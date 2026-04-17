Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
ITU-T CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии МСЭ-Т Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ
СОБЫТИЯ
Публикаций - 99, упоминаний - 106
ITU-T и организации, системы, технологии, персоны:
|Серый Дмитрий 18 4
|Свириденко Владимир 8 2
|Effenberger Frank - Эффенбергер Френк 2 2
|Markovski Veni - Марковски Вени 9 2
|Минкин Эдуард 2 2
|McCrum William - МакКрум Вильям 2 2
|Рейман Леонид 1065 2
|Мирошников Борис 63 2
|Лукацкий Алексей 140 2
|Свириденко Андрей 99 2
|Попов Борис 25 2
|Марченко Игорь 13 1
|Глейм Артур 6 1
|Crocker Stephen D. - Крокер Стивен 8 1
|Макаров Станислав 118 1
|Кремер Аркадий 15 1
|Солонин Виталий 90 1
|Гребнев Егор 41 1
|Заболотный Игорь 45 1
|Хохлов Юрий 15 1
|Журавлев Роман 22 1
|Дронов Дмитрий 27 1
|Андреев Михаил 5 1
|Потоцкий Михаил 15 1
|Измайлов Юрий 19 1
|Саввин Антон 18 1
|Баринов Игорь 11 1
|Безкоровайный Денис 16 1
|Моисеев Сергей 12 1
|Мачабели Константин 13 1
|Комиссарук Лев 6 1
|Григорьев Максим 56 1
|Фургель Игорь 1 1
|Засурский Ясен 4 1
|Вишняков Владимир 2 1
|Чернович Михаил 3 1
|Радкевич Андрей 2 1
|Коваль Дмитрий 3 1
|Шапошник Сергей 2 1
|Синько Павел 2 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.