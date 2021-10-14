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Rakuten Viber


14.10.2021 «Билайн» провел ребрендинг и тут же выпустил тарифный план с максимумом настроек. Подробности 1
11.10.2021 Маски дополненной реальности в Viber стали доступны в России 7
26.09.2021 Долой Excel: компании избавляются от самого популярного средства автоматизации отчетности 1
16.09.2021 Кейс РН Банк: как банк автоматизировал процессы маркетинга и сервисного обслуживания с помощью платформы Salesforce 1
09.09.2021 Компании - нарушителей российских законов заставят маркировать свои сайты 1
07.09.2021 WhatsApp оставляет без связи владельцев старых iPhone и Android 1
01.09.2021 «Мегафон» снизил тарифы для всех российских студентов 1
23.08.2021 В России заблокировано 4537 сайтов и 234 мобильных приложения, имитирующих Viber 2
27.07.2021 Придуман новый способ грабить россиян через мессенджеры. В опасности деньги миллионов пользователей 1
14.07.2021 «Пятёрочка» и «Крок» запустили омниканальный цифровой контур для обслуживания гостей 1
13.07.2021 Viber представляет функции для напоминания 6
12.07.2021 «Лаборатория Касперского» выяснила, как фишинг распространяется через мессенджеры 1
24.06.2021 «Авиасейлс» и Viber разработали бота против билетных мошенников 1
22.06.2021 СДЭК передаст искусственному интеллекту до 90% обращений 3
21.06.2021 Мессенджеры «убили» великую технологию связи. Россияне почти полностью от нее отказались 1
17.06.2021 Как в России будут наказывать интернет-сайты: от запрета рекламы до блокировки платежей 1
16.06.2021 Сеть «М.видео» внедрила систему роботизированной поддержки клиентов с использованием ИИ 1
10.06.2021 «Лаборатория Касперского» выяснила, в какие приложения российские дети чаще всего заходят с мобильных устройств 1
08.06.2021 3itech построила омниканальную аналитическую систему для контакт-центра гипермаркета Holodilnik.ru 1
25.05.2021 Раскрыт список компаний, которые власти будут блокировать за отсутствие офиса в России. Под ударом «Википедия» и Telegram 1
17.05.2021 Исследование: россияне предпочитают онлайн-покупки через смартфон 3
13.05.2021 Власти придумали, как сделать жизнь зарубежных сайтов в России невыносимой 1
28.04.2021 Edna представила цифровые продукты для медицинских клиник 1
19.04.2021 Viber расширит количество участников групповых видеозвонков до 30 человек 2
13.04.2021 У любого пользователя WhatsApp можно отобрать аккаунт. Для этого не нужно быть хакером 1
02.04.2021 Yota начала продажу SIM-карт в отделениях «Почты России» 1
10.03.2021 Москва осталась без оператора рассылки социально значимых SMS и сообщений через Viber и «Вконтакте» 1
09.03.2021 Как компании продают себя на рынке труда 1
09.03.2021 WhatsApp оставит без связи пользователей старых iPhone 2
20.02.2021 WhatsApp навсегда запретит миллионам пользователей отправлять и получать сообщения 1
19.02.2021 РТКОММ вывел на рынок «умные» тарифные опции для спутникового интернета 1
18.02.2021 Дуров займет $1 миллиард на развитие Telegram. Американцев не допустят 1
10.02.2021 Новый релиз ВКС VideoMost 8.0 — как Zoom, только наш 1
09.02.2021 БФТ представила решение HRlink для цифровизации кадрового делопроизводства 2
09.02.2021 Статистика роста популярности видеочатов и сервисов видеосвязи за 2020 год 1
05.02.2021 Исследование: лишь в 58% крупнейших частных медцентров можно получить услугу не выходя из дома 1
01.02.2021 Резидент «Сколково» помог «Магниту» разработать семейство чат-ботов 1
25.01.2021 Гонконгцы массово бегут с WhatsApp на знаменитый российский мессенджер. И это не Telegram 1
18.01.2021 Аналитики TWIN исследовали каналы коммуникаций в российских страховых компаниях 2
15.01.2021 Власти России хотят ввести лицензии на звонки по Skype, Viber, WhatsApp 2

Публикаций - 429, упоминаний - 652

Rakuten Viber упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Telegram Group 702 92
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 74
Google LLC 7135 71
Facebook 3765 67
Apple Inc - Эппл Рус 7685 52
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 43
Yandex - Яндекс 4100 42
VK - Mail.ru Group 2482 34
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 32
Microsoft Corporation 11039 32
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 30
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 29
Samsung Electronics 5641 27
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 25
Twitter 2204 22
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 15
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 10
VideoMost - ВидеоМост 191 10
Reliance Communications - Rcom 39 9
SAP SE 3208 8
Alibaba Group 298 7
Huawei 2727 7
Cisco Systems 2037 7
DigitalOcean 16 7
RuTube - видеохостинг 120 7
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1505 6
Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 67 5
PayPal 439 5
Selectel - Селектел 137 5
Zello 20 5
Ланит ГК 1155 5
3728 4
Infobip 7 4
Корус Консалтинг ГК 805 4
IBM 3530 4
Rambler Group - Рамблер ГК 484 4
Lenovo Group 1636 4
Amazon Inc - Amazon.com 1469 4
Dr.Web - Доктор Веб 976 4
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 12
Uber 257 11
Uber Technologies 258 11
LinkedIn 520 9
РЖД - Российские железные дороги 1081 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 7
Альфа-Банк 1123 6
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 6
eBay Inc 529 5
Vimeo - Видеохостинг 57 5
AliExpress 275 4
Walmart - Wal-Mart Stores 151 3
Talkbank 11 3
Газпромбанк - ГПБ 692 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 3
DST Global 165 3
Открытие ФК 538 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
PepsiCo - Пепсико 95 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 2
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
Почта Банк 289 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
Unilever - Юнилевер Русь 55 2
X5 Group - Пятерочка 559 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус 53 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Qiwi 783 1
Аэрофлот 492 1
Wildberries 128 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 1
Ингосстрах СПАО 210 1
Visa International 1345 1
Нейронные сети Фонд 1 1
Газпром ПАО 519 1
Lamoda 83 1
Дикси - Сеть магазинов 79 1
Почта России ПАО 1570 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 32
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 18
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 17
Таганский районный суд города Москвы 44 15
Президент Российской Федерации 1439 10
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 416 10
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 6
Правительство РФ 2200 5
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 2
Служба связи Республики Таджикистан 3 2
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 19 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 2
Администрация Президента РФ 267 2
Федеральное собрание Российской Федерации 79 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 6 1
РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 31 1
МВД РФ Управление К 38 1
Счётная палата РФ 460 1
Тверской районный суд города Москвы 15 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 55 1
Администрация города Владимира 1 1
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 35 1
ФСИН РФ ФКУ ГЦИТОиС - Федеральное казенное учреждение Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний 4 1
МФЦ Мои документы Калининграда 1 1
Правительство Калининградской области - Министерство социальной политики Калининградской области 3 1
Басманный районный суд города Москвы 47 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 13 1
Мировой суд Таганского района Москвы 4 1
МВД Беларуси - Министерство внутренних дел Республики Беларусь 7 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 7
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 3
Руссофт - Russoft 250 2
Единая Россия - Политическая партия 174 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 2
GSMA All IP Interconnect Russia 5 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 1
РПЦ - Московский Патриархат 2 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
РПЦ - Русская православная церковь 23 1
ФИПС - Палата по патентным спорам 1 1
ОЗИ - Общество Защиты Интернета 5 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 8 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 51
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 39
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 27
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 23
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1337 15
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 13
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2442 12
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 12
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 12
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 11
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 10
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 10
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1247 10
3G - Стандарт мобильной связи 3714 10
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 9
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 9
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 7
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 6
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 6
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 314 6
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 6
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 186 6
Социальные сети - Соцсети 96 5
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 41 5
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 5
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 5
CAPTCHA - Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart - Капча 42 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 5
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 4
5G Messages - Технология обмена сообщениями SMS 29 4
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 152 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 4
Big Data - Большие данные 1136 4
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 71 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 4
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1100 3
WhatsApp Messenger 654 246
Google Android 10750 122
Apple iOS 5741 94
VK - Mail.ru Одноклассники 856 59
Google Play - Google Store - Android Market 2515 35
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 29
Facebook Instagram - Инстаграм 569 27
Google YouTube - Видеохостинг 1710 26
Microsoft Skype 1465 25
Microsoft Windows 10 6622 24
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - мессенджер 30 24
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 19
AWS - Amazon Web Services 568 18
Microsoft Windows Phone OS 1472 18
Snapchat 89 15
Apple iMessage - Мессенджер 116 12
Apple - App Store 2198 12
Linux OS 4249 12
Microsoft Azure 1171 10
WeChat - Мессенджер 96 10
Symbian OS 767 10
ICQ 494 9
Apple macOS 922 9
Роскомнадзор Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 8
Google Gmail 602 8
Яндекс.Карты и Транспорт 293 8
Apple iPad 3263 7
МегаФон eMotion - Мессенджер 20 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 6
Apple macOS X 901 6
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 5
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 54 5
IMO.IM - кроссплатформенное приложение для мгновенного обмена сообщениями - мессенджер 6 5
TamTam - ТамТам - Мессенджер 10 5
Telegram - Мессенджер 80 5
Apple iPhone 6 547 5
Zvooq 31 5
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 202 5
reCaptcha - re:CAPTCHA 11 5
Apple FaceTime 145 4
Жаров Александр 165 14
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Кулин Филипп 39 7
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Козлюк Артем 39 3
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