуки вкуса» очень успешным в финансовом плане. Если 2019 г. ООО «Городской супермаркет» (основная операционная структура «Азбуки вкуса») завершила с чистым убытком в размере около 319 млн., то годом позже компания получила чистую прибыль в пределах 917 млн руб. Выручка достигла 75,2 млрд руб., продемонстрировав рост в 18,3% год к году.

По оценке Михаила Бурмистрова, выход «Лавки» во все города-миллионники обойдется «Яндексу» приблизительно в 5 млрд руб. Это в разы меньше стоимости «Азбуки вкуса», представленной лишь в двух регионах России.

Покупка "Азбука вкуса" могла и не принести "Яндексу" желаемых результатов

Как сообщил изданию старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов, нынешняя модель «Азбуки вкуса» плохо масштабируема в российских регионах. «Возможности “Яндекса” по увеличению возврата от инвестиций в этом отношении были бы ограничены», – добавил он.

К слову, это вторая сделка за год, из переговоров по которой «Яндекс» вышел из-за финансовой составляющей. В октябре 2020 г. лопнула сделка по приобретению ИТ-гигантом банка «Тинькофф». Причины на тот момент известны не были, и лишь в конце декабря 2020 г. основатель банка Олег Тиньков сообщил, что сделка по продаже его банка «Яндексу» сорвалась из-за того, что «Яндекс» не захотел покупать его по запрошенной цене и предложил меньшую сумму.

Как связаны «Лавка» и «Азбука вкуса»

Существуют несколько факторов, связывающих между собой новый сервис «Яндекса» и «Азбуку вкуса» даже после срыва переговоров по покупке последней. В частности, один из основных акционеров «Азбуки вкуса» – это Роман Абрамович. По данным The Bell, через свою инвесткомпанию Millhouse он владеет 41,1% сети. Также у Абрамовича есть доля и в «Яндексе».

Компании объединяет еще и то, что «Лавка» несколько месяцев назад начала доставлять продукты из «Азбуки вкуса» своим клиентам. The Bell пишет, что «Азбука вкуса» является одним из ключевых партнеров «Лавки».

«Азбука вкуса» также связана и с другим сервисом «Яндекса», работающим с продуктами питания – «Едой». В самом начале лета 2021 г. сеть супермаркетов пересмотрела свою стратегию экспресс-доставки и договорилась с «Едой» о партнерстве в этом направлении. Что немаловажно, в то же время «Азбука вкуса» отказалась от сотрудничества со всеми другими сервисами подобного рода.