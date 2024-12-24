DOOH Digital out-of-home Медиа в общественных местах
DOOH и организации, системы, технологии, персоны:
|АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 94 2
|Филина Мария 5 3
|Исагулова Элина 31 2
|Майор Константин 2 1
|Абрамова Татьяна 2 1
|Andree Tim - Андре Тим 2 1
|Козлов Владимир 5 1
|Галеев Сергей 32 1
|Шкляр Дмитрий 4 1
|Лапунова Светлана 2 1
|Жаров Александр 174 1
|Кузяев Андрей 64 1
|Макаров Игорь 9 1
|Ярцев Михаил 7 1
|Лапшина Екатерина 16 1
|Овчинников Евгений 1 1
|Величко Иван 1 1
|Крупенин Алексей 2 1
|Крылов Егор 1 1
|Васин Иван 3 1
|Бутрым Анастасия 1 1
|Кирилова Анастасия 2 1
|Сурыгина Марина 7 1
|Назаров-Бруни Олег 3 1
|Садоян Григорий 2 1
|Кравцова Инна 3 1
|Байдужий Андрей 1 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
|ITResearch 119 1
|Markets&Markets Research 112 1
|Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 116 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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