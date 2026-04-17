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Индексная книга (каталог) CNews*
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ITU-T CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии МСЭ-Т Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ

СОБЫТИЯ


17.04.2026 Eltex выпустила первую релизную версию VoIP Monitor 1.3.1 – системы для мониторинга качества голосовой связи 1
04.03.2025 ИИ-секретарь и скидки на кофе: что должна уметь биллинговая система в телекоме 1
21.08.2024 Litoria Desktop 2 теперь доступна для пользователей «Ред ОС» 8 1
21.05.2024 Vinteo Desktop совместим с ОС «Атлант» 1
07.05.2024 Vinteo подвел финансовые итоги 2023 года 1
06.03.2024 D-Link представила линейку операторского оборудования с поддержкой XGS-PON 1
15.09.2023 Центр информационных технологий Мурманской области мигрировал на отечественную систему видеоконференцсвязи Vinteo 1
11.09.2023 «Т1 интеграция» и VINTEO объявляют о партнерстве 1
12.10.2022 Телемост с Антарктидой прошел на ВКС Vinteo 1
25.08.2022 Российский национальный стандарт квантового интернета вещей напишет РЖД 1
10.06.2022 Vinteo выпустил мобильное приложение для ВКС 1
05.03.2022 Vinteo заявила о готовности заменить решения ВКС Poly и Cisco в России 1
12.09.2018 D-Link представила управляемые стекируемые коммутаторы 3 уровня DGS-3130 1
21.08.2018 D-Link представила новые управляемые гигабитные коммутаторы DGS-3000 2
26.09.2017 «Оптиковолоконные Системы» преодолели отметку в 1 млн км километров оптического волокна 1
21.02.2017 Портфельная компания «Роснано» готова поставлять отечественное оптоволокно 1
05.10.2016 Spirit патентует технологию сверхсжатия информации под «закон Яровой» 2
04.10.2016 Технология сжатия данных Spirit поможет сэкономить при исполнении закона Яровой 1
28.07.2016 МТТ подключается к интернету вещей 1
27.05.2016 Huawei представила свое видение сетевых технологий будущего на Wireless Russia Forum 1
26.10.2015 Alcatel-Lucent представила продукты Vplus, заполняющие пробел между системами G.fast и VDSL2 с векторизацией 1
21.05.2015 Международный союз электросвязи одобрил требования к автомобильным устройствам экстренного вызова 1
08.04.2015 Qtech расширил линейку транспондеров 1
28.10.2014 Текущий уровень зрелости ИТ – базис для развития России 1
06.03.2014 Spirit продемонстрировал на MWC транскодинг сервер H.264/VP8 и мобильные клиенты для видеоконферениций 1
01.11.2013 На оснащение Петербургского метрополитена системой единой цифровой радиосвязи выделят 298,6 млн руб. 1
19.02.2013 Spirit протестировал новый стандарт видеокодирования H.265 1
18.10.2012 D-Link представила новые гигабитные абонентские терминалы GPON 1
18.09.2012 Broadband Forum принял предложение Huawei по стандартам iODN 1
16.04.2012 ТТК прошел ресертификацию услуг связи 1
03.04.2012 Huawei успешно прошла испытания на совместимость решения 10G GPON 1
21.03.2012 J&P: К концу 2011 г. 39% домохозяйств в России имели широкополосный доступ в интернет 1
22.02.2012 Эксперты: ITSM снимет проблемы в отношениях бизнеса и ИТ 1
27.12.2011 Huawei представила первый опытный образец системы Giga DSL 1
31.10.2011 Huawei представила прототип сети 40G PON 1
11.07.2011 ISO готовит стандарт облачной безопасности 1
23.11.2010 Интероперабельность ПО: кто и зачем борется с ней? 1
01.11.2010 Оборудование Huawei успешно прошло тесты EANTC на взаимодействие IP/MPLS и MPLS-TP 1
14.09.2010 RAD выпускает новое устройство Carrier Ethernet для услуг EPL/EVPL Ethernet 1
17.08.2010 MRV выпустила новые компактные пассивные 40-канальные системы DWDM 1

Публикаций - 99, упоминаний - 106

ITU-T и организации, системы, технологии, персоны:

ADVA Optical Networking - MRV Communications 221 14
Huawei 4677 12
Cisco Systems 5372 11
Ростелеком 10948 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
МТС Линк - Vinteo - Винтео - АльтерСвязь 124 7
Spirit DSP - Спирит Корп 482 7
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 6
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 6
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 6
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 6
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 6
Yandex - Яндекс 9216 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 5
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 5
LifeSize 52 4
Демос - Демос Датаком 60 4
Microsoft Corporation 25775 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 4
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 4
D-Link - Д-Линк Трейд 395 4
NVision Group - Энвижн Груп 699 4
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 263 4
Poly - Plantronics 144 4
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 117 4
Cisco Systems Russia - Сиско Системс Россия - Сиско Системс Интернешенел Б.В. - Сиско солюшенз 56 4
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 4
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 3
Zelax - Зелакс 90 3
UNICOM U.S. Robotics - USR - USRobotics 94 3
Связьинформ 88 3
Intel Corporation - Интел А/О Россия - Интел Текнолоджиз 18 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
Apple Inc 13156 3
HP Inc. 5883 3
Информзащита 941 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 2
Возрождение - Коммерческий банк 359 2
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 2
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 2
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 1
Intouch Insurance - Интач Страхование 34 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 1
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Президент-Отель ФГУП 68 1
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 156 1
Ватутинки Пансионат 22 1
Transparency International - Трансперенси Интернешнл-Р 16 1
Лукойл Оверсиз Холдинг 21 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
ВИнКо - Воронежская индустриальная корпорация 2 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
КРИТБИ - Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор 5 1
Авангард Коммьюникейшнз 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Hyundai Motor Company 436 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 1
АльфаСтрахование СГ 394 1
ПИК ГК - Российская девелоперская и строительная компания - ПИК-Комфорт УК - ПИК Инвестпроект - ПИК Проект 77 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 1
Ford 435 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 104 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 1
Верный - торговая сеть 326 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
Челябинвестбанк - Акционерный Челябинский Инвестиционный банк 26 1
МКМ - Москабель-Фуджикура 9 1
Лукойл ПАО - Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт - Уралойл 44 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 16
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 5
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 5
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 4
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 4
Евросоюз - ENISA - European Network and Information Security Agency - European Union Agency for Cybersecurity - Европейское агентство по сетевой и информационной безопасности 20 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 91 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 2
Правительство Канады 51 2
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по транспорту и строительству 24 2
ФСТЭК РФ - ГНИИИ ПТЗИ - ГНИИПТИ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю - НИИ ТЗИ - ГНИИТЗИ 18 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по Государственному Заказу Санкт-Петербурга 9 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 29
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 11
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 3
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 3
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
CSA - Cloud Security Alliance 14 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 1
АМККТ - Ассоциация Международный конгресс качества телекоммуникаций - Международный консультативный комитет телеграфии связь 7 1
Международная академия связи - МАС 46 1
Academy of Television Arts & Sciences, или Television Academy - Американская телевизионная академия - Академия телевизионных искусств и наук 1 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 29
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 23
Стандартизация - Standardization 2339 23
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 23
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 23
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 19
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 18
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 17
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 924 17
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 14
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 13
SFP - Small Form-factor Pluggable - SFF - Small Form Factorr - форм-фактор - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 483 12
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 11
ITU-T H.323 - Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей 234 11
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 11
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 10
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 10
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 10
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 840 9
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1083 9
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 8
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 8
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 8
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 455 8
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 7
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 869 7
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 7
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 7
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 7
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия - DSL-коммутатор 567 7
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 7
ВКС - MCU - Multipoint Control Unit - Аппаратно-программное устройство для объединения аудио- и видеоконференции в многоточечный режим 208 6
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 6
ADVA Optical Networking - MRV LambdaDriver CWDM/DWDM 97 11
МТС Линк - Vinteo MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 6
Linux OS 11533 6
Microsoft Windows 2000 8678 6
ADVA Optical Networking - MRV TM-DXFP - линейка 10-гигабитных транспондеров 14 4
МТС Линк - Vinteo Desktop 10 4
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 4
ADVA Optical Networking - MRV OS - MRV OptiSwitch 125 3
ADVA Optical Networking - MRV FiberDriver - MRV OptiDriver 76 3
МТС Линк - Vinteo Mobile - Vinteo SIP Client 6 3
Google Android 15244 3
Apple iOS 8583 3
D-Link DWR - D-Link DSL - D-Link DGS - D-Link DIR - Серия маршрутизаторов 90 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Vocord iX 2 2
Vocord Gateway - VGW 2 2
Microsoft Windows 16882 2
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 186 2
Apple macOS Gatekeeper 37 2
D-Link LBD - Loopback Detection 33 2
MTC Foris OSS - биллинговая система 59 2
D-Link ISM VLAN 15 2
BSS BS-Client ДБО 126 1
Huawei AirPON 2 1
Nokia Alcatel-Lucent Vplus 2 1
Nokia Alcatel-Lucent Accelerate 3 1
Nokia Alcatel-Lucent Mobile Messaging 1 1
Nokia Alcatel-Lucent Active Phonebook 1 1
Nokia Alcatel-Lucent MiLife Platform 6 1
Nokia Alcatel-Lucent MAS - Nokia Multimedia Applications Suite - Nokia Artuse MMSC - Nokia Artuse Multimedia Messaging Service Center - Nokia IMS - Nokia IP Multimedia Subsystem 27 1
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 224 1
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Экран-М - советские геостационарные спутники связи прямого телевещания 16 1
Microsoft Office Open XML - Microsoft OOXML 129 1
VideoMost MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 59 1
Polycom PVX - программные видеотерминалы 8 1
eCall - emergency call - eSafety - европейская система автоматического оповещения о дорожных происшествиях на автотранспортах 47 1
Huawei iODN 3 1
Eltex ECSS Softswitch 13 1
Huawei CX 3 1
Huawei All-IP 1 1
Серый Дмитрий 18 4
Свириденко Владимир 8 2
Effenberger Frank - Эффенбергер Френк 2 2
Markovski Veni - Марковски Вени 9 2
Минкин Эдуард 2 2
McCrum William - МакКрум Вильям 2 2
Рейман Леонид 1065 2
Мирошников Борис 63 2
Лукацкий Алексей 140 2
Свириденко Андрей 99 2
Попов Борис 25 2
Марченко Игорь 13 1
Глейм Артур 6 1
Crocker Stephen D. - Крокер Стивен 8 1
Макаров Станислав 118 1
Кремер Аркадий 15 1
Солонин Виталий 90 1
Гребнев Егор 41 1
Заболотный Игорь 45 1
Хохлов Юрий 15 1
Журавлев Роман 22 1
Дронов Дмитрий 27 1
Андреев Михаил 5 1
Потоцкий Михаил 15 1
Измайлов Юрий 19 1
Саввин Антон 18 1
Баринов Игорь 11 1
Безкоровайный Денис 16 1
Моисеев Сергей 12 1
Мачабели Константин 13 1
Комиссарук Лев 6 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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