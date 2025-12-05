Разделы

Кибербезопасность Local Privilege Escalation Локальное повышение привилегий Уязвимость


СОБЫТИЯ

05.12.2025 R-Vision опубликовал обзор наиболее критичных уязвимостей за ноябрь 2
24.11.2025 Xello выпустила Xello Deception 5.8 1
11.11.2025 Аналитики R-Vision описали наиболее опасные уязвимости за октябрь 2
31.10.2025 Angara MTDR: фреймворк AdaptixC2 выходит на охоту в России 1
27.10.2025 Ринат Мавлютов, «АгроЭко»: Хакеры разрабатывают новые вирусы с использованием генеративного ИИ 1
22.10.2025 В Bi.Zone TDR теперь доступны автоматическое выявление небезопасных настроек и анализ сетевого трафика с помощью Suricata 1
10.10.2025 Инструмент для противодействия кибератакам стали использовать в самих атаках 1
07.10.2025 Аналитики R-Vision назвали наиболее опасные уязвимости сентября 1
02.10.2025 Производительность MaxPatrol SIEM выросла на 20% 1
30.09.2025 Крупные дистрибутивы Linux содержат три повышающие привилегии уязвимости 1
25.09.2025 BI.Zone WAF: SQL-инъекции остаются главным риском среди веб-уязвимостей 1
22.08.2025 Уволенный программист сломал сервер работодателя цифровой «бомбой замедленного действия». Посадили на четыре года 1
21.08.2025 Positive Technologies назвала десять самых распространенных семейств вредоносного ПО в России 1
18.08.2025 Возвращение PipeMagic: новая активность бэкдора в Саудовской Аравии и Бразилии 1
18.08.2025 Компания «Ред Софт» запустила программу поиска уязвимостей на Standoff Bug Bounty   1
12.08.2025 Positive Technologies представила августовский дайджест трендовых уязвимостей 1
28.07.2025 AppSec Solutions: составлен топ ошибок разработчиков, позволяющих атаковать компании 1
25.07.2025 Облачный провайдер Beget выплатил багхантерам более 4 млн руб. на Bi.Zone Bug Bounty 1
21.07.2025 Количество запросов на оценку безопасности Linux выросло на 22% за первые шесть месяцев года 1
21.07.2025 Старинная уязвимость в Apache HTTP Server используется для заражения криптомайнером 1
19.06.2025 «Дыру» в ядре Linux хакеры начали активно эксплуатировать через два года после обнаружения 1
17.06.2025 Эксперты RED Security и CICADA8 выявили новую хакерскую группировку Cloaked Shadow 1
17.06.2025 Троян-шифровальщик для Android обзавелся модулем безвозвратного удаления файлов, исключающим восстановление данных 1
10.06.2025 PT ISIM обеспечивает инвентаризацию активов технологической сети 1
30.05.2025 Хактивисты BO Team используют целевой фишинг для атак на российский бизнес и госсектор 1
29.05.2025 Опасность в корпоративных сетях. Эксперты предупреждают о новой уязвимости в центре сертификации 1
27.05.2025 Bi.Zone WAF предотвращает эксплуатацию уязвимости в Grafana 1
15.05.2025 SAP, Microsoft и Ivanti поспешно исправляют уязвимости нулевого дня, которыми уже вовсю пользуются хакеры 2
12.05.2025 Знаменитый Linux с мировым именем запретил использовать китайский национальный графический интерфейс 1
21.04.2025 После обновления Windows 11 перестало запускаться ПО SAP 1
14.04.2025 «Солар» смоделирует атаки и покажет компаниям слабые места в их ИБ-защите 1
11.04.2025 Positive Technologies представила апрельский дайджест трендовых уязвимостей 1
07.04.2025 Bi.Zone WAF: количество веб-уязвимостей зимой увеличилось более чем в два раза по сравнению с осенними показателями 1
04.04.2025 MaxPatrol SIEM получил свыше 60 новых правил для обнаружения актуальных атак 2
14.03.2025 Важное обязательное обновление Windows 11 мешает ПК загружаться и отправляет его в «синий экран смерти» 1
11.03.2025 Облачный провайдер Beget запускает публичную программу поиска уязвимостей на Bi.Zone Bug Bounty 1
10.03.2025 Новая версия вредоноса Mallox под Linux оказалась перелицовкой другого шифровальщика 1
05.03.2025 В Android закрыты две эксплуатируемые шпионские «дыры» 1
03.03.2025 «Солар»: вредоносное ПО в 2024 г стало ключевой угрозой для транспорта, здравоохранения и промышленности 1
19.02.2025 Хакерская киберразведка, уязвимости и вредоносы – как киберпреступники атаковали банки в 2024 году 1

Публикаций - 186, упоминаний - 212

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1586 56
Microsoft Corporation 25236 53
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1500 44
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 20
Google LLC 12255 10
Intel Corporation 12541 9
GitHub 963 8
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1144 7
Broadcom - VMware 2490 6
Trend Micro 629 6
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 464 6
ESET - ESET Software 1147 5
Samsung Electronics 10625 5
Cisco Systems 5222 5
Apple Inc 12628 5
AMD - Advanced Micro Devices 4468 5
Fortinet 405 5
Telegram Group 2571 5
Gen Digital - Avast Software 176 5
Qualys 70 5
SAP SE 5426 4
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 254 4
Red Hat 1344 4
SafeBreach Labs 14 4
Veeam Software 327 3
Lenovo Group 2361 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 3
8983 3
Citrix Systems 840 3
Fujitsu 2066 3
Bitdefender 160 3
Gen Digital - Avira - Avira Operations GmbH & Co. KG 60 3
Nvidia Corp 3731 3
Cloudflare 131 3
Palo Alto Networks 167 3
JFrog 11 2
Ростех - Автоматика Концерн 1744 2
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 800 2
Dell EMC 5092 2
Qualcomm Technologies 1909 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 2
Инград - Ingrad 13 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 121 1
Panasonic Avionics Corporation - PAC 15 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 262 1
Boeing 1017 1
СДМ-Банк 66 1
Bank of America - Банк Америки 268 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 352 1
Royal Dutch Shell - Шелл 223 1
Capital Group 76 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Пробизнесбанк АКБ 134 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 144 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1371 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 5
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 239 4
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 46 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 608 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 486 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 2
U.S. DOT - United States Department of Transportation - Министерство транспорта США 22 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 390 1
UK Central Bank of England - UK BoE - Банк Англии 18 1
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 95 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 531 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 344 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 391 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 271 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 419 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 186 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 99 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 85 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 106 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3428 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 600 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 99 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
Apache Software Foundation - ASF 221 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 162
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7026 133
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13633 105
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 65
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 61
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2257 57
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 55
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2727 45
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 40
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 37
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3156 35
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 362 31
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3505 26
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2712 26
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2625 25
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7743 22
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 945 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 21
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8174 20
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 749 20
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 865 20
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7630 20
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3275 17
root-доступ - рутинг - процесс получения прав суперпользователя 205 15
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2338 14
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5387 14
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 14
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6268 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 13
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2351 13
DLL - Dynamic Link Library - Динамически подключаемая библиотека 267 13
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4668 12
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4776 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 12
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1756 12
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 11
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 11
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4349 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 10
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 10
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 128
Microsoft Windows 16327 68
Linux OS 10896 41
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 432 27
Microsoft Windows 10 1874 16
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 121 13
Google Android 14679 12
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 172 11
Microsoft Exchange - MS Exchange 1779 11
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 936 10
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1526 10
Microsoft Windows PowerShell 223 10
Linux - Debian GNU 529 10
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 931 10
Microsoft Windows 11 712 9
Red Hat - Fedora Project - Linux Fedora 235 9
Apple iOS 8242 8
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 8
Microsoft Office 3952 6
Microsoft Windows Server 2008 480 6
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 545 6
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1110 6
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 61 6
Apple macOS 2248 5
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 345 5
Oracle Java - язык программирования 3328 5
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2019 5
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 287 5
Microsoft Windows NTLM - NT LAN Manager - протокол сетевой аутентификации 40 5
Microsoft Windows 7 1993 4
JavaScript - JS - язык программирования 1329 4
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 823 4
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 141 4
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 419 4
Microsoft Windows 2000 8662 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 297 4
Apache HTTP Server - Apache Web Server 603 4
SQL - уязвимости - SQL-угрозы - Вредоносное ПО - SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 185 3
FreePik 1435 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 133 3
Мельникова Анастасия 431 23
Зайцев Михаил 308 15
Павлов Никита 114 5
Галушкин Олег 182 5
Попов Александр 53 3
Сапронов Константин 10 2
Фомина Юлия 3 2
Lecigne Clement - Лесинь Клеман 4 2
Цветков Михаил 5 2
Иванов Антон 89 2
Гвоздев Дмитрий 137 2
Тюрин Антон 8 2
Nabeel Ahmed - Набиль Ахмед 3 2
Bolton Ramsay - Болтон Рамси 1 1
Яшин Леонид 21 1
Щербаков Сергей 31 1
Гостев Александр 83 1
Лосев Сергей 46 1
Матросов Александр 45 1
Тарасов Сергей 45 1
Ларин Борис 9 1
Антоненко Кирилл 2 1
Завгородний Станислав 1 1
Климов Евгений 19 1
Юнусов Тимур 7 1
Зарипов Данил 2 1
Симаков Михаил 5 1
Tsai Orange - Цай Оранж 4 1
Овчинников Дмитрий 24 1
Пешков Дмитрий 23 1
Павлов Валерий 2 1
Павлова Валерия 2 1
Морозов Роман 8 1
Кузнецов Игорь 19 1
Кохтюлина Ирина 3 1
Трубников Виктор 1 1
Роговский Евгений 3 1
Попов Эдуард 2 1
Вуколов Виктор 1 1
Dragović Filip - Драгович Филип 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 46
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 21
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 6
Германия - Федеративная Республика 12936 6
Ближний Восток 3030 5
Япония 13547 5
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 750 4
Африка - Африканский регион 3570 3
Южная Корея - Республика 6858 3
Италия - Итальянская Республика 4429 3
Бразилия - Федеративная Республика 2450 3
Нидерланды 3631 3
Индия - Bharat 5697 2
Украина 7793 2
Филиппины - Республика 581 2
Европа 24634 2
Сингапур - Республика 1906 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 2
Испания - Королевство 3760 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1064 2
Иран - Исламская Республика Иран 1115 2
Канада 4985 2
Австрия - Австрийская Республика 1335 2
Нигерия - Федеративная Республика 327 2
Азия - Азиатский регион 5748 2
Азия Восточная 182 2
Нигер - Республика 24 1
Ближний Восток - Иордан 33 1
США - Иллинойс - Шампейн - Шампейн–Урбана - Урбана–Шампейн 30 1
Польша - Республика 2001 1
Чили - Республика 484 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 1
Земля - планета Солнечной системы 10658 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 1
Швеция - Королевство 3715 1
Америка - Американский регион 2188 1
Израиль 2784 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1779 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 26
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 25
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1142 21
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 17
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 11
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3114 9
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1071 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 8
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 565 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 6
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2184 6
Финансовые показатели - Financial indicators 2702 5
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 5
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 897 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 4
Аудит - аудиторский услуги 3111 4
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3704 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1709 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 4
Английский язык 6876 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2661 3
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 865 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2545 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2786 3
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1327 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2067 2
Энергетика - Energy - Energetically 5524 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 2
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 559 2
Информатика - computer science - informatique 1144 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1833 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1238 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 2
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 381 2
The Verge - Издание 591 8
Hacker News 76 5
BleepingComputer - Издание 410 4
The Register - The Register Hardware 1696 3
ZDnet 662 1
Wired - Издание 270 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 127 1
Reddit 356 1
AP - Associated Press 2006 1
Phoronix 49 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 86 1
Neowin 177 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 143 4
Gartner - Гартнер 3608 2
Google Threat Analysis Group 16 2
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 56 1
Gartner Magic Quadrant Enterprise Backup and Recovery Software Solutions 5 1
Fortune Global 500 287 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
Forbes Global 2000 49 1
Pen Test Partners 6 1
SandboxEscaper - Исследовательница вопросов кибербезопасности 4 1
W3Techs 13 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 80 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 2
РАН Институт США и Канады - ФГБУН институт Соединенных Штатов Америки и Канады Российской академии наук 9 1
Pearson VUE 55 1
CSU - Cal State - California State University - Университет штата Калифорния 13 1
РАН - Российская академия наук 2014 1
University of Oxford - Оксфордский университет 206 1
TU Graz - Graz University of Technology - Технологического университета в Граце - Грацский технический университет 10 1
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 1
Black Hat - Конференция 117 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 3
Capture the Flag - CTF 53 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 1
Национальная банковская премия 2 1
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 40 1
