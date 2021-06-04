«Тинькофф» представил сервис оплаты через СБП в приложении «Кошелек»

«Тинькофф» представил прототип платежного решения для покупок через Систему быстрых платежей (СБП) в интерфейсе мобильного приложения «Кошелек».

«Кошелек» – одно из первых небанковских приложений, которое поддерживает оплату с использованием СБП. Новый платежный сервис уникален тем, что совмещает в себе преимущества моментальных платежей через СБП и доступ к программам лояльности крупнейших торговых сетей России.

Для оплаты достаточно показать на кассе карту лояльности в «Кошельке». В приложение приходит пречек со списком покупок, тут же можно выбрать счет, с которого спишутся деньги, и оплатить одним нажатием без перехода в приложение банка.

Сергей Хромов, вице-президент «Тинькофф», руководитель «Тинькофф кассы», сказал: «Решение, которое мы сегодня продемонстрировали, в первую очередь, направлено на повышение удобства для пользователей. Ты знаешь, что у тебя в одном месте собраны карты всех банков и всех магазинов, где ты делаешь покупки, и везде можно платить одним только приложением – любой платежный инструмент и любая скидка под рукой. Оплата «Кошельком» не только упрощает клиентский опыт, но и объединяет программы лояльности с Системой быстрых платежей».

Дмитрий Колесников, директор по развитию инновационных сервисов «Национальной системы платежных карт» (НСПК – операционный платежный и клиринговый центр Системы быстрых платежей), сказал: «Один из принципов СБП – это выгода. Сервис позволяет экономить и пользователям, совершающим переводы, и бизнесу, который принимает оплату таким способом. Приложение «Кошелек» также создано для того, чтобы люди могли совершать выгодные покупки, а оплачивая товары и услуги с помощью СБП, они также помогут торгово-сервисным предприятиям сокращать издержки – ведь за прием платежей с помощью СБП сегодня берется самая низкая комиссия».

«Кошелек» — крупнейшее приложение-агрегатор банковских карт и карт лояльности на российском рынке. «Кошелек» также является единственным отечественным сервисом мобильных платежей («российский Pay») с возможностью бесконтактной оплаты во всем мире. По состоянию на май 2021 г. в приложении оцифровано более 300 млн пластиковых карт различного назначения для 20 млн пользователей на платформах Android и iOS.

В приложение интегрировано 26 из 30 крупнейших программ лояльности в России, включая сети «Пятерочка», «Перекресток», «Магнит», «Лента», «М.видео», «Спортмастер» и т.п., всего «Кошелек» поддерживает более 1 тыс. розничных сетей и организаций России, предоставляя легкий доступ своим пользователям к скидкам, привилегиям и безопасным платежам на федеральном уровне.