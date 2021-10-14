Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Rakuten Viber
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 429, упоминаний - 652
Rakuten Viber упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Жаров Александр 165 14
|Путин Владимир 1821 12
|Дуров Павел 216 10
|Кулин Филипп 39 7
|Румянцев Антон 46 6
|Ofir Eyal - Офир Эял 5 5
|Яровая Ирина 63 5
|Артемьев Игорь 66 4
|Решетин Олег 38 4
|Agaoua Djamel - Агауа Джамел 7 4
|Никифоров Николай 1126 4
|Волин Алексей 113 3
|Вайсблюм Игорь 7 3
|Попов Михаил 51 3
|Козлюк Артем 39 3
|Щеголев Игорь 676 3
|Климарев Михаил 46 3
|Кулешов Сергей 35 2
|Свиридов Владимир 10 2
|Навальный Алексей 58 2
|Чугунов Никита 53 2
|Абакумов Евгений 103 2
|Песков Дмитрий 65 2
|Муллахметова Гузель 9 2
|Вольфсон Влад 55 2
|Кобзев Владимир 2 2
|Лукашенко Александр 40 2
|Скворцова Светлана 9 2
|Кананыхин Роман 5 2
|Клименко Герман 31 2
|Свириденко Кирилл 37 2
|Марчева Ирина 4 2
|Дерипаска Олег 19 2
|Носков Константин 201 2
|Патока Андрей 96 2
|Новиков Евгений 39 2
|Фетисов Александр 12 2
|Озеров Виктор 26 2
|Чесаков Георгий 16 2
|Галушкин Олег 168 2
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
|TED Talks 9 1
|Открытое образование 5 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758259, в очереди разбора - 661949.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758259, в очереди разбора - 661949.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru