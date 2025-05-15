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Индексная книга (каталог) CNews*
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Крупенин Алексей


УПОМИНАНИЯ


15.05.2025 «Ситилинк» запустил экспресс-сборку ПК в Москве и Санкт-Петербурге 1
13.12.2022 «ГПМ дата» и розничная сеть «Магнит» объявили о партнёрстве в сфере больших данных 1
23.10.2017 «МаксимаТелеком» обеспечит доступ к Viber для пассажиров московского метро 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Крупенин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Газпром ГПМХ - ГПМ Дата - GPM Data 9 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 889 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 243 1
Газпром ПАО 1363 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 992 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2598 1
DOOH - Digital out-of-home - Медиа в общественных местах 17 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4883 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7307 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5272 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52490 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6838 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4954 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67685 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7393 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12573 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком MT_Free 64 1
Rakuten Viber 632 1
Кирилова Анастасия 2 1
Кравцова Инна 3 1
Райков Атанас 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44067 2
Россия - РФ - Российская федерация 148376 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17784 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1420 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24710 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3231 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2673 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19131 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 118 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359138, в очереди разбора - 756651.
Создано именных указателей - 174607.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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