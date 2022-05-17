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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
X5 Group Пятёрочка Федеральная торговая сеть
Публикаций - 309, упоминаний - 457
X5 Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 13
|Шехтерман Игорь 13 12
|Мироненков Антон 12 9
|Дырдасов Виталий 8 7
|Натрусов Артем 142 6
|Прохорова Алла 48 6
|Дьяченко Валерий 70 6
|Прусов Дмитрий 7 6
|Мельник Иван 10 5
|Гончаров Сергей 12 5
|Белоусов Максим 73 5
|Чаркин Евгений 203 5
|Чухонцев Александр 5 5
|Глазков Александр 64 5
|Путин Владимир 2542 4
|Демяшкевич Светлана 6 4
|Шанина Ирина 3 4
|Козак Николай 27 4
|Мацоцкий Сергей 173 4
|Демидов Сергей 57 4
|Нуйкин Андрей 34 4
|Ярцев Михаил 4 4
|Карачинский Анатолий 89 4
|Путятинский Сергей 59 4
|Сыкулев Андрей 67 4
|Харитонов Денис 13 3
|Аксаков Анатолий 104 3
|Платонов Михаил 42 3
|Клепиков Алексей 80 3
|Гимранов Ринат 62 3
|Путин Сергей 41 3
|Семенихин Игорь 40 3
|Баланова Светлана 29 3
|Сотин Денис 106 3
|Савенко Вера 10 3
|Шипов Савва 74 3
|Летунов Илья 48 3
|Абакумов Евгений 110 3
|Садовенко Илья 63 3
|Николаев Илья 4 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1188781, в очереди разбора - 949419.
Создано именных указателей - 85389.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1188781, в очереди разбора - 949419.
Создано именных указателей - 85389.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru