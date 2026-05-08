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Лента Супер Лента Гипер Лента Сеть розничной торговли

Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли

МКПАО «Лента» (MOEX & LSE: LNTA) – многоформатный продуктовый и FMCG ритейлер в России. Компания развивает форматы гипермаркетов, супермаркетов, а также недавно запустила новый формат магазинов у дома под брендом «Мини Лента». «Лента» также дает покупателям возможность совершать покупки онлайн, используя свои сервисы click-and-collect и экспресс-доставки. Компания была основана в 1993 году в Санкт-Петербурге.

По состоянию на 30 сентября 2021 года под управлением «Ленты» находилось 255 гипермаркетов и 419 супермаркетов общей торговой площадью более 1,7 млн кв. м в 88 городах России. Средняя торговая площадь одного гипермаркета «Ленты» составляет около 5 500 кв. м, средняя площадь супермаркета – 800 кв. м, средняя торговая площадь магазинов формата «Мини Лента» – 500 кв. м. Компания располагает 14 распределительными центрами по всей России. В 2020 году выручка «Ленты» составила 445 млрд руб. (около 6 млрд долларов США).

 

 

"Трансформация ИТ в Ленте: от стратегии до результата" Сергей Сергеев, Директор по цифровым инновациям и IT, Лента, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 19 июня 2024, Москва

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СОБЫТИЯ

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08.05.2026 «Группа Лента» активировала чат-бот для оформления заказов в мессенджере «Макс»

«Группа Лента» запустила в мессенджере «Макс» чат-бот, который заменяет функционал мобильного приложе
06.05.2026 Товары «Яндекс Фабрики» появились в сети «Гипер Лента»

«Яндекс Фабрика» сообщила об открытии в гипермаркете «Лента» в Санкт-Петербурге пространства формата «магазин в магазине». Выход в федеральную розн
04.05.2026 «Гипер Лента» завершила тиражирование системы видеораспознавания товаров на весах в 62 магазинах

«Гипер Лента» при поддержке команды Lenta tech (ИТ-бренд «Группы Лента») завершила масштабный
27.04.2026 «Лента» использует GPU VK Tech для персонализации клиентских предложений

Розничная сеть «Лента» внедряет решение для персонализации клиентских предложений на базе больших языковых мо
02.04.2026 «Визор» автоматизировал налоговый мониторинг для «Ленты»

недрения собственной платформы для перехода в режим налогового мониторинга «Визор» в торговую сеть «Лента». Решение было выбрано для оптимизации процесса взаимодействия с Федеральной налоговой

20.03.2026 «Группа Лента» запустила подтверждение возраста через Max на классических кассах

«Группа Лента» предоставила покупателям возможность подтверждать возраст с помощью «Цифрового ID» в м
03.03.2026 «Группа Лента» автоматизировала управление автопарком при поддержке Novardis

в четырех часовых поясах и шести федеральных округах. Об этом CNews сообщили представители «Группы Лента». При выборе платформы «Группа Лента» остановилась на «1С:УАТ» — российском ПО с
26.02.2026 Билайн и «Группа Лента» запустили социальный видеоролик в поддержку «ЛизаАлерт» на экранах в магазинах

Билайн и торговая сеть гипермаркетов и супермаркетов «Лента» совместно с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт» запустили социальную кампанию, н
24.02.2026 «Лента» собирает свои ИТ-подразделения в единую «дочку»

Консолидация ИТ-подразделений «Лента» в феврале 2026 г. создала ИТ-компанию «Лента Тех», об этом CNews сообщили предс
24.02.2026 «Группа Лента» объявляет о консолидации технологических подразделений в ИТ-компанию Lenta tech

альным директором ИТ-компании назначен Сергей Сергеев, директор по цифровым инновациям и ИТ «Группы Лента». Об этом CNews сообщили представители «Ленты». В новую компанию вошли ключевые цифровы
16.02.2026 «Гипер Лента» обеспечила 228 гипермаркетов бесплатным Wi-Fi

ели «Ленты». На фоне ограничения работы высокоскоростного мобильного интернета торговая сеть «Гипер Лента» организовала бесплатную раздачу Wi-Fi в магазинах во всех регионах присутствия. Ежедне
25.12.2025 «Группа Лента» установила кассы самообслуживания в 69 гипермаркетах

«Группа Лента» продолжает улучшать клиентский опыт. Компания установила 167 касс самообслуживания. Об
05.12.2025 «Группа Лента» запустила технологию подтверждения возраста покупателя с помощью Max

«Группа Лента» запустила технологию подтверждения возраста с помощью мессенджера Max на кассах самооб
02.12.2025 «Группа Лента» тестирует искусственный интеллект в удаленной приемке овощей и фруктов

«Группа Лента» тестирует машинное зрение в комбинации с нейросетями и гиперспектральные камеры. Решен
01.12.2025 «Норбит» цифровизовала закупки для «Группы Лента» на базе собственной SRM

е этапы процесса некоммерческих закупок для одного из крупнейших FMCG-ритейлеров в России – «Группы Лента». Для реализации этого масштабного проекта использовалось собственное решение Norbit SR
30.09.2025 «Группа Лента» начала применять роботов для перевозки палет

«Группа Лента» запустила в промышленную эксплуатацию палетоперевозчиков в распределительном це
29.09.2025 «Группа Лента» пополнила автопарк новыми электрическими грузовиками

«Группа Лента» приобрела шесть новых электрических грузовиков. Два новых электрогрузовика начали рабо
25.09.2025 «Группа Лента» ускорила сборку заказов благодаря мультипикингу

«Группа Лента» завершила внедрение обновлённой системы мультипикинга. Технология использует точные данные о расположении товаров в торговых залах. Мультипикинг — это технология одновременной сбо
23.09.2025 «Гипер Лента» трудоустроила роботов-уборщиков в 42 магазина

«Группа Лента» после успешного пилотного проекта автоматизирует уборку помещений в гипермаркетах. Цен
11.09.2025 «Группа Лента» и GlowByte внедрили оптимизатор на базе решения CM Ocean Optimum вендора Data Sapience

Торговая сеть «Лента» с 2019 г. персонализирует маркетинговые кампании, используя технологии машинного обуче
10.09.2025 Профили друзей, лента оценок и просмотров появились в приложениях «Кинопоиска»

а профиль и добавить друзей. На персональной странице и в профилях других пользователей стали видны лента оценок и просмотров, список друзей и подписчиков, подборка «Буду смотреть». В ленте учи
01.09.2025 «Группа Лента» расширяет собственный центр обработки данных в Санкт-Петербурге

м устойчивость, масштабируемость и независимость ИТ-сервисов. Об этом CNews сообщили представители «Ленты». ЦОД будет использоваться для размещения критически важных ИТ-систем: логистики, комме
18.08.2025 «Группа Лента» внедряет автоматизированную систему пополнения запасов от Napoleon IT

«Группа Лента» и компания-разработчик Napoleon IT начали реализацию проекта по автоматизации управлен
05.08.2025 «Супер Лента» запустила доставку с помощью роботов-курьеров «Яндекса»

Торговая сеть «Супер Лента» запустила доставку роверами вместе с «Яндекс.Едой» в Москве и городе Мурино. На началь
24.07.2025 «Лента» запустила собственную систему автоматизированного подбора персонала

«Лента», российская мультиформатная розничная сеть, разработала собственную систему подбора пе
11.07.2025 ИТ-директор «Ленты» в интервью CNews: Маркетплейсы никогда не смогут стать продуктовыми ритейлерами

ь существующего персонала. К примеру, у нас одним из таких инструментов стало мобильное приложение «Лента Спутник». Могу точно сказать, что это лучший цифровой опыт взаимодействия сотрудника с

02.07.2025 «Лента» и «Билайн Big Data & AI» расширяют сотрудничество в сфере цифровой indoor-рекламы

«Лента», российская мультиформатная розничная сеть России, объявила о старте сотрудничества с

30.05.2025 «Лента» автоматизирует некоммерческие закупки

«Лента», российская мультиформатная розничная сеть, переводит более 80 процентов некоммерчески
20.05.2025 В «Почте Mail» стала доступна лента промокодов и скидок

В «Почте Mail» появился новый раздел «Скидки от партнеров». Пользователи могут воспользоваться обновляемой лентой промокодов и скидок. Специальные предложения предоставлены партнером Promoland. Об этом CNews сообщили представители VK. Раздел доступен в сервисе «Покупки» — в нем можно находить актуал
08.04.2025 «Супер Лента» внедряет систему видеораспознавания товаров на полках

«Супер Лента» внедряет систему видеораспознавания товаров на полке после успешного тестирования. Реш
03.04.2025 «Супер Лента» и «Сервис Плюс» протестировали платформу для видеораспознавания весовых товаров

В торговой сети «Супер Лента» провели тестирование платформы для видеораспознавания весовых товаров при помощи техно
20.01.2025 «СберКорус» и «Лента» увеличили трафик электронного документооборота EDI/ЭДО торговой сети на 21%

«СберКорус» и «Лента» увеличили трафик электронного документооборота EDI/ЭДО торговой сети на 21%. Стороны расширили сотрудничество в области электронного документооборота в ритейле (EDI/ЭДО), подвели итоги р
27.12.2024 «Лента» установила кассы самообслуживания в 94 гипермаркетах

«Лента», одна из крупнейших мультиформатных розничных сетей России, завершила масштабный проек
19.12.2024 «Лента» переводит SAP-системы для работы с персоналом на поддержку «Лаб СП»

Российская розничная сеть «Лента», обновила систему для автоматизации процессов по управлению персоналом SAP HCM с решен
27.11.2024 «Лента» зарегистрировала мобильное приложение для сотрудников

«Лента», российская мультиформатная розничная сеть России, зарегистрировала собственное мобиль
19.11.2024 «Лента» усовершенствовала поиск товаров в мобильном приложении

Розничная сеть «Лента» внедрила новые инструменты персонализации в мобильном приложении. Специалисты «Ленты»

18.11.2024 «Ростелеком» и «Лента» протестировали платформу «Аврора Центр» для управления мобильными устройствами в ритейле

«Ростелеком» и торговая сеть «Лента» завершили совместную работу по тестированию платформы «Аврора Центр» для управления ко
08.11.2024 «Лента» перевела 85% сотрудников на КЭДО на базе Directum HR Pro

ает сдерживать рост численности отдела кадров за счет увеличения эффективности работы сотрудников. «Лента» сократила затраты на почтовые расходы, а также снизила объем бумаги, что соответствует
07.11.2024 «Лента» внедрила GMonit для поддержки работоспособности SAP-систем

В связи с переходом на insource-поддержку SAP-систем российская торговая сеть «Лента» внедрила observability-платформу GMonit, которая позволила улучшить осведомленность о

14.10.2024 Ozon протестирует новую ленту отзывов на платформе Ozon Fashion

ый функционал станет продолжением развития модной платформы Ozon Fashion, запущенной в июле 2024 г. Лента отзывов позволит просматривать контент в Ozon Fashion в динамичном формате, приближенно

Публикаций - 2371, упоминаний - 2936

Лента и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4814 212
Yandex - Яндекс 9011 154
Microsoft Corporation 25640 121
9407 119
Meta Platforms - Facebook 4599 114
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15390 113
Google LLC 12563 99
IBM - International Business Machines Corp 9659 91
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 749 78
X Corp - Twitter 2928 73
МегаФон 10511 66
SAP SE 5557 66
VK - Mail.ru Group 3581 65
Samsung Electronics 10956 64
Apple Inc 13018 60
Oracle Corporation 7033 59
Ростелеком 10772 53
Telegram Group 2844 52
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 95 48
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1444 46
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9411 46
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 481 43
Sony 6712 43
HP Inc. 5859 36
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2874 36
SimbirSoft - СимбирСофт 120 34
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 147 32
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2356 32
Dell EMC 5157 31
Diasoft - Диасофт 1103 31
InfoWatch - Инфовотч 1151 30
Seagate Technology 765 30
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 395 28
Naumen - Наумен 737 28
Газинформсервис - ГИС 474 27
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5515 27
Luxms 111 26
Directum - Директум 1228 26
Amazon Inc - Amazon.com 3232 24
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 91 23
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8645 167
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1188 120
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1041 111
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 537 104
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3111 99
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1868 89
РЖД - Российские железные дороги 2053 84
МКБ - Московский кредитный банк 645 83
Auchan Holding - Ашан Ритейл 335 79
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 78
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 232 77
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2877 74
Почта России ПАО 2322 72
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 606 60
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 612 60
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 547 60
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 498 57
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 271 57
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 314 53
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 528 47
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 353 46
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1833 44
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 44
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 689 44
X5 Group - Перекрёсток 629 44
ГПБ - Газпромбанк 1250 43
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 560 43
Северсталь ПАО - Severstal 612 43
ПСБ - Промсвязьбанк 950 40
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 205 40
Лента - Утконос 179 39
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 190 39
Силовые машины 162 37
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 955 37
36,6 - аптечная сеть 95 36
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 426 36
Сургутнефтегаз - СНГ 286 35
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1561 34
Zenden Group - Дом одежды 66 34
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1156 34
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13496 138
Федеральное казначейство России 1927 67
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3756 51
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5548 45
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3634 45
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3381 45
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3251 44
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2290 44
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5898 39
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 29
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 128 26
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2851 25
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6473 24
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2817 22
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 394 22
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5375 22
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4910 22
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5422 21
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1693 21
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2116 21
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3439 17
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3541 17
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3038 16
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 801 16
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 15
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 951 14
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 49 12
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1888 12
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 360 11
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 386 11
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 316 11
Судебная власть - Judicial power 2466 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3164 10
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1519 10
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1202 9
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1172 9
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1051 8
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1083 8
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1578 8
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1052 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1503 17
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6496 15
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 11
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 807 7
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 226 6
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 77 6
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 538 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 774 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 399 4
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 32 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 267 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1065 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 146 2
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 7 2
Linux Foundation 196 2
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 33 2
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 118 2
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 37 2
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
The Planetary Society - Планетарное общество НКО 26 2
Знание - Российское общество 9 2
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 60 2
Дари Еду - Благотворительный проект 4 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 262 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 359 2
ЛДПР 115 1
Единая Россия - Политическая партия 320 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 24 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60398 682
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77363 495
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11613 373
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35409 358
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26961 348
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12721 286
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24790 258
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33928 256
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23915 248
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26403 243
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21126 238
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18147 234
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17800 226
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4810 212
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7503 211
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10064 210
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22606 207
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32906 200
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27854 178
Аксессуары 4235 168
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13411 166
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13743 162
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2185 161
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13577 161
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10475 153
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9044 151
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1938 148
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26012 147
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17720 146
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1863 141
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29460 140
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7733 140
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6544 136
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8450 131
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1500 131
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11973 130
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1100 129
Cloud Games - MMORPG - Massively multiplayer online role-playing game - Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра - ММОРПГ 804 129
Фоторедактор - Photo Editor 247 128
NextGen - Next Generation - консоли - игровые приставки 173 127
Google Android 15093 264
Apple iOS 8502 191
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1377 145
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4143 134
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1921 131
Adobe Photoshop 803 128
Nintendo Wii - игровая консоль 760 128
Sony Playstation Portable - Sony PSP 663 128
Nintendo DS - игровая консоль 340 127
VK - Mail.ru Одноклассники 1945 126
Microsoft Windows 16723 105
Google Play - Google Store - Google Android Market 3516 75
Apple - App Store 3071 74
Linux OS 11332 63
Apple iPhone - серия смартфонов 7540 55
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 721 54
Google YouTube - Видеохостинг 2972 45
Microsoft Office 4099 44
Microsoft Windows 2000 8678 41
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1502 40
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5212 37
Apple iPad 3979 37
VK - Яндекс.Дзен 246 36
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6131 35
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 194 34
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 909 34
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2459 34
НКТ - Р7-Офис 524 32
Apple iPhone 6 4861 29
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1261 29
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 918 28
Luxms BI 113 26
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 498 26
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 974 26
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 871 25
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 290 24
Московская Биржа - Финуслуги 63 24
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1573 24
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 939 22
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3512 22
Сергеев Сергей 175 104
Натрусов Артем 312 95
Шадаев Максут 1197 86
Сотин Денис 216 66
Меденцев Константин 106 66
Бурилов Андрей 117 55
Чаркин Евгений 316 51
Ульянов Николай 173 50
Албычев Александр 168 48
Сологуб Денис 75 48
Лигачев Глеб 117 44
Чудинов Дмитрий 86 39
Алешкин Сергей 65 38
Александров Александр 86 37
Козак Николай 207 35
Чурсин Дмитрий 86 34
Врацкий Андрей 172 34
Тятюшев Максим 190 34
Мельникова Алиса 100 33
Гимранов Ринат 126 33
Харитонов Дмитрий 78 33
Федоров Алексей 138 32
Шпак Василий 276 32
Тараторин Александр 58 32
Шойтов Александр 113 32
Кузьмич Всеволод 31 30
Копысов Виталий 64 29
Глазков Александр 151 28
Сирота Юрий 67 28
Ефёров Алексей 44 28
Абакумов Евгений 226 27
Клепиков Алексей 121 27
Андрианов Павел 86 27
Попов Андрей 116 27
Пчелин Юрий 41 27
Демидов Сергей 129 27
Фокин Валерий 49 26
Гузовский Денис 79 26
Воронин Павел 191 26
Аксаков Анатолий 163 26
Россия - РФ - Российская федерация 163446 1219
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47059 448
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54216 250
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19276 181
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18842 119
Европа 24869 111
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14726 107
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13713 77
Япония 13725 65
Германия - Федеративная Республика 13094 63
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8438 45
Франция - Французская Республика 8098 44
Солнце - звезда Солнечной системы 5437 39
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1641 38
Азия - Азиатский регион 5868 36
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4428 36
Земля - планета Солнечной системы 10812 35
Беларусь - Белоруссия 6218 35
Казахстан - Республика 5969 32
Южная Корея - Республика 6992 32
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3112 31
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 358 30
Россия - СФО - Новосибирск 4815 29
Украина 7895 29
Европа Восточная 3135 27
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3415 27
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2806 23
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3007 23
Индия - Bharat 5813 22
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4174 21
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2497 20
Италия - Итальянская Республика 4481 20
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3528 20
Африка - Африканский регион 3622 19
Великобритания - Лондон 2426 19
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 527 19
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2325 19
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1657 19
США - Калифорния 4803 19
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3296 18
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26852 467
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52699 416
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33107 351
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56717 332
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15740 295
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11613 247
Английский язык 6978 229
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6618 214
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6482 193
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21215 189
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12107 164
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8698 135
Спорт автомобильный - Автоспорт - Мотоспорт - Автомотоспорт - Motorsport - Водно-моторный спорт - ралли, автогонки 227 128
Спорт - Хоккей 267 127
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17905 106
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5481 99
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4911 87
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11209 87
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5662 83
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3398 80
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7318 72
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6073 69
Страхование - Страховое дело - Insurance 6406 67
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11111 65
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Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6634 64
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7633 64
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6079 60
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КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 176 10
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 594 8
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 998 6
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Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 5
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ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 190 4
University of Manchester - Манчестерский университет 77 4
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 571 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1176 4
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РАН - Российская академия наук 2085 4
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 3
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 213 3
University of Oxford - Оксфордский университет 210 3
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 3
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 155 3
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 469 3
ИРИ - Институт развития интернета АНО 145 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 350 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 2
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 46 2
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 74 2
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CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 255 2
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 2
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 2
BU - Brown University - Брауновский университет - Университет Брауна 77 2
ЧелГУ ФГБОУ ВО - Челябинский государственный университет 29 2
University of Chicago - Чикагский университет 101 2
University of Southampton - Саутгемптонский университет 65 2
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 2
Universidad Politécnica de Cartagena - Polytechnic University of Cartagena - Политехнический университет Картахены 2 2
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 296 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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