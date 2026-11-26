Через официальный канал получения апдейтов для Windows 11 распространяется устаревший драйвер Intel, содержащий уязвимость повышения прав пользователя. Microsoft пока не торопится удалять его, хотя даже штатный антивирус Defender при сканировании проблемного файла помечает его как подозрительный и опасный.

Подарочек от Microsoft

Корпорация Microsoft по собственной воле подвергла пользователей Windows 11 опасности. Как пишет портал Neowin, она начала распространять через «Центр обновления Windows» устаревший и уязвимый драйвер Intel, содержащий компонент VulnerableDriver:WinNT/Winring0. В теории, с его помощью хакеры могут получить наивысшие права пользователя на компьютере жертвы.

Проблему обнаружило немецкое сетевое издание DeskModder. Ее истинные масштабы пока неизвестны – получить опасный драйвер через официальный канал поставок апдейтов для Windows 11 удалось пока только на нескольких моделях ПК, в том числе на Intel NUC 11 поколения. На этом компьютере штатный антивирус Microsoft Defender распознал опасный файл.

Важно подчеркнуть – проблема не затрагивает пользователей других настольных ОС, помимо Windows 11. Прочие операционки Microsoft для обычных потребителей более не поддерживаются и не получают обновления.

Больше подробностей

По информации DeskModder, опасный файл относится к расширению Intel Performance Driver Extension версии 1.0.0.38, которое само по себе является частью сервиса Intel NUC Software Studio. Драйвер датируется 8 декабря 2022 г. и предназначен для мониторинга оборудования, поскольку позволяет приложениям получать доступ к низкоуровневым системным функциям для сбора данных, таких как температура и напряжение на ПК.

Сгенерировано ИИ Вместе с обновлениями в Windows может внедриться опасное ПО

При дальнейшем изучении пакета драйверов было обнаружено, что Intel включила в него OpenHardwareMonitorLib.dll – библиотеку, содержащую два встроенных ресурса с именами OpenHardwareMonitor.Hardware.WinRing0.sys и OpenHardwareMonitor.Hardware.WinRing0x64.sys. Сопутствующий INF-файл также показал, что Windows устанавливает эту библиотеку вместе со службой Intel NUC Software Studio и настраивает ее на автоматический запуск вместе с операционной системой.

Что еще более важно, и библиотека, и сам драйвер имеют действительные цифровые подписи от Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher (WHCP), обратил внимание портал Neowin. WHCP – это имя издателя (поставщика подписи) в цифровой подписи Microsoft, которым корпорация подписывает драйверы и системные компоненты сторонних производителей, прошедшие проверку на совместимость с Windows.

Причем здесь WinRing

WinRing0, название которого упоминается в метке, поставленной антивирусом Defender драйверу Intel – это тоже драйвер, к тому же очень важный и нужный. С его помощью производители компьютерных корпусов, систем охлаждения и периферии реализовывают систему управления кулерами и подсветкой в своих фирменных приложениях.

У WinRing0 открытый исходный код, и он годами эксплуатируется производителями периферии. Как сообщал CNews, в марте 2025 г. Defender поначалу безо всякой на то причины стал помечать его как вирус и пытаться удалить из системы.

Позже выяснилось, что в WinRing0 действительно «сидит» уязвимость – ее пометили идентификатором CVE-2020-14979. Она может хакерам провести локальное повышение прав пользователя – иначе говоря, злоумышленник, уже имеющий доступ к системе, потенциально может использовать уязвимость драйвера ядра для получения повышенных привилегий и обхода определенных средств защиты.

Microsoft как всегда

Ввиду вышесказанного возможность скачать драйвер Intel с известной уязвимостью – это не обязательно случай распространения вредоносного ПО компанией Microsoft, и обнаружение вредоносного ПО программой Defender не означает, что зараженный компьютер уже скомпрометирован, пишет Neowin. Однако это поднимает ряд обоснованных вопросов о процессе распространения драйверов Microsoft. Так или иначе, компания продолжает предлагать пакет драйверов, содержащий ресурсы WinRing0, через «Центр обновления Windows», несмотря на то, что ее собственное программное обеспечение безопасности отметило соответствующий компонент из установленной версии как уязвимый.

И все это происходит на фоне громких заявлений Microsoft о своей новой инициативе по повышению качества драйверов в рамках которой софтверный гигант обещает поставлять только высококачественные, надежные и безопасные драйверы для устройств Windows. Эта инициатива получила название Driver Quality Initiative (DQI).