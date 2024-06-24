Huawei Euler OS

Разделы

24.06.2024 Вместо Python. Huawei создала собственный язык программирования, простой в освоении и доступный каждому 2
04.06.2024 «Касперский» выпустил бесплатный инструмент для поиска любых угроз в Linux 1
28.12.2023 Операционная система корпоративного уровня «Скейлер» включена в Реестр российского ПО 1
29.12.2022 «Крок» запланировала пилотный проект на «Машине баз данных Скала^р МБД.П» с новой ОС «Скейлер» 1
23.12.2022 «Скала^р» выпустила машину баз данных «МБД.П» с новой ОС корпоративного уровня 1
08.12.2022 Открытое сообщество разработчиков OpenScaler представило первую версию локализованного дистрибутива openEuler для архитектуры ARM 1
29.11.2022 Открытое сообщество разработчиков OpenScaler представило первую версию локализованного дистрибутива openEuler 1
16.11.2022 В России состоялся запуск OpenScaler – сообщества разработчиков новой свободно распространяемой отечественной операционной системы с открытым исходным кодом 1
22.10.2021 Huawei создала совершенно новый язык программирования 2
28.06.2021 Huawei обвинили в разработке совершенно бесполезных патчей для Linux 2
16.04.2021 Сибирские ученые в высокопроизводительных вычислениях используют кластер Huawei 1
30.09.2020 Президент Huawei Евразия представил стратегию сотрудничества с российскими партнерами 1
01.04.2020 Четыре разработчика представили коммерческие версии своих ОС на openEuler 1
09.01.2020 Huawei опубликовала собственный дистрибутив Linux 2

Huawei 4161 7
Скала^р - ранее InterLab IBS 224 4
OpenAtom Foundation 4 3
China Mobile 419 3
OpenScaler 5 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5195 2
Intel Corporation 12471 2
Google LLC 12136 2
Yandex - Яндекс 8196 1
Microsoft Corporation 25134 1
Qualcomm Technologies 1896 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 563 1
GitHub 939 1
Норси-Транс - НТ 119 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2340 1
iSoft 2 1
Kylin Software - Kylinsoft 2 1
8802 1
Apple Inc 12498 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 398 1
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур - Langchao Electronic Information Industry Corporation 77 1
РАН СО ИВМИМГ - ССКЦ - Сибирский суперкомпьютерный центр 11 1
UnionTech 10 1
CGI Group - Logica - LogicaCMG Telecoms Products 40 1
Крок - Croc 1812 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1554 1
Almalinux Open Source Foundation 37 1
China Development Bank - China Construction Bank - Чайна Констракшн Банк - Банк развития Китая - Китайский банк развития 30 3
China Post Group - Почта Китая 18 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7957 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 402 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1337 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6211 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 335 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 111 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1602 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 455 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1474 1
Linux Foundation 189 1
ASF - Apache Software Foundation 220 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26779 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71388 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31489 7
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8027 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22604 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16897 5
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21604 5
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 574 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25290 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30784 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11778 2
LTS - Long-Term Support - LTSC - Long-Term Servicing Channel - LTSB - Long-Term Servicing Branch - Долгосрочная поддержка программного обеспечения 151 2
ARM - Advanced RISC Machine 454 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13408 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14866 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22326 2
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 524 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12604 2
Repository - Репозиторий 999 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2187 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6879 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1124 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2347 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6089 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1619 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 560 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 428 1
Linux Btrfs - Файловая система 44 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55785 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2325 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7261 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9188 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4215 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21700 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9981 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1292 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3209 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1852 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1694 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6581 1
Linux OS 10700 8
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 342 6
Intel x86 - архитектура процессора 1965 5
OpenScaler OS 7 5
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 213 4
Google Android 14536 3
Huawei Kunpeng ARM-процессор 71 3
Apple macOS 2196 2
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 542 2
Apple iOS 8150 2
Huawei Cangjie - Huawei Cangjie OpenEuler 3 2
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 962 2
Microsoft Windows 16174 2
Скала^р - Скейлер - операционная система 7 2
Скала^р МБД - машина базы данных 15 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1650 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 285 1
Linux Inspur K-UX 1 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1006 1
UnionTech - Deepin Linux - Hiweed Linux - Hiwix 38 1
Huawei Mate - серия смартфонов 381 1
Huawei MateBook - серия ноутбуков 99 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5040 1
Huawei TaiShan - Серия серверов 35 1
OpenJDK - Open Java Development Kit 118 1
UnionTech deepinEuler 1 1
HP UX - Hewlett Packard Unix 230 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1072 1
Objective-C - компилируемый объектно-ориентированный язык программирования 49 1
Fujitsu A64FX 3 1
Huawei Ascend - серия микропроцессоров 112 1
Nginx HTTP 1 1
Kylin OS - Linux - Debian GNU - Ubuntu 20 1
Loongson Architecture Godson - LoongArch - Longxin - серия процессоров 57 1
3Logic Group - Xellon - gitee 8 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 922 1
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 163 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1086 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 102 1
Pexels 73 1
Путин Владимир 3310 1
Wu Aiden - У Эйден 22 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 581 1
Лю Юй 11 1
Марченко Михаил 4 1
Сысоев Александр 45 1
Дубенсков Пётр 10 1
Мельникова Анастасия 430 1
Taihua Deng - Тайхуа Дэн 4 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17925 11
Россия - РФ - Российская федерация 154166 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53161 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45178 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1130 1
Южная Корея - Республика 6807 1
Евразия - Евразийский континент 624 1
США - Миннесота 196 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1616 1
Россия - СФО - Новосибирск 4582 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13512 1
Европа 24551 1
Япония 13476 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54232 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4189 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14780 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11326 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50517 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1500 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31310 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5818 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 920 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4642 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17162 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2895 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1605 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 986 1
Физика Земли - Геофизика - Geophysics 139 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2264 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5201 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2875 1
Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 230 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9893 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2695 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9446 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1068 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1275 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 786 1
The Register - The Register Hardware 1665 1
Известия ИД 688 1
GizmoChina 147 1
Oxford Economics 12 1
CAS ISCAS - Institute of Software, Chinese Academy of Sciences - Институт программного обеспечения Китайской академии наук 8 1
РАН - Российская академия наук 1982 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 166 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 237 1
РАН СО ИВМИМГ - Институт вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения РАН 9 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 167 1
University of Minnesota - Миннесотский университет - Университет Миннесоты 44 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 945 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 375 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 174 1
Huawei Digital Community Conference 3 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
