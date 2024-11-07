Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank

Т-Банк запустил «Сферу Авто» — ИИ-вселенную продуктов и услуг для автомобилистов акрыть любой запрос и потребность автовладельцев, опережая их ожидания и молниеносно решая задачи. Ключевая роль в «Сфере Авто» отводится технологиям искусственного интеллекта (ИИ), на основе которых Т-Банк будет сопровождать и предвосхищать потребности клиента — в том числе снимая с него заботы по обслуживанию авто. «Сфера Авто» для клиента будет выступать в роли вовлеченного и профессиона

МТС Live и «Т-Банк» заключили стратегическое партнерство в сфере онлайн-покупки билетов МТС Live и «Т-Банк» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Теперь при покупке билетов в мобильном приложении «Т-Банка», в разделе «Афиша» в Городе доступно на 30% больше мероприятий более чем в

«Т-Банк» запустил проект «Кибершквал» для нейтрализации лжеброкеров и финансовых пирамид «Т-Банк» создал проект «Кибершквал» — платформу специальных ботов для проактивной борьбы с мошенничеством в инвестициях. Этот проект — продолжение Фабрики человекоподобных роботов, на сегодняшни

Сбербанк и «Т-Банк» приступили к тестированию технологии «Открытые API» на клиентах Сбербанк и «Т-Банк» приступили к раскатке технологии «Открытые API» на тестовую группу клиентов. Первые из них смогут видеть балансы карт обоих банков в своих мобильных приложениях. Участие в проекте возмо

«Т-Банк» открыл доступ к библиотеке инструментов для разработки приложений на базе искусственного интеллекта ment предлагает расширенную функциональность, готовую последовательность работы с данными и инструменты для обучения LLM. Это позволяет быстро проверять научные и продуктовые гипотезы». В дальнейшем «Т-Банк» планирует поддерживать и развивать библиотеку Turbo Alignment, добавляя новые методы и обучающие материалы. Библиотека доступна на GitHub, где также можно найти подробное описание всех

«Т-Банк» открыл доступ к библиотеке инструментов для разработки приложений на базе искусственного интеллекта ment предлагает расширенную функциональность, готовую последовательность работы с данными и инструменты для обучения LLM. Это позволяет быстро проверять научные и продуктовые гипотезы». В дальнейшем «Т-Банк» планирует поддерживать и развивать библиотеку Turbo Alignment, добавляя новые методы и обучающие материалы. Библиотека доступна на GitHub, где также можно найти подробное описание всех

МГУ имени М.В. Ломоносова и «Т-Банк» начинают сотрудничество в сфере информационной безопасности и искусственного интеллекта Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова и «Т-Банк» запускают совместные образовательные и исследовательские проекты, направленные на развитие новых компетенций в области информационной безопасности, анализа данных и машинного обучения.

«Т-Банк», «Т-Мобайл» и Нижегородская область подписали соглашение о расширенном сотрудничестве «Т-Мобайл», «Т-Банк» и правительство Нижегородской области заключили расширенное соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере ИТ, образования, внедрения инноваций, развития городских проектов и защиты ж

«Т-Банк» запустил верификацию по T-Business ID для предпринимателей в сервисах VK «Т-Банк» и VK запустили возможность быстрого подтверждения профиля в сервисах соцсети для предпринимателей и компаний по T-Business ID. Процесс бесшовного подтверждения реквизитов у бизнес-клиен

«Т-Банк» запускает собственную рекламную платформу с доступом к 50 млн жителей России «Т-Банк» запускает собственную рекламную платформу для бизнеса, которая обеспечит рекламодателям прямой контакт с более 50 млн жителей России — в том числе в тех сервисах, где они совершают трат

«Яндекс», Сбербанк и «Т-Банк»: ИТМО назвал лидеров Open Source в России особенности и тенденции в развитии и использовании общемирового опенсорса в области машинного обучения и работы с данными в России. По результатам исследования, на данный момент «Яндекс», Сбербанк и «Т-Банк» — в тройке лидеров среди российских разработчиков опенсорс-решений. Авторы также определили топ-5 проектов в разных категориях на основе мнений экспертов ведущих российских бигтехов и у

В России появится гигантский конкурент Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркета» со спорной и рискованной особенностью. Кто за ним стоит Нужно больше маркетплейсов «Т-Банк», бывший «Тинькофф Банк», намерен открыть собственный сервис по продаже товаров в интернете, пишут «Вед

«Т-Банк» запустил банковский сервис по финансовому здоровью «Т-Банк» запустил сервис комплексной оценки финансового состояния клиентов — «Финздоровье». С помощью технологий больших данных и машинного обучения (Big Data и ML) он анализирует данные 43 млн

«Т-Банк» запустил банковский сервис выездной идентификации личности «Т-Банк» запустил сервис выездной идентификации, который поможет быстро пройти удаленную идентификацию в любом удобном месте. Это позволяет сразу получить доступ к онлайн-услугам партнеров T-ID

«Т-Банк» начал защищать от мошеннических схем с лжеработой и компенсировать потери «Т-Банк» добавил мошеннические схемы, связанные с предложением работы, в сервис «Защитим или вернем деньги». Если технологии не предотвратят мошенничество по такому сценарию, банк компенсирует п

Охота начинается: «Т-Банк» открывает доступ к фрод-рулетке — первому в мире сервису, где перехватываются звонки мошенников «Т-Банк» открывает доступ к своему новому экспериментальному сервису, начиная сбор заявок — фрод-рулетке «Ловушка для мошенников». Это первый в мире сервис, где звонки телефонных мошенников пере

Михаил Шишкин, Т-Банк: Найти замену Slack было сложно, поэтому пришлось ее создать ребования наших внутренних клиентов после переезда на новый мессенджер» CNews: Почему Т-Банк (ранее Тинькофф) решил создать собственный корпоративный мессенджер? Продуктов на рынке и тогда и се

Т-Банк продемонстрирует свой мессенджер для бизнеса Time на CNews Forum Кейсы 2024 19 июня Т-Банк покажет свой мессенджер для бизнеса Time и анонсирует видеоконференцсвязь на СNews Forum Кейсы: опыт ИТ-лидеров. Т-Банк активно развивает решения для коммуникаций, в том числе кор

Аналитики: «Тинькофф» за долги забрал часть Qiwi «Т-банк» купил Rowi «Т-Банк» (бывший банк «Тинькофф») объявил о покупке контрольной доли финтех-патформы Rowi, которая специализируется

Tele2, «Т-Банк» и «Т-Мобайл» договорились о сотрудничестве в противодействии мошенничеству и запуске решений на базе ИИ Tele2, российский оператор мобильной связи, «Т-Банк» и «Т-Мобайл» объявили о начале нового этапа сотрудничества. Компании будут противодействовать телефонному мошенничеству и разрабатывать высокотехнологичные ИИ-решения для безопасности ф

«Тинькофф» запустил сервис проката самокатов в мобильном приложении «Тинькофф» объявил о запуске нового сервиса «Самокаты»— соответствующий раздел появился в мобильном приложении. Первым партнером стала кикшеринговая компания «Юрент». В будущем «Тинькофф»

Сбербанк и «Тинькофф» предоставят клиентам возможность объединить информацию о своих счетах в мобильных приложениях друг друга Сбербанк и «Тинькофф» первыми из системно значимых банков России запускают тестирование проекта по Открытым API на площадке «Ассоциации ФинТех» (АФТ). Проект уже прошел интеграционное тестирование, в насто

«Тинькофф» разработал собственное программное обеспечение для банкоматов на Linux «Тинькофф» приступил к импортозамещению софта для собственной сети банкоматов. Первые устройства c новым программным обеспечением на операционной системе Linux уже введены в эксплуатацию и устан

Товары в салонах Tele2 теперь можно купить в рассрочку от «Тинькофф Кредит Брокера» Tele2, российский оператор мобильной связи, совместно с «Тинькофф Кредит Брокер» запустил возможность приобрести товары в салонах в рассрочку до 36 месяцев. Предложение охватывает весь ассортимент товаров в магазинах оператора. Решение по заявке зани

Tinkoff Pay запустил собственный платежный QR-код off Pay могут воспользоваться клиенты всех российских банков. Об этом CNews сообщили представители «Тинькофф». Отсканировав смартфоном QR-код на платежных терминалах «Тинькофф», покупате

«Тинькофф Касса» обнаружила в 1,7 раза больше уникальных схем обмана предпринимателей в онлайне, чем за аналогичный период годом ранее СЕО «Тинькофф Кассы» Вячеслав Рябцев: «Мы активно следим, какие новые виды обмана появляются в мед

«Тинькофф» разработал систему дроп-мониторинга «Тинькофф» разработал систему, которая в автоматическом режиме позволяет выявлять дропов — кли

ИИ-вселенная: «Тинькофф» первым в мире представил экосистему персональных помощников «Тинькофф» объявляет о запуске первой в мире «Вселенной» ассистентов — ИИ-помощников, которые

«Тинькофф» запустил первую в России корпоративную программу с фокусом на защиту данных Data Guard «Тинькофф »запустил для всех своих сотрудников комплексную программу поиска уязвимостей, связа

«Тинькофф Мобайл» интегрирован в мобильное приложение «Тинькофф» «Тинькофф Мобайл» интегрирован в мобильное приложение «Тинькофф». Теперь клиенты «Тинькофф» с SIM-картой «Тинькофф Мобайла» могут управлять ей в одном месте, без дополнитель

«Тинькофф» расширяет финансовую подписку Tinkoff Pro «Тинькофф» представил обновленную Tinkoff Pro — финансовую подписку, позволяющую получать бону

«Тинькофф» раскрыл новый сценарий телефонного мошенничества: клиентов банков начали атаковать мошенники, которые представляются мошенниками «Тинькофф Защита» раскрыла новый сценарий телефонного мошенничества, который используют аферисты для обмана жителей России. Во время одного из таких звонков клиент «Тинькофф» потерял 1,5

«Тинькофф» подключил прием быстрых платежей в «1С» Бизнес-клиенты «Тинькофф» теперь могут принимать платежи по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП) прямо в программах «1С». Это упрощает процесс оплаты, повышает скорость зачисления средств на счет и поз

«Тинькофф» подвел итоги работы сервиса «Защитим или вернем деньги» за полгода «Защитим или вернем деньги» — это сервис, который определяет мошенничество во время звонка с вероятностью более 99% и с помощью технологий защищает клиентов от телефонных злоумышленников. Если «Тинькофф» не сможет предотвратить телефонное мошенничество, банк компенсирует потери. Сервис был запущен в сентябре 2023 г. Ключевые итоги работы сервиса: 170 млн руб. — сумма предотвращенных п

«Тинькофф» запустил группы быстрого реагирования для спасения жертв мошенников «Тинькофф» протестировал и запустил специальные мобильные команды из сотрудников «Тинькофф<

«Тинькофф» начал автоматически отклонять заявки мошенников на кредиты с помощью искусственного интеллекта В Тинькофф разработали модель на основе машинного обучения, которая позволяет на этапе подтверж

Positive Technologies и «Тинькофф» объединяют свою экспертизу для восполнения кадрового голода в сфере кибербезопасности Positive Technologies и «Тинькофф» запускают совместные образовательные программы по подготовке специалистов по кибербезопасности. Главная задача проекта — восполнить острый дефицит кадров в сфере ИБ, существующий у ро

«Тинькофф» запускает третью ежегодную стипендиальную программу для студентов «Тинькофф» открывает набор талантливых студентов из российских вузов на ежегодную стипендиальную программу. 200 студентов-победителей будут ежемесячно получать 25 тыс. руб. в течение следующего