Dialog X5 – единое входное окно для поставщиков и партнёров компании X5 Group, комплекс цифровых инструментов, включающих уже 8 продуктов, которые закрывают все основные потребности клиентов во взаимодействии с X5 Group: Partner (личный кабинет поставщика); Insights (аналитика для повышения продаж); Logistics (отчётность для оптимизации цепочек поставок); Targeting (оптимизация и анализ медийных кампаний в сфере FMCG); Test&Learn (дизайн и оценка эффекта тестов в магазинах); Tender (процедуры выбора поставщика); Invoice Discounting (ранняя оплата без посредников); Connect (мероприятия и публикации).

Платформа Dialog.X5 является собственной разработкой Х5 Технологии и строится на единой системе аутентификации, архитектуре данных и интеграционной модели. Каждое

из приложений сервиса отвечает требованиям информационной безопасности. Базовые инструменты сервиса являются бесплатными. Все переходы между продуктами внутри единой платформы Dialog можно осуществлять бесшовно, без ввода логина и пароля.