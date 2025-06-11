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Хромов Сергей
УПОМИНАНИЯ
Хромов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Финансовые инновации - АФИ - ассоциация 8 1
|АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 185 1
|Шигапов Антон 10 2
|Назаров Андрей 7 2
|Спиридонов Дмитрий 27 1
|Трофимов Сергей 5 1
|Рахимбердиев Аскар 38 1
|Richard van Wageningen - Ричард ван Вагенинген 40 1
|Козлова Дарья 34 1
|Колесников Дмитрий 22 1
|Гурджиян Руслан 20 1
|Вишняков Дмитрий 10 1
|Кузьмина Ирина 18 1
|Прохоров Роман 9 1
|Катина Наталья 4 1
|Мыздриков Иван 30 1
|Муратов Александр 5 1
|Гук Андрей 35 1
|Скоробогатова Ольга 56 1
|Круглов Алексей 29 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1991 1
|Известия ИД 658 1
|ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 474 2
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