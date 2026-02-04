Разделы

Сычев Петр


СОБЫТИЯ


04.02.2026 IBS разрабатывает для «Уралкалия» систему управления инвестиционной деятельностью 1
18.05.2023 IBS и Renga Software заключили соглашение о партнерстве 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Сычев Петр и организации, системы, технологии, персоны:

IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1709 1
9099 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 443 1
Renga Software - Ренга Софтвэа 44 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1907 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34029 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3410 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7105 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4690 1
Борисова Мария 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158146 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6131 1
