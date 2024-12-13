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Rakuten Viber

Rakuten Viber

Viber — приложение для звонков и обмена сообщениями. Viber является частью Rakuten Inc., участника рынка электронной коммерции и финансовых услуг. Приложение выступает официальным мессенджером футбольного клуба «Барселона», а также официальным приложением для звонков и обмена мгновенными сообщениями баскетбольного клуба Golden State Warriors.

Viber мессенджер ограничен и заблокирован по инфраструктурным каналам.

СОБЫТИЯ

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13.12.2024 В России заблокирован Viber, мессенджер с российскими корнями

Блокировка Viber в России Роскомнадзор заблокировал (ограничил доступ) к мессенджеру Viber. Об эт
12.09.2023 WhatsApp начнет принимать сообщения из Telegram и Viber

rd-party chats” («Сторонние чаты»). По их мнению, позднее именно через этот раздел пользователи WhatsApp смогут обмениваться сообщениями с теми, кто предпочитает иные мессенджеры, такие как Telegram, Viber или Signal. Написать в WhatsApp пользователю сервиса сможет любой желающей, в том числе не имеющий учетной записи в мессенджере. Отключить функцию приема сообщения от пользователей сторон
14.08.2023 Зачем нужны самоуничтожающиеся сообщения и как ими пользоваться в Telegram, WhatsApp, ВКонтакте и Viber

льзователь делает скриншот в фантом-чате, его собеседники получают уведомление об этом. В обычном приложении ВКонтакте фантом-чаты не работают — только в VK Мессенджере.Самоуничтожающиеся сообщения в Viber Ранее исчезающие сообщения в Viber можно было отправлять только через секретные чаты. В 2021 году разработчики решили отказаться от секретных чатов, зато теперь самоуничтожающиеся

07.08.2023 «Яндекс» начал предупреждать о звонках мошенников в WhatsApp и Viber

«Алиса» знает, кто звонит «Яндекс» запустил определитель номеров при звонках в мессенджерах Viber и WhatsApp, принадлежащем компании Meta, деятельность которой в России признана экстремистской и запрещена. Определитель будет сообщать пользователю о возможной цели звонка с незнакомого

14.07.2022 Путин утвердил гигантские штрафы для Twitter, TikTok, Viber, WhatsApp

закон о приземлении» на себе Напомним, так называемый закон о «приземлении» Владимир Путин подписал 1 июля 2021 г. Первой требования закона исполнила Apple, за ней – Spotify, Likee, TikTok, Twitter и Viber. После того, как ряд компаний проигнорировал требования российского регулятора, в Правительство в феврале 2022 г. был направлен законопроект об оборотных штрафах. В июне 2022 г. Госдума п
11.10.2021 Маски дополненной реальности в Viber стали доступны в России

Rakuten Viber запустил маски дополненной реальности в мессенджере Viber для пользователей в Ро
23.08.2021 В России заблокировано 4537 сайтов и 234 мобильных приложения, имитирующих Viber

дия 2021 г. в России было заблокировано 4537 сайтов и 234 мобильных приложения, имитирующих ресурсы Viber. Основной рост активности подобных ресурсов пришелся на январь, февраль и май. Партнеро
13.07.2021 Viber представляет функции для напоминания

Мессенджер Viber представляет новые функции, которые помогут пользователям помнить о важных делах и запл
24.06.2021 «Авиасейлс» и Viber разработали бота против билетных мошенников

«Авиасейлс» и Viber разработали чат-бот, чтобы пользователи смогли отличить настоящий сервис от мошеннического. По данным совместного исследования компаний 7% опрошенных пользователей сталкивались с мошеннич
17.05.2021 Исследование: россияне предпочитают онлайн-покупки через смартфон

сть совершения покупок. Чтобы узнать больше о том, как россияне совершают онлайн-покупки в 2021 г., Viber и «Сбермаркет» провели опрос среди пользователей мессенджера. Кроме того, в приложении

19.04.2021 Viber расширит количество участников групповых видеозвонков до 30 человек

ланирует расширить возможности одной из своих самых востребованных функций. На сегодняшний момент в Viber в групповых видеозвонках могут участвовать 20 человек, а в ближайшем будущем это число

10.03.2021 Москва осталась без оператора рассылки социально значимых SMS и сообщений через Viber и «Вконтакте»

дством SMS, а также сообщений через российскую соцсеть «Вконтакте» и созданный в Израиле мессенджер Viber. В обязанности подрядчика помимо техподдержки сервиса также входило бы получение разреш
15.01.2021 Власти России хотят ввести лицензии на звонки по Skype, Viber, WhatsApp

на проведение соответствующего исследования ценой до 50,2 млн руб. размещена на едином сайте госзакупок zakupki.gov.ru. Лицензирования в случае его введения может затронуть бизнес Skype (Microsoft), Viber (Rakuten), WhatsApp (Facebook) и подобных интернет-сервисов, а также рынок виртуальных АТС. В качестве источника финансирования в документе указан федеральный бюджет. Основанием для прове
30.12.2020 «Сбер» запустил консультации юридических лиц в Viber

«Сбер» начал консультировать своих клиентов — юридических лиц в Viber. В этом мессенджере можно круглосуточно получить консультацию специалистов банка по открытию расчётных счетов, оформлению зарплатных проектов и кредитов, расчётно-кассовому обслуживанию и
26.11.2020 Мессенджер Viber крупно обновился

В течение осени 2020 г. Viber представил пользователям ряд обновлений для уже имеющихся функций, а также анонсировал изменения, которые вступят в силу в 2021 г. В частности, в мессенджере появились: Напоминания о днях
28.10.2020 Rakuten Viber идет в финтех и запускает платежи в чат-ботах

Компания Rakuten Viber, владеющая приложением для свободного и безопасного общения Viber, анонсирует вы
12.10.2020 Viber добавил напоминания в «Мои заметки»

ть дни рождения, время проведения онлайн-экзаменов, видеоконференций и многое другое. Новая функция Viber позволяет хранить список задач прямо в мессенджере. Для того, чтобы воспользоваться инс
03.09.2020 Опрос Viber: россияне начинают и заканчивают свой день с мессенджеров

Мессенджеры — неотъемлемая часть жизни для большинства людей во всем мире. Для того, чтобы выяснить предпочтения и привычки россиян по использованию этих приложений, Viber провел собственный опрос, в котором приняли участие более 20 тыс. респондентов из разных городов страны. Почти половина (43,94%) пользователей Viber признаются, что в первую очеред
26.08.2020 «Работа.ру» запустила чат-бот на базе ИИ в Viber

го поиска работы. Бот, который назвали RaBotik, уже помогает пользователям в приложении для общения Viber. Согласно недавнему исследованию «Работы.ру» и Viber, каждый десятый житель Росс
12.08.2020 Viber запускает новые инструменты для борьбы со спамом

ких новых инструментов для борьбы со спамом и обеспечения безопасности пользователей. Изменения коснулись и функции поиска: он будет защищен дополнительными мерами конфиденциальности. У пользователей Viber появится возможность настроить, кто может приглашать их в сообщества или групповые чаты: все пользователи или только сохраненные и знакомые контакты. Чтобы установить этот параметр конфид
03.07.2020 Viber выяснил, как изменилась жизнь пользователей после самоизоляции

последние несколько месяцев жизнь большинства россиян сильно изменилась: пришлось отменить поездки за границу, избегать общественных мест и проводить как можно больше времени дома. Сервис дляобщения Viber провел опрос пользователей с целью выяснить, какими именно были эти перемены, что оказалось самым сложным, а что, наоборот, порадовало жителей России в это непростое время. 44% опрошенных
02.07.2020 Viber прекращает сотрудничество с Facebook

Rakuten Viber, владеющая мессенджером Viber, объявила о прекращении всех деловых взаимоотношен
17.06.2020 В Viber появилась функция создания GIF-картинок

Мессенджер Rakuten Viber запустил функцию, которая позволит пользователям самостоятельно создавать GIF-файлы для
11.06.2020 В Viber появились групповые видеозвонки для 20 человек

В Viber, популярном приложений для общения в России, появились групповые видеочаты с возможным

12.05.2020 Viber запускает групповые видеочаты для 20 человек

В Viber скоро появятся групповые видеозвонки неограниченной продолжительности с участием до 20

22.04.2020 В обычных чатах Viber появятся исчезающие сообщения

Платформа для общения Rakuten Viber сообщила, что в скором времени функция исчезающих сообщений будет перенесена из секретн
14.04.2020 ВТБ запустил нового виртуального помощника в Viber

ВТБ объявил о расширении возможностей по онлайн-обслуживанию и представил клиентам нового чат-бота на платформе социального мессенджера Viber. Пользователи смогут проконсультироваться по общебанковским вопросам, не требующим идентификации. Для того чтобы воспользоваться услугами чат-бота пользователям необходимо в поисковом окн
12.03.2020 Viber удвоил число возможных участников групповых аудиозвонков

Число возможных участников групповых аудиозвонков в Viber увеличено в два раза – до 10 человек одновременно. Компания приняла решение о расширени
05.02.2020 Viber анонсировал новую функцию «Мои заметки»

Приложение для общения Rakuten Viber запускает новую функцию «Мои заметки». Она поможет систематизировать события от самых в
28.01.2020 Исследование Viber: 52% россиян не пользуются дополнительными функциями для приватного общения

Viber изучил, как пользователи сервиса относятся к цифровой безопасности. Опрос был проведен в официальном сообществе Viber в России. Подавляющее большинство (64%) пользователей Viber отмечают, что конфиденциальность персональных данных имеет для них наибольшее значение, еще 18% признались, что рады том
13.01.2020 Viber подвел итоги активности пользователей во время новогодних праздников

Viber, одно из ведущих международных приложений для свободного и безопасного общения, подвело итоги активности пользователей во время новогодних праздников. Пользователи Viber в России традиционно были самыми активными в общении через приложение: 31 декабря 2019 г. в России на 18% увеличилось количество отправленных текстовых сообщений; на 30% выросло количеств
16.09.2019 Пользователи Viber смогут сами создавать стикеры

Viber представила новую функцию «Создать стикер». С ее помощью пользователи могут придумывать и добавлять собственные персонализированные стикерпаки для выражения любых эмоций без слов. С 2013 года Viber выпустил тысячи стикерпаков, и только за прошлый год в приложении было отправлено более 30 миллиардов стикеров. Теперь пользователи могут создавать и пересылать их сами практически с любы
10.06.2019 Лето от Zadarma: бесплатные 8-800, уведомление в Viber, интеграция со сторонними CRM

действует до 1 сентября 2019 года. Число интеграций с мессенджерами пополнил популярный мессенджер Viber. Также полезные уведомления - пропущенные звонки, баланс, входящие SMS и многое другое

15.01.2019 В Viber появилась функция проведения опросов

В мессенджере Viber появилась функция проведения опросов в групповых чатах и сообществах. Новая опция предоставляет дополнительную возможность для получения обратной связи и взаимодействия в группах, тем сам
25.12.2018 Число зарегистрированных пользователей Viber превысило 1 млрд

Viber подвела итоги года и выяснила, чем жили и увлекались пользователи мессенджера в 2018. Сегодня количество зарегистрированных пользователей Viber во всем мире составляет более 1 млрд человек. При этом на Россию приходится около 50 млн активных пользователей, что составляет примерно треть населения страны. По сравнению с 2017 годом,
19.09.2018 Directum создала Viber-бота для бизнеса

Directum представила Directum Bot – новое решение, которое с помощью чат-бота обеспечивает доступ сотрудников к корпоративным сервисам. Чат-бот работает в мобильном приложении Viber по настроенным бизнес-процессам. В корпоративных системах работают далеко не все сотрудники компании. Тем не менее они также участвуют в процессах: знакомятся с документами, исполняют пор
18.09.2018 WhatsApp, Viber, Skype, Telegram обошли по популярности звонки по мобильнику. Опрос

популярностью пользуются звонки по сотовой связи. Самые популярные мессенджеры Самым популярным мессенджером оказался WhatsApp — его используют 69% владельцев смартфонов. 57% респондентов пользуются Viber, и 45% — Skype. Исследователи отметили сокращение за последний год на 7 п. п. доли пользователей, у которых на смартфонах установлен Skype. Индекс использования этого мессенджера сократил
22.08.2018 Viber играет за "Спартак"

Viber стал официальным мессенджером футбольного клуба «Спартак». Благодаря сотрудничеству мессенджера и легендарной команды в Viber появились эксклюзивные стикеры “Спартака”. Кроме того, в ближайшее время будет запущено официальное сообщество команды, где фанаты “Спартака” смогут следить за спортивными достижениями и

24.07.2018 Ofd.ru запустил автоматические уведомления о продажах в чат-боте в Viber

Ofd.ru, оператор фискальных данных, расширил возможности бесплатного чат-бота в Viber. Теперь предприниматели могут самостоятельно настроить уведомления о динамике продаж в торговых точках, которые чат-бот будет автоматически формировать и отправлять в указанное клиентом в
04.07.2018 OFD.RU запустил поддержку в мессенджерах

OFD.RU запустил сервисную поддержку клиентов и партнеров по всей России в мессенджерах Viber и Telegram. Теперь задать вопрос о работе с OFD.RU и получить быстрый ответ специалиста можно в популярных сервисах мгновенного обмена сообщениями. В Viber и Telegram необходимо на

Публикаций - 665, упоминаний - 730

Rakuten Viber и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2940 367
Meta Platforms - Facebook 4621 218
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 188
Google LLC 12690 121
Apple Inc 13156 106
X Corp - Twitter 2938 82
Yandex - Яндекс 9216 78
Microsoft Corporation 25775 65
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 61
МегаФон 10742 59
VK - Mail.ru Group 3602 56
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 53
Snapchat 151 49
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 48
Ростелеком 10948 43
Samsung Electronics 11065 40
Huawei 4677 34
Oracle Corporation 7074 26
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 26
Spirit DSP - Спирит Корп 482 26
LG Electronics 3735 26
HTC Corporation 1512 24
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 23
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 22
Rakuten 51 22
VideoMost - ВидеоМост 285 21
Adobe Systems 1597 20
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 20
ZTE Corporation 800 19
AT&T Inc 1726 19
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 19
HP Inc. 5883 18
9594 18
China Mobile 436 18
TI - Texas Instruments Incorporated 848 18
Dialogic Corp 93 18
Toshiba Corporation 2980 17
Kyocera - Kyoto Ceramic Company 261 17
Blizzard Entertainment 343 17
KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel - KTFT - KTF Technologies - KT ICOM 267 17
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 32
Microsoft - LinkedIn 699 19
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 18
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 17
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 17
Uber 357 13
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 12
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 79 11
eBay Inc 1640 11
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 10
Vimeo - Видеохостинг 71 10
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 10
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 9
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 8
Альфа-Банк 1979 8
РЖД - Российские железные дороги 2096 8
ПСБ - Промсвязьбанк 963 7
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 7
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 7
DST Global - Digital Sky Technologies 229 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
Почта России ПАО 2370 7
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 6
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 6
ВТБ - Почта Банк 514 6
ГПБ - Газпромбанк 1273 5
НСПК - Национальная система платежных карт 948 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 5
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 5
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 5
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 5
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 4
Visa International 1993 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 4
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 4
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 4
Superjob - Суперджоб 858 4
IKEA - ИКЕА 171 4
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РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 5
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 3
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АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
GSMA All IP Interconnect Russia 5 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
ОЗИ - Общество Защиты Интернета 6 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 9 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
АПЭАП - Всероссийское общество слепых 13 1
Агора - Международная правозащитная группа - Межрегиональная правозащитная ассоциация 10 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 485
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 208
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 181
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 174
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 139
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