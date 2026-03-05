Получите все материалы CNews по ключевому слову
Renga Software Ренга Софтвэа
Renga — система комплексного проектирования для архитекторов, конструкторов и инженеров, полностью поддерживающая технологию информационного моделирования. Разработана компанией Renga Software (совместным предприятием АСКОН и фирмы "1С").
СОБЫТИЯ
Renga Software и организации, системы, технологии, персоны:
|Богданов Максим 37 9
|Нечипоренко Максим 13 6
|Шувалов Евгений 16 5
|Нестеров Алексей 172 4
|Староверов Сергей 6 3
|Голиков Александр 16 2
|Фофанов Олег 2 2
|Путин Владимир 3398 2
|Мишустин Михаил 756 2
|Сорокоумов Александр 19 1
|Козак Николай 195 1
|Морозова Анастасия 36 1
|Шишкина Марина 1 1
|Янкина Татьяна 2 1
|Литвинова Татьяна 11 1
|Рыжов Алексей 19 1
|Михайлик Константин 38 1
|Кислов Алексей 4 1
|Павлов Александр 116 1
|Смирнова Елена 15 1
|Пилькин Роман 7 1
|Прохоров Дмитрий 6 1
|Федосеев Роман 6 1
|Шостак Юрий 2 1
|Гуревич Анатолий 4 1
|Лукьянов Александр 65 1
|Борисова Мария 1 1
|Куракин Михаил 1 1
|Шульга Дмитрий 13 1
|Сычев Петр 2 1
|Григорович Артем 2 1
|Викторов Михаил 6 1
|Герц Владимир 1 1
|Шиф Ирина 1 1
|Цыварев Антон 1 1
|Шипилов Игорь 9 1
|Барышева Юлия 4 1
|Курилов Андрей 2 1
|Белозорова Марина 1 1
|Walker John - Уолкер Джон 5 1
|Ведомости 1317 3
|Crunchbase 74 1
