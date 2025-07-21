Разделы

MDM Master Data Management Master Data Services Управление основными данными Управление мастер-данными НСИ Управление нормативно-справочной информацией

MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


21.07.2025 «Норбит» представила прикладное решение AI MasterData для автоматизации процесса нормализации нормативно-справочной информации

искусственного интеллекта и машинного обучения «Норбит» (входит в группу «Ланит») представил прикладное решение AI MasterData для автоматизации процесса нормализации нормативно-справочной информации (НСИ). Продукт ускорит распределение номенклатуры по категориям, обогатит записи атрибутами, устранит дубликаты и ошибки, а также существенно сократит совокупные расходы на обработку НСИ

14.07.2025 Компания SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) представила интеллектуальный сервис нормализации НСИ для корпоративных систем

oftline) объявила о запуске интеллектуального сервиса управления нормативно-справочной информацией (НСИ) на базе собственной платформы текстовой аналитики «Преферентум». Новое решение включено

26.06.2025 Единое решение для цифровой трансформации: B2B-Center и СБК объединили экспертизу

о обеспечения «Системные Бизнес Компоненты» (СБК) объявляют о стратегическом партнерстве. Компании предлагают рынку совместный продукт, который объединит управление нормативно-справочной информацией (НСИ) и внедрение отечественной ERP-системы. Об этом CNews сообщили представители B2B-Center. В рамках такого партнерства все совместные проекты B2B-Center и СБК будут идти параллельно, каждый ф
04.06.2025 IBS расширила возможности платформы «Планета.НСИ» за счет внедрения ИИ

Компания IBS объявляет о расширении функциональности low-code-платформы «Планета.НСИ» путем интеграции технологий искусственного интеллекта. «Планета.НСИ» — современное отечественное решение для управления нормативными и справочными данными, разработанное IBS на базе
27.05.2025 B2B-Center синхронизировал справочник ЗРК «Омчак» с MDM-системой компании-партнера

аметры нужно использовать для корректного сопоставления записей. У нас получилось связать более 50%, это отличный результат. По нашему опыту, обычно этот показатель редко превышает 20% даже в системе НСИ одной организации», — сказал Андрей Бойко, коммерческий директор B2B-Center. По словам Димитрия Еналиева, начальника ОМТС ЗРК «Омчак», интегрироваться в бизнес-процессы и данные другой комп
12.03.2025 Группа компаний IBS помогла «Славянск ЭКО» выстроить управление НСИ

IBS совместно с командой «Славянск ЭКО» реализовала для компании комплексный проект по трансформации нормативно-справочной информации (НСИ) и внедрению решения для управления мастер-данными «1С:MDM». Об этом CNews сообщили представители IBS. Группа компаний «Славянск ЭКО» занимается производством и реализацией нефтепродуктов н
28.02.2025 «1С Про Консалтинг» вывела на рынок продукт MDM Lite для управления НСИ на платформе «1С»

«1С Про Консалтинг» выпустила продукт MDM Lite, предназначенный для управления нормативно-справочной информацией (НСИ) в рамках информационных систем на базе «1С». MDM Lite позволит расширить функциональность текущих решений, в том числе, ERP, дополнительными инструментами ведения и управления мастер-данны
25.07.2024 CorpSoft24 организовала процесс управления НСИ для компании «Колымаэнерго»

равочников. «В рамках проекта кроме настройки и доработки решения по интеграции, было проведено обучение персонала, а также обработка и загрузка огромного количества начальной информации по эталонным НСИ. Несмотря на жесткие требования по срокам, мы справились с задачей. С момента начала работ до приемки подсистемы в промышленную эксплуатацию прошло всего четыре месяца», – отметил Михаил Го
23.07.2024 Российская компания IBS создала для РЖД автоматизированную систему ведения НСИ на импортонезависимой платформе «Планета.НСИ»

Компания IBS в сжатые сроки обеспечила бесшовный переход на импортонезависимое решение для работы с нормативно-справочной информацией (НСИ) в ОАО «РЖД». Менее чем за восемь месяцев в рамках проекта была внедрена система на базе платформы «Планета.НСИ» — АС ЦНСИ-2, мигрированы справочники, используемые в рамках технологи
02.04.2024 Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM

Что такое MDM-системы Система MDM (Master Data Management, Управление основными данными) представляет собой технологическую плат
10.01.2024 IBS приступила к внедрению отечественной системы управления мастер-данными «Гармония MDM»

лицензий, а также внедрением системы управления мастер-данными и нормативно-справочной информацией (НСИ) «Гармония MDM». Благодаря сотрудничеству ИТ-компаний технологические и бизнес-клиенты IB
18.10.2023 Как перейти на российскую MDM-систему – вебинар СберТеха

Уход зарубежных поставщиков вынуждает компании переходить на российские ERP, CRM и системы бухучета. Но к внедрению продуктов важно правильно подготовиться — перейти на MDM-систему и организовать управление справочной информацией. О том, как это сделать и какие российские MDM-решения доступны компаниям, расскажет СберТех на вебинаре «Platform V Dictionaries: р
12.10.2023 Российская MDM-система для бизнеса — как внедрить и организовать работу

компании переходят на новые ERP, CRM, системы бухучета — и сталкиваются с трудностями в управлении НСИ. О том, как MDM-системы помогают распространять и предоставлять нормативно-справочную инф
27.09.2023 «Прайм груп» займется внедрением российской системы управления НСИ «Гармония MDM»

Л, ФИАС, НРД, ЕФРСБ. Благодаря этому «Гармония MDM» выходит за рамки традиционных систем управления НСИ, ориентированных исключительно на корпоративные среды. Расширенные возможности информацио
24.08.2023 «ФОРС - центр разработки» предложит партнерам и клиентам решение для управления НСИ «Гармония MDM»

тки» (ГК ФОРС) и «Гармония MDM» — разработчик системы управления нормативно-справочной информацией (НСИ), объявляют о подписании партнерского соглашения. «За последние два года мы замечаем раст
17.08.2023 Вышла новая версия системы управления НСИ «Гармония MDM»

данных из различных источников в едином хранилище, а также обеспечивает централизованное управление НСИ. Система поддерживает интеграцию со смежными информационными системами компании и внешним
24.07.2023 «Норбит» предложит бизнесу решение для управления НСИ «Гармония MDM»

Один из крупнейших российских интеграторов «Норбит» (входит в группу «Ланит») и разработчик системы управления нормативно-справочной информацией (НСИ) «Гармония MDM» заключили партнерское соглашение. «Норбит» займется продвижением ИТ-продукта на рынке. Благодаря сотрудничеству отечественный бизнес, особенно крупные заказчики со сложной т
19.05.2023 «Первый бит» централизовал НСИ и бюджетирование «Транслома» с помощью «1С:ERP. Управление холдингом»

Международный ИТ-интегратор «Первый бит» реализовал комплексную модель управления НСИ для «Транслома», металлоломной компании с разветвленной сетью производственных площадок п
12.05.2023 «Первый бит» разработал и внедрил централизованную систему управления НСИ для сети лабораторий KDL

«Первый бит» разработал и внедрил централизованную систему управления НСИ для сети лабораторий KDL. KDL — независимая сеть медицинских лабораторий и многочисленных
06.03.2023 «Первый бит» выпустил MDM-решение для корпоративных продуктов «1С»

На отечественном рынке MDM-решений, совместимых с «1С», появился новый игрок. Решение «Гранат — комплексное управление НСИ» разработано и тиражируется офисом NFP международного ИТ-интегратора «Первый бит». В январе 2023 г. «Гранат» получил сертификат «1С:Совместимо», который подтверждает его соответствие станда
01.03.2023 Система управления НСИ «Гармония MDM» включена в реестр отечественного ПО

Система для управления нормативно-справочной информацией (НСИ) «Гармония MDM» разработки Navicon внесена в Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных. Это подтверждает соответствие решения требо
10.11.2022 SOFROS внедрил в «Московской пивоваренной компании» единую систему управления НСИ

В перечень работ вошли подготовка справочников к унификации, разработка единых принципов управления НСИ и обеспечение единства классификации, кодирования, именования однородных объектов НСИ<
19.07.2022 «Нетрика медицина» создает новые версии медицинских регистров на базе MDM-системы «N3.управление НСИ»

едицина» реализует проект по созданию новых версий региональных сегментов федеральных регистров медицинских работников (РС ФРМР) и медицинских организаций (РС ФРМО) на базе MDM-системы «N3.управление НСИ». Работы ведутся в соответствии с федеральным проектом по созданию единого цифрового контура в здравоохранении. В процессе будут созданы новые версии региональных регистров, отвечающие посл
15.12.2021 «Юнидата» третий год подряд вошла в отчет Gartner по MDM-решениям

В начале декабря 2021 года авторитетное международное аналитическое агентство Gartner опубликовало Magic Quadrant for Master Data Management Solutions, исследование, посвященное обзору ведущих решений в области Master Data Management в мире. «Юнидата» вошла в список лучших игроков рынка управления данны
03.08.2021 Петербургский метрополитен развернул единое информационное пространство для обмена данными

вершила второй этап проекта по формированию единого информационного пространства в ГУП «Петербургский метрополитен» для обеспечения бесшовной интеграции эксплуатируемых прикладных систем, целостности НСИ и эффективного взаимодействия с внешними информационными системами. Целью проекта является создание взаимосвязанных систем (комплекса) для бесшовной интеграции эксплуатируемых прикладных си
18.11.2020 «Нетрика» создала региональные сегменты ФРМО и ФРМР ЕГИСЗ в Мурманской области

ральных регистров медицинских работников (ФРМР) и медицинских организаций (ФРМО) в Мурманской области. Проект реализован на базе MDM-решения компании «N3.Управление нормативно-справочной информацией (НСИ)». Цель проекта – предоставить всем информационным системам, задействованным в процессе оказания медицинской помощи жителям Мурманской области, актуальную и достоверную информацию о медицин
15.10.2020 «Крок» модернизировала единое пространство для работы с НСИ в Segezha Group

«Крок» при создании точек интеграции между 1С:MDM и SAP. Исторически в Segezha Group 1С:MDM работали с более чем 15 системами на базе 1С. Поэтому для компании важно было сохранить методологию ведения НСИ, обеспечив интеграцию с внедряемыми продуктами SAP, которые обладают своими особенностями и ограничениями. Для этого специалисты «Крок» совместно с коллегами из Segezha провели оптимизацию

10.08.2020 Компания БФТ разработала новый подход к работе с нормативно-справочной информацией

платформу «Цифровой регион». Его важную часть составляет система централизованного управления нормативно-справочной информацией «БФТ.ЕНСИ». Она предусматривает новый централизованный подход работы с НСИ – обеспечивает единообразие справочной и реестровой информации и сбор сопоставимых данных из разных информационных систем. В целевой схеме управления НСИ, которую предлагает построит
07.08.2020 «Нетрика» развивает региональный сегмент ЕГИСЗ Архангельской области на основе MDM-системы «N3.Управление НСИ»

«Нетрика» завершила проект по созданию регистров медицинских работников и медицинских организаций в рамках модернизации сервиса «Управление НСИ» регионального сегмента ЕГИСЗ Архангельской области. Проект реализован на основе информационной системы «N3.Управление НСИ» – отечественного MDM-решения, которое обеспечивает единств
18.06.2020 IBS автоматизировала управление нормативно-справочной информацией для Segezha Group

его автоматизацию на базе продукта «1С:MDM». Это позволит Segezha Group снизить затраты на ведение НСИ и упростить процесс внедрения новых информационных систем в технологический контур компан
10.06.2020 Segezha Group автоматизирует управление информацией на базе «1С:MDM»

кт призван решить проблему консолидированного учета всего массива нормативно-справочной информации (НСИ). В настоящее время суммарная номенклатура Segezha Group в семи регионах России и семи ев
28.01.2020 «Юнидата» вошла в отчет Gartner по MDM-решениям

международное аналитическое агентство Gartner опубликовало рейтинг лучших мировых решений в области Master Data Management, Magic Quadrant for Master Data Management Solutions, и включил
31.05.2019 Павел Поляков -

Зачем топ-менеджеру мастер-данные

х систем специализированными инструментами, формировать гибкую модель данных, позволяющую экспертам НСИ на лету создавать структуры для нового вида номенклатуры или нового справочника, настраив
23.10.2017 НСИ на платформе Semantic MDM внедрена в «Объединенной двигателестроительной корпорации»

по второму этапу внедрения корпоративной системы управления нормативно-справочной информацией (КСУ НСИ) на платформе Semantic MDM в «Объединенной двигателестроительной корпорации».Выиграв конк
21.06.2017 Navicon внедрила облачное MDM-решение в группе компаний Food Union

ему управления нормативно-справочной информацией (MDM-решение), разработанную Navicon. Navicon MDM (Master Data Management) представляет решение, разработанное на базе технологий Microsoft: сис
01.03.2017 «Ростех» предпочел политике BYOD российскую MDM-систему

фраструктурное, 100% дочернее общество госкорпорации «Ростех» — использовала в проекте «Услуга 360» MDM-решение SafePhone производства НИИ СОКБ. Проект «Услуга 360» был начат в «Ростехе» в 2015
14.05.2015 R-Style Softlab внедрила MDM-систему в «Евразийском банке»

Компания R-Style Softlab завершила создание MDM-системы (Master Data Management System), необходимой для управления контактными данными клиентов, в «Евразийском банке» (Казахстан). В рамках интеграционного решения были сформированы уникальные профили
02.03.2015 Финансовая группа «Лайф» внедрила платформу Oracle Master Data Management

В финансовой группе «Лайф» (головной банк — «Пробизнесбанк») завершено внедрение платформы Oracle Master Data Management. Решение призвано консолидировать и синхронизировать основные данные о клиентах ФГ «Лайф». Повышение качества и полноты данных дает группе возможность проводить бизнес-ан
05.02.2015 Navicon MDM помогает построить единое хранилище НСИ

м, а также создание единого хранилища нормативно-справочной информации (НСИ) выполняют MDM-решения (master data management). Решение Navicon базируется на основе продуктов Microsoft – Microsoft
24.04.2014 Navicon внедряет систему управления НСИ в спецдепозитарии «Инфинитум»: завершен этап «Анализ»

Компания Navicon завершила проведение этапа «Анализ» в рамках проекта внедрения системы управления нормативно-справочной информацией (НСИ) для специализированного депозитария «Инфинитум». Основной целью этапа «Анализ» являлась подготовка к внедрению корпоративного хранилища нормативно-справочной информации и шины передачи дан

