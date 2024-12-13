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Rakuten Viber
Viber — приложение для звонков и обмена сообщениями. Viber является частью Rakuten Inc., участника рынка электронной коммерции и финансовых услуг. Приложение выступает официальным мессенджером футбольного клуба «Барселона», а также официальным приложением для звонков и обмена мгновенными сообщениями баскетбольного клуба Golden State Warriors.
Viber мессенджер ограничен и заблокирован по инфраструктурным каналам.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|13.12.2024
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В России заблокирован Viber, мессенджер с российскими корнями
Блокировка Viber в России Роскомнадзор заблокировал (ограничил доступ) к мессенджеру Viber. Об эт
|12.09.2023
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WhatsApp начнет принимать сообщения из Telegram и Viber
rd-party chats” («Сторонние чаты»). По их мнению, позднее именно через этот раздел пользователи WhatsApp смогут обмениваться сообщениями с теми, кто предпочитает иные мессенджеры, такие как Telegram, Viber или Signal. Написать в WhatsApp пользователю сервиса сможет любой желающей, в том числе не имеющий учетной записи в мессенджере. Отключить функцию приема сообщения от пользователей сторон
|14.08.2023
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Зачем нужны самоуничтожающиеся сообщения и как ими пользоваться в Telegram, WhatsApp, ВКонтакте и Viber
льзователь делает скриншот в фантом-чате, его собеседники получают уведомление об этом. В обычном приложении ВКонтакте фантом-чаты не работают — только в VK Мессенджере.Самоуничтожающиеся сообщения в Viber Ранее исчезающие сообщения в Viber можно было отправлять только через секретные чаты. В 2021 году разработчики решили отказаться от секретных чатов, зато теперь самоуничтожающиеся
|07.08.2023
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«Яндекс» начал предупреждать о звонках мошенников в WhatsApp и Viber
«Алиса» знает, кто звонит «Яндекс» запустил определитель номеров при звонках в мессенджерах Viber и WhatsApp, принадлежащем компании Meta, деятельность которой в России признана экстремистской и запрещена. Определитель будет сообщать пользователю о возможной цели звонка с незнакомого
|14.07.2022
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Путин утвердил гигантские штрафы для Twitter, TikTok, Viber, WhatsApp
закон о приземлении» на себе Напомним, так называемый закон о «приземлении» Владимир Путин подписал 1 июля 2021 г. Первой требования закона исполнила Apple, за ней – Spotify, Likee, TikTok, Twitter и Viber. После того, как ряд компаний проигнорировал требования российского регулятора, в Правительство в феврале 2022 г. был направлен законопроект об оборотных штрафах. В июне 2022 г. Госдума п
|11.10.2021
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Маски дополненной реальности в Viber стали доступны в России
Rakuten Viber запустил маски дополненной реальности в мессенджере Viber для пользователей в Ро
|23.08.2021
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В России заблокировано 4537 сайтов и 234 мобильных приложения, имитирующих Viber
дия 2021 г. в России было заблокировано 4537 сайтов и 234 мобильных приложения, имитирующих ресурсы Viber. Основной рост активности подобных ресурсов пришелся на январь, февраль и май. Партнеро
|13.07.2021
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Viber представляет функции для напоминания
Мессенджер Viber представляет новые функции, которые помогут пользователям помнить о важных делах и запл
|24.06.2021
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«Авиасейлс» и Viber разработали бота против билетных мошенников
«Авиасейлс» и Viber разработали чат-бот, чтобы пользователи смогли отличить настоящий сервис от мошеннического. По данным совместного исследования компаний 7% опрошенных пользователей сталкивались с мошеннич
|17.05.2021
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Исследование: россияне предпочитают онлайн-покупки через смартфон
сть совершения покупок. Чтобы узнать больше о том, как россияне совершают онлайн-покупки в 2021 г., Viber и «Сбермаркет» провели опрос среди пользователей мессенджера. Кроме того, в приложении
|19.04.2021
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Viber расширит количество участников групповых видеозвонков до 30 человек
ланирует расширить возможности одной из своих самых востребованных функций. На сегодняшний момент в Viber в групповых видеозвонках могут участвовать 20 человек, а в ближайшем будущем это число
|10.03.2021
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Москва осталась без оператора рассылки социально значимых SMS и сообщений через Viber и «Вконтакте»
дством SMS, а также сообщений через российскую соцсеть «Вконтакте» и созданный в Израиле мессенджер Viber. В обязанности подрядчика помимо техподдержки сервиса также входило бы получение разреш
|15.01.2021
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Власти России хотят ввести лицензии на звонки по Skype, Viber, WhatsApp
на проведение соответствующего исследования ценой до 50,2 млн руб. размещена на едином сайте госзакупок zakupki.gov.ru. Лицензирования в случае его введения может затронуть бизнес Skype (Microsoft), Viber (Rakuten), WhatsApp (Facebook) и подобных интернет-сервисов, а также рынок виртуальных АТС. В качестве источника финансирования в документе указан федеральный бюджет. Основанием для прове
|30.12.2020
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«Сбер» запустил консультации юридических лиц в Viber
«Сбер» начал консультировать своих клиентов — юридических лиц в Viber. В этом мессенджере можно круглосуточно получить консультацию специалистов банка по открытию расчётных счетов, оформлению зарплатных проектов и кредитов, расчётно-кассовому обслуживанию и
|26.11.2020
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Мессенджер Viber крупно обновился
В течение осени 2020 г. Viber представил пользователям ряд обновлений для уже имеющихся функций, а также анонсировал изменения, которые вступят в силу в 2021 г. В частности, в мессенджере появились: Напоминания о днях
|28.10.2020
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Rakuten Viber идет в финтех и запускает платежи в чат-ботах
Компания Rakuten Viber, владеющая приложением для свободного и безопасного общения Viber, анонсирует вы
|12.10.2020
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Viber добавил напоминания в «Мои заметки»
ть дни рождения, время проведения онлайн-экзаменов, видеоконференций и многое другое. Новая функция Viber позволяет хранить список задач прямо в мессенджере. Для того, чтобы воспользоваться инс
|03.09.2020
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Опрос Viber: россияне начинают и заканчивают свой день с мессенджеров
Мессенджеры — неотъемлемая часть жизни для большинства людей во всем мире. Для того, чтобы выяснить предпочтения и привычки россиян по использованию этих приложений, Viber провел собственный опрос, в котором приняли участие более 20 тыс. респондентов из разных городов страны. Почти половина (43,94%) пользователей Viber признаются, что в первую очеред
|26.08.2020
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«Работа.ру» запустила чат-бот на базе ИИ в Viber
го поиска работы. Бот, который назвали RaBotik, уже помогает пользователям в приложении для общения Viber. Согласно недавнему исследованию «Работы.ру» и Viber, каждый десятый житель Росс
|12.08.2020
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Viber запускает новые инструменты для борьбы со спамом
ких новых инструментов для борьбы со спамом и обеспечения безопасности пользователей. Изменения коснулись и функции поиска: он будет защищен дополнительными мерами конфиденциальности. У пользователей Viber появится возможность настроить, кто может приглашать их в сообщества или групповые чаты: все пользователи или только сохраненные и знакомые контакты. Чтобы установить этот параметр конфид
|03.07.2020
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Viber выяснил, как изменилась жизнь пользователей после самоизоляции
последние несколько месяцев жизнь большинства россиян сильно изменилась: пришлось отменить поездки за границу, избегать общественных мест и проводить как можно больше времени дома. Сервис дляобщения Viber провел опрос пользователей с целью выяснить, какими именно были эти перемены, что оказалось самым сложным, а что, наоборот, порадовало жителей России в это непростое время. 44% опрошенных
|02.07.2020
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Viber прекращает сотрудничество с Facebook
Rakuten Viber, владеющая мессенджером Viber, объявила о прекращении всех деловых взаимоотношен
|17.06.2020
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В Viber появилась функция создания GIF-картинок
Мессенджер Rakuten Viber запустил функцию, которая позволит пользователям самостоятельно создавать GIF-файлы для
|11.06.2020
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В Viber появились групповые видеозвонки для 20 человек
В Viber, популярном приложений для общения в России, появились групповые видеочаты с возможным
|12.05.2020
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Viber запускает групповые видеочаты для 20 человек
В Viber скоро появятся групповые видеозвонки неограниченной продолжительности с участием до 20
|22.04.2020
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В обычных чатах Viber появятся исчезающие сообщения
Платформа для общения Rakuten Viber сообщила, что в скором времени функция исчезающих сообщений будет перенесена из секретн
|14.04.2020
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ВТБ запустил нового виртуального помощника в Viber
ВТБ объявил о расширении возможностей по онлайн-обслуживанию и представил клиентам нового чат-бота на платформе социального мессенджера Viber. Пользователи смогут проконсультироваться по общебанковским вопросам, не требующим идентификации. Для того чтобы воспользоваться услугами чат-бота пользователям необходимо в поисковом окн
|12.03.2020
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Viber удвоил число возможных участников групповых аудиозвонков
Число возможных участников групповых аудиозвонков в Viber увеличено в два раза – до 10 человек одновременно. Компания приняла решение о расширени
|05.02.2020
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Viber анонсировал новую функцию «Мои заметки»
Приложение для общения Rakuten Viber запускает новую функцию «Мои заметки». Она поможет систематизировать события от самых в
|28.01.2020
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Исследование Viber: 52% россиян не пользуются дополнительными функциями для приватного общения
Viber изучил, как пользователи сервиса относятся к цифровой безопасности. Опрос был проведен в официальном сообществе Viber в России. Подавляющее большинство (64%) пользователей Viber отмечают, что конфиденциальность персональных данных имеет для них наибольшее значение, еще 18% признались, что рады том
|13.01.2020
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Viber подвел итоги активности пользователей во время новогодних праздников
Viber, одно из ведущих международных приложений для свободного и безопасного общения, подвело итоги активности пользователей во время новогодних праздников. Пользователи Viber в России традиционно были самыми активными в общении через приложение: 31 декабря 2019 г. в России на 18% увеличилось количество отправленных текстовых сообщений; на 30% выросло количеств
|16.09.2019
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Пользователи Viber смогут сами создавать стикеры
Viber представила новую функцию «Создать стикер». С ее помощью пользователи могут придумывать и добавлять собственные персонализированные стикерпаки для выражения любых эмоций без слов. С 2013 года Viber выпустил тысячи стикерпаков, и только за прошлый год в приложении было отправлено более 30 миллиардов стикеров. Теперь пользователи могут создавать и пересылать их сами практически с любы
|10.06.2019
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Лето от Zadarma: бесплатные 8-800, уведомление в Viber, интеграция со сторонними CRM
действует до 1 сентября 2019 года. Число интеграций с мессенджерами пополнил популярный мессенджер Viber. Также полезные уведомления - пропущенные звонки, баланс, входящие SMS и многое другое
|15.01.2019
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В Viber появилась функция проведения опросов
В мессенджере Viber появилась функция проведения опросов в групповых чатах и сообществах. Новая опция предоставляет дополнительную возможность для получения обратной связи и взаимодействия в группах, тем сам
|25.12.2018
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Число зарегистрированных пользователей Viber превысило 1 млрд
Viber подвела итоги года и выяснила, чем жили и увлекались пользователи мессенджера в 2018. Сегодня количество зарегистрированных пользователей Viber во всем мире составляет более 1 млрд человек. При этом на Россию приходится около 50 млн активных пользователей, что составляет примерно треть населения страны. По сравнению с 2017 годом,
|19.09.2018
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Directum создала Viber-бота для бизнеса
Directum представила Directum Bot – новое решение, которое с помощью чат-бота обеспечивает доступ сотрудников к корпоративным сервисам. Чат-бот работает в мобильном приложении Viber по настроенным бизнес-процессам. В корпоративных системах работают далеко не все сотрудники компании. Тем не менее они также участвуют в процессах: знакомятся с документами, исполняют пор
|18.09.2018
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WhatsApp, Viber, Skype, Telegram обошли по популярности звонки по мобильнику. Опрос
популярностью пользуются звонки по сотовой связи. Самые популярные мессенджеры Самым популярным мессенджером оказался WhatsApp — его используют 69% владельцев смартфонов. 57% респондентов пользуются Viber, и 45% — Skype. Исследователи отметили сокращение за последний год на 7 п. п. доли пользователей, у которых на смартфонах установлен Skype. Индекс использования этого мессенджера сократил
|22.08.2018
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Viber играет за "Спартак"
Viber стал официальным мессенджером футбольного клуба «Спартак». Благодаря сотрудничеству мессенджера и легендарной команды в Viber появились эксклюзивные стикеры “Спартака”. Кроме того, в ближайшее время будет запущено официальное сообщество команды, где фанаты “Спартака” смогут следить за спортивными достижениями и
|24.07.2018
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Ofd.ru запустил автоматические уведомления о продажах в чат-боте в Viber
Ofd.ru, оператор фискальных данных, расширил возможности бесплатного чат-бота в Viber. Теперь предприниматели могут самостоятельно настроить уведомления о динамике продаж в торговых точках, которые чат-бот будет автоматически формировать и отправлять в указанное клиентом в
|04.07.2018
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OFD.RU запустил поддержку в мессенджерах
OFD.RU запустил сервисную поддержку клиентов и партнеров по всей России в мессенджерах Viber и Telegram. Теперь задать вопрос о работе с OFD.RU и получить быстрый ответ специалиста можно в популярных сервисах мгновенного обмена сообщениями. В Viber и Telegram необходимо на
Rakuten Viber и организации, системы, технологии, персоны:
|Дуров Павел 329 32
|Путин Владимир 3454 26
|Жаров Александр 183 14
|Кивокурцев Олег 100 12
|Свириденко Андрей 99 11
|Горелкин Антон 118 9
|Marco Talmon - Марко Талмон 9 9
|Кулин Филипп 53 8
|Хинштейн Александр 148 8
|Agaoua Djamel - Агауа Джамел 8 8
|Румянцев Антон 47 7
|Боярский Сергей 49 7
|Чижикова Валерия 12 7
|Магазинник Игорь 7 7
|Яровая Ирина 72 6
|Мишустин Михаил 787 5
|Шадаев Максут 1210 5
|Решетин Олег 49 5
|Добрынин Владимир 35 5
|Мигаль Анна 7 5
|Ofir Eyal - Офир Эял 5 5
|Чернышенко Дмитрий 581 4
|Чугунов Никита 81 4
|Никифоров Николай 1138 4
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 4
|Вольфсон Влад 59 4
|Рыжиков Сергей 112 4
|Вайсблюм Игорь 20 4
|Лукашенко Александр 104 4
|Koum Jan - Кум Ян 14 4
|Рахмон Эмомали 5 4
|Врацкий Андрей 175 4
|Щеголев Игорь 699 3
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 3
|Волин Алексей 122 3
|Попов Михаил 56 3
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 3
|Кудрявцев Максим 43 3
|Востриков Юрий 86 3
|Казарян Карен 84 3
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