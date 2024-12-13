В России заблокирован Viber, мессенджер с российскими корнями Блокировка Viber в России Роскомнадзор заблокировал (ограничил доступ) к мессенджеру Viber. Об эт

WhatsApp начнет принимать сообщения из Telegram и Viber rd-party chats” («Сторонние чаты»). По их мнению, позднее именно через этот раздел пользователи WhatsApp смогут обмениваться сообщениями с теми, кто предпочитает иные мессенджеры, такие как Telegram, Viber или Signal. Написать в WhatsApp пользователю сервиса сможет любой желающей, в том числе не имеющий учетной записи в мессенджере. Отключить функцию приема сообщения от пользователей сторон

Зачем нужны самоуничтожающиеся сообщения и как ими пользоваться в Telegram, WhatsApp, ВКонтакте и Viber льзователь делает скриншот в фантом-чате, его собеседники получают уведомление об этом. В обычном приложении ВКонтакте фантом-чаты не работают — только в VK Мессенджере.Самоуничтожающиеся сообщения в Viber Ранее исчезающие сообщения в Viber можно было отправлять только через секретные чаты. В 2021 году разработчики решили отказаться от секретных чатов, зато теперь самоуничтожающиеся

«Яндекс» начал предупреждать о звонках мошенников в WhatsApp и Viber «Алиса» знает, кто звонит «Яндекс» запустил определитель номеров при звонках в мессенджерах Viber и WhatsApp, принадлежащем компании Meta, деятельность которой в России признана экстремистской и запрещена. Определитель будет сообщать пользователю о возможной цели звонка с незнакомого

Путин утвердил гигантские штрафы для Twitter, TikTok, Viber, WhatsApp закон о приземлении» на себе Напомним, так называемый закон о «приземлении» Владимир Путин подписал 1 июля 2021 г. Первой требования закона исполнила Apple, за ней – Spotify, Likee, TikTok, Twitter и Viber. После того, как ряд компаний проигнорировал требования российского регулятора, в Правительство в феврале 2022 г. был направлен законопроект об оборотных штрафах. В июне 2022 г. Госдума п

Маски дополненной реальности в Viber стали доступны в России Rakuten Viber запустил маски дополненной реальности в мессенджере Viber для пользователей в Ро

В России заблокировано 4537 сайтов и 234 мобильных приложения, имитирующих Viber дия 2021 г. в России было заблокировано 4537 сайтов и 234 мобильных приложения, имитирующих ресурсы Viber. Основной рост активности подобных ресурсов пришелся на январь, февраль и май. Партнеро

Viber представляет функции для напоминания Мессенджер Viber представляет новые функции, которые помогут пользователям помнить о важных делах и запл

«Авиасейлс» и Viber разработали бота против билетных мошенников «Авиасейлс» и Viber разработали чат-бот, чтобы пользователи смогли отличить настоящий сервис от мошеннического. По данным совместного исследования компаний 7% опрошенных пользователей сталкивались с мошеннич

Исследование: россияне предпочитают онлайн-покупки через смартфон сть совершения покупок. Чтобы узнать больше о том, как россияне совершают онлайн-покупки в 2021 г., Viber и «Сбермаркет» провели опрос среди пользователей мессенджера. Кроме того, в приложении

Viber расширит количество участников групповых видеозвонков до 30 человек ланирует расширить возможности одной из своих самых востребованных функций. На сегодняшний момент в Viber в групповых видеозвонках могут участвовать 20 человек, а в ближайшем будущем это число

Москва осталась без оператора рассылки социально значимых SMS и сообщений через Viber и «Вконтакте» дством SMS, а также сообщений через российскую соцсеть «Вконтакте» и созданный в Израиле мессенджер Viber. В обязанности подрядчика помимо техподдержки сервиса также входило бы получение разреш

Власти России хотят ввести лицензии на звонки по Skype, Viber, WhatsApp на проведение соответствующего исследования ценой до 50,2 млн руб. размещена на едином сайте госзакупок zakupki.gov.ru. Лицензирования в случае его введения может затронуть бизнес Skype (Microsoft), Viber (Rakuten), WhatsApp (Facebook) и подобных интернет-сервисов, а также рынок виртуальных АТС. В качестве источника финансирования в документе указан федеральный бюджет. Основанием для прове

«Сбер» запустил консультации юридических лиц в Viber «Сбер» начал консультировать своих клиентов — юридических лиц в Viber. В этом мессенджере можно круглосуточно получить консультацию специалистов банка по открытию расчётных счетов, оформлению зарплатных проектов и кредитов, расчётно-кассовому обслуживанию и

Мессенджер Viber крупно обновился В течение осени 2020 г. Viber представил пользователям ряд обновлений для уже имеющихся функций, а также анонсировал изменения, которые вступят в силу в 2021 г. В частности, в мессенджере появились: Напоминания о днях

Rakuten Viber идет в финтех и запускает платежи в чат-ботах Компания Rakuten Viber, владеющая приложением для свободного и безопасного общения Viber, анонсирует вы

Viber добавил напоминания в «Мои заметки» ть дни рождения, время проведения онлайн-экзаменов, видеоконференций и многое другое. Новая функция Viber позволяет хранить список задач прямо в мессенджере. Для того, чтобы воспользоваться инс

Опрос Viber: россияне начинают и заканчивают свой день с мессенджеров Мессенджеры — неотъемлемая часть жизни для большинства людей во всем мире. Для того, чтобы выяснить предпочтения и привычки россиян по использованию этих приложений, Viber провел собственный опрос, в котором приняли участие более 20 тыс. респондентов из разных городов страны. Почти половина (43,94%) пользователей Viber признаются, что в первую очеред

«Работа.ру» запустила чат-бот на базе ИИ в Viber го поиска работы. Бот, который назвали RaBotik, уже помогает пользователям в приложении для общения Viber. Согласно недавнему исследованию «Работы.ру» и Viber, каждый десятый житель Росс

Viber запускает новые инструменты для борьбы со спамом ких новых инструментов для борьбы со спамом и обеспечения безопасности пользователей. Изменения коснулись и функции поиска: он будет защищен дополнительными мерами конфиденциальности. У пользователей Viber появится возможность настроить, кто может приглашать их в сообщества или групповые чаты: все пользователи или только сохраненные и знакомые контакты. Чтобы установить этот параметр конфид

Viber выяснил, как изменилась жизнь пользователей после самоизоляции последние несколько месяцев жизнь большинства россиян сильно изменилась: пришлось отменить поездки за границу, избегать общественных мест и проводить как можно больше времени дома. Сервис дляобщения Viber провел опрос пользователей с целью выяснить, какими именно были эти перемены, что оказалось самым сложным, а что, наоборот, порадовало жителей России в это непростое время. 44% опрошенных

Viber прекращает сотрудничество с Facebook Rakuten Viber, владеющая мессенджером Viber, объявила о прекращении всех деловых взаимоотношен

В Viber появилась функция создания GIF-картинок Мессенджер Rakuten Viber запустил функцию, которая позволит пользователям самостоятельно создавать GIF-файлы для

В Viber появились групповые видеозвонки для 20 человек В Viber, популярном приложений для общения в России, появились групповые видеочаты с возможным

Viber запускает групповые видеочаты для 20 человек В Viber скоро появятся групповые видеозвонки неограниченной продолжительности с участием до 20

В обычных чатах Viber появятся исчезающие сообщения Платформа для общения Rakuten Viber сообщила, что в скором времени функция исчезающих сообщений будет перенесена из секретн

ВТБ запустил нового виртуального помощника в Viber ВТБ объявил о расширении возможностей по онлайн-обслуживанию и представил клиентам нового чат-бота на платформе социального мессенджера Viber. Пользователи смогут проконсультироваться по общебанковским вопросам, не требующим идентификации. Для того чтобы воспользоваться услугами чат-бота пользователям необходимо в поисковом окн

Viber удвоил число возможных участников групповых аудиозвонков Число возможных участников групповых аудиозвонков в Viber увеличено в два раза – до 10 человек одновременно. Компания приняла решение о расширени

Viber анонсировал новую функцию «Мои заметки» Приложение для общения Rakuten Viber запускает новую функцию «Мои заметки». Она поможет систематизировать события от самых в

Исследование Viber: 52% россиян не пользуются дополнительными функциями для приватного общения Viber изучил, как пользователи сервиса относятся к цифровой безопасности. Опрос был проведен в официальном сообществе Viber в России. Подавляющее большинство (64%) пользователей Viber отмечают, что конфиденциальность персональных данных имеет для них наибольшее значение, еще 18% признались, что рады том

Viber подвел итоги активности пользователей во время новогодних праздников Viber, одно из ведущих международных приложений для свободного и безопасного общения, подвело итоги активности пользователей во время новогодних праздников. Пользователи Viber в России традиционно были самыми активными в общении через приложение: 31 декабря 2019 г. в России на 18% увеличилось количество отправленных текстовых сообщений; на 30% выросло количеств

Пользователи Viber смогут сами создавать стикеры Viber представила новую функцию «Создать стикер». С ее помощью пользователи могут придумывать и добавлять собственные персонализированные стикерпаки для выражения любых эмоций без слов. С 2013 года Viber выпустил тысячи стикерпаков, и только за прошлый год в приложении было отправлено более 30 миллиардов стикеров. Теперь пользователи могут создавать и пересылать их сами практически с любы

Лето от Zadarma: бесплатные 8-800, уведомление в Viber, интеграция со сторонними CRM действует до 1 сентября 2019 года. Число интеграций с мессенджерами пополнил популярный мессенджер Viber. Также полезные уведомления - пропущенные звонки, баланс, входящие SMS и многое другое

В Viber появилась функция проведения опросов В мессенджере Viber появилась функция проведения опросов в групповых чатах и сообществах. Новая опция предоставляет дополнительную возможность для получения обратной связи и взаимодействия в группах, тем сам

Число зарегистрированных пользователей Viber превысило 1 млрд Viber подвела итоги года и выяснила, чем жили и увлекались пользователи мессенджера в 2018. Сегодня количество зарегистрированных пользователей Viber во всем мире составляет более 1 млрд человек. При этом на Россию приходится около 50 млн активных пользователей, что составляет примерно треть населения страны. По сравнению с 2017 годом,

Directum создала Viber-бота для бизнеса Directum представила Directum Bot – новое решение, которое с помощью чат-бота обеспечивает доступ сотрудников к корпоративным сервисам. Чат-бот работает в мобильном приложении Viber по настроенным бизнес-процессам. В корпоративных системах работают далеко не все сотрудники компании. Тем не менее они также участвуют в процессах: знакомятся с документами, исполняют пор

WhatsApp, Viber, Skype, Telegram обошли по популярности звонки по мобильнику. Опрос популярностью пользуются звонки по сотовой связи. Самые популярные мессенджеры Самым популярным мессенджером оказался WhatsApp — его используют 69% владельцев смартфонов. 57% респондентов пользуются Viber, и 45% — Skype. Исследователи отметили сокращение за последний год на 7 п. п. доли пользователей, у которых на смартфонах установлен Skype. Индекс использования этого мессенджера сократил

Viber играет за "Спартак" Viber стал официальным мессенджером футбольного клуба «Спартак». Благодаря сотрудничеству мессенджера и легендарной команды в Viber появились эксклюзивные стикеры “Спартака”. Кроме того, в ближайшее время будет запущено официальное сообщество команды, где фанаты “Спартака” смогут следить за спортивными достижениями и

Ofd.ru запустил автоматические уведомления о продажах в чат-боте в Viber Ofd.ru, оператор фискальных данных, расширил возможности бесплатного чат-бота в Viber. Теперь предприниматели могут самостоятельно настроить уведомления о динамике продаж в торговых точках, которые чат-бот будет автоматически формировать и отправлять в указанное клиентом в