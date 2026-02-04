Получите все материалы CNews по ключевому слову
Сычев Петр
СОБЫТИЯ
|04.02.2026
|IBS разрабатывает для «Уралкалия» систему управления инвестиционной деятельностью 1
|18.05.2023
|IBS и Renga Software заключили соглашение о партнерстве 1
Сычев Петр и организации, системы, технологии, персоны:
|IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1709 1
|1С 9099 1
|Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 443 1
|Renga Software - Ренга Софтвэа 44 1
