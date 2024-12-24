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DOOH Digital out-of-home Медиа в общественных местах



24.12.2024 89% российских компаний инвестируют в работу с данными до двадцатой доли своего бюджета 1
07.09.2023 VK и СДЭК развивают цифровую видеорекламу в пунктах выдачи заказов 1
30.06.2023 В России создается гигант в сфере цифровой рекламы 1
13.12.2022 «ГПМ дата» и розничная сеть «Магнит» объявили о партнёрстве в сфере больших данных 1
07.12.2022 VK расширяет возможности цифровой наружной рекламы в регионах 1
17.10.2022 VK в партнерстве с X5 Group запускают цифровую аудиорекламу в супермаркетах 1
07.04.2022 «Авито» проинвестировал в масштабную федеральную рекламную кампанию 1
03.03.2022 «Дом.ру» провел ребрендинг 1
14.12.2021 Холдинг «Газпром-Медиа» и «МаксимаТелеком» создали совместное предприятие по развитию продуктов на основе данных 1
23.12.2019 Mail.ru Group и Maer Group запускают продажу цифровой наружной рекламы в десяти городах России 1
12.12.2019 Mail.ru Group и Gallery запустили таргетированную цифровую наружную рекламу в Санкт-Петербурге 1
29.08.2019 Mail.ru Group выходит на рынок цифровой наружной рекламы 1
11.01.2019 Dentsu Aegis Network: темпы роста расходов на рекламу в мире увеличатся на 3,8% 1
25.07.2018 NEC Display Solutions представила встраиваемые ПК для рекламных вывесок 1
07.07.2017 Addreality выходит на рынок Китая 1
06.02.2017 NEC запускает в Европе платформу Solutions Zone 1
18.06.2013 Системы Digital Signage становятся многокомпонентными 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

DOOH и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3455 3
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 3
Sharp NEC Display Solutions - Sharp/NEC - NEC Display Solutions (NDS) - NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems - NM Visual 89 2
Sharp NEC Display Solutions Europe 34 2
Газпром ГПМХ - ГПМ Дата - GPM Data 9 2
Intel Corporation 12197 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 1
Samsung Electronics 10255 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
LG Electronics 3614 1
Sony 6544 1
Addreality - Эддреалити 45 1
Eastidea 3 1
Elisa 33 1
Auvix - Аувикс 20 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 330 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 188 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 1
Google LLC 11775 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 237 2
Газпром ПАО 1342 2
Dentsu Aegis Network - Денцу Эйджис Нетворк - Aegis Media 38 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 1
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 128 1
MAER Group 2 1
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 36 1
Газпром ГПМ - Central Partnership - Централ Партнершип 39 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 794 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Щука - дизайн-студия 23 1
iTrend 13 1
101Hotels.com 456 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Russ ГК - Russ Outdoor - Русс Аутдор 12 1
Киностудия КИТ 4 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Медиа-1 33 1
Газпром ГПМ РТВ - Comedy Club Production - Комеди Клаб Продакшн 34 1
Газпром ГПМ РТВ - Good Story Media - Гуд Стори Медиа 4 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1160 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 94 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 15
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 5
AdTech - Digital Signage - Digital POS & Signage - IndoorTV Service - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 277 4
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 249 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 3
MAC-адрес - Media Access Control address- Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 247 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5031 3
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1126 3
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3756 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1044 2
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4633 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 2
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1136 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 2
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 990 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4403 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 1
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 483 1
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 806 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 1
Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 509 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 1
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 441 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 1
VK - Mail.Ru myTarget 145 6
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 126 3
Intel Core - Семейство процессоров 1200 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 196 1
Google Android 13994 1
Intel Core i - Cерия процессоров 514 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 719 1
Intel Core Quad 123 1
Sumitomo - NEC OMi - NEC Open Modular intelligence 18 1
Sharp NEC Display Solutions - OPS Slot-in PC - Open Pluggable Specification 87 1
Sharp NEC Display Solutions External Micro PC 1 1
Tencent WeChat - мессенджер 142 1
Alibaba Group - AliPay 71 1
EPFL - Scala - Язык программирования 142 1
Газпром ГПМХ - Yappy - сервис коротких видео 38 1
U.S. Department of Defense - Aegis BMD - Aegis Ballistic Missile Defense System - система обороны от баллистических ракет 120 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 145 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix - Онлайн-кинотеатр 21 1
Avito - Авито доставка - Авито логистика 77 1
Tencent QQ - мессенджер 41 1
X5 Group - Dialog.X5 - X5 Dialog Instore-платформа 10 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 148 1
СДЭК - CDEK Media 5 1
Филина Мария 5 3
Исагулова Элина 31 2
Майор Константин 2 1
Абрамова Татьяна 2 1
Andree Tim - Андре Тим 2 1
Козлов Владимир 5 1
Галеев Сергей 32 1
Шкляр Дмитрий 4 1
Лапунова Светлана 2 1
Жаров Александр 174 1
Кузяев Андрей 64 1
Макаров Игорь 9 1
Ярцев Михаил 7 1
Лапшина Екатерина 16 1
Овчинников Евгений 1 1
Величко Иван 1 1
Крупенин Алексей 2 1
Крылов Егор 1 1
Васин Иван 3 1
Бутрым Анастасия 1 1
Кирилова Анастасия 2 1
Сурыгина Марина 7 1
Назаров-Бруни Олег 3 1
Садоян Григорий 2 1
Кравцова Инна 3 1
Байдужий Андрей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 2
Европа Восточная 3075 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2721 2
Россия - СФО - Новосибирск 4291 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1537 2
Европа 21767 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
Сингапур - Республика 1849 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1005 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 857 1
Чехия - Чешская Республика 1308 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3332 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1473 1
Америка Латинская 1812 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1137 1
Малайзия 865 1
Европа Западная 1481 1
Япония 13282 1
Китай - Тайвань 3984 1
Швеция - Королевство 3619 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1467 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1648 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1152 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 528 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 609 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 911 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1111 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 2
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 127 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 2
OTS - Opportunity to see - Оценка количества аудиторных контактов с рекламным сообщением 26 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 562 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1381 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5735 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
Список системообразующих предприятий РФ 281 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 1
Зоология - наука о животных 2604 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 1
Quality of Life - Качество жизни 32 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 267 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1225 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 1
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций - Сквозная аналитика 47 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления 1562 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 236 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1788 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 272 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ4 - телеканал 11 1
Газпром ГПМ - Матч! Страна - телеканал 8 1
Газпром ГПМ РТВ - Суббота! - телеканал 7 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 490 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 138 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 63 1
Газпром ГПМ - Авторадио - радиостанция 22 1
Газпром ГПМ - Радио - Детское радио 13 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 118 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
Газпром ГПМ - Радио - Газпром-Медиа Радио - Like FM - Радио Балтика 12 1
Gartner - Гартнер 3556 1
ITResearch 119 1
Markets&Markets Research 112 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 116 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 711 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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