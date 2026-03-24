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China Mobile

China Mobile

СОБЫТИЯ

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24.03.2026 МТС и China Mobile наладят пропуск интернет-трафика на Дальнем Востоке

МТС и China Mobile International Limited подписали меморандум об организации трансграничного перехода по пропуску интернет-трафика на участке Пограничный (Приморский край, Россия) – Суйфэньхэ (КНР).

29.12.2025 Билайн и China Mobile International запускают сервис CMLink в России

Билайн и China Mobile International (CMI) объявили о запуске в России сервиса CMLink — Smart-MVNO-бизнеса CMI, ориентированного на пользователей, которым нужна бесшовная связь между Китаем и Россией. Па
21.07.2025 Казахстан и China Mobile договорились о создании дата-центра Tier IV в Астане

На Форуме цифровой экономики ШОС в Тяньцзине казахстанская компания Akashi Data Center подписала меморандум о сотрудничестве с китайским телекоммуникационным гигантом China Mobile. Проект предусматривает строительство в Астане дата-центра уровня Tier IV — первого в Казахстане, соответствующего высшему стандарту надежности по классификации Uptime Institute. Э
04.03.2021 China Mobile и Huawei выпустили решение 5G New Calling

На саммите VoLTE Pro в рамках Всемирного мобильного конгресса в Шанхае корпорации China Mobile и Huawei совместно представили решение 5G New Calling. В этом решении используется архитектура каналов данных IMS. 5G New Calling предоставляет расширенные возможности голосовой св
23.11.2020 ZTE и China Mobile разработали решение для многомерной защиты

ZTE Corporation объявила, что в партнерстве с филиалом China Mobile в Сямыне разработала первое в отрасли решение для многомерной защиты. Решение включает в себя защиту туннеля SR-TP 1: 1, защиту динамическим изменением маршрута, расчет исходящего

08.07.2020 China Mobile и Huawei завершили пилотный проект Liquid OTN для сети метро в Циндао

лючевой технологией, получает широкое признание на рынке. В декабре 2019 года Китайская ассоциация стандартов связи (CCSA) одобрила инвестиции в стандарт OTN следующего поколения. В феврале 2020 года China Mobile и Huawei успешно завершили первый в отрасли пилотный проект Liquid OTN для сети метро в Циндао провинции Шаньдунь. Передача видео. Сочетание растущих скоростей, снижения цен и увел
04.06.2020 ZTE и China Mobile представили гранично-облачную платформу 5G для здравоохранения

ZTE Corporation сообщила о совместном с China Mobile запуске первой в Китае гранично-облачной платформы 5G для медицинских сервисов. Информационно-коммуникационная инфраструктура 5G нового поколения для клиентов из медицинской сферы

22.11.2019 ZTE и China Mobile совместно внедряют комплексную сегментацию сетей 5G и услуги MEC

ZTE Corporation, международный поставщик телекоммуникационных услуг, корпоративных и потребительских технологических решений для мобильного интернета, и филиал China Mobile в провинции Гуандун начали предоставлять услуги по сегментированию сети с использованием MEC (мульти-сервисные периферийные вычисления) для B2B2C-направлений. Предоставление новых

02.07.2019 Huawei и China Mobile Zhejiang запустили «самую быструю в мире транспортную сеть 5G»

мпании Huawei и основывалась на технологии SPN (Slicing Packet Network), предложенной специалистами China Mobile. Запуск данной сети открывает перед China Mobile Zhejiang большие возможн
31.01.2019 МТТ стал партнером China Mobile по роумингу данных в России

, федеральный провайдер интеллектуальных решений для бизнеса объявил о новом этапе сотрудничества с China Mobile International. В начале 2019 года МТТ заключил контракт с ведущим мультисервисны
29.10.2018 ZTE помогла China Mobile обеспечить беспроводной связью самый длинный морской мост в мире

ZTE, крупный международный поставщик телекоммуникационных услуг, корпоративных и потребительских технологических решений для мобильного интернета, в партнерстве с гуандунским подразделением China Mobile предоставила комплексное решение для покрытия беспроводной связью самого длинного морского мост в мире, который связал Гонконг, Макао и Чжухай. В сценарии высокоскоростного движени
09.10.2018 Huawei и China Mobile Hong Kong создадут транспортную сеть с прицелом на 5G

Huawei и China Mobile Hong Kong Company Limited заключили соглашение о создании комплексной транспортн
04.07.2018 Крупнейшему в мире сотовому оператору запрещают работать в США

tional Telecommunications and Information Administration – NTIA) выступило с заявлением, в котором рекомендует Федеральной комиссии по связи (Federal Communications Commission – FCC) отклонить заявку China Mobile на предоставление телекоммуникационных услуг на территории США. Свое решение ведомство объяснило соображениями национальной безопасности. China Mobile - крупнейший в мире оп
02.03.2018 China Mobile и Huawei представили сеть 5G на базе микросервисов

Huawei и China Mobile в ходе Всемирного мобильного конгресса 2018 (MWC) продемонстрировали первое в ми
11.01.2018 «Мегафон» запустил новый высокоскоростной маршрут для China Mobile

уску магистрального маршрута емкостью 100 Гбит/с для крупнейшего в мире оператора мобильной связи - China Mobile. Организация канала, соединившего международные узлы China Mobile, стала

03.07.2017 Huawei, China Mobile и SAIC Motor представили 5G-технологию дистанционного управления автомобилем

т коммерческое использование автомобилей с дистанционным управлением. Huawei предоставила беспроводное решение 5G, обеспечившее подключение «умного» концепт-кара компании SAIC Motor – iGS, а компания China Mobile обеспечила услуги связи. В рамках испытания водитель находился более чем в 30 километрах от автомобиля. Несколько камер с высоким разрешением, установленных в автомобиле, отправлял
13.12.2016 Gemalto предоставит оператору China Mobile решения для автомобилей с сетевыми возможностями

Gemalto объявила о начале поставок своих решений по управлению подписками LinqUS On-Demand Connectivity (ODC) и совместимых с GSMA встроенных SIM-карт Embedded SIMs (eSIMs) для компании China Mobile. Как рассказали CNews в компании, China Mobile, обслуживающий более 845 млн абонентов, намерен использовать решение Gemalto для безопасного соединения автомобилей с сетевыми
18.08.2016 Ericsson и China Mobile первыми в мире испытали дрон 5G в действующей сети

Ericsson и China Mobile протестировали работу прототипа беспилотного летательного аппарата с поддержкой

16.08.2016 China Mobile пятикратно повышает эффективность O&M благодаря инструментам PTN сети доставки информации ZTE

уальная технология эксплуатации и технического обслуживания пакетной транспортной сети (PTN) для сети доставки информации была принята в качестве нового стандарта компанией Jiangsu Mobile, отделением China Mobile в китайской провинции Цзянсу. PTN-технология ZTE стала новым стандартом после того, как она продемонстрировала блестящие результаты нагрузочных испытаний в июне 2016 г. С целью пов
15.07.2016 На сети China Mobile стартовало внедрение системы оказания услуг RCS

гических, корпоративных и пользовательских решений в области телекоммуникаций, объявила об официальном начале коммерческого внедрения системы оказания услуг RCS (Rich Communications Services) на сети China Mobile. Являясь стратегическим партнером оператора, ZTE принимает участие в строительстве виртуальной IP мультимедиа подсистемы (vIMS) на базе RCS. Об этом говорится в заявлении ZTE, пост
11.07.2016 ZTE и China Mobile продемонстрировали приложение интернета вещей для муниципальных нужд

Корпорация ZTE, международный поставщик технологических, корпоративных и пользовательских решений в области телекоммуникаций, и компания China Mobile на Азиатском мобильном конгрессе совместно продемонстрировали приложение интернета вещей (ИВ, Internet of Things/IoT) для муниципальных нужд — интеллектуальный мониторинг несанкцио
16.03.2016 Ericsson и China Mobile расширяют сотрудничество в области 5G

я Ericsson станет участником программы по развертыванию сетей пятого поколения (5G), инициированной China Mobile. В рамках программы 5G Joint Innovation Center телекоммуникационные компании буд
02.03.2016 China Mobile и ZTE представили дизайн сетевой технологии на базе стандарта 5G

Корпорация ZTE совместно с компанией China Mobile представили концепцию дизайна собственной сетевой технологии, ориентированной на использование стандарта связи будущего 5G, а также часть прототипа данной сети. С помощью последнег
01.03.2016 China Mobile и Huawei представили совместные инновационные решения на Всемирном мобильном конгрессе 2016

Huawei и China Mobile в ходе Всемирного мобильного конгресса 2016 объявили о начале нового этапа своег
10.12.2015 China Mobile и China Unicom расширяют внедрение магистральных IP-маршрутизаторов Alcatel-Lucent

Два крупнейших оператора связи Китая – China Mobile и China Unicom – расширяют внедрение магистральных IP-маршрутизаторов Alcatel-Lucent в своих сетях. Alcatel-Lucent устанавливает универсальные маршрутизаторы 7950 XRS IP Core Route
21.07.2015 China Mobile развернула технологию Nuage Networks SDN для частного облака DevOps

Nuage Networks, дочерняя компания Alcatel-Lucent, специализирующаяся на решениях для программно-определяемых сетей (software defined networking, SDN), сообщила, что China Mobile (Suzhou) Software Technology Company Limited развернула технологию Nuage SDN в архитектуре своего частного облака DevOps (Development and Operations). Архитектура частного облака <
13.03.2013 «Билайн» присоединил свою сеть к сети China Mobile

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о прямом присоединении своей сети международной и междугородной связи к сети китайской телекоммуникационной компании China Mobile Communications Corporation. Как сообщили CNews в «ВымпелКоме», данное сотрудничество позволит российскому оператору предоставить своим абонентам возможность совершать звонки на все
17.08.2012 China Mobile выбрала решение GPON FTTW от Huawei для сетей WLAN Mobile Backhaul

Компания Huawei, мировой разработчик ИКТ-решений, станет партнером подразделения China Mobile Shangdong (Shangdong Mobile) по развертыванию сетей WLAN в 17 городах провинции

22.07.2011 Топ-менеджер крупнейшего в мире сотового оператора приговорен к расстрелу за взятки

Суд китайской провинции Хэбэй сегодня, 22 июля, признал бывшего заместителя генерального директора крупнейшего в мире оператора мобильной связи China Mobile Чжан Чуньцзяна (Zhang Chunjiang) виновным в получении более миллиона долларов в качестве взяток. Суд проговорил Чуньцзяна к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на два г
22.07.2011 Бывший заместитель гендиректора China Mobile приговорен к смертной казни за взятки

Суд северокитайской провинции Хэбэй приговорил в пятницу бывшего заместителя генерального директора крупнейшего китайского оператора мобильной связи China Mobile Чжан Чуньцзяна к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на два года, передает «Прайм». Суд также постановил конфисковать имущество Чжан Чуньцзяна и лишить его политических
22.02.2011 В Китае создан «Бог поиска»

Китайское информационное агентство Xinhua и оператор мобильной связи China Mobile запустили новый поисковый сервер - Panguso.com. Об этом сообщается на сайте агентства. С китайского название поисковика можно перевести как «Бог поиска». Pangu в китайской мифологи
02.12.2010 Huawei заключила контракт на создание национальной магистральной сети 40G для China Mobile

Компания Huawei объявила что China Mobile выбрала ее в качестве поставщика оборудования для создания национальной магистральной сети 80×40G WDM (мультиплексирование с разделением по длине волны). По завершении строительств
08.09.2010 Vodafone планирует выручить ?5,2 млрд с продажи доли в China Mobile

Vodafone Group объявила о подписании соглашения о полной продаже своей доли в акционерном капитале китайского оператора мобильной связи China Mobile, составляющей 3,2% (всего около 643 млн акций). В компании рассчитывают выручить с продажи £4,3 млрд (около ?5,2 млрд по текущему курсу). Как сообщается на сайте Vodafone, около 70
13.08.2010 Китай создает государственный поисковик

Китайское новостное агентство "Синьхуа" и мобильный оператор China Mobile объявили о создании совместного проекта по разработке нового поискового сервиса. Инициатива двух китайских гигантов, которые принадлежат правительству страны, получила название Sea
20.07.2010 China Mobile заключила с Ericsson трехлетний контракт на управление сетью

China Mobile Hebei, дочерний филиал оператора China Mobile, предоставляющий услуги сотовой связи в провинции Хэбэй (Hebei), выбрал компанию Ericsson в качестве единственного партнера для управления своей сетью, работающей в стандартах 2G/3
30.03.2010 «Эрикссон» подписал рамочные соглашения с China Mobile и China Unicom на $1,8 млрд

Компании China Mobile и China Unicom подписали рамочные соглашения с компанией «Эрикссон» относительно развития сетей 2G/3G. Обладая потенциальной абонентской базой в 1,3 млрд пользователей, китайские о
20.11.2009 Huawei построила тестовую сеть TD-LTE для China Mobile

Huawei объявила об организации тестовой сети TD-LTE/SAE для компании China Mobile. Сеть, поддерживающая скорость загрузки до 29 Мбит/с, будет использоваться на Международной выставке в Шанхае-2010. Ван Цзяньчжоу, председатель и исполнительный директор China M
21.10.2009 Motorola и China Mobile продемонстрировали сеть TD-LTE

Компания Motorola объявила об успешных итогах запуска беспроводной сети Time Division Duplex Long-Term Evolution (TD-LTE), работающей на частоте 2,6 ГГц, для поддержки экспозиции китайской корпорации China Mobile (CMCC) в рамках выставки ITU Telecom World 2009 в Женеве. Во время демонстрации новой сети, построенной подразделением решений для операторов связи Motorola, посетители выставки см
15.12.2008 Очередной "убийца" iPhone от Lenovo и China Mobile

дизайне новинки можно судить и по фото: телефон выглядит куда более достойно, чем первый "гуглофон" T-Mobile G1. А вот продаваться он будет, скорее всего, только на территории Китая, с контрактом от China Mobile.
03.09.2008 Motorola модернизирует GSM-сеть China Mobile

пания Motorola объявила о заключении нескольких контрактов на общую сумму в $431 млн. с корпорацией China Mobile Communications Corporation (CMCC). В рамках данных контрактов Motorola проведет


Публикаций - 436, упоминаний - 484

China Mobile и организации, системы, технологии, персоны:

China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 291 104
Huawei 4676 97
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 291 82
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 66
Apple Inc 13154 60
ZTE Corporation 800 60
Vodafone Group 1412 55
AT&T Inc 1725 51
Samsung Electronics 11064 46
Lenovo Motorola 3566 41
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 39
Google LLC 12688 38
Microsoft Corporation 25775 38
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 38
LG Electronics 3735 37
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 35
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 34
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 34
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 32
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 32
HTC Corporation 1512 29
KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel - KTFT - KTF Technologies - KT ICOM 267 26
Deutsche Telekom 954 26
Spirit DSP - Спирит Корп 482 26
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 25
Ростелеком 10948 24
МегаФон 10742 24
TI - Texas Instruments Incorporated 848 23
HP Inc. 5883 23
Oracle Corporation 7074 23
Dialogic Corp 93 22
Cisco Systems 5372 22
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 22
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 22
LG Uplus - LG U+ 33 21
Siemens AG - Siemens Group 2673 21
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 21
Intel Corporation 12811 21
VideoMost - ВидеоМост 285 21
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 21
SoftBank Group 284 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
China Development Bank - China Construction Bank - Чайна Констракшн Банк - Банк развития Китая - Китайский банк развития 30 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 4
Россети Ленэнерго 1699 4
Bharti Enterprises Group 57 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
HKEX - Hong Kong Stock Exchange - Гонконгская фондовая биржа 39 3
China Post Group - Почта Китая 18 3
101Hotels.com 456 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 3
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 3
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 2
Coca-Cola Company 261 2
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 2
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 2
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 2
Связной ГК 1401 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
Альфа-Банк 1979 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
Visa International 1993 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 2
Альфа-Групп 745 2
Walt Disney Company 647 1
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 1
Русский стандарт Банк 509 1
Carrefour 23 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 111 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 1
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 73
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 69
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 69
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 66
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 57
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 51
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 45
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 44
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 41
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 40
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 35
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 35
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 34
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 34
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 33
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 31
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 31
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 31
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 28
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 28
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 28
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 26
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 23
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 23
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 22
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 22
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 701 22
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 21
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 21
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 20
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 20
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 19
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 19
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 19
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 19
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 19
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 18
Google Android 15243 35
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 28
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 25
Linux OS 11533 18
Rakuten Viber 665 18
China Mobile TD-SCDMA - Time Division Synchronous Code Division Multiple Access - китайский стандарт мобильных сетей третьего поколения 86 17
Apple iOS 8583 17
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 15
Microsoft Windows 16882 13
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 11
Microsoft Windows 2000 8678 9
ZTE 5G - ZTE Pre5G - ZTE QCell 18 9
VideoMost MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 59 9
Apple iPhone 6 4861 9
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 8
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 450 8
Apple - App Store 3109 8
Nokia Alcatel-Lucent Evolium GSM/GPRS/EDGE/WiMAX 84 7
Baidu 302 6
Nokia Alcatel-Lucent Shanghai Bell 24 6
Apple iPad 4011 6
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 5
Spirit TeamSpirit IM - мессенджер 36 5
Spirit TeamSpirit Voice & Video Engine - Spirit TeamSpirit Conferencing - Spirit TeamSpirit Transcoding Server 14 5
Nokia Symbian OS 1411 5
Oracle Java - язык программирования 3469 5
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 5
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 256 5
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 4
InfoTeCS - ViPNet Connect - ViPNet CSS Connect 21 4
Siemens IC Mobile - Siemens Information and Communication Mobile Group - Siemens IC Networks - Siemens Information and Communication Networks - Мобильные сети связи и передачи информации - Siemens Mobile Acceleration - SMAC - 98 4
Информтехника ГК - МиниКом-PING - МиниКом-ПИНГ - Росчат - Единое рабочее пространство для сотрудников в офисе и на удаленке 35 4
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 4
Huawei Euler OS 18 4
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 4
Microsoft Teams - MS Teams 670 4
Microsoft Outlook 1506 4
Apple iPhone 5 783 4
Apple iPhone 4 800 4
Huawei 5G Simplified Solution 20 4
Свириденко Андрей 99 12
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 6
Wang Jianzhou- Ванг Цзянжоу 8 5
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 4
Солонин Виталий 90 4
Путин Владимир 3454 4
Xi Jinping - Си Цзиньпин 66 3
Медведев Дмитрий 1665 3
Biao Wan - Бяо Вань 20 3
Синчуков Алексей 11 3
Свириденко Владимир 8 3
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 3
Jintao Hu - Цзиньтао Ху 26 3
Рейман Леонид 1065 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 3
Кудрявцев Максим 43 2
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 2
Wu Aiden - У Эйден 22 2
Шамолин Михаил 124 2
Кусков Денис 221 2
Быков Сергей 34 2
Кочетков Владислав 248 2
Ющенко Александр 29 2
Кирьянова Александра 169 2
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 2
Munster Gene - Мюнстер Джин 67 2
Кулаков Павел 29 2
Khandekar Sunil - Хандекар Сунил 2 2
Рыжак Николай 10 2
Зобнина Маргарита 54 2
Матвеев Николай 5 2
Svanberg Carl-Henric - Сванберг Карл-Хенрик 23 2
Munster Gene - Манстер Джин 60 2
Schoolar Daryl - Скулар Дэрил 4 2
Xiaochu Wang - Сяочу Ван 2 2
Parker Jake - Паркер Джек 2 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 2
Касперский Евгений 337 1
Миньковский Михаил 25 1
Галактионова Инесса 120 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 344
Россия - РФ - Российская федерация 166168 131
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 123
Европа 24964 59
Япония 13807 53
Азия - Азиатский регион 5920 48
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 47
Китай - Пекин - Beijing 1096 40
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 40
Индия - Bharat 5869 37
Китай - Шанхай 833 33
Германия - Федеративная Республика 13221 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 26
Южная Корея - Республика 7052 26
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 25
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 22
Сингапур - Республика 1953 15
Африка - Африканский регион 3641 14
Франция - Французская Республика 8177 14
Испания - Королевство 3840 14
Швеция - Королевство 3782 13
Италия - Итальянская Республика 4508 13
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 12
Бразилия - Федеративная Республика 2520 12
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 12
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 12
Канада 5081 11
Китай - Тайвань 4245 11
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 11
Нидерланды 3746 11
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 10
Норвегия - Королевство 1858 10
Финляндия - Финляндская Республика 3697 10
Испания - Каталония - Барселона 752 10
Египет - Арабская Республика 1100 9
Китай - Цзянсу 71 9
Китай - Ляонин 30 9
Китай - Гуандун - Гуандонг 90 9
Казахстан - Республика 6048 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 84
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 46
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 38
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 37
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 32
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 21
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 19
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 19
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 18
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 18
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 13
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 13
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 12
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 11
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 11
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 11
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 11
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 10
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 10
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 9
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 9
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 9
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 8
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 971 8
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 8
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 8
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 8
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 8
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 7
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 7
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 7
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 7
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 7
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 7
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 7
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 6
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 15
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 13
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 12
FT - Financial Times 1296 9
Total Telecom 613 8
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 7
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 7
Bloomberg 1627 6
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 6
South China Morning Post 93 5
Newsbytes News Network 379 5
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 5
Dow Jones Business News 88 5
TAdviser - Центр выбора технологий 468 4
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 3
DigiTimes - Издание 1331 3
Computer.Tradeshow.Ru 59 3
The Washington Post 350 2
GSM Arena 78 2
Global Times 16 2
AP - Associated Press 2007 2
ComNews - Медиа-бизнес 142 2
AppleInsider 400 2
China Daily 71 2
NE Asia Online 313 2
Telecom Today - Today in Telecom 138 2
Faulkner Information Services 100 2
Times 661 2
CCTV - China Central Television - Центральное телевидение Китая 19 2
Nikkei BP - Nikkei Business Publications - Nikkei Business Daily 91 2
SCMP - South China Morning Post 36 2
Australian IT News 51 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
ZDnet 663 2
NYT - The New York Times 1100 2
Engadget - Блог о технологиях 429 2
GizChina - Издание 84 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
Gartner - Гартнер 3658 12
IDC - International Data Corporation 4975 9
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 8
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ABI Research 236 3
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Analysys International 16 2
Juniper Research 131 2
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Рустелеком ТК 305 1
Frost & Sullivan 207 1
CCS Insight 22 1
Counterpoint Research 110 1
Analysys Mason - Mason Communications 27 1
GSMA Intelligence 11 1
Synergy Research Group 48 1
Market Research Future 10 1
Dell'Oro Group 66 1
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IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
Datamonitor 83 1
In-Stat 115 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
Китай - Государственный совет КНР - Министерство промышленности и информатизации КНР - CCID - China Center of Information Industry Development - Китайский Центр развития информационной индустрии - CCID Consulting 7 1
Millward Brown - Millward Brown Optimor - Millward Brown Ineractive - Kantar Millward Brown - BrandZ 15 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
Fortune Global 500 295 1
Markets&Markets Research 113 1
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция - Станция Беллинсгаузен - Станция Прогресс - Станция Новолазаревская - Станция Восток 47 2
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 62 2
Chongqing University of Posts and Telecommunications - Чунцинский университет почты и телекоммуникаций - Университет почтовой и телекоммуникационной связи Чунцин 5 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
ZJU - Zhejiang University - Чжэцзянский университет 21 1
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 51 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 1
CAICT - China Academy of Information and Communications Technology - Китайская академия информационных и коммуникационных технологий 3 1
KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology - Южнокорейский Институт науки и техники - Институт науки и техники Кванджу - Корейский институт передовых технологий 47 1
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 48 1
CATR - BUPT - Beijing University of Posts and Telecommunications - Пекинский университет почты и телекоммуникаций 6 1
BUU - Beijing Union University - Пекинский Университет Прикладных Наук 1 1
CATR - China Academy of Telecommunication Research - China Academy of Telecommunications Technology - Китайская академия телекоммуникационных исследований 4 1
GENI - Global Energy Network Institute - Global Energy Internet Research Institute - Институт глобальных энергетических интернет-исследований 1 1
CUEB - Capital University of Economics and Business - China Capital University 1 1
SIBIS - СибИС - Информационно-исследовательский центр 15 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 28
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 12
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 6
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 2
Связь-Экспокомм 276 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
CeBIT 614 1
GSMA Global Mobile Awards 7 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
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