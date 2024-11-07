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Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank

Тинькофф — финансовая онлайн-экосистема, объединяющая  спектр финансовых услуг для частных лиц и бизнеса. Особое внимание Тинькофф уделяет развитию лайфстайл-банкинга: экосистема дает клиентам возможность анализировать и планировать личные траты, инвестировать сбережения, получать бонусы в рамках программ лояльности, бронировать путешествия, покупать билеты в кино, бронировать столики в ресторанах и делать многое другое.

Тинькофф не имеет отделений. Сеть собственных представителей позволяет доставлять продукты клиентам компании в любой регион страны, в онлайн-каналах и контакт-центре клиенты получают необходимые консультации и сервис 24/7. Тинькофф реализует стратегию AI Banking и активно задействует технологии искусственного интеллекта и машинного обучения. К примеру, голосовой помощник Олег обрабатывает более 40% сервисных обращений клиентов в чатах без участия сотрудников банка, а в контакт-центре решает вопросы клиентов в среднем за 40 секунд.

Все продукты и большинство внутренних ИТ-систем Тинькофф разработаны самой компанией. 70% сотрудников штаб-квартиры — ИТ-специалисты.

Ядром экосистемы является основанный в 2006 году Тинькофф Банк — один из крупнейших независимых онлайн-банков в мире, обслуживающий более 32 млн клиентов (данные 2023 года).

 


07.11.2024 Т-Банк запустил «Сферу Авто» — ИИ-вселенную продуктов и услуг для автомобилистов

акрыть любой запрос и потребность автовладельцев, опережая их ожидания и молниеносно решая задачи. Ключевая роль в «Сфере Авто» отводится технологиям искусственного интеллекта (ИИ), на основе которых Т-Банк будет сопровождать и предвосхищать потребности клиента — в том числе снимая с него заботы по обслуживанию авто. «Сфера Авто» для клиента будет выступать в роли вовлеченного и профессиона
18.10.2024 МТС Live и «Т-Банк» заключили стратегическое партнерство в сфере онлайн-покупки билетов

МТС Live и «Т-Банк» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Теперь при покупке билетов в мобильном приложении «Т-Банка», в разделе «Афиша» в Городе доступно на 30% больше мероприятий более чем в
17.10.2024 «Т-Банк» запустил проект «Кибершквал» для нейтрализации лжеброкеров и финансовых пирамид

«Т-Банк» создал проект «Кибершквал» — платформу специальных ботов для проактивной борьбы с мошенничеством в инвестициях. Этот проект — продолжение Фабрики человекоподобных роботов, на сегодняшни
17.10.2024 Сбербанк и «Т-Банк» приступили к тестированию технологии «Открытые API» на клиентах

Сбербанк и «Т-Банк» приступили к раскатке технологии «Открытые API» на тестовую группу клиентов. Первые из них смогут видеть балансы карт обоих банков в своих мобильных приложениях. Участие в проекте возмо
17.10.2024 «Т-Банк» открыл доступ к библиотеке инструментов для разработки приложений на базе искусственного интеллекта

ment предлагает расширенную функциональность, готовую последовательность работы с данными и инструменты для обучения LLM. Это позволяет быстро проверять научные и продуктовые гипотезы». В дальнейшем «Т-Банк» планирует поддерживать и развивать библиотеку Turbo Alignment, добавляя новые методы и обучающие материалы. Библиотека доступна на GitHub, где также можно найти подробное описание всех

16.10.2024 «Т-Банк» открыл доступ к библиотеке инструментов для разработки приложений на базе искусственного интеллекта

ment предлагает расширенную функциональность, готовую последовательность работы с данными и инструменты для обучения LLM. Это позволяет быстро проверять научные и продуктовые гипотезы». В дальнейшем «Т-Банк» планирует поддерживать и развивать библиотеку Turbo Alignment, добавляя новые методы и обучающие материалы. Библиотека доступна на GitHub, где также можно найти подробное описание всех

15.10.2024 МГУ имени М.В. Ломоносова и «Т-Банк» начинают сотрудничество в сфере информационной безопасности и искусственного интеллекта

Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова и «Т-Банк» запускают совместные образовательные и исследовательские проекты, направленные на развитие новых компетенций в области информационной безопасности, анализа данных и машинного обучения.

09.10.2024 «Т-Банк», «Т-Мобайл» и Нижегородская область подписали соглашение о расширенном сотрудничестве

«Т-Мобайл», «Т-Банк» и правительство Нижегородской области заключили расширенное соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере ИТ, образования, внедрения инноваций, развития городских проектов и защиты ж
02.10.2024 «Т-Банк» запустил верификацию по T-Business ID для предпринимателей в сервисах VK

«Т-Банк» и VK запустили возможность быстрого подтверждения профиля в сервисах соцсети для предпринимателей и компаний по T-Business ID. Процесс бесшовного подтверждения реквизитов у бизнес-клиен
02.10.2024 «Т-Банк» запускает собственную рекламную платформу с доступом к 50 млн жителей России

«Т-Банк» запускает собственную рекламную платформу для бизнеса, которая обеспечит рекламодателям прямой контакт с более 50 млн жителей России — в том числе в тех сервисах, где они совершают трат
17.09.2024 «Яндекс», Сбербанк и «Т-Банк»: ИТМО назвал лидеров Open Source в России

особенности и тенденции в развитии и использовании общемирового опенсорса в области машинного обучения и работы с данными в России. По результатам исследования, на данный момент «Яндекс», Сбербанк и «Т-Банк» — в тройке лидеров среди российских разработчиков опенсорс-решений. Авторы также определили топ-5 проектов в разных категориях на основе мнений экспертов ведущих российских бигтехов и у
23.08.2024 В России появится гигантский конкурент Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркета» со спорной и рискованной особенностью. Кто за ним стоит

Нужно больше маркетплейсов «Т-Банк», бывший «Тинькофф Банк», намерен открыть собственный сервис по продаже товаров в интернете, пишут «Вед
15.08.2024 «Т-Банк» запустил банковский сервис по финансовому здоровью

«Т-Банк» запустил сервис комплексной оценки финансового состояния клиентов — «Финздоровье». С помощью технологий больших данных и машинного обучения (Big Data и ML) он анализирует данные 43 млн

08.08.2024 «Т-Банк» запустил банковский сервис выездной идентификации личности

«Т-Банк» запустил сервис выездной идентификации, который поможет быстро пройти удаленную идентификацию в любом удобном месте. Это позволяет сразу получить доступ к онлайн-услугам партнеров T-ID

05.08.2024 «Т-Банк» начал защищать от мошеннических схем с лжеработой и компенсировать потери

«Т-Банк» добавил мошеннические схемы, связанные с предложением работы, в сервис «Защитим или вернем деньги». Если технологии не предотвратят мошенничество по такому сценарию, банк компенсирует п
18.07.2024 Охота начинается: «Т-Банк» открывает доступ к фрод-рулетке — первому в мире сервису, где перехватываются звонки мошенников

«Т-Банк» открывает доступ к своему новому экспериментальному сервису, начиная сбор заявок — фрод-рулетке «Ловушка для мошенников». Это первый в мире сервис, где звонки телефонных мошенников пере
15.07.2024 Михаил Шишкин, Т-Банк: Найти замену Slack было сложно, поэтому пришлось ее создать

ребования наших внутренних клиентов после переезда на новый мессенджер» CNews: Почему Т-Банк (ранее Тинькофф) решил создать собственный корпоративный мессенджер? Продуктов на рынке и тогда и се
27.06.2024 Т-Банк запустил первого в России ИИ-помощника для детей
13.06.2024 Т-Банк продемонстрирует свой мессенджер для бизнеса Time на CNews Forum Кейсы 2024

19 июня Т-Банк покажет свой мессенджер для бизнеса Time и анонсирует видеоконференцсвязь на СNews Forum Кейсы: опыт ИТ-лидеров. Т-Банк активно развивает решения для коммуникаций, в том числе кор
11.06.2024 Аналитики: «Тинькофф» за долги забрал часть Qiwi

«Т-банк» купил Rowi «Т-Банк» (бывший банк «Тинькофф») объявил о покупке контрольной доли финтех-патформы Rowi, которая специализируется

06.06.2024 Tele2, «Т-Банк» и «Т-Мобайл» договорились о сотрудничестве в противодействии мошенничеству и запуске решений на базе ИИ

Tele2, российский оператор мобильной связи, «Т-Банк» и «Т-Мобайл» объявили о начале нового этапа сотрудничества. Компании будут противодействовать телефонному мошенничеству и разрабатывать высокотехнологичные ИИ-решения для безопасности ф
04.06.2024 «Тинькофф» запустил сервис проката самокатов в мобильном приложении

«Тинькофф» объявил о запуске нового сервиса «Самокаты»— соответствующий раздел появился в мобильном приложении. Первым партнером стала кикшеринговая компания «Юрент». В будущем «Тинькофф»
04.06.2024 Сбербанк и «Тинькофф» предоставят клиентам возможность объединить информацию о своих счетах в мобильных приложениях друг друга

Сбербанк и «Тинькофф» первыми из системно значимых банков России запускают тестирование проекта по Открытым API на площадке «Ассоциации ФинТех» (АФТ). Проект уже прошел интеграционное тестирование, в насто
31.05.2024 «Тинькофф» разработал собственное программное обеспечение для банкоматов на Linux

«Тинькофф» приступил к импортозамещению софта для собственной сети банкоматов. Первые устройства c новым программным обеспечением на операционной системе Linux уже введены в эксплуатацию и устан
30.05.2024 Товары в салонах Tele2 теперь можно купить в рассрочку от «Тинькофф Кредит Брокера»

Tele2, российский оператор мобильной связи, совместно с «Тинькофф Кредит Брокер» запустил возможность приобрести товары в салонах в рассрочку до 36 месяцев. Предложение охватывает весь ассортимент товаров в магазинах оператора. Решение по заявке зани
17.05.2024 Tinkoff Pay запустил собственный платежный QR-код

off Pay могут воспользоваться клиенты всех российских банков. Об этом CNews сообщили представители «Тинькофф». Отсканировав смартфоном QR-код на платежных терминалах «Тинькофф», покупате
13.05.2024 «Тинькофф Касса» обнаружила в 1,7 раза больше уникальных схем обмана предпринимателей в онлайне, чем за аналогичный период годом ранее

СЕО «Тинькофф Кассы» Вячеслав Рябцев: «Мы активно следим, какие новые виды обмана появляются в мед
26.04.2024 «Тинькофф» разработал систему дроп-мониторинга

«Тинькофф» разработал систему, которая в автоматическом режиме позволяет выявлять дропов — кли
24.04.2024 ИИ-вселенная: «Тинькофф» первым в мире представил экосистему персональных помощников

«Тинькофф» объявляет о запуске первой в мире «Вселенной» ассистентов — ИИ-помощников, которые

18.04.2024 «Тинькофф» запустил первую в России корпоративную программу с фокусом на защиту данных Data Guard

«Тинькофф »запустил для всех своих сотрудников комплексную программу поиска уязвимостей, связа
09.04.2024 «Тинькофф Мобайл» интегрирован в мобильное приложение «Тинькофф»

«Тинькофф Мобайл» интегрирован в мобильное приложение «Тинькофф». Теперь клиенты «Тинькофф» с SIM-картой «Тинькофф Мобайла» могут управлять ей в одном месте, без дополнитель
02.04.2024 «Тинькофф» расширяет финансовую подписку Tinkoff Pro

«Тинькофф» представил обновленную Tinkoff Pro — финансовую подписку, позволяющую получать бону
02.04.2024 «Тинькофф» раскрыл новый сценарий телефонного мошенничества: клиентов банков начали атаковать мошенники, которые представляются мошенниками

«Тинькофф Защита» раскрыла новый сценарий телефонного мошенничества, который используют аферисты для обмана жителей России. Во время одного из таких звонков клиент «Тинькофф» потерял 1,5

26.03.2024 «Тинькофф» подключил прием быстрых платежей в «1С»

Бизнес-клиенты «Тинькофф» теперь могут принимать платежи по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП) прямо в программах «1С». Это упрощает процесс оплаты, повышает скорость зачисления средств на счет и поз
21.03.2024 «Тинькофф» подвел итоги работы сервиса «Защитим или вернем деньги» за полгода

«Защитим или вернем деньги» — это сервис, который определяет мошенничество во время звонка с вероятностью более 99% и с помощью технологий защищает клиентов от телефонных злоумышленников. Если «Тинькофф» не сможет предотвратить телефонное мошенничество, банк компенсирует потери. Сервис был запущен в сентябре 2023 г. Ключевые итоги работы сервиса: 170 млн руб. — сумма предотвращенных п
16.02.2024 «Тинькофф» запустил группы быстрого реагирования для спасения жертв мошенников

«Тинькофф» протестировал и запустил специальные мобильные команды из сотрудников «Тинькофф<
15.02.2024 «Тинькофф» начал автоматически отклонять заявки мошенников на кредиты с помощью искусственного интеллекта

В Тинькофф разработали модель на основе машинного обучения, которая позволяет на этапе подтверж
31.01.2024 Positive Technologies и «Тинькофф» объединяют свою экспертизу для восполнения кадрового голода в сфере кибербезопасности

Positive Technologies и «Тинькофф» запускают совместные образовательные программы по подготовке специалистов по кибербезопасности. Главная задача проекта — восполнить острый дефицит кадров в сфере ИБ, существующий у ро
26.01.2024 «Тинькофф» запускает третью ежегодную стипендиальную программу для студентов

«Тинькофф» открывает набор талантливых студентов из российских вузов на ежегодную стипендиальную программу. 200 студентов-победителей будут ежемесячно получать 25 тыс. руб. в течение следующего

23.01.2024 Исследование «Тинькофф Бизнеса»: в какое время суток совершается больше всего продаж в сфере бытовой техники

«Тинькофф Бизнес» в рамках аналитического проекта Tinkoff Data провел исследование о распределении покупательского спроса в 30 категориях бизнеса, в том числе в сфере продаж бытовой техники и эл

Публикаций - 1143, упоминаний - 1785

Т-Банк и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7263 180
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12403 168
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 170 140
Ростелеком 9642 115
МегаФон 8725 110
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8716 95
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3852 88
Google LLC 11741 66
VK - Mail.ru Group 3449 60
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2874 55
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 362 42
Apple Inc 12046 40
Telegram Group 1930 32
Microsoft Corporation 24581 31
Samsung Electronics 10230 29
IBM - International Business Machines Corp 9435 27
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4849 26
Oracle Corporation 6678 25
8176 23
Meta Platforms - Facebook 4431 22
Amazon Inc - Amazon.com 2989 22
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1152 22
Huawei 3908 21
Webmoney 542 21
Тинькофф - Cloud - CloudPayments - Клаудпэйментс 45 20
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1461 19
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1023 18
МегаФон - oneFactor - Уанфактор - ЕдиныйФактор 41 17
BSS - Банк Софт Системс - БСС 668 16
Diasoft - Диасофт 862 16
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 16
SAP SE 5265 15
Cisco Systems 5109 15
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 494 15
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1164 14
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 474 13
Крок - Croc 1771 13
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1120 13
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1476 13
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 288 13
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1833 12
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 126 12
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 265 12
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 12
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1630 11
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 11
SAS Institute 970 11
Intel Corporation 12171 10
X Corp - Twitter 2843 10
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2152 10
1С-Битрикс - Bitrix 579 10
PayPal 654 10
ММК Информсервис 51 10
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 10
Citrix Systems 812 10
Oracle Siebel Systems 507 10
Тинькофф Центр разработки - ТЦР - Тинькофф софтверный центр 9 9
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co 892 9
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 9
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 648 9
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 208 9
NetApp - Network Appliance 634 8
Softline - Софтлайн 2761 8
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 830 8
БАРС Груп 543 8
АФК Система ПАО 1793 8
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 8
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 8
Триколор - Национальная спутниковая компания 326 8
Instabank - Инстабанк 23 8
Atomyze - Атомайз 22 8
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 893 7
Xiaomi 1706 7
VisionLabs - ВижнЛабс 218 7
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 441 7
ИКС 314 7
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 786 7
GitHub 803 7
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 322 7
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 7
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2034 7
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 7
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1008 7
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 98 7
Robokassa - Робокасса 51 7
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 7
Neoflex - Неофлекс 219 7
Selectel - Селектел 372 7
Цифра ГК 2412 7
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 219 7
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 267 7
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 832 6
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 37 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3212 6
Veeam Software 316 6
Commvault 171 6
Accenture plc 681 6
Информзащита 746 6
Dell EMC 5024 6
Broadcom - VMware 2352 6
SAS Institute Russia - САС институт Россия 160 6
Naumen - Наумен 621 6
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 280 6
Код Безопасности 608 6
Softline - Polymatica - Полиматика 170 6
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 45 6
Virgin Connect - Тривон Нетворкс 18 6
Центр2М - Center2М 66 6
ФОРС - Центр разработки 632 6
BI Telecom - БиАй Телеком 29 6
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 688 6
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 261 6
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1246 6
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 293 6
Alibaba Group 422 5
Восход ФГБУ НИИ 639 5
InfoWatch - Инфовотч 1012 5
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 809 5
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 132 5
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 5
Philips 2050 5
Ланит - Норбит - Norbit 365 5
Эвотор - Evotor 182 5
Ростелеком - РТЛабс 176 5
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 584 5
МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 87 5
SimbirSoft - СимбирСофт 74 5
Voximplant - Фастком 24 5
Прогноз 1647 5
Jumio 13 5
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 333 5
Luxms 76 5
Бифит - Bifit 84 5
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 397 5
ЦФТ Золотая Корона 359 5
R-Style - Эр-Стайл ГК 719 5
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 78 5
АРТ-Банк - АРТ-Финтех 17 5
Тинькофф - Центр экосистемной безопасности 5 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 372 4
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 112 4
G-Core Labs 73 4
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 443 4
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 124 4
Danycom.Global - Дэни Колл ГК 40 4
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 115 4
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 363 4
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 409 4
NVision Group - Энвижн Груп 679 4
ИКС - Форпост 72 4
Такском - Taxcom 240 4
Hot-Wi-Fi - Hot-WiFi 5 4
AlterKnowledge 8 4
MITEK Systems 7 4
S&T - System Integration and Technology Distribution 45 4
МС-СпецТелеком - MVNO-оператор мобильной связи 12 4
SAP CIS - САП СНГ 854 4
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 4
Comindware - Колловэар 150 4
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 122 4
Broadcom - VMware - Greenplum 93 4
NICE Systems 63 4
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 126 4
Software AG & IDS Scheer 199 4
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 459 4
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1003 4
Flant - Флант 91 4
Т1 Иннотех 175 4
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 43 4
Развитие Бизнеса / Ру 81 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5675 3
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 607 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 621 3
AMD - Advanced Micro Devices 4210 3
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 410 3
ОТР ГК - ОТР 2000 214 3
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 150 3
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 114 3
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 287 3
Nginx - Энджайникс 164 3
ГЛОНАСС АО 183 3
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 270 3
Easy4 - Изи4 - MVNO-оператор мобильной связи 9 3
КорКласс - CoreClass - ТехноИнвестПроект УК - Технологии Проектных Инвестиций 25 3
Data Matrix - Дата Матрикс 75 3
Wargaming 151 3
Ivideon - Мобильные видеорешения 53 3
Qlik - QlikTech 160 3
iDA Mobile 8 3
AMT Group - АМТ-Груп 351 3
RetailCRM 30 3
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 200 3
Хоппер ИТ - ранее Роспартнер - Развитие объединений сервисного партнерства 13 3
Нейросети Ашманова - Нейронные сети Ашманова 7 3
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 70 3
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 136 3
V-Tell - Глобал Телеком - MVNO-оператор мобильной связи 8 3
SIM SIM - Сим Сим - MVNO-оператор мобильной связи 6 3
Blockpass IDN 6 3
RedMadRobot - Рэдмэдробот 67 3
Voxys - LogiCall - ЛоджиКолл - контакт-центр 17 3
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 40 3
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1050 3
Галактика - Корпорация 1464 3
Genesys 208 3
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 3
Т1 Сервионика - Servionica 258 3
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 174 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 3
NetCAT - НетКэт 39 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1286 3
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 150 3
One Identity - BalaBit IT Security 13 3
БПЦ - Банковский производственный центр - БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг 123 3
МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - Тикетсклауд - TicketsCloud 20 3
ITERBI - Айтерби 11 3
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 3
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 67 3
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 855 3
EY - Ernst & Young Global 373 3
Рексофт - Reksoft 418 3
Docsvision - ДоксВижн 1006 3
Эшелон НПО 126 3
Revolut 10 3
ПрограмБанк 95 3
Siemens AG - Siemens Group 2587 3
ESG - Enterprise Strategy Group 236 3
Just Look - Jump.Finance КЭДО 4 3
Defender 127 3
Kofax 54 3
Cloudsoft Corporation 6 3
Adobe Figma 39 3
Парадигма 151 3
Cisco Systems - Splunk 67 3
Fraudex - Фродекс 17 3
ГеймПарк - GamePark - КомТрейдХолдинг 19 3
Бизнес-Консоль 18 3
CEO Consulting - СИО Консалтинг 6 3
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 3
Анкор - Ancor - Кадровая компания 44 3
Performance Lab - Перфоманс Лаб 32 3
Т-Банк - NanduQ - Qiwi - Rowi Tech - Рови тех - Факторинг Плюс 20 3
Acronis - Акронис 447 2
Dell Technologies - Dell Computer 2134 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 2
Корус Консалтинг ГК 1209 2
HP Inc. 5681 2
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 187 2
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 403 2
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 302 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 419 2
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 66 2
Компьюлинк ГК - Compulink 439 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 635 2
НСК - Наша Сервисная Компания 51 2
HP - Hewlett-Packard 3622 2
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 250 2
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 2
Tencent 156 2
Salesforce.com - Tableau Software 109 2
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 216 2
Программный продукт ГК 63 2
GE - General Electric - Дженерал электрик 452 2
Ruru - Электронная платёжная система - Национальная Сервисная Компания 48 2
Ramax - Рамакс 115 2
Vocord - Вокорд 183 2
VK - YClients - УайКлаентс 38 2
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 37 2
Radix Technologies 14 2
МойСклад - Логнекс 108 2
Протей НТЦ - Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 84 2
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 100 2
МТС 1cloud - 1 Клауд - ранее ИТ-град 1 клауд 23 2
Saprun - Сапран групп 51 2
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 112 2
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 56 2
GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 16 2
VerifyMyAge 6 2
Акрон Холдинг - Электрощит Самара 27 2
Intek - Интек 19 2
Орбита 292 2
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 330 2
Visiology - Визиолоджи 71 2
Hitachi - Хитачи 1464 2
Globus IT - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 43 2
Darz 7 2
Softkey - Софткей 210 2
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 504 2
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 2
Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 154 2
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 2
HTC Corporation 1499 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 831 2
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 468 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 2
Garmin - Гармин 199 2
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 402 2
Хомнет Консалтинг 174 2
РТИ 144 2
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 157 2
DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 68 2
iSpring Solutions - Академия Айспринг - Институт iSpring 58 2
Teradata 210 2
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 218 2
Blizzard Entertainment 328 2
LiveTex - ЛайвТекс 33 2
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 66 2
ДиалогНаука 248 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 2
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 411 2
АТК Консультационная группа 53 2
Терн ГК - Tern Group 75 2
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 87 2
Touch Instinct - Тачин 11 2
Астерос ИБ - Астерос Информационная безопасность - Кабест 64 2
Radario - Радарио 8 2
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 126 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1572 2
Software AG 198 2
Ovum 99 2
Imperva 34 2
Монолит-Инфо 120 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 589 2
Инверсия - Инверсия НПФ 144 2
Астерос Консалтинг 64 2
МТС - МТТ MVNO - AIVA mobile - МТТ.Мобайл - виртуальный оператор мобильной связи 16 2
Смартфин - 2can&ibox 47 2
Compass Plus - Компас плюс - Процессинговый центр - ПЦ 51 2
Компас 20 2
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 523 2
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 291 2
Цифровые технологии идентификации 6 2
Всегда.Да 5 2
Snapchat 128 2
Деловой Мир Онлайн 10 2
MPOC Technologies 5 2
iDenfy 5 2
МегаФон Ритейл 79 2
Temenos AG 24 2
Открытые технологии 700 2
UIPath 100 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 310 2
Cloud4Y 282 2
Verizon Communications - Bell Atlanitic 993 2
Базальт СПО - BaseALT 645 2
IBS - ИБС экспертиза 156 2
Box inc - box.com - box.net 357 2
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 139 2
Guidewire Software 4 2
HackerOne 30 2
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 36 2
Alfresco Software 145 2
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 255 2
Babilon-Mobile - Вавилон-Мобайл - Вавилон-GSM - Вавилон-Т - сотовый оператор Таджикистана 50 2
Thoma Bravo - Anaplan 64 2
Optimacros - OptiTeam Consulting - Оптитим Консалтинг - MCB Consulting - ЭмСиБи Консалтинг 14 2
Optimacros - Оптимакрос 50 2
Zabbix SIA - Заббикс 88 2
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 97 2
Тинькофф - Tinkoff Research 2 2
Технократия 11 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 303 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 227 2
Lycamobile - Лайкамобайл 6 2
Т1 Холдинг - Т1 Группа 234 2
Скала^р - ранее InterLab IBS 188 2
i-Free Just AI 30 2
Газинформсервис - ГИС 263 2
Аэронавигатор 5 2
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 2
Моторика - Motorica 171 2
ИИ-Технологии 93 2
Directum - Директум 1081 2
Ростелеком - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 50 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 218 2
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 73 2
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 39 2
Сигурд-Айти - Sigurd IT company 13 2
Генериум 13 2
ВТБ - Лайфстайл платформа - Lifestyle Platform 5 2
Travizory - Travizory Border Security SA 5 2
Inostudio - Иностудио Солюшинс 5 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 216 1
Новые облачные технологии (НОТ) 443 1
LG Electronics 3612 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1459 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 169 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 524 1
BBK OPPO Electronics 380 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 295 1
ZTE Corporation 747 1
Dr.Web - Доктор Веб 1253 1
Ростех - Автоматика Концерн 1634 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2216 1
ALMI partner - АЛМИ партнер 93 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 517 1
Криста НПО 68 1
Норси-Транс - НТ 105 1
Ред Софт - Red Soft 687 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 273 1
Autodesk 607 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 374 1
SafenSoft - S.N. Safe&Software - Safe’n’Sec 53 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 1
Штрих-М - ОФД-Я - Ярус - оператор фискальных данных 39 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 888 1
TrueConf - ТруКонф 395 1
Honeywell 282 1
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 70 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 287 1
DXC Technology - Computer Sciences 89 1
NtechLab - НтехЛаб 119 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 34 1
Nvidia - Mellanox Technologies 89 1
Danycom.Mobile - Дэни Колл - MVNO-оператор сотовой связи 35 1
Rimini Street 58 1
Trend Micro 600 1
NDC Technologies 41 1
ServiceNow 87 1
F5 Networks 64 1
TimelinePI 4 1
ИКС - Цитадель ГК 94 1
Brother - Brother Industries - Бразер 195 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 166 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 186 1
TrueConf - IntegrIT - Интегрит Технологии 5 1
Leica Camera 261 1
Cloudera 58 1
МТС - Зеленая точка - Интелситигрупп 15 1
Dynatrace 56 1
Моби.Деньги - Mobi.Деньги 70 1
Элвис-Плюс - Элвис+ 160 1
Телематика Концерн - НТС - Национальные телематические системы 32 1
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 249 1
Virgin Group 139 1
Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 39 1
Netris - Нетрис 53 1
Cashoff LAB - Cashoff Laboratory - Кэшофф Лаб 13 1
Уралхим ОХК ОЦО - Объединенный центр обслуживания - Уралхим Инновация - УралАйТех 16 1
Nvidia Corp 3473 1
Сравни.ру - Sravni Tech 18 1
Excelsior at Huawei - Эксельсиор 2 1
electroNeek Robotics 6 1
ВестКолл - WestCall 90 1
Rackspace Technology - Rackspace Hosting 73 1
Mindbox - Майндбокс 19 1
S7 Airlines - S7 TechLab - С7 Техлаб 12 1
Сбер - АБК - АктивБизнесКонсалт - АктивБизнесКоллекшн - АктивБизнесТехнологии 18 1
Тривиум - Trivium 6 1
Регион ГК - Регион БК 12 1
Интеко СБ - Системы безопасности и охраны 1 1
Ecwid - Эквид 33 1
MultiSoft Systems - Мультисофт системз 6 1
Netcraft 59 1
Onsec - Wallarm - Валарм 37 1
АйтиКонсалт - Аскон-Самара 20 1
АйтиКонсалт ГК 14 1
GetStream - ГетСтрим 1 1
VK Mobile 7 1
DartIT - Dart Information Technologies - ДартИТ 5 1
TOT Systems - ТОТ Системс 2 1
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 36 1
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 30 1
EPAM Systems - Test IO 2 1
Acorns 2 1
Stash 5 1
Смарт-технологии ТД 1 1
Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций - D/O: Digital Operator 66 1
InfoShell - ИнфоШелл 15 1
Atrinity - Атринити 21 1
НИТ - Национальные информационные технологии 33 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 328 1
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 124 1
Hyperledger - Open Ledger Project 21 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 765 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 419 1
Merlion - Мерлион 784 1
KPMG 255 1
IXcellerate - Икселерейт 118 1
Yota Devices - YD 101 1
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 265 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 188 1
Linx - Связь ВСД 157 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 285 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 183 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 96 1
Бакка Софт - Bacca 14 1
NTT Data - Itelligence AG 41 1
Accenture Technology - Accenture Digital - Accenture Analytics 31 1
Zendesk 36 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 144 1
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 43 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - SafeData - Центр Хранения Данных 58 1
DCLogic - ДиСиЛоджик 32 1
Ctrl2Go - КонтрлТуГоу - КонтролТуГоу.Ру 43 1
Wrike 26 1
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 131 1
DataPro - ДатаПро 90 1
Double Data - Дабл Дата 20 1
СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 51 1
ТТК Mobile - ТТК Мобайл 8 1
SoftwareONE Group 105 1
Altuera - Альтуэра 19 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 278 1
ITProject - АйТиПроект 13 1
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии - Р7 45 1
RDP.RU - РДП.ру - РДП Инновации - RDP - Research & Development Partners 26 1
K2 - К2РУ - SourceCode 84 1
Транснефть Технологии 14 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 100 1
Neuro.net - Нейро 21 1
Инфокомпас 14 1
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 238 1
Verint Systems 38 1
Clutch 5 1
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 60 1
Sinto - Синто 10 1
Intech 21 1
DZ Systems - ДЗ Системс 14 1
WorkDay 23 1
HandySolutions HandyBank - Хэндибанк 91 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 100 1
АйТи 1362 1
OpenText 207 1
ИнтелТелеком - Инфинити Трейд 27 1
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 650 1
МТС - МТТ Старт Телеком 68 1
Квазар-Микро - КМ 163 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 1
Ростелеком - Связьинвест 1707 1
Sony 6540 1
Daybreak Games Company - Sony Online Entertainment 76 1
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 234 1
UNICOM Global 1 1
HP EDS - Electronic Data Systems 237 1
Konica Minolta 406 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 1
Vodafone Group 1370 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 398 1
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 343 1
AT&T Inc 1675 1
McKinsey & Company Int 242 1
Deutsche Telekom 911 1
Adobe Systems 1548 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 166 1
Киевстар - Kyivstar 537 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 375 1
China Mobile 406 1
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 279 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 216 1
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 80 1
Тайгер Оптикс - Tiger Optics 13 1
Leta Group - Лета Групп 278 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 1
Infosys - Infosys Technologies Ltd - Infosys Systems - Infosys Consulting 114 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 260 1
Старт2ком 6 1
К-Телеком - Win Mobile 43 1
JetBrains 66 1
BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр 165 1
Micromax Systems - Микромакс системс 76 1
Philips Consumer Electronics 31 1
Motorola Solutions 104 1
Ростелеком - Синтерра Медиа - Телеком-центр 117 1
Сбер - InSales - Инсейлс 51 1
VVP Group - Центр дистрибьюции 20 1
SK Group - SK Telecom - South Korea Telecom - SK Broadband 201 1
Nuance Communications - ScanSoft 87 1
Bolt 32 1
Ситроникс СТ - Ситроникс Смарт Технологии - ССТ 36 1
Астерос Лабс 25 1
eHouse 68 1
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 145 1
Rittal - Риттал - Rittal GmbH & Co KG - Friedhelm Loh Group 54 1
Broadcom - VMware SaltStack 11 1
MobileIron 24 1
УльтимаТек - Datana - Датана 29 1
Ланит - Artezio - Артезио 81 1
OpenText - Micro Focus 108 1
AWG - АртВеб Групп 19 1
CBOSS - СИБОСС - Fujitsu Services Oy 127 1
IBM ISS - IBM Internet Security Systems - ISS, ISSX 151 1
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 241 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 175 1
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 27 1
Ростелеком ТВЕ-телеком 7 1
Eagle Mobile - MVNO-оператор сотовой связи 4 1
CoinKeeper - Dizrapp - Дизрапп 5 1
Космос ТВ 44 1
Good Technology 30 1
LifeRay 12 1
EmDev - ЕмДев 13 1
TrafficSoft - ТраффикСофт - NFWare - НФВЕР 20 1
Синтегс - Синтегро консалтинг 45 1
DZ Systems - Digital Zone - ДЗ-Центр 8 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ - Уралтелеком - Уралтелекомсервис 18 1
Jivo - Живой сайт - JivoSite 7 1
Qameta Software - Инструменты тестирования 13 1
Voxys - Телеком-Экспресс - аутсорсинговый call-центр 28 1
Газпромнефть НТЦ - Научно-технический центр Газпром нефти 19 1
Ablera 2 1
Argos KYC 2 1
CNR-Nanotec 2 1
ЦОСиВТ - Центр Открытых Систем и Высоких Технологий 8 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 384 1
CPM Ltd - СПМ Лтд 6 1
Wone IT - Ван Ай Ти Консалтинг - Ван АйТи Солюшенс - Ван Ай Ти Трейд - SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 47 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 135 1
Atlassian 115 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 95 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо бизнес - ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 21 1
Oz Forensics - Оз Форензика - Media Forensic Software - Медиа Форензика 11 1
Аэроклуб ИТ 3 1
data.ai - App Annie 85 1
KODE 12 1
Agima 22 1
Titanium 84 1
Ventra - Вентра 31 1
Ventra IT Solutions - Вентра Ай-Ти 8 1
РТИ Системы - ВТиСС НПК - Высокие технологии и стратегические системы (НПК ВТ и СС) 7 1
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 36 1
Valve Software 207 1
TelePay - УЦИПС - Уральский центр информационного и платёжного сервиса - Сибирский центр информационного и платежного сервиса 14 1
Utinet - КомпьютерПроф - КонсалтингПроф 54 1
IBM - Sequent Computer Systems 23 1
Ланит - SOLUT 7 1
Ланит - Lansoft - Goodt Group - Гудт 5 1
Just Look - Джаст Лук 1 1
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 173 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 226 1
Первая Форма - 1Форма 47 1
PressReader 2 1
Naver 20 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 164 1
МТС Экстра 3 1
X-Cart - X-Payments 6 1
HeadHunter Group - Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 50 1
Crosstech - Cross Technologies - Кросс Технолоджис 43 1
Logitech 420 1
BI Consult - Би Ай Консалт 15 1
Softline - Borlas - Эдит Про - Edit Pro - Борлас Эдит ЦЦТ - Борлас Эдит - Центр цифровой трансформации 81 1
Atlas Biomed Group 1 1
Телематические системы 54 1
Palantir Technologies 16 1
SAP KXEN 14 1
ДОК 828 1
Gen Digital - Avast Software 174 1
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 85 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 142 1
DIS Group - Data Инновации - Дата инновации 19 1
Zelax - Зелакс 90 1
Газпром ГПМ Диджитал - GPMD - Gazprom-Media Digital 33 1
3iTech - 3i Technologies - ДСС Лаб 38 1
МТС - МТТ Инновации 9 1
Usabilitylab - ЮзабилитиЛаб 37 1
Теко НПК 430 1
Тинькофф - Tinkoff Digital 4 1
Информ 303 1
Progress Software 29 1
Питерская группа связистов 433 1
VolgaBlob - ВолгаБлоб 12 1
Cisco - AppDynamics 38 1
PUBG Corporation 43 1
Stripe 27 1
Lifepay - Life Pay - Платежный сервис провайдер, ПСП 28 1
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 125 1
Ростех - РТ-Информ 140 1
Регистратор R01 - Гарант-Парк-Телеком 30 1
Experian 80 1
Минюст РФ - ФСИН РФ ФГУП ЦИТОС - Центр информационно-технического обеспечения и связи  - ФСИН РФ ФКУ ГЦИТОиС - Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи  19 1
САПР-Альфа 2 1
Илимский ЛТУС - ИЛТУС 3 1
Coinbase 57 1
Kismet Acquisition One - Kismet-I 40 1
Red Hat 1304 1
OpenText - Micro Focus - Novell 871 1
ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы 57 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 1
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 89 1
IBA Group - ИБА - Международный деловой альянс, МДА 58 1
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
Wellink - Веллинк НТЦ 21 1
Auvix - Аувикс 20 1
Белый Ветер Цифровой 256 1
StarForce Technologies - Протекшен Технолоджи 56 1
SMTsoft - Свежие решения - FreshSolutions 25 1
Гознак Технологии - Гознак Цифровые продукты - Goznak Tech 24 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1155 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 153 1
Centec 3 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 116 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 247 1
Integro Technologies - Интегро Текнолоджис 23 1
Luntry - Лантри - КлаудРан 14 1
65apps - 65 Гигабайт 8 1
Vodafone Qatar 1 1
Softline - Borlas - Борлас ЦЦТ - Центр цифровой трансформации 25 1
Mad Brains - Мэд Брейнс 6 1
NCR Corporation - National Cash Register - NCR Financial Services 171 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 320 1
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 29 1
2domains 4 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 106 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 1
МТС Авто - МТС АйКар 11 1
Рексофт Консалтинг - Reksoft Consulting 19 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 304 1
Промобит - Bitblaze - Promobit 77 1
HPE Russia - Хьюлетт Паккард Энтерпрайз Россия 23 1
iCAM Group - iSimpleLab - АйСимплЛаб 25 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2640 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 108 1
Belmont - Белмонт 13 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 244 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 236 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 204 1
SER Group 11 1
CoinEX - криптовалютная биржа 2 1
Элтехника ПО АО - Элтехника Производственное объединение 10 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 301 1
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 1
Доктор рядом - Doc+ 52 1
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 17 1
Shopify 21 1
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 1
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 72 1
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 42 1
Ростелеком - ЦБТ - Центр биометрических технологий 19 1
Простые решения 1 1
Рустам Курмаев и партнеры 24 1
Ростелеком - Фазум - Farzoom 7 1
TipTopPay Kazakhstan - CloudPayments Kazakhstan 3 1
Простой бизнес 21 1
Bandai Namco Entertainment 109 1
Т1 Иннотех - Дататех 96 1
iCAM Group - АйКЭМ Групп 7 1
ЦБ РФ МЦИ - Межрегиональный центр информатизации Банка России 23 1
Петрович тех 1 1
Amiro - Амиро 2 1
Google DeepMind 43 1
Мегаплан 75 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 124 1
Beorg - Биорг 111 1
Яблочков Зарядные станции 44 1
F2 innovations - Ф2 инновации 13 1
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 21 1
InnoSTage - Инностейдж 130 1
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 111 1
Ростех - Росэлектроника - НИИИТ ФГУП - Научно-исследовательский институт информационных технологий 9 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 94 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 222 1
ITQuick - Айтиквик 46 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 223 1
SoftBCom Berlin 5 1
Интегрум 12 1
ИТ Гильдия 5 1
Системы документооборота 498 1
Raiffeisen - PC-WARE - Society of information technologies - Общество информационных технологий 11 1
OTUS - Отус Онлайн-Образование - образовательная онлайн-платформа 9 1
Ozon Tech 6 1
Navicon - Навикон 283 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 421 1
СП.АРМ 44 1
Т8 НТЦ 82 1
ИЦ Телеком-Сервис - Телеком-сервис Информационный центр - Телеком-Сервис ИТ - Телеком-Сервис Центр Информационных Tехнологий 28 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 249 1
MONQ Digital Lab - Монк Диджитал Лаб 13 1
Базальт СПО - ALT Linux Team 56 1
НКК - ГКС - Доверенная среда 49 1
Aurus - Аурус - БКС-АйТи 7 1
iCAM Group - iDSystems - АйДиСистемс - Инновейтив Диджитал Системс 25 1
Gagar>N - Гагар.ИН 31 1
К2Тех 125 1
Ovision - Овижн 46 1
ИКС - Yadro Fab Dubna - Ядро фаб Дубна 21 1
NanduQ - Qiwi - Риалвеб - RealWeb - Риалвеб Консалтинг - RealHR - Devision - Centra 20 1
Metascan - Метаскан 3 1
Basis - Базис - СП Облачная платформа 3 1
Wix.com 12 1
ЦИАС - Центр информационных аналитических систем 3 1
WSO2 16 1
Агропромкомплектация ГК - Агротех-Информ 3 1
Atos - Siemens IT Solutions and Services 22 1
GoodFirms 1 1
Meta Platforms 56 1
Entrust - Onfido 2 1
Monite 1 1
Stereotech - Стереотек 47 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 70 1
ARTW - АРТВ 6 1
Tele2 AB 62 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 221 1
Avito Tech - Авито Тех 6 1
Profiscope - CodeScoring 8 1
КамАЗ ЦИКТ - КамАЗ Центр информационных и коммуникационных технологий - КамАЗ Digital - КамАЗ ЦП - КамАЗ Цифровая платформа - KAMAZ Digital 21 1
Flant - Express 42 - Экспресс 42 10 1
ODS - Open Data Science 6 1
Ланит - Lansoft - Лансофт 36 1
D'Terra - DTerra - Диджитал Терра 3 1
Nativity - Ситилит 1 1
Альфа-Банк - А4 Технологии - Подели 1 1
EVAM 2 1
Горпарковки - Городские парковки 14 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7246 336
Альфа-Банк 1764 205
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2790 163
ГПБ - Газпромбанк 1080 117
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 925 109
ПСБ - Промсвязьбанк 850 94
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1621 87
Почта Банк 466 85
Совкомбанк ПАО 253 80
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 651 78
МКБ - Московский кредитный банк 554 77
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1877 70
НСПК - Национальная система платежных карт 809 64
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 531 60
NanduQ - Qiwi 996 60
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1303 57
АльфаСтрахование СГ 316 54
Visa International 1946 52
Русский стандарт Банк 439 52
Ак Барс Банк 272 51
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 450 51
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 458 50
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 48
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 46
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 657 43
ВТБ - ВТБ24 664 42
РЖД - Российские железные дороги 1898 40
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2321 39
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 476 38
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 37
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 753 36
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 475 36
Ингосстрах СПАО 419 34
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 97 33
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 157 29
Почта России ПАО 2104 28
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 266 28
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 28
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1016 27
Абсолют Банк 225 27
Связной ГК 1368 25
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 503 25
Т-Страхование - Тинькофф страхование - Тинькофф Онлайн Страхование 36 25
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 112 25
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 137 24
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 23
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 627 23
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 797 23
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 57 23
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 23
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 215 23
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 150 23
Кредит Европа банк 66 23
ЦИАН - CIAN 131 22
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 63 21
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 225 21
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 21
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 20
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 20
Магнит - Тандер - сеть магазинов 845 19
Газпром нефть 615 19
Лента - Сеть розничной торговли 2068 18
Ренессанс Страхование 159 18
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 197 18
Citi - Citibank - Ситибанк 319 18
GFG - Lamoda - Купишуз 164 17
Русагро Группа Компаний 276 17
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 173 17
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 232 17
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 17
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 906 16
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 16
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 720 16
Платежный Центр РНКО 53 16
Лайф ФГ - Финансовая группа 161 16
ТКБ - ТрансКапиталБанк 86 16
Новард УК - Novard 72 16
Bayer AG - Байер 83 16
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ - ThyssenKrupp Elevator AG - ТиссенКрупп Элеватор - ThyssenKrupp Indusrial Solutions - ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс - ThyssenKrupp Elevator Innovation Center - ThyssenKrupp Steel 47 16
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 280 15
Северсталь ПАО - Severstal 474 15
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 356 14
Связной Банк 104 14
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 436 14
X5 Group - Перекрёсток 541 13
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 138 13
Роснефть НК - нефтяная компания 512 13
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2720 13
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 245 13
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 13
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 12
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1070 12
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 190 12
ТрансКонтейнер 38 12
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 62 12
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 12
Сафмар - Афипский НПЗ - Афипский нефтеперерабатывающий завод 15 12
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 11
Евросеть 1404 11
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 118 11
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 252 11
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 11
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 61 10
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 449 10
ВкусВилл - Избёнка 153 10
McDonald’s - Макдоналдс 198 10
Фармстандарт АО 39 10
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 10
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 328 10
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 151 10
Пробизнесбанк АКБ 134 10
Спортмастер - Sportmaster 176 10
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 91 10
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 9
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 385 9
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 134 9
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 237 9
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС 40 9
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 58 9
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 218 9
ТМК - Трубная металлургическая компания 115 9
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 9
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 39 9
Донстрой - Дон-Строй Инвест 29 9
ФГК - Федеральная грузовая компания - Вторая грузовая компания 22 9
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 426 9
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 122 9
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 9
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 125 9
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 452 8
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 8
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 87 8
Uber 328 8
Юлмарт - Ulmart Holdings 186 8
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 163 8
ФосАгро 126 8
Синара ГК - Sinara Group 100 8
Капитал Лайф 14 8
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 929 8
Unsplash 714 8
Газпром ПАО 1340 7
Алеф-Банк 15 7
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 427 7
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 446 7
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 153 7
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 83 7
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 138 7
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 152 7
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 28 7
Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 7
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 476 7
Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 43 7
НС-Банк 11 6
Takeda Pharmaceutical - Такеда Россия-СНГ- Никомед Россия-СНГ 33 6
РСХБ Страхование жизни 12 6
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 147 6
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 97 6
Т-Банк - Т-Инвестиции - Тинькофф Капитал УК 6 6
Уралхим - Уралкалий ПАО 97 6
Лента - Утконос 177 6
JCB International 143 6
Согласие СК - Согласие-Вита 39 6
OneTwoTrip Travel Agency LLP 44 6
РЕСО-Гарантия СК 43 6
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 577 6
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 87 6
АйМаниБанк - iMoneyBank - Алтайэнергобанк 34 6
Возрождение - Коммерческий банк 346 6
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 222 6
ВТБ - Открытие Брокер - Открытые инвестиции - Открытие УК 29 6
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 61 6
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 5
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - оператор каршеринга 64 5
Интеркоммерц КБ 34 5
Ситимобил - Служба такси 158 5
American Express - Amex 326 5
Альфа-Капитал УК 101 5
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 67 5
Аэроклуб 21 5
Diners Club International - платёжная система 82 5
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 104 5
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 125 5
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 5
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 102 5
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 42 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 188 5
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 5
БалтБет БК - букмекерская контора 7 5
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 93 5
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 283 5
Сотмаркет - Sotmarket 21 5
eBay Inc 1619 4
РВК - Российская венчурная компания 549 4
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 4
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 196 4
СДМ-Банк 63 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 476 4
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 4
Альфа-Банк Казахстан 18 4
НСФР - Национальный совет финансового рынка 21 4
YouDo Web Technologies Limited 46 4
Рукард - Геобанк КБ - REXPAY 38 4
Conde Nast - Конде Наст 23 4
ВТБ Страхование 61 4
Кассир.ру - Kassir.ru 23 4
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства 58 4
Тинькофф ипотека 4 4
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг 46 4
Экспобанк - Expobank 41 4
Ренессанс Жизнь - страховая компания 36 4
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 152 4
Airbnb 89 4
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 126 4
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 101 4
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 213 4
ВТБ - ТрансКредитБанк 104 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 4
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 47 4
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 452 4
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 97 4
Банк24.ру 60 4
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 87 4
Окей - О'Кей - Гипермаркет 205 4
Резонанс НПП 368 4
Dukascopy Bank - Дукаскопи банк 5 4
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 4
Кубань Кредит Банк - Инвестиционный Банк Кубани - Кубаньбанк 32 4
Яндекс Банк - Акрополь КБ 14 4
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 68 4
Бизнес кар СП 20 4
Unilever - Юнилевер Русь 151 4
Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 78 3
Runa Capital 158 3
BP - British Petroleum 182 3
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 95 3
Pony Express - Фрейт линк 67 3
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 3
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 3
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 242 3
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 139 3
Алроса АК - Алмазы России — Саха 196 3
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 143 3
Coca-Cola Company 253 3
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 42 3
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 3
IKEA - ИКЕА 154 3
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 67 3
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 131 3
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY 58 3
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 136 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 55 3
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 44 3
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 54 3
Центр-инвест КБ 59 3
Tessi 9 3
Jysan Bank - Жусан банк 3 3
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 191 3
Royal Dutch Shell - Шелл 210 3
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 428 3
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 3
Renault Groupe 158 3
Morgan Stanley - Морган Стэнли 461 3
Транснефть 299 3
АБ Россия - Акционерный банк Россия 87 3
Superjob - Суперджоб 483 3
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 103 3
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 78 3
БКС Брокер 11 3
Barclays 120 3
Протек - Ригла - аптечная сеть 55 3
Совкомбанк Совесть 271 3
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 43 3
ИнвестКапиталБанк 26 3
Новатэк Новафининвест 54 3
Chiesi Pharmaceuticals - Кьези Фармасьютикалс 18 3
Силовые машины 111 3
СПСР-Экспресс - SPSR Express 38 3
Denum - Денум - Денум Плати частями - МигКредит МФО 20 3
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 3
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 141 3
Островок.ру - Ostrovok.ru 82 3
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 101 3
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 3
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 3
Vimeo - Видеохостинг 69 3
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 74 3
Тинькофф кредит брокер 3 3
Ozon Банк - Озон Банк - Оней Банк - Еком Банк 16 3
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 232 3
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 3
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 107 3
Naspers 83 3
Naspers - Prosus Ventures 20 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 573 3
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 3
ЕАБР - Евразийский банк развития - EDB - Eurasian Development Bank 24 3
ВТБ Страхование - ВТБ МС - ВТБ Медицинское страхование - Росно-МС 14 3
ВТБ Страхование - Страховая группа МСК - Столичная страховая группа - Московская Страховая Компания 18 3
Holiday Inn - Холидей ИНН 85 3
Мираф-Банк 12 3
Золотое яблоко 17 3
АвтоВАЗ - РН банк - банк Альянса Renault-Nissan и UniCredit 13 3
Автомир ГК 42 3
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 3
Уральские авиалинии - Ural Airlines - авиакомпания 39 3
Юнирест - Rostcic’s - KFC - Сеть ресторанов общественного питания 53 3
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 83 2
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 36 2
Adidas - Адидас 159 2
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 51 2
iGooods 11 2
Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 47 2
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 2
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 37 2
Альфа-Групп 694 2
Ростех - Вертолеты России 168 2
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 2
CarPrice - Карпрайс 37 2
Kari - Кари - сеть магазинов 71 2
Авангард - Акционерный коммерческий банк 42 2
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 160 2
Казахмыс - Kazakhmys 51 2
Синара Банк - ДелоБанк 33 2
BCW - BioCollections Worldwide 7 2
ВТБ Пенсионный фонд НПФ 11 2
БЖФ банк - ЖилФинанс Банк - Банк жилищного финансирования 5 2
Finn Flare - ФФ Стайл 43 2
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 64 2
Tesla Motors 390 2
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 268 2
Mary Kay - Мэри Кэй 104 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 421 2
Bank of America - Банк Америки 262 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 196 2
ВТБ Факторинг 25 2
Зетта Страхование - Zetta Insurance - СК Цюрих - Zurich Insurance 31 2
Starbucks 88 2
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 2
Paulig Group - Паулиг РУС 24 2
ГПБ - КУБ АО Банк - Кредит Урал Банк 12 2
Rendez-Vous - Рандеву 13 2
Благосостояние НПФ 51 2
Русский свет - Электросистем - РС Тех 21 2
Otto Group - Директ Каталог Сервис 28 2
Caribbean Airlines 5 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 231 2
Фаберлик - Faberlic 93 2
Рапида НКО - платежные система 145 2
АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 53 2
Quelle - Квелли - Майл Ордер Сервис 22 2
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 78 2
ПромСвязьКапитал 83 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 2
OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 54 2
Joox 4 2
ЦИАН - iRealtor - Айриеэлтор 8 2
СБ Банк - Судостроительный банк 58 2
Kaspi Bank 28 2
Oman Arab Bank 7 2
Emirates NBD 7 2
Сургутнефтегаз - СНГБ - Сургутнефтегазбанк - Нефтегазбанк 22 2
Альфа-Банк - Белросбанк АКБ - Франсабанк 9 2
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 114 2
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 38 2
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 2
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 65 2
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 120 2
Тануки 19 2
ВБРР - Всероссийский банк развития регионов 30 2
Sokolov - Лакса Трейдинг 58 2
ПримСоцБанк СКБ Приморья - Социальный коммерческий банк Приморья 19 2
Кассир.ру - Партер.ру - Parter.ru - CTS Eventim - СТС Эвентим.ру 21 2
Урал ФД АКБ - Уральский финансовый дом 16 2
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 111 2
ВТБ - РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк - Краснодарский краевой инвестиционный банк 54 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 335 2
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 51 2
ПриватБанк - PrivatBank 197 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 267 2
Raiffeisen - Райффайзен Капитал УК 12 2
Авиапарк ТРЦ 42 2
Росэнергобанк 34 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 2
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги - Манимейл 95 2
Ростех - Новиком АКБ - Новикомбанк 62 2
Wildberries - Вайлдберриз Банк - Стандарт Кредит 6 2
Миэль ГК 38 2
Первый Инвестиционный Банк 4 2
Сбер - СберАвто 29 2
Открытый код АНО - Центр развития экосистемы разработки и использования программного обеспечения 11 2
МТБанк 9 2
Catalytic 5 2
Whoosh - ВУШ Холдинг 93 2
МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 36 2
Вкусно — и точка 20 2
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 58 2
Экоокна 4 2
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 2
Мираторг АПХ - Мираторг Агропромышленный Холдинг 33 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 85 2
Группа Самолет 70 2
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 62 2
Dr. Reddy’s Laboratories - Реддис Лабораторис 8 2
BNY Mellon - The Bank of New York Mellon Corporation 19 2
Татнефть - Банк Зенит - Девон-Кредит АКБ 8 2
Walt Disney Company - Walt Disney Company Russia & CIS - Уолт Дисней компани СНГ 22 2
AFG - Anderida Financial Group - Финплан 8 2
Walmart - Wal-Mart Stores 377 1
Neiman Marcus 11 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 131 1
BMW Group 443 1
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 62 1
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 35 1
АВ Маркет - АВ Маркет 3 1
LinkedIn 633 1
Gett 81 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 262 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 368 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 55 1
МЮЗ - Московский ювелирный завод 14 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 1
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 128 1
TalkBank - ТолкФинанс 17 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 259 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 109 1
РесурсТранс 16 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 104 1
ГПБ Лизинг - Газпромбанк Лизинг 17 1
Deutsche Lufthansa AG 117 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 120 1
British Airways - British Midland International 126 1
Lynwood Investments 8 1
BeepCar - Бипкар 16 1
Локотех - Локомотивные технологии 47 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 21 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 1
Сколково - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 32 1
Europcar 7 1
Capital One 18 1
ПСБ - СМП банк - Мособлбанк - Московский областной банк 23 1
Rusnano Sistema SICAR - венчурный фонд 5 1
БЕРГ - BERG 18 1
VR_Bank 3 1
Сбер - Сбербанк Уральский территориальный банк 32 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 86 1
Полиметалл - Polymetal - Серебро Магадана - Амурский гидрометаллургический комбинат 30 1
American Airlines 85 1
Prometheus Capital Partners 5 1
ЖелДорЭкспедиция ГК 3 1
Sheremetyevo Duty Free Heinemann 1 1
Croatia Airlines - Национальная авиакомпания Хорватии - Хорватские авиалинии 1 1
Nouse Limited 2 1
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 65 1
Солид ИФК - инвестиционно-финансовой компании 10 1
Impulse VC - венчурный фонд 14 1
CF Industries 4 1
Knight Capital 1 1
Руснарбанк КБ 9 1
ВРК-1 - Вагонная ремонтная компания - 1 8 1
Robocash Group - Займер МФК - Prestamer 4 1
BCS Global Markets - Инвестиционный банк 5 1
TeleSport Group - Телеспорт Груп 6 1
VARTA 7 1
Finnair - Авиакомпания 34 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 32 1
Технология здоровья 8 1
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 120 1
FICO 48 1
Хабаровск Кейтеринг 1 1
Coursera 50 1
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 69 1
Сбер - Сбербанк Московский банк - Московский Сберегательный Банк 84 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 98 1
Сбер - СберЛогистика 62 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 107 1
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 1
ID Finance - MoneyMan - МФК МаниМен 26 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
Комус 94 1
Nike 184 1
Снежная Королева - СК Трейд 55 1
Акрихин - Фармацевтическая компания 36 1
Anytime - Оператор каршеринга 15 1
Castorama - Касторама 31 1
Челябинвестбанк - Акционерный Челябинский Инвестиционный банк 26 1
L’Oreal 57 1
Открытие НПФ - Лукойл-Гарант НПФ - РГС НПФ - негосударственный пенсионный фонд 20 1
United Airlines - авиакомпания 92 1
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 67 1
Ferrari NV 157 1
Rerooms 2 1
МКБ Бланк АКБ - Веста Инвестиционный банк - VestaBank 13 1
РФГ - Русская Фитнес Группа - World Class - фитнес-клуб 29 1
Qatar Airways - Авиакомпания 9 1
Киноход 9 1
Росатом - АтомЭнергоСбыт - Колэнергосбыт - Колэнергосбыт - Смоленскэнергосбыт 15 1
Ferronordic - Ферронордик машины 5 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 59 1
Банк Казани - КБЭР - Коммерческий Банк Экономического Развития 19 1
ВТБ Капитал Пенсионный резерв - ВТБК ПР 1 1
РЖД Здоровье - Санаторно-курортное объединение 2 1
Национальный банк Республики Казахстан КЦМР - Казахстанский центр межбанковских расчетов 2 1
ГПБ Белгазпромбанк 18 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 161 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 198 1
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 297 1
Assist - Ассист 209 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 133 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 75 1
Block - Square 197 1
Joom - маркетплейс 19 1
ВТБ - Открытие ФК - Петрокоммерц - Авиатекбанк АКБ 57 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 255 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 466 1
Wheely Technologies - Вили - сервис для заказа премиальных авто с водителями 11 1
WikiMart - Викимарт 53 1
Apteka.ru - Аптека.ру 9 1
Мособлгаз ГУП МО 20 1
Катрен НПК - Эркафарм - Erkapharm - Доктор Столетов - МосАптека - Супераптека - Озерки 28 1
Konecranes - Конекрейнс 4 1
FF Group - Federal Finance Group 23 1
Проект-техника НПП 5 1
KupiVip - Приват Трэйд 82 1
ABN AMRO 99 1
Инвитро - Invitro 70 1
LEGO 242 1
Gett - GetTaxi - ГетТакси 24 1
Renault-Nissan-Mitsubishi 27 1
Timepad - ТаймПэд Лтд 12 1
TDD - Typhoon Digital Development - Тайфун диджитал девелопмент 7 1
Life.Sreda - Лайф.Среда - венчурный фонд 4 1
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 108 1
Максимус 28 1
United Colors of Benetton 38 1
Sony Entertainment 10 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 207 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
Mimons Investments 4 1
Fastrunner Investments 2 1
DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 118 1
Mitsubishi Motors 24 1
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 105 1
УВЗ - УралВагонЗавод - ЧТЗ-Уралтрак - Челябинский тракторный завод 11 1
Aktivo - Краудфандинговая онлайн-площадка для инвестиций в коммерческую недвижимость 3 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Медиа-1 33 1
Меткомбанк - Металлургический коммерческий банк 28 1
Titanium Investments 6 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 260 1
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 34 1
FreshCredit - ФрешКредит - Ритейл-Финанс 2 1
Стример НПО 21 1
Аэродинамика - Базэл Аэро 41 1
Walt Disney Company 622 1
Интеррос - Точка Банк 7 1
CatalunyaCaixa - Catalunya Banc - Caixa Catalunia - CaixaBank 10 1
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 172 1
The Home Depot Inc 64 1
Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel - Ренессанс Москва Монарх Центр 33 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Жизнь - Эрго Жизнь 17 1
Алемар 9 1
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 51 1
Красный октябрь 30 1
Ростех - ОДК Салют НПЦ газотурбостроения - Салют ММПП ФГУП - Салют Московское машиностроительное производственное предприятие - Авиационная моторостроительная компания 19 1
ТМХ Коломенский завод - Коломенский тепловозостроительный завод имени В.В. Куйбышева 5 1
ВПМЗ - Вятско-Полянский машиностроительный завод - Молот-оружие 4 1
Очаково МПБК - Московский пиво-безалкогольный комбинат 46 1
Bravo - Браво Интернешнл 6 1
Арнест ГК - ОПХ - Объединенные пивоварни–холдинг - Heineken - Пивоваренный завод имени Степана Разина 1 1
Автобанк-НИКойл АКБ 18 1
Сколково ЦИС - Центр интеллектуальной собственности - Skolkovo Legal & Patent Services 14 1
Bereke Bank - Сбербанк Казахстан 13 1
Ставропольпромстройбанк 3 1
Shopping Live - Директ Трейд 9 1
Совкомбанк Страхование - CiV Life - СиВ Лайф - Совкомбанк Страхование Жизни - страховая компания 7 1
Химпром 22 1
Экспобанк - Эйч-эс-би-си Банк - HSBC Russia 10 1
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 61 1
Сбер - Сбербанк Инвестиции - Сбербанк Инвестор - СберИнвест - СберИнвестор 23 1
НИКО-Банк 2 1
Северсталь ПАО - Севергрупп 21 1
Bauer Media Group - Heinrich Bauer Verlag KG - Бауэр Медиа ИД 11 1
Schibsted Media Group - Schibsted ASA 5 1
Star Media - Стар Медиа Дистрибьюшн 15 1
RTP Global 10 1
Flashpoint VC - Flashpoint Venture Capital - Buran Venture Capital 41 1
Lionsgate Entertainment Corporation 24 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 406 1
Northzone 2 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 68 1
ОНЭКСИМ ГК 46 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 60 1
Якитория 6 1
Югория - страховая компания 42 1
Great Wall Motors - Haval - Хавейл 20 1
Верный - торговая сеть 291 1
Genotek - Генотек 14 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 257 1
Turkiye IS Bankasi Anonim Sirketi - İşbank (Isbank, Ишбанк) 7 1
Инфинитум - Специализированный депозитарий 38 1
Новая инвестиционная группа - Велес Капитал ИК 18 1
BNP Paribas Equities - TKB Investment Partners - ТКБ Инвестмент Партнерс - ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс - КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент 13 1
Ингосстрах Жизнь СК 6 1
Michelin - Мишлен 32 1
Росинжиниринг ГК - Росинжиниринг Проект - Росинжиниринг Автоматизация 7 1
Росатом - ПО Старт имени М.В. Проценко ФНПЦ - Производственное объединение Старт имени М.В. Проценко Федеральный научно-производственный центр 9 1
Stopexpress - Стопэкспресс - Газпромнефть АЗС - G-Drive 11 1
Уральская сталь УК - Уральская Сталь АО 15 1
Таврический Банк 26 1
ТрансФин-М 10 1
Интерпромбанк АКБ 14 1
Webbankir - Вэббанкир МФК - Финансовый онлайн-сервис 10 1
Cotton Way - Коттон Вэй 8 1
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 85 1
Транснефть Телеком - Связьтранснефть 26 1
Тяжмаш - Сызранский завод тяжелого машиностроения 13 1
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