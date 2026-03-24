Получите все материалы CNews по ключевому слову
China Mobile
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|24.03.2026
|
МТС и China Mobile наладят пропуск интернет-трафика на Дальнем Востоке
МТС и China Mobile International Limited подписали меморандум об организации трансграничного перехода по пропуску интернет-трафика на участке Пограничный (Приморский край, Россия) – Суйфэньхэ (КНР).
|29.12.2025
|
Билайн и China Mobile International запускают сервис CMLink в России
Билайн и China Mobile International (CMI) объявили о запуске в России сервиса CMLink — Smart-MVNO-бизнеса CMI, ориентированного на пользователей, которым нужна бесшовная связь между Китаем и Россией. Па
|21.07.2025
|
Казахстан и China Mobile договорились о создании дата-центра Tier IV в Астане
На Форуме цифровой экономики ШОС в Тяньцзине казахстанская компания Akashi Data Center подписала меморандум о сотрудничестве с китайским телекоммуникационным гигантом China Mobile. Проект предусматривает строительство в Астане дата-центра уровня Tier IV — первого в Казахстане, соответствующего высшему стандарту надежности по классификации Uptime Institute. Э
|04.03.2021
|
China Mobile и Huawei выпустили решение 5G New Calling
На саммите VoLTE Pro в рамках Всемирного мобильного конгресса в Шанхае корпорации China Mobile и Huawei совместно представили решение 5G New Calling. В этом решении используется архитектура каналов данных IMS. 5G New Calling предоставляет расширенные возможности голосовой св
|23.11.2020
|
ZTE и China Mobile разработали решение для многомерной защиты
ZTE Corporation объявила, что в партнерстве с филиалом China Mobile в Сямыне разработала первое в отрасли решение для многомерной защиты. Решение включает в себя защиту туннеля SR-TP 1: 1, защиту динамическим изменением маршрута, расчет исходящего
|08.07.2020
|
China Mobile и Huawei завершили пилотный проект Liquid OTN для сети метро в Циндао
лючевой технологией, получает широкое признание на рынке. В декабре 2019 года Китайская ассоциация стандартов связи (CCSA) одобрила инвестиции в стандарт OTN следующего поколения. В феврале 2020 года China Mobile и Huawei успешно завершили первый в отрасли пилотный проект Liquid OTN для сети метро в Циндао провинции Шаньдунь. Передача видео. Сочетание растущих скоростей, снижения цен и увел
|04.06.2020
|
ZTE и China Mobile представили гранично-облачную платформу 5G для здравоохранения
ZTE Corporation сообщила о совместном с China Mobile запуске первой в Китае гранично-облачной платформы 5G для медицинских сервисов. Информационно-коммуникационная инфраструктура 5G нового поколения для клиентов из медицинской сферы
|22.11.2019
|
ZTE и China Mobile совместно внедряют комплексную сегментацию сетей 5G и услуги MEC
ZTE Corporation, международный поставщик телекоммуникационных услуг, корпоративных и потребительских технологических решений для мобильного интернета, и филиал China Mobile в провинции Гуандун начали предоставлять услуги по сегментированию сети с использованием MEC (мульти-сервисные периферийные вычисления) для B2B2C-направлений. Предоставление новых
|02.07.2019
|
Huawei и China Mobile Zhejiang запустили «самую быструю в мире транспортную сеть 5G»
мпании Huawei и основывалась на технологии SPN (Slicing Packet Network), предложенной специалистами China Mobile. Запуск данной сети открывает перед China Mobile Zhejiang большие возможн
|31.01.2019
|
МТТ стал партнером China Mobile по роумингу данных в России
, федеральный провайдер интеллектуальных решений для бизнеса объявил о новом этапе сотрудничества с China Mobile International. В начале 2019 года МТТ заключил контракт с ведущим мультисервисны
|29.10.2018
|
ZTE помогла China Mobile обеспечить беспроводной связью самый длинный морской мост в мире
ZTE, крупный международный поставщик телекоммуникационных услуг, корпоративных и потребительских технологических решений для мобильного интернета, в партнерстве с гуандунским подразделением China Mobile предоставила комплексное решение для покрытия беспроводной связью самого длинного морского мост в мире, который связал Гонконг, Макао и Чжухай. В сценарии высокоскоростного движени
|09.10.2018
|
Huawei и China Mobile Hong Kong создадут транспортную сеть с прицелом на 5G
Huawei и China Mobile Hong Kong Company Limited заключили соглашение о создании комплексной транспортн
|04.07.2018
|
Крупнейшему в мире сотовому оператору запрещают работать в США
tional Telecommunications and Information Administration – NTIA) выступило с заявлением, в котором рекомендует Федеральной комиссии по связи (Federal Communications Commission – FCC) отклонить заявку China Mobile на предоставление телекоммуникационных услуг на территории США. Свое решение ведомство объяснило соображениями национальной безопасности. China Mobile - крупнейший в мире оп
|02.03.2018
|
China Mobile и Huawei представили сеть 5G на базе микросервисов
Huawei и China Mobile в ходе Всемирного мобильного конгресса 2018 (MWC) продемонстрировали первое в ми
|11.01.2018
|
«Мегафон» запустил новый высокоскоростной маршрут для China Mobile
уску магистрального маршрута емкостью 100 Гбит/с для крупнейшего в мире оператора мобильной связи - China Mobile. Организация канала, соединившего международные узлы China Mobile, стала
|03.07.2017
|
Huawei, China Mobile и SAIC Motor представили 5G-технологию дистанционного управления автомобилем
т коммерческое использование автомобилей с дистанционным управлением. Huawei предоставила беспроводное решение 5G, обеспечившее подключение «умного» концепт-кара компании SAIC Motor – iGS, а компания China Mobile обеспечила услуги связи. В рамках испытания водитель находился более чем в 30 километрах от автомобиля. Несколько камер с высоким разрешением, установленных в автомобиле, отправлял
|13.12.2016
|
Gemalto предоставит оператору China Mobile решения для автомобилей с сетевыми возможностями
Gemalto объявила о начале поставок своих решений по управлению подписками LinqUS On-Demand Connectivity (ODC) и совместимых с GSMA встроенных SIM-карт Embedded SIMs (eSIMs) для компании China Mobile. Как рассказали CNews в компании, China Mobile, обслуживающий более 845 млн абонентов, намерен использовать решение Gemalto для безопасного соединения автомобилей с сетевыми
|18.08.2016
|
Ericsson и China Mobile первыми в мире испытали дрон 5G в действующей сети
Ericsson и China Mobile протестировали работу прототипа беспилотного летательного аппарата с поддержкой
|16.08.2016
|
China Mobile пятикратно повышает эффективность O&M благодаря инструментам PTN сети доставки информации ZTE
уальная технология эксплуатации и технического обслуживания пакетной транспортной сети (PTN) для сети доставки информации была принята в качестве нового стандарта компанией Jiangsu Mobile, отделением China Mobile в китайской провинции Цзянсу. PTN-технология ZTE стала новым стандартом после того, как она продемонстрировала блестящие результаты нагрузочных испытаний в июне 2016 г. С целью пов
|15.07.2016
|
На сети China Mobile стартовало внедрение системы оказания услуг RCS
гических, корпоративных и пользовательских решений в области телекоммуникаций, объявила об официальном начале коммерческого внедрения системы оказания услуг RCS (Rich Communications Services) на сети China Mobile. Являясь стратегическим партнером оператора, ZTE принимает участие в строительстве виртуальной IP мультимедиа подсистемы (vIMS) на базе RCS. Об этом говорится в заявлении ZTE, пост
|11.07.2016
|
ZTE и China Mobile продемонстрировали приложение интернета вещей для муниципальных нужд
Корпорация ZTE, международный поставщик технологических, корпоративных и пользовательских решений в области телекоммуникаций, и компания China Mobile на Азиатском мобильном конгрессе совместно продемонстрировали приложение интернета вещей (ИВ, Internet of Things/IoT) для муниципальных нужд — интеллектуальный мониторинг несанкцио
|16.03.2016
|
Ericsson и China Mobile расширяют сотрудничество в области 5G
я Ericsson станет участником программы по развертыванию сетей пятого поколения (5G), инициированной China Mobile. В рамках программы 5G Joint Innovation Center телекоммуникационные компании буд
|02.03.2016
|
China Mobile и ZTE представили дизайн сетевой технологии на базе стандарта 5G
Корпорация ZTE совместно с компанией China Mobile представили концепцию дизайна собственной сетевой технологии, ориентированной на использование стандарта связи будущего 5G, а также часть прототипа данной сети. С помощью последнег
|01.03.2016
|
China Mobile и Huawei представили совместные инновационные решения на Всемирном мобильном конгрессе 2016
Huawei и China Mobile в ходе Всемирного мобильного конгресса 2016 объявили о начале нового этапа своег
|10.12.2015
|
China Mobile и China Unicom расширяют внедрение магистральных IP-маршрутизаторов Alcatel-Lucent
Два крупнейших оператора связи Китая – China Mobile и China Unicom – расширяют внедрение магистральных IP-маршрутизаторов Alcatel-Lucent в своих сетях. Alcatel-Lucent устанавливает универсальные маршрутизаторы 7950 XRS IP Core Route
|21.07.2015
|
China Mobile развернула технологию Nuage Networks SDN для частного облака DevOps
Nuage Networks, дочерняя компания Alcatel-Lucent, специализирующаяся на решениях для программно-определяемых сетей (software defined networking, SDN), сообщила, что China Mobile (Suzhou) Software Technology Company Limited развернула технологию Nuage SDN в архитектуре своего частного облака DevOps (Development and Operations). Архитектура частного облака <
|13.03.2013
|
«Билайн» присоединил свою сеть к сети China Mobile
Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о прямом присоединении своей сети международной и междугородной связи к сети китайской телекоммуникационной компании China Mobile Communications Corporation. Как сообщили CNews в «ВымпелКоме», данное сотрудничество позволит российскому оператору предоставить своим абонентам возможность совершать звонки на все
|17.08.2012
|
China Mobile выбрала решение GPON FTTW от Huawei для сетей WLAN Mobile Backhaul
Компания Huawei, мировой разработчик ИКТ-решений, станет партнером подразделения China Mobile Shangdong (Shangdong Mobile) по развертыванию сетей WLAN в 17 городах провинции
|22.07.2011
|
Топ-менеджер крупнейшего в мире сотового оператора приговорен к расстрелу за взятки
Суд китайской провинции Хэбэй сегодня, 22 июля, признал бывшего заместителя генерального директора крупнейшего в мире оператора мобильной связи China Mobile Чжан Чуньцзяна (Zhang Chunjiang) виновным в получении более миллиона долларов в качестве взяток. Суд проговорил Чуньцзяна к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на два г
|22.07.2011
|
Бывший заместитель гендиректора China Mobile приговорен к смертной казни за взятки
Суд северокитайской провинции Хэбэй приговорил в пятницу бывшего заместителя генерального директора крупнейшего китайского оператора мобильной связи China Mobile Чжан Чуньцзяна к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на два года, передает «Прайм». Суд также постановил конфисковать имущество Чжан Чуньцзяна и лишить его политических
|22.02.2011
|
В Китае создан «Бог поиска»
Китайское информационное агентство Xinhua и оператор мобильной связи China Mobile запустили новый поисковый сервер - Panguso.com. Об этом сообщается на сайте агентства. С китайского название поисковика можно перевести как «Бог поиска». Pangu в китайской мифологи
|02.12.2010
|
Huawei заключила контракт на создание национальной магистральной сети 40G для China Mobile
Компания Huawei объявила что China Mobile выбрала ее в качестве поставщика оборудования для создания национальной магистральной сети 80×40G WDM (мультиплексирование с разделением по длине волны). По завершении строительств
|08.09.2010
|
Vodafone планирует выручить ?5,2 млрд с продажи доли в China Mobile
Vodafone Group объявила о подписании соглашения о полной продаже своей доли в акционерном капитале китайского оператора мобильной связи China Mobile, составляющей 3,2% (всего около 643 млн акций). В компании рассчитывают выручить с продажи £4,3 млрд (около ?5,2 млрд по текущему курсу). Как сообщается на сайте Vodafone, около 70
|13.08.2010
|
Китай создает государственный поисковик
Китайское новостное агентство "Синьхуа" и мобильный оператор China Mobile объявили о создании совместного проекта по разработке нового поискового сервиса. Инициатива двух китайских гигантов, которые принадлежат правительству страны, получила название Sea
|20.07.2010
|
China Mobile заключила с Ericsson трехлетний контракт на управление сетью
China Mobile Hebei, дочерний филиал оператора China Mobile, предоставляющий услуги сотовой связи в провинции Хэбэй (Hebei), выбрал компанию Ericsson в качестве единственного партнера для управления своей сетью, работающей в стандартах 2G/3
|30.03.2010
|
«Эрикссон» подписал рамочные соглашения с China Mobile и China Unicom на $1,8 млрд
Компании China Mobile и China Unicom подписали рамочные соглашения с компанией «Эрикссон» относительно развития сетей 2G/3G. Обладая потенциальной абонентской базой в 1,3 млрд пользователей, китайские о
|20.11.2009
|
Huawei построила тестовую сеть TD-LTE для China Mobile
Huawei объявила об организации тестовой сети TD-LTE/SAE для компании China Mobile. Сеть, поддерживающая скорость загрузки до 29 Мбит/с, будет использоваться на Международной выставке в Шанхае-2010. Ван Цзяньчжоу, председатель и исполнительный директор China M
|21.10.2009
|
Motorola и China Mobile продемонстрировали сеть TD-LTE
Компания Motorola объявила об успешных итогах запуска беспроводной сети Time Division Duplex Long-Term Evolution (TD-LTE), работающей на частоте 2,6 ГГц, для поддержки экспозиции китайской корпорации China Mobile (CMCC) в рамках выставки ITU Telecom World 2009 в Женеве. Во время демонстрации новой сети, построенной подразделением решений для операторов связи Motorola, посетители выставки см
|15.12.2008
|
Очередной "убийца" iPhone от Lenovo и China Mobile
дизайне новинки можно судить и по фото: телефон выглядит куда более достойно, чем первый "гуглофон" T-Mobile G1. А вот продаваться он будет, скорее всего, только на территории Китая, с контрактом от China Mobile.
|03.09.2008
|
Motorola модернизирует GSM-сеть China Mobile
пания Motorola объявила о заключении нескольких контрактов на общую сумму в $431 млн. с корпорацией China Mobile Communications Corporation (CMCC). В рамках данных контрактов Motorola проведет
China Mobile и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.