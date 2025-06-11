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Хромов Сергей


УПОМИНАНИЯ


11.06.2025 Вместо суток — 20 минут: «Т-Банк» запустил срочные переводы по реквизитам для физических лиц 1
17.10.2024 Сбербанк и «Т-Банк» приступили к тестированию технологии «Открытые API» на клиентах 1
26.09.2024 Три крупнейших российских банка создадут консорциум для развития единого QR-кода 1
04.06.2024 Сбербанк и «Тинькофф» предоставят клиентам возможность объединить информацию о своих счетах в мобильных приложениях друг друга 1
04.07.2023 «Сбер» подключил к оплате по QR-кодам сервис Tinkoff Pay с кешбэком за покупки 1
03.07.2023 Оператор ИТ-решений «Обит» построит «зеленый» ЦОД на территории «ИТМО Хайпарк» 1
21.04.2023 В RuStore появилась авторизация через Tinkoff ID и мгновенная оплата с Tinkoff Pay 1
27.03.2023 Сервис CloudTips подключил Tinkoff Pay для моментального перевода чаевых 1
01.11.2022 «Тинькофф» открыл свою экосистему для сторонних платежных сервисов 1
26.10.2022 «Якитория» подключила Tinkoff Pay для мгновенной оплаты заказов на сайте и в приложении 1
23.05.2022 «Тинькофф» запустил сервис мгновенных платежей Tinkoff Pay 1
15.09.2021 Visa и MasterCard обложат россиян особой данью 1
04.06.2021 «Тинькофф» представил сервис оплаты через СБП в приложении «Кошелек» 1
02.06.2021 «Сбермобайл» создаст цифровую экосистему «Умный кампус и научный кластер» 1
23.04.2021 «Тинькофф касса» запустила сервис моментальных выплат за металлолом 1
29.12.2020 «Тинькофф оплата» и Mastercard запустили облачную токенизацию карт для интернет-магазинов 1
28.12.2020 «Тинькофф оплата» и Mastercard запустили облачную токенизацию карт для интернет-магазинов 1
06.10.2020 «Мойсклад» и «Тинькофф оплата» подключают малый бизнес к СБП 1
17.07.2020 «Тинькофф Оплата» упростила подключение Apple Pay и Google Pay для клиентов интернет-эквайринга 1
19.12.2019 «Тинькофф» запустил сервис оплаты по QR-кодам через СБП 1
15.11.2019 Сервис CloudTips появится на платформе GetStream 1
06.12.2018 «Тинькофф Банк» подключил сервис Masterpass от Mastercard 1
29.03.2018 «Тинькофф Банк» запустил сервис безопасных расчетов между физическими лицами 1
01.04.2010 SoftCase и Coinstar Eurasia объединились для создания банковских терминалов и инкассационных сейфов 1

Публикаций - 24, упоминаний - 24

Хромов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 181 6
Apple Inc 12290 1
Т-Банк - Тинькофф - Cloud - CloudPayments - Клаудпэйментс 45 1
МойСклад - Логнекс 110 1
Google LLC 11969 1
GetStream - ГетСтрим 1 1
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 94 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1524 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 1
Yandex - Яндекс 7789 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4172 1
ОБИТ 86 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1254 19
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7642 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1887 4
НСПК - Национальная система платежных карт 838 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1033 2
ИТМО Хайпарк - ITMO Highpark 11 2
Т-Банк - Тинькофф - Т-Страхование - Тинькофф страхование - Тинькофф Онлайн Страхование 36 1
Кассир.ру - Kassir.ru 25 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 898 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2532 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 491 1
X5 Group - Перекрёсток 579 1
Лента - Сеть розничной торговли 2157 1
Спортмастер - Sportmaster 181 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 800 1
Visa International 1953 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 216 1
Русский стандарт Банк 454 1
JCB International 145 1
Синара Банк - ДелоБанк 51 1
Якитория 6 1
Стример НПО 23 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2892 1
Unsplash 1049 1
Альфа-Банк 1800 1
Руслом.ком НСРО НП 2 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4983 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5077 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12107 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2029 1
Финансовые инновации - АФИ - ассоциация 8 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 185 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5168 13
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1565 11
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1801 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24764 7
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5022 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11594 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68509 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53223 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11514 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12426 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21909 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5338 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12366 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5552 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24921 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2385 2
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1475 2
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 937 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2546 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1934 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3501 2
FinTech - QR-код - QR-платеж - Платежи по QR-коду - Оплата по QR-коду - Универсальный QR 95 2
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 910 2
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 395 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4198 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5896 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 425 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 511 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 876 1
Оцифровка - Digitization 4719 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1008 1
Data monetization - Монетизация данных 1717 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8656 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг -Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1168 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3018 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21181 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28312 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9882 1
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1069 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17412 1
Т-Банк - Т-Бизнес - Тинькофф Бизнес - Tinkoff Merchants Solutions - Тинькофф E-commerce - Т-Касса, Тинькофф Касса - Тинькофф Таргет, Тинькофф Таргет - Tinkoff Target - Тинькофф Долями 70 9
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 718 6
Т-Банк - Тинькофф - T-Pay - Tinkoff Pay 23 6
Т-Банк - Тинькофф Оплата - Тинькофф Эквайринг - эквайринговый сервис 14 5
Google Android 14301 4
Apple Pay 495 4
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 407 4
Apple iOS 7984 3
Т-Банк - Тинькофф - Cloud - CloudPayments CloudTips 15 2
MasterCard MDES - MasterCard Digital Enablement Service 20 2
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - T-ID - Tinkoff ID - Тинькофф Защита 32 2
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 187 2
MasterCard MasterPass 29 1
JCB J/Secure 2 1
MasterCard SecureCode 79 1
NYSE American - American Stock Exchange Networking Index (AMEX) 44 1
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 105 1
Yandex Pay - Яндекс Пэй 75 1
Push4Site - сервис рассылки push-сообщений 20 1
Visa Verified By Visa 61 1
Troventum 1 1
VK RuStore - Рустор 403 1
Apple Face ID 224 1
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 121 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 793 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 171 1
Шигапов Антон 10 2
Назаров Андрей 7 2
Спиридонов Дмитрий 27 1
Трофимов Сергей 5 1
Рахимбердиев Аскар 38 1
Richard van Wageningen - Ричард ван Вагенинген 40 1
Козлова Дарья 34 1
Колесников Дмитрий 22 1
Гурджиян Руслан 20 1
Вишняков Дмитрий 10 1
Кузьмина Ирина 18 1
Прохоров Роман 9 1
Катина Наталья 4 1
Мыздриков Иван 30 1
Муратов Александр 5 1
Гук Андрей 35 1
Скоробогатова Ольга 56 1
Круглов Алексей 29 1
Россия - РФ - Российская федерация 149647 20
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1368 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1057 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17895 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14269 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 1
Африка - Африканский регион 3523 1
Ближний Восток 2989 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4015 1
Малайзия 874 1
Сингапур - Республика 1871 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49362 18
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24858 9
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 528 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11280 3
Донат - Donations - Онлайн-вознаграждение - Безналичные чаевые - Адресные пожертвования 188 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5263 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30312 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5188 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5768 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 728 2
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1006 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4256 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1101 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3637 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7410 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3566 1
СРО - саморегулируемые организации 101 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 131 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8005 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5107 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 405 1
Паспорт - Паспортные данные 2604 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6020 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6184 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6300 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4147 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5036 1
Аренда 2501 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2576 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16756 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2399 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6377 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6571 1
Бухгалтерия - КУДИР - Книга учета доходов и расходов организаций 65 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7055 1
Финансовый сектор - Инкассация 39 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 315 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1991 1
Известия ИД 658 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 474 2
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 75 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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