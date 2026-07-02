X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть

ИИ ускорил обработку обратной связи от покупателей «Пятёрочки» и «Перекрёстка» в 5 раз са: сложные и спорные случаи по-прежнему проверяются человеком. Михаил Ярцев, управляющий директор «Х5 Клиентский опыт», сказал: «"Клуб тайных покупателей" – это инструмент, с помощью которого

Х5 запустила полный цикл оценки продуктовых компетенций с помощью ИИ ьзовании ИИ для отдельных задач, а о полном цикле – от прохождения кейсов до аналитики, формирования отчета и индивидуальных рекомендаций по развитию сотрудников. Об этом CNews сообщили представители Х5. Именно этот подход отличает проект от большинства решений на рынке. ИИ здесь не подменяет отдельный этап работы, а берет на себя процедуру оценки целиком, делая ее быстрее и менее зависимой

X5 Tech запускает «Летние школы» по мобильной разработке и А/В-тестированию Х5 Tech, ИТ-компания и основной цифровой партнер торговых сетей и бизнесов Х5, объявляет о запуске образовательного проекта «Летние школы X5 Tech». В рамках интенсива студенты ИT-специальностей и начинающие специалисты смогут бесплатно пройти два онлайн-курса – по моб

Гигантский российский ритейлер арендует на год рой БПЛА, чтобы заменить курьеров в доставке следователями рынка своими планами В X5 подтвердили, что исследует возможности расширить доставку. «Х5 изучает различные направления инновационной логистики. Компания анализирует рынок, оценива

Х5 завершила проект по роботизации распределительного центра в Московской области ь масштабное развитие и расширение своих бизнесов», – сказал Александр Костин, управляющий директор Х5 Tech. В дальнейшем X5 планирует масштабировать аналогичные решения на другие распределител

T2 и Х5 усилят защиту программ лояльности T2, российский оператор мобильной связи, и российская продуктовая розничная компания Х5 подписали соглашение о сотрудничестве в области противодействия кибермошенничеству в ритейле. Взаимодействие предполагает использование аналитических продуктов на базе технологий больших дан

Юлия Егорова займется развитием контентного направления «X5 Медиа» Юлия Егорова присоединилась к команде «Х5 Медиа» в качестве директора агентского направления. В новой роли она сосредоточится на развитии контентных решений с фокусом на работу с креаторами и микроинфлюенсерами, использование аналит

ИИ-решения принесли Х5 5 млрд руб. дополнительной операционной прибыли и корпоративных функций. Совокупный экономический эффект от внедрения ИИ-решений составил около 5 млрд руб. дополнительной операционной прибыли по итогам 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Х5. Технологической основой масштабирования ИИ стал контур AI Core X5, объединяющий вычислительную инфраструктуру, инструменты управления моделями, механизмы тестирования и оценки решений, рабо

ИИ проконтролирует полки и ценники в магазинах «Пятерочка» Торговая сеть «Пятерочка» (входит в Х5) тестирует в 100 магазинах Москвы внедрение системы компьютерного зре

Логистике добавят ИТ-компетенций: Х5 запускает в РУДН первые в России программы по цифровой логистике ть бакалавров по направлению «Интеллектуальные технологии в логистике и цепях поставок» и магистров по направлению «Умная логистика и управление цепями поставок». Об этом CNews сообщили представители Х5. Это станет площадкой для дальнейшей разработки современных образовательных программ и подготовки специалистов нового поколения в сфере цифровой логистики. Обучение будет строиться на стыке

«Х5 Медиа» расширяет рекламу в поиске мобильных приложений «Пятёрочки» и «Перекрёстка» артала 2024 г., является лидером рынка по объему онлайн-продаж товаров повседневного спроса. Всего «Х5 Медиа» предлагает рекламодателям более 15 каналов коммуникации онлайн и офлайн. Помимо онл

Х5 первой среди ритейлеров запустила подтверждение статуса пенсионера через мессенджер Мах на кассах самообслуживания ийская продуктовая розничная компания, первой среди ритейлеров запустила сервис подтверждения статуса пенсионера через мессенджер Mах на кассах самообслуживания. Решение тестируется в торговых сетях «Пятерочка» и «Перекресток» в Москве, оно поможет упростить получение социальных скидок для покупателей «серебряного» возраста. Об этом CNews сообщили представители X5. Новый сервис позволяет пе

В Х5 протестировали полный цикл подбора персонала с ИИ идата, анализирует резюме, проводит первичное интервью и даёт рекомендации по приему. Первым сотрудником, трудоустроенным через алгоритм, стала кандидат из Пензы. Об этом CNews сообщили представители Х5. Сейчас нейросеть уже закрывает более 20% офисных вакансий в пилотном подразделении и до 85% повышает качество отбора резюме. С помощью ИИ уже наняты специалисты по охране труда, контрольно-

Х5 продемонстрировала автоматизированный даркстор Представители X5, российской продуктовой розничной компании, управляющей торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», провели экскурсию по автоматизированному даркстору — пил

«Пятерочка» ввела телеметрию для тысячи кофемашин сети упают более 600 тыс. чашек горячего кофе. Чтобы автоматически контролировать процесс производства, «Пятерочка» ввела удаленный мониторинг кофемашин. Об этом CNews сообщили представители «Пятеро

Пользователи Max смогут применить «Цифровой ID» в магазинах Х5 вской области, Санкт-Петербурге и Челябинской области. Применить «Цифровой ID» можно в 23 магазинах Х5: в 18 «Пятёрочках» и пяти «Перекрёстках», в дальнейшем количество магазинов может увеличит

Х5 Media запускает новый формат видеобаннера на кассах самообслуживания в «Пятерочке» ижения товаров и услуг в торговых сетях X5. Количество касс самообслуживания (КСО) в торговой сети «Пятерочка», на которых рекламодатели могут размещать свои сообщения, возросло до более чем 50

Х5 встроила ИИ-ассистент в мобильное приложение для сотрудников Х5 разработала для 426 тыс. сотрудников новое мобильное приложение «Сфера» со встроенным ИИ-ассистентом, который позволит решать до 90% запросов без участия HR-специалистов. Х5 запустила универсальную платформу для персонала, которая объединила свыше 50 HR-систем, четыре HR-приложения и около 250 процессов. Приложение запущено для всех сотрудников из 18 разных бизн

Х5 объявляет о создании Х5 Robotics Х5, российская продуктовая розничная компания, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», объявляет о создании отдельного направления Х5 Robotics,

X5 разработала собственную систему пополнения запасов для торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток» X5 разработала собственную систему пополнения запасов для торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток» и начала ее поэтапное внедрение. Ранее компания использовала решен

Х5 Media запустил новые рекламные форматы в приложении «Пятерочки» можности для эффективного продвижения и привлечения целевой аудитории — у приложения торговой сети «Пятерочка» она составляет более 21,6 млн человек в месяц. Большой охват аудитории и глубокая

«Пятерочка» открыла экспериментальный рhygital-магазин Х5 Group, российская продуктовая розничная компания, объявляет об открытии торговой сетью «Пятерочка» экспериментального магазина, объединяющего цифровые решения в физическом пространс

«Акрихин», «Х5 Еда», «Яндекс Лавка», «Рулог» расскажут про внедрение IBP 27 мая на конференции CNews Шингарев, генеральный директор, Knowledge Space; Никита Терехин, Head of IBP, «Яндекс Лавка»; Анна Укстина, ИТ бизнес-партнер, «Рулог»; Кирилл Бойков, руководитель отдела операционного планирования, «Х5 Еда»; Артем Рогов, директор департамента по интегрированному планированию, «Х5 Еда»; Светлана Митченко, руководитель проектов информационных технологий, «Акрихин»; Владислав Прокопови

X5 сохранила первое место по объему онлайн-продаж товаров повседневного спроса по итогам I квартала 2025 года Х5 Group, российская продуктовая розничная компания, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», сохранила первое место по объему онлайн-продаж товаров п

Товары торговых сетей X5 Group теперь доступны на Ozon X5 Group и Ozon запустили пилотный проект по онлайн-доставке товаров из торговых сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик». Пока услуга доступна в Москве и Санкт-Петербурге, в даль

Хозяин «Пятерочки», «Перекрестка» и «Чижика» построит собственный дата-центр его из строя оборудования) без остановки работы дата-центра. X5 Group Управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Красный Яр», «Слата» и «Чижик» построит собственный дата-центр в

Х5 Media запустил рекламный кабинет в формате Friends & Family unity To See), охваты и частота контакта. Разместить рекламу можно более чем в 25,5 тыс. магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик» — на внутреннем радио и 50 тыс. поверхностей на digital-э

Х5 начала строительство собственного центра обработки данных в подмосковье X5 Group, российская продуктовая розничная компания, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», объявляет о старте строительства собственного центра обработки данных (ЦОД) в Московской области. Новый объект станет частью цифровой инфраструктуры компани

Х5 стала принимать сотрудников в магазины быстрее в шесть раз т подгружать свои данные напрямую с «Госуслуг», что ускорит прием сотрудников на работу в магазины «Пятерочка» и «Перекресток». В перспективе решение позволит нанимать сотрудников за один день.

Х5 обучит сотрудников на курсе цифровой доступности от VK омфорта. «Мы убеждены, что доступность цифровых сервисов — не просто требование времени, а стратегическая инвестиция в будущее компании и наших клиентов. Новый курс от VK для технических специалистов Х5 позволит лучше понять потребности всех категорий пользователей и интегрировать принципы инклюзивности на каждом этапе разработки. Это не только соответствует нашим высоким стандартам работы,

Х5 Media в Приволжье: digital instore-реклама появится в «Пятерочках» Уфы и Омска увеличить число экранов для запуска видео- и аудиорекламы в два раза — до 4500 панелей в магазинах «Пятерочка» по всей стране. Об этом CNews сообщили представители Х5 Group. Х5 Media продолжает

«Пятерочка» и «Ростикс» бесперебойно работают в 10 городах России с помощью автоматизации нного питания с 2005 г. В активах компании на текущий момент 27 ресторанов «Ростикс» и 6 магазинов «Пятерочка». Они расположены в Новосибирске, Якутске, Новом Уренгое, Салехарде, Надыме, Иркутс

X5 Media: объем рекламных услуг Х5 Group за 2024 год составил 20 млрд рублей бя услуги по медийной рекламе, а также рекламные и маркетинговые услуги в торговых залах магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик». Кроме того, к нему относятся digital-каналы (сайты и одн

Х5 разработала мобильное приложение для сотрудников X5 Import ах X5 Import. Решение является собственной разработкой X5 Tech – ИT-компании в составе группы. Этот инструмент существенно упрощает и ускоряет процессы контроля качества импортируемых в торговые сети Х5 товаров. Об этом CNews сообщили представители Х5 Group. С новым приложением сотрудники хабов больше не тратят время на лишние перемещения по складу и дублирование данных в разных сист

Х5 погрузила директоров «Пятерочек» в виртуальную реальность ный онлайн-курс заменяет 1,5 часа групповой работы с тренером. Об этом CNews сообщили представители Х5 Group. В основе технологии лежит система распознавания речи: сотрудник говорит, система ан

Х5 с помощью цифрового решения ускорила прием на работу в свои магазины подростков от 16 лет а также гибко подходить к трудоустройству несовершеннолетних. Об этом CNews сообщили представители Х5 Group. Раньше оформление проходило вручную. Теперь специальный алгоритм, разработанный

Х5 запустила мобильных роботов в распределительном центре ее и качественнее. Первая партия из 12 роботов уже прибыла в распределительный центр торговой сети «Пятерочка». Всего в центре на Новорижском шоссе планируется запуск 67 таких машин. Проект «FM

X5 Group построит новую систему для оптимизации запасов на базе Rubbles replenishment Х5 Group, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», а также рядом цифровых бизнесов, намерена построить ново