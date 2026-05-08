Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли

МКПАО «Лента» (MOEX & LSE: LNTA) – многоформатный продуктовый и FMCG ритейлер в России. Компания развивает форматы гипермаркетов, супермаркетов, а также недавно запустила новый формат магазинов у дома под брендом «Мини Лента». «Лента» также дает покупателям возможность совершать покупки онлайн, используя свои сервисы click-and-collect и экспресс-доставки. Компания была основана в 1993 году в Санкт-Петербурге.

По состоянию на 30 сентября 2021 года под управлением «Ленты» находилось 255 гипермаркетов и 419 супермаркетов общей торговой площадью более 1,7 млн кв. м в 88 городах России. Средняя торговая площадь одного гипермаркета «Ленты» составляет около 5 500 кв. м, средняя площадь супермаркета – 800 кв. м, средняя торговая площадь магазинов формата «Мини Лента» – 500 кв. м. Компания располагает 14 распределительными центрами по всей России. В 2020 году выручка «Ленты» составила 445 млрд руб. (около 6 млрд долларов США).

"Трансформация ИТ в Ленте: от стратегии до результата" Сергей Сергеев, Директор по цифровым инновациям и IT, Лента, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 19 июня 2024, Москва