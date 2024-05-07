Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы

Главгосэкспертиза получила авторское свидетельство на модуль ИИ уальной собственности (Роспатент). Соответствующее авторское свидетельство выдано 25 апреля 2024 г. Главгосэкспертиза России запустила первый этап промышленной эксплуатации программного модуля

Новый сервис для работы с машиночитаемой документацией внедрен на ЕЦПЭ те XML при формировании и подаче заявления на экспертизу. Об этом CNews сообщили представители ФАУ «Главгосэкспертиза России» Новый функционал, разработанный Центром цифровой трансформации Глав

На ЕЦПЭ запущен «Календарь экспертизы» экспертизы России Годом заказчика в строительной отрасли. Об этом CNews сообщили представители ФАУ «Главгосэкспертиза России». Новый сервис разработан, чтобы оптимизировать временные затраты и

В Татарстане появится технопарк в сфере высоких технологий и архитектуре». Экспертная организация подключена к ЕЦПЭ. Об этом CNews сообщили представители ФАУ «Главгосэкспертиза России». В первом ИТ-промпарке Татарстана будут создавать роботов, беспилот

Цифровые продукты в сфере строительства на платформе «Гостех» обеспечат существенную экономию бюджетных средств ещания с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иреком Файзуллиным и начальником Главгосэкспертизы России Игорем Маныловым. В ходе совещания на площадке Центра взаимодействия

«Айтеко» спроектировала и внедрила ГИС ЕГРЗ по заказу Главгосэкспертизы «Айтеко» спроектировала и внедрила по заказу Главгосэкспертизы России государственную информационную систему «Единый государственный реест

ФАУ «Росдорнии» разместило ИТ-инфраструктуру в облаке CorpSoft24 CorpSoft24 сообщила о том, что ФАУ «Росдорнии» выбрало облако CorpSoft24 для размещения своей ИТ-инфраструктуры. ФАУ «Росдорнии» является ведущей организацией по разработке и научному сопровождению федеральных целевых

Naumen модернизировал АИС «Главгосэкспертиза» нии первого этапа масштабного проекта модернизации АИС «Главгосэкспертиза». Заказчик проекта – ФАУ «Главгосэкспертиза России» – государственное учреждение, осуществляющее экспертизу проектной д

ФГИС ЦС запущена в промышленную эксплуатацию рственной информационной системы ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС), разработанной по заказу Главгосэкспертизы.Основная цель создания ФГИС ЦС - информационная поддержка определения сметн

«Делайт 2000» оснастила учебный класс Главгосэкспертизы России аудиовизуальным оборудованием выполнила проект по оснащению современным аудиовизуальным оборудованием нового учебного класса ФАУ «Главгосэкспертиза России». Реализация данного проекта позволит сократить затраты на обучение

«Астерос» спроектировал технологическую инфраструктуру для «Стадиона Калининград» ту мира по футболу. Проект предусматривает внедрение 13 высокотехнологичных систем и утвержден ФАУ «Главгосэкспертиза России». Стоимость строительства в целом оценивается в p17,3 млрд, сообщили

Проект подводной ВОЛС «Камчатка - Сахалин - Магадан» прошел главгосэкспертизу экспертизу. Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») выдало положительное заключение по представленной документации и р