Разделы

ИТ в банках
|

Вместо суток — 20 минут: «Т-Банк» запустил срочные переводы по реквизитам для физических лиц

«Т-Банк» запустил «Срочные переводы по реквизитам» — сервис, позволяющий клиентам-физическим лицам ускоренно отправлять платежи напрямую юридическим или физическим лицам по их банковским реквизитам.

В настоящее время переводы физических лиц по реквизитам в другие российские банки занимают в среднем один рабочий день. В рамках сервиса «Срочные переводы по реквизитам» от «Т-Банка» средства зачислятся в срок до 20 минут.

Новый сервис пригодится в ситуациях, где скорость критична, например: при переводе суммы, превышающей лимиты Системы быстрых платежей (СБП) — свыше 1 млн руб. другим людям; если контрагент настаивает именно на таком способе перевода средств; для оперативной оплаты счетов или иных обязательных платежей по реквизитам в преддверии выходных, чтобы деньги зачислились день в день; для безопасного расчета по крупным сделкам, таким как, покупка автомобиля по договору и др.

Это экономит время клиентов и избавляет от необходимости наличного расчета в различных жизненных ситуациях, что повышает безопасность сделок.

После перевода средств по реквизитам в мобильном приложении «Т-Банка» сразу формируется платежное поручение. Это позволяет клиенту оперативно подтвердить сделку — как для юридических, так и для физических лиц.

Айрат Сибгатуллин, Directum: No-code — это обязательный компонент современной системы КЭДО

Цифровизация

Сергей Хромов, вице-президент, директор департамента ключевых экосистемных продуктов «Т-Банка»: «Срочные переводы по реквизитам» — это ответ на выявленную потребность клиентов в скорости таких расчетов. Часто бывают ситуации, когда нужно отправить крупную сумму и день в день подтвердить платеж, например, за квартиру или автомобиль. Мы устранили главную боль — длительное ожидание зачисления, которое могло сорвать важные сделки. Теперь клиенты «Т-Банка» могут совершать такие платежи с уверенностью, что деньги дойдут почти мгновенно, а подтверждение будет у них на руках сразу».

Как работают «Срочные переводы по реквизитам»

В мобильном приложении «Т-Банка» нужно зайти в раздел «Платежи» – «Переводы» – «По реквизитам». Ввести реквизиты вручную или отсканировать при помощи «Умной камеры», выбрать счет, с которого необходимо отправить средства, внести сумму перевода, подключить услугу «Срочный перевод» и нажать «Перевести». Стоимость услуги составляет 199 руб. за один перевод.

Чтобы воспользоваться сервисом «Срочные переводы по реквизитам», необходимо обновить мобильное приложение «Т-Банка» на iOS и Android до версии 7.8.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Сунцов, «Петро Велт Технолоджис» — о трудностях импортозамещения при автоматизации ТОиР на удаленных объектах нефтесервисной компании

Конференция CNews «СУБД: технологии, миграция и администрирование» состоится 8 июля

Цифровое рабочее место юриста ВкусВилл: 100% выполнение всех задач в срок

Российские компании - разработчики ПО атакованы через почтовый сервер Microsoft Exchange

Павел Потехин, «МТС Линк»: В России нет крупных компаний, где 100% сотрудников работают удаленно

Осталось две недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Бесплатные нейросети для планирования питания: выбор ZOOM

Самые безопасные вентиляторы в 2025 году: выбор ZOOM

Как компания Dreame приближает будущее: от пылесосов для бассейнов до сверхскоростных двигателей

Показать еще

Наука

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной
Показать еще