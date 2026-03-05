Разделы

Renga Software Ренга Софтвэа

Renga — система комплексного проектирования для архитекторов, конструкторов и инженеров, полностью поддерживающая технологию информационного моделирования. Разработана компанией Renga Software (совместным предприятием АСКОН и фирмы "").

 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


05.03.2026 Вышла новая редакция 5.0 программы «1С:PM Управление проектами. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА» с измененным названием 1
13.11.2025 Renga Software открыла доступ к решениям для архитекторов и инженеров на Mos.Hub 2
08.10.2025 Обновлена функциональность «1С:ERP+PM Управление проектной организацией» на новой архитектуре «1С:РМ» редакции 5 1
28.08.2025 НГАСУ (Сибстрин), «Аскон» и «Сибпроектнииавиапром» построят комплексную систему подготовки BIM-специалистов 2
27.08.2025 Вышел «Компас-3D v24» с встроенной фотореалистикой и САПР изделий из композитов 1
12.08.2025 ТГУ и «Аскон» открыли совместную магистерскую программу по технологии информационного моделирования в строительстве 1
01.08.2025 «Софтлайн Решения» помогла проектному институту «Средневолжскэлектропроект» внедрить российское решение для трехмерного проектирования Renga Professional 2
10.04.2025 Вышла новая редакция 5.0 «1С:PM Управление проектами Корп» 1
02.04.2025 Российский бизнес мечтает перейти на пиратское ПО. Единственное препятствие – закон 1
13.03.2025 «Аскон» вырос на 18% в 2024 году 2
12.03.2025 Представлена модернизированная система автоматизированного проектирования Renga Professional 3
03.03.2025 Renga Software настроила сетевое лицензирование ПО для проектирования объектов строительства с помощью продуктов Guardant  2
31.01.2025 Setl Group оптимизировал бизнес-процессы благодаря цифровым инновациям 1
19.11.2024 Setl Group и «Аскон» договорились о партнерстве в разработке и внедрении цифровых решений в строительстве 2
11.11.2024 Холдинг Setl Group спроектировал новостройку на отечественном ПО 2
27.05.2024 Компания Spirit (VideoMost) и «1С:Дистрибьюция» (фирма «1С») повышают корпоративную мобильность заказчиков по всей России 1
17.05.2024 «Аскон» открыла офис в Иркутске 1
01.04.2024 ДОМ.РФ проведет в вузах России семинары по технологиям информационного моделирования 1
29.03.2024 «Аскон» вырос в 2023 году на 47% 1
30.11.2023 «Дом.РФ» и Департамент градостроительной политики города Москвы заключили соглашение о совместной цифровизации строительной отрасли 2
08.11.2023 Продукты «Деснол софт» вошли в контур трех направлений единой системы «1С» по цифровизации бизнеса 1
15.09.2023 КАМАЗ хочет избавиться от SAP, но «1С» не спешит на помощь 1
27.06.2023 ГК Softline обеспечила компанию «Трансюжстрой» инструментом для проектирования 4
18.05.2023 IBS и Renga Software заключили соглашение о партнерстве 2
13.10.2022 «Международная строительная компания» выбрала решения АСКОН и Renga Software для перехода на технологию информационного моделирования 2
12.10.2022 Пермский завод «Машиностроитель» становится площадкой для апробации PLM-комплекса АСКОН на отечественных ОС и СУБД 1
27.09.2022 Softline и Renga Software стали партнерами 3
26.07.2022 «Росатом» разместит свое ПО вместо зарубежного на атомных станциях 3
27.04.2022 «Аскон» открыл офис в Узбекистане 2
18.04.2022 «Аскон» и «Базальт СПО» заключили соглашение о технологическом партнерстве 1
12.04.2022 «Сиссофт» кратно увеличил продажи продуктов «Аскон» 1
03.02.2021 Бизнес-итоги ««Аскон»» в 2020 году: рост на 20% и 2 млрд рублей выручки 2
25.01.2021 Информационные технологии в строительной отрасли. Что изменилось в 2020 г.? 2
19.03.2020 Крупнейший российский разработчик САПР отчитался о рекордной выручке 3
13.03.2020 «Аскон» выпустила решение Pilot-BIM для работы с консолидированными моделями 1
03.03.2020 «Системный софт» предложит клиентам решения Renga Software 2
27.11.2019 CNews FORUM 2019 прошел с рекордным успехом. Фото 1
11.04.2017 После прошлогоднего провала «Аскон» смог заработать больше миллиарда 2
11.04.2017 «Аскон» по итогам 2016 года увеличил выручку на 11% 1
14.02.2017 Дочка «Аскона» и «1С» договорилась с Autodesk о совместимости форматов 4

Публикаций - 45, упоминаний - 78

