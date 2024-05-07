Получите все материалы CNews по ключевому слову
Главгосэкспертиза России ФАУ Главное управление государственной экспертизы
|07.05.2024
Главгосэкспертиза получила авторское свидетельство на модуль ИИ
Главгосэкспертиза России запустила первый этап промышленной эксплуатации программного модуля
|14.03.2024
Новый сервис для работы с машиночитаемой документацией внедрен на ЕЦПЭ
Новый функционал, разработанный Центром цифровой трансформации Глав
|11.01.2024
На ЕЦПЭ запущен «Календарь экспертизы»
Новый сервис разработан, чтобы оптимизировать временные затраты
|22.12.2022
В Татарстане появится технопарк в сфере высоких технологий
В первом ИТ-промпарке Татарстана будут создавать роботов, беспилот
|23.11.2022
Цифровые продукты в сфере строительства на платформе «Гостех» обеспечат существенную экономию бюджетных средств
В ходе совещания на площадке Центра взаимодействия
|20.09.2018
«Айтеко» спроектировала и внедрила ГИС ЕГРЗ по заказу Главгосэкспертизы
«Айтеко» спроектировала и внедрила по заказу Главгосэкспертизы России государственную информационную систему «Единый государственный реестр
|10.09.2018
ФАУ «Росдорнии» разместило ИТ-инфраструктуру в облаке CorpSoft24
ФАУ «Росдорнии» выбрало облако CorpSoft24 для размещения своей ИТ-инфраструктуры. ФАУ «Росдорнии» является ведущей организацией по разработке и научному сопровождению федеральных целевых
|30.07.2018
Naumen модернизировал АИС «Главгосэкспертиза»
Заказчик проекта – ФАУ «Главгосэкспертиза России» – государственное учреждение, осуществляющее экспертизу проектной д
|19.02.2018
|Главгосэкспертиза РФ запустила подсистемы второй очереди ИАС ЦС
|03.10.2017
ФГИС ЦС запущена в промышленную эксплуатацию
Основная цель создания ФГИС ЦС - информационная поддержка определения сметн
|12.07.2016
«Делайт 2000» оснастила учебный класс Главгосэкспертизы России аудиовизуальным оборудованием
Реализация данного проекта позволит сократить затраты на обучение
|09.03.2016
«Астерос» спроектировал технологическую инфраструктуру для «Стадиона Калининград»
Проект предусматривает внедрение 13 высокотехнологичных систем и утвержден ФАУ «Главгосэкспертиза России». Стоимость строительства в целом оценивается в p17,3 млрд
|23.04.2015
Проект подводной ВОЛС «Камчатка - Сахалин - Магадан» прошел главгосэкспертизу
Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») выдало положительное заключение по представленной документации
|15.01.2015
Проект подводной ВОЛС «Камчатка-Сахалин–Магадан» прошел экологическую экспертизу
Прохождение главгосэкспертизы – заключительный этап в согласовани
Главгосэкспертиза России ФАУ и организации, системы, технологии, персоны:
|Горский Николай 9 9
|Семенова Марина 10 9
|Зубанов Андрей 9 9
|Пущаков Сергей 10 9
|Фридштанд Андрей 11 9
|Белов Кирилл 19 9
|Наумов Олег 15 8
|Хайруллин Айрат 108 8
|Исаев Алексей 14 7
|Горбунов Сергей 23 7
|Краснов Александр 88 7
|Раков Ярослав 51 6
|Касаткин Алексей 10 6
|Албычев Александр 168 6
|Евраев Михаил 264 6
|Малков Павел 51 6
|Корчивой Станислав 16 6
|Анисимов Михаил 15 6
|Соловьев Игорь 53 6
|Рустамов Рустам 515 6
|Акимов Максим 191 6
|Лысенко Эдуард 312 6
|Шипов Савва 102 6
|Терещенко Денис 92 6
|Паршин Максим 321 6
|Зорин Александр 51 6
|Ципорин Павел 102 6
|Турчак Евгений 24 6
|Рымар Максим 50 6
|Попов Михаил 54 6
|Гребенщиков Дмитрий 37 6
|Шинкарук Елена 28 6
|Скляр Алексей 53 6
|Семенов Алексей 85 6
|Рахтеенко Владимир 41 5
|Бутенко Юрий 65 5
|Гусев Дмитрий 75 5
|Гузовский Денис 79 5
|Меньшов Кирилл 129 5
|Размахаев Сергей 43 5
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8377 13
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 7
|CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
|Juniper Research 551 1
