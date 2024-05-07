Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187413
ИКТ 14511
Организации 11257
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3541
Системы 26519
Персоны 80966
География 2989
Статьи 1575
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2747
Мероприятия 878

Главгосэкспертиза России ФАУ Главное управление государственной экспертизы

Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы

СОБЫТИЯ


07.05.2024 Главгосэкспертиза получила авторское свидетельство на модуль ИИ

уальной собственности (Роспатент). Соответствующее авторское свидетельство выдано 25 апреля 2024 г. Главгосэкспертиза России запустила первый этап промышленной эксплуатации программного модуля

14.03.2024 Новый сервис для работы с машиночитаемой документацией внедрен на ЕЦПЭ

те XML при формировании и подаче заявления на экспертизу. Об этом CNews сообщили представители ФАУ «Главгосэкспертиза России» Новый функционал, разработанный Центром цифровой трансформации Глав
11.01.2024 На ЕЦПЭ запущен «Календарь экспертизы»

экспертизы России Годом заказчика в строительной отрасли. Об этом CNews сообщили представители ФАУ «Главгосэкспертиза России». Новый сервис разработан, чтобы оптимизировать временные затраты и

22.12.2022 В Татарстане появится технопарк в сфере высоких технологий

и архитектуре». Экспертная организация подключена к ЕЦПЭ. Об этом CNews сообщили представители ФАУ «Главгосэкспертиза России». В первом ИТ-промпарке Татарстана будут создавать роботов, беспилот
23.11.2022 Цифровые продукты в сфере строительства на платформе «Гостех» обеспечат существенную экономию бюджетных средств

ещания с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иреком Файзуллиным и начальником Главгосэкспертизы России Игорем Маныловым. В ходе совещания на площадке Центра взаимодействия
20.09.2018 «Айтеко» спроектировала и внедрила ГИС ЕГРЗ по заказу Главгосэкспертизы

«Айтеко» спроектировала и внедрила по заказу Главгосэкспертизы России государственную информационную систему «Единый государственный реест
10.09.2018 ФАУ «Росдорнии» разместило ИТ-инфраструктуру в облаке CorpSoft24

CorpSoft24 сообщила о том, что ФАУ «Росдорнии» выбрало облако CorpSoft24 для размещения своей ИТ-инфраструктуры. ФАУ «Росдорнии» является ведущей организацией по разработке и научному сопровождению федеральных целевых
30.07.2018 Naumen модернизировал АИС «Главгосэкспертиза»

нии первого этапа масштабного проекта модернизации АИС «Главгосэкспертиза». Заказчик проекта – ФАУ «Главгосэкспертиза России» – государственное учреждение, осуществляющее экспертизу проектной д
19.02.2018 Главгосэкспертиза РФ запустила подсистемы второй очереди ИАС ЦС
03.10.2017 ФГИС ЦС запущена в промышленную эксплуатацию

рственной информационной системы ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС), разработанной по заказу Главгосэкспертизы.Основная цель создания ФГИС ЦС - информационная поддержка определения сметн
12.07.2016 «Делайт 2000» оснастила учебный класс Главгосэкспертизы России аудиовизуальным оборудованием

выполнила проект по оснащению современным аудиовизуальным оборудованием нового учебного класса ФАУ «Главгосэкспертиза России». Реализация данного проекта позволит сократить затраты на обучение

09.03.2016 «Астерос» спроектировал технологическую инфраструктуру для «Стадиона Калининград»

ту мира по футболу. Проект предусматривает внедрение 13 высокотехнологичных систем и утвержден ФАУ «Главгосэкспертиза России». Стоимость строительства в целом оценивается в p17,3 млрд, сообщили
23.04.2015 Проект подводной ВОЛС «Камчатка - Сахалин - Магадан» прошел главгосэкспертизу

экспертизу. Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») выдало положительное заключение по представленной документации и р
15.01.2015 Проект подводной ВОЛС «Камчатка-Сахалин–Магадан» прошел экологическую экспертизу

направлен в Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России»). Прохождение главгосэкспертизы – заключительный этап в согласовани

Публикаций - 100, упоминаний - 169

Главгосэкспертиза России ФАУ и организации, системы, технологии, персоны:

9003 10
Ред Софт - Red Soft 1002 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3305 7
Центр2М - Center2М 67 6
ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 131 6
БАРС Груп 559 6
Diasoft - Диасофт 1024 6
ОТР ГК - ОТР 2000 222 6
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 130 5
HERE Technologies 109 5
ЦДК - Центральная дистрибьюторская компания 13 5
Naumen - Наумен 685 5
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 430 5
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 435 5
Ростелеком 10316 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14266 5
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 5
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 221 5
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 269 5
АйТи 1440 5
Brother - Brother Industries - Бразер 205 4
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 168 4
Телематика Концерн - СофтТелематика 13 4
Cisco Systems 5224 4
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 421 4
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 192 4
Программный продукт ГК 78 4
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 4
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 4
Renga Software - Ренга Софтвэа 44 3
PIX Robotics - Пикс Роботикс 130 3
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 255 3
Telegram Group 2578 3
Microsoft Corporation 25245 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1255 3
IBM - International Business Machines Corp 9551 3
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 190 3
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software 81 3
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 274 2
РЖД - Российские железные дороги 2003 8
ГПБ - Газпромбанк 1178 7
ПСБ - Промсвязьбанк 903 7
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 115 5
ВТБ - ВТБ24 668 5
Citi - Citibank - Ситибанк 319 5
Росинтер Ресторантс - Rosinter 48 5
Mascotte 22 5
Глобэкс банк 47 5
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - сеть клиник 37 5
Nordic Agency AB - Нордик АБ 12 5
Rietumu Banka 19 5
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 5
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 85 5
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 178 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2698 5
Adidas - Адидас 166 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 5
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 149 5
Unilever - Юнилевер Русь 165 5
СПСР-Экспресс - SPSR Express 38 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8187 4
Газпром ПАО 1416 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1793 4
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 53 3
Сафмар - Европлан - Europlan 43 3
СКМ ПКО - Сентинел Кредит Менеджмент Профессиональная Коллекторская организация « 16 3
Почта России ПАО 2249 3
Роснефть НК - нефтяная компания 528 3
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 2
ВТБ - РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк - Краснодарский краевой инвестиционный банк 58 2
Красная Роза - бизнес-центр Москва 98 2
ЦБ РФ - СПВБ - Санкт-Петербургская валютная биржа 30 2
Bonduelle - Бондюэль - Кубанские консервы 16 2
СКБ Контур УЦ - Удостоверяющий центр 41 2
МБСП - Международный банк Санкт-Петербурга - Ленмебельбанк - Петербургский лесопромышленный банк 2 2
РЖД КЖД - Калининградская железная дорога 10 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 262 2
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 109 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 17
Федеральное казначейство России 1879 17
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6279 15
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 347 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12867 14
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5235 13
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3442 12
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 11
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2006 10
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 734 10
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 53 9
Минкультуры РФ ГИВЦ - ГИВЦ МК РФ - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ - ГИВЦ Роскультуры 28 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4909 9
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 9
РосдорНИИ ФАУ - Российский дорожный научно-исследовательский институт 15 8
Росархив - Федеральное архивное агентство 143 8
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 37 8
Главгосэкспертиза России ФАУ - Управление информационных технологий ФАУ - Центр цифровой трансформации Главгосэкспертизы России 7 7
Правительство Московской области - Мингосуправления МО - Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 73 7
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3252 7
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 28 6
МФЦ Мои документы Московской области - МФЦ Мои документы Подмосковья 36 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4796 6
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 391 6
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 163 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3121 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5241 5
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1455 5
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 156 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3369 4
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 4
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2814 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2081 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 709 4
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 195 3
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования - ЦАПК АИС ОМС - Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы 43 3
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 51 3
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 313 6
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 129 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 103 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
НОТИМ - Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования 9 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 50 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 42 1
Ассоциация-800 20 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 259 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 386 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73353 61
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 46
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23221 30
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 22
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23065 21
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13357 19
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4147 17
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2471 15
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 15
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31792 15
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8745 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18227 14
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2450 12
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1853 12
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1588 10
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 693 9
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 24 9
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9395 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12391 9
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9790 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17170 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11476 8
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 54 7
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3352 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12279 6
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7110 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11576 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 6
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6023 6
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4695 6
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1753 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12009 6
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4846 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6916 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 6
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4156 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13015 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7293 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5841 14
Минстрой РФ - ФЦЦС ФАУ - Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов - ФГИС ЦС - Федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве 14 8
Linux OS 10917 6
ЕЦПЭ - Единая цифровая платформа экспертизы 6 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1048 4
PIX Robotics - PIX RPA Platform 92 3
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 277 3
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 65 3
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1325 3
Microsoft Windows 16341 3
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 58 3
Аскон Pilot-ICE - Industrial Civil Engineering 18 2
Аскон Pilot-ECM - Аскон Pilot Enterprise content management 16 2
Autodesk Revit 120 2
Аскон - Лоцман:PLM 91 2
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 241 2
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 78 2
Поляна-Д - автоматизированная система управления боевыми действиями зенитной ракетной бригады 44 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 2
Security Vision КИИ - Security Vision Критическая Информационная Инфраструктура 11 2
Неолант - Полином САПР - Полином MDM 27 2
Главгосэкспертиза России ФАУ - АИС Главгосэкспертиза - Автоматизированная информационная система 2 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2059 2
Microsoft Windows 2000 8663 2
Security Vision SGRC - Security Vision Security Governance, Risk Management - Security Vision Business Continuity Management 25 2
Аскон Pilot-BIM - Аскон Building Information Model или Modeling 24 2
Security Vision CRS - Security Vision Cyber Risk System 5 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1514 2
Nemetschek - Graphisoft - Archicad 21 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 862 2
Microsoft Office 3956 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1720 2
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 867 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5189 2
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 121 2
CSoft - СиСофт ГК - TDMS Technical Data Management System 55 2
CSoft Model Studio CS 19 2
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 94 2
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 331 2
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 201 1
Горский Николай 9 9
Семенова Марина 10 9
Зубанов Андрей 9 9
Пущаков Сергей 10 9
Фридштанд Андрей 11 9
Белов Кирилл 19 9
Наумов Олег 15 8
Хайруллин Айрат 108 8
Исаев Алексей 14 7
Горбунов Сергей 23 7
Краснов Александр 88 7
Раков Ярослав 51 6
Касаткин Алексей 10 6
Албычев Александр 168 6
Евраев Михаил 264 6
Малков Павел 51 6
Корчивой Станислав 16 6
Анисимов Михаил 15 6
Соловьев Игорь 53 6
Рустамов Рустам 515 6
Акимов Максим 191 6
Лысенко Эдуард 312 6
Шипов Савва 102 6
Терещенко Денис 92 6
Паршин Максим 321 6
Зорин Александр 51 6
Ципорин Павел 102 6
Турчак Евгений 24 6
Рымар Максим 50 6
Попов Михаил 54 6
Гребенщиков Дмитрий 37 6
Шинкарук Елена 28 6
Скляр Алексей 53 6
Семенов Алексей 85 6
Рахтеенко Владимир 41 5
Бутенко Юрий 65 5
Гусев Дмитрий 75 5
Гузовский Денис 79 5
Меньшов Кирилл 129 5
Размахаев Сергей 43 5
Россия - РФ - Российская федерация 157052 82
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45754 26
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18597 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8120 12
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2957 12
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3204 11
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 822 9
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1310 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53472 8
Россия - ЦФО - Тульская область 1297 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14496 7
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3264 6
Россия - ДФО - Сахалинская область 987 5
Россия - УФО - Тюменская область 1255 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18234 5
Земля - планета Солнечной системы 10660 4
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1000 4
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1570 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4097 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1693 3
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1017 3
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 250 3
Германия - Федеративная Республика 12942 3
Украина 7796 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 1396 3
Россия - ДФО - Магаданская область 478 2
Россия - Восточная Сибирь 299 2
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 768 2
Россия - Керченский полуостров - Керченский пролив - Керченский мост - Керченская переправа 51 2
Тихий океан - Охотское море 75 2
Россия - СЗФО - Калининградская область - Балтийск 38 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Усть-Большерецк 33 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2201 2
Россия - СЗФО - Архангельская область 768 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2052 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1643 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4276 2
Азия - Азиатский регион 5751 2
Казахстан - Республика 5799 2
Америка Латинская 1884 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55087 68
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6114 30
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 18
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6247 18
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51332 14
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10331 13
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4252 12
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6333 10
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 9
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8546 9
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3774 9
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 234 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26028 8
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8384 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6674 6
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4336 6
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 5
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4942 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 5
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3137 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1718 4
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15144 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5710 4
Национальный проект - Безопасные и качественные автомобильные дороги - БКД 83 4
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3729 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4414 3
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 566 3
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1019 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5865 3
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 945 3
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1181 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4921 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5971 3
Apps4All 26 5
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1141 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1075 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 498 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2159 2
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 113 1
The Independent 32 1
Independent 111 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6020 1
TAdviser - Центр выбора технологий 425 1
Bloomberg 1419 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 666 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8377 13
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 7
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
Juniper Research 551 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 29 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1263 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 667 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 1
Минтранс РФ - Росжелдор - РГУПС - Ростовский государственный университет путей сообщения - РИИЖТ - Ростовский институт инженеров железнодорожного транспорта 6 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 124 1
РГАТУ имени П.А. Соловьева - Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева 7 1
ИрНИТУ - Иркутский национальный исследовательский технический университет - Иркутский политех 30 1
ЦНИИ Промзданий - Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий 1 1
ЕИПП - Единый институт пространственного планирования России 1 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 32 1
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 48 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2136 9
CNews APPWards 36 5
CNews AWARDS - награда 549 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1218 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
Firebird Conf 6 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 224 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2604 1
Час кода - международное движение 11 1
Национальная банковская премия 2 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407652, в очереди разбора - 732485.
Создано именных указателей - 187413.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще