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X5 Group Пятёрочка Федеральная торговая сеть

X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть

Торговая сеть «Пятёрочка» входит в X5 Group, продуктовую розничную компанию в России, которая также управляет сетями «Перекрёсток» и «Чижик». По состоянию на 31 декабря 2022 года в стране работали 19 164 магазина «Пятёрочка» в 67 регионах РФ.

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02.07.2026 ИИ ускорил обработку обратной связи от покупателей «Пятёрочки» и «Перекрёстка» в 5 раз

са: сложные и спорные случаи по-прежнему проверяются человеком. Михаил Ярцев, управляющий директор «Х5 Клиентский опыт», сказал: «"Клуб тайных покупателей" – это инструмент, с помощью которого

02.07.2026 Х5 запустила полный цикл оценки продуктовых компетенций с помощью ИИ

ьзовании ИИ для отдельных задач, а о полном цикле – от прохождения кейсов до аналитики, формирования отчета и индивидуальных рекомендаций по развитию сотрудников. Об этом CNews сообщили представители Х5. Именно этот подход отличает проект от большинства решений на рынке. ИИ здесь не подменяет отдельный этап работы, а берет на себя процедуру оценки целиком, делая ее быстрее и менее зависимой
26.06.2026 X5 Tech запускает «Летние школы» по мобильной разработке и А/В-тестированию

Х5 Tech, ИТ-компания и основной цифровой партнер торговых сетей и бизнесов Х5, объявляет о запуске образовательного проекта «Летние школы X5 Tech». В рамках интенсива студенты ИT-специальностей и начинающие специалисты смогут бесплатно пройти два онлайн-курса – по моб
11.06.2026 Гигантский российский ритейлер арендует на год рой БПЛА, чтобы заменить курьеров в доставке

следователями рынка своими планами В X5 подтвердили, что исследует возможности расширить доставку. «Х5 изучает различные направления инновационной логистики. Компания анализирует рынок, оценива
04.06.2026 Х5 завершила проект по роботизации распределительного центра в Московской области

ь масштабное развитие и расширение своих бизнесов», – сказал Александр Костин, управляющий директор Х5 Tech. В дальнейшем X5 планирует масштабировать аналогичные решения на другие распределител
03.06.2026 T2 и Х5 усилят защиту программ лояльности

T2, российский оператор мобильной связи, и российская продуктовая розничная компания Х5 подписали соглашение о сотрудничестве в области противодействия кибермошенничеству в ритейле. Взаимодействие предполагает использование аналитических продуктов на базе технологий больших дан
02.06.2026 Юлия Егорова займется развитием контентного направления «X5 Медиа»

Юлия Егорова присоединилась к команде «Х5 Медиа» в качестве директора агентского направления. В новой роли она сосредоточится на развитии контентных решений с фокусом на работу с креаторами и микроинфлюенсерами, использование аналит
01.06.2026 ИИ-решения принесли Х5 5 млрд руб. дополнительной операционной прибыли

и корпоративных функций. Совокупный экономический эффект от внедрения ИИ-решений составил около 5 млрд руб. дополнительной операционной прибыли по итогам 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Х5. Технологической основой масштабирования ИИ стал контур AI Core X5, объединяющий вычислительную инфраструктуру, инструменты управления моделями, механизмы тестирования и оценки решений, рабо
29.05.2026 ИИ проконтролирует полки и ценники в магазинах «Пятерочка»

Торговая сеть «Пятерочка» (входит в Х5) тестирует в 100 магазинах Москвы внедрение системы компьютерного зре
20.05.2026 Логистике добавят ИТ-компетенций: Х5 запускает в РУДН первые в России программы по цифровой логистике

ть бакалавров по направлению «Интеллектуальные технологии в логистике и цепях поставок» и магистров по направлению «Умная логистика и управление цепями поставок». Об этом CNews сообщили представители Х5. Это станет площадкой для дальнейшей разработки современных образовательных программ и подготовки специалистов нового поколения в сфере цифровой логистики. Обучение будет строиться на стыке

18.05.2026 Х5 завершила перевод касс во всех торговых сетях на собственную ИТ-систему
24.03.2026 «Х5 Медиа» расширяет рекламу в поиске мобильных приложений «Пятёрочки» и «Перекрёстка»

артала 2024 г., является лидером рынка по объему онлайн-продаж товаров повседневного спроса. Всего «Х5 Медиа» предлагает рекламодателям более 15 каналов коммуникации онлайн и офлайн. Помимо онл
06.02.2026 Х5 первой среди ритейлеров запустила подтверждение статуса пенсионера через мессенджер Мах на кассах самообслуживания

ийская продуктовая розничная компания, первой среди ритейлеров запустила сервис подтверждения статуса пенсионера через мессенджер Mах на кассах самообслуживания. Решение тестируется в торговых сетях «Пятерочка» и «Перекресток» в Москве, оно поможет упростить получение социальных скидок для покупателей «серебряного» возраста. Об этом CNews сообщили представители X5. Новый сервис позволяет пе
27.01.2026 В Х5 протестировали полный цикл подбора персонала с ИИ

идата, анализирует резюме, проводит первичное интервью и даёт рекомендации по приему. Первым сотрудником, трудоустроенным через алгоритм, стала кандидат из Пензы. Об этом CNews сообщили представители Х5. Сейчас нейросеть уже закрывает более 20% офисных вакансий в пилотном подразделении и до 85% повышает качество отбора резюме. С помощью ИИ уже наняты специалисты по охране труда, контрольно-
26.01.2026 Х5 продемонстрировала автоматизированный даркстор

Представители X5, российской продуктовой розничной компании, управляющей торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», провели экскурсию по автоматизированному даркстору — пил
16.10.2025 «Пятерочка» ввела телеметрию для тысячи кофемашин сети

упают более 600 тыс. чашек горячего кофе. Чтобы автоматически контролировать процесс производства, «Пятерочка» ввела удаленный мониторинг кофемашин. Об этом CNews сообщили представители «Пятеро
23.09.2025 Пользователи Max смогут применить «Цифровой ID» в магазинах Х5

вской области, Санкт-Петербурге и Челябинской области. Применить «Цифровой ID» можно в 23 магазинах Х5: в 18 «Пятёрочках» и пяти «Перекрёстках», в дальнейшем количество магазинов может увеличит
22.09.2025 Х5 Media запускает новый формат видеобаннера на кассах самообслуживания в «Пятерочке»

ижения товаров и услуг в торговых сетях X5. Количество касс самообслуживания (КСО) в торговой сети «Пятерочка», на которых рекламодатели могут размещать свои сообщения, возросло до более чем 50
11.09.2025 Х5 встроила ИИ-ассистент в мобильное приложение для сотрудников

Х5 разработала для 426 тыс. сотрудников новое мобильное приложение «Сфера» со встроенным ИИ-ассистентом, который позволит решать до 90% запросов без участия HR-специалистов. Х5 запустила универсальную платформу для персонала, которая объединила свыше 50 HR-систем, четыре HR-приложения и около 250 процессов. Приложение запущено для всех сотрудников из 18 разных бизн
18.08.2025 Х5 объявляет о создании Х5 Robotics

Х5, российская продуктовая розничная компания, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», объявляет о создании отдельного направления Х5 Robotics,
08.08.2025 X5 разработала собственную систему пополнения запасов для торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток»

X5 разработала собственную систему пополнения запасов для торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток» и начала ее поэтапное внедрение. Ранее компания использовала решен
14.07.2025 Х5 Media запустил новые рекламные форматы в приложении «Пятерочки»

можности для эффективного продвижения и привлечения целевой аудитории — у приложения торговой сети «Пятерочка» она составляет более 21,6 млн человек в месяц. Большой охват аудитории и глубокая

25.06.2025 «Пятерочка» открыла экспериментальный рhygital-магазин

Х5 Group, российская продуктовая розничная компания, объявляет об открытии торговой сетью «Пятерочка» экспериментального магазина, объединяющего цифровые решения в физическом пространс
23.05.2025 «Акрихин», «Х5 Еда», «Яндекс Лавка», «Рулог» расскажут про внедрение IBP 27 мая на конференции CNews

Шингарев, генеральный директор, Knowledge Space; Никита Терехин, Head of IBP, «Яндекс Лавка»; Анна Укстина, ИТ бизнес-партнер, «Рулог»; Кирилл Бойков, руководитель отдела операционного планирования, «Х5 Еда»; Артем Рогов, директор департамента по интегрированному планированию, «Х5 Еда»; Светлана Митченко, руководитель проектов информационных технологий, «Акрихин»; Владислав Прокопови
19.05.2025 X5 сохранила первое место по объему онлайн-продаж товаров повседневного спроса по итогам I квартала 2025 года

Х5 Group, российская продуктовая розничная компания, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», сохранила первое место по объему онлайн-продаж товаров п
29.04.2025 Товары торговых сетей X5 Group теперь доступны на Ozon

X5 Group и Ozon запустили пилотный проект по онлайн-доставке товаров из торговых сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик». Пока услуга доступна в Москве и Санкт-Петербурге, в даль
11.04.2025 Хозяин «Пятерочки», «Перекрестка» и «Чижика» построит собственный дата-центр

его из строя оборудования) без остановки работы дата-центра. X5 Group Управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Красный Яр», «Слата» и «Чижик» построит собственный дата-центр в

11.04.2025 Х5 Media запустил рекламный кабинет в формате Friends & Family

unity To See), охваты и частота контакта. Разместить рекламу можно более чем в 25,5 тыс. магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик» — на внутреннем радио и 50 тыс. поверхностей на digital-э
10.04.2025 Х5 начала строительство собственного центра обработки данных в подмосковье

X5 Group, российская продуктовая розничная компания, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», объявляет о старте строительства собственного центра обработки данных (ЦОД) в Московской области. Новый объект станет частью цифровой инфраструктуры компани
27.03.2025 Х5 стала принимать сотрудников в магазины быстрее в шесть раз

т подгружать свои данные напрямую с «Госуслуг», что ускорит прием сотрудников на работу в магазины «Пятерочка» и «Перекресток». В перспективе решение позволит нанимать сотрудников за один день.
06.03.2025 Х5 обучит сотрудников на курсе цифровой доступности от VK

омфорта. «Мы убеждены, что доступность цифровых сервисов — не просто требование времени, а стратегическая инвестиция в будущее компании и наших клиентов. Новый курс от VK для технических специалистов Х5 позволит лучше понять потребности всех категорий пользователей и интегрировать принципы инклюзивности на каждом этапе разработки. Это не только соответствует нашим высоким стандартам работы,
18.02.2025 Х5 Media в Приволжье: digital instore-реклама появится в «Пятерочках» Уфы и Омска

увеличить число экранов для запуска видео- и аудиорекламы в два раза — до 4500 панелей в магазинах «Пятерочка» по всей стране. Об этом CNews сообщили представители Х5 Group. Х5 Media продолжает
11.02.2025 «Пятерочка» и «Ростикс» бесперебойно работают в 10 городах России с помощью автоматизации

нного питания с 2005 г. В активах компании на текущий момент 27 ресторанов «Ростикс» и 6 магазинов «Пятерочка». Они расположены в Новосибирске, Якутске, Новом Уренгое, Салехарде, Надыме, Иркутс
04.02.2025 X5 Media: объем рекламных услуг Х5 Group за 2024 год составил 20 млрд рублей

бя услуги по медийной рекламе, а также рекламные и маркетинговые услуги в торговых залах магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик». Кроме того, к нему относятся digital-каналы (сайты и одн
29.01.2025 Х5 разработала мобильное приложение для сотрудников X5 Import

ах X5 Import. Решение является собственной разработкой X5 Tech – ИT-компании в составе группы. Этот инструмент существенно упрощает и ускоряет процессы контроля качества импортируемых в торговые сети Х5 товаров. Об этом CNews сообщили представители Х5 Group. С новым приложением сотрудники хабов больше не тратят время на лишние перемещения по складу и дублирование данных в разных сист
25.12.2024 Х5 погрузила директоров «Пятерочек» в виртуальную реальность

ный онлайн-курс заменяет 1,5 часа групповой работы с тренером. Об этом CNews сообщили представители Х5 Group. В основе технологии лежит система распознавания речи: сотрудник говорит, система ан
05.12.2024 Х5 с помощью цифрового решения ускорила прием на работу в свои магазины подростков от 16 лет

а также гибко подходить к трудоустройству несовершеннолетних. Об этом CNews сообщили представители Х5 Group. Раньше оформление проходило вручную. Теперь специальный алгоритм, разработанный

22.11.2024 Х5 запустила мобильных роботов в распределительном центре

ее и качественнее. Первая партия из 12 роботов уже прибыла в распределительный центр торговой сети «Пятерочка». Всего в центре на Новорижском шоссе планируется запуск 67 таких машин. Проект «FM
21.10.2024 X5 Group построит новую систему для оптимизации запасов на базе Rubbles replenishment

Х5 Group, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», а также рядом цифровых бизнесов, намерена построить ново
21.10.2024 Дарксторы Х5, работающие более 12 месяцев, вышли на операционную прибыльность 

объединенного даркстора, где в едином пространстве представлен ассортимент всех торговых сетей Х5: «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик», а также онлайн-гипермаркета Vprok.ru. При этом, для дости

Публикаций - 572, упоминаний - 885

X5 Group и организации, системы, технологии, персоны:

X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 135 65
Yandex - Яндекс 9216 44
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 42
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 31
SAP SE 5601 29
Ростелеком 10948 23
МегаФон 10742 21
9594 18
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 17
Microsoft Corporation 25775 13
Крок - Croc 1964 12
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 12
Google LLC 12690 12
Amazon Inc - Amazon.com 3277 11
VK - Mail.ru Group 3602 11
IBM - International Business Machines Corp 9699 10
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 10
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 10
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 294 9
Oracle Corporation 7074 9
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 9
Samsung Electronics 11065 8
Telegram Group 2940 7
SAP CIS - САП СНГ 868 7
Эвотор - Evotor 231 7
HeadHunter Group - Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 77 7
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 262 7
Северсталь ПАО - Северсталь Диджитал - Severstal Digital - Северсталь Цифровые Решения - Cometal 33 7
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 7
Huawei 4677 7
SAS Institute 1082 6
Diasoft - Диасофт 1144 6
Ediweb - Эдивеб - Edisoft - Эдисофт 66 6
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 6
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 6
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 47 6
Broadcom - VMware 2610 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 6
Cisco Systems 5372 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 6
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 334
X5 Group - Перекрёсток 640 277
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 71
X5 Group - Чижик 61 56
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 51
X5 5Post - 5Пост - Мультиформатный провайдер логистических услуг 62 45
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 44
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 38
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 34
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 34
ВкусВилл - Избёнка 216 29
Альфа-Банк 1979 27
X5 Group - Перекресток Впрок (Vprok) 33 26
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 25
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 25
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 23
Евросеть 1421 21
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 20
Почта России ПАО 2370 19
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 193 18
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 17
РЖД - Российские железные дороги 2096 17
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 16
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 15
Связной ГК 1401 15
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 14
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 14
Северсталь ПАО - Severstal 629 13
Газпром нефть 725 13
МКБ - Московский кредитный банк 657 13
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 13
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 12
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 12
НСПК - Национальная система платежных карт 948 12
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 12
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 12
Слата 18 11
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 11
Visa International 1993 10
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 23
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 22
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 20
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 19
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 15
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 13
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 12
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 12
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 10
Федеральное казначейство России 1949 9
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 7
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 6
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 5
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 4
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 4
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 3
ФРИИ Акселератор 59 3
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 3
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 7
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 2
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 2
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 21 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
CSA - Cloud Security Alliance 14 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
POPAI - Point of Purchase Association International - Международная ассоциация маркетинга в ритейле 3 1
Российский клуб финансовых директоров 32 1
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 142
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 121
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 111
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22558 100
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 88
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 87
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 84
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 84
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 75
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 67
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 57
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 56
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 54
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 51
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 49
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 46
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 44
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 43
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 43
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 42
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 40
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 37
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 36
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 35
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 35
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 32
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 32
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 32
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 32
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2245 29
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 29
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 28
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 28
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 27
Торговля - RetailTech - Касса самообслуживания - Самостоятельная оплата товаров - Цифровые кассиры - Доверительная торговля - выручай-касса - self-checkout, self-shopping, self-cash module, self pay-service, self-scanning, scan&go 236 27
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 27
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 27
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 27
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 27
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 27
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 19
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 18
X5 Group - X5ID - X5 Ключ 17 17
X5 Group - X5 Доставка - X5 Курьер 14 14
Apple iPhone 6 4861 13
Google Android 15244 13
Microsoft Windows 2000 8678 12
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 220 9
Сбер - Салют для бизнеса - Dialog - Диалог - Мессенджер 82 9
X5 Group - X5 Выручай-карта 9 9
Коммуникационная платформа - МАКС - MAX - Национальный мессенджер (нацмессенджер) - Цифровой ID 53 9
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 9
Apple - App Store 3109 9
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 8
X5 Group - Dialog.X5 - X5 Dialog Instore-платформа 11 8
X5 Group - X5 Клуб 8 8
Apple iOS 8583 8
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 7
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 7
МТС Big Data 324 7
X5 Group - X5 Media - Food.ru 8 7
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 6
Apple Pay 519 6
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 95 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 6
Сбер - SberPay - Мульти QR - бесконтактная оплата по QR-коду - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 241 6
X5 Group - Экспресс-скан 7 6
Ediweb - FactorPlat 18 6
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space - KS.IBP 42 6
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 5
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 167 5
VK - Mail.Ru myTarget - Таргет@Mail.ru - myTarget App Marketplace 167 5
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 427 5
Merlion - MerliOnCloud 41 5
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 5
X5 Group - Перекресток - Клуб Перекресток - Мой Перекресток 17 5
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 SIM-карты 44 5
КПЛ - Коалиционная программа лояльности - Апельсиновая карта - Апельсин - программа лояльности 8 5
Microsoft Office 4170 5
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 5
Дырдасов Виталий 18 16
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 13
Шехтерман Игорь 14 13
Саркисов Тигран 42 13
Костин Александр 20 13
Мироненков Антон 16 12
Кулик Вадим 206 11
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Райгородский Андрей 51 11
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Прусов Дмитрий 10 9
Оселедец Иван 51 9
Ярцев Михаил 9 8
Бурнаев Евгений 28 8
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Лысенко Эдуард 317 6
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Фетисов Алексей 65 6
Паньков Сергей 9 6
Павленко Анастасия 15 6
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Белоусов Максим 109 5
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Толкунов Валентин 5 5
Чавушян Сара 5 5
Сергеев Сергей 179 4
Сыкулев Андрей 85 4
Путятинский Сергей 112 4
Малых Дмитрий 67 4
Россия - РФ - Российская федерация 166168 395
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 193
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 77
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 67
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 39
Европа 24964 33
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 24
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 24
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 21
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 19
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 18
Германия - Федеративная Республика 13221 17
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 14
Беларусь - Белоруссия 6289 14
Казахстан - Республика 6048 13
Россия - СФО - Новосибирск 4876 13
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 12
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 12
Украина 7928 11
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 11
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 10
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Индия - Bharat 5870 9
Европа Восточная 3138 9
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 9
Франция - Французская Республика 8177 8
Испания - Королевство 3840 7
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 7
Россия - ЦФО - Рязанская область 633 7
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Азия - Азиатский регион 5920 7
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Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 6
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 6
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Россия - ЦФО - Курская область 751 5
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 5
Узбекистан - Республика 2005 5
Россия - ЦФО - Воронежская область 954 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 356
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 129
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 89
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 86
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 53
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 49
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 46
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 42
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 39
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 37
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 30
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 28
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1591 28
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 27
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 27
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 25
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 25
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 23
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 347 22
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 22
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 19
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 19
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 19
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 18
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 18
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 18
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 18
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 17
Экономический эффект 1342 17
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 16
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 445 16
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 15
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 15
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 15
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 15
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 15
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 880 15
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 15
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 14
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 14
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 15
Forbes - Форбс 1002 9
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МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 15
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 62 12
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 11
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Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 41 7
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ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 6
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 5
РАН - Российская академия наук 2122 4
Правительство Москвы - МГУУ имени Ю.М. Лужкова - Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова - Университет Правительства Москвы 18 4
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 3
Норникель - Корпоративный университет Норильский Никель ЧОУ ДПО 4 3
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 2
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 2
SU - Singularity University - Университет сингулярности в Калифорнии 4 2
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AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 123 2
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НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
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РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 1
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 1
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SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара - Институт экономики переходного периода, ИЭПП - Институт экономических проблем переходного периода, ИЭППП 17 1
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Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 46 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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