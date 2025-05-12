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UnionTech

UnionTech


12.05.2025 Знаменитый Linux с мировым именем запретил использовать китайский национальный графический интерфейс 1
26.08.2024 В Китае создана суверенная Windows на базе Debian Linux. Дизайн один в один, как у Windows 11, но никакой телеметрии Microsoft 1
26.08.2022 «Импортонезависимый» китайский Linux отлучают от Debian 1
04.07.2022 Microsoft вот-вот потеряет один из крупнейших в мире рынков Windows. Китай в шаге от полного отказа от иностранных ОС 1
13.09.2021 Выпущен крошечный ПК на таинственном процессоре китайской разработки 1
28.01.2021 Китайцы создали собственный Flash и сделали его лучше, чем у Adobe 1
27.01.2021 Налоговики создали собственный браузер, лишь бы не отказываться от мертвого Flash 1
19.01.2021 Китайцы выпустили «полноценную замену Windows 7» для госсектора 1
01.04.2020 Четыре разработчика представили коммерческие версии своих ОС на openEuler 1
25.03.2020 Китай откажется от Windows в госсекторе через три года. Ее замена почти готова 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

UnionTech и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24814 5
Huawei 4008 4
Intel Corporation 12295 4
AMD - Advanced Micro Devices 4297 4
Zhaoxin - Shanghai Zhaoxin Semiconductor 34 4
Loongson Technology 51 3
Canonical 206 2
TKC - Tianjin Kylin Information 7 2
UnionTech - Deepin Technology 6 2
Adobe Systems 1559 2
CS2C - China Standard Software 13 1
GitHub 867 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 645 1
CETC - China Electronics Technology Corporation - China Electronics Technology Group 13 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1524 1
ZWSoft 5 1
iSoft 2 1
Kylin Software - Kylinsoft 2 1
Valve Software 212 1
РЖД - Российские железные дороги 1938 2
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 109 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4933 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 330 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 443 1
Linux Foundation 188 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1449 1
ASF - Apache Software Foundation 212 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25925 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20469 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14599 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24703 4
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21135 4
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4639 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9362 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8051 3
File Manager - Файловый менеджер - Управление файлами 453 3
OEM - Предустановленное программное обеспечение - Pre-installed software - программное обеспечение в комплекте - crapware 575 3
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1160 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30430 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4295 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7636 2
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 497 2
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 553 2
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 731 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16330 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12570 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3895 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10113 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3678 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7410 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1869 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3554 1
DDR - Double data rate 2789 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 595 1
DDR SODIMM - Small Outline Dual In-line Memory module 170 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1405 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3804 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9618 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9515 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3306 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1242 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4062 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2222 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 623 1
Application store - магазин приложений 1240 1
LTS - Long-Term Support - LTSC - Long-Term Servicing Channel - LTSB - Long-Term Servicing Branch - Долгосрочная поддержка программного обеспечения 145 1
Компьютеризация - TDP - Thermal Design Power - Требования к системе охлаждения процессора 282 1
Linux OS 10196 9
UnionTech - Deepin Linux - Hiweed Linux - Hiwix 36 6
UnionTech UOS - Unity Operating System 30 6
Intel x86 - архитектура процессора 1898 6
Microsoft Windows 15870 6
Zhaoxin KaiXian - Серия микропроцессоров 19 4
Linux - Debian GNU 487 4
Kylin OS - Linux - Debian GNU - Ubuntu 20 4
Zhaoxin KaiSheng - Серия микропроцессоров 4 4
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 883 3
Apple macOS 2104 3
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 259 3
Google Android 14221 2
Microsoft Windows 10 1801 2
Microsoft Windows XP 2408 2
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 302 2
Kylin neoKylin Linux 15 2
Kingsoft Office Software - WPS Office 33 2
UnionTech ReFla 4 2
Microsoft Windows 7 1984 2
Mozilla Firefox - браузер 1896 2
Red Hat - Linux Fedora 224 2
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 537 2
Loongson Architecture Godson - LoongArch - серия процессоров 51 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4659 2
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 197 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1455 1
SoftPedia - Каталог и архив программного обеспечения 48 1
Apple iOS 7944 1
JavaScript - JS - язык программирования 1224 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 583 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 517 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 724 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1896 1
Ruffle - кроссплатформенный эмулятор Adobe Flash Player 5 1
W3C - WebAssembly - Wasm - Язык программирования низкого уровня для стековой виртуальной 37 1
Formosa Plastics Group - VIA Technologies - VIA WuDaoKou 4 1
Huawei Euler OS 14 1
Kylin openKylin 7 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1420 1
Peterson Chris - Петерсон Крис 4 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17408 9
Китай - Шанхай 789 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52526 3
ЮАР - Южно-Африканская Республика 573 2
Индонезия - Республика 972 1
Китай - Гуандун, Гуандонг - Гуанчжоу 104 1
Китай - Ляонин - Далянь 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 148266 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13396 1
Индия - Bharat 5530 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52373 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29982 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8739 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6149 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2461 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14031 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3698 1
"китайфон" 26 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2672 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16658 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2550 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3349 1
Зоология - наука о животных 2687 1
Китайский язык - китайские, синитские, синитические языки 97 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4755 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5002 1
The Register - The Register Hardware 1600 4
cnTechPost 7 2
NYT - The New York Times 1063 1
ZDnet 660 1
TechSpot 136 1
Reddit 323 1
NetMarketShare Web Analytics 29 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 960 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 233 1
CAS ISCAS - Institute of Software, Chinese Academy of Sciences - Институт программного обеспечения Китайской академии наук 8 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2477 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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