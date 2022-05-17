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X5 Group Пятёрочка Федеральная торговая сеть

X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть


17.05.2022 X5 Group развернет облако в дата-центре Selectel
17.02.2022 Yota открыла продажи SIM-карт в «Пятерочке» в Москве и МО
18.01.2022 «Пятерочка» пилотирует планограммы в дополненной реальности
20.12.2021 X5 Group внедрила платформу AБ-тестирования
28.10.2021 X5 Group объявляет о запуске пилота сервиса подписки во всех регионах присутствия
08.10.2021 Х5 Transport автоматизировала наем водителей
14.09.2021 «Пятерочка» автоматизирует управление доступностью товаров
05.07.2021 «Вейзим» станет поставщиком сортировочного оборудования для хаба Х5
05.07.2021 В Москве открылась «Пятерочка» с автоматизированными покупками и зоной коворкинга
29.04.2021 «Большие Гастролли» «Пятёрочки» стали бронзовым призёром Effie Awards Russia 2021
15.04.2021 «Vprok.ru Перекрёсток» масштабируется на инфраструктуре Х5
09.04.2021 Х5ID «сшил» приложения сетей и сервисов Х5
01.04.2021 «Пятерочка» ищет тиктокера
19.03.2021 «Пятерочка» повысила удобство касс самообслуживания
10.03.2021 В «Пятерочках» и «Перекрестках» теперь можно оплачивать покупки взглядом
10.03.2021 Х5, «Сбер» и Visa внедряют технологию оплаты взглядом в «Перекрестках» и «Пятерочках»
26.02.2021 Х5 и POPAI помогут поставщикам оценить эффективность рекламы в магазинах
17.02.2021 Мобильное приложение «Пятерочки» завоевало серебро в конкурсе «Золотое приложение»
28.01.2021 «Пятерочка доставка» привезла более 10,6 тыс. тонн фруктов и овощей в 2020 году
24.12.2020 X5 открыла в МФТИ кафедру промышленного анализа данных в ритейле
16.12.2020 Edisoft тестирует обмен ЭТрН для X5 Retail Group
25.11.2020 «Пятерочка» и «Татпатент» выберут инновационные решения для ритейла
10.11.2020 В Москве заработал единый агрегатор экспресс-доставки из торговых сетей Х5
02.11.2020 В «Пятерочке» стартовал второй этап пилота интеллектуальной системы Goodt Time для планирования смен сотрудников
23.10.2020 Х5 открыла первую «Пятерочку» для быстрых автоматизированных покупок
22.10.2020 Х5: Интеграция цифровых технологий выводит нас на новый уровень эффективности
16.10.2020 «Пятерочка» роботизировала закупки оборудования для магазинов
01.10.2020 X5 Retail Group внедряет речевых роботов в «Пятерочку» и «Перекресток»
24.09.2020 Х5 перевела закупку запчастей в электронный вид
14.09.2020 В «Пятерочке» провели первый платеж Alipay
14.09.2020 ВТБ обеспечит проведение платежей через Alipay в «Пятерочке»
07.09.2020 «Билайн» стал первым сотовым партнером 5post
02.09.2020 Х5 Retail Group запустила единую систему идентификации покупателя
31.08.2020 «Пятерочка» запустила экспресс-доставку в Нижнем Новгороде
31.08.2020 Х5 Retail Group автоматизировала обмен отчетными документами с контрагентами
19.08.2020 5Post доставит продукцию iHerb
04.08.2020 X5 Retail Group проверит мусорные баки с помощью датчиков GoodWAN
21.07.2020 Х5 усилит безопасность на собственном транспорте
30.06.2020 «Пятерочка» тестирует «умные часы» для сотрудников на основе решения «Ланита»
29.06.2020 «Пятерочка» автоматизировала массовый подбор персонала с помощью Skillaz

Публикаций - 309, упоминаний - 457

X5 Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 22
SAP SE 4595 22
Yandex - Яндекс 5015 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 16
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 16
6072 11
VK - Mail.ru Group 3057 10
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии 10 10
Крок - Croc 1616 9
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 9
IBM - International Business Machines Corp 8941 9
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 8
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 8
Microsoft Corporation 22497 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 8
Oracle Corporation 6035 7
Amazon Inc - Amazon.com 2650 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 7
Google LLC 10352 7
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 7
РТИ Микрон - Micron 851 6
SAP CIS - САП СНГ 821 6
Apple Inc 10683 6
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1110 6
Diasoft - Диасофт 534 6
Edisoft - Эдисофт 54 6
SAS Institute 854 6
VisionLabs - ВижнЛабс 123 5
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 745 5
Cisco Systems 4720 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 5
GMCS 341 5
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 272 5
Прогноз 957 5
Samsung Electronics 9333 5
Commvault 166 4
Skillaz - Новые Эйчар-Технологии 25 4
Сбер - Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 118 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 4
Directum - Директум 830 4
X5 Group 709 184
X5 Group - Перекрёсток 340 138
Карусель - Сеть гипермаркетов 177 80
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 34
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 25
Магнит - Сеть магазинов 447 19
Евросеть 1393 17
Auchan Holding - Ашан 184 16
X5 5Post - 5Пост 19 16
Альфа-Банк 1476 15
Почта России ПАО 1853 15
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 15
Лента - Сеть розничной торговли 912 14
Связной ГК 1190 14
Открытие ФК 2713 13
РЖД - Российские железные дороги 1458 13
AliExpress 327 12
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 11
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 10
Аэрофлот - Aeroflot 648 10
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 10
ГПБ - Газпромбанк 842 10
Дикси - Сеть магазинов 108 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 10
Wildberries - Вайлдберриз 185 9
Societe Generale - Росбанк 438 9
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 9
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 165 8
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 314 8
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 8
НСПК - Национальная система платежных карт 401 8
Visa International 1809 8
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 372 8
Walmart - Wal-Mart Stores 361 8
IKEA - ИКЕА 124 7
Окей - О'Кей - Гипермаркет 139 7
Северсталь ПАО 308 7
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 125 7
Газпром ПАО 1008 7
Почта Банк 319 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 24
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 17
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 12
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 11
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 271 11
Федеральное казначейство России 1345 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 8
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 7
Президент Российской Федерации 3770 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 6
Правительство РФ 8292 5
Счётная палата РФ 628 5
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 135 5
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 4
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 4
Правительство Москвы 1640 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 227 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 3
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 34 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 74 2
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 173 2
Правительство Удмуртской Республики 50 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 105 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 574 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 410 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 2
АФТ - Ассоциация Финтех 251 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 108 1
CSA - Cloud Security Alliance 12 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 13 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 35 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 47 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 14 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 19 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 101
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 95
Автоматизация процессов - Системы и средства автоматизации 5223 82
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 79
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Big Data - Большие данные 3520 42
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Microsoft Windows 2000 2856 15
ЭОС Дело СЭД 4365 14
Apple iPhone 6 2649 14
LG 75SM99 2832 9
X5 Group - X5ID 8 9
Apple - App Store 2437 8
Google Play - Google Store - Android Market 2732 8
СБП - Система быстрых платежей Банка России 295 6
Apple Pay 427 6
X5 Выручай-карта 6 6
Edisoft FactorPlat 17 6
Яндекс.Маркет 524 6
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 900 5
Merlion MerliOnCloud 35 5
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 366 5
X5 Group - Экспресс-скан 6 5
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 143 5
WhatsApp Messenger 745 5
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 146 5
VK - Mail.ru Одноклассники 1228 4
Microsoft Windows 10 11713 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1593 4
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 250 4
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 82 4
Apple iOS 6422 4
Google Android 11959 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1707 3
SAP ERP HCM - Human Capital Management - mySAP HR - mySAP Human Resources 180 3
Oracle Java - язык программирования 2554 3
ВГТРК Смотрим 272 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 669 3
Microsoft Windows BitLocker 56 3
VK - Mail.Ru myTarget 127 3
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 3
Abbyy Lingvo - Abbyy Lingvo Intranet Server - Abbyy Lingvo Live 174 3
ByteDance TikTok 141 3
VK - Mail.ru Облако - Mail.ru Облачное хранилище 101 3
1С:ERP Управление предприятием 268 2
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 13
Шехтерман Игорь 13 12
Мироненков Антон 12 9
Дырдасов Виталий 8 7
Натрусов Артем 142 6
Прохорова Алла 48 6
Дьяченко Валерий 70 6
Прусов Дмитрий 7 6
Мельник Иван 10 5
Гончаров Сергей 12 5
Белоусов Максим 73 5
Чаркин Евгений 203 5
Чухонцев Александр 5 5
Глазков Александр 64 5
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Козак Николай 27 4
Мацоцкий Сергей 173 4
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Харитонов Денис 13 3
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Семенихин Игорь 40 3
Баланова Светлана 29 3
Сотин Денис 106 3
Савенко Вера 10 3
Шипов Савва 74 3
Летунов Илья 48 3
Абакумов Евгений 110 3
Садовенко Илья 63 3
Николаев Илья 4 3
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 125
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Доставка 2278 36
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 27
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