МТС и China Mobile наладят пропуск интернет-трафика на Дальнем Востоке МТС и China Mobile International Limited подписали меморандум об организации трансграничного перехода по пропуску интернет-трафика на участке Пограничный (Приморский край, Россия) – Суйфэньхэ (КНР).

Билайн и China Mobile International запускают сервис CMLink в России Билайн и China Mobile International (CMI) объявили о запуске в России сервиса CMLink — Smart-MVNO-бизнеса CMI, ориентированного на пользователей, которым нужна бесшовная связь между Китаем и Россией. Па

Казахстан и China Mobile договорились о создании дата-центра Tier IV в Астане На Форуме цифровой экономики ШОС в Тяньцзине казахстанская компания Akashi Data Center подписала меморандум о сотрудничестве с китайским телекоммуникационным гигантом China Mobile. Проект предусматривает строительство в Астане дата-центра уровня Tier IV — первого в Казахстане, соответствующего высшему стандарту надежности по классификации Uptime Institute. Э

China Mobile и Huawei выпустили решение 5G New Calling На саммите VoLTE Pro в рамках Всемирного мобильного конгресса в Шанхае корпорации China Mobile и Huawei совместно представили решение 5G New Calling. В этом решении используется архитектура каналов данных IMS. 5G New Calling предоставляет расширенные возможности голосовой св

ZTE и China Mobile разработали решение для многомерной защиты ZTE Corporation объявила, что в партнерстве с филиалом China Mobile в Сямыне разработала первое в отрасли решение для многомерной защиты. Решение включает в себя защиту туннеля SR-TP 1: 1, защиту динамическим изменением маршрута, расчет исходящего

China Mobile и Huawei завершили пилотный проект Liquid OTN для сети метро в Циндао лючевой технологией, получает широкое признание на рынке. В декабре 2019 года Китайская ассоциация стандартов связи (CCSA) одобрила инвестиции в стандарт OTN следующего поколения. В феврале 2020 года China Mobile и Huawei успешно завершили первый в отрасли пилотный проект Liquid OTN для сети метро в Циндао провинции Шаньдунь. Передача видео. Сочетание растущих скоростей, снижения цен и увел

ZTE и China Mobile представили гранично-облачную платформу 5G для здравоохранения ZTE Corporation сообщила о совместном с China Mobile запуске первой в Китае гранично-облачной платформы 5G для медицинских сервисов. Информационно-коммуникационная инфраструктура 5G нового поколения для клиентов из медицинской сферы

ZTE и China Mobile совместно внедряют комплексную сегментацию сетей 5G и услуги MEC ZTE Corporation, международный поставщик телекоммуникационных услуг, корпоративных и потребительских технологических решений для мобильного интернета, и филиал China Mobile в провинции Гуандун начали предоставлять услуги по сегментированию сети с использованием MEC (мульти-сервисные периферийные вычисления) для B2B2C-направлений. Предоставление новых

Huawei и China Mobile Zhejiang запустили «самую быструю в мире транспортную сеть 5G» мпании Huawei и основывалась на технологии SPN (Slicing Packet Network), предложенной специалистами China Mobile. Запуск данной сети открывает перед China Mobile Zhejiang большие возможн

МТТ стал партнером China Mobile по роумингу данных в России , федеральный провайдер интеллектуальных решений для бизнеса объявил о новом этапе сотрудничества с China Mobile International. В начале 2019 года МТТ заключил контракт с ведущим мультисервисны

ZTE помогла China Mobile обеспечить беспроводной связью самый длинный морской мост в мире ZTE, крупный международный поставщик телекоммуникационных услуг, корпоративных и потребительских технологических решений для мобильного интернета, в партнерстве с гуандунским подразделением China Mobile предоставила комплексное решение для покрытия беспроводной связью самого длинного морского мост в мире, который связал Гонконг, Макао и Чжухай. В сценарии высокоскоростного движени

Huawei и China Mobile Hong Kong создадут транспортную сеть с прицелом на 5G Huawei и China Mobile Hong Kong Company Limited заключили соглашение о создании комплексной транспортн

Крупнейшему в мире сотовому оператору запрещают работать в США tional Telecommunications and Information Administration – NTIA) выступило с заявлением, в котором рекомендует Федеральной комиссии по связи (Federal Communications Commission – FCC) отклонить заявку China Mobile на предоставление телекоммуникационных услуг на территории США. Свое решение ведомство объяснило соображениями национальной безопасности. China Mobile - крупнейший в мире оп

China Mobile и Huawei представили сеть 5G на базе микросервисов Huawei и China Mobile в ходе Всемирного мобильного конгресса 2018 (MWC) продемонстрировали первое в ми

«Мегафон» запустил новый высокоскоростной маршрут для China Mobile уску магистрального маршрута емкостью 100 Гбит/с для крупнейшего в мире оператора мобильной связи - China Mobile. Организация канала, соединившего международные узлы China Mobile, стала

Huawei, China Mobile и SAIC Motor представили 5G-технологию дистанционного управления автомобилем т коммерческое использование автомобилей с дистанционным управлением. Huawei предоставила беспроводное решение 5G, обеспечившее подключение «умного» концепт-кара компании SAIC Motor – iGS, а компания China Mobile обеспечила услуги связи. В рамках испытания водитель находился более чем в 30 километрах от автомобиля. Несколько камер с высоким разрешением, установленных в автомобиле, отправлял

Gemalto предоставит оператору China Mobile решения для автомобилей с сетевыми возможностями Gemalto объявила о начале поставок своих решений по управлению подписками LinqUS On-Demand Connectivity (ODC) и совместимых с GSMA встроенных SIM-карт Embedded SIMs (eSIMs) для компании China Mobile. Как рассказали CNews в компании, China Mobile, обслуживающий более 845 млн абонентов, намерен использовать решение Gemalto для безопасного соединения автомобилей с сетевыми

Ericsson и China Mobile первыми в мире испытали дрон 5G в действующей сети Ericsson и China Mobile протестировали работу прототипа беспилотного летательного аппарата с поддержкой

China Mobile пятикратно повышает эффективность O&M благодаря инструментам PTN сети доставки информации ZTE уальная технология эксплуатации и технического обслуживания пакетной транспортной сети (PTN) для сети доставки информации была принята в качестве нового стандарта компанией Jiangsu Mobile, отделением China Mobile в китайской провинции Цзянсу. PTN-технология ZTE стала новым стандартом после того, как она продемонстрировала блестящие результаты нагрузочных испытаний в июне 2016 г. С целью пов

На сети China Mobile стартовало внедрение системы оказания услуг RCS гических, корпоративных и пользовательских решений в области телекоммуникаций, объявила об официальном начале коммерческого внедрения системы оказания услуг RCS (Rich Communications Services) на сети China Mobile. Являясь стратегическим партнером оператора, ZTE принимает участие в строительстве виртуальной IP мультимедиа подсистемы (vIMS) на базе RCS. Об этом говорится в заявлении ZTE, пост

ZTE и China Mobile продемонстрировали приложение интернета вещей для муниципальных нужд Корпорация ZTE, международный поставщик технологических, корпоративных и пользовательских решений в области телекоммуникаций, и компания China Mobile на Азиатском мобильном конгрессе совместно продемонстрировали приложение интернета вещей (ИВ, Internet of Things/IoT) для муниципальных нужд — интеллектуальный мониторинг несанкцио

Ericsson и China Mobile расширяют сотрудничество в области 5G я Ericsson станет участником программы по развертыванию сетей пятого поколения (5G), инициированной China Mobile. В рамках программы 5G Joint Innovation Center телекоммуникационные компании буд

China Mobile и ZTE представили дизайн сетевой технологии на базе стандарта 5G Корпорация ZTE совместно с компанией China Mobile представили концепцию дизайна собственной сетевой технологии, ориентированной на использование стандарта связи будущего 5G, а также часть прототипа данной сети. С помощью последнег

China Mobile и Huawei представили совместные инновационные решения на Всемирном мобильном конгрессе 2016 Huawei и China Mobile в ходе Всемирного мобильного конгресса 2016 объявили о начале нового этапа своег

China Mobile и China Unicom расширяют внедрение магистральных IP-маршрутизаторов Alcatel-Lucent Два крупнейших оператора связи Китая – China Mobile и China Unicom – расширяют внедрение магистральных IP-маршрутизаторов Alcatel-Lucent в своих сетях. Alcatel-Lucent устанавливает универсальные маршрутизаторы 7950 XRS IP Core Route

China Mobile развернула технологию Nuage Networks SDN для частного облака DevOps Nuage Networks, дочерняя компания Alcatel-Lucent, специализирующаяся на решениях для программно-определяемых сетей (software defined networking, SDN), сообщила, что China Mobile (Suzhou) Software Technology Company Limited развернула технологию Nuage SDN в архитектуре своего частного облака DevOps (Development and Operations). Архитектура частного облака <

«Билайн» присоединил свою сеть к сети China Mobile Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о прямом присоединении своей сети международной и междугородной связи к сети китайской телекоммуникационной компании China Mobile Communications Corporation. Как сообщили CNews в «ВымпелКоме», данное сотрудничество позволит российскому оператору предоставить своим абонентам возможность совершать звонки на все

China Mobile выбрала решение GPON FTTW от Huawei для сетей WLAN Mobile Backhaul Компания Huawei, мировой разработчик ИКТ-решений, станет партнером подразделения China Mobile Shangdong (Shangdong Mobile) по развертыванию сетей WLAN в 17 городах провинции

Топ-менеджер крупнейшего в мире сотового оператора приговорен к расстрелу за взятки Суд китайской провинции Хэбэй сегодня, 22 июля, признал бывшего заместителя генерального директора крупнейшего в мире оператора мобильной связи China Mobile Чжан Чуньцзяна (Zhang Chunjiang) виновным в получении более миллиона долларов в качестве взяток. Суд проговорил Чуньцзяна к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на два г

Бывший заместитель гендиректора China Mobile приговорен к смертной казни за взятки Суд северокитайской провинции Хэбэй приговорил в пятницу бывшего заместителя генерального директора крупнейшего китайского оператора мобильной связи China Mobile Чжан Чуньцзяна к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на два года, передает «Прайм». Суд также постановил конфисковать имущество Чжан Чуньцзяна и лишить его политических

В Китае создан «Бог поиска» Китайское информационное агентство Xinhua и оператор мобильной связи China Mobile запустили новый поисковый сервер - Panguso.com. Об этом сообщается на сайте агентства. С китайского название поисковика можно перевести как «Бог поиска». Pangu в китайской мифологи

Huawei заключила контракт на создание национальной магистральной сети 40G для China Mobile Компания Huawei объявила что China Mobile выбрала ее в качестве поставщика оборудования для создания национальной магистральной сети 80×40G WDM (мультиплексирование с разделением по длине волны). По завершении строительств

Vodafone планирует выручить ?5,2 млрд с продажи доли в China Mobile Vodafone Group объявила о подписании соглашения о полной продаже своей доли в акционерном капитале китайского оператора мобильной связи China Mobile, составляющей 3,2% (всего около 643 млн акций). В компании рассчитывают выручить с продажи £4,3 млрд (около ?5,2 млрд по текущему курсу). Как сообщается на сайте Vodafone, около 70

Китай создает государственный поисковик Китайское новостное агентство "Синьхуа" и мобильный оператор China Mobile объявили о создании совместного проекта по разработке нового поискового сервиса. Инициатива двух китайских гигантов, которые принадлежат правительству страны, получила название Sea

China Mobile заключила с Ericsson трехлетний контракт на управление сетью China Mobile Hebei, дочерний филиал оператора China Mobile, предоставляющий услуги сотовой связи в провинции Хэбэй (Hebei), выбрал компанию Ericsson в качестве единственного партнера для управления своей сетью, работающей в стандартах 2G/3

«Эрикссон» подписал рамочные соглашения с China Mobile и China Unicom на $1,8 млрд Компании China Mobile и China Unicom подписали рамочные соглашения с компанией «Эрикссон» относительно развития сетей 2G/3G. Обладая потенциальной абонентской базой в 1,3 млрд пользователей, китайские о

Huawei построила тестовую сеть TD-LTE для China Mobile Huawei объявила об организации тестовой сети TD-LTE/SAE для компании China Mobile. Сеть, поддерживающая скорость загрузки до 29 Мбит/с, будет использоваться на Международной выставке в Шанхае-2010. Ван Цзяньчжоу, председатель и исполнительный директор China M

Motorola и China Mobile продемонстрировали сеть TD-LTE Компания Motorola объявила об успешных итогах запуска беспроводной сети Time Division Duplex Long-Term Evolution (TD-LTE), работающей на частоте 2,6 ГГц, для поддержки экспозиции китайской корпорации China Mobile (CMCC) в рамках выставки ITU Telecom World 2009 в Женеве. Во время демонстрации новой сети, построенной подразделением решений для операторов связи Motorola, посетители выставки см

Очередной "убийца" iPhone от Lenovo и China Mobile дизайне новинки можно судить и по фото: телефон выглядит куда более достойно, чем первый "гуглофон" T-Mobile G1. А вот продаваться он будет, скорее всего, только на территории Китая, с контрактом от China Mobile.