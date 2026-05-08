Получите все материалы CNews по ключевому слову
Лента Супер Лента Гипер Лента Сеть розничной торговли
МКПАО «Лента» (MOEX & LSE: LNTA) – многоформатный продуктовый и FMCG ритейлер в России. Компания развивает форматы гипермаркетов, супермаркетов, а также недавно запустила новый формат магазинов у дома под брендом «Мини Лента». «Лента» также дает покупателям возможность совершать покупки онлайн, используя свои сервисы click-and-collect и экспресс-доставки. Компания была основана в 1993 году в Санкт-Петербурге.
По состоянию на 30 сентября 2021 года под управлением «Ленты» находилось 255 гипермаркетов и 419 супермаркетов общей торговой площадью более 1,7 млн кв. м в 88 городах России. Средняя торговая площадь одного гипермаркета «Ленты» составляет около 5 500 кв. м, средняя площадь супермаркета – 800 кв. м, средняя торговая площадь магазинов формата «Мини Лента» – 500 кв. м. Компания располагает 14 распределительными центрами по всей России. В 2020 году выручка «Ленты» составила 445 млрд руб. (около 6 млрд долларов США).
"Трансформация ИТ в Ленте: от стратегии до результата" Сергей Сергеев, Директор по цифровым инновациям и IT, Лента, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 19 июня 2024, Москва
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 9 дел, на cумму 11 506 438 309 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|08.05.2026
|
«Группа Лента» активировала чат-бот для оформления заказов в мессенджере «Макс»
«Группа Лента» запустила в мессенджере «Макс» чат-бот, который заменяет функционал мобильного приложе
|06.05.2026
|
Товары «Яндекс Фабрики» появились в сети «Гипер Лента»
«Яндекс Фабрика» сообщила об открытии в гипермаркете «Лента» в Санкт-Петербурге пространства формата «магазин в магазине». Выход в федеральную розн
|04.05.2026
|
«Гипер Лента» завершила тиражирование системы видеораспознавания товаров на весах в 62 магазинах
«Гипер Лента» при поддержке команды Lenta tech (ИТ-бренд «Группы Лента») завершила масштабный
|27.04.2026
|
«Лента» использует GPU VK Tech для персонализации клиентских предложений
Розничная сеть «Лента» внедряет решение для персонализации клиентских предложений на базе больших языковых мо
|02.04.2026
|
«Визор» автоматизировал налоговый мониторинг для «Ленты»
недрения собственной платформы для перехода в режим налогового мониторинга «Визор» в торговую сеть «Лента». Решение было выбрано для оптимизации процесса взаимодействия с Федеральной налоговой
|20.03.2026
|
«Группа Лента» запустила подтверждение возраста через Max на классических кассах
«Группа Лента» предоставила покупателям возможность подтверждать возраст с помощью «Цифрового ID» в м
|03.03.2026
|
«Группа Лента» автоматизировала управление автопарком при поддержке Novardis
в четырех часовых поясах и шести федеральных округах. Об этом CNews сообщили представители «Группы Лента». При выборе платформы «Группа Лента» остановилась на «1С:УАТ» — российском ПО с
|26.02.2026
|
Билайн и «Группа Лента» запустили социальный видеоролик в поддержку «ЛизаАлерт» на экранах в магазинах
Билайн и торговая сеть гипермаркетов и супермаркетов «Лента» совместно с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт» запустили социальную кампанию, н
|24.02.2026
|
«Лента» собирает свои ИТ-подразделения в единую «дочку»
Консолидация ИТ-подразделений «Лента» в феврале 2026 г. создала ИТ-компанию «Лента Тех», об этом CNews сообщили предс
|24.02.2026
|
«Группа Лента» объявляет о консолидации технологических подразделений в ИТ-компанию Lenta tech
альным директором ИТ-компании назначен Сергей Сергеев, директор по цифровым инновациям и ИТ «Группы Лента». Об этом CNews сообщили представители «Ленты». В новую компанию вошли ключевые цифровы
|16.02.2026
|
«Гипер Лента» обеспечила 228 гипермаркетов бесплатным Wi-Fi
ели «Ленты». На фоне ограничения работы высокоскоростного мобильного интернета торговая сеть «Гипер Лента» организовала бесплатную раздачу Wi-Fi в магазинах во всех регионах присутствия. Ежедне
|25.12.2025
|
«Группа Лента» установила кассы самообслуживания в 69 гипермаркетах
«Группа Лента» продолжает улучшать клиентский опыт. Компания установила 167 касс самообслуживания. Об
|05.12.2025
|
«Группа Лента» запустила технологию подтверждения возраста покупателя с помощью Max
«Группа Лента» запустила технологию подтверждения возраста с помощью мессенджера Max на кассах самооб
|02.12.2025
|
«Группа Лента» тестирует искусственный интеллект в удаленной приемке овощей и фруктов
«Группа Лента» тестирует машинное зрение в комбинации с нейросетями и гиперспектральные камеры. Решен
|01.12.2025
|
«Норбит» цифровизовала закупки для «Группы Лента» на базе собственной SRM
е этапы процесса некоммерческих закупок для одного из крупнейших FMCG-ритейлеров в России – «Группы Лента». Для реализации этого масштабного проекта использовалось собственное решение Norbit SR
|30.09.2025
|
«Группа Лента» начала применять роботов для перевозки палет
«Группа Лента» запустила в промышленную эксплуатацию палетоперевозчиков в распределительном це
|29.09.2025
|
«Группа Лента» пополнила автопарк новыми электрическими грузовиками
«Группа Лента» приобрела шесть новых электрических грузовиков. Два новых электрогрузовика начали рабо
|25.09.2025
|
«Группа Лента» ускорила сборку заказов благодаря мультипикингу
«Группа Лента» завершила внедрение обновлённой системы мультипикинга. Технология использует точные данные о расположении товаров в торговых залах. Мультипикинг — это технология одновременной сбо
|23.09.2025
|
«Гипер Лента» трудоустроила роботов-уборщиков в 42 магазина
«Группа Лента» после успешного пилотного проекта автоматизирует уборку помещений в гипермаркетах. Цен
|11.09.2025
|
«Группа Лента» и GlowByte внедрили оптимизатор на базе решения CM Ocean Optimum вендора Data Sapience
Торговая сеть «Лента» с 2019 г. персонализирует маркетинговые кампании, используя технологии машинного обуче
|10.09.2025
|
Профили друзей, лента оценок и просмотров появились в приложениях «Кинопоиска»
а профиль и добавить друзей. На персональной странице и в профилях других пользователей стали видны лента оценок и просмотров, список друзей и подписчиков, подборка «Буду смотреть». В ленте учи
|01.09.2025
|
«Группа Лента» расширяет собственный центр обработки данных в Санкт-Петербурге
м устойчивость, масштабируемость и независимость ИТ-сервисов. Об этом CNews сообщили представители «Ленты». ЦОД будет использоваться для размещения критически важных ИТ-систем: логистики, комме
|18.08.2025
|
«Группа Лента» внедряет автоматизированную систему пополнения запасов от Napoleon IT
«Группа Лента» и компания-разработчик Napoleon IT начали реализацию проекта по автоматизации управлен
|05.08.2025
|
«Супер Лента» запустила доставку с помощью роботов-курьеров «Яндекса»
Торговая сеть «Супер Лента» запустила доставку роверами вместе с «Яндекс.Едой» в Москве и городе Мурино. На началь
|24.07.2025
|
«Лента» запустила собственную систему автоматизированного подбора персонала
«Лента», российская мультиформатная розничная сеть, разработала собственную систему подбора пе
|11.07.2025
|
ИТ-директор «Ленты» в интервью CNews: Маркетплейсы никогда не смогут стать продуктовыми ритейлерами
ь существующего персонала. К примеру, у нас одним из таких инструментов стало мобильное приложение «Лента Спутник». Могу точно сказать, что это лучший цифровой опыт взаимодействия сотрудника с
|02.07.2025
|
«Лента» и «Билайн Big Data & AI» расширяют сотрудничество в сфере цифровой indoor-рекламы
«Лента», российская мультиформатная розничная сеть России, объявила о старте сотрудничества с
|30.05.2025
|
«Лента» автоматизирует некоммерческие закупки
«Лента», российская мультиформатная розничная сеть, переводит более 80 процентов некоммерчески
|20.05.2025
|
В «Почте Mail» стала доступна лента промокодов и скидок
В «Почте Mail» появился новый раздел «Скидки от партнеров». Пользователи могут воспользоваться обновляемой лентой промокодов и скидок. Специальные предложения предоставлены партнером Promoland. Об этом CNews сообщили представители VK. Раздел доступен в сервисе «Покупки» — в нем можно находить актуал
|08.04.2025
|
«Супер Лента» внедряет систему видеораспознавания товаров на полках
«Супер Лента» внедряет систему видеораспознавания товаров на полке после успешного тестирования. Реш
|03.04.2025
|
«Супер Лента» и «Сервис Плюс» протестировали платформу для видеораспознавания весовых товаров
В торговой сети «Супер Лента» провели тестирование платформы для видеораспознавания весовых товаров при помощи техно
|20.01.2025
|
«СберКорус» и «Лента» увеличили трафик электронного документооборота EDI/ЭДО торговой сети на 21%
«СберКорус» и «Лента» увеличили трафик электронного документооборота EDI/ЭДО торговой сети на 21%. Стороны расширили сотрудничество в области электронного документооборота в ритейле (EDI/ЭДО), подвели итоги р
|27.12.2024
|
«Лента» установила кассы самообслуживания в 94 гипермаркетах
«Лента», одна из крупнейших мультиформатных розничных сетей России, завершила масштабный проек
|19.12.2024
|
«Лента» переводит SAP-системы для работы с персоналом на поддержку «Лаб СП»
Российская розничная сеть «Лента», обновила систему для автоматизации процессов по управлению персоналом SAP HCM с решен
|27.11.2024
|
«Лента» зарегистрировала мобильное приложение для сотрудников
«Лента», российская мультиформатная розничная сеть России, зарегистрировала собственное мобиль
|19.11.2024
|
«Лента» усовершенствовала поиск товаров в мобильном приложении
Розничная сеть «Лента» внедрила новые инструменты персонализации в мобильном приложении. Специалисты «Ленты»
|18.11.2024
|
«Ростелеком» и «Лента» протестировали платформу «Аврора Центр» для управления мобильными устройствами в ритейле
«Ростелеком» и торговая сеть «Лента» завершили совместную работу по тестированию платформы «Аврора Центр» для управления ко
|08.11.2024
|
«Лента» перевела 85% сотрудников на КЭДО на базе Directum HR Pro
ает сдерживать рост численности отдела кадров за счет увеличения эффективности работы сотрудников. «Лента» сократила затраты на почтовые расходы, а также снизила объем бумаги, что соответствует
|07.11.2024
|
«Лента» внедрила GMonit для поддержки работоспособности SAP-систем
В связи с переходом на insource-поддержку SAP-систем российская торговая сеть «Лента» внедрила observability-платформу GMonit, которая позволила улучшить осведомленность о
|14.10.2024
|
Ozon протестирует новую ленту отзывов на платформе Ozon Fashion
ый функционал станет продолжением развития модной платформы Ozon Fashion, запущенной в июле 2024 г. Лента отзывов позволит просматривать контент в Ozon Fashion в динамичном формате, приближенно
Лента и организации, системы, технологии, персоны:
|Сергеев Сергей 175 104
|Натрусов Артем 312 95
|Шадаев Максут 1197 86
|Сотин Денис 216 66
|Меденцев Константин 106 66
|Бурилов Андрей 117 55
|Чаркин Евгений 316 51
|Ульянов Николай 173 50
|Албычев Александр 168 48
|Сологуб Денис 75 48
|Лигачев Глеб 117 44
|Чудинов Дмитрий 86 39
|Алешкин Сергей 65 38
|Александров Александр 86 37
|Козак Николай 207 35
|Чурсин Дмитрий 86 34
|Врацкий Андрей 172 34
|Тятюшев Максим 190 34
|Мельникова Алиса 100 33
|Гимранов Ринат 126 33
|Харитонов Дмитрий 78 33
|Федоров Алексей 138 32
|Шпак Василий 276 32
|Тараторин Александр 58 32
|Шойтов Александр 113 32
|Кузьмич Всеволод 31 30
|Копысов Виталий 64 29
|Глазков Александр 151 28
|Сирота Юрий 67 28
|Ефёров Алексей 44 28
|Абакумов Евгений 226 27
|Клепиков Алексей 121 27
|Андрианов Павел 86 27
|Попов Андрей 116 27
|Пчелин Юрий 41 27
|Демидов Сергей 129 27
|Фокин Валерий 49 26
|Гузовский Денис 79 26
|Воронин Павел 191 26
|Аксаков Анатолий 163 26
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447203, в очереди разбора - 728566.
Создано именных указателей - 195505.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.